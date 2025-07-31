Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация

Получите все материалы CNews по ключевому слову
«МегаФон» улучшил интернет в торговом центре Ярославля
«МегаФон» ускорил мобильный интернет для арендаторов и посетителей торгового центра «Аура» в Ярославле. Теперь скорость передачи данных внутри здания может достигать 50 Мбит/с, а сигнал будет уверенным как в примерочных, так и в кинотеатре, детских зонах, на фуд-корте и парковке. Внутр
|26.06.2025
|
Doma.ai и застройщик «Гудград» заключили стратегическое соглашение о внедрении умных домов в Ярославле и Ярославской области
Doma.ai и специализированный застройщик «Гудград» заключили стратегическое соглашение о внедрении умных домов в Ярославле и Ярославской области. Стороны договорились о развитии долгосрочного партнерства в сфере создания современной городской среды с применением технологий «Умный дом» в жилых комплексах г
|06.06.2025
|
В Демидовском саду Ярославля ускорили интернет
ства новых телеком-объектов инженерами «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Ярославль — один из старейших русских городов, сохранивший тысячелетнюю историю для современн
|29.05.2025
|
В Ярославле запустилась «Яндекс Лавка»
рабочих мест. Например, курьеров, сборщиков заказов, кладовщиков и управляющего состава дарксторов. Ярославль стал третьим городом, в котором «Лавка» начала работать совместно с локальным партн
|16.05.2025
|
«МегаФон» ускорил интернет для жителей спальных микрорайонов Ярославля
лей качественными услугами связи независимо от их местонахождения, в центре города или на его окраине, чтобы всем было комфортно отдыхать или работать», — сказал Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославле.
|14.04.2025
|
Ярославль усиливает меры по обеспечению безопасности на дорогах
В Ярославле началась установка дополнительных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Оборудование поможет снизить аварийность и уровень смертности в результате ДТП. Раб
|10.04.2025
|
Система «Экзон» стала доступна студентам двух образовательных учреждений Ярославля
мационной моделью на всех этапах строительства. Это позволит им стать квалифицированными специалистами, востребованными на рынке труда. «Подписанные сегодня соглашения с образовательными учреждениями Ярославля открывают новые горизонты в подготовке специалистов. Мы стремимся к тому, чтобы молодые специалисты владели не только теорией, но и получали практический опыт работы с современными ин
|04.04.2025
|
Ярославцы первыми в России могут оплачивать проезд в транспорте в «Яндекс Go»
Теперь жители Ярославля могут оплачивать проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях с помощью приложения «Яндекс Go». Для этого достаточно отсканировать QR-код в салоне или подключиться к Bluetooth-метке. О
|04.04.2025
|
«МТС Юрент» открыл центр восстановления электросамокатов в Ярославле
Компания «МТС Юрент» открыла центр восстановления самокатов Urent Facility Center (UFC) в Ярославле. Это полноценное производственное предприятие, в котором проводится ребилд бывших в
|26.03.2025
|
2ГИС запустил оплату общественного транспорта в Ярославле и Рыбинске
Костроме эта функция уже доказала свою востребованность, и мы продолжаем расширять список городов. Ярославль и Рыбинск присоединились в числе первых, но скоро география сервиса станет ещё шире
|14.02.2025
|
«МегаФон» обновил сеть в Ярославле
Изменения почувствовали несколько сотен тысяч жителей в разных районах Ярославля. Показатели передачи данных в районах города стали быстрее в среднем на 20%. «МегаФ
|19.12.2024
|
«МегаФон» ускорил интернет для жителей Заволги в Ярославле
волжского района областного центра. Специалисты «МегаФона» построили сразу несколько дополнительных телеком-объектов, расположенных в жилом секторе. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». В Ярославле инженеры провели работы в жилых микрорайонах левобережной части города, где расположены важные социальные объекты — больницы и образовательные учреждения. Модернизация базовых станций
|21.11.2024
|
«МегаФон» построил дополнительную телеком-инфраструктуру на одной из самых оживленных автомагистралей Ярославля
ском проспекте вырос на 20%», — сказал Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области. В Ярославле и в пригороде продолжаются работы по улучшению качества сети. Так, в 2024 г. инжене
