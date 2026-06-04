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Автоматизация склада Warehouse automation Автоматизация складской деятельности, распределительного центра Складская логистика Складская техника, робототехника Automation of warehouse activities

Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская логистика - Складская техника, робототехника - Automation of warehouse activities

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04.06.2026 Х5 завершила проект по роботизации распределительного центра в Московской области

чные решения на другие распределительные центры своих торговых сетей по всей географии присутствия. Распределительный центр «Новая Рига» был введён в эксплуатацию летом 2022 г. Общая площадь ко
10.11.2025 Экосистема Axelot усовершенствовала складской комплекс концерна «Протэк»

которая полностью преобразила логистику заказчика. Слаженная работа экспертов позволила избежать трудностей на всех этапах реализации проекта, а также обеспечила выполнение всех требований заказчика. Автоматизация склада концерна в Москве затронула все этапы грузообработки. Все внутренние операции теперь выполняются с помощью ТСД. Система позволила сделать их прозрачными и управляемыми, мин
16.09.2025 «Яндекс Роботикс» и торговая сеть «Перекресток» роботизируют распределительный центр

н комплектовщик в среднем собирает 130 коробов в час, а с роботами — до 300 коробов в час. При этом распределительный центр сможет обслуживать на 30 магазинов больше, не расширяя площадь. «Янде
11.03.2025 «Делимобиль» инвестирует в запуск собственного распределительного центра запчастей

ПАО «Каршеринг Руссия», бренд «Делимобиль», оператор каршеринга, планирует открыть в Московской области складской комплекс площадью 13 тыс. кв. м., который станет первым централизованным хабом автозапчастей и компонентов для компании. Он будет интегрирован в общую сервисную инфраструктуру «Делимо
11.09.2024 «Магнит Маркет» задействует распределительные центры «Магнита» для географической экспансии

ой экспансии «Магнит Маркета». Это лишь первый шаг по интеграции в логистическую инфраструктуру ритейлера, которая в перспективе даст нам возможность практически неограниченного роста количества ПВЗ. Распределительные центры «Магнита», где открываются наши сектора сортировки, расположены близко к крупным городам. Это позволит нам сохранить одно из основных отличий от других маркетплейсов –

14.08.2024 Axelot автоматизировала распределительный центр Desport

ИТ-инфраструктуру, основанную на отечественной платформе. В качестве нового программного решения была выбрана Axelot WMS, а для реализации проекта приглашены специалисты Axelot. Так как модернизацию распределительного центра, который будет обслуживать новые магазины, необходимо было завершить в сжатые сроки – за 4 месяца, – для ускорения реализации проекта было принято решение внедрять Axe
28.02.2024 Новый этап сотрудничества: как Lazurit и AXELOT совместно автоматизировали распределительный центр в Софьино

оставки мебели своим клиентам. Для реализации своих планов ТД «Лазурит» решил инвестировать в новый складской комплекс класса «А» в Софьино, который сможет обеспечить необходимые скорость и точ
06.02.2024 Начал работу новый распределительный центр Fix Price в Екатеринбурге под управлением системы Lead WMS

LogistiX помогает сети Fix Price расширять бизнес на Урале, в Сибири и Казахстане. Новый распределительный центр Fix Price в Екатеринбурге заменит прежний склад, который уже работает на полную мощность. Расширение складских площадей связано с региональной экспансией в соответствии

25.01.2024 «Топлог» автоматизировала распределительный центр «Ароса» на базе TopLog WMS

тему TopLog WMS. Исполнителем проекта стала компания «Топлог». Пилотным объектом автоматизации стал складской комплекс класса А в Санкт-Петербурге площадью 20 тыс. кв. м. Общий ассортимент прод
22.11.2023 «Топлог» автоматизировал распределительные центры AKFA GROUP в Узбекистане

делительный центр при производстве, площадью 14 тыс. кв. м, а также один региональный склад дилера. Автоматизация склада и внедрение адресного хранения позволили обеспечить полный контроль и уч
15.04.2022 «Первый бит» обеспечил сетевой инфраструктурой распределительные центры «Вкусвилла»

водств, товары поступают от компаний-партнеров – их около 1,4 тыс. Вся продукция от них прибывает в распределительные центры – огромные складские помещения, в которых команда профессиональных т
21.02.2022 Компания ЕМЕ автоматизировала складской комплекс «Др.Тайсс Натурварен Рус»

уральных ингредиентов; Mediapharma cosmetics – фармацевтическая косметика для ухода за кожей лица, тела, волосами; Natusana – средство по ухожу за полостью рта. Особенности складского комплекса Новый складской комплекс ООО «Др.Тайсс Натурварен Рус» площадью более 3000 кв. м. расположен в Ногинском районе Московской области. Комплекс, предназначенный для хранения лекарственных средств, БАДов
28.07.2021 «М.видео-Эльдорадо» откроет распределительные центры на Юге, в Поволжье, Сибири, на Урале и Дальнем Востоке

ые складские комплексы позволят аккумулировать до 25 тыс. наименований бытовой и цифровой техники основного ассортимента «М.Видео и Эльдорадо» с учётом специфических потребностей каждого из регионов. Распределительные центры обеспечат более быстрое пополнение региональных платформ, собственных стоков магазинов, самовывоз и клиентскую доставку интернет-заказов в течение 24 часов в городах пр
21.07.2021 ММК и «Мегафон» тестируют новые технологии складирования и транспортировки сырья

орно-обогатительном производстве Магнитогорского металлургического комбината запущен пилотный проект на базе интернета вещей. Впервые на Урале для автоматического контроля транспортировки, погрузки и складирования железорудного сырья «Мегафон» внедрил систему позиционирования на саморазгрузочных тележках. Решение позволяет с точностью до полуметра определить их местоположение и направление

18.03.2021 Lamoda откроет в Подмосковье распределительный центр

амично развивается, и для нас очень важно своевременно закладывать основы для будущего роста. Новый распределительный центр позволит нам еще более эффективно организовывать качественную доставк
26.01.2021 Dematic автоматизировала главный распределительный центр ГК Landmark

ния материалов (MFC). Товары динамически распределяются между четырьмя автоматизированными секциями складирования, или же перемещаются на неавтоматизированный склад с контролем температуры, исх
29.10.2020 Сеть магазинов «Верный» автоматизировала работу распределительного центра в Чехове с помощью решения Infor WMS

окую скорость комплектации заказов и свести к минимуму количество ошибок в них. Мультитемпературный распределительный центр в Чехове площадью около 50 тыс. кв. м. ретейлер открыл в конце лета.

20.10.2020 Распределительный центр розничной сети «Гулливер» интегрирован с системой «Честный знак»

онах Приволжского и Центрального округа РФ и имеет развитую логистическую инфраструктуру. C 2015 г. распределительный центр «Гулливер» площадью 30 тыс. квадратных метров автоматизирован с помощ
15.07.2019 ЕМЕ автоматизировала складской комплекс подразделения ГК «Росатом»

системы. Российский разработчик-компания ЕМЕ предложила решение, полностью соответствующее нашим задачам и наиболее доступное по стоимости», - отметил руководитель ИТ-проектов UMATEX Николай Ваньков. Складской комплекс класса «А» завода размещен непосредственно при производстве в ОЭЗ «Алабуга», Республика Татарстан. Суммарная площадь комплекса – 5 000 кв. м. Имеются как отапливаемые, так и

24.04.2019 Чем умные склады отличаются от простой автоматизации

я склада и логистики предприятий. Попробуем разобраться, что же сегодня вкладывается в это понятие. Знакомьтесь: умный склад При своем динамическом развитии, любое предприятие, эксплуатирующее

05.03.2018 ConsID автоматизирует распределительный центр розничной сети «Гулливер»

ости и точности выполнения заказов, а также снижения логистических издержек потребовали усовершенствования подходов в сфере управления складской логистикой. По результатам предпроектного обследования распределительного центра компании, расположенного под Ульяновском, специалисты ConsID выявили низкую эффективность складских процессов. Компанией «Гулливер» было принято решение о замене испол
13.04.2017 «АйТи» автоматизировала для Faberlic распределительный центр «Столица»

Компания «АйТи» автоматизировала один из крупнейших объектов складской сети Faberlic. Как рассказали CNews в «АйТи», региональный распределительный центр «Столица» стал четвертым складским комплексом Faberlic, автоматизированным в партнерстве с ИТ-компанией. Ранее система управления складом была внедрена на складе главног
12.12.2016 Custis автоматизировал кросс-докинг в «Спортмастере»

ераций, снизило нагрузку на зоны хранения и увеличило скорость прохождения товара через федеральные распределительные центры.Управление информационных сервисов торговой сети «Спортмастер» и рос
15.12.2015 «Корус Консалтинг» автоматизировал еще один распределительный центр розничной сети «О'Кей»

внедрение системы управления складом ритейлера. За три года совместной работы были автоматизированы распределительные центры «О'Кей» в Волгограде, Новосибирске и Санкт-Петербурге. В ноябре 2015
24.11.2015 «Корус Консалтинг» автоматизировал распределительный центр СТД «Петрович»

Компания «Корус Консалтинг» автоматизировала распределительный центр российской сети формата Hard DIY СТД «Петрович». Решение реализовано

03.09.2015 «АйТи. Смарт системы» автоматизировали главный дистрибьюторский распределительный центр Faberlic

также эффективная работа с партиями ТМЦ, контроль и прослеживание партий продукции во всей логистической цепочке. Организовано предоставление оперативной аналитической информации по движению объектов складирования, KPI сотрудников на складских комплексах. По информации «АйТи», в связи с успехом проекта сотрудничество Faberlic с «АйТи. Смарт системы» продолжилось. На сегодняшний день ведется
16.06.2015 LogistiX автоматизировала складской комплекс российского подразделения Liebherr

ован в Московской области с применением адаптируемой системы управления складом LEAD WMS промышленного уровня и отраслевого функционального модуля управления сборочным производством. «Производственно-складской комплекс работает с большим числом номенклатурных позиций с различными условиями хранения и грузопереработки. Кроме того, проект уникален тем, что нами была произведена последовательн
18.05.2015 Торговая сеть «Республика» автоматизировала распределительный центр на базе LEAD WMS

Торговая сеть «Республика» реализовала проект по автоматизации собственного распределительного центра с использованием отечественного программного решения LEAD WMS — системы управления складом промышленного уровня. Об этом CNews сообщили в компании LogistiX (российском
11.03.2015 3PL-оператор «Респект Логистик» автоматизировал складской комплекс на базе Lead WMS

Проект реализован с использованием профессиональной системы управления складом Lead WMS промышленного уровня. Логистический центр «Респект Логистика», расположенный в Подмосковье, представляет собой складской комплекс класса «А+» — общей площадью более 12 тыс. кв.м. Специфика деятельности компании — ответственное хранение грузов, грузоперевозки по Москве, Московской области и регионам Росс
04.03.2015 «Корус Консалтинг» автоматизировал распределительный центр «О'Кей» в Новосибирске

хранения плодовоовощной продукции, весовым и штучным товаром. В середине ноября 2014 г. был запущен распределительный центр «О'Кей» в Новосибирске площадью 6 тыс. кв.м, обеспечивающий поставку

01.12.2014 «Корус Консалтинг» автоматизировала распределительный центр «О'Кей»в Санкт-Петербурге

ого этапа было разработано и запущено шаблонное WMS-решение для дальнейшего тиражирования на другие распределительные центры компании. В течение июля-октября текущего года был автоматизирован в
20.10.2014 Fix Price автоматизировала пятый складской комплекс на базе LEAD WMS

