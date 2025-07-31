Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация

«МегаФон» улучшил интернет в торговом центре Ярославля «МегаФон» ускорил мобильный интернет для арендаторов и посетителей торгового центра «Аура» в Ярославле. Теперь скорость передачи данных внутри здания может достигать 50 Мбит/с, а сигнал будет уверенным как в примерочных, так и в кинотеатре, детских зонах, на фуд-корте и парковке. Внутр

Doma.ai и застройщик «Гудград» заключили стратегическое соглашение о внедрении умных домов в Ярославле и Ярославской области Doma.ai и специализированный застройщик «Гудград» заключили стратегическое соглашение о внедрении умных домов в Ярославле и Ярославской области. Стороны договорились о развитии долгосрочного партнерства в сфере создания современной городской среды с применением технологий «Умный дом» в жилых комплексах г

В Демидовском саду Ярославля ускорили интернет ства новых телеком-объектов инженерами «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Ярославль — один из старейших русских городов, сохранивший тысячелетнюю историю для современн

В Ярославле запустилась «Яндекс Лавка» рабочих мест. Например, курьеров, сборщиков заказов, кладовщиков и управляющего состава дарксторов. Ярославль стал третьим городом, в котором «Лавка» начала работать совместно с локальным партн

«МегаФон» ускорил интернет для жителей спальных микрорайонов Ярославля лей качественными услугами связи независимо от их местонахождения, в центре города или на его окраине, чтобы всем было комфортно отдыхать или работать», — сказал Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославле.

Ярославль усиливает меры по обеспечению безопасности на дорогах В Ярославле началась установка дополнительных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Оборудование поможет снизить аварийность и уровень смертности в результате ДТП. Раб

Система «Экзон» стала доступна студентам двух образовательных учреждений Ярославля мационной моделью на всех этапах строительства. Это позволит им стать квалифицированными специалистами, востребованными на рынке труда. «Подписанные сегодня соглашения с образовательными учреждениями Ярославля открывают новые горизонты в подготовке специалистов. Мы стремимся к тому, чтобы молодые специалисты владели не только теорией, но и получали практический опыт работы с современными ин

Ярославцы первыми в России могут оплачивать проезд в транспорте в «Яндекс Go» Теперь жители Ярославля могут оплачивать проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях с помощью приложения «Яндекс Go». Для этого достаточно отсканировать QR-код в салоне или подключиться к Bluetooth-метке. О

«МТС Юрент» открыл центр восстановления электросамокатов в Ярославле Компания «МТС Юрент» открыла центр восстановления самокатов Urent Facility Center (UFC) в Ярославле. Это полноценное производственное предприятие, в котором проводится ребилд бывших в

2ГИС запустил оплату общественного транспорта в Ярославле и Рыбинске Костроме эта функция уже доказала свою востребованность, и мы продолжаем расширять список городов. Ярославль и Рыбинск присоединились в числе первых, но скоро география сервиса станет ещё шире

«МегаФон» обновил сеть в Ярославле Изменения почувствовали несколько сотен тысяч жителей в разных районах Ярославля. Показатели передачи данных в районах города стали быстрее в среднем на 20%. «МегаФ

«МегаФон» ускорил интернет для жителей Заволги в Ярославле волжского района областного центра. Специалисты «МегаФона» построили сразу несколько дополнительных телеком-объектов, расположенных в жилом секторе. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». В Ярославле инженеры провели работы в жилых микрорайонах левобережной части города, где расположены важные социальные объекты — больницы и образовательные учреждения. Модернизация базовых станций

«МегаФон» построил дополнительную телеком-инфраструктуру на одной из самых оживленных автомагистралей Ярославля ском проспекте вырос на 20%», — сказал Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области. В Ярославле и в пригороде продолжаются работы по улучшению качества сети. Так, в 2024 г. инжене

Горизонты обучения ИТ-специалистов расширяются: «Школа 21» открылась в Ярославле В Ярославле открылся кампус «Школы 21». В церемонии открытия участвовали президент, председател

