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Пергам Инжиниринг
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 7, упоминаний - 10
Пергам Инжиниринг и организации, системы, технологии, персоны:
|Сергеева Елена 6 1
|Табак Владимир 2 1
|Гайченя Иван 2 1
|Гармашов Александр 4 1
|Бородин Владислав 18 1
|Zaradic Patricia - Зарадик Патриция 1 1
|Pergams Oliver - Пергамс Оливер 1 1
|Абрамов Михаил 2 1
|Доронин Андрей 2 1
|Жаров Александр 182 1
|Ускова Ольга 174 1
|Стрелков Сергей 14 1
|Евтушенков Владимир 217 1
|Евтушенков Феликс 30 1
|Николаев Вячеслав 104 1
|Малахов Евгений 2 1
|Лунев Александр 4 1
|Дементьев Андрей 3 1
|Шалагинов Максим 1 1
|Шаров Владимир 35 1
|Диденко Сергей 23 1
|Шубин Андрей 6 1
|Мельников Григорий 7 1
|Киселева Елизавета 1 1
|Казиахмедов Эдгар 1 1
|Киреев Клим 1 1
|Кызыл-оол Кежик 1 1
|Щемелинин Вадим 17 1
|Климов Алексей 4 1
|Шевцов Александр 3 1
|Савельев Евгений 4 1
|RUSCADASEC 2 1
|TProger 2 1
|Металлоснабжение и сбыт 18 1
|Neftegaz.ru - Нефтегаз.РУ 7 1
|RUБЕЖ - Р-Медиа 8 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6083 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 1
|Nature 830 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1213 1
|СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 646 1
|Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460136, в очереди разбора - 728923.
Создано именных указателей - 198233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460136, в очереди разбора - 728923.
Создано именных указателей - 198233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.