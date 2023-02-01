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Bosch Bosch and Siemens Home Appliances Group BSH Hausgeräte Bosch-Siemens Hausgeräte BSHG Robert Bosch GmbH БСХ бытовые приборы

Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы


01.02.2023 Россияне решили выкупить заводы сбежавших из страны LG, Bosch и Samsung

В очередь за заводами Производители бытовой техники из России и Китая интересуются покупкой и арендой производственных мощностей зарубежных компаний LG, Bosch и Samsung, которые перестали работать в нашей стране после начала военной спецоперации на Украине весной 2022 г. О том, что переговоры по локализации их производства уже ведутся с Минпром
01.09.2021 Recfaces и Bosch интегрировали биометрическое решение Id-Gate в Bosch Building Integration System

Команда специалистов из Recfaces и Bosch за 30 дней интегрировала биометрическое решение Id-Gate в Bosch Building Integration System. Запустить интеграцию в такие короткие сроки удалось благодаря открытому API решения Id-
21.07.2021 В Москве открывается третий фирменный магазин бытовой техники Bosch

«БСХ Россия», дочернее предприятие немецкой компании BSH Home Appliances Group, объявила об открытии третьего в России фирменного магазина бытовой техники Bosch, который расположился на западе Москвы, в бизнес-центре «Академик», по адресу: проспект Вернадского, д. 41. Новый магазин Bosch откроет свои двери для посетителей 23 июля 2021 г. и
07.07.2021 Bosch объединила усилия с «Лабораторией Касперского» для повышения безопасности своих продуктов

«Лаборатория Касперского» и Bosch Security and Safety Systems (подразделение корпорации Bosch Building Technologies) провели интеграцию систем BIS и BVMS с продуктами линейки Kaspersky Industrial CyberSecurity. Это
09.03.2021 На заводе Bosch в Дрездене выпущены первые кремниевые пластины для полупроводников

тву микросхем будущего и ключевой шаг на пути к запуску производства чипов, запланированному на июнь 2021 г. Новая фабрика в Дрездене, полноценный запуск которой запланирован на июнь 2021 г., – ответ Bosch на растущее применение полупроводниковых приборов в разных отраслях, а также демонстрация приверженности Германии высоким технологиям. На заводе будут изготавливать пластины диаметром 300
19.02.2021 Bosch и Microsoft разработают программную платформу для транспорта

ми качества индустрии. Новая платформа на базе Microsoft Azure будет включать программные модули от Bosch, позволит разрабатывать и устанавливать ПО в блоки управления и автомобильные компьютер
09.10.2020 Bosch представила лазерный нивелир Atino со встроенной рулеткой

04.03.2020 «Корус консалтинг» автоматизирует продажи в компании Bosch Thermotechnik

ГК «Корус консалтинг» в технологическом партнерстве с Microsoft внедряет CRM-систему для поставщика климатической техники Bosch Thermotechnik. В системе на облачной платформе Microsoft Dynamics 365 Online создана единая база данных клиентов, что позволяет быстрее работать с данными контрагентов и обращениями в кон
09.12.2019 «1С-Рарус» разработал систему для управления рекламациями для «БСХ бытовые приборы»

ости стала занимать в два раза меньше времени. Концерн BSH Home Appliances Group, входящий в группу Bosch — один из ведущих мировых производителей бытовой техники с большой сетью сервисных цент
25.06.2019 Bosch займется выпуском водородных топливных элементов для автомобилей

нейшего совершенствования технологий создания этих блоков и запуска серийного производства компания Bosch заключила альянс с Powercell Sweden AB. Эта шведская компания уже сегодня поставляет на
23.05.2019 Российское подразделение Bosch отчиталось о годовой выручке в 91 млрд рублей

Компания Bosch, поставщик технологий и услуг, отчиталась о своей деятельности России в 2018 г. Оборот
29.08.2018 КРОК и Addreality внедрили систему доставки контента во флагманском магазине Bosch

Addreality помогла новому флагманскому магазину Bosch в Москве выстроить коммуникации с покупателями. Внедренные аудиовизуальные решения с интеллектуальной системой управления контентом позволили привлечь дополнительное внимание покупателей

30.07.2018 Кремниевая долина в 2019 году станет местом тестирования беспилотных решений Bosch и Daimler

