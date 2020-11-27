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Мосэнерго ПАО
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 50, упоминаний - 76
Мосэнерго ПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Газпромнефть Бизнес-сервис ОЦО 8 7
|Mankiewicz 7 6
|АйТи 752 4
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 4
|Крок 1221 3
|Naumen - Наумен 342 3
|ICL Services 51 3
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 3
|SAP SE 3218 2
|Verysell Проекты - Verysell Project 42 2
|ВЭБ Инжиниринг 2 2
|Luxms 14 2
|Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 2
|Microsoft Corporation 11143 2
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 2
|Программный продукт ГК 92 2
|Diasoft - Диасофт 354 2
|Bitfury Group 25 2
|Yandex - Яндекс 4101 1
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
|VK - Mail.ru Group 2485 1
|Ростелеком Связьинвест 704 1
|Bellsoft - БеллСофт 26 1
|ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
|Citrix Systems 571 1
|ЭОС - Электронные офисные системы 989 1
|Nvidia Corp 2036 1
|Восход ФГБУ НИИ 366 1
|Телеком-защита 48 1
|Cisco Systems 2054 1
|Четвернин Алексей 651 12
|Чевкота Олег 15 11
|Петров Михаил 88 9
|Мясин Антон 10 9
|Кравченко Андрей 11 9
|Комстачев Михаил 11 9
|Бикташев Ильдар 10 9
|Потапкин Михаил 26 9
|Аршавский Анджей 27 9
|Яфясов Денис 14 9
|Смирнова Олеся 11 9
|Алифанов Кирилл 56 9
|Гогленков Александр 13 8
|Сирота Юрий 38 8
|Хмелевский Николай 7 7
|Шуваев Ярослав 9 7
|Трофименко Владимир 7 6
|Черкасов Сергей 10 6
|Соколовский Александр 36 6
|Голицын Лев 9 3
|Каштанов Дмитрий 27 3
|Попов Сергей 72 3
|Гребенщиков Дмитрий 22 2
|Шестаков Сергей 16 2
|Окунь Дмитрий 16 2
|Мельников Алмаз 3 2
|Назаров Илья 3 2
|Турчановский Дмитрий 5 2
|Пай Мария 2 2
|Дорофеева Мария 2 2
|Морозов Алексей 27 2
|Крюкова Светлана 2 2
|Климов Александр 8 2
|Захаров Алексей 35 2
|Стрелков Сергей 12 2
|Бутенко Юрий 64 2
|Кызыл-оол Кежик 1 1
|Щемелинин Вадим 2 1
|Бартенева Мария 23 1
|Калюжный Игорь 24 1
|CNews Analytics 1991 2
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
|СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 200 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767845, в очереди разбора - 671530.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767845, в очереди разбора - 671530.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru