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Kuppersberg Купперсберг Monsher MG Эм-Джи Русланд

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


16.03.2026 Российский завод Bosch восстановил производство и получил 192 миллиона прибыли 1
20.03.2025 LG частично возобновила производство бытовой техники в России для продаж электроники на отечественном рынке 1
24.02.2025 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж товаров российских брендов бытовой техники и электроники до 164% на рынке России в 2024 году 1
28.11.2024 Вместо всех планов – в магазин. Из-за курса рубля в России резко дорожает техника. Возможен дефицит. Опрос 1
18.11.2024 Грядет сокращение производства российской бытовой техники. Китай не поможет, сборка техники там уже не выгодна 1
29.05.2024 В России продается бытовая техника, произведенная для Украины 1
15.04.2024 Экс-гендиректор ИT-компании Merlion получил 22 года строгого режима 1
11.04.2024 Merlion собирается купить производителя бытовой техники Kuppersberg 4
23.01.2024 Россияне решили производить телевизоры на остановленном калужском заводе Samsung 1
07.12.2023 На бывшем заводе LG будут делать китайскую бытовую технику 1
22.09.2023 Российская торговля в опасности. Россияне прекращают покупать новую технику и начинают массово ремонтировать старую 1
01.02.2023 Россияне решили выкупить заводы сбежавших из страны LG, Bosch и Samsung 1
07.10.2022 Kuppersberg открывает первый в России флагманский салон 3
20.04.2022 «М.Видео-Эльдорадо» расширяет ассортимент доступной техники – за год количество партнеров маркетплейса увеличилось в 1,5 раза 1
02.12.2021 Лучшие встраиваемые посудомоечные машины с половинной загрузкой: выбор ZOOM 1
07.12.2018 Как выбрать вытяжку для кухни: рекомендации ZOOM 2

Публикаций - 16, упоминаний - 22

Kuppersberg и организации, системы, технологии, персоны:

Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 9
LG Electronics 3735 6
Samsung Electronics 11065 4
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 4
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 4
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 3
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 3
Yandex - Яндекс 9216 2
LG Electronics Russia - ЛГ Электроникс Рус 30 2
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 2
Digma 251 2
Vestel - Vestel Trade - Vestel CIS - Вестел СНГ 40 2
Rombica 14 1
М.Видео-Эльдорадо - OneRetail - One Retail - Единый ритейл 59 1
Samsung Electronics - Samsung Semiconductor 46 1
Kitfort 75 1
Glen Dimplex - Morphy Richards 6 1
Softline - Интернет-Проекты - Энгельс Электроинструменты 3 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
Apple Inc 13156 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 1
Philips 2099 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 1
Merlion iRU - Деловой офис 352 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 132 1
Haier Group 230 1
Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 30 1
VVP Group - ВВП Групп - VVP Tech - ВВП Технологии 39 1
Midea Group - Midea Russia - Мидеа РУС - Мидеа Онлайн 54 1
SVEN - Oy Sven Scandinavia Ltd - SVEN Audio 49 1
Supra 36 1
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 59 1
Mirex - Мирекс - УЭЗ - Уральский электронный завод 18 1
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 65 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Meditech - Medical Information Technology 4 1
Defender 159 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 5
Schaub Lorenz - Шмит Компани 5 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 2
Groupe SEB - Société d'Emboutissage de Bourgogne - Группа Себ-Восток - СЕБ СНГ 13 1
Черемушки 62 1
Черёмушки ТЦ 4 1
Bork - Борк-Ритейл 45 1
Газпром ПАО 1493 1
Hyundai Motor Company 436 1
Tesla Motors 461 1
Евросеть 1421 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Groupe SEB - Tefal 108 1
Groupe SEB - Rowenta - Ровента 52 1
Beko - Beko Electronics 83 1
Ariston Thermo Group - Аристон Термо Русь 4 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 785 10
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1158 9
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 374 9
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 5
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Варочные панели - Cooktops - Конфорка - Cooking zone 175 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 4
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Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 4
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 4
Аксессуары 4282 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Вытяжки 102 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 354 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 2
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 334 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1659 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 615 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1481 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 1
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FreePik 1841 4
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Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 2
Electrolux EFP - электрокамин 3 1
Apple iPhone 15 187 1
Bosch ActiveWater - Bosch SRI - Bosch SPS - Bosch SMV - Bosch SGS - Bosch SGV - Bosch SRV SCE - Bosch SKT - Bosch SMS - Bosch SRS - Bosch SCE - Bosch SKS - Bosch SKE - посудомоечные машины 21 1
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Hisense - Gorenje DKG - Gorenje BHP - кухонная вытяжка 2 1
Merlion - Citilink - SunWind 14 1
BEKO DSFN - BEKO DSFN - Beko AquaIntense DIN - Beko DFS - BEKO DIS - BEKO DFN - посудомоечные машины 6 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 300 1
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Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston HSIO 1 1
Шашкин Дмитрий 11 6
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Самойленко Иван 3 2
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Бородин Владислав 18 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 14
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петродворцовый район - Стрельна 30 2
Россия - ЦФО - Московская область - Рузский район - Сельское поселение Дороховское - Дорохово 13 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Россия - ПФО - Самарская область 1577 2
Украина 7928 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 135 2
Китай - Аньхой 16 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Казахстан - Республика 6048 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Европа 24964 1
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Земля - планета Солнечной системы 10865 1
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Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 1
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Россия - ЦФО - Калужская область 1075 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 498 1
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Нидерланды 3746 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 485 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 3
Аренда 2687 3
Физика - Гидравлика - насосы - компрессоры - демпферы - амортизаторы - гидравлические прессы, приводы 359 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 709 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 445 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 141 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 762 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Дневной свет - Дневное освещение 146 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 1
Рейдерство - Рейдерский захват - Враждебные (недружественные) поглощения предприятия против воли его собственников 111 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 184 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 8
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
Forbes - Форбс 1002 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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