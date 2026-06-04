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Автоматизация склада Warehouse automation Автоматизация складской деятельности, распределительного центра Складская логистика Складская техника, робототехника Automation of warehouse activities
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|04.06.2026
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Х5 завершила проект по роботизации распределительного центра в Московской области
чные решения на другие распределительные центры своих торговых сетей по всей географии присутствия. Распределительный центр «Новая Рига» был введён в эксплуатацию летом 2022 г. Общая площадь ко
|10.11.2025
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Экосистема Axelot усовершенствовала складской комплекс концерна «Протэк»
которая полностью преобразила логистику заказчика. Слаженная работа экспертов позволила избежать трудностей на всех этапах реализации проекта, а также обеспечила выполнение всех требований заказчика. Автоматизация склада концерна в Москве затронула все этапы грузообработки. Все внутренние операции теперь выполняются с помощью ТСД. Система позволила сделать их прозрачными и управляемыми, мин
|16.09.2025
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«Яндекс Роботикс» и торговая сеть «Перекресток» роботизируют распределительный центр
н комплектовщик в среднем собирает 130 коробов в час, а с роботами — до 300 коробов в час. При этом распределительный центр сможет обслуживать на 30 магазинов больше, не расширяя площадь. «Янде
|11.03.2025
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«Делимобиль» инвестирует в запуск собственного распределительного центра запчастей
ПАО «Каршеринг Руссия», бренд «Делимобиль», оператор каршеринга, планирует открыть в Московской области складской комплекс площадью 13 тыс. кв. м., который станет первым централизованным хабом автозапчастей и компонентов для компании. Он будет интегрирован в общую сервисную инфраструктуру «Делимо
|11.09.2024
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«Магнит Маркет» задействует распределительные центры «Магнита» для географической экспансии
ой экспансии «Магнит Маркета». Это лишь первый шаг по интеграции в логистическую инфраструктуру ритейлера, которая в перспективе даст нам возможность практически неограниченного роста количества ПВЗ. Распределительные центры «Магнита», где открываются наши сектора сортировки, расположены близко к крупным городам. Это позволит нам сохранить одно из основных отличий от других маркетплейсов –
|14.08.2024
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Axelot автоматизировала распределительный центр Desport
ИТ-инфраструктуру, основанную на отечественной платформе. В качестве нового программного решения была выбрана Axelot WMS, а для реализации проекта приглашены специалисты Axelot. Так как модернизацию распределительного центра, который будет обслуживать новые магазины, необходимо было завершить в сжатые сроки – за 4 месяца, – для ускорения реализации проекта было принято решение внедрять Axe
|28.02.2024
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Новый этап сотрудничества: как Lazurit и AXELOT совместно автоматизировали распределительный центр в Софьино
оставки мебели своим клиентам. Для реализации своих планов ТД «Лазурит» решил инвестировать в новый складской комплекс класса «А» в Софьино, который сможет обеспечить необходимые скорость и точ
|06.02.2024
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Начал работу новый распределительный центр Fix Price в Екатеринбурге под управлением системы Lead WMS
LogistiX помогает сети Fix Price расширять бизнес на Урале, в Сибири и Казахстане. Новый распределительный центр Fix Price в Екатеринбурге заменит прежний склад, который уже работает на полную мощность. Расширение складских площадей связано с региональной экспансией в соответствии
|25.01.2024
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«Топлог» автоматизировала распределительный центр «Ароса» на базе TopLog WMS
тему TopLog WMS. Исполнителем проекта стала компания «Топлог». Пилотным объектом автоматизации стал складской комплекс класса А в Санкт-Петербурге площадью 20 тыс. кв. м. Общий ассортимент прод
|22.11.2023
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«Топлог» автоматизировал распределительные центры AKFA GROUP в Узбекистане
делительный центр при производстве, площадью 14 тыс. кв. м, а также один региональный склад дилера. Автоматизация склада и внедрение адресного хранения позволили обеспечить полный контроль и уч
|15.04.2022
