Индексная книга (каталог) CNews*
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Bitfury Exonum Блокчейн-платформа с открытым кодом
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 22, упоминаний - 28
Bitfury Exonum и организации, системы, технологии, персоны:
|Уфаев Дмитрий 15 7
|Смирнов Алексей 268 3
|Сазонов Александр 13 3
|Стрелков Сергей 14 2
|Аитов Тимур 197 1
|Лебедев Антон 53 1
|Палюх Юрий 15 1
|Гузев Иван 14 1
|Савельев Михаил 44 1
|Веригин Илья 38 1
|Баранов Роман 14 1
|Лунев Александр 4 1
|Дементьев Андрей 3 1
|Шалагинов Максим 1 1
|Тумарев Владимир 3 1
|Вавилов Валерий 2 1
|Курьянов Сергей 162 1
|Диденко Сергей 23 1
|Матвеев Дмитрий 4 1
|Кирильчев Юрий 3 1
|Соболева Наталья 11 1
|Филиппов Павел 2 1
|Черепов Илья 2 1
|Мельников Григорий 7 1
|Киселева Елизавета 1 1
|Климов Ефим 14 1
|Казиахмедов Эдгар 1 1
|Киреев Клим 1 1
|Кызыл-оол Кежик 1 1
|Щемелинин Вадим 17 1
|Смирнов Виктор 19 1
|Токарева Мария 10 1
|Перчиков Александр 1 1
|Маслов Иван 3 1
|Крутов Вадим 1 1
|Путин Владимир 3445 1
|Горбатько Александр 105 1
|Шевченко Александр 12 1
|Global Market Insights 16 1
|Edelman Trust Barometer 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8553 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454336, в очереди разбора - 727385.
Создано именных указателей - 197096.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454336, в очереди разбора - 727385.
Создано именных указателей - 197096.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.