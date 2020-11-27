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Мосэнерго ПАО


27.11.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы» состоится 3 декабря 1
19.11.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы» состоится 3 декабря 1
13.07.2020 «Крок» подготовила «Цифрового рабочего» к промышленной эксплуатации 1
19.11.2019 Российские разработчики представили прототипы индустриальных решений на хакатоне КРОК и СИБУР 1
10.09.2019 Разработчики России посоревнуются в решении промышленных задач на ProHack 4.0 1
12.02.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» состоится 21 февраля 1
07.02.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» состоится 21 февраля 1
31.01.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» пройдет 21 февраля 1
28.01.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» пройдет 21 февраля 1
22.01.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» пройдет 21 февраля 1
25.12.2018 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» пройдет 21 февраля 1
20.12.2018 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» пройдет 21 февраля 1
17.12.2018 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» пройдет 21 февраля 1
10.12.2018 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» пройдет 21 февраля 2019 года 1
26.11.2018 Цифровизация госорганов, электронный архив и проектное управление. ЭОС выбрал приоритеты 2
16.05.2017 М-1: Как зарождалась ЭВМ 1
13.04.2016 Объем реализованной «Аквариусом» компьютерной техники в 2015 г. вырос на 17% 1
30.03.2015 Круглый стол CNews: «ИКТ в ТЭК 2015» 2
21.03.2014 Конференция CNews: «ИТ-аутсорсинг: сегодня и завтра» 1
14.03.2014 Конференция CNews: «ИТ-аутсорсинг: сегодня и завтра» 1
13.02.2014 «Стинс Коман Интегрированные Решения» обеспечили бесперебойную работу ЦОД «Центра технологий виртуализации» 1
25.12.2013 Электронными госуслугами пользуется почти половина москвичей 1
18.11.2013 ЦОДы Москвы потребляют полпроцента электроэнергии столичного региона 1
11.03.2013 Positive Technologies протестировала безопасность АСУ ТП на объектах «Мосэнерго» 3
19.11.2012 «Мобиплас» обновил Android-приложение «Платежный сканер ЖКХ» 1
16.10.2012 «Платежный сканер» теперь позволяет оплачивать квитанции Мосэнерго и МГТС 1
09.08.2012 Запущена новая версия сайта Музея истории «Мосэнерго» 3
03.07.2012 «Борлас» развивает экспертизу в отрасли энергетики: приобретение «БК-Биллинг» 1
28.05.2012 Партнерство в аутсорсинге важнее контрактов. Опыт "Атос" и "Мосэнерго" 11
23.04.2012 Atos: новый гигант на российском ИТ-рынке 1
25.10.2011 «Мосэнергосбыт» ищет ИТ-директора 1
01.09.2011 Сколько и на чем зарабатывают главные ИТ-школы России 1
22.04.2011 Вышла новая версия системы «Архивное Дело» от ЭОС 1
10.09.2010 Круглый стол CNews: «Рынок видеоконференцсвязи в России 2010: новые горизонты» 1
06.04.2010 «Мосэнерго» завершило внедрение SAP ERP и SAP BI 1
12.10.2009 eToken и eSafe от Aladdin обеспечивают ИБ «Мосэнерго» 1
17.09.2009 В Москве начал работу форум «Программные Миры НР-2009» 1
11.06.2009 Круглый стол CNews: «ИТ-аутсорсинг в России» 1
30.03.2009 «Мосэнерго» доверило IBS Borlas сопровождение ПО Oracle 1
10.03.2009 «АйТи» строит ИТ-инфраструктуру для нового офиса «Газпромэнерго» 1

