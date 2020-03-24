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Энергетика Energy Energetically

Энергетика - Energy - Energetically


24.03.2020 Минэнерго обеспечит защиту виртуальных рабочих мест для своих сотрудников с помощью технологий Group-IB
06.03.2020 HPE и AMD создадут самый быстрый суперкомпьютер в мире
04.12.2019 «Россети» и Газпромбанк протестировали блокчейн-платформу Edison для энергетики и ЖКХ
04.12.2019 Accenture и SAP развивают облачное решение для энергетики
19.09.2019 Разработка «Росэлектроники» позволит обнаружить дефекты в оборудовании для атомной энергетики
07.05.2019 AMD и Cray разработают суперкомпьютер производительностью 1,5 экзафлопс
16.04.2019 «Газпромнефть», Газпромбанк, РВК и «ВЭБ инновации» создали венчурный фонд для развития технологий в области энергетики
20.03.2019 Власти строят в России «умную энергетику» с расчетами на блокчейне

Публикаций - 756, упоминаний - 756

Энергетика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 83
IBM - International Business Machines Corp 8941 80
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 76
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 61
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 54
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 41
Элемент ГК - Elementec 1523 36
Крок - Croc 1616 36
Intel Corporation 11262 34
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 30
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 30
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 574 29
Nvidia Corp 3118 27
Huawei 3222 24
Yandex - Яндекс 5015 23
SAP SE 4595 22
Apple Inc 10683 21
Samsung Electronics 9333 19
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 18
Amazon Inc - Amazon.com 2650 17
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 529 17
AMD - Advanced Micro Devices 3661 16
Softline - Софтлайн 1870 14
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 13
Oracle Corporation 6035 13
HP - Hewlett-Packard 3567 11
Галактика - Корпорация 1077 11
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар 413 10
Meta Platforms - Facebook 4267 10
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 57 10
Lenovo Group 2077 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 9
Red Hat 1183 9
GE - General Electric - Дженерал электрик 419 8
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 8
Avaya Inc - Avaya СНГ 969 8
Dell Technologies - Dell Computer 984 8
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 740 8
VK - Mail.ru Group 3057 8
Барс груп 499 7
Газпром ПАО 1008 40
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 36
РЖД - Российские железные дороги 1458 33
Почта России ПАО 1853 22
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 11
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 10
Альфа-Банк 1476 9
Сургутнефтегаз - СНГ 193 7
Самолёт ГК 216 6
Роснефть НК 434 5
Татнефть 182 5
Открытие ФК - Росгосстрах 266 5
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 112 5
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 5
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 5
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 70 4
Мегаполис ТК 152 4
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 4
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 3
Росводоканал 69 3
Силовые машины 66 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 106 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 3
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 25 2
Enron - Enrongate 121 2
Лента - Сеть розничной торговли 912 2
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт 0 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания 75 2
Калашников ГК - Ижевский машиностроительный завод 28 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 54 2
Виктория - Сеть супермаркетов 145 2
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 62 2
X5 Group 709 1
Международный аэропорт Гонконга - IATA: HKG, ICAO: VHHH 5 1
Техносила - СервисТрейд 239 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 157 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 432
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 155
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 104
Президент Российской Федерации 3770 81
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 55
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 54
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 42
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 41
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 36
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 36
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 30
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 26
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 26
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 24
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 18
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 18
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 182 18
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 17
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 16
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 13
Таможня - Таможенная служба 421 11
Счётная палата РФ 628 11
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 10
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 9
Администрация Президента РФ 904 8
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 7
Совет при президенте Российской Федерации 55 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 4
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 4
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 3
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 100 3
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 102 3
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 26
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 12
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 1
Первая СРО Букмекеров - Первая саморегулируемая организация букмекеров 0 1
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 214 306
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 195
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Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 407 25
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 1390 24
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 24
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 23
Linux OS 7669 50
Microsoft Windows 2000 2856 43
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 32
Google Android 11959 24
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 14
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 13
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 12
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 12
Microsoft Office 3247 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 10
Новые облачные технологии - МойОфис 381 9
Microsoft SQL Server 1416 9
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 9
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 221 8
Apple iOS 6422 8
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 7
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 110 6
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 103 6
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 5
