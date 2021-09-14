Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ПФО
Саратовская область
Энгельс
Публикаций - 74, упоминаний - 112
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кореш Виктор 77 3
|Курова Мария 6 3
|Егоров Александр 62 2
|Гущина Ирина 2 1
|Беляева Оксана 22 1
|Солонин Виталий 85 1
|Шамзон Светлана 31 1
|Клишин Виталий 16 1
|Назаровский Антон 6 1
|Окунев Константин 2 1
|Энгельс Владимир 2 1
|Петин Даниил 1 1
|Лубнин Кирилл 24 1
|Кузнецова Лариса 11 1
|Юрчихин Федор 19 1
|Гладких Леонид 3 1
|Путин Владимир 2408 1
|Мякишева Марина 84 1
|Баженов Михаил 38 1
|Марьясов Игорь 19 1
|Бутыркин Вячеслав 12 1
|Брыкин Арсений 37 1
|Умряева Татьяна 15 1
|Левитин Игорь 27 1
|Гагарин Юрий 36 1
|Багдасарян Дмитрий 23 1
|Емельянов Антон 59 1
|Смирнов Максим 20 1
|Сахаров Александр 33 1
|Скатин Алексей 33 1
|Рейман Леонид 988 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10414 4
|NEWSru.com 208 2
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 317 1
|Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 111 1
|CNews RND - R&D.CNews 2081 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2561 1
|Gartner 3173 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 176 1
|Mobile Research Group 65 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1166869, в очереди разбора - 1047255.
Создано именных указателей - 54753.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1166869, в очереди разбора - 1047255.
Создано именных указателей - 54753.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru