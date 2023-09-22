Российская торговля в опасности. Россияне прекращают покупать новую технику и начинают массово ремонтировать старую

Российские сервис-центры и ремонтные мастерские столкнулись со стремительно растущим потоком клиентов. Россияне все чаще обращаются к ним за починкой старой техники и электроники, чтобы не тратить деньги на покупку новой, которая постоянно дорожает. В некоторых категориях товаров спрос на ремонт вырос почти на 300%. Участники рынка полагают, что в ближайшей перспективе востребованность подобных услуг на спад не пойдет.

Старый холодильник дешевле новых двух

В России настал звездный час ремонтных мастерских и частных специалистов по ремонту техники – спрос на их услуги менее чем за год вырос в среднем на 20-100% в зависимости от вида техники. Как пишет «Коммерсант», связано это в первую очередь с современными российскими реалиями, когда события на юго-западе от официальных границ России лишили простых граждан доступа к технике любимых брендов. Также нельзя не напомнить, что из-за слабого курса рубля вся техника постоянно дорожает.

За первые восемь месяцев 2023 г. спрос на услуги ремонта крупной бытовой техники вырос на 20% год к году. На 7% подскочил интерес россиян к ремонту вышедших из строя посудомоечных машин, на 6% – холодильников. На 5% – стиральных машин. Источники издания утверждают, что лишь за лето 2023 г. потребность в мастерах по ремонту крупной бытовой техники выросла вдвое в годовом исчисление, мелкой бытовой – на 43%. А поскольку спрос часто рождает предложение, то находятся и те, кто готов его удовлетворить – летом 2023 г. россияне могли выбирать из 4 млн объявлений по ремонту бытовой техники.

Меньше всего россияне хотят идти в магазин за новыми плитами, притом это нежелание настолько сильно, что спрос на их ремонт подскочил на невероятные 299% год к году.

Один в магазин, второй в мастерскую

По словам собеседников издания, в 2023 г. российское общество поделилось надвое – каждый второй гражданин России хотя бы раз обращался в мастерские по ремонту техники вместо того, чтобы пойти в магазин и купить новый экземпляр нужного устройства.

Фото: pressfoto / FreePik В подавляющем большинстве случаев ремонт старой техники обходится дешевле покупки новой

Россияне тем чаще готовы заказать услугу ремонта, тем выше вероятность, что после произведенных специалистом манипуляций устройство прослужит долго. Если ремонт обеспечит технике долгий срок службы, то сервис-центр магазину предпочтут 98% россиян.

Желание починить ранее приобретенную технику распространяется не только на холодильники и чайники с миксерами – устройства, не относящиеся к классу бытовой техники тоже все охотнее несут в ремонт. Россиян не пугает даже тот факт, что специализированных сервисов по их технике становится все меньше.

Речь в данном случае о продукции компании Apple, которая покинула Россию в марте 2022 г., к лету того же года спровоцировав дефицит запчастей в авторизованных сервис-центрах, а в начале 2023 г. лишив россиян гарантии на свою продукцию. Многие АСЦ даже начали отказываться брать технику Apple на ремонт.

Например, в августе 2023 г. россияне несли технику Apple в ремонт на 33% чаще, чем в августе 2022 г. Как сообщил изданию глава сети re:Store Расим Лемберанский, с 1 января по 31 августа 2023 г. объемы сдаваемой в мастерские продукции Apple вырос на 25% год к году.

Очевидные и не очень причины

К причинам, по которым жители России стали чаще сдавать творения Apple в ремонт, Лемберанский отнес возросший интерес россиян к покупке подержанной электроники. Граждане, у которых пока еще сохраняется возможность отдать за новый смартфон около 200 тыс. руб. (стоимость базовой версии iPhone 15 Pro Max в российской рознице, в том же re:Store на момент выхода материала), несут в ремонт свои старые устройства, чтобы подлатать их и продать на вторичном рынке тем, кому на новый гаджет не хватает денег. В сентябре 2023 г. CNews сообщал, что вторичный рынок смартфонов в России цветет буйным цветом в первую очередь из-за подорожавших новых мобильников.

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CNews писал, что некоторые эксперты ранее связывали взрывной рост спроса на ремонт техники, в том числе гарантийного не падающие доходы населения, а низкое качество своих устройств. Весной 2023 г. число ремонтов по гарантии выросло на 20% год к году, но в августе 2023 г. оно упало на 27% на фоне августа 2022 г.

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Еще одну вероятную причину роста случаев обращения россиян в ремонтные мастерские озвучил «Коммерсанту» гендиректор Kuppersberg Дмитрий Шашкин. Он предполагает что это связано с тем, что россияне все чаще покупают технику на маркетплейсах, приведя в пример Ozon, Wildberries и «Яндекс маркет», которые, по его словам, ремонтом не занимаются. Редакция CNews направила представителям перечисленных площадок запрос и ожидает ответа.

Третья причина – это нежелание россиян прощаться с техникой известных во всем мире брендов, купленной в свободные от ковида и казарм годы, когда она еще не была санкционной. Как сообщил изданию коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов, рост числа обращений граждан по постгарантийному ремонту имеет место быть, и в первую очередь в сервис несут технику, которую уже нельзя купить в российских магазинах. «В основном граждане чинят электронику ушедших вендоров, таких как Bosch, Electrolux и др. Это связано с тем, что потребители пока не готовы рассматривать электронику новых брендов, а стоимость новой техники именитых брендов выросла минимум на 50%», – сказал Погудалов.

Другими словами, россияне пока не готовы переходить на технику новых для себя брендов, особенно тех, которых вполне можно отнести к классу ноунеймов в России – это те, о существовании которых до 24 февраля 2022 г. никто в России не подозревал, или которые до того момента вовсе не существовали.

По прогнозам Погудалова, количество обращений по постгарантийному ремонту техники ушедших из страны брендов продолжит расти. Этот рост прекратится, лишь когда россияне «распробуют» продукцию неизвестных им вендоров из Китая и Турции, но сроки, даже примерные, он называть не стал.