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Россия
ПФО
Саратовская область
Энгельс



14.09.2021 Петербуржцы смогут подключиться к МТС в салонах Mi Store 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
03.03.2020 Почта России и «Яндекс.Маркет» запустили подключение интернет-магазинов к доставке 1
23.05.2019 Российское подразделение Bosch отчиталось о годовой выручке в 91 млрд рублей 1
19.07.2017 «Росэлектроника» предлагает регионам разработки интеллектуальных транспортных систем 1
31.05.2017 МТС повысит качество голосовой связи в Саратовской области 3
26.04.2017 МТС запустила сеть LTE в девяти городах и селах Саратовской области 1
20.02.2017 МТС ускорила мобильный интернет для жителей Калужской области 1
07.10.2016 «Ростелеком» на Кубани подключает высокоскоростной интернет жителям частных домов 1
16.11.2015 В Саратовской области запущен бесплатный и безлимитный 4G от «Билайн» 2
30.09.2015 МТС модернизировала сеть в малых городах Саратовской области 2
30.07.2015 МТС провела модернизацию сети в Саратовской области 3
04.06.2015 МТС обновит сеть в Саратовской области 2
06.04.2015 В Саратовской области запущена Единая система поставок продовольствия 2
18.03.2015 МТС расширяет географию предоставления домашних сервисов в Поволжье 1
13.02.2015 ТТК подключил к интернету более 490 жилых домов Энгельса 4
17.12.2014 МТС расширила LTE-покрытие в Саратовской области в 5 раз 2
04.12.2014 ТТК запустил первые сети WiMAX в Сибири 1
22.09.2014 ТТК запустил WiMax в пяти городах 1
25.07.2014 МТС включила 4G в Саратовской области 3
05.12.2013 В Саратовской области выдадут 3000 УЭК 1
04.10.2013 ТТК расширяет сеть ШПД в Саратовской области 2
07.03.2013 МТС оборудовала бесплатным Wi-Fi родильные дома Саратова 1
30.01.2013 ТТК завершил первый этап строительства сети ШПД в Камышлове Свердловской области 1
21.12.2012 МТС обеспечит бесплатным Wi-Fi детские больницы Саратовской области 1
19.06.2012 В Саратовской области подать заявление на регистрацию брака можно через интернет 1
15.06.2012 «Билайн» запустил новые пакетные предложения для пользователей домашнего интернета и ТВ 1
24.04.2012 «Билайн» обновляет линейку тарифных планов домашнего интернета 1
22.02.2012 На «Яндекс.Картах» появились новые города и панорамы 1
25.10.2011 Разработан первый электроВАЗ – El Lada. ФОТО 1
12.09.2011 ТТК выиграл конкурсы Роскомнадзора на радиочастоты в 27 городах России 1
29.08.2011 Группа МТС расширила городскую сеть связи в Энгельсе 2
02.12.2010 «Комстар» перевел интернет-трафик своих пользователей в крупнейших городах присутствия на магистральную сеть МТС 1
01.11.2010 «ВымпелКом» запускает «Билайн ТВ» в Уфе и Саратове 2
21.07.2010 Москва-Байконур-Москва: автопробег с Глонассом 1
21.06.2010 «ТТК-Волга» запустила сервис для оплаты услуг связи с помощью банковских карт Visa и MasterCard 1
11.06.2010 Экипажи Дальней авиации совершили полет на рекордную дальность 1
29.03.2010 Экипажи Дальней авиации успешно совершили пуски крылатых ракет 1
26.02.2010 «ТТК-Волга» начала предоставлять услуги ШПД жителям Энгельса 3
20.01.2010 Российские ТУ-95 успешно выполнили задачи по плану воздушного патрулирования 1