омпаний LogistiX, системного интегратора в сфере логистики. Проект реализован в Краснодарском крае. Складской комплекс представляет собой распределительный центр площадью более 20 000 кв. м. По
06.03.2014 «Сонет» завершила первый этап проекта создания ИТ- и инженерных систем распределительного центра Roshen в Липецкой области

Компания «Сонет» завершила первый этап комплексного проекта по созданию ИТ-инфраструктуры, систем безопасности и корпоративной телефонной системы для распределительного центра класса «А» кондитерской корпорации Roshen в селе Косыревка Липецкой области. Генеральным подрядчиком проекта выступила НПФ «Металлимпресс». Реализованное в рамках прое
02.12.2013 Как ГИС помогают бороться со свалками

Задача выявления, картографирования, мониторинга мест складирования различных видов отходов — одна из наиболее актуальных в сфере охраны окружающей среды. С одной стороны, это связано с серьезным негативным воздействием свалок на все компоненты ла
23.09.2013 «Корус Консалтинг» автоматизировал складской комплекс VVP Group

ршила проект внедрения WMS Manhattan Scale на складском комплексе компании VVP Group, поставщика мобильных телефонов и аксессуаров. Как рассказали CNews в «Корус Консалтинге», проект по автоматизации распределительного центра VVP Group был начат в декабре 2012 г. и продолжался до июля 2013 г. По отзыву заказчика, выбор системы управления складом — Manhattan Scale 2012 — был обусловлен высок
12.08.2013 Торговая сеть «АТБ-маркет» автоматизировала третий распределительный центр на базе Manhattan Scale 2010

обучение WMS-администраторов «АТБ-маркет», разработана методология тиражирования решения на другие распределительные центры компании, что обеспечило необходимую базу для дальнейшего тиражирова
25.06.2013 Hitachi Data Systems открывает новый европейский распределительный центр в Нидерландах

а установлено 6200 солнечных батарей (занимающих площадь 17000 кв м) общей мощностью 1,4 МВт. Новый распределительный центр, площадь которого составляет около 22000 кв м, почти в два с половино
02.11.2012 «Богемия Люкс Посуда» автоматизировала складской комплекс на базе LEAD WMS

еализован в Москве на базе отраслевой системы управления складом LEAD WMS, разработки LogistiX, сообщили CNews в компании. «В рамках проекта специалисты компании LogistiX успешно автоматизировали наш складской комплекс в условиях высокого сезона, когда нагрузка на складской комплекс была максимальной. Возможности ждать снижения нагрузки не было, и мы — оценив риски — приложили максим
18.07.2011 LogistiX модернизировала складской комплекс ритейл-оператора «Аникс»

или оптимальную для данного предприятия технологию работы и WMS-решение. После этого наши специалисты приступили к интеграции системы управления и обучению сотрудников центра по работе с ней. Сегодня складской комплекс компании “Аникс” можно назвать одним из самых современных и высокотехнологичных в Алтайском крае», — заявил Дмитрий Блинов, технический директор компании LogistiX. Как отмеча
29.04.2011 Распределительный центр томского ритейлера «Лама» автоматизирован на базе WMS «Бухта»

ентре «Лама» появились возможность управлять очередностью прибытия автомобилей на склад под разгрузку и автоматический анализ заполненности склада с резервированием мест под ожидаемые поставки. Склад распределительного центра «Лама» автоматизирован на технической базе Motorola — официального партнера компании «Бухта». Беспроводная сеть передачи данных построена на управляющих коммутаторах M

Публикаций - 530, упоминаний - 632

Автоматизация склада и организации, системы, технологии, персоны:

