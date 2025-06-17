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Мосэнерго ПАО
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 47 дел, на cумму 38 319 336 406 ₽*
СОБЫТИЯ
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|17.06.2025
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В «Мосэнерго» внедрили платформу по управлению документами Tessa 4.0
ром вендора, компанией «Офис-Док». Об этом CNews сообщили представители компании «Синтеллект». ПАО «Мосэнерго» — территориальная генерирующая компания и технологически неотъемлемая часть Единой
|02.12.2024
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Главный производитель электричества в Москве избавляется от Windows и СУБД Microsoft. На замену идут «Ред ОС» и PostgreSQL
Уйти от «иглы» Microsoft Как выяснил CNews, «Мосэнерго» начинает перевод своей системы коммерческого учета электроэнергии (КУЭ) «Телескоп+» с продуктов Microsoft на отечественное ПО. Поиск подрядчика компания проведет посредством проведен
|11.03.2013
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Positive Technologies протестировала безопасность АСУ ТП на объектах «Мосэнерго»
Компания Positive Technologies объявила о завершении тестирования безопасности нескольких АСУ ТП на объектах компании «Мосэнерго». Полученные в ходе работ результаты будут использованы для повышения защищенности энергогенерирующей компании. Как рассказали CNews в Positive Technologies, независимый аудит информа
|16.10.2012
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«Платежный сканер» теперь позволяет оплачивать квитанции Мосэнерго и МГТС
висы» выпустила «Платежный сканер» 1.0.2 – обновление приложения для оплаты услуг ЖКХ с помощью Android-смартфона. Теперь пользователи могут оплачивать не только квитанции ЕИРЦ Москвы, но и квитанции Мосэнерго и МГТС. «Платежный сканер» позволяет оплатить услуги ЖКХ, не выходя из дома. Для этого достаточно навести камеру смартфона на штрих-код квитанции. Программа автоматически распознает ш
|09.08.2012
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Запущена новая версия сайта Музея истории «Мосэнерго»
Коммуникационное агентство АГТ объявило о том, что в рамках информационного сопровождения ОАО «Мосэнерго» разработало и запустило обновленную версию сайта Музея истории Мосэнерго. Открытие сайта приурочено к 125-летию столичной энергосистемы. Музей истории Мосэнерго – это у
|28.05.2012
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Партнерство в аутсорсинге важнее контрактов. Опыт "Атос" и "Мосэнерго"
В рамках новой стратегии развития ИТ в "Мосэнерго" пришла новая команда специалистов. Начальник управления информационных технологий "Мосэнерго" Иван Шмыков рассказал CNews о проекте, его этапах и перспективах. CNews: В чем су
|06.04.2010
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«Мосэнерго» завершило внедрение SAP ERP и SAP BI
Компания «Мосэнерго» объявила об успешных результатах запуска в промышленную эксплуатацию систем SAP ERP и SAP BI в Генеральной дирекции и производственных филиалах компании. Общее количество пользовател
|12.10.2009
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eToken и eSafe от Aladdin обеспечивают ИБ «Мосэнерго»
Компания Aladdin сообщила о дальнейшем развитии комплексного проекта по обеспечению информационной безопасности в ОАО «Мосэнерго». По информации Aladdin, на данный момент «Мосэнерго» входит в пятерку основных отраслевых потребителей средств строгой аутентификации eToken, признанных единым для всех подраз
|30.03.2009
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«Мосэнерго» доверило IBS Borlas сопровождение ПО Oracle
Центр технической поддержки (ЦТП) IBS Borlas обеспечит поддержку программного обеспечения Oracle, используемого компанией «Мосэнерго». Как ожидается, услуги внешнего ИТ-провайдера позволят столичной энергокомпании оптимизировать затраты на информационные технологии, что особенно важно в текущей экономической ситуац
|01.09.2008
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«Ай-Теко» разработала для «Мосэнерго» систему оценки KPI
Компания «Ай-Теко», российский интегратор, поставщик комплексных ИТ-решений и консалтинговых услуг, сообщила о завершении проекта по разработке системы оценки KPI для ОАО «Мосэнерго». В число KPI (Key Performance Indicators – ключевых показателей эффективности) для «Мосэнерго» входят коэффициенты аварийности и готовности. Процесс сбора и обработки информац
|29.02.2008
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НПФ «Ракурс» внедрил АСУ в ОАО «Мосэнерго»
НПФ «Ракурс» выполнены работы по внедрению автоматизированных систем, предназначенных для технологического контроля параметров турбогенераторов Т3ФГ-160-2МУ3 агр.1, агр.2 и агр.3 ТЭЦ-21 ОАО «Мосэнерго». Данные системы технологического контроля турбогенераторов (СТК-ЭР) выполнены на контроллерах Siemens, в комплект поставок вошли станции оперативного контроля и оборудование контроля
