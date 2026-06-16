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Северный Ледовитый океан Лаптевых море
СОБЫТИЯ
Северный Ледовитый океан и организации, системы, технологии, персоны:
|Вермишян Геворк 67 4
|Горьков Сергей 22 3
|Мамедова Мария 35 1
|Еремин Владимир 2 1
|Блаженко Александр 1 1
|Гринин Сергей 1 1
|Шарафутдинов Андрей 1 1
|Путин Владимир 3441 1
|Николаев Айсен 55 1
|Немкин Антон 52 1
|Кржешовская Юлия 14 1
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