Россия ЦФО Ярославская область Ярославль Ярославская агломерация

Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация

«Ярославль. Кремль. Лунная ночь», 1971 г. Стожаров Владимир Федорович Холст, масло 65 x 101 см Национальный художественный музей Республики Беларусь «Ярославль. Кремль. Лунная ночь», 1971 г. Стожаров Владимир Федорович Холст, масло 65 x 101 см Национальный художественный музей Республики Беларусь
«Ярославль. Кремль. Лунная ночь», 1971 г. Стожаров Владимир Федорович Холст, масло 65 x 101 см Национальный художественный музей Республики Беларусь

СОБЫТИЯ


31.07.2025 «МегаФон» улучшил интернет в торговом центре Ярославля

«МегаФон» ускорил мобильный интернет для арендаторов и посетителей торгового центра «Аура» в Ярославле. Теперь скорость передачи данных внутри здания может достигать 50 Мбит/с, а сигнал будет уверенным как в примерочных, так и в кинотеатре, детских зонах, на фуд-корте и парковке. Внутр
26.06.2025 Doma.ai и застройщик «Гудград» заключили стратегическое соглашение о внедрении умных домов в Ярославле и Ярославской области

Doma.ai и специализированный застройщик «Гудград» заключили стратегическое соглашение о внедрении умных домов в Ярославле и Ярославской области. Стороны договорились о развитии долгосрочного партнерства в сфере создания современной городской среды с применением технологий «Умный дом» в жилых комплексах г
06.06.2025 В Демидовском саду Ярославля ускорили интернет

ства новых телеком-объектов инженерами «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Ярославль — один из старейших русских городов, сохранивший тысячелетнюю историю для современн
29.05.2025 В Ярославле запустилась «Яндекс Лавка»

рабочих мест. Например, курьеров, сборщиков заказов, кладовщиков и управляющего состава дарксторов. Ярославль стал третьим городом, в котором «Лавка» начала работать совместно с локальным партн
16.05.2025 «МегаФон» ускорил интернет для жителей спальных микрорайонов Ярославля

лей качественными услугами связи независимо от их местонахождения, в центре города или на его окраине, чтобы всем было комфортно отдыхать или работать», — сказал Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославле.
14.04.2025 Ярославль усиливает меры по обеспечению безопасности на дорогах

В Ярославле началась установка дополнительных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Оборудование поможет снизить аварийность и уровень смертности в результате ДТП. Раб
10.04.2025 Система «Экзон» стала доступна студентам двух образовательных учреждений Ярославля

мационной моделью на всех этапах строительства. Это позволит им стать квалифицированными специалистами, востребованными на рынке труда. «Подписанные сегодня соглашения с образовательными учреждениями Ярославля открывают новые горизонты в подготовке специалистов. Мы стремимся к тому, чтобы молодые специалисты владели не только теорией, но и получали практический опыт работы с современными ин
04.04.2025 Ярославцы первыми в России могут оплачивать проезд в транспорте в «Яндекс Go»

Теперь жители Ярославля могут оплачивать проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях с помощью приложения «Яндекс Go». Для этого достаточно отсканировать QR-код в салоне или подключиться к Bluetooth-метке. О
04.04.2025 «МТС Юрент» открыл центр восстановления электросамокатов в Ярославле

Компания «МТС Юрент» открыла центр восстановления самокатов Urent Facility Center (UFC) в Ярославле. Это полноценное производственное предприятие, в котором проводится ребилд бывших в
26.03.2025 2ГИС запустил оплату общественного транспорта в Ярославле и Рыбинске

Костроме эта функция уже доказала свою востребованность, и мы продолжаем расширять список городов. Ярославль и Рыбинск присоединились в числе первых, но скоро география сервиса станет ещё шире
14.02.2025 «МегаФон» обновил сеть в Ярославле

Изменения почувствовали несколько сотен тысяч жителей в разных районах Ярославля. Показатели передачи данных в районах города стали быстрее в среднем на 20%. «МегаФ
19.12.2024 «МегаФон» ускорил интернет для жителей Заволги в Ярославле