е вождение планируют вывести на новый уровень (4/5 по классификации SAE). Партнеры выбрали Калифорнию в качестве пилотной локации для тестирования автопарка беспилотных машин. Во второй половине 2019 Bosch и Daimler предложат клиентам беспилотные такси по фиксированным маршрутам в технологическом центре Калифорнии. Планируется, что Daimler станет оператором тестового автопарка. Пилотный про
23.07.2018 Bosch открыл флагманский магазин

На Цветном бульваре в Москве открылся флагманский магазин Bosch, реализованный в концепции живого взаимодействия с потребителем. Новый формат флагманского магазина отражает принципы простоты и функциональности, успешно зарекомендовавшие себя на протяж
05.07.2018 Bosch и e.GO запускают в Аахене систему автоматической парковки

ского Университета. Паркинг, построенный компанией Immofinanz в 2018 г., будет оснащен устройствами Bosch и электромобилями местного автопроизводителя e.GO. На первом этапе система сможет обесп
21.03.2018 Bosch, Vodafone и Huawei обеспечат взаимодействие ИС автомобилей

17.11.2017 Avaya обеспечит сотрудников Bosch коммуникационными решениями

Avaya объявила о расширении сотрудничества с группой компаний Bosch Group в рамках глобальной стратегии по переходу к рабочему месту нового поколения. Комп
19.04.2017 Bosch представила подробности о технологиях подключенных автомобилей и автоматизированного вождения

В рамках международной конференции Bosch Connected World 2017 в Берлине компания Bosch продемонстрировала возможности авт
17.03.2017 Bosch учит автомобили действовать по ситуации

истемы искусственного интеллекта для беспилотных автомобилей будущего. На международной конференции Bosch Connected World 2017 в Берлине поставщик технологий и услуг представил встроенный борто
29.11.2016 Software AG и Bosch заключили договор о сотрудничестве

Software AG объявила о заключении стратегически важного договора о сотрудничестве с Robert Bosch GmbH (Bosch) для совместной разработки инновационных услуг и технологий интернет
04.04.2016 Axelot автоматизировал процессы оперативного учета в казахстанском и грузинском подразделениях Bosch

Компания Axelot при помощи программного продукта «1С:Управление торговлей» автоматизировала процессы оперативного учета в казахстанском и грузинском представительствах компании Bosch, мирового поставщика технологий и услуг. Об этом CNews сообщили в Axelot. Группа компаний Bosch является мировым поставщиком технологий и услуг по следующим направлениям: мобильные
30.11.2015 PTC и Bosch Software Innovations сформировали альянс для создания промышленных IoT-решений

Компания PTC и подразделение Bosch Software Innovations объявили о заключении технологического альянса с целью интеграции платформы ThingWorx и комплекса Bosch IoT Suite. Новый Bosch IoT Suite M2M Connector д
26.11.2014 Bosch Athlet: атлант, расправивший плечи

вый рынок не может блеснуть разнообразием беспроводных пылесосов, которые конкурировали бы с проводными в этом аспекте. Можно сказать, что их «раз — и обчёлся». А теперь появился беспроводной пылесос Bosch Athlet: новая серия инновационных продуктов, состоящая из трёх пылесосов, которые, по заверению производителя, не уступают многим обычным пылесосам по части мощности. Так ли это, и какие

18.11.2014 Tegrus установила видеостену в головном офисе Bosch в России

Компания Tegrus — мультивендорный системный интегратор, ранее известный под именем Merlion Projects — завершила проект внедрения видеостены в головном офисе компании Bosch в России. Данное решение направлено на поддержание имиджа компании и повышение лояльности ее персонала, сообщили CNews в Tegrus. Группа компаний Bosch — мировой поставщик технологи
27.10.2014 Чисто немецкая уборка: обзор контейнерных пылесосов Bosch с технологией SensorBagless

ества представленных сегодня в магазинах моделей смогут обеспечить действительно комфортную эксплуатацию. На наш взгляд, не будет преувеличением сказать, что любой из семейства контейнерных пылесосов Bosch с технологией SensorBagless соответствует этим критериям. Все под контролем К новым контейнерным пылесосам Bosch относятся серии: ProPower, ProSilence, ProAnimal, Runn’n. Смысл в п
02.10.2014 TomTom и Bosch взялись породнить навигацию с автомобильными помощниками. ВИДЕО

гационных устройств TomTom объявил о сотрудничестве с разработчиком автомобильного софта и сервисов Bosch SoftTec, входящим в концерн Bosch Group. Совместными усилиями партнеры будут раз
18.06.2014 Bosch создала проекционный экран для любых автомобилей

Компания Bosch разработала новый проекционный экран для автомобилей, который, по сравнению с доступными сейчас Head-Up Display (HUD), отличается более компактными размерами и невысокой стоимостью. Новин
21.11.2013 Новые узкие стиральные машины Bosch Avantixx6: стирка по немецким правилам

, не отнимать у человека силы и никак ему не мешать. Это удовольствие доступно. Но не во всех стиральных машинах. Только в наиболее продвинутых. ZOOM.CNews представляет: новые узкие стиральные машины Bosch Avantixx6. Знакомимся с ними ближе. Новые узкие стиральные машины Bosch Avantixx6. Дизайн - сдержанная немецкая классика. Ничего лишнего  3D-стирка — это не кино Чтобы ощутить резу
25.10.2013 Bosch Relaxx’x ProPower BSGL 52530 - ваш домашний Эол

мощности воздушного потока, а также от оптимально сконструированной насадки, отвечающей необходимым требованиям аэродинамики. При создании пылесоса Relaxx’x ProPower BSGL 52530 разработчики компании Bosch учли все нюансы, могущие повлиять на производительность работы устройства без увеличения нагрузки на электросеть. Система получила название система Robust AirTM. Мощный мотор и конструкти
16.09.2013 Hовые пылесосы Bosch - тихие, мощные, чистые

Компания Bosch представила контейнерные пылесосы, оснащённые системой самоочистки фильтра SensorBagless. Помимо технологии SensorBagless, в новых пылесосах представлены ещё несколько крайне полезных опц
02.09.2013 Новые стиральные машины Bosch: бесшумное 3D

Компания Bosch представила на российском рынке новую линейку узких стиральных машин Bosch Avantixx6. Основными новшествами конструкций машин этой линейки стали технологии трёхмерного движения лоп
03.07.2012 Сделано в России. Концерн Bosch-Siemens начал производить стиральные машины под Санкт-Петербургом.

В конце июня ZOOM.CNews побывал на открытии новой очереди завода концерна BSH Bosch und Siemens Hausgeräte. Открывали производство узких стиральных машин (марок Bosch

28.05.2012 Подсистема «Согласование» на базе Docsvision внедрена на предприятии «БСХ Бытовые приборы»

Компания «ДоксВижн» сообщила о выполнении в компании «БСХ Бытовые приборы», российском производственном подразделении германского концерна BSH Bosc
16.04.2012 Merlion поглощает дистрибутора Bosch, Tefal и Kenwood

чевых дистрибуторских контрактов. Объединяясь с «Аксима», Merlion получает доступ к продукции ряда вендоров, с которыми ранее не работал напрямую: DeLonghi, Gorenje, Ardo, Electrolux, Hansa, Zanussi, Bosch, Moulinex, Kenwood, BBK, Tefal. По словам представителя Merlion Ларисы Гордиенко, также расширяются линейки продукции по ряду уже дистрибутируемых брендов: Samsung, LG, Philips. В компани
09.03.2011 Bosch и Vodafone формируют глобальное партнерство для объединения M2M-платформ

Группа компаний Bosch и Vodafone объявили о глобальном партнерстве, которое приведет к объединению платформ Machine to Machine (M2M). Это даст возможность предложить клиентам простое беспроводное подключение п
10.03.2010 «АРМО-Системы» представили новую многофункциональную конгресс-систему от Bosch

Компания «АРМО-Системы» представила новинку немецкой компании Bosch Security Systems – многофункциональную конгресс-систему CCS 900 Ultro. Новая конференц-система предназначена для проведения дискуссий, конференций и заседаний с числом участников не более
06.11.2008 Bosch Security Systems представила аналоговую инфракрасную камеру видеонаблюдения

Компания «АРМО-Системы» представила новую монохромную камеру видеонаблюдения LTC 0510 от компании Bosch Security Systems. Новая инфракрасная камера Bosch отличается высоким разрешением и способностью «видеть» в ближнем инфракрасном диапазоне спектра, которые достигаются за счет испол
31.07.2008 Система AquaStop: технология защиты от протечек

систему безопасности во многих случаях практически ничего не доплачивает. У пионера этой технологии Bosch, например, разница в ценах за стиральные машины с AquaStop и без неё не видна невооружё
22.07.2008 Bosch построит систему безопасности для банка ВТБ

Компания Bosch и Банк ВТБ подписали договор, согласно которому Bosch берет на себя обязательства по созданию комплекса инженерно-технических средств охраны в новом офисе банка в деловом комплексе
18.07.2008 В Германии на заводе Robert Bosch произошла утечка химикатов

