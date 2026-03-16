Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы

Российский завод Bosch восстановил производство и получил 192 миллиона прибыли Восстановление производства Bosch под управлением «Газпрома» восстановил производство бытовой техники и в 2025 г. получил

«Энгельс» вместо Bosch: в Саратовской области возрождается производство отечественного профессионального электроинструмента ии ремонтных работ на предприятиях. Завод сохранил технологические и производственные компетенции. Сейчас предприятие состоит из 210 сотрудников, 96% которых были сотрудниками международного концерна Bosch. Стратегия развития предусматривает создание новых рабочих мест в Саратовской области, что внесет значительный вклад в развитие региона. Кроме того, локализация производства позволяет сок

Продается бывший российский завод Bosch. Хозяева выставили его на продажу через полгода после покупки Завод на продажу «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова выставила на продажу ранее принадлежавший немецкому производитель бытовой техники Bosch завод, расположенный в в городе Энгельс Саратовской области, пишет РБК, ссылаясь на информацию двух источников. ООО «Энгельс Электроинструменты» — завод по производству электроинструменто

Контакт-центр Bosch в России и СНГ оптимизировал обслуживание на базе облачной платформы Naumen Контакт-центр группы компаний Bosch в России и странах СНГ перевел обслуживание с Genesys на облачную платформу Naumen Contact Center SaaS. Новое решение позволяет обрабатывать до 11 тыс. обращений в месяц и гибко масштабир

В России продается бытовая техника, произведенная для Украины Доставлено в Россию вместо Украины На российских маркетплейсах Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет» начались продажи бытовой техники Bosch, которая предназначалась для украинского рынка, выяснил «Коммерсант». Это обнаружили сотрудники компании Kuppersberg. «Мы убедились, что техника была предназначена для украинского рынка,

Bosch избавляется от российской штаб-квартиры Продается офис Bosch Немецкий производитель бытовой техники Bosch начал искать покупателя на свою штаб-квартиру на Вашутинском шоссе в Химках, построенную в 2014 г. Об этом сообщил РБК со ссылкой на ко

Россияне решили выкупить заводы сбежавших из страны LG, Bosch и Samsung В очередь за заводами Производители бытовой техники из России и Китая интересуются покупкой и арендой производственных мощностей зарубежных компаний LG, Bosch и Samsung, которые перестали работать в нашей стране после начала военной спецоперации на Украине весной 2022 г. О том, что переговоры по локализации их производства уже ведутся с Минпром

Recfaces и Bosch интегрировали биометрическое решение Id-Gate в Bosch Building Integration System Команда специалистов из Recfaces и Bosch за 30 дней интегрировала биометрическое решение Id-Gate в Bosch Building Integration System. Запустить интеграцию в такие короткие сроки удалось благодаря открытому API решения Id-

В Москве открывается третий фирменный магазин бытовой техники Bosch «БСХ Россия», дочернее предприятие немецкой компании BSH Home Appliances Group, объявила об открытии третьего в России фирменного магазина бытовой техники Bosch, который расположился на западе Москвы, в бизнес-центре «Академик», по адресу: проспект Вернадского, д. 41. Новый магазин Bosch откроет свои двери для посетителей 23 июля 2021 г. и

Bosch объединила усилия с «Лабораторией Касперского» для повышения безопасности своих продуктов «Лаборатория Касперского» и Bosch Security and Safety Systems (подразделение корпорации Bosch Building Technologies) провели интеграцию систем BIS и BVMS с продуктами линейки Kaspersky Industrial CyberSecurity. Это

На заводе Bosch в Дрездене выпущены первые кремниевые пластины для полупроводников тву микросхем будущего и ключевой шаг на пути к запуску производства чипов, запланированному на июнь 2021 г. Новая фабрика в Дрездене, полноценный запуск которой запланирован на июнь 2021 г., – ответ Bosch на растущее применение полупроводниковых приборов в разных отраслях, а также демонстрация приверженности Германии высоким технологиям. На заводе будут изготавливать пластины диаметром 300

Bosch и Microsoft разработают программную платформу для транспорта ми качества индустрии. Новая платформа на базе Microsoft Azure будет включать программные модули от Bosch, позволит разрабатывать и устанавливать ПО в блоки управления и автомобильные компьютер

«Корус консалтинг» автоматизирует продажи в компании Bosch Thermotechnik ГК «Корус консалтинг» в технологическом партнерстве с Microsoft внедряет CRM-систему для поставщика климатической техники Bosch Thermotechnik. В системе на облачной платформе Microsoft Dynamics 365 Online создана единая база данных клиентов, что позволяет быстрее работать с данными контрагентов и обращениями в кон

«1С-Рарус» разработал систему для управления рекламациями для «БСХ бытовые приборы» ости стала занимать в два раза меньше времени. Концерн BSH Home Appliances Group, входящий в группу Bosch — один из ведущих мировых производителей бытовой техники с большой сетью сервисных цент

Bosch займется выпуском водородных топливных элементов для автомобилей нейшего совершенствования технологий создания этих блоков и запуска серийного производства компания Bosch заключила альянс с Powercell Sweden AB. Эта шведская компания уже сегодня поставляет на

Российское подразделение Bosch отчиталось о годовой выручке в 91 млрд рублей Компания Bosch, поставщик технологий и услуг, отчиталась о своей деятельности России в 2018 г. Оборот

КРОК и Addreality внедрили систему доставки контента во флагманском магазине Bosch Addreality помогла новому флагманскому магазину Bosch в Москве выстроить коммуникации с покупателями. Внедренные аудиовизуальные решения с ин

Кремниевая долина в 2019 году станет местом тестирования беспилотных решений Bosch и Daimler е вождение планируют вывести на новый уровень (4/5 по классификации SAE). Партнеры выбрали Калифорнию в качестве пилотной локации для тестирования автопарка беспилотных машин. Во второй половине 2019 Bosch и Daimler предложат клиентам беспилотные такси по фиксированным маршрутам в технологическом центре Калифорнии. Планируется, что Daimler станет оператором тестового автопарка. Пилотный про

Bosch открыл флагманский магазин На Цветном бульваре в Москве открылся флагманский магазин Bosch, реализованный в концепции живого взаимодействия с потребителем. Новый формат флагманского магазина отражает принципы простоты и функциональности, успешно зарекомендовавшие себя на протяж

Bosch и e.GO запускают в Аахене систему автоматической парковки ского Университета. Паркинг, построенный компанией Immofinanz в 2018 г., будет оснащен устройствами Bosch и электромобилями местного автопроизводителя e.GO. На первом этапе система сможет обесп

Avaya обеспечит сотрудников Bosch коммуникационными решениями Avaya объявила о расширении сотрудничества с группой компаний Bosch Group в рамках глобальной стратегии по переходу к рабочему месту нового поколения. Комп

Bosch представила подробности о технологиях подключенных автомобилей и автоматизированного вождения В рамках международной конференции Bosch Connected World 2017 в Берлине компания Bosch продемонстрировала возможности авт

Bosch учит автомобили действовать по ситуации истемы искусственного интеллекта для беспилотных автомобилей будущего. На международной конференции Bosch Connected World 2017 в Берлине поставщик технологий и услуг представил встроенный борто

Software AG и Bosch заключили договор о сотрудничестве Software AG объявила о заключении стратегически важного договора о сотрудничестве с Robert Bosch GmbH (Bosch) для совместной разработки инновационных услуг и технологий интернет

Axelot автоматизировал процессы оперативного учета в казахстанском и грузинском подразделениях Bosch Компания Axelot при помощи программного продукта «1С:Управление торговлей» автоматизировала процессы оперативного учета в казахстанском и грузинском представительствах компании Bosch, мирового поставщика технологий и услуг. Об этом CNews сообщили в Axelot. Группа компаний Bosch является мировым поставщиком технологий и услуг по следующим направлениям: мобильные

PTC и Bosch Software Innovations сформировали альянс для создания промышленных IoT-решений Компания PTC и подразделение Bosch Software Innovations объявили о заключении технологического альянса с целью интеграции платформы ThingWorx и комплекса Bosch IoT Suite. Новый Bosch IoT Suite M2M Connector д

