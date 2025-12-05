Энергетика - Energy - Energetically

«Т-Банк» и «Магнит» запустили первый в России пилотный проект по онлайн-продаже энергетических напитков с подтверждением возраста по биометрии н-заказе с использованием биометрии понадобится выдать согласие на обработку данных. Как приобрести энергетики в «Магните» через сервис «Супермаркеты» в мобильном приложении «Т-Банка»: добавить

Компания РусГидро провела круглый стол в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя» Вопрос ранее уже обсуждался в Минэнерго. В частности, на прошлогоднем отраслевом форуме замминистра энергетики РФ Эдуард Шереметцев говорил о том, что существуют предельные значения ежегодного

«Уралэнергосбыт» и «Ростелеком» объединяют усилия для внедрения инноваций в энергетике альская энергосбытовая компания» (ООО «Уралэнергосбыт») и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на внедрение новых цифровых решений и реализацию совместных проектов в сфере энергетики. Подписи под документом поставили первый заместитель генерального директора «Уралэнергосбыта» Андрей Святых и директор Челябинского филиала «Ростелекома» Евгений Макагонов. Об этом C

«Россети» снизят импортозависимость энергетики с решениями VK Tech, «Р7» и «Базальт СПО» ис» стали доступны пользователям VK WorkSpace, а также «Вконтакте», «Почты» и «Облака Mail». «Мы непрерывно совершенствуем наши продукты и тестирование нашего ПО на инфраструктуре одной из крупнейших энергетических компаний — это отличная возможность сделать их еще более эффективными. Мы также надеемся, что использование сервисов VK WorkSpace поможет увеличить эффективность рабочих процессо

Минэнерго России и фонд «Сайберус» выведут российский опыт киберзащиты ТЭК на экспорт ов энергетики за рубежом, реализуемых российскими компаниями в дружественных странах. Помимо этого, Министерство энергетики и фонд «Сайберус» выразили заинтересованность в разработке нормативно

«СберТех» и «Мастерская Цифровых Решений» предложат цифровые сервисы для управления инвестпроектами в энергетике дукты Platform V подходят для задач импортозамещения, соответствуют стандартам корпоративной безопасности, производительности и надежности. Уверен, сотрудничество с МЦР позволит обеспечить российскую энергетику надежными технологиями в области цифрового управления». Алексей Голиков, генеральный директор МЦР: «Компания МЦР располагает актуальной методологией, экспертизой и успешным опытом вн

44% SIM-карт для M2M используются в области энергетики о событиях и расширенном управлении номерами. Решение будет востребовано в сегменте на фоне динамики роста сегмента М2М. Наиболее высокое проникновение M2M-технологий демонстрируют компании в секторе энергетики (44%), безопасности и охраны (10%) логистики и ЖКХ (по 8%). Об этом CNews сообщили представители T2. Основными потребителями технологий на базе M2M по-прежнему остаются клиенты B2B –

Эксперты «Солара» предупреждают о росте веб-атак на сайты энергетических компаний в РФ перты сервиса защиты веб-приложений (WAF) ГК «Солар» фиксируют всплеск веб-атак на сайты российских энергетических компаний. В последнюю рабочую неделю перед майскими праздниками (28-30 апреля

«СИГМА» накопила огромный объем энергии для дальнейшего роста «С помощью ИИ энергетики могут моделировать сценарии нагрузки на сети» CNews: Как сегодня связаны электроэн

20 лет цифровой трансформации энергетики и ЖКХ: какие продукты предлагает «СИГМА» осбытовых компаний Энергосбытовые компании используют «СИГМА.Биллинг» — платформу для автоматизации энергосбыта. Она обеспечивает точный расчет потребленной энергии, а также автоматизацию проце

Основатель НКК и «Аквариуса» и бывший топ-менеджер «Ланита» вложились в мощное производство контроллеров для атомной энергетики троллеры Как стало известно CNews, основатель «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) и бизнесмен Александр Калинин вложился в создание промышленных контроллеров для объектов ядерной и неядерной энергетики. Для этих целей бизнесмен выкупил предприятие в Пензе. Проект запущен совместно с экс-вице-президентом компании «Ланит» Сергеем Белкиным. По словам Калинина, контроллеры будут примен

«Энергодвойник» выведет на рынок интеллектуальную систему построения цифровых двойников объектов энергетики ик» в 2026 г. выведет на рынок и начнет внедрения своего нового продукта –«Цифровой двойник объекта энергетики» (ИС ЦДОЭ). Разработку решения компания начала при поддержке Фонда содействия инно