Компания МТС оцифровала работу тепловых сетей в Ярославле недрении IoT-решения для круглосуточного мониторинга тепловых сетей энергетической компании ТГК-2 в Ярославле. Умные датчики МТС помогают вовремя предотвратить или устранить аварию на тепловых

Россиянке навязали нелепый кредит за дешевый смартфон Xiaomi. Он в четыре раза больше цены смартфона Один смартфон по цене четырех Сотрудник розничной сети оператора связи Tele2 в Ярославле навязал покупательнице кредит на десятки тысяч рублей и множество бесполезных ей ак

Более 620 тыс. пассажиров за полгода перевезли новые ярославские автобусы, оснащенные цифровыми сервисами стем управления общественным транспортом запущен компанией «Датапакс» на автобусном маршруте № 176 «Ярославль (Ярославль-Главный) – поселок Щедрино» в рамках первого этапа модернизации п

«Вымпелком» подписал соглашение с Северной железной дорогой в Ярославле ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») заключил соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в сфере инновационного развития с филиалом ОАО «Российские железные дороги» - Северной железной дорогой (Ярославль). Об этом CNews сообщили представители «Вымпелком». В рамках соглашения «Билайн» и подразделение РЖД определят и отберут пул наиболее перспективных проектов, которые могут быть реализ

«ВымпелКом» подписал соглашение с Северной железной дорогой в Ярославле «ВымпелКом» (бренд «билайн») заключил соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в сфере инновационного развития с филиалом РЖД — Северной железной дорогой (Ярославль). В рамках соглашения «билайн» и подразделение РЖД определят и отберут пул наиболее перспективных проектов, которые могут быть реализованы в сфере железнодорожного транспорта. Проекты

«Сател» открывает собственный центр разработки программных решений в Ярославле и интересную насыщенную жизнь вне офиса – необязательно в условиях стремительного ритма мегаполиса. Ярославль стал оптимальной локацией для нас – прекрасный старинный город, недалеко от Москвы,

Хакер-рецидивист шифровал базы данных по всей России ради выкупа Хакер из Ярославля Хакер из Ярославля обвиняется в том, что взламывал базы данных компаний по в

«ЭР-Телеком» построил сеть промышленного интернета вещей в Ярославле счет инвестиций «ЭР-Телеком Холдинга». «Мы видим большие перспективы для развития Интернета вещей. Ярославль стал одним из первых городов в России, где компания разворачивает сеть IoT, потому

Самый большой в Европе 3D-дом «напечатали» в Ярославле «АМТ», являющаяся резидентом «Сколково», представляет самый большой в Европе дом, построенный с помощью технологий 3D-печати. Дом готов к проживанию, и уже в ближайшее время в него заселится семья из Ярославля. Строительный 3D-принтер от «АМТ» Дом, который построила компания «АМТ», является самым большим в Европе среди тех, что созданы с помощью технологий 3D-печати. Важно, что это не пр

«Мегафон» запустил сети LTE-Advanced в Костроме и Ярославле ммерческой эксплуатации новой сети LTE-Advanced в двух областных центрах Северо-Запада – Костроме и Ярославле. Как рассказали CNews в компании, теперь жители этих городов смогут пользоваться мо

«Алан-ИТ» выполнила SAM-проект в «ТНС энерго Ярославль» Специалисты «Алан-ИТ» завершили проекты SAM Baseline и SAM SQL Workloads Engagement в «ТНС энерго Ярославль». Об этом CNews сообщили в компании «Алан-ИТ». Основными видами деятельности «ТНС энерго Ярославль» являются покупка электрической энергии на оптовом и розничном рынках и её пр

ТТК расширил сотрудничество с предприятием «Ангстрем-ИП» в Ярославле Компания ТТК расширила сотрудничество с научно-производственным предприятием «Ангстрем-ИП» в Ярославле. В рамках договора макрорегиональный филиал «Север» компании ТТК («ТТК-Север») предоставил предприятию услугу «номер 8-800» для организации бесплатной связи клиентов со специалистами