Bosch Athlet: атлант, расправивший плечи вый рынок не может блеснуть разнообразием беспроводных пылесосов, которые конкурировали бы с проводными в этом аспекте. Можно сказать, что их «раз — и обчёлся». А теперь появился беспроводной пылесос Bosch Athlet: новая серия инновационных продуктов, состоящая из трёх пылесосов, которые, по заверению производителя, не уступают многим обычным пылесосам по части мощности. Так ли это, и какие

Tegrus установила видеостену в головном офисе Bosch в России Компания Tegrus — мультивендорный системный интегратор, ранее известный под именем Merlion Projects — завершила проект внедрения видеостены в головном офисе компании Bosch в России. Данное решение направлено на поддержание имиджа компании и повышение лояльности ее персонала, сообщили CNews в Tegrus. Группа компаний Bosch — мировой поставщик технологи

Чисто немецкая уборка: обзор контейнерных пылесосов Bosch с технологией SensorBagless ества представленных сегодня в магазинах моделей смогут обеспечить действительно комфортную эксплуатацию. На наш взгляд, не будет преувеличением сказать, что любой из семейства контейнерных пылесосов Bosch с технологией SensorBagless соответствует этим критериям. Все под контролем К новым контейнерным пылесосам Bosch относятся серии: ProPower, ProSilence, ProAnimal, Runn’n. Смысл в п

TomTom и Bosch взялись породнить навигацию с автомобильными помощниками. ВИДЕО гационных устройств TomTom объявил о сотрудничестве с разработчиком автомобильного софта и сервисов Bosch SoftTec, входящим в концерн Bosch Group. Совместными усилиями партнеры будут раз

Bosch создала проекционный экран для любых автомобилей Компания Bosch разработала новый проекционный экран для автомобилей, который, по сравнению с доступными сейчас Head-Up Display (HUD), отличается более компактными размерами и невысокой стоимостью. Новин

Новые узкие стиральные машины Bosch Avantixx6: стирка по немецким правилам , не отнимать у человека силы и никак ему не мешать. Это удовольствие доступно. Но не во всех стиральных машинах. Только в наиболее продвинутых. ZOOM.CNews представляет: новые узкие стиральные машины Bosch Avantixx6. Знакомимся с ними ближе. Новые узкие стиральные машины Bosch Avantixx6. Дизайн - сдержанная немецкая классика. Ничего лишнего 3D-стирка — это не кино Чтобы ощутить резу

Bosch Relaxx’x ProPower BSGL 52530 - ваш домашний Эол мощности воздушного потока, а также от оптимально сконструированной насадки, отвечающей необходимым требованиям аэродинамики. При создании пылесоса Relaxx’x ProPower BSGL 52530 разработчики компании Bosch учли все нюансы, могущие повлиять на производительность работы устройства без увеличения нагрузки на электросеть. Система получила название система Robust AirTM. Мощный мотор и конструкти

Hовые пылесосы Bosch - тихие, мощные, чистые Компания Bosch представила контейнерные пылесосы, оснащённые системой самоочистки фильтра SensorBagless. Помимо технологии SensorBagless, в новых пылесосах представлены ещё несколько крайне полезных опц

Новые стиральные машины Bosch: бесшумное 3D Компания Bosch представила на российском рынке новую линейку узких стиральных машин Bosch Avantixx6. Основными новшествами конструкций машин этой линейки стали технологии трёхмерного движения лоп

Сделано в России. Концерн Bosch-Siemens начал производить стиральные машины под Санкт-Петербургом. В конце июня ZOOM.CNews побывал на открытии новой очереди завода концерна BSH Bosch und Siemens Hausgeräte. Открывали производство узких стиральных машин (марок Bosch

Подсистема «Согласование» на базе Docsvision внедрена на предприятии «БСХ Бытовые приборы» Компания «ДоксВижн» сообщила о выполнении в компании «БСХ Бытовые приборы», российском производственном подразделении германского концерна BSH Bosc