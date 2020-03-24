Индексная книга CNews*
Энергетика Energy Energetically
Публикаций - 756, упоминаний - 756
Энергетика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 72
|Мишустин Михаил 376 11
|Чернышенко Дмитрий 320 10
|Текслер Алексей 18 9
|Мантуров Денис 66 7
|Акимов Максим 170 7
|Абрамов Сергей 69 6
|Кузьмин Сергей 33 4
|Массух Илья 202 4
|Покровский Иван 67 3
|Чибис Андрей 23 2
|Куйвашев Евгений 11 2
|Исаев Камиль 18 2
|Белозеров Олег 24 2
|Гришин Дмитрий 185 1
|Комлев Николай 55 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 1
|Кузнецов Александр 85 1
|Савюк Виктор 38 1
|Кармишина Оксана 1 1
|Батехин Сергей 1 1
|Степаненко Антон 3 1
|Калашников Александр 5 1
|Stevens Rick - Стивенс Рик 2 1
|Шингарев Павел 10 1
|Гусев Александр 28 1
|Солодовников Денис 93 1
|Банных Сергей 1 1
|Иревли Сергей 21 1
|Абызов Михаил 66 1
|Ильичев Сергей 3 1
|Фрайденберг Галина 2 1
|Пелипасов Александр 3 1
|Клишас Андрей 45 1
|Бокова Людмила 80 1
|Hook Chris - Хук Крис 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 91
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 21
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 16
|TAdviser - Центр выбора технологий 243 10
|Forbes - Форбс 591 6
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 6
|РИА Новости 766 2
|FT - Financial Times 1118 1
|The Register 1286 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 2
|Juniper Research 468 1
|BCG - Boston Consulting Group 85 1
|CNews Инновация года - награда 41 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1195444, в очереди разбора - 942874.
Создано именных указателей - 88821.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1195444, в очереди разбора - 942874.
Создано именных указателей - 88821.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.