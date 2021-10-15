Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Костромская область
Кострома
Публикаций - 145, упоминаний - 196
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 858 1
|Клименко Алексей 12 3
|Ситников Сергей 56 2
|Сапунов Алексей 30 2
|Слизень Виталий 172 2
|Сморгонский Анатолий 37 2
|Доронин Эрик 2 2
|Рылов Дмитрий 45 2
|Новиков Яков 6 2
|Петров Андрей 20 2
|Орловский Виктор 232 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Путин Владимир 1877 2
|Медведев Дмитрий 1459 2
|Корчагин Павел 14 2
|Лагута Олег 9 2
|Пальчун Кирилл 47 1
|Маликова Юлия 1 1
|d'Shade Jon - д’Шейд Джон 1 1
|Crail Anna - Крейл Анна 2 1
|Буздалин Антон 4 1
|Диденко Дмитрий 5 1
|Бастракова Дарья 1 1
|Курцер Марк 3 1
|Чернов Максим 27 1
|Гальперин Сергей 2 1
|Самирханова Надия 1 1
|Ireland Bradley - Айленд Брэдли 3 1
|Ireland Benjamin - Айленд Бенджамин 1 1
|Суворова Тамара 1 1
|Платонова Оксана 4 1
|Тюрина Мария 39 1
|Магдануров Гайдар 21 1
|Голицына Людмила 2 1
|Муканова Мадина 14 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Черствов Александр 2 1
|Крещенко Александр 1 1
|Колычев Алексей 4 1
|Сальва Алексей 6 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 3363 2
|The Register 563 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 198 1
|AppleInsider 369 1
|Discovery Channel 28 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru