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Энергетика Energy Energetically

Энергетика - Energy - Energetically

 

 

 

СОБЫТИЯ


05.12.2025 «Т-Банк» и «Магнит» запустили первый в России пилотный проект по онлайн-продаже энергетических напитков с подтверждением возраста по биометрии

н-заказе с использованием биометрии понадобится выдать согласие на обработку данных. Как приобрести энергетики в «Магните» через сервис «Супермаркеты» в мобильном приложении «Т-Банка»: добавить
16.10.2025 Компания РусГидро провела круглый стол в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя»

Вопрос ранее уже обсуждался в Минэнерго. В частности, на прошлогоднем отраслевом форуме замминистра энергетики РФ Эдуард Шереметцев говорил о том, что существуют предельные значения ежегодного

08.07.2025 «Уралэнергосбыт» и «Ростелеком» объединяют усилия для внедрения инноваций в энергетике

альская энергосбытовая компания» (ООО «Уралэнергосбыт») и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на внедрение новых цифровых решений и реализацию совместных проектов в сфере энергетики. Подписи под документом поставили первый заместитель генерального директора «Уралэнергосбыта» Андрей Святых и директор Челябинского филиала «Ростелекома» Евгений Макагонов. Об этом C
19.06.2025 «Россети» снизят импортозависимость энергетики с решениями VK Tech, «Р7» и «Базальт СПО»

ис» стали доступны пользователям VK WorkSpace, а также «Вконтакте», «Почты» и «Облака Mail». «Мы непрерывно совершенствуем наши продукты и тестирование нашего ПО на инфраструктуре одной из крупнейших энергетических компаний — это отличная возможность сделать их еще более эффективными. Мы также надеемся, что использование сервисов VK WorkSpace поможет увеличить эффективность рабочих процессо
18.06.2025 Минэнерго России и фонд «Сайберус» выведут российский опыт киберзащиты ТЭК на экспорт

ов энергетики за рубежом, реализуемых российскими компаниями в дружественных странах. Помимо этого, Министерство энергетики и фонд «Сайберус» выразили заинтересованность в разработке нормативно
09.06.2025 «СберТех» и «Мастерская Цифровых Решений» предложат цифровые сервисы для управления инвестпроектами в энергетике

дукты Platform V подходят для задач импортозамещения, соответствуют стандартам корпоративной безопасности, производительности и надежности. Уверен, сотрудничество с МЦР позволит обеспечить российскую энергетику надежными технологиями в области цифрового управления». Алексей Голиков, генеральный директор МЦР: «Компания МЦР располагает актуальной методологией, экспертизой и успешным опытом вн
04.06.2025 44% SIM-карт для M2M используются в области энергетики

о событиях и расширенном управлении номерами. Решение будет востребовано в сегменте на фоне динамики роста сегмента М2М. Наиболее высокое проникновение M2M-технологий демонстрируют компании в секторе энергетики (44%), безопасности и охраны (10%) логистики и ЖКХ (по 8%). Об этом CNews сообщили представители T2. Основными потребителями технологий на базе M2M по-прежнему остаются клиенты B2B –
05.05.2025 Эксперты «Солара» предупреждают о росте веб-атак на сайты энергетических компаний в РФ

перты сервиса защиты веб-приложений (WAF) ГК «Солар» фиксируют всплеск веб-атак на сайты российских энергетических компаний. В последнюю рабочую неделю перед майскими праздниками (28-30 апреля

16.04.2025 «СИГМА» накопила огромный объем энергии для дальнейшего роста

«С помощью ИИ энергетики могут моделировать сценарии нагрузки на сети» CNews: Как сегодня связаны электроэн
16.04.2025 20 лет цифровой трансформации энергетики и ЖКХ: какие продукты предлагает «СИГМА»

осбытовых компаний Энергосбытовые компании используют «СИГМА.Биллинг» — платформу для автоматизации энергосбыта. Она обеспечивает точный расчет потребленной энергии, а также автоматизацию проце
14.04.2025 Основатель НКК и «Аквариуса» и бывший топ-менеджер «Ланита» вложились в мощное производство контроллеров для атомной энергетики

троллеры Как стало известно CNews, основатель «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) и бизнесмен Александр Калинин вложился в создание промышленных контроллеров для объектов ядерной и неядерной энергетики. Для этих целей бизнесмен выкупил предприятие в Пензе. Проект запущен совместно с экс-вице-президентом компании «Ланит» Сергеем Белкиным. По словам Калинина, контроллеры будут примен
10.03.2025 «Энергодвойник» выведет на рынок интеллектуальную систему построения цифровых двойников объектов энергетики

ик» в 2026 г. выведет на рынок и начнет внедрения своего нового продукта –«Цифровой двойник объекта энергетики» (ИС ЦДОЭ). Разработку решения компания начала при поддержке Фонда содействия инно
28.01.2025 «Информзащита»: деструктивные атаки на энергокомпании участились примерно на 60%

пании энергетического сектора в 2024 г., увеличилось на 57%. Эксперты «Информзащиты» указывают, что энергокомпании особо подвержены риску подобных инцидентов из-за важности отрасли для российск
17.12.2024 «Релематика» и «АМТ-Груп» подписали заявление о совместимости своих решений для защиты объектов энергетики

льное заявление о совместимости комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и программного обеспечения «Релематика МД» – решения, предназначенного для работы в системах автоматизации объекта энергетики для обеспечения сбора, обработки и передачи данных. Архитектура совместного использования комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и ПО «Релематика МД» в сетях передачи д
08.11.2024 Александр Пестунов -

Александр Пестунов, «Сигма»: На российском ИТ-рынке всего за 2 года кардинально изменилась структура продуктового предложения

CNews: Какие тренды в области ИТ-решений для энергетики наметились в последние годы? Как они отразились на работе компании «Сигма»? Алекса
30.09.2024 Энергетика России 2030: как импортозаместить информационные технологии

ции, разумную долю расходов на ИТ в общем объеме расходов. Однако, несмотря на существующие вызовы, энергетики продолжают реализацию программ импортозамещения, применяя гибкие подходы и активно
19.09.2024 Тушите свет: российские энергетические компании атакует новый шпионский троянец

бре эксперты «Лаборатории Касперского» зафиксировали атаки на российские компании с использованием нового троянца Unicorn, направленные на кражу конфиденциальных данных. Атакам подверглись российские энергетические компании, заводы, поставщики и разработчики электронных компонентов. Шпионское ПО распространяется через вредоносные рассылки в электронной почте. В отличие от других подобных ат
23.08.2024 В России создан алгоритм, который снизит расход топлива и стоимость обслуживания электрогенераторов

итма Алгоритм, который поможет упростить структуру системы управления инверторов для распределенной энергетики, разработали ученые Томского политехнического университета (ТПУ). Об этом в конце

23.08.2024 Ученые ТПУ разработали алгоритм управления для сетевых инверторов распределенной энергетики

ческого университета разработали алгоритм управления для сетевых инверторов объектов распределенной энергетики. В его основе – виртуальный синхронный генератор с согласно-параллельной коррекцие
10.07.2024 В НГТУ НЭТИ совместно с компанией АО «РиМ» разработали новое ПО для сбора данных на объектах энергетики 

каждого устройства к системам мониторинга, выделение отдельных каналов передачи данных, IP-адресов и SIM-карт. «Наше приложение представляет собой инструмент для сбора и передачи данных устройств на энергетических объектах. Программа работает на промышленных маршрутизаторах, предоставляя удобный веб-интерфейс для взаимодействия с пользователем. Вместо подключения каждого устройства отдельн
26.06.2024 Старые враги криптомайнеров увидели в них клиентов. Теперь их защищают от властей и не дают им повышать тарифы на электричество

него гигантский долг почти в 30 млн руб. CNews в подробностях писал об этом. Что задумало Минэнерго Министерство энергетики выступило со своим предложением в марте 2024 г. Идея заключалась в по
17.04.2024 В НИТУ МИСИС научат создавать новые материалы для авиации и энергетики

создавать прочные, но легкие композиционные конструкционные материалы нового поколения для авиации, энергетики, строительства, автомобилестроения и производства товаров массового потребления. С
16.04.2024 ГК «Солар»: за год количество DDoS-атак на отрасль энергетики выросло почти в 10 раз

В I квартале 2024 года эксперты ГК «Солар» зафиксировали более 2,5 тыс. DDoS-атак сферу энергетики. Это в три раза превышает показатель предыдущего квартала и почти в 10 раз – показ
01.04.2024 Контроллеры Consyst Electronics будут внедрены на объектах энергетики