волжского района областного центра. Специалисты «МегаФона» построили сразу несколько дополнительных телеком-объектов, расположенных в жилом секторе. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». В Ярославле инженеры провели работы в жилых микрорайонах левобережной части города, где расположены важные социальные объекты — больницы и образовательные учреждения. Модернизация базовых станций
21.11.2024 «МегаФон» построил дополнительную телеком-инфраструктуру на одной из самых оживленных автомагистралей Ярославля

ском проспекте вырос на 20%», — сказал Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области. В Ярославле и в пригороде продолжаются работы по улучшению качества сети. Так, в 2024 г. инжене
02.02.2024 Горизонты обучения ИТ-специалистов расширяются: «Школа 21» открылась в Ярославле

В Ярославле открылся кампус «Школы 21». В церемонии открытия участвовали президент, председател
19.01.2024 Компания МТС оцифровала работу тепловых сетей в Ярославле

недрении IoT-решения для круглосуточного мониторинга тепловых сетей энергетической компании ТГК-2 в Ярославле. Умные датчики МТС помогают вовремя предотвратить или устранить аварию на тепловых

01.06.2023 Россиянке навязали нелепый кредит за дешевый смартфон Xiaomi. Он в четыре раза больше цены смартфона

Один смартфон по цене четырех Сотрудник розничной сети оператора связи Tele2 в Ярославле навязал покупательнице кредит на десятки тысяч рублей и множество бесполезных ей ак
02.02.2023 Более 620 тыс. пассажиров за полгода перевезли новые ярославские автобусы, оснащенные цифровыми сервисами

стем управления общественным транспортом запущен компанией «Датапакс» на автобусном маршруте № 176 «Ярославль (Ярославль-Главный) – поселок Щедрино» в рамках первого этапа модернизации п
17.05.2022 «Вымпелком» подписал соглашение с Северной железной дорогой в Ярославле

ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») заключил соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в сфере инновационного развития с филиалом ОАО «Российские железные дороги» - Северной железной дорогой (Ярославль). Об этом CNews сообщили представители «Вымпелком». В рамках соглашения «Билайн» и подразделение РЖД определят и отберут пул наиболее перспективных проектов, которые могут быть реализ
17.05.2022 «ВымпелКом» подписал соглашение с Северной железной дорогой в Ярославле

«ВымпелКом» (бренд «билайн») заключил соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в сфере инновационного развития с филиалом РЖД — Северной железной дорогой (Ярославль). В рамках соглашения «билайн» и подразделение РЖД определят и отберут пул наиболее перспективных проектов, которые могут быть реализованы в сфере железнодорожного транспорта. Проекты
05.04.2021 «Сател» открывает собственный центр разработки программных решений в Ярославле

и интересную насыщенную жизнь вне офиса – необязательно в условиях стремительного ритма мегаполиса. Ярославль стал оптимальной локацией для нас – прекрасный старинный город, недалеко от Москвы,
31.07.2019 Хакер-рецидивист шифровал базы данных по всей России ради выкупа

Хакер из Ярославля Хакер из Ярославля обвиняется в том, что взламывал базы данных компаний по в
30.05.2018 «ЭР-Телеком» построил сеть промышленного интернета вещей в Ярославле

счет инвестиций «ЭР-Телеком Холдинга». «Мы видим большие перспективы для развития Интернета вещей. Ярославль стал одним из первых городов в России, где компания разворачивает сеть IoT, потому

23.10.2017 Самый большой в Европе 3D-дом «напечатали» в Ярославле

«АМТ», являющаяся резидентом «Сколково», представляет самый большой в Европе дом, построенный с помощью технологий 3D-печати. Дом готов к проживанию, и уже в ближайшее время в него заселится семья из Ярославля.   Строительный 3D-принтер от «АМТ»  Дом, который построила компания «АМТ», является самым большим в Европе среди тех, что созданы с помощью технологий 3D-печати. Важно, что это не пр
11.11.2016 «Мегафон» запустил сети LTE-Advanced в Костроме и Ярославле

ммерческой эксплуатации новой сети LTE-Advanced в двух областных центрах Северо-Запада – Костроме и Ярославле. Как рассказали CNews в компании, теперь жители этих городов смогут пользоваться мо
31.10.2016 «Алан-ИТ» выполнила SAM-проект в «ТНС энерго Ярославль»

