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Пергам Инжиниринг

Пергам Инжиниринг

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


24.07.2026 Европа ввела санкции против банков Ozon, Wildberries, разработчиков БПЛА и ПВО и крымского доменного регистратора 2
10.10.2024 ООО «Газпром трансгаз Томск» и Cognitive Pilot представили роботизированную мобильную платформу для работы на опасных производственных объектах 2
19.11.2019 Российские разработчики представили прототипы индустриальных решений на хакатоне КРОК и СИБУР 1
28.04.2014 «Пергам» внедрила Microsoft Dynamics NAV с помощью Navicon 1
04.07.2008 ITV интегрирует тепловизоры FLIR в платформу «Интеллект» 2
05.10.2007 «Пергам» выпустил новый тепловизор 1
22.06.2006 Американцы предпочитают видео природе 1

Публикаций - 7, упоминаний - 10

Пергам Инжиниринг и организации, системы, технологии, персоны:

К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 241 1
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Почта России ПАО 2363 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3139 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
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Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 616 1
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Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1513 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
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ЦФТ - Платежный Центр РНКО - Платежный Центр Расчетная небанковская кредитная организация 56 1
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