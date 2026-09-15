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Магнит Пост

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


15.09.2026 «М.Видео» расширяет партнерскую логистическую инфраструктуру пунктами выдачи «Магнита» 1
11.09.2024 «Магнит Маркет» задействует распределительные центры «Магнита» для географической экспансии 1
03.09.2024 «Магнит Маркет» начал открывать ПВЗ в деревнях 1
27.08.2024 «Магнит Маркет» увеличил сеть ПВЗ до 2000 точек и вышел в новые города 1
23.08.2024 В России появится гигантский конкурент Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркета» со спорной и рискованной особенностью. Кто за ним стоит 1
09.08.2024 «Магнит Маркет» запускает сервис доставки «Магнит Пост» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Магнит Пост и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9315 1
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 65 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1074 5
Магнит Косметик - М.Косметик 49 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 205 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 257 1
CORE.XP - Кор Экс ПИ 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8969 1
Почта России ПАО 2384 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1351 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1543 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 501 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1953 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 462 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3329 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13742 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5329 4
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская логистика - Складская техника, робототехника - Automation of warehouse activities 545 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2959 1
FreePik 1872 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1310 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 223 1
Бакальчук Владислав 51 1
Бурмистров Михаил 46 1
Измайлов Константин 17 1
Черницкая Евгения 9 1
Федоров Алексей 143 1
Алябьев Антон 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47887 3
Россия - РФ - Российская федерация 167601 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3486 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2321 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8642 2
Россия - УФО - Свердловская область 1987 2
Россия - ПФО - Самарская область 1600 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Дзержинск 105 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 767 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Стерлитамак 81 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 138 1
Россия - ПФО - Кировская область 86 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19283 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1459 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3487 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2875 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3060 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3601 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1702 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 682 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1792 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 833 1
Россия - УФО - Челябинская область 1523 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1325 1
Россия - ПФО - Пензенская область 647 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 489 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 761 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 500 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 452 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 456 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27515 4
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1653 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9129 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10949 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21888 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53870 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5666 1
Торговля розничная - Дискаунтер (магазин) - Аутлет - Outlet center - Дрогери - die Drogerie - магазин-дискаунтер в формате самообслуживания 120 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8543 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 1003 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1620 1
Ведомости 1504 1
INFOLine-Аналитика 81 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 152 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
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