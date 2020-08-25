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Федоров Алексей


25.08.2020 Программы создания квантового компьютера с облачным доступом и сенсорных доверенных систем выполнят к 2022 году 1
08.07.2020 В России создана лаборатория по развитию квантового искусственного интеллекта 1
13.04.2020 Avast представила итоги опроса о надоедливом контенте в соцсетях 1
22.01.2020 Российский квантовый центр и Nissan запустили проект в области квантовой химии 1
30.10.2019 Медведев поручил придумать план, как российским интернетчикам победить иностранцев 1
24.07.2019 Власти хотят вдвое увеличить дань за посылки из иностранных интернет-магазинов 1
03.06.2019 Власти решили не вводить в России закон об интернет-торговле 1
09.04.2019 Поборы за покупки в иностранных интернет-магазинах за год выросли в три раза 1
29.01.2019 «Ростелеком» провел испытания решений по квантовой защите передачи данных 1
27.09.2018 Avast: при подключении к публичным Wi-Fi лишь 10% используют VPN, 47% доверяют антивирусу 1
16.08.2018 Avast выпустила новую версию SecureLine VPN для ПК и Mac 1
17.07.2018 Власти введут побор за покупки в иностранных интернет-магазинах 1
18.06.2018 1 июля власти взвинтят пошлины на покупки в иностранных магазинах 1
13.06.2018 Владимир Путин уволил советника по интернету Германа Клименко 1
10.04.2018 Власти закручивают гайки: Россиянам придется платить пошлины при покупках на иностранных сайтах дороже 200 евро 1
29.12.2017 «Ситилинк» завершила год охватом последнего города-миллионника 1
27.09.2017 Для российской телемедицины соберут $100 млн с помощью криптовалют 1
13.09.2017 «Российская онлайн-торговля умрет через два года» 2
06.09.2017 Startpack выпустила приложение для быстрого доступа к веб-сервисам на macOS 1
06.09.2017 Сервис «Атол Онлайн» выбрали более 3 000 интернет-предпринимателей 1
23.05.2017 В России научились ставить квантовую защиту на действующие линии связи 1
27.04.2017 Startpack перезапустила приложение для быстрого доступа к веб-сервисам 1
27.10.2016 Путина просят проконтролировать платежи россиян для борьбы с зарубежной интернет-торговлей 1
22.09.2016 Российский рынок онлайн-торговли вырос на четверть, а число покупок за границей в 2 раза 1
20.01.2016 Startpack подберет облачные сервисы на основе интересов пользователя 1
15.12.2015 LiveTex: Почему компании-лидеры выбирали чат в 2015 году 1
09.11.2015 Чат и мессенджер – первые шаги к омниканальности 3
11.06.2015 Startpack Market теперь позволяет делиться опытом работы в «облаках» 1
03.04.2015 Startpack анонсировал приложение для мгновенного доступа к сайтам 1
18.02.2015 Startpack запустила рекомендательный сервис по облачным приложениям 1
14.11.2014 Жену министра связи Никифорова в совладельцах SaaS-агрегатора сменил загадочный инвестор 1
30.07.2014 В Москве состоится Четвертый форум финансовых директоров ритейла Retail CFO 2014 1
12.05.2014 Глава ДИТ Кировской области о выдаче УЭК 10
21.02.2014 10 апреля в Москве начнет работу форум Online Retail Russia 2014 1
16.04.2013 Microsoft открыл в России сервис аренды ИТ-инфраструктуры 1
28.03.2013 Облачные сервисы Inoventica будут интегрированы с веб-платформой Startpack 1
22.02.2013 Startpack готовится стать российским Amazon 1
23.10.2012 «Аплана» создает облачную платформу на базе Windows Azure для «ЮБМ Медика Рус» 1
26.08.2010 13 сентября в Москве состоится второй Patterns & Practices Summit Russia 1
17.08.2010 13 сентября в Москве состоится второй Patterns & Practices Summit Russia 1