Специалисты «Алан-ИТ» завершили проекты SAM Baseline и SAM SQL Workloads Engagement в «ТНС энерго Ярославль». Об этом CNews сообщили в компании «Алан-ИТ». Основными видами деятельности «ТНС энерго Ярославль» являются покупка электрической энергии на оптовом и розничном рынках и её пр
25.12.2015 ТТК расширил сотрудничество с предприятием «Ангстрем-ИП» в Ярославле

Компания ТТК расширила сотрудничество с научно-производственным предприятием «Ангстрем-ИП» в Ярославле. В рамках договора макрорегиональный филиал «Север» компании ТТК («ТТК-Север») предоставил предприятию услугу «номер 8-800» для организации бесплатной связи клиентов со специалистами

02.11.2015 18-19 ноября 2015 г. в Ярославле пройдет VI Экономический форум «Инновации. Бизнес. Образование»

18-19 ноября 2015 г. в Ярославле пройдет VI Экономический форум «Инновации. Бизнес. Образование». В 2015 г. форум позиционируется как диалоговая площадка для обмена опытом, решения наиболее крупных и значимых задач р
23.12.2014 Клиентам «Билайн» в Ярославле доступна мобильная связь «четвертого поколения»

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию сети 4G (LTE) в Ярославле. Технология LTE обеспечивает высокоскоростной мобильный доступ в интернет. Максимальная скорость передачи данных в сети 4G превышает 70 Мбит/с. Средняя пользовательская скорость на се
30.07.2014 «Билайн» запустил технологию HD-Voice на сети в Ярославле

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») запустила технологию HD-Voice на сети в Ярославле, позволяющую существенно повысить качество голосовой связи. Ярославский филиал «Билайн» первым в Центральном регионе предоставил своим клиентам голос с «эффектом присутствия». Новая т
28.03.2014 Официальный портал Ярославля помог сократить затраты органов власти на предоставление обязательной информации населению

Компания «Алан-ИТ» рассказала о создании официального портала органов городского самоуправления города Ярославля city-yaroslavl.ru. Портал является единой платформой информационных систем, обслуживающих представление официальной информации мэрии г. Ярославля. Посредством данного решения о
14.03.2014 «Инфосистемы Джет» построили ЛВС на заводе «Такеда» в Ярославле

дание локальной вычислительной сети (ЛВС) на фармацевтическом производственном комплексе Takeda (г. Ярославль). Пропускная способность управляемой и масштабируемой ЛВС — до 10 тыс. Мбит/с, при

23.12.2013 ТТК провел модернизацию сетей кабельного телевидения в Ярославле

Компания ТТК сообщила о завершении модернизации сетей кабельного телевидения в Ярославле. В результате проведенных работ по замене оборудования, жителям более 27 тыс. домох
17.12.2013 ТТК увеличил охват сети в Ярославле

Компания ТТК увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Ярославле на более чем 11 тыс. домохозяйств. В результате завершения строительства очередного
08.10.2013 13 ноября в Ярославле начнет работу конференция «Общие центры обслуживания: организация и развитие»

С 13 по 15 ноября в Ярославле пройдет Четвертая международная конференция «Общие центры обслуживания: организация
24.09.2013 «ВымпелКом» расширил канал Ярославль-Москва для нужд сети FTTB

«ВымпелКом» (ТМ «Билайн») завершил работы по расширению канала Ярославль-Москва для нужд сети FTTB (оптика до здания). Пропускная способность канала увеличи
19.09.2013 «Ростелеком» в Ярославле выдал 8 тыс. кодов активации к порталу госуслуг

В Ярославле за получением кодов активации к единому порталу государственных услуг www.gosuslugi.ru (ЕПГУ) в «Ростелеком» обратились более 8 000 человек. «Жители ярославского региона достаточно ак
04.04.2013 В Ярославле начал работу объединенный центр обслуживания «ВымпелКома»

