Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома

«Философт» и девелопер «СтройНова» запускают проект умных квартир в Костроме Девелоперская компания «СтройНова» из Костромы внедряет технологию умных квартир на базе экосистемы «Мажордом» компании «Философт» в своих новых жилых проектах. В отличие от стандартной схемы поставки готовых коробок с оборудование

В Костроме 4G стал быстрее в спальных микрорайонах илой микрорайон был обеспечен качественной мобильной связью. Мы оперативно реагируем на изменения в городской застройке и постоянно развиваем телеком-инфраструктуру. Ежедневно через базовые станции в Костроме проходит свыше 65 тысяч гигабайт трафика, и этот показатель постоянно растет. Поэтому модернизация сети или запуск 4G в спальных районах — это реальная возможность для сотен семей жить

«МегаФон» вывел в сеть автобусы Костромы Чтобы пассажиры общественного транспорта Костромы могли оплачивать проезд быстро, бесконтактно и без ошибок, «МегаФон» предоставил моб

Сбербанк реализовал оплату проезда в автобусе по геопозиции ходимости прикладывать карту либо смартфон к терминалу или передавать наличные водителю. Все жители Костромы и гости города смогут в специальном мобильном приложении сформировать маршрут поездк

«МегаФон» ускорил интернет для 4 тысяч квартир в Костроме дернизировать и строить новые базовые станции на наиболее загруженных участках в «спальных» районах Костромы. Оператор построил в Заволжском районе новую сетевую инфраструктуру в нескольких выс

«МегаФон» ускорил интернет в историческом центре Костромы ностью города является Ипатьевский монастырь, построенный во второй половине XV века. Кроме того, в Костроме расположены десятки храмов, музеев и памятников архитектуры. По обезличенной статист

«Мегафон» улучшил связь в микрорайонах Костромы Более 80 тыс. человек, проживающих в Центральном и Заволжском районах Костромы, смогут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 40 Мбит/с. Специалисты «Мегафона» запустили в работу новое оборудование связи и обеспечили устойчивый сигнал LTE на улицах стол

Цифровые сервисы помогут в реализации транспортной реформы в Костроме С 1 июля 2023 г. костромичи и гости Костромы смогут оценить работу обновленного общественного транспорта города. В этот день стар

В Костроме запустили «горячую линию» на базе российского решения Что было сделано? Теперь все звонки от жителей и гостей Костромы, связанные с записью на прием к врачу, вызовом врача на дом и правилами вакцинации от COVID-19, обрабатываются с помощью инновационного решения, внедренного при участии компании «Интег

CraftTalk поставил искусственный интеллект на службу сети клиник МИРТ в Костроме CraftTalk, российская ИИ-платформа для омниканальных коммуникаций, резидент «Сколково», запустила виртуального консультанта единого контакт-центра медицинского центра «МИРТ» в г. Кострома. Виртуальный помощник построен на базе технологий искусственного интеллекта и постоянно обучается на текущих диалогах операторов контакт-центра. Об этом CNews сообщили представители Cr

«Мегафон» запустил сети LTE-Advanced в Костроме и Ярославле ин.Базовые станции стандарта LTE-Advanced установлены специалистами «Мегафона» в центральном районе Костромы – кластер охватывает улицы Советскую, Подлипаева и Октябрьскую площадь. В Ярославле

«Билайн» запустил сеть LTE в Костроме Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») запустила в коммерческую эксплуатацию сеть 4G в Костроме. Высокоскоростной мобильный интернет доступен жителям областного центра и поселка Ка

«Телфин» начал продажи телефонных номеров Костромы Компания «Телфин», российский провайдер интернет-телефонии, объявила о старте продаж телефонных номеров Костромы. Как сообщили CNews в «Телфине», цена подключения номера в коде 4942 составляет i1000, а размер абонентской платы — i300 в месяц, включая НДС. «Сегодня наша компания уже подключает тел

«МегаФон» запустил 4G в Костроме , решать другие личные и рабочие задачи. На момент старта сеть 4G охватывает практически все районы Костромы (Городище, Северный, Рабочая Слобода, Трудовая Слобода, Байдарки, Первомайский, Октя

На сайте администрации Костромы появилась электронная очередь в дошкольные учреждения 27 декабря в администрации города Костромы состоялась презентация электронной очереди в дошкольные учреждения, размещённой на сайте администрации в разделе «Образование». Для удобства родителей «Очередь на получение места в мун

СЭД Directum внедряют в администрации Костромы нной ECM-системы Directum в администрации города Кострома. Администрация муниципального образования Костромы имеет несколько управлений, расположенных в разных районах столицы области. До насто

«Билайн» запустил IPTV в Костроме щий в себя свыше 80 популярных российских и зарубежных каналов различной тематики. В него также входят HD каналы, которые обеспечивают широкоформатное изображение высокой четкости. Кроме того, жители Костромы могут воспользоваться услугой «Видеопрокат», поставить на «паузу» любую передачу, а затем вновь начать просмотр с момента остановки, «перемотать» назад пропущенный сюжет или записать п

«Билайн» начал предоставлять услугу «Домашний Интернет» в Костроме «Билайн» объявил о начале предоставления услуги «Домашний Интернет» в Костроме. Жители Костромы смогут получить высокоскоростной проводной доступ в интернет на базе технологии опто

ЖКХ Костромы работает на решении OXS ла об успешном завершении проекта по созданию информационной системы мониторинга жилищного фонда г. Костромы на основе решения собственной разработки. Система позволила оптимизировать качество

Кострома «поднимет» ЖКХ с помощью решений OXS ания, объявила о начале создания единой информационной системы (ЕИС) мониторинга жилищного фонда г. Костромы и технологических параметров жилищно-коммунальных услуг на платформе Microsoft Dynam

МТТ открывает представительство в Костроме представлять интересы МТТ на территории Костромской области. В мае 2007 г. "МТТ-Кострома" откроет в Костроме центр обслуживания клиентов, оформленный в соответствии с фирменным стилем МТТ. Офиц

"Цифроград" открыл 2 салона в Костроме Компания «Цифроград» приобрела 2 салона связи в Костроме. Сделка совершена в рамках расширения собственной розничной cети «Цифрограда». Это новое направление бизнеса компании, которая работает в российских регионах преимущественно по франчай

РКС приостановил предоставление ряда услуг связи в Костроме Сегодня "Региональная Компания Связи" (РКС), альтернативный оператор в Костроме, сообщил о том, что вынужден прекратить предоставление ряда услуг связи из-за противодействия со стороны Костромской ГТС. КГТС не открывает своим абонентам доступ на часть сети связи о

В Костроме появились интерактивные телекоммуникационные услуги "Региональная Компания Связи" (РКС), альтернативный оператор связи в Костроме, объявила о начале предоставления новых телекоммуникационных услуг. С февраля этого года в Костроме стали доступны услуги телеголосования, конференц-связи и видеоконференц-связи

МТС развивает сеть в Костроме и самого крупного в регионе центра продаж и обслуживания абонентов. МТС, начав работу на территории Костромы в октябре 1998 года, продолжает развивать свою сеть в регионе. В июле этого года был

"Региональная компания связи" начинает предоставлять в Костроме услуги высокоскоростного доступа в интернет по радиоканалу динит 6 периферийных узлов связи, равномерно распределенных по городу и охватывающих всю территорию Костромы. В этой транспортной сети будут задействованы система Dect Goodwin, а также широкопо

"Би Лайн GSM" заработалa в Костроме 30 мая 2002 года в Костроме запущен в коммерческую эксплуатацию очередной фрагмент единой сети "Би Лайн GSM" и н