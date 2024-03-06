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Россия ПФО Саратовская область Энгельс
СОБЫТИЯ
|06.03.2024
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В спальных районах Энгельса выросла скорость мобильного интернета «МегаФона»
кой области Андрей Башкевич. Ранее оператор сообщил об увеличении ёмкости сети на протоке Сазанка в Энгельсе. Там находятся основные туристические базы и комплексы загородного отдыха.
|16.01.2024
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Продолжается цифровизация водоканала города Энгельса
В самом конце 2023 г. состоялась презентация обновленного проекта автоматизации и диспетчеризации повысительных и канализационных насосных станций (ПНС и КНС) МУП «Энгельс-Водоканал», на которую были приглашены представители поставщиков оборудования и программного обеспечения. В числе приглашенных – генеральный директор НПФ «КРУГ» Олег Прокопов. Проект ра
|26.12.2023
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МТС улучшила мобильную связь в дачных пригородах Саратова, Энгельса и Балакова
ализ наших больших данных, многие владельцы участков предпочитают встречать Новый год и проводить каникулы за городом. Поэтому к праздникам мы усилили сеть 4G в популярных дачных пригородах Саратова, Энгельса и Балакова, чтобы наши абоненты в самую волшебную ночь года смогли поздравить всех близких и оставаться на связи на длинных выходных», — отметил директор МТС в Саратовской области Олег
|22.12.2023
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МТС улучила мобильную связь в крупных жилых комплексах Саратова и Энгельса
м районе увеличение скорости мобильного интернета могут почувствовать жильцы крупных жилых комплексов «Волга», «Авитатор», «Крылья» (18-этажные дома на набережной). На противоположном берегу Волги, в Энгельсе, мобильный интернет ускорился для жителей ЖХ «Шурова гора». Кроме того, МТС прокачала связь 4G в густонаселенном спальном районе Саратова Солнечный. Аналогичные работы специалисты пров
|14.09.2023
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К началу учебного года МТС прокачала сеть домашнего интернета в Энгельсе до 1Гбит/с
АО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о завершении модернизации сети фиксированной связи в городе Энгельс до пропускной способности 1 Гбит/с. Доступ к высокоскоростному домашнему интернету МТ
|01.09.2023
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МТС разогнала мобильный интернет в популярном дачном пригороде Саратова и Энгельса
ила новое оборудование 4G. В результате скорость мобильного интернета в селе выросла в среднем на 50%. Шумейка находится на берегу Волгоградского водохранилища в 26 километрах от Саратова и в 15 – от Энгельса. В селе постоянно проживают около 1,5 тыс. человек, здесь работают амбулатория, почта, школа. В живописном месте расположены СНТ, коттеджные посёлки, загородные клубы, турбазы, дома от
|13.02.2015
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ТТК подключил к интернету более 490 жилых домов Энгельса
Компания ТТК сообщила об увеличении технического охвата сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Энгельсе Саратовской области на 1,9 тыс. домохозяйств. В результате домашний интернет от «ТТК-Волга», регионального предприятия компании ТТК, стал доступен жителям 21 многоквартирного дома по у
|29.08.2011
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Группа МТС расширила городскую сеть связи в Энгельсе
Группа МТС объявила о завершении этапа строительства сети по технологии FTTB в городе Энгельсе Саратовской области. В результате реализации проекта жители более 7 500 домохозяйств
|26.02.2010
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«ТТК-Волга» начала предоставлять услуги ШПД жителям Энгельса
оящий момент услуга ШПД от «ТТК-Волга» доступна жителям более чем 80 многоквартирных домов города. «Энгельс стал вторым городом, где наша компания начала оказывать розничные услуги связи, - отм
|11.03.2009
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В Энгельсе открылся центр обслуживания клиентов «Комстар-ОТС» и «Стрим-ТВ»
ЗАО «Каскад-ТВ», оператор услуг платного телевидения в Саратовской области (входит в Группу «Стрим-ТВ», принадлежащую «Комстар-ОТС»), открыл новый центр продаж услуг и обслуживания абонентов в городе Энгельсе на базе существующего клиентского офиса Саратовского филиала «Комстар-ОТС». Теперь жителям города в рамках одного офиса доступен полный набор телекоммуникационных услуг, предоставляемы
|29.04.2008
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«Комстар-ОТС» запустил сеть NGN в Саратове и Энгельсе
а по заключению договоров о сотрудничестве с предприятиями-застройщиками. Практически мы приносим в Энгельс совершенно новое качество услуг», - прокомментировал планы «Комстар-ОТС» в Саратовско
|13.03.2008
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«Комстар-ОТС» построил сеть NGN в Энгельсе
22 узлов доступа и покрывающей всю территорию города. Магистральная сеть передачи данных Саратов – Энгельс имеет протяженность 11 км и пропускную способность 1 Гбит/с с возможностью расширения
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Башкевич Андрей 46 7
|Горбачев Олег 17 6
|Курова Мария 6 3
|Кореш Виктор 83 3
|Гаврилецкий Иван 6 2
|Шашкин Дмитрий 11 2
|Кочергин Владимир 3 2
|Голованова Елена 6 2
|Караханов Рубэн 2 2
|Сенин Игорь 2 2
|Егоров Александр 88 2
|Гагарин Юрий 98 2
|Энгельс Владимир 2 1
|Энгельс Фридрих 8 1
|Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 55 1
|Литвинов Артем 14 1
|Постных Олег 13 1
|Леонов Олег 13 1
|Гречко Олег 7 1
|Семечкин Олег 5 1
|Гордеев Олег 7 1
|Титов Герман 7 1
|Дерягин Виктор 4 1
|Истомин Виктор 1 1
|Корольков Олег 5 1
|Голубчиков Сергей 1 1
|Клюкин Андрей 1 1
|Куликов Андрей 2 1
|Сироткин Дмитрий 1 1
|Скитский Игорь 1 1
|Никулин Денис 2 1
|Титов Владимир 1 1
|Анишина Марина 1 1
|Петренко Эдуард 3 1
|Таракин Евгений 1 1
|Газизов Асылбек 1 1
|Погудалов Алексей 13 1
|Долгалев Эдуард 9 1
|Степин Алексей 20 1
|Брызгалов Михаил 1 1
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