удники компании обладают большим опытом в программировании контроллеров, разработке SCADA-систем и т.д. Это обеспечивает высокое качество внедрения и поддержки сложных технических решений на объектах энергетики. Теперь специалисты «Эскон» при выполнении проектов смогут предлагать заказчикам контроллеры Consyst Electronics серий L52 и L5S, которые являются флагманами в линейке оборудования а
27.03.2024 Все обвиняемые по делу ГИС ТЭК, включая бывших вице-президентов «Ланита», отпущены на свободу в зале суда. Всем назначены грандиозные штрафы

Приговор 27 марта 2024 г. Мещанский суд Москвы приговорил бывшего замминистра энергетики Анатолия Тихонова к пяти годам и четырем месяцам лишения свободы по делу о хищении
13.03.2024 Бывшего замминистра энергетики оштрафуют на 500 миллионов за растрату при создании ГИС ТЭК. Срок он уже отсидел в СИЗО

Предложение обвинения Для бывшего заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова гособвинитель Екатерина Фролова запросила наказание в виде пяти лет и четырех месяцев колонии общего режима со штрафом в размере более 500 млн руб., лишением
17.10.2023 «Лига цифровой экономики» разработала модуль анализа и оценки пусковых операций для энергетики и других отраслей промышленности

ния ведомостей анализа с выставлением предварительной общей оценки пуска. Решение предназначено для энергетики и других отраслей промышленности. Об этом CNews сообщили представители «Лиги цифро
27.09.2023 В сфере энергетики реализован проект по переходу на использование решения российского ИТ-разработчика

Эксперты Innostage завершили внедрение решения для доступа в интернет на базе UserGate на предприятии в секторе энергетики. Проект позволил организации осуществить импортозамещение зарубежного продукта производства Forcepoint. Об этом CNews сообщили представители Innostage. Реализация проекта происходила
14.09.2023 АО «Газпром энергосбыт Тюмень» разработало ПО для компаний в сфере энергетики и ЖКХ

ационная система «Торум». В 2022 г. проведены мероприятия по выводу программного комплекса для ведения расчетов с потребителями коммунальных и иных услуг на федеральный рынок цифровых решений в сфере энергетики и ЖКХ. «Торум» относится к классу биллинговых систем и является облачным решением на платформе «1С». Об этом CNews сообщили представители АО «Газпром энергосбыт Тюмень». АО «Газпром

16.05.2023 Энергетики стали чаще закупать отечественное ПО

а «Цифровое теплоснабжение» провели комплексное исследование рынка цифровых решений для предприятий энергетики и теплоснабжения и установили, что суммарный объем выручки в теплоснабжении состав
12.01.2023 «Росатом» помогает проводить цифровую трансформацию энергетики и ЖКХ в центральной России

областях центральной России. Пилотные проекты с применением собственного программного комплекса для энергетики и ЖКХ «Цифровое теплоснабжение» реализованы на территории Воронежа, Липецка и Курч
16.11.2022 ПИШ Томского политеха будет готовить разработчиков цифровых двойников для энергетики

, на них доступно 88 бюджетных мест. Программы ПИШ ТПУ созданы на стыке ИТ и профильных направлений энергетики. Так, выпускники станут разработчиками цифровых двойников для энергетики, б
18.10.2022 «Росатом» вывел на рынок продукт для цифровизации предприятий энергетики и теплоснабжения

«Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») вывела на рынок цифровой продукт для энергетики и ЖКХ «Цифровое теплоснабжение». Он позволяет существенно улучшить показатели качества и надежности поставок тепла в дома. Решение повышает эффективность работы энергообъектов, снижа
12.10.2022 Российские ученые превратили борщевик в материал для батарей в зеленой энергетике

о дешевле литий-ионных, и хотя по массе и габаритам они будут проигрывать, это не всегда важно — зависит от применения», — подытожил соавтор исследования профессор Артем Абакумов, руководитель Центра энергетических технологий Сколтеха. *** Сколтех — негосударственный международный университет. Создан в сотрудничестве с Массачусетским технологическим институтом. Сколтех развивает шесть приор
27.09.2022 CEO Factory5 на Kazan Digital Week рассказал о преимуществах EaaS-модели для цифровизации энергетики

атели Казанского государственного энергетического университета, ректор НАО «Алматинский университет энергетики и связи» Сауле Сагинтаева, заместитель генерального директора АО «Консист-ОС» (Кон
31.08.2022 «Ростех» наращивает долю отечественного энергетического оборудования на внутреннем рынке ТЭК

ня мы отмечаем повышенный спрос на отечественные газотурбинные агрегаты для решения задач в области энергетики и готовы предложить широкий спектр оборудования. Объединенная двигателестроительна
11.07.2022 Эксперты Национального киберполигона помогли повысить защищенность отечественной SCADA-системы для энергетики «Скада-Нева»