«Информзащита»: деструктивные атаки на энергокомпании участились примерно на 60% пании энергетического сектора в 2024 г., увеличилось на 57%. Эксперты «Информзащиты» указывают, что энергокомпании особо подвержены риску подобных инцидентов из-за важности отрасли для российск

«Релематика» и «АМТ-Груп» подписали заявление о совместимости своих решений для защиты объектов энергетики льное заявление о совместимости комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и программного обеспечения «Релематика МД» – решения, предназначенного для работы в системах автоматизации объекта энергетики для обеспечения сбора, обработки и передачи данных. Архитектура совместного использования комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и ПО «Релематика МД» в сетях передачи д

Александр Пестунов - Александр Пестунов, «Сигма»: На российском ИТ-рынке всего за 2 года кардинально изменилась структура продуктового предложения CNews: Какие тренды в области ИТ-решений для энергетики наметились в последние годы? Как они отразились на работе компании «Сигма»? Алекса

Энергетика России 2030: как импортозаместить информационные технологии ции, разумную долю расходов на ИТ в общем объеме расходов. Однако, несмотря на существующие вызовы, энергетики продолжают реализацию программ импортозамещения, применяя гибкие подходы и активно

Тушите свет: российские энергетические компании атакует новый шпионский троянец бре эксперты «Лаборатории Касперского» зафиксировали атаки на российские компании с использованием нового троянца Unicorn, направленные на кражу конфиденциальных данных. Атакам подверглись российские энергетические компании, заводы, поставщики и разработчики электронных компонентов. Шпионское ПО распространяется через вредоносные рассылки в электронной почте. В отличие от других подобных ат

В России создан алгоритм, который снизит расход топлива и стоимость обслуживания электрогенераторов итма Алгоритм, который поможет упростить структуру системы управления инверторов для распределенной энергетики, разработали ученые Томского политехнического университета (ТПУ). Об этом в конце

Ученые ТПУ разработали алгоритм управления для сетевых инверторов распределенной энергетики ческого университета разработали алгоритм управления для сетевых инверторов объектов распределенной энергетики. В его основе – виртуальный синхронный генератор с согласно-параллельной коррекцие

В НГТУ НЭТИ совместно с компанией АО «РиМ» разработали новое ПО для сбора данных на объектах энергетики каждого устройства к системам мониторинга, выделение отдельных каналов передачи данных, IP-адресов и SIM-карт. «Наше приложение представляет собой инструмент для сбора и передачи данных устройств на энергетических объектах. Программа работает на промышленных маршрутизаторах, предоставляя удобный веб-интерфейс для взаимодействия с пользователем. Вместо подключения каждого устройства отдельн

Старые враги криптомайнеров увидели в них клиентов. Теперь их защищают от властей и не дают им повышать тарифы на электричество него гигантский долг почти в 30 млн руб. CNews в подробностях писал об этом. Что задумало Минэнерго Министерство энергетики выступило со своим предложением в марте 2024 г. Идея заключалась в по

В НИТУ МИСИС научат создавать новые материалы для авиации и энергетики создавать прочные, но легкие композиционные конструкционные материалы нового поколения для авиации, энергетики, строительства, автомобилестроения и производства товаров массового потребления. С

ГК «Солар»: за год количество DDoS-атак на отрасль энергетики выросло почти в 10 раз В I квартале 2024 года эксперты ГК «Солар» зафиксировали более 2,5 тыс. DDoS-атак сферу энергетики. Это в три раза превышает показатель предыдущего квартала и почти в 10 раз – показ

Контроллеры Consyst Electronics будут внедрены на объектах энергетики удники компании обладают большим опытом в программировании контроллеров, разработке SCADA-систем и т.д. Это обеспечивает высокое качество внедрения и поддержки сложных технических решений на объектах энергетики. Теперь специалисты «Эскон» при выполнении проектов смогут предлагать заказчикам контроллеры Consyst Electronics серий L52 и L5S, которые являются флагманами в линейке оборудования а

Все обвиняемые по делу ГИС ТЭК, включая бывших вице-президентов «Ланита», отпущены на свободу в зале суда. Всем назначены грандиозные штрафы Приговор 27 марта 2024 г. Мещанский суд Москвы приговорил бывшего замминистра энергетики Анатолия Тихонова к пяти годам и четырем месяцам лишения свободы по делу о хищении

Бывшего замминистра энергетики оштрафуют на 500 миллионов за растрату при создании ГИС ТЭК. Срок он уже отсидел в СИЗО Предложение обвинения Для бывшего заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова гособвинитель Екатерина Фролова запросила наказание в виде пяти лет и четырех месяцев колонии общего режима со штрафом в размере более 500 млн руб., лишением

