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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ЦФО Костромская область Кострома

Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома

"Костромской дворик. Ипатьевская слобода", 1955 г. Владимир Фёдорович Стожаров (1926-1973) "Костромской дворик. Ипатьевская слобода", 1955 г. Владимир Фёдорович Стожаров (1926-1973)
"Клоун в Костроме", 1989 год. Сергей Антонов "Клоун в Костроме", 1989 год. Сергей Антонов
Николай Гриценко "Вид фабричного района города Костромы" (1880-е) Николай Гриценко "Вид фабричного района города Костромы" (1880-е)
"Костромской дворик. Ипатьевская слобода", 1955 г. Владимир Фёдорович Стожаров (1926-1973)

СОБЫТИЯ


15.01.2026 «Философт» и девелопер «СтройНова» запускают проект умных квартир в Костроме

Девелоперская компания «СтройНова» из Костромы внедряет технологию умных квартир на базе экосистемы «Мажордом» компании «Философт» в своих новых жилых проектах. В отличие от стандартной схемы поставки готовых коробок с оборудование
28.11.2025 В Костроме 4G стал быстрее в спальных микрорайонах

илой микрорайон был обеспечен качественной мобильной связью. Мы оперативно реагируем на изменения в городской застройке и постоянно развиваем телеком-инфраструктуру. Ежедневно через базовые станции в Костроме проходит свыше 65 тысяч гигабайт трафика, и этот показатель постоянно растет. Поэтому модернизация сети или запуск 4G в спальных районах — это реальная возможность для сотен семей жить
13.08.2025 «МегаФон» вывел в сеть автобусы Костромы

Чтобы пассажиры общественного транспорта Костромы могли оплачивать проезд быстро, бесконтактно и без ошибок, «МегаФон» предоставил моб
27.01.2025 Сбербанк реализовал оплату проезда в автобусе по геопозиции

ходимости прикладывать карту либо смартфон к терминалу или передавать наличные водителю. Все жители Костромы и гости города смогут в специальном мобильном приложении сформировать маршрут поездк
04.12.2024 «МегаФон» ускорил интернет для 4 тысяч квартир в Костроме

дернизировать и строить новые базовые станции на наиболее загруженных участках в «спальных» районах Костромы. Оператор построил в Заволжском районе новую сетевую инфраструктуру в нескольких выс
25.10.2024 «МегаФон» ускорил интернет в историческом центре Костромы

ностью города является Ипатьевский монастырь, построенный во второй половине XV века. Кроме того, в Костроме расположены десятки храмов, музеев и памятников архитектуры. По обезличенной статист
18.09.2023 «Мегафон» улучшил связь в микрорайонах Костромы

Более 80 тыс. человек, проживающих в Центральном и Заволжском районах Костромы, смогут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 40 Мбит/с. Специалисты «Мегафона» запустили в работу новое оборудование связи и обеспечили устойчивый сигнал LTE на улицах стол
30.06.2023 Цифровые сервисы помогут в реализации транспортной реформы в Костроме

С 1 июля 2023 г. костромичи и гости Костромы смогут оценить работу обновленного общественного транспорта города. В этот день стар
26.04.2023 В Костроме запустили «горячую линию» на базе российского решения

Что было сделано? Теперь все звонки от жителей и гостей Костромы, связанные с записью на прием к врачу, вызовом врача на дом и правилами вакцинации от COVID-19, обрабатываются с помощью инновационного решения, внедренного при участии компании «Интег
26.07.2022 CraftTalk поставил искусственный интеллект на службу сети клиник МИРТ в Костроме

CraftTalk, российская ИИ-платформа для омниканальных коммуникаций, резидент «Сколково», запустила виртуального консультанта единого контакт-центра медицинского центра «МИРТ» в г. Кострома. Виртуальный помощник построен на базе технологий искусственного интеллекта и постоянно обучается на текущих диалогах операторов контакт-центра. Об этом CNews сообщили представители Cr
11.11.2016 «Мегафон» запустил сети LTE-Advanced в Костроме и Ярославле

