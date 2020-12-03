Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197096
ИКТ 15201
Организации 11684
Ведомства 1504
Ассоциации 1103
Технологии 3580
Системы 26952
Персоны 85928
География 3097
Статьи 1578
Пресса 1296
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2809
Мероприятия 895

Bitfury Exonum Блокчейн-платформа с открытым кодом

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.12.2020 «Касперский» создал систему для государственных выборов через интернет 1
03.12.2020 «Лаборатория Касперского» разрабатывает систему дистанционного электронного голосования для государственных выборов 1
06.10.2020 Система Polys «Лаборатории Касперского» мигрировала на блокчейн-платформу Exonum 1
20.04.2020 В России потратят 36 млрд рублей на развитие блокчейна. Что это даст? 1
12.12.2019 Глава российского офиса известной блокчейн-компании покидает пост ради собственного проекта в США 1
19.11.2019 Российские разработчики представили прототипы индустриальных решений на хакатоне КРОК и СИБУР 1
27.09.2019 Блокчейн-платформа Exonum CIS включена в реестр отечественного ПО 2
24.09.2019 В Москве пройдет промышленный хакатон ProHack 4.0 1
10.09.2019 Разработчики России посоревнуются в решении промышленных задач на ProHack 4.0 1
03.09.2019 Российским блокчейн-разработчикам нужно 80 млрд руб. На что их потратить? 1
17.07.2019 Блокчейн принесет российской экономике 1,6 триллиона. Откуда они возьмутся? 1
01.07.2019 Bitfury и «Эттон» создадут на базе блокчейна платформу по управлению отходами 2
30.11.2018 «Крок» и Bitfury Group открывают центр блокчейн компетенций для корпоративного сектора 1
03.10.2018 Цифровизация госсектора: на передовой эволюции 1
18.09.2018 «Информзащита» заключила стратегический контракт с блокчейн-компанией Bitfury Group 2
02.08.2018 «Технопром» разработал блокчейн-проект на платформе Exonum для железных дорог 1
26.07.2018 ИЦ «Айтеко» и Bitfury Group договорились о стратегическом партнерстве в области блокчейн 2
25.06.2018 Navicon внедрит блокчейн-платформы в российских компаниях 1
14.05.2018 Внешэкономбанк и КРОК стали партнерами по развитию блокчейна 1
13.12.2017 Waves Platform и «Крок» будут совместно продвигать блокчейн 1
19.07.2017 «Крок» и Bitfury представили разработчикам новую корпоративную блокчейн-платформу 3

Публикаций - 22, упоминаний - 28

Bitfury Exonum и организации, системы, технологии, персоны:

