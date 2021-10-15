Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46635
ИКТ 4555
Организации 3088
Ведомства 1087
Ассоциации 323
Технологии 2042
Системы 10692
Персоны 15470
Местоположение 1008
Статьи 671
Пресса 448
ИАА 388
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 624
Мероприятия 554

Россия
ЦФО
Костромская область
Кострома

Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома


15.10.2021 «Ростелеком» обеспечит круглосуточную техническую поддержку Всероссийской переписи населения 1
06.10.2021 MCN Telecom подключила три крупных российских региона к сети MVNO 1
01.06.2021 «Свеза» запускает портал инноваций 2
21.05.2021 «Билайн» создал удаленные контакт-центры в 6 городах 1
21.05.2021 «Билайн» создал удаленные контакт-центры в шести городах 1
27.01.2021 Segezha Group и МТС установили систему видеоаналитики на стройплощадке в Галиче 1
18.01.2021 «Ростелеком» подготовил цифровую инфраструктуру для проведения Всероссийской переписи населения 1
11.11.2020 «Еаптека» стала «Сбер еаптекой» 1
23.09.2020 ИТ-директор Костромской области — в интервью CNews: Мы нашли уникальные способы работать в условиях ограниченного бюджета 6
27.07.2020 «Ростелеком» разработал цифровое решение по контролю за вывозом мусора 1
07.07.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» удвоит объём собираемой на утилизацию техники 1
09.06.2020 Концерн «Автоматика» нарастил производство УЗИ-сканеров в 2020 году 1
06.04.2020 «Манго телеком» увеличил территорию присутствия до 75 городов 1
31.12.2019 Sendy подключит города «Золотого кольца России» к Wechat Pay и AliPay 1
19.12.2019 Tele2 представила социальный отчет за 2017-2018 годы 1
07.11.2019 Найден способ воровать деньги через смарт-ТВ. Двухфакторная аутентификация не спасает 1
22.10.2019 Фирма «1С» наградила победителей конкурса лучших пользователей 1С:ИТС 1
02.07.2019 Россиянину дали три года тюрьмы за бесплатное ПО для взлома PayPal и eBay 2
26.06.2019 iPad заживо сжег своего владельца 1
14.05.2019 BestDoctor обеспечит медицинское обслуживание сотрудников Модульбанка 1
11.12.2018 Россиянин отсудил компенсацию за взрыв в штанах iPhone SE 3
17.10.2018 Navitel обновил карты России, Беларуси, Казахстана 1
25.07.2018 Acronis и «Юниум» открывают учебные центры в Новороссийске и Ульяновске 1
13.03.2018 Сбербанк стал онлайн-провайдером акушерских услуг 2
23.01.2018 ФСБ и МВД подвели под статью программиста, читавшего почту коллег 1
27.12.2017 «Мегафон» установил в 2017 году более 1000 новых базовых станций 1
04.12.2017 «Билайн» запустил проект облачного перевода на язык жестов в офисах «Ноу-Хау» 1
12.05.2017 В Вологде прошел Первый Чемпионат 1С:Клубов программистов по Северо-Западному региону 1
17.03.2017 «Компьюлинк» построил более 320 км ВОЛС в Башкортостане в рамках проекта по устранению цифрового неравенства 1
07.02.2017 Разработчики универсального языка для «общения» роботов стали победителями трека TechNet GenerationS 1
27.01.2017 МТС обеспечила 4G-интернетом больше половины жителей Костромской области 1
25.01.2017 «Компьюлинк» построил 320 км ВОЛС в Самарской области в рамках проекта УЦН 1
30.12.2016 Объем трафика в LTE-сети «Мегафона» на Северо-Западе России вырос за год на 40% 1
26.12.2016 «Смарт-Софт» подвел итоги 2016 года 1
11.11.2016 «Мегафон» запустил сети LTE-Advanced в Костроме и Ярославле 3
25.10.2016 «Компьюлинк» расширил инфраструктуру во Владимирской области 1
26.07.2016 Голосовая связь с «эффектом присутствия» доступна почти 90% абонентов «Билайн» 1
26.07.2016 «Билайн» разработал новый тариф для туристов, путешествующих по городам России 1
04.07.2016 Как сэкономить до 40% расходов на поддержку ИКТ-инфраструктуры 1
09.06.2016 Банк «Конфидэнс» приступил к внедрению банковской системы QBIS 1