Публикаций - 40, упоминаний - 52

Федоров Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11168 8
Startpack - СтартПак 21 6
Google LLC 7177 5
Yandex - Яндекс 4103 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 4
Avast Software 120 3
Apple Inc - Эппл Рус 7737 2
Softkey - Софткей 114 2
VK - Mail.ru Group 2487 2
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center 35 2
LiveTex - ЛайвТекс 31 2
Explay - Эксплей 165 1
АйТи 753 1
NetCAT - НетКэт 34 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 1
Fly 124 1
Robokassa - Робокасса 44 1
АТОЛ ГК 168 1
Prestigio 168 1
Quantum AI lab - Quantum Artificial Intelligence Lab 2 1
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 1
Ситилинк - Citilink 190 1
1С-Битрикс 349 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 44 1
РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления 13 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 1
Facebook 3768 1
Alibaba Group 298 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
AliExpress 275 9
Почта России ПАО 1579 8
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
ПТМ - Платформа Третье мнение 9 2
Аэрофлот 493 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 2
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Связной ГК 884 1
Lamoda 83 1
re:Store 106 1
Avito - Авито 171 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
Спортмастер 116 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru 28 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
Otto Group - Директ Каталог Сервис 28 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Nissan - Японский автопроизводитель 137 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
Правительство РФ - Комиссия Правительства Российской Федерации по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике 1 1
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 37 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 203 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
МКС - Международная космическая станция 99 1
Администрация Президента РФ 269 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
Президент Российской Федерации 1442 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Правительство РФ 2208 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 14
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
ЛДПР 69 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 48 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 2
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 17 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
UDP - User Datagram Protocol 85 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 122 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 442 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
Google Android 10751 3
Google Chrome - браузер 1119 3
Apple macOS 934 3
Microsoft Windows 10 6676 2
Startpack Firework 2 2
РКЦ - QRate - Система защищенной квантовой связи 11 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
Yandex.Kit 16 1
LiveInternet - блог-платформа 121 1
Avast SecureLine VPN 3 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
UMI.CMS 49 1
АТОЛ Онлайн-кассы 54 1
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 1
Яндекс.Маркет 439 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 146 1
Linux OS 4276 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 375 1
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 1
Apple Mac 1461 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple iOS 5742 1
Путин Владимир 1828 8
Медведев Дмитрий 1434 3
Кирсанова Александра 2 2
Щеголев Игорь 676 2
Курочкин Юрий 13 2
Иванов Александр 71 2
Бакутеев Владимир 17 2
Гладков Дмитрий 3 2
Юнусов Руслан 16 2
Буянов Максим 3 1
Лозовский Александр 2 1
Славинский Михаил 8 1
Макаров Владимир 52 1
Пронин Антон 8 1
Давыдов Руслан 2 1
Андреева Валерия 2 1
Газаров Христофор 5 1
Переверзев Алексей 3 1
Рудычева Наталья 81 1
Носова Юлия 12 1
Логунов Александр 3 1
Сазанов Алексей 4 1
Басов Алексей 80 1
Наквасин Сергей 13 1
Клименко Герман 31 1
Петров Сергей 51 1
Новиков Павел 67 1
Мантуров Денис 56 1
Жигарев Сергей 15 1
Делицын Леонид 94 1
Подгузов Николай 27 1
Лукин Михаил 7 1
Львовский Александр 5 1
Белоусов Сергей 217 1
Шувалов Игорь 64 1
Володин Вячеслав 62 1
Глазков Борис 40 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 28
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 8
Беларусь - Белоруссия 2099 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 4
Казахстан - Республика 2650 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
Россия - Пятигорск 76 1
Европа Западная 618 1
Россия - Новороссийск 140 1
Россия - Белгород 245 1
Россия - Омская область 385 1
Россия - Омск 632 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Европа 3788 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1435 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Образование в России 343 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
СРО - саморегулируемые организации 43 1
ЕАЭС ТК - Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 5 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 5
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 6 4
ИРИ - Институт развития интернета 94 2
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
Доверенные сенсорные системы ЛИЦ - Лидирующий исследовательский центр 2 1
Retail Business Russia 2 1
Неделя российского ритейла - Retail Week - Russian Retail Awards 4 1
CX World Forum - Customer eXperience World Forum 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770089, в очереди разбора - 673771.
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