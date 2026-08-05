Индексная книга (каталог) CNews*
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Федоров Алексей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 142, упоминаний - 145
Федоров Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Мельникова Алиса 100 33
|Сергеев Сергей 179 32
|Албычев Александр 168 24
|Чудинов Дмитрий 103 23
|Шпак Василий 279 21
|Меркулов Сергей 48 19
|Качанов Олег 121 18
|Ульянов Николай 176 18
|Безбогов Сергей 69 18
|Гулевич Руслан 32 18
|Врацкий Андрей 175 18
|Сологуб Денис 75 18
|Белов Алексей 28 17
|Шенберг Дмитрий 21 17
|Галеев Сергей 37 17
|Иодковский Станислав 104 17
|Лобанов Максим 49 17
|Деверилин Павел 34 17
|Харитонов Дмитрий 79 17
|Филимонов Антон 22 17
|Мейнцер Антон 20 17
|Кузякина Анна 28 17
|Толокнов Андрей 39 17
|Артюхов Сергей 66 17
|Кудашев Михаил 46 17
|Бессарабенко Александр 23 17
|Фогельсон Виктор 50 17
|Шадаев Максут 1210 17
|Глазков Александр 151 17
|Панченко Иван 197 17
|Леонов Алексей 96 16
|Киселев Сергей 70 16
|Легостаева Светлана 96 16
|Кусеров Олег 22 16
|Григоренко Вадим 58 16
|Замаруев Владимир 42 16
|Скоромыкин Кирилл 18 16
|Будник Иван 23 16
|Сухорукова Алена 16 16
|Московкина Нина 16 16
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.