перационной эффективности компании. При текущем объеме проекта уже в 2014 г. планируется получить чистый прирост денежного потока не менее 100 млн руб. в год с его ростом еще на 50% через три года. В Ярославле создается не просто сервисный центр, а единый центр компетенций, где в ближайшее время будет сосредоточена вся экспертиза «ВымпелКома» по вспомогательным функциям. Я благодарю админис
12.03.2013 «Телфин» получил номерную емкость в Красноярске, Твери и Ярославле

С 11 марта компания «Телфин» дополнила свою номерную емкость прямыми городскими телефонными номерами Красноярска (код 391), Твери (код 4822) и Ярославля (код 4852), а также снизила стоимость исходящей связи на территории Ярославской, Тверской областей и Красноярского края. Новая номерная емкость даст абонентам «Телфин» возможность пол
28.11.2012 «Билайн» увеличил скорость мобильного интернета в Ярославле, Орле и Тамбове

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о запуске сети с поддержкой технологии HSPA+, позволяющей достигать скорости передачи данных до 21 Мбит/с, в трех городах Центрального региона: Ярославле, Орле и Тамбове. HSPA+ развернута в рамках программы модернизации сотовой сети и развития собственных волоконно-оптических линий связи в Центральном регионе. Как сообщили CNews в «Бил
01.11.2012 Пират из Ярославля будет отбывать срок в колонии строгого режима за торговлю контрафактным ПО

ыта. Следствие показало, что тогда же приобретенные контрафактные диски Егоров доставил из Москвы в Ярославль на автобусе ручной кладью, после чего диски с экземплярами программ хранились в тор

