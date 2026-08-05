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Индексная книга (каталог) CNews*
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Федоров Алексей

СОБЫТИЯ


05.08.2026 Владельцы ПВЗ Wildberries требуют снижения платежей по аренде, массово продают свои бизнесы и готовятся к закрытию. Маркетплейс все отрицает 1
03.08.2026 95% Java-разработчиков используют ИИ-инструменты в работе, каждый второй — ежедневно 1
08.07.2026 «Яндекс Маркет» передумал конкурировать с Ozon и Wildberries. Он резко урежет расходы и начнет «ротацию» сотрудников 1
03.07.2026 Кубитный курьер: ученые решили главную проблему масштабирования квантовых процессоров на нейтральных атомах 1
28.05.2026 В 2025 году российская платформенная экономика обеспечила 8,5% ВВП страны 1
27.05.2026 Хватит это терпеть. Россияне бегут из маркетплейсов и создают свои интернет-магазины без комиссий и штрафов 1
05.05.2026 «ДиалогНаука» внедрила решения ViPNet для защиты «МБ РУС Банка» 1
30.04.2026 В России масштабировали систему биометрического доступа в аэропортовые лаунжи 1
08.04.2026 Физики МИСИС усовершенствовали моделирование квантовых магнитных материалов 1
16.03.2026 В МИСИС разработали новый квантовый алгоритм для машинного обучения 1
12.02.2026 Придуман новый способ мошенничества с онлайн-магазинами. Мошенники остаются с деньгами и товаром, а вродавцы все в долгах 1
23.01.2026 Выход на новый уровень: ученые НИТУ МИСИС и РКЦ объяснили, как упростить квантовые вычисления 1
30.12.2025 Ozon обижает продавцов – возвраты товара оформляются без из согласия. Жалоба направлена властям 1
24.09.2025 Россиян резко ограничат в праве возвращать товары на Ozon и Wildberries. Другие онлайн-магазины тоже затронет 1
25.07.2025 В интернет-магазинах будут продавать товары по биометрии. Чего это коснется. Опрос 1
17.06.2025 Российские исследователи представили инструкцию по созданию кудитных квантовых процессоров 1
09.06.2025 Квантовый расчет в 50 раз эффективнее: российские учёные оптимизировали алгоритм изучения молекул 1
22.05.2025 CNews FORUM Кейсы 2025: Остался месяц до крупнейшего мероприятия лета 1
15.04.2025 CNews FORUM Кейсы 2025: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время 1
07.04.2025 CNews FORUM Кейсы 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
01.04.2025 Начат отбор номинантов на премии «Инновация года 2025» и «Импортозамещение года 2025» 1
13.03.2025 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы 2025. Регистрация открыта 1
21.02.2025 Золотодобывающая компания «Полюс» завершила проект по миграции с UiPath на платформу PIX RPA 1
17.02.2025 Объем интернет-торговли в России вырос на 41%. Электроника потеряла первое место по доле рынка и скатилась на третье 1
14.02.2025 Нейросеть обучили исправлять ошибки квантовых компьютеров 1
17.12.2024 Таинственные защитники онлайн-магазинов просят ввести индивидуальный рейтинг для покупателей Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета» 1
21.11.2024 Лихие 90-е пришли в онлайн. Продавцов на Wildberries, Ozon и «Яндекс маркете» терроризируют «потребители-экстремисты» и «организованные банды юристов» 2
11.10.2024 Подписание соглашения между «Газпром трансгаз Томск» и QRate 1
09.09.2024 «Квантовые кадры» нужны для формирования новой отрасли 1
23.08.2024 В России появится гигантский конкурент Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркета» со спорной и рискованной особенностью. Кто за ним стоит 1
22.07.2024 Настало время готовиться к выходу на рынки дружественных стран 1
19.07.2024 «Сибур» создал ИИ-помощника, подбирающего замену подсанкционным комплектующим, которых не найти в России 1
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 1
10.07.2024 Цифровизация торговли: в фокусе клиентские сервисы и безопасность 1
10.07.2024 Какого эффекта можно добиться благодаря цифровизации промышленности 1
09.07.2024 Как перейти от цифровой к ИИ-трансформации 1
09.07.2024 Цифровизация HR помогает в борьбе с кадровым кризисом 1
09.07.2024 Импортозамещение инфраструктуры: что говорят заказчики 1
08.07.2024 На что способен ИИ в государственных организациях 1

