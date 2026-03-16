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Bosch Bosch and Siemens Home Appliances Group BSH Hausgeräte Bosch-Siemens Hausgeräte BSHG Robert Bosch GmbH БСХ бытовые приборы

Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы

Группа компаний Bosch представляет  продукты и услуги в сфере автомобильного оборудования и запчастей, электроинструментов, бытовой техники, систем безопасности, интегрированных системных решений для автоматизации производственных процессов. Впервые продукция Bosch появилась на российском рынке в 1904 г. В России расположены два собственных производства Bosch. С 2014 года штаб-квартира Bosch в странах СНГ и Грузии находится в городе Химки Московской области.  

СОБЫТИЯ

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16.03.2026 Российский завод Bosch восстановил производство и получил 192 миллиона прибыли

Восстановление производства Bosch под управлением «Газпрома» восстановил производство бытовой техники и в 2025 г. получил
03.03.2026 «Энгельс» вместо Bosch: в Саратовской области возрождается производство отечественного профессионального электроинструмента

ии ремонтных работ на предприятиях. Завод сохранил технологические и производственные компетенции. Сейчас предприятие состоит из 210 сотрудников, 96% которых были сотрудниками международного концерна Bosch. Стратегия развития предусматривает создание новых рабочих мест в Саратовской области, что внесет значительный вклад в развитие региона. Кроме того, локализация производства позволяет сок
25.04.2025 Продается бывший российский завод Bosch. Хозяева выставили его на продажу через полгода после покупки

Завод на продажу «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова выставила на продажу ранее принадлежавший немецкому производитель бытовой техники Bosch завод, расположенный в в городе Энгельс Саратовской области, пишет РБК, ссылаясь на информацию двух источников. ООО «Энгельс Электроинструменты» — завод по производству электроинструменто
03.09.2024 Контакт-центр Bosch в России и СНГ оптимизировал обслуживание на базе облачной платформы Naumen

Контакт-центр группы компаний Bosch в России и странах СНГ перевел обслуживание с Genesys на облачную платформу Naumen Contact Center SaaS. Новое решение позволяет обрабатывать до 11 тыс. обращений в месяц и гибко масштабир
29.05.2024 В России продается бытовая техника, произведенная для Украины

Доставлено в Россию вместо Украины На российских маркетплейсах Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет» начались продажи бытовой техники Bosch, которая предназначалась для украинского рынка, выяснил «Коммерсант». Это обнаружили сотрудники компании Kuppersberg. «Мы убедились, что техника была предназначена для украинского рынка,

01.03.2024 Bosch избавляется от российской штаб-квартиры

Продается офис Bosch Немецкий производитель бытовой техники Bosch начал искать покупателя на свою штаб-квартиру на Вашутинском шоссе в Химках, построенную в 2014 г. Об этом сообщил РБК со ссылкой на ко
01.02.2023 Россияне решили выкупить заводы сбежавших из страны LG, Bosch и Samsung

В очередь за заводами Производители бытовой техники из России и Китая интересуются покупкой и арендой производственных мощностей зарубежных компаний LG, Bosch и Samsung, которые перестали работать в нашей стране после начала военной спецоперации на Украине весной 2022 г. О том, что переговоры по локализации их производства уже ведутся с Минпром
01.09.2021 Recfaces и Bosch интегрировали биометрическое решение Id-Gate в Bosch Building Integration System

Команда специалистов из Recfaces и Bosch за 30 дней интегрировала биометрическое решение Id-Gate в Bosch Building Integration System. Запустить интеграцию в такие короткие сроки удалось благодаря открытому API решения Id-
21.07.2021 В Москве открывается третий фирменный магазин бытовой техники Bosch

«БСХ Россия», дочернее предприятие немецкой компании BSH Home Appliances Group, объявила об открытии третьего в России фирменного магазина бытовой техники Bosch, который расположился на западе Москвы, в бизнес-центре «Академик», по адресу: проспект Вернадского, д. 41. Новый магазин Bosch откроет свои двери для посетителей 23 июля 2021 г. и
07.07.2021 Bosch объединила усилия с «Лабораторией Касперского» для повышения безопасности своих продуктов

«Лаборатория Касперского» и Bosch Security and Safety Systems (подразделение корпорации Bosch Building Technologies) провели интеграцию систем BIS и BVMS с продуктами линейки Kaspersky Industrial CyberSecurity. Это
09.03.2021 На заводе Bosch в Дрездене выпущены первые кремниевые пластины для полупроводников

тву микросхем будущего и ключевой шаг на пути к запуску производства чипов, запланированному на июнь 2021 г. Новая фабрика в Дрездене, полноценный запуск которой запланирован на июнь 2021 г., – ответ Bosch на растущее применение полупроводниковых приборов в разных отраслях, а также демонстрация приверженности Германии высоким технологиям. На заводе будут изготавливать пластины диаметром 300
19.02.2021 Bosch и Microsoft разработают программную платформу для транспорта

ми качества индустрии. Новая платформа на базе Microsoft Azure будет включать программные модули от Bosch, позволит разрабатывать и устанавливать ПО в блоки управления и автомобильные компьютер
09.10.2020 Bosch представила лазерный нивелир Atino со встроенной рулеткой
04.03.2020 «Корус консалтинг» автоматизирует продажи в компании Bosch Thermotechnik

ГК «Корус консалтинг» в технологическом партнерстве с Microsoft внедряет CRM-систему для поставщика климатической техники Bosch Thermotechnik. В системе на облачной платформе Microsoft Dynamics 365 Online создана единая база данных клиентов, что позволяет быстрее работать с данными контрагентов и обращениями в кон
09.12.2019 «1С-Рарус» разработал систему для управления рекламациями для «БСХ бытовые приборы»

ости стала занимать в два раза меньше времени. Концерн BSH Home Appliances Group, входящий в группу Bosch — один из ведущих мировых производителей бытовой техники с большой сетью сервисных цент
25.06.2019 Bosch займется выпуском водородных топливных элементов для автомобилей

нейшего совершенствования технологий создания этих блоков и запуска серийного производства компания Bosch заключила альянс с Powercell Sweden AB. Эта шведская компания уже сегодня поставляет на
23.05.2019 Российское подразделение Bosch отчиталось о годовой выручке в 91 млрд рублей

Компания Bosch, поставщик технологий и услуг, отчиталась о своей деятельности России в 2018 г. Оборот
29.08.2018 КРОК и Addreality внедрили систему доставки контента во флагманском магазине Bosch

Addreality помогла новому флагманскому магазину Bosch в Москве выстроить коммуникации с покупателями. Внедренные аудиовизуальные решения с ин
30.07.2018 Кремниевая долина в 2019 году станет местом тестирования беспилотных решений Bosch и Daimler

е вождение планируют вывести на новый уровень (4/5 по классификации SAE). Партнеры выбрали Калифорнию в качестве пилотной локации для тестирования автопарка беспилотных машин. Во второй половине 2019 Bosch и Daimler предложат клиентам беспилотные такси по фиксированным маршрутам в технологическом центре Калифорнии. Планируется, что Daimler станет оператором тестового автопарка. Пилотный про
23.07.2018 Bosch открыл флагманский магазин

На Цветном бульваре в Москве открылся флагманский магазин Bosch, реализованный в концепции живого взаимодействия с потребителем. Новый формат флагманского магазина отражает принципы простоты и функциональности, успешно зарекомендовавшие себя на протяж
05.07.2018 Bosch и e.GO запускают в Аахене систему автоматической парковки

ского Университета. Паркинг, построенный компанией Immofinanz в 2018 г., будет оснащен устройствами Bosch и электромобилями местного автопроизводителя e.GO. На первом этапе система сможет обесп
21.03.2018 Bosch, Vodafone и Huawei обеспечат взаимодействие ИС автомобилей
17.11.2017 Avaya обеспечит сотрудников Bosch коммуникационными решениями

Avaya объявила о расширении сотрудничества с группой компаний Bosch Group в рамках глобальной стратегии по переходу к рабочему месту нового поколения. Комп
19.04.2017 Bosch представила подробности о технологиях подключенных автомобилей и автоматизированного вождения

В рамках международной конференции Bosch Connected World 2017 в Берлине компания Bosch продемонстрировала возможности авт
17.03.2017 Bosch учит автомобили действовать по ситуации

истемы искусственного интеллекта для беспилотных автомобилей будущего. На международной конференции Bosch Connected World 2017 в Берлине поставщик технологий и услуг представил встроенный борто
29.11.2016 Software AG и Bosch заключили договор о сотрудничестве

Software AG объявила о заключении стратегически важного договора о сотрудничестве с Robert Bosch GmbH (Bosch) для совместной разработки инновационных услуг и технологий интернет
04.04.2016 Axelot автоматизировал процессы оперативного учета в казахстанском и грузинском подразделениях Bosch

Компания Axelot при помощи программного продукта «1С:Управление торговлей» автоматизировала процессы оперативного учета в казахстанском и грузинском представительствах компании Bosch, мирового поставщика технологий и услуг. Об этом CNews сообщили в Axelot. Группа компаний Bosch является мировым поставщиком технологий и услуг по следующим направлениям: мобильные
30.11.2015 PTC и Bosch Software Innovations сформировали альянс для создания промышленных IoT-решений

Компания PTC и подразделение Bosch Software Innovations объявили о заключении технологического альянса с целью интеграции платформы ThingWorx и комплекса Bosch IoT Suite. Новый Bosch IoT Suite M2M Connector д
26.11.2014 Bosch Athlet: атлант, расправивший плечи

вый рынок не может блеснуть разнообразием беспроводных пылесосов, которые конкурировали бы с проводными в этом аспекте. Можно сказать, что их «раз — и обчёлся». А теперь появился беспроводной пылесос Bosch Athlet: новая серия инновационных продуктов, состоящая из трёх пылесосов, которые, по заверению производителя, не уступают многим обычным пылесосам по части мощности. Так ли это, и какие

18.11.2014 Tegrus установила видеостену в головном офисе Bosch в России

Компания Tegrus — мультивендорный системный интегратор, ранее известный под именем Merlion Projects — завершила проект внедрения видеостены в головном офисе компании Bosch в России. Данное решение направлено на поддержание имиджа компании и повышение лояльности ее персонала, сообщили CNews в Tegrus. Группа компаний Bosch — мировой поставщик технологи
27.10.2014 Чисто немецкая уборка: обзор контейнерных пылесосов Bosch с технологией SensorBagless

ества представленных сегодня в магазинах моделей смогут обеспечить действительно комфортную эксплуатацию. На наш взгляд, не будет преувеличением сказать, что любой из семейства контейнерных пылесосов Bosch с технологией SensorBagless соответствует этим критериям. Все под контролем К новым контейнерным пылесосам Bosch относятся серии: ProPower, ProSilence, ProAnimal, Runn’n. Смысл в п
02.10.2014 TomTom и Bosch взялись породнить навигацию с автомобильными помощниками. ВИДЕО

гационных устройств TomTom объявил о сотрудничестве с разработчиком автомобильного софта и сервисов Bosch SoftTec, входящим в концерн Bosch Group. Совместными усилиями партнеры будут раз
18.06.2014 Bosch создала проекционный экран для любых автомобилей

Компания Bosch разработала новый проекционный экран для автомобилей, который, по сравнению с доступными сейчас Head-Up Display (HUD), отличается более компактными размерами и невысокой стоимостью. Новин
21.11.2013 Новые узкие стиральные машины Bosch Avantixx6: стирка по немецким правилам

, не отнимать у человека силы и никак ему не мешать. Это удовольствие доступно. Но не во всех стиральных машинах. Только в наиболее продвинутых. ZOOM.CNews представляет: новые узкие стиральные машины Bosch Avantixx6. Знакомимся с ними ближе. Новые узкие стиральные машины Bosch Avantixx6. Дизайн - сдержанная немецкая классика. Ничего лишнего  3D-стирка — это не кино Чтобы ощутить резу
25.10.2013 Bosch Relaxx’x ProPower BSGL 52530 - ваш домашний Эол

мощности воздушного потока, а также от оптимально сконструированной насадки, отвечающей необходимым требованиям аэродинамики. При создании пылесоса Relaxx’x ProPower BSGL 52530 разработчики компании Bosch учли все нюансы, могущие повлиять на производительность работы устройства без увеличения нагрузки на электросеть. Система получила название система Robust AirTM. Мощный мотор и конструкти
16.09.2013 Hовые пылесосы Bosch - тихие, мощные, чистые

Компания Bosch представила контейнерные пылесосы, оснащённые системой самоочистки фильтра SensorBagless. Помимо технологии SensorBagless, в новых пылесосах представлены ещё несколько крайне полезных опц
02.09.2013 Новые стиральные машины Bosch: бесшумное 3D

Компания Bosch представила на российском рынке новую линейку узких стиральных машин Bosch Avantixx6. Основными новшествами конструкций машин этой линейки стали технологии трёхмерного движения лоп
03.07.2012 Сделано в России. Концерн Bosch-Siemens начал производить стиральные машины под Санкт-Петербургом.

В конце июня ZOOM.CNews побывал на открытии новой очереди завода концерна BSH Bosch und Siemens Hausgeräte. Открывали производство узких стиральных машин (марок Bosch

28.05.2012 Подсистема «Согласование» на базе Docsvision внедрена на предприятии «БСХ Бытовые приборы»

Компания «ДоксВижн» сообщила о выполнении в компании «БСХ Бытовые приборы», российском производственном подразделении германского концерна BSH Bosc
16.04.2012 Merlion поглощает дистрибутора Bosch, Tefal и Kenwood

чевых дистрибуторских контрактов. Объединяясь с «Аксима», Merlion получает доступ к продукции ряда вендоров, с которыми ранее не работал напрямую: DeLonghi, Gorenje, Ardo, Electrolux, Hansa, Zanussi, Bosch, Moulinex, Kenwood, BBK, Tefal. По словам представителя Merlion Ларисы Гордиенко, также расширяются линейки продукции по ряду уже дистрибутируемых брендов: Samsung, LG, Philips. В компани

Публикаций - 497, упоминаний - 620

Bosch и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11065 126
Siemens AG - Siemens Group 2673 109
LG Electronics 3735 95
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 93
Philips 2099 77
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 43
Electrolux AB - Zanussi 61 32
Apple Inc 13156 32
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 29
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 65 26
Microsoft Corporation 25775 26
Xiaomi - Сяоми 2232 25
Sony 6739 23
Huawei 4677 22
JVC Kenwood 422 21
Haier Group 230 19
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 132 18
SAP SE 5601 17
Intel Corporation 12811 17
Cisco Systems 5372 16
Yandex - Яндекс 9216 16
Dell EMC 5180 15
ASKO 36 14
HP Inc. 5883 14
Honeywell 309 14
Google LLC 12690 13
IBM - International Business Machines Corp 9699 13
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 12
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 199 11
Crestron 102 11
Daewoo Electronics - Daewoo Lucoms 67 11
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 55 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
Extron Electronics 63 10
Motorola Solutions - Pelco 69 10
Stadler Form - Stadler Form Aktiengesellschaft - Штадлер Форм 29 10
Ростелеком 10948 10
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 10
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 9
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 66
Miele - Миле 139 59
Hansa - Ханса 114 50
Haier - Candy Group - Канди 101 43
Groupe SEB - Tefal 108 42
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 36
Beko - Beko Electronics 83 35
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 33
Braun GmbH 79 30
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 29
Dyson 157 23
Bosch - Gaggenau 36 23
Ardo - Ардо 36 23
Kärcher - Karcher - Керхер 74 22
Liebherr Group - Либхерр Русланд 51 21
Groupe SEB - Rowenta - Ровента 52 19
Krups 31 18
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 15
Россети Ленэнерго 1699 13
Makita - Макита 26 13
BMW Group 482 13
Volkswagen Group - VW 308 12
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 10
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
Kuppersberg - Купперсберг - Monsher - MG - Эм-Джи Русланд 16 9
Daewoo 104 8
Smeg 19 8
Swarovski AG 74 8
Bork - Борк-Ритейл 45 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 7
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 7
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Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 46
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БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 193 45
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Microsoft Windows 2000 8678 28
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 458 25
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Bosch KGN - Bosch KGS - Bosch KDN - Bosch KAN - Bosch KGF - Bosch KGV - Bosch Side by Side - Bosch KIL - Bosch KIC - Bosch GSV - серия холодильников и морозильников 29 23
Groupe SEB - Moulinex ME 55 21
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Bosch Avantixx - Bosch Logixx WBB - Bosch WAE - Bosch WLK - Bosch WIS - Bosch WAS - Bosch Maxx - Bosch WLF - Bosch WLM - Bosch WDU - Bosch WHA - Bosch Classixx - Bosch WTM - Bosch WOT - Bosch WFC - Bosch WOP - Bosch AquaSpar стиральная машина 25 20
Bosch ActiveWater - Bosch SRI - Bosch SPS - Bosch SMV - Bosch SGS - Bosch SGV - Bosch SRV SCE - Bosch SKT - Bosch SMS - Bosch SRS - Bosch SCE - Bosch SKS - Bosch SKE - посудомоечные машины 21 19
Liebherr - серия холодильников 36 18
Google Android 15244 15
Electrolux EWW, EWF - Electrolux PerfectCare - серия стиральных машин 22 14
Bosch PIF - Bosch HSN - Bosch HSF - Bosch HLN - Bosch PIE - Bosch PCD - Bosch PCH - Bosch PGE - Bosch PIN - Bosch PKT - Bosch PIB - Bosch HKS - Bosch NKQ - Bosch NKN - Bosch PKN - Bosch PHL - кухонная плита - конфорка - варочная панель 18 14
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Hansa BOES, BOEI - Hansa Titanium - духовой шкаф 18 13
Samsung - серия холодильников 44 12
LG Kompressor Follow Me 20 12
Bosch - VarioSpeed 15 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 12
DeLonghi Nespresso Lattissima - DeLonghi Magnifica - DeLonghi EDP - DeLonghi ECAM - DeLonghi EMK - DeLonghi ECAM - DeLonghi KG - DeLonghi BAR - DeLonghi Coffee Link - серия кофемолок, кофеварок, кофемашин 17 11
Electrolux ComfortLift - Electrolux Real Life - Electrolux ESF - Electrolux ProClean - посудомоечные машины 18 11
Hisense - Gorenje Ora Ito - Gorenje Ora-Ïto - Gorenje ECT - Gorenje EIT - Gorenje GMS - Gorenje GCS - Gorenje GI - Gorenje GN - Gorenje E - Gorenje EC - Gorenje EIK - Gorenje GMIN - кухонная плита - газовая плита - варочная панель 22 11
Hansa ZWA, ZWM, ZIM, ZZM, ZIA - посудомоечная машина 12 10
Bosch MUM - Bosch OptiMUM - Bosch MSM - Bosch МСМ - Bosch MMB - Bosch ProfiKubixx - кухонные комбайны - измельчители - блендеры 12 9
Bosch HBN - Bosch HBJ - Bosch HEN - Bosch HBC - Bosch HGV - Bosch HBG - духовой шкаф - электродуховка 9 9
Apple iOS 8583 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 8
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 8
Philips FC SpeedPro - серия пылесосов 12 8
Philips HR - шнековые соковыжималки 14 8
Weissgauff - Вайссгауфф Рус - Гауф Рус 20 8
Electrolux SenseBoil - Electrolux EHH - Electrolux EKK - Electrolux EKC - Electrolux CPE - Electrolux Inspiration EHD - Electrolux EKD - Electrolux EKI - Electrolux EHS - Electrolux CPE - Electrolux EHGT - Electrolux EXG - варочные панели и плиты 18 8
Electrolux UltraCaptic - Electrolux UltraSilencer Vacuum - Electrolux UltraActive - Electrolux Z, ZCX, ZUA, Ergo, Ergorapido - серия пылесосов 20 8
Apple iPad 4012 8
Linux OS 11533 8
Bosch Home Connect 10 7
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 7
Philips HD - мультипечь - аэрогриль - кофемашина 13 7
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston Aqualtis 8 7
Головин Даниил 34 7
Агуреева Ольга 9 6
Криницкий Игорь 26 5
Марфин Алексей 13 5
Старикова Евгения 11 5
Шашкин Дмитрий 11 5
Рашид Карим 8 5
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Иманов Гусейн 13 4
Путин Владимир 3454 4
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Толстобров Михаил 10 3
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Тикунов Дмитрий 4 3
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Miele Carl - Миле Карл 6 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
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Шпак Василий 279 2
Гурко Александр 139 2
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Беляков Алексей 30 2
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Муравьев Олег 29 2
Кабаков Ярослав 66 2
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Германия - Федеративная Республика 13221 156
Европа 24964 108
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 74
Италия - Итальянская Республика 4508 67
Южная Корея - Республика 7052 58
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 43
Турция - Турецкая республика 2620 39
Япония 13807 38
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 30
Швеция - Королевство 3782 29
Франция - Французская Республика 8177 29
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 28
Азия - Азиатский регион 5920 26
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 21
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 19
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Германия - Берлин 732 17
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Польша - Республика 2031 14
Земля - планета Солнечной системы 10865 13
Казахстан - Республика 6048 12
Испания - Королевство 3840 11
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 11
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 10
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 10
Китай - Тайвань 4245 10
Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 135 9
Словения - Республика 255 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петродворцовый район - Стрельна 30 8
Канада 5082 8
Нидерланды 3746 7
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 220
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СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
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РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 43 1
NTU Singapore - Nanyang Technological University - Наньянский технологический университет 25 1
Национальная библиотека Узбекистана имени Алишера Навои - Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi 2 1
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 1
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 35 1
Києво-Могилянська Бізнес Школа - KMBS - Киево-Могилянская бизнес-школа 1 1
Минобороны РФ - Военный ордена Жукова университет радиоэлектроники - Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники 3 1
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 23 1
RWTH Aachen University - Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen - Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена 15 1
USC, South Carolina - University of South Carolina - Южно-Каролинский университет - Университет Южной Каролины 10 1
ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт мясной промышленности имени В.М.Горбатова - Всесоюзный научно-исследовательский институт мясной промышленности 2 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 16
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 13
Международный женский день - 8 марта 418 6
Red Dot Design Award 57 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Samsung Forum 14 2
Electrolux Design Lab 6 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
Black Hat - Конференция 120 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 1
День Защитника отечества - 23 февраля 66 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
ProIntegration Awards 5 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
Web Summit 13 1
Docflow 148 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
ISR - Integrated Systems Russia 24 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
Старт Хаб 21 1
Mondial de l'Automobile - Paris Motor Show - Парижский автосалон 12 1
IoT Solutions World Congress 2 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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