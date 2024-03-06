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Россия ПФО Саратовская область Энгельс

СОБЫТИЯ


06.03.2024 В спальных районах Энгельса выросла скорость мобильного интернета «МегаФона»

кой области Андрей Башкевич. Ранее оператор сообщил об увеличении ёмкости сети на протоке Сазанка в Энгельсе. Там находятся основные туристические базы и комплексы загородного отдыха.
16.01.2024 Продолжается цифровизация водоканала города Энгельса

В самом конце 2023 г. состоялась презентация обновленного проекта автоматизации и диспетчеризации повысительных и канализационных насосных станций (ПНС и КНС) МУП «Энгельс-Водоканал», на которую были приглашены представители поставщиков оборудования и программного обеспечения. В числе приглашенных – генеральный директор НПФ «КРУГ» Олег Прокопов. Проект ра
26.12.2023 МТС улучшила мобильную связь в дачных пригородах Саратова, Энгельса и Балакова

ализ наших больших данных, многие владельцы участков предпочитают встречать Новый год и проводить каникулы за городом. Поэтому к праздникам мы усилили сеть 4G в популярных дачных пригородах Саратова, Энгельса и Балакова, чтобы наши абоненты в самую волшебную ночь года смогли поздравить всех близких и оставаться на связи на длинных выходных», — отметил директор МТС в Саратовской области Олег
22.12.2023 МТС улучила мобильную связь в крупных жилых комплексах Саратова и Энгельса

м районе увеличение скорости мобильного интернета могут почувствовать жильцы крупных жилых комплексов «Волга», «Авитатор», «Крылья» (18-этажные дома на набережной). На противоположном берегу Волги, в Энгельсе, мобильный интернет ускорился для жителей ЖХ «Шурова гора». Кроме того, МТС прокачала связь 4G в густонаселенном спальном районе Саратова Солнечный. Аналогичные работы специалисты пров
14.09.2023 К началу учебного года МТС прокачала сеть домашнего интернета в Энгельсе до 1Гбит/с

АО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о завершении модернизации сети фиксированной связи в городе Энгельс до пропускной способности 1 Гбит/с. Доступ к высокоскоростному домашнему интернету МТ
01.09.2023 МТС разогнала мобильный интернет в популярном дачном пригороде Саратова и Энгельса

ила новое оборудование 4G. В результате скорость мобильного интернета в селе выросла в среднем на 50%. Шумейка находится на берегу Волгоградского водохранилища в 26 километрах от Саратова и в 15 – от Энгельса. В селе постоянно проживают около 1,5 тыс. человек, здесь работают амбулатория, почта, школа. В живописном месте расположены СНТ, коттеджные посёлки, загородные клубы, турбазы, дома от
13.02.2015 ТТК подключил к интернету более 490 жилых домов Энгельса

Компания ТТК сообщила об увеличении технического охвата сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Энгельсе Саратовской области на 1,9 тыс. домохозяйств. В результате домашний интернет от «ТТК-Волга», регионального предприятия компании ТТК, стал доступен жителям 21 многоквартирного дома по у
29.08.2011 Группа МТС расширила городскую сеть связи в Энгельсе

Группа МТС объявила о завершении этапа строительства сети по технологии FTTB в городе Энгельсе Саратовской области. В результате реализации проекта жители более 7 500 домохозяйств
26.02.2010 «ТТК-Волга» начала предоставлять услуги ШПД жителям Энгельса

оящий момент услуга ШПД от «ТТК-Волга» доступна жителям более чем 80 многоквартирных домов города. «Энгельс стал вторым городом, где наша компания начала оказывать розничные услуги связи, - отм
11.03.2009 В Энгельсе открылся центр обслуживания клиентов «Комстар-ОТС» и «Стрим-ТВ»

ЗАО «Каскад-ТВ», оператор услуг платного телевидения в Саратовской области (входит в Группу «Стрим-ТВ», принадлежащую «Комстар-ОТС»), открыл новый центр продаж услуг и обслуживания абонентов в городе Энгельсе на базе существующего клиентского офиса Саратовского филиала «Комстар-ОТС». Теперь жителям города в рамках одного офиса доступен полный набор телекоммуникационных услуг, предоставляемы
29.04.2008 «Комстар-ОТС» запустил сеть NGN в Саратове и Энгельсе