Microsoft Windows 2104 5
Oracle Java - язык программирования 2554 5
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 401 5
1С:ERP Управление предприятием 268 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 4
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 4
Cray Slingshot 6 4
Галактика EAM 24 4
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 242 4
Apache HTTP Server - Apache Web Server 460 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 3
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 3
1С:Бухгалтерия 647 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 3
Cray Shasta - Суперкомпьютерная платформа 11 3
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 123 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 628 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 3
IBM Tivoli 276 3
Depositphotos - фотобанк 385 3
Путин Владимир 2542 72
Мишустин Михаил 376 11
Чернышенко Дмитрий 320 10
Текслер Алексей 18 9
Мантуров Денис 66 7
Акимов Максим 170 7
Абрамов Сергей 69 6
Кузьмин Сергей 33 4
Массух Илья 202 4
Покровский Иван 67 3
Чибис Андрей 23 2
Куйвашев Евгений 11 2
Исаев Камиль 18 2
Белозеров Олег 24 2
Гришин Дмитрий 185 1
Комлев Николай 55 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 1
Кузнецов Александр 85 1
Савюк Виктор 38 1
Кармишина Оксана 1 1
Батехин Сергей 1 1
Степаненко Антон 3 1
Калашников Александр 5 1
Stevens Rick - Стивенс Рик 2 1
Шингарев Павел 10 1
Гусев Александр 28 1
Солодовников Денис 93 1
Банных Сергей 1 1
Иревли Сергей 21 1
Абызов Михаил 66 1
Ильичев Сергей 3 1
Фрайденберг Галина 2 1
Пелипасов Александр 3 1
Клишас Андрей 45 1
Бокова Людмила 80 1
Hook Chris - Хук Крис 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 412
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 264
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 133
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 118
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 86
Япония 10069 84
Земля - планета Солнечной системы 7427 70
Казахстан - Республика 4467 53
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 49
Уран - планета Солнечной системы 177 44
Беларусь - Белоруссия 3525 41
Австралия - Австралийский Союз 2791 34
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 33
Азия - Азиатский регион 3803 32
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 27
Россия - СФО - Новосибирск 3269 24
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 23
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 22
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 21
Россия - Сибирь 1579 21
Солнечная система - Solar system 2236 19
Китай - Тайвань 2115 19
Германия - Федеративная Республика 8903 17
Бразилия - Федеративная Республика 1945 17
Чехия - Чешская Республика 1053 16
Австрия - Австрийская Республика 1020 14
Америка 2011 13
Африка - Африканский регион 2928 13
Швеция - Королевство 2072 12
Россия - ПФО - Казань 2085 12
Нидерланды 2197 11
Украина 6212 10
Россия - ЦФО - Тульская область 965 10
Россия - СФО - Омская область 517 10
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 9
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 8
Армения - Республика 1112 8
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 366
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 212
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 100
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 87
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 84
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 74
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 49
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 47
Юриспруденция 1629 46
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 44
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 44
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 41
Водород - Hydrogenium - химический элемент 0 41
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 34
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 0 30
Водородная энергетика - Hydrogen energy 32 26
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 24
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 24
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 194 21
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 20
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 17
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 16
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 14
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 14
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 13
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 238 12
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 11
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 11
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 11
Физика - Physics - область естествознания 889 11
Природный газ - Natural gas - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 0 10
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 10
Метан - methanum - болотный газ 0 9
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 9
Генетика - Генетическая информация - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 9
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 358 8
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 8
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 5
Астрономия - Экзопланета - внесолнечная планета 0 5
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 4 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 91
Thomson Reuters - Рейтер 5731 21
Коммерсантъ - Издательский дом 888 16
TAdviser - Центр выбора технологий 243 10
Forbes - Форбс 591 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 6
РИА Новости 766 2
FT - Financial Times 1118 1
The Register 1286 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 2
Juniper Research 468 1
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 15
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 74 9
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 51 8
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 4
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 3
ИПС РАН - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 46 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 2
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси 0 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 106 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 1
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - учебный центр 21 1
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 14 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 9 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 174 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 1
University of Delaware - Делавэрский университет - Университет Делавэра - Mount Cuba Astronomical Observatory, MCAG - Астрономическая обсерватория Маунт-Куба 15 1
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 0 1
ВНИИУС - ВНИИ углеводородного сырья - Волжский научно-исследовательский институт углеводородного сырья 0 1
RIKEN - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований 0 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 9
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 9
Новый год - Новогодние каникулы 0 2
CiscoLive! 10 1
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