ля перехвата данных, получения доступа к учетной записи пользователей путем автоматизированного перебора паролей и вызова отказа в обслуживании. «Наше оборудование широко используется на предприятиях энергетики вот уже несколько десятков лет. Мы тщательно относимся к вопросам безопасности наших продуктов и постоянно повышаем уровень их защищенности. Сейчас, когда количество попыток атак на

24.06.2022 Платформа «Пирамида 2.0» и ОС Astra Linux— проверенные российские технологии для энергетики, промышленности и ЖКХ

ГК «Астра» и российский разработчик и производитель средств автоматизации для энергетики, промышленности и ЖКХ группа компаний «Системы и технологии» успешно завершили серию проверок работоспособности ПО «Пирамида 2.0» в среде ОС Astra Linux. Совместимость решений официа
01.03.2022 «КОТМИ-14» на базе ОС Astra Linux и российского «железа» — сертифицированное решение для сектора энергетики

ам типа «А» 2-го класса защиты и требованиям безопасности информации ФСБ России к СЗИ. Таким образом, линейка российских ИТ-продуктов пополнилась современным надежным комплексным решением для сектора энергетики: генерирующих и сетевых компаний, а также операторов электроэнергетической системы. «Благодаря совместным усилиям получен импортонезависимый программно-аппаратный комплекс, состоящий
21.12.2021 В России строится платформа управления энергетикой на блокчейне

В рамках НТИ запущен проект «А-Платформа» В рамках «Национальной технологической инициативы» (НТИ) запущен проект создания цифровой платформы управления распределенной энергетики. Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Платформа НТИ». Проект получил название «А-Платформа». Его реализацией займется компания «Ртсофт», работающая на российском рынке промышленной