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«Первый бит» обеспечил сетевой инфраструктурой распределительные центры «Вкусвилла»
водств, товары поступают от компаний-партнеров – их около 1,4 тыс. Вся продукция от них прибывает в распределительные центры – огромные складские помещения, в которых команда профессиональных т
|21.02.2022
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Компания ЕМЕ автоматизировала складской комплекс «Др.Тайсс Натурварен Рус»
уральных ингредиентов; Mediapharma cosmetics – фармацевтическая косметика для ухода за кожей лица, тела, волосами; Natusana – средство по ухожу за полостью рта. Особенности складского комплекса Новый складской комплекс ООО «Др.Тайсс Натурварен Рус» площадью более 3000 кв. м. расположен в Ногинском районе Московской области. Комплекс, предназначенный для хранения лекарственных средств, БАДов
|28.07.2021
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«М.видео-Эльдорадо» откроет распределительные центры на Юге, в Поволжье, Сибири, на Урале и Дальнем Востоке
ые складские комплексы позволят аккумулировать до 25 тыс. наименований бытовой и цифровой техники основного ассортимента «М.Видео и Эльдорадо» с учётом специфических потребностей каждого из регионов. Распределительные центры обеспечат более быстрое пополнение региональных платформ, собственных стоков магазинов, самовывоз и клиентскую доставку интернет-заказов в течение 24 часов в городах пр
|21.07.2021
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ММК и «Мегафон» тестируют новые технологии складирования и транспортировки сырья
орно-обогатительном производстве Магнитогорского металлургического комбината запущен пилотный проект на базе интернета вещей. Впервые на Урале для автоматического контроля транспортировки, погрузки и складирования железорудного сырья «Мегафон» внедрил систему позиционирования на саморазгрузочных тележках. Решение позволяет с точностью до полуметра определить их местоположение и направление
|18.03.2021
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Lamoda откроет в Подмосковье распределительный центр
амично развивается, и для нас очень важно своевременно закладывать основы для будущего роста. Новый распределительный центр позволит нам еще более эффективно организовывать качественную доставк
|26.01.2021
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Dematic автоматизировала главный распределительный центр ГК Landmark
ния материалов (MFC). Товары динамически распределяются между четырьмя автоматизированными секциями складирования, или же перемещаются на неавтоматизированный склад с контролем температуры, исх
|29.10.2020
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Сеть магазинов «Верный» автоматизировала работу распределительного центра в Чехове с помощью решения Infor WMS
окую скорость комплектации заказов и свести к минимуму количество ошибок в них. Мультитемпературный распределительный центр в Чехове площадью около 50 тыс. кв. м. ретейлер открыл в конце лета.
|20.10.2020
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Распределительный центр розничной сети «Гулливер» интегрирован с системой «Честный знак»
онах Приволжского и Центрального округа РФ и имеет развитую логистическую инфраструктуру. C 2015 г. распределительный центр «Гулливер» площадью 30 тыс. квадратных метров автоматизирован с помощ
|15.07.2019
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ЕМЕ автоматизировала складской комплекс подразделения ГК «Росатом»
системы. Российский разработчик-компания ЕМЕ предложила решение, полностью соответствующее нашим задачам и наиболее доступное по стоимости», - отметил руководитель ИТ-проектов UMATEX Николай Ваньков. Складской комплекс класса «А» завода размещен непосредственно при производстве в ОЭЗ «Алабуга», Республика Татарстан. Суммарная площадь комплекса – 5 000 кв. м. Имеются как отапливаемые, так и
|24.04.2019
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Чем умные склады отличаются от простой автоматизации
я склада и логистики предприятий. Попробуем разобраться, что же сегодня вкладывается в это понятие. Знакомьтесь: умный склад При своем динамическом развитии, любое предприятие, эксплуатирующее
|05.03.2018
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ConsID автоматизирует распределительный центр розничной сети «Гулливер»
ости и точности выполнения заказов, а также снижения логистических издержек потребовали усовершенствования подходов в сфере управления складской логистикой. По результатам предпроектного обследования распределительного центра компании, расположенного под Ульяновском, специалисты ConsID выявили низкую эффективность складских процессов. Компанией «Гулливер» было принято решение о замене испол