Bitfury Group 26 17
Крок - Croc 1956 8
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 3
Bitfury Russia - Битфьюри 4 3
VeChain 4 3
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 239 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5590 3
Hyperledger - Open Ledger Project 21 3
Waves Protocol - Waves Platform 11 2
Radix Technologies 15 2
Цифровые активы 166 2
NEO Foundation 2 2
Swirlds Corporation 2 2
Cisco Systems 5352 2
Microsoft Corporation - GitHub 1054 2
Citrix Systems 865 2
Элемент ГК - НИПС - Новосибирский институт программных систем 33 2
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 291 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1117 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1084 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 562 1
NTT Data - Itelligence AG 48 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1159 1
Технопром Инновационная корпорация 48 1
Т1 Сервионика - Айтеко ИЦ - Айтеко Инновационный центр 18 1
Эттон Груп - Etton 58 1
Nvidia Corp 3948 1
NetDocuments 1 1
Integra 28 1
Пергам Инжиниринг 6 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 108 1
Орбита - Центр практического применения блокчейн технологий 1 1
Мегакампус - Megacampus 7 1
МегаФон 10620 1
Alibaba Group 470 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3429 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15574 1
IBM - International Business Machines Corp 9678 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1750 1
Информзащита 929 1
Газпром нефть 707 4
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг 68 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8751 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 3
ФосАгро 172 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 206 2
Мосэнерго ПАО 132 2
РЖД - Российские железные дороги 2084 2
Газпром ПАО 1483 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 611 2
Северсталь ПАО - Severstal 618 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 371 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 450 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 273 2
Carrefour 23 1
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Coca-Cola Company 260 1
Barclays 122 1
Полипластик 22 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 43 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Mars Incorporated 16 1
FM Logistic - ФМ Ложистик 22 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 66 1
Уралмеханобр ОАО - Научно-исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых 2 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 111 1
China Merchants Bank - China Merchants Capital 6 1
US Bank 3 1
Ornua 2 1
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 47 1
Martine Jarlgaard 1 1
BHP Group - BHP Billiton - Broken Hill Proprietary 10 1
Natixis - Natexis Banque Populaire - IXIS - Натексис Банк Попюлэр 12 1
Christie's - Кристис 17 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1107 1
Walmart - Wal-Mart Stores 404 1
Maersk Group - Maersk Container Industry 23 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 776 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2055 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4929 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3410 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2832 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
ОАЭ - Правительство Дубая (эмират) - Dubai Municipality 12 1
Минэкономразвития РФ - Департамент обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций - Департамент государственного управления 8 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5928 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13646 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3277 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3052 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3830 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2864 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2310 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2327 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 963 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1589 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1298 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 781 1
Мосгордума - Московская городская Дума 148 1
OpenChain 1 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 229 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1644 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64256 10
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8569 9
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 820 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61124 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13758 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13089 6
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 115 6
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1537 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1292 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21756 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6431 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34388 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35771 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9291 5
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 629 4
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 919 4
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1814 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13843 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25228 4
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2833 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6181 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4576 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27163 3
PoA - Proof of Authority - Алгоритм достижения консенсуса валидации 9 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2722 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3076 3
Blockchain - PoS - Proof-of-stake - Доказательство доли владения - LPoS/DPoS - Leased/Delegated Proof-of-Stake - алгоритм консенсуса в блокчейне - LCPoA - Limited Confidence Proof-of-Activity - Доказательство активности с ограниченным доверием 22 3
PBFT - Practical Byzantine Fault Tolerance - консенсусный алгоритм терпимости к ошибкам в асинхронных сетях 5 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6350 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4757 3
Валидатор - valid - устройство для проверки документов на электронных носителях 101 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2492 3
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 751 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5081 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 643 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3780 3
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1562 3
PoW - Proof-of-work - Доказательство выполнения работы - Система защиты систем от DDoS-атак или злоупотребления услугами 20 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5142 3
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 423 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5634 4
Hyperledger Fabric - HLF - фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 36 3
XRP Ripple - Рипл - Криптовалютная платформа для платёжных систем 36 3
Kaspersky Polys Voting Machine 17 3
xCurrent - Блокчейн-платформа 3 3
Крок Акселератор 3 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 704 3
Hashgraph - Хэшграф - Альтернатива блокчейну - Распределенный реестр 3 3
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 13 2
Radix Tempo 30 2
Cisco Kinetic 5 2
Cisco VSM - Cisco Video Surveillance Manager 13 2