Публикаций - 779, упоминаний - 867

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 96
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 94
МегаФон 9892 76
Ростелеком 10306 46
Yandex - Яндекс 8434 30
8983 30
Microsoft Corporation 25236 27
Корус Консалтинг ГК 1334 22
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2086 21
СМАРТС Ярославль-GSM 40 18
Samsung Electronics 10625 16
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1536 16
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3112 15
Apple Inc 12628 14
Siemens AG - Siemens Group 2628 13
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 12
SAP SE 5426 12
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 11
Huawei 4221 11
Softline - Софтлайн 3261 11
HP Inc. 5761 11
D-Link - Д-Линк Трейд 381 11
ЛайфТелеком - Телфин 254 10
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 10
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 9
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 108 9
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 880 9
Cisco Systems 5222 9
VK - Mail.ru Group 3532 9
Telegram Group 2571 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 9
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 864 9
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 8
Intel Corporation 12541 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 8
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1837 8
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 527 8
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1702 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 38
РЖД - Российские железные дороги 2001 21
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 20
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 165 17
МТС Трэвел - MTS Travel 288 15
Почта России ПАО 2245 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 9
Альфа-Банк 1868 9
Альфа-Групп 731 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 9
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 9
СКО Электроника-утилизация 21 8
Лента - Сеть розничной торговли 2267 8
Евросеть 1417 8
Белый Ветер 362 7
СеверТрансКом - Северная Транспортная Компания 9 7
Ситимобил - Citimobil - Служба такси 164 7
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 7
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 6
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 224 6
Связной ГК 1384 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1907 5
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 211 5
Газпром ПАО 1416 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 5
Auchan Holding - Ашан Ритейл 319 5
Яндекс.Лавка 279 4
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 97 4
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 199 4
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 32 4
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 4
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 4
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 287 4
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 115 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 4
ПСБ - Промсвязьбанк 901 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 669 4
Северсталь ПАО - Severstal 560 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 21
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 20
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 19
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 18
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 13
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 11
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 9
Федеральное казначейство России 1879 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 707 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 6
Мэрия и Администрация Ярославля 6 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 4
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 4
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 353 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 3
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 86 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 3
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 239 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 303 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 301 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 35
Единая Россия - Политическая партия 316 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 4
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 74 3
РСЭЭ - Российский союз энергоэффективности 3 3
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 32 2
ГосИнформСистемы 155 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 14 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 35 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 1
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 5 1
Знание - Российское общество 7 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
РОАД - Российские автомобильные дилеры - ассоциация 5 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
EULER Foundation - Международный благотворительный фонд поддержки математики имени Леонарда Эйлера 1 1
Ассоциация менеджеров 99 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 68 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 1
АПЭАП - Всероссийское общество слепых 12 1
АСМАП - Ассоциация международных автомобильных перевозчиков 7 1
Суперкомпьютерный консорциум университетов России 6 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 21 1
Медиаком - Росмедиаком НП 5 1
Российский клуб финансовых директоров 28 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 230
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 180
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 109
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 101
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 93
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 90
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 72
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8782 64
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9310 57
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 50
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 50
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 48
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 45
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 43
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 42
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 42
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 42
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 39
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 39
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 39
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 38
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 37
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 37
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8930 36
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 36
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 34
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4005 32
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 31
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10532 30
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 30
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 28
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 27
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2571 26
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 26
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1340 26
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6641 26
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9509 26
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 26
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7609 25
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5153 25
Microsoft Windows 2000 8662 28
Google Android 14679 24
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 20
Apple iOS 8242 18
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 14
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 12
Apple iPhone 6 4862 12
Linux OS 10896 10
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 599 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 9
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 9
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 689 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1527 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 7
Apple - App Store 3008 7
Microsoft Windows 16327 7
Microsoft Office 3952 7
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1063 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 6
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2451 5
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 145 5
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 89 5
Cisco GRE - Generic Routing Encapsulation - Протокол туннелирования сетевых пакетов - общая инкапсуляция маршрутов 21 5
D-Link DWR - D-Link DSL - D-Link DGS - D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 85 5
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 155 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 5
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1160 5
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 881 5
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 5
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 160 4
Apple iPad 3936 4
Oracle Java - язык программирования 3328 4
Python - высокоуровневый язык программирования 1134 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 934 4
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 142 3
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 63 3
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 797 3
Stafory - робот Вера 354 3
Тимонин Сергей 40 18
Путин Владимир 3349 10
Медков Евгений 28 8
Лысенко Эдуард 312 7
Шилов Сергей 96 6
Савушкин Алексей 46 6
Медведев Дмитрий 1662 5
Платонова Оксана 14 5
Евраев Михаил 264 4
Ермолаев Артем 379 4
Смит Вячеслав 18 4
Орловский Виктор 397 4
Рейман Леонид 1058 4
Эмдин Сергей 69 3
Гуцериев Михаил 112 3
Шоржин Валерий 63 3
Сморгонский Анатолий 43 3
Аракелян Арам 9 3
Патока Андрей 110 3
Исаев Максим 55 3
Прянишников Николай 311 3
Боровиков Игорь 135 3
Рылов Дмитрий 53 3
Чимиричкина Мария 30 3
Шекшня Станислав 6 3
Бирюков Вадим 8 3
Лебедева Алла 25 3
Шешель Воислав 3 3
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 58 3
Собянин Сергей 473 3
Малис Александр 158 2
Малышев Сергей 99 2
Нащекин Алексей 118 2
Бровко Василий 55 2
Новодворский Алексей 110 2
