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Россия ЦФО Костромская область Кострома
СОБЫТИЯ
|15.01.2026
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«Философт» и девелопер «СтройНова» запускают проект умных квартир в Костроме
Девелоперская компания «СтройНова» из Костромы внедряет технологию умных квартир на базе экосистемы «Мажордом» компании «Философт» в своих новых жилых проектах. В отличие от стандартной схемы поставки готовых коробок с оборудование
|28.11.2025
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В Костроме 4G стал быстрее в спальных микрорайонах
илой микрорайон был обеспечен качественной мобильной связью. Мы оперативно реагируем на изменения в городской застройке и постоянно развиваем телеком-инфраструктуру. Ежедневно через базовые станции в Костроме проходит свыше 65 тысяч гигабайт трафика, и этот показатель постоянно растет. Поэтому модернизация сети или запуск 4G в спальных районах — это реальная возможность для сотен семей жить
|13.08.2025
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«МегаФон» вывел в сеть автобусы Костромы
Чтобы пассажиры общественного транспорта Костромы могли оплачивать проезд быстро, бесконтактно и без ошибок, «МегаФон» предоставил моб
|27.01.2025
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Сбербанк реализовал оплату проезда в автобусе по геопозиции
ходимости прикладывать карту либо смартфон к терминалу или передавать наличные водителю. Все жители Костромы и гости города смогут в специальном мобильном приложении сформировать маршрут поездк
|04.12.2024
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«МегаФон» ускорил интернет для 4 тысяч квартир в Костроме
дернизировать и строить новые базовые станции на наиболее загруженных участках в «спальных» районах Костромы. Оператор построил в Заволжском районе новую сетевую инфраструктуру в нескольких выс
|25.10.2024
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«МегаФон» ускорил интернет в историческом центре Костромы
ностью города является Ипатьевский монастырь, построенный во второй половине XV века. Кроме того, в Костроме расположены десятки храмов, музеев и памятников архитектуры. По обезличенной статист
|18.09.2023
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«Мегафон» улучшил связь в микрорайонах Костромы
Более 80 тыс. человек, проживающих в Центральном и Заволжском районах Костромы, смогут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 40 Мбит/с. Специалисты «Мегафона» запустили в работу новое оборудование связи и обеспечили устойчивый сигнал LTE на улицах стол
|30.06.2023
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Цифровые сервисы помогут в реализации транспортной реформы в Костроме
С 1 июля 2023 г. костромичи и гости Костромы смогут оценить работу обновленного общественного транспорта города. В этот день стар
|26.04.2023
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В Костроме запустили «горячую линию» на базе российского решения
Что было сделано? Теперь все звонки от жителей и гостей Костромы, связанные с записью на прием к врачу, вызовом врача на дом и правилами вакцинации от COVID-19, обрабатываются с помощью инновационного решения, внедренного при участии компании «Интег
|26.07.2022
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CraftTalk поставил искусственный интеллект на службу сети клиник МИРТ в Костроме
CraftTalk, российская ИИ-платформа для омниканальных коммуникаций, резидент «Сколково», запустила виртуального консультанта единого контакт-центра медицинского центра «МИРТ» в г. Кострома. Виртуальный помощник построен на базе технологий искусственного интеллекта и постоянно обучается на текущих диалогах операторов контакт-центра. Об этом CNews сообщили представители Cr
|11.11.2016
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«Мегафон» запустил сети LTE-Advanced в Костроме и Ярославле
ин.Базовые станции стандарта LTE-Advanced установлены специалистами «Мегафона» в центральном районе Костромы – кластер охватывает улицы Советскую, Подлипаева и Октябрьскую площадь. В Ярославле
|24.11.2015
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«Билайн» запустил сеть LTE в Костроме
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») запустила в коммерческую эксплуатацию сеть 4G в Костроме. Высокоскоростной мобильный интернет доступен жителям областного центра и поселка Ка
|29.06.2015
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«Телфин» начал продажи телефонных номеров Костромы
Компания «Телфин», российский провайдер интернет-телефонии, объявила о старте продаж телефонных номеров Костромы. Как сообщили CNews в «Телфине», цена подключения номера в коде 4942 составляет i1000, а размер абонентской платы — i300 в месяц, включая НДС. «Сегодня наша компания уже подключает тел
|18.09.2012
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«МегаФон» запустил 4G в Костроме
, решать другие личные и рабочие задачи. На момент старта сеть 4G охватывает практически все районы Костромы (Городище, Северный, Рабочая Слобода, Трудовая Слобода, Байдарки, Первомайский, Октя
|28.12.2011
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На сайте администрации Костромы появилась электронная очередь в дошкольные учреждения
27 декабря в администрации города Костромы состоялась презентация электронной очереди в дошкольные учреждения, размещённой на сайте администрации в разделе «Образование». Для удобства родителей «Очередь на получение места в мун