Публикаций - 5855, упоминаний - 6743

Энергетика и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 276
SAP SE 5601 261
Ростелеком 10948 242
IBM - International Business Machines Corp 9699 235
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 223
Oracle Corporation 7074 211
9594 208
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 169
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 167
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 147
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 136
МегаФон 10742 132
Intel Corporation 12811 127
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 120
Cisco Systems 5372 108
Крок - Croc 1964 102
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 92
Softline - Софтлайн 3743 90
Siemens AG - Siemens Group 2673 88
Т1 Иннотех 213 87
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 86
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 86
Google LLC 12688 85
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 85
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 85
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 83
HP Inc. 5883 81
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 81
Huawei 4676 79
Yandex - Яндекс 9216 78
Т1 Иннотех - Дататех 101 73
Т1 Сервионика - Servionica 278 64
Samsung Electronics 11064 60
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 60
Dell EMC 5180 59
Schneider Electric 614 59
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 58
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 58
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 54
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - Центр регионального развития и структурирования ИТ 68 51
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 195
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 142
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 126
Газпром ПАО 1493 112
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 111
РЖД - Российские железные дороги 2096 101
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 94
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 87
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 71
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 65
Россети Ленэнерго 1699 61
Роснефть НК - нефтяная компания 562 58
Газпром нефть 725 56
Почта России ПАО 2370 54
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 50
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 50
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 49
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 48
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 48
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 46
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 45
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 42
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 41
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 41
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 39
РВК - Российская венчурная компания 571 37
Альфа-Банк 1979 36
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 36
Мосэнерго ПАО 132 35
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 34
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 34
Транснефть 335 34
ГПБ - Газпромбанк 1273 32
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 32
Северсталь ПАО - Severstal 629 32
РАО ЭС Востока - РАО Энергетические системы Востока 38 30
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 30
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 29
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 28
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 28
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 409
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 382
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 311
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 243
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 242
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 226
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 209
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 173
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 154
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 141
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 130
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 125
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 117
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 114
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 111
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 104
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 97
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 92
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 85
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 82
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 79
Федеральное казначейство России 1949 77
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 74
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 69
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 66
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 66
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 63
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 56
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 55
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 54
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 52
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 51
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 49
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 48
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 47
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 47
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 44
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 40
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 37
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 36
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 53
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 46
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 30
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 18
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 18
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 16
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 13
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 12
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 12
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 12
Единая Россия - Политическая партия 321 12
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 11
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 9
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 9
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 9
Greenpeace - Гринпис 130 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 8
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 7
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 6
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 6
АРИП НП - Агентство по развитию инновационного предпринимательства 7 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 6
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 6
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 5
OWASP - Open Web Application Security Project 146 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 5
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 5
OSI - Open Source Initiative 80 5
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 5
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 5
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 5
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 4
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 4
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 4
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 31 4
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 4
Ассоциация менеджеров 107 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1703
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1183
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1132
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 987
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 975
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 723
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 668
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 603
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 600
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 562
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 500
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 446
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 392
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 386
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 375
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 372
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 360
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 331
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 325
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 323
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 322
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 314
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 304
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 299
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 298
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 261
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 260
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 259
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 255
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 253
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 252
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 245
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 237
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 237
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 233
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 230
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 225
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 212
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 208
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 207
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 195
Linux OS 11533 184
Microsoft Windows 16882 135
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 107
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 107
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 97
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 91
Microsoft Windows 2000 8678 86
Google Android 15243 78
FreePik 1841 56
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 55
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 54
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 53
Microsoft Office 4170 48
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 45
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 44
Intel x86 - архитектура процессора 2151 44
Apple iPhone 6 4861 44
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 42
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 42
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 37
Apple iOS 8583 36
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 36
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 35
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 35
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 34
Oracle Java - язык программирования 3469 33
Новые облачные технологии - МойОфис 958 32
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 32
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 31
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 30
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 30
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 30
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 29
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 29
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 27
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 26
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 26
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 26
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 26
Путин Владимир 3454 170
Шадаев Максут 1210 60
Медведев Дмитрий 1665 58
Мишустин Михаил 787 39
Чубайс Анатолий 222 38
Кириенко Сергей 149 32
Чернышенко Дмитрий 581 32
Никифоров Николай 1138 26
Серова Елена 320 25
Шпак Василий 279 24
Волошин Евгений 64 23
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 22
Калганов Игорь 53 20
Рейман Леонид 1065 20
Новак Александр 36 20
Козырев Алексей 328 20
Собянин Сергей 538 19
Власов Сергей 101 18
Скулкин Олег 80 17
Дегтев Геннадий 271 16
Албычев Александр 168 16
Вексельберг Виктор 155 16
Катамадзе Анна 133 16
Петрушин Андрей 110 16
Щеголев Игорь 699 15
Кичко Дмитрий 69 15
Касперский Евгений 337 15
Кириенко Владимир 148 15
Инюцын Антон 17 15
Bush George - Буш Джордж 336 15
Корнеев Сергей 84 14
Текслер Алексей 31 14
Попова Мария 141 14
Христенко Виктор 44 14
Левин Леонид 134 14
Лысенко Эдуард 317 14
Паршин Максим 323 14
Смирнов Алексей 269 13
Хайруллин Айрат 108 13
Панченко Иван 197 13
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3786
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 1126
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 976
Европа 24964 458
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 439
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 392
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 350
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 344
Германия - Федеративная Республика 13221 304
Земля - планета Солнечной системы 10865 251
Япония 13807 231
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 225
Украина 7928 199
Франция - Французская Республика 8177 174
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 173
Беларусь - Белоруссия 6289 167
Казахстан - Республика 6048 157
Индия - Bharat 5869 156
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 132
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 121
Азия - Азиатский регион 5920 112
Южная Корея - Республика 7052 111
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 109
Уран - планета Солнечной системы 550 109
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Россия - СФО - Новосибирск 4876 106
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 101
Канада 5081 96
Италия - Итальянская Республика 4508 92
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 91
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 89
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 84
Швеция - Королевство 3782 78
Финляндия - Финляндская Республика 3697 77
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 77
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 76
США - Калифорния 4829 76
Россия - УФО - Свердловская область 1951 70
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 68
Солнечная система - Solar system 2569 68
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1157
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1145
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 47
CNews RND - R&D.CNews 2274 39
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TAdviser - Центр выбора технологий 468 28
Phys.org 972 26
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AP - Associated Press 2007 18
Казахстан Сегодня 310 18
NYT - The New York Times 1100 18
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 48
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 47
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 42
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 42
Т1 Цифровая академия 54 36
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 33
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 32
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 32
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 31
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 31
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 30
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 30
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 29
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 25
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 24
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 23
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 22
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 21
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 21
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 21
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 19
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 18
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 15
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 15
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 14
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 13
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 13
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 13
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 12
U.S. Department of Energy - PNNL - Pacific Northwest National Laboratory - Тихоокеанская Северо-Западная национальная лаборатория 37 12
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 12
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 12
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 11
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 11
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Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 10
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