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«ВымпелКом» подписал соглашение с Северной железной дорогой в Ярославле

«ВымпелКом» (бренд «билайн») заключил соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в сфере инновационного развития с филиалом РЖД — Северной железной дорогой (Ярославль).

В рамках соглашения «билайн» и подразделение РЖД определят и отберут пул наиболее перспективных проектов, которые могут быть реализованы в сфере железнодорожного транспорта. Проекты будут касаться разработки инновационных технологий и технических средств, испытания и внедрения их в деятельность подразделений РЖД. Также будут сформированы совместные инструменты по взаимодействию со стартап-компаниями и развитию инновационной инфраструктуры на территории функционирования Северной железной дороги.

Подписанное соглашение стало продолжением стратегического партнерства между «ВымпелКомом» и РЖД, которое началось в 2021 г., когда на ХХIV на Петербургском международном экономическом форуме компании договорились о сотрудничестве до 2026 г. К настоящему моменту «ВымпелКом» и РЖД завершают апробацию 10 совместных проектов, по результатам которых будет принято решение об их внедрении и дальнейшем тиражировании. Инновационная совместная деятельность компаний охватывает такие направления, как охрана труда, экономия топливно-энергетических ресурсов, автоматизация производственных процессов и т.д.

Вадим Бирюков, директор Ярославского отделения «ВымпелКом»: «Нами накоплен значительный опыт цифровой трансформации различных отраслей экономики. Опираясь на него, мы готовы содействовать развитию инновационных продуктов и сервисов для нужд любых регионов и всех направлений бизнеса. Заключенное стратегическое партнерство с подразделением РЖД обладает серьезным потенциалом, реализация которого в конечном итоге будет способствовать повышению комфорта конечных потребителей — клиентов Российских железных дорог.

Игорь Пантюшин, заместитель главного инженера Северной железной дороги: «Актуальность подписания соглашения о дальнейшем сотрудничестве обусловлена стратегическим курсом холдинга РЖД, направленным на инновационное развитие в соответствии с утвержденной «Стратегией развития ж.д. транспорта в Российской Федерации до 2030 г». Сегодня именно внедрение инновационных технологий и продуктов становится первостепенной задачей для нашей компании, так как в настоящее время практически уже не осталось высокоэффективных способов обеспечивать необходимые темпы повышения производительности труда. Уверен, что наша совместная работа будет способствовать достижению поставленных целей, в части формирования корпоративной инновационной культуры и обеспечения системного подхода к организации инновационной деятельности на различных уровнях в РЖД».

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