ин.Базовые станции стандарта LTE-Advanced установлены специалистами «Мегафона» в центральном районе Костромы – кластер охватывает улицы Советскую, Подлипаева и Октябрьскую площадь. В Ярославле

24.11.2015 «Билайн» запустил сеть LTE в Костроме

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») запустила в коммерческую эксплуатацию сеть 4G в Костроме. Высокоскоростной мобильный интернет доступен жителям областного центра и поселка Ка
29.06.2015 «Телфин» начал продажи телефонных номеров Костромы

Компания «Телфин», российский провайдер интернет-телефонии, объявила о старте продаж телефонных номеров Костромы. Как сообщили CNews в «Телфине», цена подключения номера в коде 4942 составляет i1000, а размер абонентской платы — i300 в месяц, включая НДС. «Сегодня наша компания уже подключает тел
18.09.2012 «МегаФон» запустил 4G в Костроме

, решать другие личные и рабочие задачи. На момент старта сеть 4G охватывает практически все районы Костромы (Городище, Северный, Рабочая Слобода, Трудовая Слобода, Байдарки, Первомайский, Октя
28.12.2011 На сайте администрации Костромы появилась электронная очередь в дошкольные учреждения

27 декабря в администрации города Костромы состоялась презентация электронной очереди в дошкольные учреждения, размещённой на сайте администрации в разделе «Образование». Для удобства родителей «Очередь на получение места в мун
01.07.2011 СЭД Directum внедряют в администрации Костромы

нной ECM-системы Directum в администрации города Кострома. Администрация муниципального образования Костромы имеет несколько управлений, расположенных в разных районах столицы области. До насто
24.02.2011 «Билайн» запустил IPTV в Костроме

щий в себя свыше 80 популярных российских и зарубежных каналов различной тематики. В него также входят HD каналы, которые обеспечивают широкоформатное изображение высокой четкости. Кроме того, жители Костромы могут воспользоваться услугой «Видеопрокат», поставить на «паузу» любую передачу, а затем вновь начать просмотр с момента остановки, «перемотать» назад пропущенный сюжет или записать п
11.03.2010 «Билайн» начал предоставлять услугу «Домашний Интернет» в Костроме

«Билайн» объявил о начале предоставления услуги «Домашний Интернет» в Костроме. Жители Костромы смогут получить высокоскоростной проводной доступ в интернет на базе технологии опто
01.11.2007 ЖКХ Костромы работает на решении OXS

ла об успешном завершении проекта по созданию информационной системы мониторинга жилищного фонда г. Костромы на основе решения собственной разработки. Система позволила оптимизировать качество

30.05.2007 Кострома «поднимет» ЖКХ с помощью решений OXS

ания, объявила о начале создания единой информационной системы (ЕИС) мониторинга жилищного фонда г. Костромы и технологических параметров жилищно-коммунальных услуг на платформе Microsoft Dynam
24.04.2007 МТТ открывает представительство в Костроме

представлять интересы МТТ на территории Костромской области. В мае 2007 г. "МТТ-Кострома" откроет в Костроме центр обслуживания клиентов, оформленный в соответствии с фирменным стилем МТТ. Офиц
28.09.2006 "Цифроград" открыл 2 салона в Костроме

Компания «Цифроград» приобрела 2 салона связи в Костроме. Сделка совершена в рамках расширения собственной розничной cети «Цифрограда». Это новое направление бизнеса компании, которая работает в российских регионах преимущественно по франчай
18.04.2003 РКС приостановил предоставление ряда услуг связи в Костроме

Сегодня "Региональная Компания Связи" (РКС), альтернативный оператор в Костроме, сообщил о том, что вынужден прекратить предоставление ряда услуг связи из-за противодействия со стороны Костромской ГТС. КГТС не открывает своим абонентам доступ на часть сети связи о
26.02.2003 В Костроме появились интерактивные телекоммуникационные услуги