Публикаций - 142, упоминаний - 145

Федоров Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 56
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 32
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 32
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 29
9594 20
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 93 18
SimbirSoft - СимбирСофт 124 18
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 201 17
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 48 17
Газпром ЦПС 38 17
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 60 17
Diasoft - Диасофт 1144 17
Naumen - Наумен 752 17
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 17
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 16
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 179 15
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 56 15
БИС - ITQuick - Айтиквик 60 15
Ред Софт - Red Soft 1236 15
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 15
Neoflex - Неофлекс 257 15
Biocad - Биокад 95 15
Примо РПА 16 14
Microsoft Corporation 25775 12
Google LLC 12688 11
Yandex - Яндекс 9216 11
Startpack - СтартПак 26 9
Ростелеком 10948 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
QRate - КуРэйт 37 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
Telegram Group 2940 5
РКЦ - QApp - КуАпп 23 4
SAP SE 5601 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 135 3
Softkey - Софткей 215 3
КуБорд - ОКТ 4 3
ГПБ ЭТП - VESNA - Лаборатория Цифрового Развития, ЛЦР 6 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 34
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 34
Почта России ПАО 2370 33
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 32
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 27
Агроэко ГК 45 19
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 19
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 19
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 19
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 18
Силовые машины 166 18
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 18
Газпром нефть 725 18
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 18
Восток-Сервис ГК 57 17
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 17
ПСБ - Промсвязьбанк 963 17
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 17
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 17
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 16
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 17 16
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 16
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 16
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 16
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 16
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 16
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 16
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 16
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 15
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 15
Газпром бурение 62 15
Sokolov - Лакса Трейдинг 85 15
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 97 15
Шереметьево Хэндлинг 50 15
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 21 15
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 15
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 15
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 15
Газпром ПАО 1493 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 34
Федеральное казначейство России 1949 34
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 31
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 16
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 12
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 11
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
РНФ - Российский научный фонд 201 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 4
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 3
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 3
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 37 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 2
Минсельхоз РФ - Депинформатизации - Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК - Агропромцифра - Агропромышленный центр цифровизации 29 2
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 2
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 85 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 55 1
Правительство РФ - Комиссия Правительства Российской Федерации по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике 1 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 49 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 18
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 5
АУРЭК - Ассоциация участников рынка электронной коммерции 8 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Российский клуб финансовых директоров 32 1
ASME - American Society of Mechanical Engineers - Американское общество инженеров-механиков 9 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
ЛДПР 116 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 69
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 49
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 47
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 41
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 40
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 37
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 689 35
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 30
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 29
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 29
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 26
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 24
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 24
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 23
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 22
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 21
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 21
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 18
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 286 18
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 18
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 18
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 17
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 482 17
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1111 17
BaaS - Backend as a service 159 16
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 16
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 15
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 15
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 620 15
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 15
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 15
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 15
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 15
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 15
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 14
Квантовый интернет - Quantum internet 35 13
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 12
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 12
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 12
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 12
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 17
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 158 17
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 17
Axiom JDK СЗИ 175 15
БИС - ITQuick - Jumse 52 15
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 12
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 9
Linux OS 11533 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 5
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 5
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 4
Google Android 15243 4
Microsoft Windows 16882 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 97 3
Atlassian - Confluence 183 3
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 3
FreePik 1841 3
IVA Technologies - IVA GPT 14 3
Google Chrome - браузер 1701 3
Apple macOS 2419 3
Microsoft Office 4170 3
IVA Technologies - IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 122 3
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 3
Microsoft Visual Studio 429 2
Gen Digital - Avast SecureLine VPN 5 2
Intersoft Lab - Референт 157 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 65 2
ИТ-Экспертиза - САКУРА АРМ - САКУРА ПК - Система Активного Контроля Удаленной Работы 66 2
Startpack Firework 2 2
Ростех - ОДК ММП имени В.В. Чернышева - РД - Турбовентиляторный двигатель 15 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 2
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