|01.07.2011
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СЭД Directum внедряют в администрации Костромы
нной ECM-системы Directum в администрации города Кострома. Администрация муниципального образования Костромы имеет несколько управлений, расположенных в разных районах столицы области. До насто
|24.02.2011
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«Билайн» запустил IPTV в Костроме
щий в себя свыше 80 популярных российских и зарубежных каналов различной тематики. В него также входят HD каналы, которые обеспечивают широкоформатное изображение высокой четкости. Кроме того, жители Костромы могут воспользоваться услугой «Видеопрокат», поставить на «паузу» любую передачу, а затем вновь начать просмотр с момента остановки, «перемотать» назад пропущенный сюжет или записать п
|11.03.2010
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«Билайн» начал предоставлять услугу «Домашний Интернет» в Костроме
«Билайн» объявил о начале предоставления услуги «Домашний Интернет» в Костроме. Жители Костромы смогут получить высокоскоростной проводной доступ в интернет на базе технологии опто
|01.11.2007
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ЖКХ Костромы работает на решении OXS
ла об успешном завершении проекта по созданию информационной системы мониторинга жилищного фонда г. Костромы на основе решения собственной разработки. Система позволила оптимизировать качество
|30.05.2007
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Кострома «поднимет» ЖКХ с помощью решений OXS
ания, объявила о начале создания единой информационной системы (ЕИС) мониторинга жилищного фонда г. Костромы и технологических параметров жилищно-коммунальных услуг на платформе Microsoft Dynam
|24.04.2007
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МТТ открывает представительство в Костроме
представлять интересы МТТ на территории Костромской области. В мае 2007 г. "МТТ-Кострома" откроет в Костроме центр обслуживания клиентов, оформленный в соответствии с фирменным стилем МТТ. Офиц
|28.09.2006
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"Цифроград" открыл 2 салона в Костроме
Компания «Цифроград» приобрела 2 салона связи в Костроме. Сделка совершена в рамках расширения собственной розничной cети «Цифрограда». Это новое направление бизнеса компании, которая работает в российских регионах преимущественно по франчай
|18.04.2003
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РКС приостановил предоставление ряда услуг связи в Костроме
Сегодня "Региональная Компания Связи" (РКС), альтернативный оператор в Костроме, сообщил о том, что вынужден прекратить предоставление ряда услуг связи из-за противодействия со стороны Костромской ГТС. КГТС не открывает своим абонентам доступ на часть сети связи о
|26.02.2003
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В Костроме появились интерактивные телекоммуникационные услуги
"Региональная Компания Связи" (РКС), альтернативный оператор связи в Костроме, объявила о начале предоставления новых телекоммуникационных услуг. С февраля этого года в Костроме стали доступны услуги телеголосования, конференц-связи и видеоконференц-связи
|16.07.2002
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МТС развивает сеть в Костроме
и самого крупного в регионе центра продаж и обслуживания абонентов. МТС, начав работу на территории Костромы в октябре 1998 года, продолжает развивать свою сеть в регионе. В июле этого года был
|06.06.2002
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"Региональная компания связи" начинает предоставлять в Костроме услуги высокоскоростного доступа в интернет по радиоканалу
динит 6 периферийных узлов связи, равномерно распределенных по городу и охватывающих всю территорию Костромы. В этой транспортной сети будут задействованы система Dect Goodwin, а также широкопо
|31.05.2002
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"Би Лайн GSM" заработалa в Костроме
30 мая 2002 года в Костроме запущен в коммерческую эксплуатацию очередной фрагмент единой сети "Би Лайн GSM" и н
|24.01.2002
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"Региональная Компания Связи" выходит на рынок Костромы
Ethernet, а также услуги по универсальным сервисным картам. По мнению экспертов компании РКС, рынок Костромы испытывает реальную необходимость в современной связи, так как на сегодняшний день п
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Мартынов Александр 59 10
|Тимонин Сергей 48 4
|Путин Владимир 3454 4
|Ситников Сергей 79 3
|Козлова Ирина 29 3
|Клименко Алексей 13 3
|Сальва Алексей 7 3
|Сальникова Евгения 28 3
|Сморгонский Анатолий 44 2
|Сапунов Алексей 38 2
|Слизень Виталий 244 2
|Доронин Эрик 2 2
|Петров Андрей 35 2
|Моторко Андрей 73 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Боровиков Игорь 137 2
|Лагута Олег 9 2
|Корчагин Павел 18 2
|Рылов Дмитрий 56 2
|Новиков Яков 6 2
|Боярсков Борис 37 2
|Ачкасов Евгений 45 2
|Аляутдинов Тимур 22 2
|Ерохин Дмитрий 20 2
|Смит Вячеслав 18 2
|Зуев Андрей 21 2
|Слюняев Игорь 5 2
|Бубнов Дмитрий 8 2
|Монахов Дмитрий 22 2
|Коробицын Андрей 5 2
|Слюсаренко Вадим 2 2
|Шрамченко Александр 3 2
|Самаренкова Наталия 2 2
|Щеголев Игорь 699 2
|Орловский Виктор 408 2
|Мишустин Михаил 787 2
|Яппаров Тагир 110 1
|Мельников Александр 98 1
|Калугин Сергей 169 1
|Бутурлин Иван 26 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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