Курорты Северного Кавказа КСК

Курорты Северного Кавказа - КСК

27.02.2026 Разгар сезона: 70 000 рублей в среднем россияне готовы потратить на горнолыжный отдых 1
05.02.2025 Bronevik.com: зимой у россиян вырос интерес к Кубани и кавказским курортам 1
06.12.2024 МТС: количество бронирований в Архызе во время межсезонья выросло на 198% 1
04.12.2024 Аналитика МТС Travel: Архыз, Шерегеш и Зеленоградск набирают популярность в межсезонье 1
30.10.2024 ОКТРОН представляет отраслевые решения с использованием карт и RFID технологий 1
12.07.2023 МТС оцифровала один из главных курортов Карачаево-Черкесии 1
22.10.2018 «Иннополис» признан неэффективной экономической зоной 2
12.08.2015 «Астерос» продолжит строить инфраструктуру для российских парков развлечений и отдыха 1
29.07.2015 «Астерос» разработал концептуальные решения по обеспечению безопасности «Мамисон» 1

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14719 4
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 642 2
ОКТРОН - OCTRON 25 1
Астерос ИБ - Астерос Информационная безопасность - Кабест 64 1
DASCOM 4 1
МТС Трэвел - MTS Travel 288 3
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 172 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8340 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 183 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 128 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 59 1
Сочи Парк 14 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2830 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13086 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1413 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6359 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 795 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3583 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2762 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 90 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
ОЭЗ ТРТ Бирюзовая Катунь - Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 11 1
ОЭЗ ТРТ Байкальская гавань - Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 2 1
ОЭЗ Ульяновск - Ульяновск Портовая особая экономическая зона - Инвестиционная компания 5 1
ОЭЗ ППТ Моглино - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа 1 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 1
Правительство КЧР - Правительство Карачаево-Черкесской Республики - Народное Собрание Парламент Карачаево-Черкесской Республики - органы государственной власти 18 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 78 1
IAAPA - International Association of Amusement Parks and Attractions - Международная ассоциация парков развлечений и аттракционов 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74161 8
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 785 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14998 3
Бронирование - Booking 831 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1457 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6243 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9012 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25785 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17248 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1137 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57839 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1163 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3150 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23403 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 559 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5924 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12753 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23137 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4166 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29000 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 935 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8234 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12419 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2645 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1393 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12339 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1621 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6104 1
HRM - Управление и автоматизация мобильного персонала - Мобильные сотрудники - Мобильные бригады - Управление разъездными бригадами - Вахтовый метод 674 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25615 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1082 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4720 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3464 1
Apple - App Store 3023 1
МТС Big Data 315 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5147 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 92 1
Груша Георгий 5 2
Шелепов Владимир 25 2
Каппушев Расул 20 2
Сикалиев Айтек 1 1
Носиков Степан 3 1
Текеев Расул 2 1
Никифоров Николай 1137 1
Шайхутдинов Роман 113 1
Агапцов Сергей 5 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Скворцов Михаил 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 158984 9
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 433 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46225 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2127 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1720 4
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Архыз 72 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18862 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 156 3
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 351 3
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Мамисон - горнолыжный туристско-рекреационный комплекс 8 2
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Карачаевский район - Домбай 46 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Шерегеш 58 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2718 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1418 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 803 2
Россия - СФО - Кемеровская область 1012 2
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 289 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 918 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кисловодск 114 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кавминводы - КМВ - Кавмингруппа - Кавказские Минеральные Воды 78 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53640 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3275 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2454 1
Армения - Республика 2389 1
Беларусь - Белоруссия 6092 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3324 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 627 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1794 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2255 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 601 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 550 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 517 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1355 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 463 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 727 1
Бельгия - Брюссель 238 1
Россия - Кубань 221 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 488 1
США - Вирджиния - Виргиния 279 1
Александрия 46 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7029 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5446 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55253 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6441 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2983 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4349 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1898 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20492 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1032 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2276 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2992 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1167 1
Золотое кольцо России 59 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32097 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6305 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3194 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 660 1
Аудит - аудиторский услуги 3138 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 690 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8258 1