|02.02.2024
|
Горизонты обучения ИТ-специалистов расширяются: «Школа 21» открылась в Ярославле
В Ярославле открылся кампус «Школы 21». В церемонии открытия участвовали президент, председател
|19.01.2024
|
Компания МТС оцифровала работу тепловых сетей в Ярославле
недрении IoT-решения для круглосуточного мониторинга тепловых сетей энергетической компании ТГК-2 в Ярославле. Умные датчики МТС помогают вовремя предотвратить или устранить аварию на тепловых
|01.06.2023
|
Россиянке навязали нелепый кредит за дешевый смартфон Xiaomi. Он в четыре раза больше цены смартфона
Один смартфон по цене четырех Сотрудник розничной сети оператора связи Tele2 в Ярославле навязал покупательнице кредит на десятки тысяч рублей и множество бесполезных ей ак
|02.02.2023
|
Более 620 тыс. пассажиров за полгода перевезли новые ярославские автобусы, оснащенные цифровыми сервисами
стем управления общественным транспортом запущен компанией «Датапакс» на автобусном маршруте № 176 «Ярославль (Ярославль-Главный) – поселок Щедрино» в рамках первого этапа модернизации п
|17.05.2022
|
«Вымпелком» подписал соглашение с Северной железной дорогой в Ярославле
ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») заключил соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в сфере инновационного развития с филиалом ОАО «Российские железные дороги» - Северной железной дорогой (Ярославль). Об этом CNews сообщили представители «Вымпелком». В рамках соглашения «Билайн» и подразделение РЖД определят и отберут пул наиболее перспективных проектов, которые могут быть реализ
|17.05.2022
|
«ВымпелКом» подписал соглашение с Северной железной дорогой в Ярославле
«ВымпелКом» (бренд «билайн») заключил соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в сфере инновационного развития с филиалом РЖД — Северной железной дорогой (Ярославль). В рамках соглашения «билайн» и подразделение РЖД определят и отберут пул наиболее перспективных проектов, которые могут быть реализованы в сфере железнодорожного транспорта. Проекты
|05.04.2021
|
«Сател» открывает собственный центр разработки программных решений в Ярославле
и интересную насыщенную жизнь вне офиса – необязательно в условиях стремительного ритма мегаполиса. Ярославль стал оптимальной локацией для нас – прекрасный старинный город, недалеко от Москвы,
|31.07.2019
|
Хакер-рецидивист шифровал базы данных по всей России ради выкупа
Хакер из Ярославля Хакер из Ярославля обвиняется в том, что взламывал базы данных компаний по в
|30.05.2018
|
«ЭР-Телеком» построил сеть промышленного интернета вещей в Ярославле
счет инвестиций «ЭР-Телеком Холдинга». «Мы видим большие перспективы для развития Интернета вещей. Ярославль стал одним из первых городов в России, где компания разворачивает сеть IoT, потому
|23.10.2017
|
Самый большой в Европе 3D-дом «напечатали» в Ярославле
«АМТ», являющаяся резидентом «Сколково», представляет самый большой в Европе дом, построенный с помощью технологий 3D-печати. Дом готов к проживанию, и уже в ближайшее время в него заселится семья из Ярославля. Строительный 3D-принтер от «АМТ» Дом, который построила компания «АМТ», является самым большим в Европе среди тех, что созданы с помощью технологий 3D-печати. Важно, что это не пр
|11.11.2016
|
«Мегафон» запустил сети LTE-Advanced в Костроме и Ярославле
ммерческой эксплуатации новой сети LTE-Advanced в двух областных центрах Северо-Запада – Костроме и Ярославле. Как рассказали CNews в компании, теперь жители этих городов смогут пользоваться мо
|31.10.2016
|
«Алан-ИТ» выполнила SAM-проект в «ТНС энерго Ярославль»
Специалисты «Алан-ИТ» завершили проекты SAM Baseline и SAM SQL Workloads Engagement в «ТНС энерго Ярославль». Об этом CNews сообщили в компании «Алан-ИТ». Основными видами деятельности «ТНС энерго Ярославль» являются покупка электрической энергии на оптовом и розничном рынках и её пр
|25.12.2015
|
ТТК расширил сотрудничество с предприятием «Ангстрем-ИП» в Ярославле
Компания ТТК расширила сотрудничество с научно-производственным предприятием «Ангстрем-ИП» в Ярославле. В рамках договора макрорегиональный филиал «Север» компании ТТК («ТТК-Север») предоставил предприятию услугу «номер 8-800» для организации бесплатной связи клиентов со специалистами
|02.11.2015
|
18-19 ноября 2015 г. в Ярославле пройдет VI Экономический форум «Инновации. Бизнес. Образование»