|18.01.2008
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«Мастерхост» извинился перед «Мосэнерго»
В компании «Мосэнерго» CNews рассказали, что в сообщении хостинг-провайдера «Мастерхост», распространенном 17 января, содержатся недостоверные сведения. Напомним, что в тот день в дата-центре «Мастерхоста»
|15.05.2007
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«Мосэнерго» осваивает «Архивное Дело» от ЭОС
В компании «Мосэнерго» началась промышленная эксплуатация системы «Архивное Дело» компании «Электронные Офисные Системы» (ЭОС). Напомним, что внедрение системы «Архивное Дело» — продолжение совместног
|09.03.2007
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«Гроссмейстер» победил в тендере «Мосэнерго»
Компания «Гроссмейстер» признана победителем открытого конкурса «Мосэнерго» на создание автоматизированной системы бизнес-планирования. Внедрение системы обеспечивает возможность автоматизировать такие процессы, как: создание планов по направлениям деятельно
|06.10.2004
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Мосэнерго завершает внедрение КИС ТОиР
Завершается внедрение второй очереди компьютерной информационной системы ТОиР ("Техническое обслуживание и ремонты") на электростанциях Мосэнерго ТЭЦ-21, ТЭЦ-22, ТЭЦ-23. В проекте принимают участие специалисты фирмы «Гроссмейстер». Внедрены программные модули по управлению ремонтами и оценке состояния оборудования. Сейчас данны
|05.11.2003
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"Мосэнерго" завершает автоматизацию своего документооборота
Летом 2003 года руководством ОАО «Мосэнерго» было принято решение о создании единой для всей энергокомпании системы автоматизированного делопроизводства и документооборота. Согласно плану до конца текущего года система объедини
|03.11.2003
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Конференция «Дело-2003»: курс – на ЭЦП
украинских, белорусских и казахских компаний, использующих продукты ЭОС, руководители делопроизводственных и информационных служб Центризбиркома, Банка России, Минэкономразвития, ОАО «Татнефть», ОАО «Мосэнерго», и ряда других организаций, выбравших систему «Дело» в качестве основы для организации корпоративного документооборота. Участниками мероприятия стали и партнеры ЭОС - компании Micros
|28.03.2003
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"Мосэнерго": электричество и интернет в одной розетке
На днях стали известны итоги первого этапа эксперимента по передаче данных по электрическим проводам в Зеленограде. Его проводит ОАО "Мосэнерго" с использованием технологии PLC (Power Line Communications). На основе электросети была создана технологическая сеть связи, объединившая районный диспетчерский пункт с тремя питающим
|21.09.2001
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Открылся веб-сайт Негосударственного Пенсионного Фонда АО Мосэнерго
Сегодня состоялось официальное открытие корпоративного веб-сайта Негосударственного Пенсионного Фонда АО Мосэнерго. Новый сетевой ресурс представляет из себя не просто "визитную карточку" фонда и изначально разрабатывался для решения целого ряда важнейших задач. Так, с одной стороны на страницах с
|12.09.2000
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ЮНИ завершила очередной этап проекта Единой информационной сети связи Мосэнерго
Корпорация ЮНИ и Энергосвязь АО "Мосэнерго" объявили о завершении очередного этапа создания корпоративной Единой Информационной Сети Связи (ЕИСС) АО "Мосэнерго". Сеть строится на базе ВОЛС и современных цифровых систем
|19.04.2000
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АО "Мосэнерго" приняло в опытно-промышленную эксплуатацию Центральную Приёмно-Передающую Станцию (ЦППС), разработанную РТСофт
Филиал АО "Мосэнерго" предприятие "Энергосвязь" приняло в опытно-промышленную эксплуатацию Центральную Приёмно-Передающую Станцию (ЦППС). Данный комплекс разработан Отделением Проектов компании "РТСофт" и
Мосэнерго ПАО и организации, системы, технологии, персоны:
|Чевкота Олег 15 11
|Алифанов Кирилл 84 10
|Сирота Юрий 67 9
|Яфясов Денис 14 9
|Аршавский Анджей 31 9
|Потапкин Михаил 26 9
|Бикташев Ильдар 10 9
|Комстачев Михаил 14 9
|Кравченко Андрей 12 9
|Мясин Антон 10 9
|Смирнова Олеся 11 9
|Петров Михаил 139 9
|Гогленков Александр 15 8
|Хмелевский Николай 7 7
|Шуваев Ярослав 10 7
|Черкасов Сергей 16 7
|Соколовский Александр 40 6
|Трофименко Владимир 7 6
|Грязнов Валентин 5 5
|Баласанян Владимир 45 4
|Чубайс Анатолий 222 4
|Попов Сергей 166 3
|Каштанов Дмитрий 28 3
|Гребенщиков Дмитрий 39 3
|Голицын Лев 10 3
|Романов Дмитрий 69 3
|Серова Елена 320 3
|Аншина Марина 79 3
|Савин Иван 4 3
|Кривоносов Евгений 21 3
|Эйгес Павел 108 2
|Васильев Кирилл 16 2
|Стрелков Сергей 14 2
|Симаков Олег 113 2
|Качанов Олег 121 2
|Бутенко Юрий 65 2
|Печенин Алексей 18 2
|Захаров Алексей 47 2
|Климов Александр 18 2
|Морозов Алексей 62 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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