Публикаций - 145, упоминаний - 196

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 22
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4936 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 13
Apple Inc - Эппл Рус 8073 6
Samsung Electronics 6088 5
Yandex - Яндекс 4188 5
Yota - Скартел 623 5
М2М телематика 165 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2009 4
4205 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1613 4
Компьюлинк ГК - Compulink 232 3
Huawei 2791 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 335 3
Скай Линк - Skylink 650 3
INPAS - ИНПАС 111 3
Telegram Group 703 2
PayPal 483 2
iTeco - Ай-Теко 743 2
Lenovo Group 1700 2
Microsoft Corporation 12409 2
Ростелеком Связьинвест 819 2
Dell EMC 2626 2
Nokia Corporation 2699 2
Oracle Corporation 3602 2
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 94 2
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 2
Таттелеком 117 2
ITG - INLINE Technologies Group 126 2
Золотая Корона 287 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 298 2
Синтерра - Synterra 683 2
ЛайфТелеком - Телфин 99 2
Ростелеком ЦентрТелеком 248 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 227 1
Ростех - Концерн Автоматика 399 1
Amazon Inc - Amazon.com 1548 1
Ростех - Ростехнологии 2238 1
Acronis - Акронис 374 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1363 4
Модульбанк - Modulbank 95 3
Газпром ПАО 552 3
eBay Inc 642 2
Интер РАО ПАО 179 2
ВТБ24 597 2
ВТБ Банк Москвы 388 2
Евросеть 1062 2
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 82 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 344 2
Связной ГК 935 2
Росгосстрах 192 2
Почта России ПАО 1631 2
СберЗдоровье - DocDoc 37 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Техносила 179 1
Русский стандарт Банк 312 1
ПриватБанк 179 1
Бинбанк 184 1
АвтоВАЗ 123 1
Восток-Запад - EWS Holding 22 1
Росатом Атомэнергомаш 12 1
Сургутнефтегаз - СНГ 130 1
Грейн холдинг УК - Grain Holding 2 1
Мать и дитя 16 1
Юнистрим - Unistream 169 1
Р-Фарм 21 1
Смоленская АЭС - Атомная электростанция 15 1
ТГК-2 - Территориальная генерирующая компания № 2 9 1
Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 5 1
Свеза - Sveza 4 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 146 1
Петрокоммерц 29 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 1
Alaska Airlines 11 1
СОГАЗ Страховая Группа 52 1
Сбер Еаптека 8 1
Guard Capital 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6008 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1713 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2013 4
Правительство РФ 2264 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1431 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1737 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 536 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 370 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1024 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1270 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 129 2
Президент Российской Федерации 1460 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 134 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 639 2
Правительство Вологодской области 18 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 106 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 243 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 168 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 43 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 106 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 85 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 36 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 69 1
Правительство Ивановской области 11 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 7 1
Электронная Москва АО 13 1
ФГУП ГЦСС Управление специальной связи по Костромской области 1 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 785 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2300 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 984 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 323 1
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 49 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 965 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 540 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1430 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 709 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1552 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 858 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3988 14
3G - Стандарт мобильной связи 3920 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 10
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2177 8
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 601 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2523 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 468 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 809 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 733 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 206 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3033 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 803 3
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 3
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 2
LTE-смартфон 138 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1145 2
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 255 2
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 249 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3289 2
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 166 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 326 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 420 2
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 701 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3162 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 699 2
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 119 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 638 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1240 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 1120 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1239 1
SCO - self-checkout, self-shopping - КСО - Касса самообслуживания - Кассовая система самообслуживания - Выручай-касса - Устройство для самостоятельной оплаты товаров - Цифровые кассиры 33 1
Website - Вебсайт 138 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 26 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 180 1
Единая централизованная информационная система бюджетного (бухгалтерского) учета - Бухгалтерский и налоговый учет в бюджетных учреждениях 5 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 152 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 200 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 480 1
Google Android 10773 8
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1387 6
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 5
Яндекс.Карты и Транспорт 295 4
Apple iOS 5750 3
Apple iPhone - серия смартфонов 5350 3
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 154 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 327 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1158 2
Yota SIM-карты 15 2