|13.04.2017
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«АйТи» автоматизировала для Faberlic распределительный центр «Столица»
Компания «АйТи» автоматизировала один из крупнейших объектов складской сети Faberlic. Как рассказали CNews в «АйТи», региональный распределительный центр «Столица» стал четвертым складским комплексом Faberlic, автоматизированным в партнерстве с ИТ-компанией. Ранее система управления складом была внедрена на складе главног
|12.12.2016
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Custis автоматизировал кросс-докинг в «Спортмастере»
ераций, снизило нагрузку на зоны хранения и увеличило скорость прохождения товара через федеральные распределительные центры.Управление информационных сервисов торговой сети «Спортмастер» и рос
|15.12.2015
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«Корус Консалтинг» автоматизировал еще один распределительный центр розничной сети «О'Кей»
внедрение системы управления складом ритейлера. За три года совместной работы были автоматизированы распределительные центры «О'Кей» в Волгограде, Новосибирске и Санкт-Петербурге. В ноябре 2015
|24.11.2015
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«Корус Консалтинг» автоматизировал распределительный центр СТД «Петрович»
Компания «Корус Консалтинг» автоматизировала распределительный центр российской сети формата Hard DIY СТД «Петрович». Решение реализовано
|03.09.2015
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«АйТи. Смарт системы» автоматизировали главный дистрибьюторский распределительный центр Faberlic
также эффективная работа с партиями ТМЦ, контроль и прослеживание партий продукции во всей логистической цепочке. Организовано предоставление оперативной аналитической информации по движению объектов складирования, KPI сотрудников на складских комплексах. По информации «АйТи», в связи с успехом проекта сотрудничество Faberlic с «АйТи. Смарт системы» продолжилось. На сегодняшний день ведется
|16.06.2015
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LogistiX автоматизировала складской комплекс российского подразделения Liebherr
ован в Московской области с применением адаптируемой системы управления складом LEAD WMS промышленного уровня и отраслевого функционального модуля управления сборочным производством. «Производственно-складской комплекс работает с большим числом номенклатурных позиций с различными условиями хранения и грузопереработки. Кроме того, проект уникален тем, что нами была произведена последовательн
|18.05.2015
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Торговая сеть «Республика» автоматизировала распределительный центр на базе LEAD WMS
Торговая сеть «Республика» реализовала проект по автоматизации собственного распределительного центра с использованием отечественного программного решения LEAD WMS — системы управления складом промышленного уровня. Об этом CNews сообщили в компании LogistiX (российском
|11.03.2015
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3PL-оператор «Респект Логистик» автоматизировал складской комплекс на базе Lead WMS
Проект реализован с использованием профессиональной системы управления складом Lead WMS промышленного уровня. Логистический центр «Респект Логистика», расположенный в Подмосковье, представляет собой складской комплекс класса «А+» — общей площадью более 12 тыс. кв.м. Специфика деятельности компании — ответственное хранение грузов, грузоперевозки по Москве, Московской области и регионам Росс
|04.03.2015
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«Корус Консалтинг» автоматизировал распределительный центр «О'Кей» в Новосибирске
хранения плодовоовощной продукции, весовым и штучным товаром. В середине ноября 2014 г. был запущен распределительный центр «О'Кей» в Новосибирске площадью 6 тыс. кв.м, обеспечивающий поставку
|01.12.2014
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«Корус Консалтинг» автоматизировала распределительный центр «О'Кей»в Санкт-Петербурге
ого этапа было разработано и запущено шаблонное WMS-решение для дальнейшего тиражирования на другие распределительные центры компании. В течение июля-октября текущего года был автоматизирован в
|20.10.2014
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Fix Price автоматизировала пятый складской комплекс на базе LEAD WMS
омпаний LogistiX, системного интегратора в сфере логистики. Проект реализован в Краснодарском крае. Складской комплекс представляет собой распределительный центр площадью более 20 000 кв. м. По
|06.03.2014
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«Сонет» завершила первый этап проекта создания ИТ- и инженерных систем распределительного центра Roshen в Липецкой области
