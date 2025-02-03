ОКТРОН OCTRON
Дистрибуторская компания ОКТРОН - это разработчик продуктов автоматической идентификации и сбора данных: тестовое и демонстрационное оборудование, техническая поддержка и помощь разработчикам, финансовые и логистические сервисы.
ОКТРОН и организации, системы, технологии, персоны:
|Chainway Information Technology 15 12
|1С 8237 6
|Scanport - Сканпорт 8 6
|Zebra Technologies 145 3
|DASCOM 4 3
|Seaory Technology 2 2
|ITProject - АйТиПроект 13 1
|Силтэк ГК 21 1
|Sumyoung Technology 1 1
|Qualcomm Technologies 1824 1
|Скворцов Михаил 7 7
|Носиков Степан 2 2
|Шелковый Сергей 1 1
|Скворцов Андрей 13 1
|Ганская Ольга 1 1
|Зинченко Богдан 4 1
|Селиванов Максим 27 1
|Резниченко Никита 1 1
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