18-19 ноября 2015 г. в Ярославле пройдет VI Экономический форум «Инновации. Бизнес. Образование» 18-19 ноября 2015 г. в Ярославле пройдет VI Экономический форум «Инновации. Бизнес. Образование». В 2015 г. форум позиционируется как диалоговая площадка для обмена опытом, решения наиболее крупных и значимых задач р

Клиентам «Билайн» в Ярославле доступна мобильная связь «четвертого поколения» Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию сети 4G (LTE) в Ярославле. Технология LTE обеспечивает высокоскоростной мобильный доступ в интернет. Максимальная скорость передачи данных в сети 4G превышает 70 Мбит/с. Средняя пользовательская скорость на се

«Билайн» запустил технологию HD-Voice на сети в Ярославле Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») запустила технологию HD-Voice на сети в Ярославле, позволяющую существенно повысить качество голосовой связи. Ярославский филиал «Билайн» первым в Центральном регионе предоставил своим клиентам голос с «эффектом присутствия». Новая т

Официальный портал Ярославля помог сократить затраты органов власти на предоставление обязательной информации населению Компания «Алан-ИТ» рассказала о создании официального портала органов городского самоуправления города Ярославля city-yaroslavl.ru. Портал является единой платформой информационных систем, обслуживающих представление официальной информации мэрии г. Ярославля. Посредством данного решения о

«Инфосистемы Джет» построили ЛВС на заводе «Такеда» в Ярославле дание локальной вычислительной сети (ЛВС) на фармацевтическом производственном комплексе Takeda (г. Ярославль). Пропускная способность управляемой и масштабируемой ЛВС — до 10 тыс. Мбит/с, при

ТТК провел модернизацию сетей кабельного телевидения в Ярославле Компания ТТК сообщила о завершении модернизации сетей кабельного телевидения в Ярославле. В результате проведенных работ по замене оборудования, жителям более 27 тыс. домох

ТТК увеличил охват сети в Ярославле Компания ТТК увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Ярославле на более чем 11 тыс. домохозяйств. В результате завершения строительства очередного

13 ноября в Ярославле начнет работу конференция «Общие центры обслуживания: организация и развитие» С 13 по 15 ноября в Ярославле пройдет Четвертая международная конференция «Общие центры обслуживания: организация

«ВымпелКом» расширил канал Ярославль-Москва для нужд сети FTTB «ВымпелКом» (ТМ «Билайн») завершил работы по расширению канала Ярославль-Москва для нужд сети FTTB (оптика до здания). Пропускная способность канала увеличи

«Ростелеком» в Ярославле выдал 8 тыс. кодов активации к порталу госуслуг В Ярославле за получением кодов активации к единому порталу государственных услуг www.gosuslugi.ru (ЕПГУ) в «Ростелеком» обратились более 8 000 человек. «Жители ярославского региона достаточно ак

В Ярославле начал работу объединенный центр обслуживания «ВымпелКома» перационной эффективности компании. При текущем объеме проекта уже в 2014 г. планируется получить чистый прирост денежного потока не менее 100 млн руб. в год с его ростом еще на 50% через три года. В Ярославле создается не просто сервисный центр, а единый центр компетенций, где в ближайшее время будет сосредоточена вся экспертиза «ВымпелКома» по вспомогательным функциям. Я благодарю админис

«Телфин» получил номерную емкость в Красноярске, Твери и Ярославле С 11 марта компания «Телфин» дополнила свою номерную емкость прямыми городскими телефонными номерами Красноярска (код 391), Твери (код 4822) и Ярославля (код 4852), а также снизила стоимость исходящей связи на территории Ярославской, Тверской областей и Красноярского края. Новая номерная емкость даст абонентам «Телфин» возможность пол

«Билайн» увеличил скорость мобильного интернета в Ярославле, Орле и Тамбове Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о запуске сети с поддержкой технологии HSPA+, позволяющей достигать скорости передачи данных до 21 Мбит/с, в трех городах Центрального региона: Ярославле, Орле и Тамбове. HSPA+ развернута в рамках программы модернизации сотовой сети и развития собственных волоконно-оптических линий связи в Центральном регионе. Как сообщили CNews в «Бил