Публикаций - 50, упоминаний - 76

Мосэнерго ПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Газпромнефть Бизнес-сервис ОЦО 8 7
Mankiewicz 7 6
АйТи 752 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 4
Крок 1221 3
Naumen - Наумен 342 3
ICL Services 51 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 3
SAP SE 3218 2
Verysell Проекты - Verysell Project 42 2
ВЭБ Инжиниринг 2 2
Luxms 14 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 2
Microsoft Corporation 11143 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 2
Программный продукт ГК 92 2
Diasoft - Диасофт 354 2
Bitfury Group 25 2
Yandex - Яндекс 4101 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
Ростелеком Связьинвест 704 1
Bellsoft - БеллСофт 26 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
Citrix Systems 571 1
ЭОС - Электронные офисные системы 989 1
Nvidia Corp 2036 1
Восход ФГБУ НИИ 366 1
Телеком-защита 48 1
Cisco Systems 2054 1
Газпромбанк - ГПБ 693 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 9
Уралсиб Банк 390 9
Росгосстрах 182 9
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 9
Почта России ПАО 1577 9
Уралкалий ПАО 62 9
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 9
Ингосстрах СПАО 210 8
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 6
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 5
ФосАгро 54 3
Северсталь ПАО 204 3
РусГидро ПАО 129 3
Газпром нефть 382 3
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 141 3
Транснефть 159 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 3
Зарубежнефть 27 2
Локотех - Локомотивные технологии 40 2
Транснефтьэнерго 5 2
Еврофинанс Моснарбанк АКБ 11 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 2
Ренессанс кредит Банк 143 2
Алроса АК 81 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Уралхим ОХК АО 43 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 30 1
Норникель - Норильский никель 178 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 19 1
Уралмеханобр ОАО - Научно-исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых 2 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 37 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 10
Счётная палата РФ 461 9
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 1
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 16 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 14
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
2D - 2-Dimensional 297 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 43 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 1
ОТиПБ - ОТиПрБ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности 5 1
Java - Язык программирования 1179 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 2
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 18 2
Крок - Цифровой рабочий 13 2
Google Android 10751 2
Aladdin eSafe 5 1
Nvidia GeForce GTX 2079 1
Aladdin eToken Management System 71 1
ЭОС EOS for SharePoint 112 1
Крок Акселератор 2 1
Cisco VSM - Cisco Video Surveillance Manager 11 1
Cisco Kinetic 4 1
Microsoft Project 51 1
VK - Mail.ru Одноклассники 860 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 1
ЭОС Дело СЭД 624 1
Хоулмонт - Тезис 76 1
ДИТ Москвы - ICT.Moscow 40 1
BellSoft Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 27 1
Nvidia Jetson Nano - Микрокомпьютер 6 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 1
Четвернин Алексей 651 12
Чевкота Олег 15 11
Петров Михаил 88 9
Мясин Антон 10 9
Кравченко Андрей 11 9
Комстачев Михаил 11 9
Бикташев Ильдар 10 9
Потапкин Михаил 26 9
Аршавский Анджей 27 9
Яфясов Денис 14 9
Смирнова Олеся 11 9
Алифанов Кирилл 56 9
Гогленков Александр 13 8
Сирота Юрий 38 8
Хмелевский Николай 7 7
Шуваев Ярослав 9 7
Трофименко Владимир 7 6
Черкасов Сергей 10 6
Соколовский Александр 36 6
Голицын Лев 9 3
Каштанов Дмитрий 27 3
Попов Сергей 72 3
Гребенщиков Дмитрий 22 2
Шестаков Сергей 16 2
Окунь Дмитрий 16 2
Мельников Алмаз 3 2
Назаров Илья 3 2
Турчановский Дмитрий 5 2
Пай Мария 2 2
Дорофеева Мария 2 2
Морозов Алексей 27 2
Крюкова Светлана 2 2
Климов Александр 8 2
Захаров Алексей 35 2
Стрелков Сергей 12 2
Бутенко Юрий 64 2
Кызыл-оол Кежик 1 1
Щемелинин Вадим 2 1
Бартенева Мария 23 1
Калюжный Игорь 24 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 2
Европа 3781 2
Германия - Федеративная Республика 3664 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 2
Россия - Ульяновская область 354 2
Россия - ПФО - Казань 1521 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 43 1
Россия - Ростовская область 864 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1063 1
Россия - ПФО - Самара 1301 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 1
Франция - Французская Республика 2139 1
Россия - Ижевск 308 1
Восточная Европа 1688 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - СФО - Новосибирск 1977 1
Россия - Краснодар 1040 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 585 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Иркутск 471 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 5
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CNews Analytics 1991 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 200 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 11
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767845, в очереди разбора - 671530.
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