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Мосэнерго ПАО

Мосэнерго ПАО

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 47 дел, на cумму 38 319 336 406 ₽*

Судебные дела (47) на сумму 38 319 336 406 ₽*
в качестве истца (33) на сумму 35 149 181 252 ₽*
в качестве ответчика (5) на сумму 1 207 505 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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17.06.2025 В «Мосэнерго» внедрили платформу по управлению документами Tessa 4.0

ром вендора, компанией «Офис-Док». Об этом CNews сообщили представители компании «Синтеллект». ПАО «Мосэнерго» — территориальная генерирующая компания и технологически неотъемлемая часть Единой
02.12.2024 Главный производитель электричества в Москве избавляется от Windows и СУБД Microsoft. На замену идут «Ред ОС» и PostgreSQL

Уйти от «иглы» Microsoft Как выяснил CNews, «Мосэнерго» начинает перевод своей системы коммерческого учета электроэнергии (КУЭ) «Телескоп+» с продуктов Microsoft на отечественное ПО. Поиск подрядчика компания проведет посредством проведен
11.03.2013 Positive Technologies протестировала безопасность АСУ ТП на объектах «Мосэнерго»

Компания Positive Technologies объявила о завершении тестирования безопасности нескольких АСУ ТП на объектах компании «Мосэнерго». Полученные в ходе работ результаты будут использованы для повышения защищенности энергогенерирующей компании. Как рассказали CNews в Positive Technologies, независимый аудит информа
16.10.2012 «Платежный сканер» теперь позволяет оплачивать квитанции Мосэнерго и МГТС

висы» выпустила «Платежный сканер» 1.0.2 – обновление приложения для оплаты услуг ЖКХ с помощью Android-смартфона. Теперь пользователи могут оплачивать не только квитанции ЕИРЦ Москвы, но и квитанции Мосэнерго и МГТС. «Платежный сканер» позволяет оплатить услуги ЖКХ, не выходя из дома. Для этого достаточно навести камеру смартфона на штрих-код квитанции. Программа автоматически распознает ш
09.08.2012 Запущена новая версия сайта Музея истории «Мосэнерго»

Коммуникационное агентство АГТ объявило о том, что в рамках информационного сопровождения ОАО «Мосэнерго» разработало и запустило обновленную версию сайта Музея истории Мосэнерго. Открытие сайта приурочено к 125-летию столичной энергосистемы. Музей истории Мосэнерго – это у
28.05.2012 Партнерство в аутсорсинге важнее контрактов. Опыт "Атос" и "Мосэнерго"

В рамках новой стратегии развития ИТ в "Мосэнерго" пришла новая команда специалистов. Начальник управления информационных технологий "Мосэнерго" Иван Шмыков рассказал CNews о проекте, его этапах и перспективах. CNews: В чем су
06.04.2010 «Мосэнерго» завершило внедрение SAP ERP и SAP BI

Компания «Мосэнерго» объявила об успешных результатах запуска в промышленную эксплуатацию систем SAP ERP и SAP BI в Генеральной дирекции и производственных филиалах компании. Общее количество пользовател
12.10.2009 eToken и eSafe от Aladdin обеспечивают ИБ «Мосэнерго»

Компания Aladdin сообщила о дальнейшем развитии комплексного проекта по обеспечению информационной безопасности в ОАО «Мосэнерго». По информации Aladdin, на данный момент «Мосэнерго» входит в пятерку основных отраслевых потребителей средств строгой аутентификации eToken, признанных единым для всех подраз
30.03.2009 «Мосэнерго» доверило IBS Borlas сопровождение ПО Oracle

Центр технической поддержки (ЦТП) IBS Borlas обеспечит поддержку программного обеспечения Oracle, используемого компанией «Мосэнерго». Как ожидается, услуги внешнего ИТ-провайдера позволят столичной энергокомпании оптимизировать затраты на информационные технологии, что особенно важно в текущей экономической ситуац
01.09.2008 «Ай-Теко» разработала для «Мосэнерго» систему оценки KPI

Компания «Ай-Теко», российский интегратор, поставщик комплексных ИТ-решений и консалтинговых услуг, сообщила о завершении проекта по разработке системы оценки KPI для ОАО «Мосэнерго». В число KPI (Key Performance Indicators – ключевых показателей эффективности) для «Мосэнерго» входят коэффициенты аварийности и готовности. Процесс сбора и обработки информац
29.02.2008 НПФ «Ракурс» внедрил АСУ в ОАО «Мосэнерго»