Тынкован Александр 51 2
Бондаренко Михаил 57 2
Бар-Бирюкова Мария 101 2
Васильев Евгений 127 2
Слизень Виталий 243 2
Россия - РФ - Российская федерация 156831 551
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 434
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 319
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 189
Россия - СФО - Новосибирск 4650 171
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 162
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 161
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 161
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1617 152
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2194 137
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 130
Россия - ЦФО - Ярославская область 917 127
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1592 109
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1696 106
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 680 104
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 749 103
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1815 99
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1113 95
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 334 90
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1567 88
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 83
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 277 79
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 888 79
Россия - СФО - Омская область - Омск 1205 78
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1229 76
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 553 74
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1240 68
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 950 68
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 740 67
Россия - ЦФО - Тульская область 1296 67
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 477 66
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 990 64
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 485 64
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 510 62
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1703 61
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 387 60
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 348 59
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 397 57
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 264 55
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 336 54
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 121
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 118
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 113
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 103
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 88
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 66
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 60
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 58
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 51
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 50
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 44
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5974 42
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 37
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 37
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 34
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 31
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 30
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 28
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2967 28
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 28
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 26
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 25
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2872 25
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 24
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 23
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 23
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 22
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3768 22
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 20
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 20
Золотое кольцо России 56 19
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 18
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 18
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 18
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 17
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2593 17
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 17
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 17
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 16
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 16
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 14
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
Forbes - Форбс 910 2
TAdviser - Центр выбора технологий 425 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 114 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Rusbase 16 1
Известия ИД 704 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 113 1
Деловой Петербург 33 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 195 1
National Geographic 95 1
Главбух 12 1
ComputerWorld 144 1
Лига.нет 12 1
Мобильные системы 117 1
Коммерческие вести 1 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 1
Ярославльтелесеть - телекомпания 1 1
РМГ - Русское радио 13 1
Dagens Industri 11 1
Спорт 1 HD - телеканал 44 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks - ИгроWeek 75 1
Триколор - Комедийное - Кинопоказ HD-2 - российский спутниковый фильмовый телеканал 12 1
Триколор - Шокирующее - Кинопоказ HD-1 - российский спутниковый фильмовый телеканал 12 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 1
Discovery Networks 11 1
Румедиа - Business FM 5 1
ИФСИ - Kanobu - Канобу - Игромания 21 1
Ведомости 1233 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 26
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 24
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 4
CNews Fast рейтинг 54 4
Gartner - Гартнер 3608 4
IDC - International Data Corporation 4943 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 3
ResearchMe 14 2
Gartner - Dataquest 353 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 156 1
Рустелеком ТК 304 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
IDC FinTech Ranking 8 1
IDC Financial Insights 10 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 188 1
IDC Russia Cloud Services Market 16 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 1
Datamonitor 83 1
Mobile Research Group 85 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 1
Guinness World Records - Книга рекордов России 14 1
Gartner - CEB Inc - Corporate Executive Board - TowerGroup 14 1
Aquarelle Research - Акварель Ресерч 2 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 32 1
Российский рынок ERP 20 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 129 1
Juniper Research 551 1
Forrester Research 828 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 7
РАН - Российская академия наук 2014 7
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 5
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 21 4
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 71 3
ЯГТУ - Ярославский государственный технический университет 8 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 118 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 131 2
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 81 2
ММУ - Московский международный университет 12 2
VK Skillbox - Скилбокс 128 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 229 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 230 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
МЭИ - Московский энергетический институт 157 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 76 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 168 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 46 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 153 1
ФГОУ ВПО Уральская академия государственной службы 7 1
СПХФУ ФГБОУ ВО - Санкт-Петербургский Государственный химико-фармацевтический университет 3 1
СПбГИКиТ - Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения 5 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 41 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
Минздрав РФ - НМИЦ ТПМ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 14 1
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 1
ГПОУ ЯО Ярославский колледж культуры - Ярославском училище культуры 1 1
РГАТУ имени П.А. Соловьева - Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева 7 1
Росатом Университет - Корпоративная академия Росатома АНО 8 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 78 1
РГРТУ - Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина - РГРТА, Рязанская Государственная Радиотехническая Академия - РТИ, Рязанский Радиотехнический Институт 12 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 18
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 9
День молодёжи - 27 июня 998 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 3
Международный женский день - 8 марта 371 3
Ярославский энергетический форум 3 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 2
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 2
МТС - Телеком Идея 52 2
Система распределенных ситуационных центров 5 2
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 102 2
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 123 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
CeBIT 612 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 1
Неделя российского ритейла - Retail Week - Russian Retail Awards 9 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
РИФ - Российский Интернет Форум 90 1
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй день второй недели второго месяца года 16 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
Формула Русь - Чемпионат 3 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 15 1
Global mobileGov Awards 5 1
Сonnected Cities - Международный клуб городских лидеров 3 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Цифровые Вершины - премия 11 1
ПроеКТОриЯ - форум 2 1
Global Inclusion Awards 1 1
Хрустальная пирамида 2 1
Международный День Интернета 6 1
Венецианский кинофестиваль 5 1
Webby Awards - Премия Вебби 26 1
Почтовая Тройка - Международная форум-выставка 9 1
Земля из космоса 50 1
Росмолодежь ФАДМ - Зворыкинская премия - Зворыкинский проект - Зворыкинский инновационный проект 16 1
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 9 1
ДВИФ - Дальневосточный интернет-форум 6 1