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АСКОНД - Ассоциация предприятий кондитерской промышленности 1 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35427 287
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2832 261
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63517 214
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60454 109
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11976 95
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7675 94
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13412 78
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4810 71
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13625 62
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13747 58
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24815 55
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21179 52
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1589 49
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12657 49
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5032 49
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32915 46
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7274 44
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26972 42
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1527 38
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17804 35
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 581 35
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8074 34
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12827 33
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15726 33
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1326 33
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3726 32
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3307 31
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1995 31
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4702 29
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11985 29
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3102 27
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23928 27
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3529 27
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5889 27
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12597 26
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6513 25
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 739 25
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2617 25
Автоматизация склада - YMS - Yard Management System - Управление складским двором - Gate Management System - Управление воротами для больших складских комплексов 202 24
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6387 23
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 949 48
Microsoft Dynamics 1195 25
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2519 24
Manhattan Associates - Manhattan SCALE - Manhattan Supply Chain Architected for Logistics Execution 42 19
1С:WMS Логистика. Управление складом 91 19
Microsoft Windows 2000 8678 17
LogistiX LEAD WMS 55 17
БУХта WMS Складской комплекс 22 17
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 480 15
Axelot WMS - Axelot YMS 82 14
Microsoft Office 4100 11
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 234 11
Google Android 15095 10
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 449 10
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 65 10
Mantis WMS LVS - Mantis WMS Logistics Vision Suite - Warehouse Vision 60 10
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 104 10
Infor SCM WM - Infor SCM Warehouse Management - EXceed WMS - SSA Warehouse Management - Infor SCE - Infor Supply Chain Execution - Infor SCM Transportation Management - Infor SCM Demand Planning 49 10
Axelot TMS 30 9
TopLog WMS - TopLog YMS 19 8
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 575 8
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 939 8
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus WMS - Columbus Warehouse Management 11 7
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 7
Сервис Плюс - СуперМаг 76 7
Apple iOS 8503 6
Microsoft Windows 16726 6
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1261 6
1С:ERP Управление предприятием 797 6
Корус Консалтинг - Корус Ритейл - Korus Retail 22 5
Oracle Java - язык программирования 3428 5
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 616 5
ConsID WMS - Open Source HH.WMS OHE.WMS 16 5
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 243 5
Manhattan Associates - Manhattan WMS - Manhattan Warehouse Management System - Manhattan WMOS - Manhattan Warehouse Management for Open Systems 15 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5212 5
EME WMS - EME YMS - EME WCS 10 5
Linux OS 11334 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1574 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6132 4
Блинов Дмитрий 48 9
Балакин Василий 14 7
Путин Владимир 3439 5
Костин Александр 18 4
Ройтенберг Марк 16 4
Окин Антон 10 3
Рахманов Александр 23 3
Чирахов Владимир 9 3
Попова Мария 141 3
Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 69 3
Сытин Дмитрий 60 3
Рыбаков Дмитрий 15 3
Евдокимов Евгений 12 3
Пученков Владимир 6 3
Горбач Роман 9 3
Синицын Кирилл 9 2
Гумницкий Станислав 3 2
Лыков Владимир 5 2
Drexler Eric - Дрекслер Эрик 9 2
Измайлов Константин 17 2
Дитрих Игорь 2 2
Слабоденюк Мария 2 2
Бердичевский Владислав 5 2
Голубничий Денис 2 2
Schiffer Claudia - Шиффер Клаудиа 4 2
Чораян Григорий 2 2
Schartau Harald - Шартау Гаральд 2 2
Драндар Евгений 3 2
Пуликов Владимир 2 2
Нуралиев Борис 298 2
Сергеев Сергей 175 2
Гонтарев Павел 122 2
Горяйнов Андрей 55 2
Иванов Сергей 403 2
Смирнов Дмитрий 107 2
Jansen Florian - Янсен Флориан 26 2
Клименко Федор 25 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 2
Иванова Дагмара 44 2
Васильева Ольга 25 2
Россия - РФ - Российская федерация 163510 323
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47071 120
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19285 77
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8439 75
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14727 52
Европа 24869 37
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54219 34
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4429 29
Россия - СФО - Новосибирск 4816 27
Казахстан - Республика 5969 26
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2326 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18847 19
Беларусь - Белоруссия 6221 19
Германия - Федеративная Республика 13094 19
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1399 13
Украина 7895 13
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3316 13
Армения - Республика 2425 12
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1687 12
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1768 12
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1168 12
Земля - планета Солнечной системы 10815 11
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3416 11
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3297 11
Узбекистан - Республика 1965 11
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2497 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3530 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3390 9
Россия - СФО - Омская область - Омск 1261 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3116 9
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2795 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2212 9
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1888 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3008 8