НПФ «Ракурс» выполнены работы по внедрению автоматизированных систем, предназначенных для технологического контроля параметров турбогенераторов Т3ФГ-160-2МУ3 агр.1, агр.2 и агр.3 ТЭЦ-21 ОАО «Мосэнерго». Данные системы технологического контроля турбогенераторов (СТК-ЭР) выполнены на контроллерах Siemens, в комплект поставок вошли станции оперативного контроля и оборудование контроля
18.01.2008 «Мастерхост» извинился перед «Мосэнерго»

В компании «Мосэнерго» CNews рассказали, что в сообщении хостинг-провайдера «Мастерхост», распространенном 17 января, содержатся недостоверные сведения. Напомним, что в тот день в дата-центре «Мастерхоста»
15.05.2007 «Мосэнерго» осваивает «Архивное Дело» от ЭОС

В компании «Мосэнерго» началась промышленная эксплуатация системы «Архивное Дело» компании «Электронные Офисные Системы» (ЭОС). Напомним, что внедрение системы «Архивное Дело» — продолжение совместног
09.03.2007 «Гроссмейстер» победил в тендере «Мосэнерго»

Компания «Гроссмейстер» признана победителем открытого конкурса «Мосэнерго» на создание автоматизированной системы бизнес-планирования. Внедрение системы обеспечивает возможность автоматизировать такие процессы, как: создание планов по направлениям деятельно
06.10.2004 Мосэнерго завершает внедрение КИС ТОиР

Завершается внедрение второй очереди компьютерной информационной системы ТОиР ("Техническое обслуживание и ремонты") на электростанциях Мосэнерго ТЭЦ-21, ТЭЦ-22, ТЭЦ-23. В проекте принимают участие специалисты фирмы «Гроссмейстер». Внедрены программные модули по управлению ремонтами и оценке состояния оборудования. Сейчас данны
05.11.2003 "Мосэнерго" завершает автоматизацию своего документооборота

Летом 2003 года руководством ОАО «Мосэнерго» было принято решение о создании единой для всей энергокомпании системы автоматизированного делопроизводства и документооборота. Согласно плану до конца текущего года система объедини
03.11.2003 Конференция «Дело-2003»: курс – на ЭЦП

украинских, белорусских и казахских компаний, использующих продукты ЭОС, руководители делопроизводственных и информационных служб Центризбиркома, Банка России, Минэкономразвития, ОАО «Татнефть», ОАО «Мосэнерго», и ряда других организаций, выбравших систему «Дело» в качестве основы для организации корпоративного документооборота. Участниками мероприятия стали и партнеры ЭОС - компании Micros
28.03.2003 "Мосэнерго": электричество и интернет в одной розетке

На днях стали известны итоги первого этапа эксперимента по передаче данных по электрическим проводам в Зеленограде. Его проводит ОАО "Мосэнерго" с использованием технологии PLC (Power Line Communications). На основе электросети была создана технологическая сеть связи, объединившая районный диспетчерский пункт с тремя питающим
21.09.2001 Открылся веб-сайт Негосударственного Пенсионного Фонда АО Мосэнерго

Сегодня состоялось официальное открытие корпоративного веб-сайта Негосударственного Пенсионного Фонда АО Мосэнерго. Новый сетевой ресурс представляет из себя не просто "визитную карточку" фонда и изначально разрабатывался для решения целого ряда важнейших задач. Так, с одной стороны на страницах с
12.09.2000 ЮНИ завершила очередной этап проекта Единой информационной сети связи Мосэнерго

Корпорация ЮНИ и Энергосвязь АО "Мосэнерго" объявили о завершении очередного этапа создания корпоративной Единой Информационной Сети Связи (ЕИСС) АО "Мосэнерго". Сеть строится на базе ВОЛС и современных цифровых систем

19.04.2000 АО "Мосэнерго" приняло в опытно-промышленную эксплуатацию Центральную Приёмно-Передающую Станцию (ЦППС), разработанную РТСофт

Филиал АО "Мосэнерго" предприятие "Энергосвязь" приняло в опытно-промышленную эксплуатацию Центральную Приёмно-Передающую Станцию (ЦППС). Данный комплекс разработан Отделением Проектов компании "РТСофт" и

Публикаций - 132, упоминаний - 135

Мосэнерго ПАО и организации, системы, технологии, персоны:

ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 30
Oracle Corporation 7074 22
Microsoft Corporation 25775 18
Xerox - The Haloid Company 1168 13
Ростелеком 10948 12
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 11
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 10
Крок - Croc 1964 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 10
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 28 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
АйТи 1519 9
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 8
Газпромнефть Бизнес-сервис ОЦО 8 7
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 7
SAP SE 5601 7
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 7
Pirit - Пирит 88 6
Mankiewicz 7 6
InterTrust - ИнтерТраст 336 6
НТЦ ИРМ - Научно-Технологический Центр ИРМ 46 6
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 5
Siemens AG - Siemens Group 2673 5
Термика Консалтинговая группа 24 5
Системы документооборота 522 5
МегаФон 10742 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Ростелеком - Связьинвест 1719 5
Masterhost - Мастерхост 55 4
Гранит-Центр НПП 47 4
NeuHaus Group - NeuHaus DG - NeuHaus Distributor Group - НойХаус 63 4
Восход ФГБУ НИИ 721 4
HP Inc. 5883 4
9594 4
Naumen - Наумен 752 4
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 171 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 4
ЭЛАР - ПроСофт-ПК - ПроСофт-М 35 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 74 3
Татнефть 243 21
Газпром ПАО 1493 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 18
ГПБ - Газпромбанк 1273 18
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 16
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 16
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 12
Почта России ПАО 2370 12
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 12
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 12
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 12
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 11
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 11
Газпром нефть 725 11
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 11
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 10
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 10
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 10
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 9
Альфа-Банк 1979 9
Ингосстрах СПАО 478 9
Ак Барс Банк 283 9
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 8
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 8
Газпромнефть МНПЗ - Московский НПЗ - Московский нефтеперерабатывающий завод 20 7
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 6
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 6
Северсталь ПАО - Severstal 629 6
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 6
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 72 5
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 5
Газпром трансгаз 157 5
Россети Ленэнерго 1699 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
ФосАгро 176 5
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС - Кузбассэнерго - Беловская ГРЭС - Красноярская ГРЭС - Красноярская ТЭЦ 52 5
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 4
ОМЗ УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения - ОМЗ УЗТМ Картрэкс УК 50 4
Бурятзолото 12 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 24
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 23
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 20
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 20
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 10
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
Федеральное собрание Российской Федерации 318 7
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 6
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 4
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 4
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 4
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 3
Конституционный суд РФ 112 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
Мосгордума - Московская городская Дума 148 3
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 2
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 2
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 2
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 59 2
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 2
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 2
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минэнерго РФ - Росэнерго - Федеральное агентство по энергетике России 8 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 7
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 50
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 44
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 34
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 25
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 17
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 16
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 15
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 15
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 13
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 12
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 11
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 11
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1170 11
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 11
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 11
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 10
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 10
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 9
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 9
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1105 9
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 7
Электронный документ - Electronic document 1579 7
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 6
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 6
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1401 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 6
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 9
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 5
ЭОС - eDocLib ECM-платформа 111 5
Linux OS 11533 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
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Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 73 3
Google Android 15244 3
Microsoft Windows 16882 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
Syntellect Tessa 67 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 2
Крок Акселератор 3 2
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 2
Архивный фонд РФ 115 2
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 248 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Microsoft Office 4170 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
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ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 248 2
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 22 2
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 1
MasterCard Maestro 159 1
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 211 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 69 1
Aspen aspenONE 28 1
Microsoft Windows Server 2008 483 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 1
ЭОС Дело-web 209 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Microsoft Visual Studio 429 1
Чевкота Олег 15 11
Алифанов Кирилл 84 10
Сирота Юрий 67 9
Яфясов Денис 14 9
Аршавский Анджей 31 9
Потапкин Михаил 26 9
Бикташев Ильдар 10 9
Комстачев Михаил 14 9
Кравченко Андрей 12 9
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Смирнова Олеся 11 9
Петров Михаил 139 9
Гогленков Александр 15 8
Хмелевский Николай 7 7
Шуваев Ярослав 10 7
Черкасов Сергей 16 7
Соколовский Александр 40 6
Трофименко Владимир 7 6
Грязнов Валентин 5 5
Баласанян Владимир 45 4
Чубайс Анатолий 222 4
Попов Сергей 166 3
Каштанов Дмитрий 28 3
Гребенщиков Дмитрий 39 3
Голицын Лев 10 3
Романов Дмитрий 69 3
Серова Елена 320 3
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Савин Иван 4 3
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Эйгес Павел 108 2
Васильев Кирилл 16 2
Стрелков Сергей 14 2
Симаков Олег 113 2
Качанов Олег 121 2
Бутенко Юрий 65 2
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Захаров Алексей 47 2
Климов Александр 18 2
Морозов Алексей 62 2
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Российская газета 290 2
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Moody's Investors Service 136 1
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ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 3
РАН - Российская академия наук 2122 3
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ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 2
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 16 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
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РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 14 1
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КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 18 1
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 1
Росгидромет ЦАО ФГБУ - Центральная аэрологическая обсерватория 4 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 38 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 1
ТГУ им. Г. Р. Державина - Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина 22 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 15 1
РАН СО ИТПМ - Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича 6 1
РАН УрО - Российская академия наук Уральское отделение 24 1
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ЭОС Осенний документооборот 35 11
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