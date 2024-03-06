кой области Андрей Башкевич. Ранее оператор сообщил об увеличении ёмкости сети на протоке Сазанка в Энгельсе . Там находятся основные туристические базы и комплексы загородного отдыха.

В самом конце 2023 г. состоялась презентация обновленного проекта автоматизации и диспетчеризации повысительных и канализационных насосных станций (ПНС и КНС) МУП « Энгельс -Водоканал», на которую были приглашены представители поставщиков оборудования и программного обеспечения. В числе приглашенных – генеральный директор НПФ «КРУГ» Олег Прокопов. Проект ра