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Бородин Владислав



19.12.2024 Любимые россиянами китайские ТВ переходят на суверенную ОС «Яндекса» 2
18.11.2024 Грядет сокращение производства российской бытовой техники. Китай не поможет, сборка техники там уже не выгодна 1
07.11.2024 Китай повернулся спиной. В России остановлен огромный завод по выпуску телевизоров любимых россиянами марок 1
11.10.2024 Подписание соглашения между «Газпром трансгаз Томск» и QRate 1
10.10.2024 «Газпром трансгаз Томск» и НОТА займутся развитием цифровых технологий в нефтегазе 1
10.10.2024 ООО «Газпром трансгаз Томск» и Cognitive Pilot представили роботизированную мобильную платформу для работы на опасных производственных объектах 1
08.07.2024 В России расцвет производства телевизоров. Объемы сборки бешено растут вопреки санкциям 1
18.03.2024 Российские заводы ТВ массово бегут из Калининграда из-за санкций и проблем с морскими перевозками 1
27.02.2024 Cognitive Pilot роботизирует транспорт «Газпром трансгаз Томск» при поддержке Администрации области 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Бородин Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 5
BQ - Bright & Quick - Новая линия 391 2
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 54 2
STI Group - СТИ Групп 8 2
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 147 2
LG Electronics 3614 2
Lenovo Group 2292 1
DEXP 53 1
Toshiba Corporation 2927 1
BBK Electronics Corp 313 1
Телебалт 21 1
Haier Group 165 1
Merlion - Мерлион 793 1
Samsung Electronics 10255 1
Xiaomi 1732 1
Erisson 16 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
Electrolux AB - Telefunken 7 1
8213 1
AOC 99 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
Apple Inc 12101 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 210 1
Пергам Инжиниринг 6 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 285 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Philips 2053 1
Google LLC 11775 1
Huawei 3933 1
Газпром ПАО 1342 4
Газпром трансгаз 145 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 3
Hyundai Motor Company 383 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 77 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 38 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4403 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1309 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1249 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3332 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1701 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1054 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1319 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 420 1
Сельское хозяйство - AgroTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды 112 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3009 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 958 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
FreePik 980 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 114 1
Google Android TV 316 1
Путин Владимир 3171 1
Ускова Ольга 166 1
Мазур Владимир 9 1
Скворцов Кирилл 6 1
Вевюрко Александр 1 1
Асосков Игорь 1 1
Субботина Екатерина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 5
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 2
Азия - Азиатский регион 5528 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 881 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 1
Россия - ЦФО - Московская область - Воскресенск 50 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Шушары 25 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 1
Экономический эффект 1067 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 5
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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