На юге Германии на заводе производителя комплектующих для автомобилей Robert Bosch GmbH произошла утечка химикатов, в результате которой госпитализированы десятки человек. По информации представителей компании, 81 сотрудник обратился в скорую помощь с жалобами на

Публикаций - 432, упоминаний - 545

Bosch упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9845 110
Siemens AG - Siemens Group 2557 98
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 221 85
Zoom Int - Zoom Video Communications 1358 76
LG Electronics 3556 75
Philips 2058 66
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2637 36
Ростех - Автоматика Концерн 1536 29
Apple Inc 11414 24
Microsoft Corporation 23792 22
Xiaomi 1387 20
JVC Kenwood 412 18
Huawei 3593 18
Intel Corporation 11765 17
Redmond - Инновационные решения 106 16
Sony 6497 16
DeLonghi 34 15
ASKO 28 14
SAP SE 4992 14
Cisco Systems 4941 13
Dell EMC 4957 13
HP Inc. 5590 12
IBM - International Business Machines Corp 9271 12
Crestron 90 11
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 188 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5624 10
Yandex - Яндекс 6012 10
Extron Electronics 55 10
Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 44 10
Pelco 67 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8196 9
Bosch Security and Safety Systems 15 9
Honeywell 261 9
Daewoo Electronics 43 9
Google LLC 11153 8
Titanium 80 8
Haier 131 8
Nvidia Corp 3255 7
АРМО ГК - АРМО-Системы 238 7
Meta Platforms - Facebook 4358 7
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 133 60
Miele - Миле 134 57
Hansa - Ханса 102 49
Haier - Candy Group - Канди 92 39
Groupe SEB - Tefal 87 37
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6726 36
Gorenje 90 35
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 618 34
Beko 67 31
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Вирлпул Рус 82 27
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2554 26
Braun 76 25
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6338 24
Kärcher - Karcher - Керхер 69 22
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1912 22
Gaggenau 35 22
Ardo - Ардо 32 21
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 20
Dyson 113 20
Россети Ленэнерго 2403 19
Krups 25 15
Groupe SEB - Rowenta 42 14
BMW Group 415 11
Volkswagen Group - VW 260 10
Smeg 17 9
Swarovski AG 70 8
Daewoo 102 8
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 426 7
101Hotels.com 715 7
Лента - Сеть розничной торговли 1788 6
Ford 399 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6135 6
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 180 6
Volvo Cars 250 6
Nespresso 19 5
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 56 5
Husqvarna - Хускварна 12 5
Black & Decker 17 5
Bugatti 17 5
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Bosch - Роберт Бош 8 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18527 9
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 62 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2563 6
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1218 5
Президент Российской Федерации 3846 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4696 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9660 4
Судебная власть - Judicial power 2147 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3909 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 362 2
Правительство Москвы 2099 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 839 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1634 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 199 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 288 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1235 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2810 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1935 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 234 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 362 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 124 2
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 254 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 42 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 128 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности 143 1
Президент Украины - Государственная пограничная служба Украины 2 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 46 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 72 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1096 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 907 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 340 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 391 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 139 1
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РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 68 1
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ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 280 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1765 1
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РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 98 1
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МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 101 1
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 1
4CIO 741 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 167 1
Электрокабель 8 1
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12027 112
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41174 104
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 462 98
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Microsoft Windows 2000 12855 41