18-19 ноября 2015 г. в Ярославле пройдет VI Экономический форум «Инновации. Бизнес. Образование». В 2015 г. форум позиционируется как диалоговая площадка для обмена опытом, решения наиболее крупных и значимых задач р
|23.12.2014
|
Клиентам «Билайн» в Ярославле доступна мобильная связь «четвертого поколения»
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию сети 4G (LTE) в Ярославле. Технология LTE обеспечивает высокоскоростной мобильный доступ в интернет. Максимальная скорость передачи данных в сети 4G превышает 70 Мбит/с. Средняя пользовательская скорость на се
|30.07.2014
|
«Билайн» запустил технологию HD-Voice на сети в Ярославле
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») запустила технологию HD-Voice на сети в Ярославле, позволяющую существенно повысить качество голосовой связи. Ярославский филиал «Билайн» первым в Центральном регионе предоставил своим клиентам голос с «эффектом присутствия». Новая т
|28.03.2014
|
Официальный портал Ярославля помог сократить затраты органов власти на предоставление обязательной информации населению
Компания «Алан-ИТ» рассказала о создании официального портала органов городского самоуправления города Ярославля city-yaroslavl.ru. Портал является единой платформой информационных систем, обслуживающих представление официальной информации мэрии г. Ярославля. Посредством данного решения о
|14.03.2014
|
«Инфосистемы Джет» построили ЛВС на заводе «Такеда» в Ярославле
дание локальной вычислительной сети (ЛВС) на фармацевтическом производственном комплексе Takeda (г. Ярославль). Пропускная способность управляемой и масштабируемой ЛВС — до 10 тыс. Мбит/с, при
|23.12.2013
|
ТТК провел модернизацию сетей кабельного телевидения в Ярославле
Компания ТТК сообщила о завершении модернизации сетей кабельного телевидения в Ярославле. В результате проведенных работ по замене оборудования, жителям более 27 тыс. домох
|17.12.2013
|
ТТК увеличил охват сети в Ярославле
Компания ТТК увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Ярославле на более чем 11 тыс. домохозяйств. В результате завершения строительства очередного
|08.10.2013
|
13 ноября в Ярославле начнет работу конференция «Общие центры обслуживания: организация и развитие»
С 13 по 15 ноября в Ярославле пройдет Четвертая международная конференция «Общие центры обслуживания: организация
|24.09.2013
|
«ВымпелКом» расширил канал Ярославль-Москва для нужд сети FTTB
«ВымпелКом» (ТМ «Билайн») завершил работы по расширению канала Ярославль-Москва для нужд сети FTTB (оптика до здания). Пропускная способность канала увеличи
|19.09.2013
|
«Ростелеком» в Ярославле выдал 8 тыс. кодов активации к порталу госуслуг
В Ярославле за получением кодов активации к единому порталу государственных услуг www.gosuslugi.ru (ЕПГУ) в «Ростелеком» обратились более 8 000 человек. «Жители ярославского региона достаточно ак
|04.04.2013
|
В Ярославле начал работу объединенный центр обслуживания «ВымпелКома»
перационной эффективности компании. При текущем объеме проекта уже в 2014 г. планируется получить чистый прирост денежного потока не менее 100 млн руб. в год с его ростом еще на 50% через три года. В Ярославле создается не просто сервисный центр, а единый центр компетенций, где в ближайшее время будет сосредоточена вся экспертиза «ВымпелКома» по вспомогательным функциям. Я благодарю админис
|12.03.2013
|
«Телфин» получил номерную емкость в Красноярске, Твери и Ярославле
С 11 марта компания «Телфин» дополнила свою номерную емкость прямыми городскими телефонными номерами Красноярска (код 391), Твери (код 4822) и Ярославля (код 4852), а также снизила стоимость исходящей связи на территории Ярославской, Тверской областей и Красноярского края. Новая номерная емкость даст абонентам «Телфин» возможность пол
|28.11.2012
|
«Билайн» увеличил скорость мобильного интернета в Ярославле, Орле и Тамбове
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о запуске сети с поддержкой технологии HSPA+, позволяющей достигать скорости передачи данных до 21 Мбит/с, в трех городах Центрального региона: Ярославле, Орле и Тамбове. HSPA+ развернута в рамках программы модернизации сотовой сети и развития собственных волоконно-оптических линий связи в Центральном регионе. Как сообщили CNews в «Бил
|01.11.2012
|
Пират из Ярославля будет отбывать срок в колонии строгого режима за торговлю контрафактным ПО
ыта. Следствие показало, что тогда же приобретенные контрафактные диски Егоров доставил из Москвы в Ярославль на автобусе ручной кладью, после чего диски с экземплярами программ хранились в тор
