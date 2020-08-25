Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Федоров Алексей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 40, упоминаний - 52
Федоров Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1828 8
|Медведев Дмитрий 1434 3
|Кирсанова Александра 2 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Курочкин Юрий 13 2
|Иванов Александр 71 2
|Бакутеев Владимир 17 2
|Гладков Дмитрий 3 2
|Юнусов Руслан 16 2
|Буянов Максим 3 1
|Лозовский Александр 2 1
|Славинский Михаил 8 1
|Макаров Владимир 52 1
|Пронин Антон 8 1
|Давыдов Руслан 2 1
|Андреева Валерия 2 1
|Газаров Христофор 5 1
|Переверзев Алексей 3 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Носова Юлия 12 1
|Логунов Александр 3 1
|Сазанов Алексей 4 1
|Басов Алексей 80 1
|Наквасин Сергей 13 1
|Клименко Герман 31 1
|Петров Сергей 51 1
|Новиков Павел 67 1
|Мантуров Денис 56 1
|Жигарев Сергей 15 1
|Делицын Леонид 94 1
|Подгузов Николай 27 1
|Лукин Михаил 7 1
|Львовский Александр 5 1
|Белоусов Сергей 217 1
|Шувалов Игорь 64 1
|Володин Вячеслав 62 1
|Глазков Борис 40 1
|ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 6 4
|ИРИ - Институт развития интернета 94 2
|МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
|Доверенные сенсорные системы ЛИЦ - Лидирующий исследовательский центр 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770089, в очереди разбора - 673771.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770089, в очереди разбора - 673771.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru