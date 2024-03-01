Bosch избавляется от российской штаб-квартиры

Немецкий производитель бытовой техники Bosch начал искать покупателя на свою штаб-квартиру в Химках. После остановки производства в России в 2022 г. компания закрыла почти все магазины и активно распродает заводы.



Продается офис Bosch

Немецкий производитель бытовой техники Bosch начал искать покупателя на свою штаб-квартиру на Вашутинском шоссе в Химках, построенную в 2014 г. Об этом сообщил РБК со ссылкой на консультантов по недвижимости, которые работают с объектом.

По словам источника издания, сейчас здание пустует. Ведутся переговоры с претендентами, но конкретного покупателя пока нет.

С учетом «необходимости адаптации бизнеса» компания рассматривает различные варианты наиболее эффективного использования здания и пока «решение не принято», прокомментировали в пресс-службе российского офиса Bosch.

Лифт с росписью под хохлому

На российском сайте Bosch химкинский главный офис описан так: «Штаб-квартира Bosch в России выдержана в лучших традициях компании, каждый сантиметр которой буквально дышит "разработками для жизни"».

Фото: Bosch Штаб-квартира Bosch на Вашутинском шоссе в Химках

Комплекс площадью 57 тыс. кв. м состоит из офисных помещений, учебных центров для молодых специалистов и партнеров компании, собственного склада и даже небольшого магазина, говорится на информационном ресурсе компании.

В описании упомянут расписанный под хохлому лифт и спортзал для сотрудников.

Среди преимуществ бизнес-центра эксперты называли РБК качество строительства, современные инженерные системы, наличие подземного паркинга, склада и свободного участка под застройку. К числу недостатков — расположение за МКАД.

По данным издания, в постройку Bosch вложил свыше 100 млн евро. Она была рассчитана на 700 сотрудников. Почти четверть площадей в офисном комплексе компания планировала сдавать в аренду.

Возможная стоимость объекта

Вице-президент союза торговых центров Павел Люлин сказал «Известиям», что вернуть вложенные в строительство деньги у немецкого производителя вряд ли получится.

Рыночная стоимость такого объекта он оценил в 5–7 млрд руб., или 50–70 млн. евро.

«При этом нельзя забывать, что уходящие иностранные компании вынуждены продавать имущество с дисконтом, получать одобрение правительственной комиссии, а круг покупателей небольшой, поэтому можно предположить, что выручить, а главное вывести из России немцам удастся не больше 20–30 млн евро», — объяснил эксперт.

Руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян дал РБК еще более низкую оценку рыночной стоимости актива — 4–4,5 млрд руб.

Исторически в Химках существует конкуренция между офисными объектами, сказал он и добавил: «В случае если для совершения сделки потребуется одобрение правкомиссии, стоимость объекта может снизиться до половины от первоначальной оценки, а затем еще на 15%, что связано с текущим законодательством».

Потенциальные покупатели

Офис Bosch в Химках может заинтересовать как конечных пользователей под размещение собственных сотрудников, так и инвесторов, которые смогут сдавать его в аренду, считает Казарян.

Приобретение актива могут рассмотреть и компании, которым помимо офиса необходимы склады для хранения товара, а наличие свободного участка под застройку может сделать объект более привлекательным для инвесторов в связи с потенциальной возможностью возведения здесь новых объектов, в том числе и жилья. Это мнение директора по предоставлению услуг арендаторам и покупателям департамента офисной недвижимости Nikoliers Франсуа Нонненмашера.

Большая распродажа Bosch в России

Bosch работал на российском рынке с 1994 г. У компании в стране было семь производств: стиральных машин и холодильников в Ленинградской области, электроинструментов, автокомпонентов, отопительного оборудования и радиаторов в городе Энгельс Саратовской области и автокомпонентов в Самарской области.

После 24 февраля 2022 г. Bosch свернул производство техники в России и начал сворачивать розничную сеть, притом очень активно — за считанные недели перестали работать все магазины, кроме одного, который распродает остатки.

В апреле 2023 г., как писал «Интерфакс», многопрофильный холдинг S8 Capital приобрел российские активы Bosch в Энгельсе. А в июне 2023 г. самарское производство Bosch перешло в российскую госсобственность — сделку заключил подведомственный Минпромторгу ФГУП «НАМИ».

Заводы в Стрельне под Санкт-Петербургом, по данным «Коммерсанта», может выкупить турецкий инвестфонд Can Holding.