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1643 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1396 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 166 8
Италия - Итальянская Республика 4481 7
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1498 7
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2010 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26859 211
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8706 189
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21227 121
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52715 61
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2935 50
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56744 50
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8401 48
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5482 44
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15744 41
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6530 38
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 369 35
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17916 35
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6486 30
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33132 30
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6504 29
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6079 28
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3256 25
Торговля оптовая - Wholesale trade 1250 25
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 587 23
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7639 23
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1110 23
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10098 21
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4911 20
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12109 19
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1049 19
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5502 19
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 193 19
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 267 18
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2270 17
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2476 17
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6073 17
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1889 17
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4451 16
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10752 16
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5664 15
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5938 15
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2136 15
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3399 15
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1526 14
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5570 14
Forbes - Форбс 972 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11521 4
Ведомости 1412 3
N+1 - Издание 184 3
Военно-промышленный курьер 88 2
The Verge - Издание 610 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2319 2
Future - Space.com 200 2
The Register - The Register Hardware 1771 1
РИА Новости 1026 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
23ABC News 182 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 673 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 680 1
Ars Technica 445 1
Известия ИД 745 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 139 1
Harvard Business Review 22 1
Россия К - телеканал 30 1
Mash - telegram-канал 22 1
GQ 22 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 1
CNews Северо-Запад 24 1
PR Newswire 57 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8490 14
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3880 14
Gartner - Гартнер 3646 6
IDC - International Data Corporation 4964 4
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 141 4
INFOLine-Аналитика 75 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1080 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 360 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 365 2
comScore Networks 35 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
АСИ - Агентство социальной информации 7 1
FMI - Future Market Insights 11 1
Guinness World Records - Книга рекордов России 14 1
Fortune Global 500 293 1
BCG - Boston Consulting Group 113 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
SimilarWeb 61 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 135 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 834 1
Forbes Global 2000 50 1
IDTechEx 4 1
Harris Interactive 81 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 225 1
ЦНСИ - Центр независимых социологических исследований 3 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1177 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1408 3
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 24 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1710 2
РАН ИО - Институт океанологии имени П.П. Ширшова 21 1
ИвГУ - Ивановский государственный университет 7 1
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 18 1
МИИТ - АВИШ - Академия Высшая инженерная школа 8 1
Кулибин Про - Школа инженерного творчества - технопарк 5 1
Субмикрон НИИ 9 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 261 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 469 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 289 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 703 1
РАН - Российская академия наук 2086 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 439 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 248 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 636 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 54 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 329 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 476 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 350 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 712 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 178 1
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II - Национальный минерально-сырьевой университет 28 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 50 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 125 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 54 1
University of California - Калифорнийский университет 101 1
МФЮА - Московский финансово-юридический университет - Московская финансово-юридическая академия 24 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 39 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 37 1
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет - Иркутский политех 31 1
RRC Education - Учебный центр 8 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 58 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2636 11
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 628 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1261 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
Ramax - Ramaximization 2 1
Масленица - Масленая неделя 26 1
1С:Проект года 28 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1277 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 184 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2174 1
CNews FORUM Кейсы 298 1
CNews AWARDS - награда 563 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 22 1
SAP Value Award 6 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 386 1
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День молодёжи - 27 июня 1059 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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