МТС 3G-сеть 87 2
Apple iPhone 6 547 2
ЦФТ Банк 43 2
Apple - App Store 2205 2
КалугаПрибор РуСкан - серия УЗИ-сканеров 5 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 232 1
Amazon Prime - Онлайн-кинотеатр 19 1
ЦФТ Faktura.ru 79 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 185 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Dr.Web Антивирус 198 1
UCS R-Keeper 40 1
Microsoft Dynamics 209 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 169 1
Smart-Soft Traffic Inspector Next Generation 38 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 848 1
Сбербанк СберПрайм 14 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 726 1
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 1
Dr.Web AV-Desk 131 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
БФТ АЦК-Финансы 26 1
Росстат ИВС - АС ВПН - Автоматизированная система подготовки и проведения переписи, обработки материалов и подведения итогов переписи населения 4 1
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 13 1
Amazon Fire TV Stick 2 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис 29 1
МТС Мобильные сотрудники 42 1
СКАУТ МТ - автомобильный GPS/ГЛОНАСС трекер 16 1
СКАУТ Платформа 14 1
iTeco ЕС2015-Терем - ПАК корпоративной виртуализации для организации корпоративных систем VDI/VPS 6 1
Клименко Алексей 12 3
Ситников Сергей 56 2
Сапунов Алексей 30 2
Слизень Виталий 172 2
Сморгонский Анатолий 37 2
Доронин Эрик 2 2
Рылов Дмитрий 45 2
Новиков Яков 6 2
Петров Андрей 20 2
Орловский Виктор 232 2
Щеголев Игорь 676 2
Путин Владимир 1877 2
Медведев Дмитрий 1459 2
Корчагин Павел 14 2
Лагута Олег 9 2
Пальчун Кирилл 47 1
Маликова Юлия 1 1
d'Shade Jon - д’Шейд Джон 1 1
Crail Anna - Крейл Анна 2 1
Буздалин Антон 4 1
Диденко Дмитрий 5 1
Бастракова Дарья 1 1
Курцер Марк 3 1
Чернов Максим 27 1
Гальперин Сергей 2 1
Самирханова Надия 1 1
Ireland Bradley - Айленд Брэдли 3 1
Ireland Benjamin - Айленд Бенджамин 1 1
Суворова Тамара 1 1
Платонова Оксана 4 1
Тюрина Мария 39 1
Магдануров Гайдар 21 1
Голицына Людмила 2 1
Муканова Мадина 14 1
Кабанов Владимир 174 1
Валяева Елизавета 72 1
Черствов Александр 2 1
Крещенко Александр 1 1
Колычев Алексей 4 1
Сальва Алексей 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 61456 90
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 65
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 425 45
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 41
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 201 37
Россия - СФО - Новосибирск 2140 23
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 357 23
Россия - ПФО - Казань 1596 21
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1123 21
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 226 21
Россия - ЦФО - Костромская область 237 21
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 330 21
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 241 21
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 755 20
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 382 20
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 273 19
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 211 18
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1427 17
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 968 17
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 248 15
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 910 15
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 683 15
Россия - ЦФО - Тульская область 779 14
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1577 14
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 216 14
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 799 14
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 278 13
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 738 13
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1208 13
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 174 12
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 187 12
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 919 12
Россия - УФО - Екатеринбург 2223 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2635 11
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 226 11
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 259 11
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 139 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 735 11
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 530 10
Россия - СФО - Омская область - Омск 670 10
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4217 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 974 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3048 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 471 3
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 198 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1194 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Всероссийская перепись населения 31 2
ДМС - Добровольное медицинское страхование 60 2
Золотое кольцо России 7 2
ФЦП - Федеральная целевая программа 77 1
ОВД - Органы внутренних дел - Государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы 34 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 862 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 4 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3429 1
Автомагистраль Р-256 (М-52) Чуйский тракт - Федеральная автомобильная дорога по маршруту Новосибирск-Новоалтайск-Бийск-Майма-государственная граница с Монголией 2 1
Русский язык 1081 1
СаНПиН - Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 10 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 221 1
POI - points of interest 61 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 276 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 669 1
Великая Отечественная война 135 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 124 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 434 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 148 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 585 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1583 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
Образование в России 465 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 3363 2
The Register 563 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 198 1
AppleInsider 369 1
Discovery Channel 28 1
Kelly Services 16 1
RepTrak - Reputation Institute - Институт репутации 2 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 439 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 95 1
БОУ ВО Вологодская кадетская школа-интернат им. Белозерского полка - Вологодская кадетская школа-интернат имени Белозерского 1 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
Лучший пользователь 1С:ИТС - Всероссийский профессиональный конкурс 1 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 13 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Плюсы и минусы новой Windows 11: стоит ли обновлять систему

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Показать еще

Наука

Как отпечаток пальца: индивидуальность нейронов поможет решить проблемы ИИ

Прошлое спутника Земли под вопросом: молодые лунные камни удивили ученых

Электронный лед существует — физики смогли сделать первое фото
Показать еще