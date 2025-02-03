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ОКТРОН OCTRON

ОКТРОН - OCTRON

Дистрибуторская компания ОКТРОН - это разработчик продуктов автоматической идентификации и сбора данных: тестовое и демонстрационное оборудование, техническая поддержка и помощь разработчикам, финансовые и логистические сервисы.


03.02.2025 «Октрон» предложит российскому рынку цифровые продукты для ритейла под брендом «S8 градусов» 1
30.10.2024 ОКТРОН представляет отраслевые решения с использованием карт и RFID технологий 1
17.09.2024 Новые мобильные принтеры Dascom доступны российскому потребителю 1
26.06.2024 Российская торговая сеть Leform использует UHF RFID считыватели Chainway для автоматизации учета товарных запасов 1
29.03.2024 Терминалы сбора данных Chainway и ПО «Сканпорт» помогают ГК «АвтоДом» интегрировать продажи с «Честным Знаком» 1
20.02.2024 На российском пятизвездочном курорте внедряют автоматизированную систему учета основных средств с использованием ТСД Chainway 1
17.01.2024 Российский дистрибутор стоматологической продукции создает единую систему управления удаленными складами, используя ТСД Chainway и ПО от компании «Сканпорт» 1
07.12.2023 Терминалы сбора данных Chainway и российское ПО DataMobile помогают автоматизировать склады компании «Авангард система» 1
24.11.2023 ОКТРОН объявляет о старте продаж нового стационарного UHF RFID-считывателя от Chainway на ОС Android 11 1
14.11.2023 Российский девелопер внедряет RFID технологию для учета средств производства с использованием ручных UHF RFID считывателей от Chainway 1
29.08.2023 «Октрон» заключил соглашение о дистрибуции карточных и термотрансферных принтеров Dascom 1
06.07.2023 Chainway выпустила новую линейку терминалов сбора данных для автоматизации стандартных мобильных операций 1
28.03.2023 «Октрон» заключила договор о дистрибуции решений для электронных ценников с Bowtz Technology 1
24.10.2022 ОКТРОН выводит на российский рынок вибродатчики с поддержкой LoRaWAN 1
10.10.2022 RFID считыватели Chainway используются для учета поголовья оленей на Ямале 1
26.12.2019 «Октрон» будет поставлять на российский рынок RFID-принтеры Postek 1
17.12.2018 Российское ПО ITProject RFID Server поддерживает терминалы Chainway 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

ОКТРОН и организации, системы, технологии, персоны:

Chainway Information Technology 15 12
8237 6
Scanport - Сканпорт 8 6
Zebra Technologies 145 3
DASCOM 4 3
Seaory Technology 2 2
ITProject - АйТиПроект 13 1
Силтэк ГК 21 1
Sumyoung Technology 1 1
Qualcomm Technologies 1824 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 65 1
Автодом - АВТОDOM 21 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7338 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 156 1
Брусника 13 1
LEFORM - ЛЕФОРМ 5 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1097 10
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1336 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30785 9
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4415 8
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9624 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25409 7
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5900 6
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 497 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66263 5
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1082 5
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 666 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7311 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24179 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13824 4
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3423 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10114 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12551 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13158 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6054 3
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 891 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15752 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13946 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2961 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8187 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11154 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50626 2
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 544 2
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 958 2
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 405 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20828 2
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1418 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12496 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7681 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12047 2
Маркировка - Marking 1060 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2372 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9201 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5785 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 560 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2275 1
Scanport - DataMobile 9 6
Google Android 14016 5
Chainway UHF RFID 7 3
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 444 2
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 205 2
ITProject RFID Server 8 1
Sumyoung Technology - CMSONE 1 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2755 1
Google Android 12 - Android Snow Cone 116 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4976 1
Chainway MC - портативный мобильный компьютер 1 1
1С:ERP Управление предприятием 554 1
1С:УСО - 1С:Управление строительной организацией - 1С:BIM 9 1
Scanport - DM.Invent 1 1
Силтэк - Силфлекс - электронная бирка 3 1
Panasonic VIERA - серия плазменных ЖК-телевизоров 118 1
Скворцов Михаил 7 7
Носиков Степан 2 2
Шелковый Сергей 1 1
Скворцов Андрей 13 1
Ганская Ольга 1 1
Зинченко Богдан 4 1
Селиванов Максим 27 1
Резниченко Никита 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144674 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17066 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43265 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7452 2
Россия - СФО - Новосибирск 4307 2
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 158 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52156 1
Китай - Шанхай 787 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 849 1
Россия - Крайний Север 268 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14127 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1733 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 321 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3954 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 251 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17420 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 860 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 489 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 642 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 461 1
Китай - Гуандун - Цзянмэнь 2 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1116 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3045 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24147 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18545 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6984 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8688 5
Энергетика - Energy - Energetically 5094 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5372 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48106 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5781 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51166 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2410 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5012 2
Зоология - наука о животных 2611 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 512 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2732 1
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 185 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 267 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6176 1
Ветеринария - Veterinary medicine - отрасль науки, которая занимается лечением животных 89 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13546 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14377 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 493 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 182 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 313 1
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 151 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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