"Региональная Компания Связи" (РКС), альтернативный оператор связи в Костроме, объявила о начале предоставления новых телекоммуникационных услуг. С февраля этого года в Костроме стали доступны услуги телеголосования, конференц-связи и видеоконференц-связи
16.07.2002 МТС развивает сеть в Костроме

и самого крупного в регионе центра продаж и обслуживания абонентов. МТС, начав работу на территории Костромы в октябре 1998 года, продолжает развивать свою сеть в регионе. В июле этого года был
06.06.2002 "Региональная компания связи" начинает предоставлять в Костроме услуги высокоскоростного доступа в интернет по радиоканалу

динит 6 периферийных узлов связи, равномерно распределенных по городу и охватывающих всю территорию Костромы. В этой транспортной сети будут задействованы система Dect Goodwin, а также широкопо
31.05.2002 "Би Лайн GSM" заработалa в Костроме

30 мая 2002 года в Костроме запущен в коммерческую эксплуатацию очередной фрагмент единой сети "Би Лайн GSM" и н
24.01.2002 "Региональная Компания Связи" выходит на рынок Костромы

Ethernet, а также услуги по универсальным сервисным картам. По мнению экспертов компании РКС, рынок Костромы испытывает реальную необходимость в современной связи, так как на сегодняшний день п

Публикаций - 304, упоминаний - 353

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 48
МегаФон 10742 47
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 36
Ростелеком 10948 28
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 12
Yandex - Яндекс 9216 11
Telegram Group 2940 10
Apple Inc 13154 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 7
9594 6
М2М телематика - НИС М2М 236 5
Siemens AG - Siemens Group 2673 5
EMILINK ГК - ЭМИЛИНК МСК - Инженерно-технический центр - NTSS 16 5
Samsung Electronics 11064 5
Softline - Софтлайн 3743 5
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 4
Oracle Corporation 7074 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 4
Ростелеком - Связьинвест 1719 4
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 4
ЦФТ - Золотая Корона 362 3
ITG Group - INPAS - ИНПАС 131 3
ЛайфТелеком - Телфин 290 3
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 3
МегаФон - Мобиком 230 3
МТС Центр макрорегион 64 3
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 69 3
Аргус-Сервис РДЦ 3 3
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Электрическая связь Костромской области - Электросвязь Костромской области - Костромателеком - Костpомская ГТС 8 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
Cisco Systems 5372 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
Huawei 4676 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Компьюлинк ГК - Compulink 456 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 3
АйТи 1519 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 19
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 6
Почта России ПАО 2370 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 5
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс - Свеза-Лес 87 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 5
Газпром ПАО 1493 5
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 4
МТС Трэвел - MTS Travel 292 3
Сбер - Сбербанк Северный банк 10 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Связной ГК 1401 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
ВТБ - ВТБ24 671 2
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 112 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 2
Бристоль - сеть магазинов 32 2
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 153 2
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 17 2
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 80 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 2
РБК Центр 16 2
Алмаз-Холдинг - Топаз КоЮЗ - Каратов КЮЗ - Костромской ювелирный завод 4 2
Курорты Северного Кавказа - КСК 9 2
eBay Inc 1640 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 92 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 2
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 159 2
ВкусВилл - Избёнка 216 2
Евросеть 1421 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 17
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
Правительство Костромской области - Костромская областная дума - органы государственной власти 29 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 5
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 5
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа 16 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 3
Администрация Костромы 4 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 2
Районные суды РФ 196 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 2
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 132 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Росаэронавигация - Федеральная аэронавигационная служба 22 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 18
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
Российская академия радио - РАР 4 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 58
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 54
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 49
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 46
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 46
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 43
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 30
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 29
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 29
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 28
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 28
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 23
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 23
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 21
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 20
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 17
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 17
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 17
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 16
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 15
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 15
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 14
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 887 14
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 14
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 13
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 13
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 12
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 12
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 12
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 12
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 12
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 12
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 12
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 12
Google Android 15243 11
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 8
МТС Big Data 324 7
Google YouTube - Видеохостинг 3002 7
Apple iOS 8583 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 7
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 7
ByteDance - TikTok 355 6
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ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 5
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