«Лига цифровой экономики» разработала модуль анализа и оценки пусковых операций для энергетики и других отраслей промышленности ния ведомостей анализа с выставлением предварительной общей оценки пуска. Решение предназначено для энергетики и других отраслей промышленности. Об этом CNews сообщили представители «Лиги цифро

В сфере энергетики реализован проект по переходу на использование решения российского ИТ-разработчика Эксперты Innostage завершили внедрение решения для доступа в интернет на базе UserGate на предприятии в секторе энергетики. Проект позволил организации осуществить импортозамещение зарубежного продукта производства Forcepoint. Об этом CNews сообщили представители Innostage. Реализация проекта происходила

АО «Газпром энергосбыт Тюмень» разработало ПО для компаний в сфере энергетики и ЖКХ ационная система «Торум». В 2022 г. проведены мероприятия по выводу программного комплекса для ведения расчетов с потребителями коммунальных и иных услуг на федеральный рынок цифровых решений в сфере энергетики и ЖКХ. «Торум» относится к классу биллинговых систем и является облачным решением на платформе «1С». Об этом CNews сообщили представители АО «Газпром энергосбыт Тюмень». АО «Газпром

Энергетики стали чаще закупать отечественное ПО а «Цифровое теплоснабжение» провели комплексное исследование рынка цифровых решений для предприятий энергетики и теплоснабжения и установили, что суммарный объем выручки в теплоснабжении состав

«Росатом» помогает проводить цифровую трансформацию энергетики и ЖКХ в центральной России областях центральной России. Пилотные проекты с применением собственного программного комплекса для энергетики и ЖКХ «Цифровое теплоснабжение» реализованы на территории Воронежа, Липецка и Курч

ПИШ Томского политеха будет готовить разработчиков цифровых двойников для энергетики , на них доступно 88 бюджетных мест. Программы ПИШ ТПУ созданы на стыке ИТ и профильных направлений энергетики. Так, выпускники станут разработчиками цифровых двойников для энергетики, б

«Росатом» вывел на рынок продукт для цифровизации предприятий энергетики и теплоснабжения «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») вывела на рынок цифровой продукт для энергетики и ЖКХ «Цифровое теплоснабжение». Он позволяет существенно улучшить показатели качества и надежности поставок тепла в дома. Решение повышает эффективность работы энергообъектов, снижа

Российские ученые превратили борщевик в материал для батарей в зеленой энергетике о дешевле литий-ионных, и хотя по массе и габаритам они будут проигрывать, это не всегда важно — зависит от применения», — подытожил соавтор исследования профессор Артем Абакумов, руководитель Центра энергетических технологий Сколтеха. *** Сколтех — негосударственный международный университет. Создан в сотрудничестве с Массачусетским технологическим институтом. Сколтех развивает шесть приор

CEO Factory5 на Kazan Digital Week рассказал о преимуществах EaaS-модели для цифровизации энергетики атели Казанского государственного энергетического университета, ректор НАО «Алматинский университет энергетики и связи» Сауле Сагинтаева, заместитель генерального директора АО «Консист-ОС» (Кон

«Ростех» наращивает долю отечественного энергетического оборудования на внутреннем рынке ТЭК ня мы отмечаем повышенный спрос на отечественные газотурбинные агрегаты для решения задач в области энергетики и готовы предложить широкий спектр оборудования. Объединенная двигателестроительна

Эксперты Национального киберполигона помогли повысить защищенность отечественной SCADA-системы для энергетики «Скада-Нева» ля перехвата данных, получения доступа к учетной записи пользователей путем автоматизированного перебора паролей и вызова отказа в обслуживании. «Наше оборудование широко используется на предприятиях энергетики вот уже несколько десятков лет. Мы тщательно относимся к вопросам безопасности наших продуктов и постоянно повышаем уровень их защищенности. Сейчас, когда количество попыток атак на

Платформа «Пирамида 2.0» и ОС Astra Linux— проверенные российские технологии для энергетики, промышленности и ЖКХ ГК «Астра» и российский разработчик и производитель средств автоматизации для энергетики, промышленности и ЖКХ группа компаний «Системы и технологии» успешно завершили серию проверок работоспособности ПО «Пирамида 2.0» в среде ОС Astra Linux. Совместимость решений официа

«КОТМИ-14» на базе ОС Astra Linux и российского «железа» — сертифицированное решение для сектора энергетики ам типа «А» 2-го класса защиты и требованиям безопасности информации ФСБ России к СЗИ. Таким образом, линейка российских ИТ-продуктов пополнилась современным надежным комплексным решением для сектора энергетики: генерирующих и сетевых компаний, а также операторов электроэнергетической системы. «Благодаря совместным усилиям получен импортонезависимый программно-аппаратный комплекс, состоящий