Kaspersky Polys.ГОСТ - Дистанционное электронное голосование 4 2
Acryl 3 2
Izzzio - блокчейн платформа-фреймворк с открытым исходным кодом, с функциональностью смарт-контрактов 3 2
XRapid - система трансграничных платежей XRP Ripple для банков 2 2
Corda R3 - Платежная система на блокчейне 10 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 194 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
Samsung DeX - Samsung Desktop eXperience - Samsung Linux on Dex - Linux on Galaxy 76 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
XRP - Криптовалюта 16 1
Biglion - Биглион 59 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3536 1
Alibaba Tmail 10 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1017 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2372 1
ЕС ОГ - Единая сеть приёма обращений граждан - ССТУ.РФ - Общероссийский прием граждан - Сетевой справочный телефонный узел 30 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5227 1
NEM - New Economy Movement - криптовалюта 7 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 52 1
Ledger - криптовалютный кошелёк 19 1
MultiChain - Open source blockchain platform 4 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 135 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - DataFort DF Cloud - промышленный виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) 16 1
Stellar XLM - криптовалюта 12 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1721 1
9-мм пистолет Макарова 7 1
Уфаев Дмитрий 15 7
Смирнов Алексей 268 3
Сазонов Александр 13 3
Стрелков Сергей 14 2
Аитов Тимур 197 1
Лебедев Антон 53 1
Палюх Юрий 15 1
Гузев Иван 14 1
Савельев Михаил 44 1
Веригин Илья 38 1
Баранов Роман 14 1
Лунев Александр 4 1
Дементьев Андрей 3 1
Шалагинов Максим 1 1
Тумарев Владимир 3 1
Вавилов Валерий 2 1
Курьянов Сергей 162 1
Диденко Сергей 23 1
Матвеев Дмитрий 4 1
Кирильчев Юрий 3 1
Соболева Наталья 11 1
Филиппов Павел 2 1
Черепов Илья 2 1
Мельников Григорий 7 1
Киселева Елизавета 1 1
Климов Ефим 14 1
Казиахмедов Эдгар 1 1
Киреев Клим 1 1
Кызыл-оол Кежик 1 1
Щемелинин Вадим 17 1
Смирнов Виктор 19 1
Токарева Мария 10 1
Перчиков Александр 1 1
Маслов Иван 3 1
Крутов Вадим 1 1
Путин Владимир 3445 1
Горбатько Александр 105 1
Шевченко Александр 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 164700 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47302 7
Европа 24907 4
Грузия 1321 4
Тунис - Тунисская Республика 170 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18970 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54469 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19388 3
Германия - Федеративная Республика 13156 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2266 3
Нидерланды 3725 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1818 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 460 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14764 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 896 2
Украина 7906 2
Южная Корея - Сеул 374 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 85 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 330 1
Эстония - Таллин - Ревель 84 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 129 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1761 1
Казахстан - Республика 6004 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13762 1
Южная Корея - Республика 7016 1
Япония 13762 1
Ирландия - Республика 1042 1
Норвегия - Королевство 1852 1
Исландия 254 1
Польша - Республика 2028 1
Сингапур - Республика 1943 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3442 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3312 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3644 1
Канада 5059 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1090 1
Франция - Французская Республика 8139 1
Нидерланды - Амстердам 628 1
Россия - СФО - Новосибирск 4843 1
Бразилия - Федеративная Республика 2503 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57177 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53030 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33408 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21415 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27047 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11447 5
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1145 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7326 4
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 858 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4401 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10209 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6451 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10818 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2731 3
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 758 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8814 3
Энергетика - Energy - Energetically 5796 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8768 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5459 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1711 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11209 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7011 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4953 3
НКО - Некоммерческая организация 626 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5712 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5526 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2320 2
УГИ - Уровень готовности интеграции 2 2
Экономический эффект 1315 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3010 2
Земельный кадастр - кадастровый инженер - землемер 53 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5080 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18014 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5556 2
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1191 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 698 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4476 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3930 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7718 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3940 2
RUSCADASEC 2 2
TProger 2 2
Металлоснабжение и сбыт 18 2
Neftegaz.ru - Нефтегаз.РУ 7 2
Криптомужик - telegram-канал 3 2
9to5Google 59 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 313 1
9to5Mac 70 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11539 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 1
Global Market Insights 16 1
Edelman Trust Barometer 1 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8553 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 599 3
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 75 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1439 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 251 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 104 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 15 1
University of Oxford - Said Business School 6 1
РАН УрО - Российская академия наук Уральское отделение 24 1
РАН УрО ИМАШ - Институт машиноведения им. А. А. Благонравова Российской академии наук 11 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 999 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1193 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 642 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 391 3
День молодёжи - 27 июня 1070 3
Единый день голосования 141 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2648 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454336, в очереди разбора - 727385.
Создано именных указателей - 197096.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Показать еще

Наука

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить
Показать еще