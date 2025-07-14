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Cleverence Склад 15


УПОМИНАНИЯ


14.07.2025 «РусАгроСеть» выбрала терминалы сбора данных Chainway для автоматизации складских операций 1
25.11.2024 «Первый Бит» автоматизировал работу с маркировкой для производителя спецодежды «Кант» 1
10.06.2024 Умное хранение: как удвоить товарооборот за счет внедрения складского ПО 1
06.12.2022 OCS начинает продвижение ПО для мобильной автоматизации «Клеверенс» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Cleverence и организации, системы, технологии, персоны:

Cleverence - Клеверенс 24 2
Viant - Виант 2 1
Viant 14 1
8571 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 474 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 850 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1215 1
Omoikiri - Омоикири 1 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32383 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69294 3
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1456 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10853 2
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 520 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4550 2
Маркировка - Marking 1141 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 839 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1789 1
Принтер этикеток 26 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2517 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1116 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9762 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 801 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11867 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16400 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 981 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 528 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 967 1
Microsoft Office 3846 1
Каминаров Дмитрий 1 1
Скворцов Андрей 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 150825 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44546 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 752 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 891 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 527 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5789 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16872 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7512 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1990 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10296 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25043 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 325 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371677, в очереди разбора - 749860.
Создано именных указателей - 178334.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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