а по заключению договоров о сотрудничестве с предприятиями-застройщиками. Практически мы приносим в Энгельс совершенно новое качество услуг», - прокомментировал планы «Комстар-ОТС» в Саратовско
13.03.2008 «Комстар-ОТС» построил сеть NGN в Энгельсе

22 узлов доступа и покрывающей всю территорию города. Магистральная сеть передачи данных Саратов – Энгельс имеет протяженность 11 км и пропускную способность 1 Гбит/с с возможностью расширения

Публикаций - 135, упоминаний - 157

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 28
МегаФон 10742 19
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 9
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 9
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 8
Yandex - Яндекс 9216 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 5
МТС - Комстар ОТС - Конверсия-Связь 15 4
Samsung Electronics 11064 4
Apple Inc 13154 4
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 4
S8 Capital - С8 Капитал 51 4
Ростелеком 10948 3
SAP SE 5601 3
LG Electronics 3735 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 3
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
МТС Каскад-ТВ 7 2
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 242 2
Оверта ТК - Оверта Телекоммуникационная компания 7 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - СССС - Саратовская система сотовой связи 8 2
Softline - Интернет-Проекты - Энгельс Электроинструменты 3 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
9594 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 2
ant Technologies - АНТ Технолоджис - Муравьиная логистика 79 2
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 2
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 2
МТС - Мультирегион - Мультинэкс 57 1
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 109 1
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион - билайн Самара 64 1
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 65 1
Роснано - Лиотех - Литий-ионные технологии 8 1
BSH - БСХ Бытовая техника 4 1
МТС - ССБ - Сотовая Связь Башкортостана - Sotel - Сотел - ВПК-Телеком - Социум Телеком 63 1
Круг НПФ - Контроль, Регулирование, Управление, Гарантии 15 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 1
ADEM - АДЕМ - АДЕМ-инжиниринг 19 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 53 3
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Bosch - Роберт Бош 10 2
Kuppersberg - Купперсберг - Monsher - MG - Эм-Джи Русланд 16 2
Государственный исторический архив немцев Поволжья (ГИАНП ОГУ) 2 2
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 2
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 36 2
Dixis - Диксис - Dиксис 371 2
ЭТПЗ - Энгельсский трубопрокатный завод 1 1
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 37 1
Интер РАО - Костромская ГРЭС - ОГК-3 - Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 20 1
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 64 1
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 1
КазМунайГаз АНПЗ - Атыраусский НПЗ - Атырауский нефтеперерабатывающий завод 7 1
Новосибирский металлургический завод имени Кузьмина 4 1
Nikoliers - Colliers - Николиерс 18 1
Велес Капитал 21 1
Tez Tour - Тез Тур 8 1
Н-Транс - N-Tran - Северстальтранс 11 1
РБР КБ - Русский Банк Развития КБ 25 1
Международный Аэропорт Казань имени Габдуллы Тукая - ИАТА: KZN, ИКАО: UWKD 11 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Электросталь - Металлургический завод 2 1
Саратовский государственный академический театр драмы имени И.А. Слонова 3 1
КамАЗ - НЕФАЗ - Нефтекамский автозавод - Нефтекамский автомобильный завод 12 1
Барабинский лесхоз ГАУ НСО - Барабинский лесохимический комплекс 1 1
Пищекомбинат Барабинский 1 1
ЗМЗ - Златоустовский металлургический завод 1 1
Schaub Lorenz - Шмит Компани 5 1
Alex Fitness - Алекс Фитнес 7 1
Buderus - Будерус - отопительная техника 2 1
Нытва АО - НМЗ - Нытвенский металлургический завод 1 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
Почта России ПАО 2370 1
Связной ГК 1401 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 4
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 59 3
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 2
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
Đảng Cộng sản Việt Nam - КПВ - Коммунистическая партия Вьетнама 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Федеральное казначейство России 1949 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
Правительство Норвегии - Вооружённые силы Норвегии - Министерство обороны Норвегии - Forsvarsdepartement 5 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
Коминтерн - Коммунистический интернационал 16 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 34
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 27
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 26
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 19
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 17
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 16
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 15
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 12
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 11
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БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 8
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 4
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UCS Game-Keeper 5 1
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