Apple iPhone 6 6298 37
Bosch Athlet - Bosch BSG, Bag&Bagless BSGL - Bosch BGS - Bosch BCS - Bosch BCH - Bosch BWD - Bosch BHN - Bosch BMS - Bosch Rock`n`Roll - Bosch Free - Bosch Roxx’x - Bosch Relaxx’x - Bosch MoveOn - Bosch Zoo'o ProAnimal - Bosch GAS - пылесос 31 24
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 389 24
Bosch KGN - Bosch KGS - Bosch KDN - Bosch KAN - Bosch KGF - Bosch KGV - Bosch Side by Side - Bosch KIL - Bosch KIC - Bosch GSV - серия холодильников и морозильников 30 23
Bosch ActiveWater - Bosch SRI - Bosch SPS - Bosch SMV - Bosch SGS - Bosch SGV - Bosch SRV SCE - Bosch SKT - Bosch SMS - Bosch SRS - Bosch SCE - Bosch SKS - Bosch SKE - посудомоечные машины 21 19
Bosch Avantixx - Bosch Logixx WBB - Bosch WAE - Bosch WLK - Bosch WIS - Bosch WAS - Bosch Maxx - Bosch WLF - Bosch WLM - Bosch WDU - Bosch WHA - Bosch Classixx - Bosch WTM - Bosch WOT - Bosch WFC - Bosch WOP - стиральная машина 24 19
Groupe SEB - Moulinex ME 52 18
Bosch Tassimo - Bosch TIS - Bosch TАS - Bosch CTL - Bosch VeroSelection - Bosch Private collection - Bosch TKA - Bosch TCA - Bosch Solitaire - кофеварки - кофемашина 17 16
Google Android 12932 14
Bosch PIF - Bosch HSN - Bosch HSF - Bosch HLN - Bosch PIE - Bosch PCD - Bosch PCH - Bosch PGE - Bosch PIN - Bosch PKT - Bosch PIB - Bosch HKS - Bosch NKQ - Bosch NKN - Bosch PKN - Bosch PHL - кухонная плита - конфорка - варочная панель 18 14
LG Kompressor Follow Me 20 12
Age of Kings 3460 10
Apple iPhone - серия смартфонов 6735 9
Microsoft Windows BitLocker 1295 9
Bosch HBN - Bosch HBJ - Bosch HEN - Bosch HBC - Bosch HGV - Bosch HBG - духовой шкаф - электродуховка 9 9
Apple iOS 7046 9
Bosch MUM - Bosch OptiMUM - Bosch MSM - Bosch МСМ - Bosch MMB - Bosch ProfiKubixx - кухонные комбайны - измельчители - блендеры 12 9
Philips Saeco - серия кофемашин 22 8
Samsung RL - серия холодильников 15 8
Electrolux ESF - компактные посудомоечные машины 13 8
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 85 8
Hansa BOES - Hansa BOEI - духовой шкаф 11 7
LG Moist Balance Crisper - LG Magic Crisper - LG Ultra Fresh Crisper 17 7
Apple iPad 3770 7
Philips FC - серия пылесосов 8 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4836 7
Bosch sensixx - Bosch TDS SensorSteam - Bosch TDA - утюг 8 7
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Electrolux EWW, EWF - серия стиральных машин 9 6
Bosch WTE - Bosch WVD - Bosch WTH - сушильные машины 7 6
Linux OS 8590 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4402 6
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 447 6
Bosch Home Connect 9 6
LG Multi Air Flow 12 6
Liebherr SBS - холодильник 12 6
BOSCH GSR - Bosch GSB - Bosch PBH - дрель, перфоратор, шуруповерт 7 6
Philips HD - мультипечь - аэрогриль - кофемашина 9 5
Bosch MES - соковыжималка 7 5
Головин Даниил 34 7
Агуреева Ольга 9 6
Старикова Евгения 11 5
Рашид Карим 6 5
Криницкий Игорь 26 5
Гончарова Эльвира 7 4
Погудалов Алексей 7 3
Абрамов Алексей 40 3
Кульченко Роман 14 3
Сергеенко Василий 7 3
Турищева Ольга 30 3
Гуцериев Михаил 111 3
Марфин Алексей 13 3
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Шувалова Анастасия 9 2
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Путин Владимир 2825 2
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Карчев Олег 27 2
Dyson James - Дайсон Джеймс 29 2
Галкин Максим 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 127162 247
Германия - Федеративная Республика 12205 136
Европа 21537 87
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50753 78
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13848 72
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40343 69
Италия - Итальянская Республика 4249 60
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15506 57
Южная Корея - Республика 6357 48
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15654 36
Япония 13041 29
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13095 27
Турция - Турецкая республика 2139 27
Франция - Французская Республика 7631 26
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Азия - Азиатский регион 5180 22
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2404 19
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2708 18
Германия - Берлин 705 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13432 17
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 132 15
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Солнце - звезда Солнечной системы 4957 14
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Украина 7392 13
Земля - планета Солнечной системы 10000 12
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Польша - Республика 1866 11
Беларусь - Белоруссия 4584 9
Канада 4745 8
Казахстан - Республика 5095 7
Америка Северная 3126 7
Европа Северная - Скандинавия 517 7
Европа Восточная 3015 7
Словения - Республика 202 7
Россия - УФО - Екатеринбург 3430 7
Китай - Тайвань 3825 6
Европа Западная 1420 6
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 385 6
Сатурн - Титан (спутник) 430 6
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4845 188
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21363 110
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Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство 461 38
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4049 38
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5007 33
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 330 33
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25138 31
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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