Компания «Сонет» завершила первый этап комплексного проекта по созданию ИТ-инфраструктуры, систем безопасности и корпоративной телефонной системы для распределительного центра класса «А» кондитерской корпорации Roshen в селе Косыревка Липецкой области. Генеральным подрядчиком проекта выступила НПФ «Металлимпресс». Реализованное в рамках прое
|02.12.2013
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Как ГИС помогают бороться со свалками
Задача выявления, картографирования, мониторинга мест складирования различных видов отходов — одна из наиболее актуальных в сфере охраны окружающей среды. С одной стороны, это связано с серьезным негативным воздействием свалок на все компоненты ла
|23.09.2013
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«Корус Консалтинг» автоматизировал складской комплекс VVP Group
ршила проект внедрения WMS Manhattan Scale на складском комплексе компании VVP Group, поставщика мобильных телефонов и аксессуаров. Как рассказали CNews в «Корус Консалтинге», проект по автоматизации распределительного центра VVP Group был начат в декабре 2012 г. и продолжался до июля 2013 г. По отзыву заказчика, выбор системы управления складом — Manhattan Scale 2012 — был обусловлен высок
|12.08.2013
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Торговая сеть «АТБ-маркет» автоматизировала третий распределительный центр на базе Manhattan Scale 2010
обучение WMS-администраторов «АТБ-маркет», разработана методология тиражирования решения на другие распределительные центры компании, что обеспечило необходимую базу для дальнейшего тиражирова
|25.06.2013
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Hitachi Data Systems открывает новый европейский распределительный центр в Нидерландах
а установлено 6200 солнечных батарей (занимающих площадь 17000 кв м) общей мощностью 1,4 МВт. Новый распределительный центр, площадь которого составляет около 22000 кв м, почти в два с половино
|02.11.2012
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«Богемия Люкс Посуда» автоматизировала складской комплекс на базе LEAD WMS
еализован в Москве на базе отраслевой системы управления складом LEAD WMS, разработки LogistiX, сообщили CNews в компании. «В рамках проекта специалисты компании LogistiX успешно автоматизировали наш складской комплекс в условиях высокого сезона, когда нагрузка на складской комплекс была максимальной. Возможности ждать снижения нагрузки не было, и мы — оценив риски — приложили максим
|18.07.2011
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LogistiX модернизировала складской комплекс ритейл-оператора «Аникс»
или оптимальную для данного предприятия технологию работы и WMS-решение. После этого наши специалисты приступили к интеграции системы управления и обучению сотрудников центра по работе с ней. Сегодня складской комплекс компании “Аникс” можно назвать одним из самых современных и высокотехнологичных в Алтайском крае», — заявил Дмитрий Блинов, технический директор компании LogistiX. Как отмеча
|29.04.2011
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Распределительный центр томского ритейлера «Лама» автоматизирован на базе WMS «Бухта»
ентре «Лама» появились возможность управлять очередностью прибытия автомобилей на склад под разгрузку и автоматический анализ заполненности склада с резервированием мест под ожидаемые поставки. Склад распределительного центра «Лама» автоматизирован на технической базе Motorola — официального партнера компании «Бухта». Беспроводная сеть передачи данных построена на управляющих коммутаторах M
Автоматизация склада и организации, системы, технологии, персоны:
|Блинов Дмитрий 48 9
|Балакин Василий 14 7
|Путин Владимир 3439 5
|Костин Александр 18 4
|Ройтенберг Марк 16 4
|Окин Антон 10 3
|Рахманов Александр 23 3
|Чирахов Владимир 9 3
|Попова Мария 141 3
|Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 69 3
|Сытин Дмитрий 60 3
|Рыбаков Дмитрий 15 3
|Евдокимов Евгений 12 3
|Пученков Владимир 6 3
|Горбач Роман 9 3
|Синицын Кирилл 9 2
|Гумницкий Станислав 3 2
|Лыков Владимир 5 2
|Drexler Eric - Дрекслер Эрик 9 2
|Измайлов Константин 17 2
|Дитрих Игорь 2 2
|Слабоденюк Мария 2 2
|Бердичевский Владислав 5 2
|Голубничий Денис 2 2
|Schiffer Claudia - Шиффер Клаудиа 4 2
|Чораян Григорий 2 2
|Schartau Harald - Шартау Гаральд 2 2
|Драндар Евгений 3 2
|Пуликов Владимир 2 2
|Нуралиев Борис 298 2
|Сергеев Сергей 175 2
|Гонтарев Павел 122 2
|Горяйнов Андрей 55 2
|Иванов Сергей 403 2
|Смирнов Дмитрий 107 2
|Jansen Florian - Янсен Флориан 26 2
|Клименко Федор 25 2
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 2
|Иванова Дагмара 44 2
|Васильева Ольга 25 2
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