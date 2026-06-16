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Северный Ледовитый океан Лаптевых море

Марк Улупов "Порт Тикси" (1965) Марк Улупов "Порт Тикси" (1965)
Евгений Войшвилло "Встреча в проливе Вилькицкого в 1960 году" (1985) Евгений Войшвилло "Встреча в проливе Вилькицкого в 1960 году" (1985)
Марк Улупов "Порт Тикси" (1965)

СОБЫТИЯ


16.06.2026 В России создана ИИ-система для контроля ледовой обстановки 1
04.09.2025 В российской Арктике построят высокотехнологичный дата-центр ценой в миллиард. Власти организуют господдержку 1
20.12.2022 «Мегафон» запустил скоростной мобильный интернет в заполярном селе Саскылах 1
21.01.2022 Россия в два раза увеличит грузоперевозки по Северному морскому пути с помощью огромной ИТ-системы 1
29.01.2021 Мегафон» и Якутия договорились о сотрудничестве в рамках проекта Arctic Connect 1
05.11.2020 Завершился первый этап морских исследований в рамках проекта Arctic Connect 1
20.07.2020 «Мегафон» начал строить сеть на дне Северного Ледовитого океана 1
17.07.2020 «Мегафон» и «Росгеология» приступают к морским изысканиям в рамках проекта Arctic Connect 1
07.11.2017 «Техносерв» модернизировал гидрологическую сеть Красноярского края 1
21.07.2014 «Космическая связь» обеспечила услугами широкополосной спутниковой связи научно-экспедиционное судно «Академик Трёшников» 1
30.03.2010 Моря Российской Арктики: спутниковый контроль в интересах ФГУП "Атомфлот" 2
15.02.2008 В ходе учений Дальней авиации проведена уникальная групповая дозаправка в воздухе 1
07.08.2007 Научная экспедиция "Арктика-2007" продолжит работу в море Лаптевых 1
25.06.2007 Роботы исследуют подводный хребет Гаккеля 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Северный Ледовитый океан и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10542 5
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 260 1
Интерспутник - Исател 18 1
9448 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2933 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 597 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 256 1
Cinia Oy - Cinia Group 6 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1612 1
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 30 2
Сибстар Группа - Sibstar Group 1 1
Газпром ПАО 1473 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 606 1
Роснефть НК - нефтяная компания 552 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 520 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 223 3
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 37 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 1
Росгидромет - УГМС - Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды 16 1
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 30 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13565 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1433 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 90 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3645 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5382 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2299 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4920 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 59 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 398 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22667 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60706 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17766 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4963 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9746 3
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 425 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15796 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11425 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9948 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7299 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12636 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63818 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24996 2
ВОЛС - ПВОЛС - подводная волоконно-оптическая линия связи - подводный коммуникационный кабель - подводная радиотелефония - подводная связь 45 1
Repository - Репозиторий 1143 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10213 1
Пропускная способность - Bandwidth 1882 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3229 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7832 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1661 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21394 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12882 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3049 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27938 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1741 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4162 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7523 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8532 1
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1423 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33015 1
УУС - Универсальные услуги связи 329 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3524 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12675 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4304 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9290 1
МегаФон Arctic Connect 7 4
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 149 3
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 1
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Академик Фёдоров - научно-экспедиционное судно 30 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-95 - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 48 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-78 - советский самолёт-заправщик 33 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1000 1
Linux OS 11380 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1529 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 997 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2525 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3525 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Orange Maritime VSAT 8 1
Вермишян Геворк 67 4
Горьков Сергей 22 3
Мамедова Мария 35 1
Еремин Владимир 2 1
Блаженко Александр 1 1
Гринин Сергей 1 1
Шарафутдинов Андрей 1 1
Путин Владимир 3441 1
Николаев Айсен 55 1
Немкин Антон 52 1
Кржешовская Юлия 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 163984 10
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 899 8
Северный Ледовитый океан 123 8
Северный Ледовитый океан - Карское море 25 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3130 7
Северный Ледовитый океан - Баренцево море - Мурманское море - Русское море - Студенц 90 6
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 476 6
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19324 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2797 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1637 2
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Дания - Гренландия 145 1
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Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 133 1
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Россия - СЗФО - Архангельская область - Новая Земля архипелаг (Матка) 21 1
Египет - Суэцкий канал 12 1
Панама - Панамский канал 16 1
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Северный Ледовитый океан - Восточно-Сибирское море 5 1
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 630 1
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