Публикаций - 74, упоминаний - 112

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8506 14
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1224 9
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1842 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7456 6
Ростелеком ВолгаТелеком 509 3
Yandex - Яндекс 4544 3
Apple Inc - Эппл Рус 10085 3
Nokia Corporation 5231 2
ant Technologies - АНТ Технолоджис 53 2
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1234 2
Samsung Electronics 8922 2
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 701 2
Комстар Регионы 90 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 858 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 625 1
Мобиком-Кавказ 79 1
Ростелеком - Краснодарский филиал 25 1
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 95 1
Sonera 305 1
Pantech Curitel 115 1
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 498 1
HitBuy 4 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 305 1
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 347 1
Tele2 - Теле2 Россия - Дельта Телеком 140 1
Safran - Sagem Sécurité 165 1
МегаФон - Уральский Джи Эс Эм ЗАО 69 1
МегаФон Москва - Соник Дуо 397 1
Sony Ericsson 1032 1
Bosch - БСХ бытовые приборы 288 1
М2М телематика 191 1
LG Electronics 3116 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7749 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6181 1
SAP SE 4365 1
Cisco Systems 4624 1
Alibaba Group 318 1
Ростех - Ростехнологии 2297 1
Huawei 3132 1
Lenovo Group 1990 1
Dixis - Диксис 341 2
Восточный Банк 126 2
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 28 1
АвтоВАЗ 159 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 169 1
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 33 1
УЭК - Универсальная электронная карта 523 1
Valeo 8 1
Uber 273 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 156 1
DiDi Chuxing 20 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 58 1
РОСНО СК 163 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 25 1
Промышленные технологии 3 1
Uber China 7 1
Намип МНПП 13 1
ЭТПЗ - Энгельсский трубопрокатный завод 1 1
Bosch - Роберт Бош 1 1
Евросеть 1342 1
HeadHunter Group - HH Group 380 1
Почта России ПАО 1768 1
Связной ГК 1082 1
Uber Technologies 274 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 59 1
Visa International 1639 1
Яндекс.Такси 280 1
Яндекс.Еда 97 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4803 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 294 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 226 1
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 93 1
Walt Disney Company 478 1
Nestle - Нестле 99 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1595 1
Warner Bros. International Television Distribution 260 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1626 6
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 363 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1936 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7309 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 929 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1133 1
Роснано 619 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1834 1
МКС - Международная космическая станция 1381 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 272 1
Правительство Норвегии - Вооружённые силы Норвегии - ВВС Норвегии - Королевские военно-воздушные силы Норвегии - Kongelige Norske Luftforsvaret 2 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 2
АРБ - Ассоциация российских банков 147 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4189 11
3G - Стандарт мобильной связи 5061 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10060 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 667 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 977 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 820 3
Родительский контроль 162 2
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 244 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12105 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 866 2
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 276 2
LTE-смартфон 139 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3163 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12222 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2848 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 796 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 722 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 384 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 283 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 548 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 531 1
HFC - Hybrid Fiber Coax - гибридные оптико-коаксиальные сети 27 1
Системы управления совещаниями и заседаниями 60 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 86 1
USB-модем 125 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 484 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 714 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2110 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 338 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1914 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1996 1
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 182 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 604 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 382 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 567 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 445 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1486 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2105 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 184 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1399 1
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 180 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 494 2
Mantis Logistics Vision Suite WMS 50 2
Молния НПО - Буран - Многоразовый транспортный космический корабль 48 1
Kaspersky Internet Security 346 1
Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 59 1
ESA Copernicus Programme - The European Earth Observation Programme 5 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1172 1
Яндекс Go 52 1
HCL WebSphere 518 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 51 1
Ford Transit - Малотоннажный грузовой автомобиль 16 1
Bosch Home Connect 4 1
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 25 1
Яндекс.Карты и Транспорт 308 1
Яндекс.Лавка 74 1
Xiaomi Mi Store 30 1
Космодром Байконур 1004 1
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 1
Alibaba Group - AliPay 66 1
Apple iPhone 5 731 1
Яндекс.Маркет 459 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2054 1
Кореш Виктор 77 3
Курова Мария 6 3
Егоров Александр 62 2
Гущина Ирина 2 1
Беляева Оксана 22 1
Солонин Виталий 85 1
Шамзон Светлана 31 1
Клишин Виталий 16 1
Назаровский Антон 6 1
Окунев Константин 2 1
Энгельс Владимир 2 1
Петин Даниил 1 1
Лубнин Кирилл 24 1
Кузнецова Лариса 11 1
Юрчихин Федор 19 1
Гладких Леонид 3 1
Путин Владимир 2408 1
Мякишева Марина 84 1
Баженов Михаил 38 1
Марьясов Игорь 19 1
Бутыркин Вячеслав 12 1
Брыкин Арсений 37 1
Умряева Татьяна 15 1
Левитин Игорь 27 1
Гагарин Юрий 36 1
Багдасарян Дмитрий 23 1
Емельянов Антон 59 1
Смирнов Максим 20 1
Сахаров Александр 33 1
Скатин Алексей 33 1
Рейман Леонид 988 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 646 40
Россия - ПФО - Саратовская область 503 39
Россия - Российская федерация - РФ 82082 29
Россия - ПФО - Саратовская область - Балаково 63 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26565 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2127 10
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1919 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11513 9
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 393 8
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 455 7
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1014 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3769 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2883 6
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 342 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1187 5
Россия - СФО - Ленинградская область 1768 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 441 5
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 858 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1724 5
Россия - СФО - Новосибирск 2905 5
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 865 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 986 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1213 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1378 4
Россия - СФО - Омская область - Омск 858 4
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 779 4
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 291 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1858 4
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Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 319 3
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Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 542 3
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 641 3
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1226 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3620 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5014 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 615 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 197 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2705 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 520 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 779 1
Федеральное законодательство 355 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1085 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10414 4
NEWSru.com 208 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 317 1
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 1
Стрим-ТВ - телекомпания 111 1
CNews RND - R&D.CNews 2081 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2561 1
Gartner 3173 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 176 1
Mobile Research Group 65 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 25 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 150 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 336 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 202 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 152 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1166869, в очереди разбора - 1047255.
Создано именных указателей - 54753.
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