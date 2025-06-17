Мосэнерго ПАО

В «Мосэнерго» внедрили платформу по управлению документами Tessa 4.0 ром вендора, компанией «Офис-Док». Об этом CNews сообщили представители компании «Синтеллект». ПАО «Мосэнерго» — территориальная генерирующая компания и технологически неотъемлемая часть Единой

Главный производитель электричества в Москве избавляется от Windows и СУБД Microsoft. На замену идут «Ред ОС» и PostgreSQL Уйти от «иглы» Microsoft Как выяснил CNews, «Мосэнерго» начинает перевод своей системы коммерческого учета электроэнергии (КУЭ) «Телескоп+» с продуктов Microsoft на отечественное ПО. Поиск подрядчика компания проведет посредством проведен

Positive Technologies протестировала безопасность АСУ ТП на объектах «Мосэнерго» Компания Positive Technologies объявила о завершении тестирования безопасности нескольких АСУ ТП на объектах компании «Мосэнерго». Полученные в ходе работ результаты будут использованы для повышения защищенности энергогенерирующей компании. Как рассказали CNews в Positive Technologies, независимый аудит информа

«Платежный сканер» теперь позволяет оплачивать квитанции Мосэнерго и МГТС висы» выпустила «Платежный сканер» 1.0.2 – обновление приложения для оплаты услуг ЖКХ с помощью Android-смартфона. Теперь пользователи могут оплачивать не только квитанции ЕИРЦ Москвы, но и квитанции Мосэнерго и МГТС. «Платежный сканер» позволяет оплатить услуги ЖКХ, не выходя из дома. Для этого достаточно навести камеру смартфона на штрих-код квитанции. Программа автоматически распознает ш

Запущена новая версия сайта Музея истории «Мосэнерго» Коммуникационное агентство АГТ объявило о том, что в рамках информационного сопровождения ОАО «Мосэнерго» разработало и запустило обновленную версию сайта Музея истории Мосэнерго. Открытие сайта приурочено к 125-летию столичной энергосистемы. Музей истории Мосэнерго – это у

Партнерство в аутсорсинге важнее контрактов. Опыт "Атос" и "Мосэнерго" В рамках новой стратегии развития ИТ в "Мосэнерго" пришла новая команда специалистов. Начальник управления информационных технологий "Мосэнерго" Иван Шмыков рассказал CNews о проекте, его этапах и перспективах. CNews: В чем су

«Мосэнерго» завершило внедрение SAP ERP и SAP BI Компания «Мосэнерго» объявила об успешных результатах запуска в промышленную эксплуатацию систем SAP ERP и SAP BI в Генеральной дирекции и производственных филиалах компании. Общее количество пользовател

eToken и eSafe от Aladdin обеспечивают ИБ «Мосэнерго» Компания Aladdin сообщила о дальнейшем развитии комплексного проекта по обеспечению информационной безопасности в ОАО «Мосэнерго». По информации Aladdin, на данный момент «Мосэнерго» входит в пятерку основных отраслевых потребителей средств строгой аутентификации eToken, признанных единым для всех подраз

«Мосэнерго» доверило IBS Borlas сопровождение ПО Oracle Центр технической поддержки (ЦТП) IBS Borlas обеспечит поддержку программного обеспечения Oracle, используемого компанией «Мосэнерго». Как ожидается, услуги внешнего ИТ-провайдера позволят столичной энергокомпании оптимизировать затраты на информационные технологии, что особенно важно в текущей экономической ситуац

«Ай-Теко» разработала для «Мосэнерго» систему оценки KPI Компания «Ай-Теко», российский интегратор, поставщик комплексных ИТ-решений и консалтинговых услуг, сообщила о завершении проекта по разработке системы оценки KPI для ОАО «Мосэнерго». В число KPI (Key Performance Indicators – ключевых показателей эффективности) для «Мосэнерго» входят коэффициенты аварийности и готовности. Процесс сбора и обработки информац

НПФ «Ракурс» внедрил АСУ в ОАО «Мосэнерго» НПФ «Ракурс» выполнены работы по внедрению автоматизированных систем, предназначенных для технологического контроля параметров турбогенераторов Т3ФГ-160-2МУ3 агр.1, агр.2 и агр.3 ТЭЦ-21 ОАО «Мосэнерго». Данные системы технологического контроля турбогенераторов (СТК-ЭР) выполнены на контроллерах Siemens, в комплект поставок вошли станции оперативного контроля и оборудование контроля

«Мастерхост» извинился перед «Мосэнерго» В компании «Мосэнерго» CNews рассказали, что в сообщении хостинг-провайдера «Мастерхост», распространенном 17 января, содержатся недостоверные сведения. Напомним, что в тот день в дата-центре «Мастерхоста»

«Мосэнерго» осваивает «Архивное Дело» от ЭОС В компании «Мосэнерго» началась промышленная эксплуатация системы «Архивное Дело» компании «Электронные Офисные Системы» (ЭОС). Напомним, что внедрение системы «Архивное Дело» — продолжение совместног

«Гроссмейстер» победил в тендере «Мосэнерго» Компания «Гроссмейстер» признана победителем открытого конкурса «Мосэнерго» на создание автоматизированной системы бизнес-планирования. Внедрение системы обеспечивает возможность автоматизировать такие процессы, как: создание планов по направлениям деятельно

Мосэнерго завершает внедрение КИС ТОиР Завершается внедрение второй очереди компьютерной информационной системы ТОиР ("Техническое обслуживание и ремонты") на электростанциях Мосэнерго ТЭЦ-21, ТЭЦ-22, ТЭЦ-23. В проекте принимают участие специалисты фирмы «Гроссмейстер». Внедрены программные модули по управлению ремонтами и оценке состояния оборудования. Сейчас данны

"Мосэнерго" завершает автоматизацию своего документооборота Летом 2003 года руководством ОАО «Мосэнерго» было принято решение о создании единой для всей энергокомпании системы автоматизированного делопроизводства и документооборота. Согласно плану до конца текущего года система объедини

Конференция «Дело-2003»: курс – на ЭЦП украинских, белорусских и казахских компаний, использующих продукты ЭОС, руководители делопроизводственных и информационных служб Центризбиркома, Банка России, Минэкономразвития, ОАО «Татнефть», ОАО «Мосэнерго», и ряда других организаций, выбравших систему «Дело» в качестве основы для организации корпоративного документооборота. Участниками мероприятия стали и партнеры ЭОС - компании Micros

"Мосэнерго": электричество и интернет в одной розетке На днях стали известны итоги первого этапа эксперимента по передаче данных по электрическим проводам в Зеленограде. Его проводит ОАО "Мосэнерго" с использованием технологии PLC (Power Line Communications). На основе электросети была создана технологическая сеть связи, объединившая районный диспетчерский пункт с тремя питающим

Открылся веб-сайт Негосударственного Пенсионного Фонда АО Мосэнерго Сегодня состоялось официальное открытие корпоративного веб-сайта Негосударственного Пенсионного Фонда АО Мосэнерго. Новый сетевой ресурс представляет из себя не просто "визитную карточку" фонда и изначально разрабатывался для решения целого ряда важнейших задач. Так, с одной стороны на страницах с

ЮНИ завершила очередной этап проекта Единой информационной сети связи Мосэнерго Корпорация ЮНИ и Энергосвязь АО "Мосэнерго" объявили о завершении очередного этапа создания корпоративной Единой Информационной Сети Связи (ЕИСС) АО "Мосэнерго". Сеть строится на базе ВОЛС и современных цифровых систем