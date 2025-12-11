Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer

VM Partners: из-за технологического сбора ввоз USB-разъемов будет стоить дороже, чем партии холодильников во в партии у импортера – 10 тыс. штук. Технологический сбор в размере 5000 руб. будет уплачен один раз (за один SKU) и увеличит конечную стоимость изделия на 0,5 руб., то есть на 0,01% от стоимости. Холодильник. Стоимость $800 долларов, импортер закупает 40 штук (один SKU, один сбор). При уплате технологического сбора каждый холодильник будет стоить дороже на 125 руб., что составит

Премиальные холодильники Samsung будут показывать рекламу на своих экранах, хотя их пользователи против одильниках» от Samsung. Размер рынка По прогнозам аналитиков Global Market Insights, мировой рынок «умных холодильников» оценивался в $3,4 млрд в 2023 г. и, как ожидается, будет расти со средне

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей а 100 л – под морозилку. Если внезапно отключат электроснабжение, то Grundig GKPN66930LWW сохраняет холод на протяжении 21 часа. Grundig GKPN66930LWW Внутри находятся 4 полки из закаленного сте

Критические «дыры» в контроллерах Copeland ставят под угрозу промышленные холодильники по всему миру ить продукты питания и лекарства, что приводило к масштабным ИТ-сбоям в цепочках поставок. ИТ-уязвимости Frostbyte10 затрагивают контроллеры Copeland E2 и E3, управляющие ключевыми системами зданий и холодильным оборудованием, включая компрессоры, конденсаторы, стационарные кондиционеры, системы отопления, вентиляции, кондиционирования (ОВКВ) и освещения. Три из них в сентябре 2025 г. класс

«Яндекс Фабрика» представила холодильники Tuvio с инверторным компрессором и технологиями равномерного охлаждения «Яндекс Фабрика» начала выпускать холодильники под брендом Tuvio — это новая для бренда товарная категория. В линейке представлены разные модели которые отличаются по цвету, размеру, способу управления. Инверторный компрессор в

В России обвал рынка бытовой техники из-за роста цен. Холодильники и стиральные машины перестают покупать, особенно китайские Спрос упал Россияне стали покупать бытовую технику в значительно меньших количествах. Как пишет «Коммерсант», по итогам I квартала 2025 г. (1 января – 31 марта) продажи одних только холодильников, без которых невозможно представить современный быт, сократились на 10% год к году в натуральном выражении. За отчетный период было реализовано лишь 614 тыс. новых холодильнико

Идеальное встраивание: Hisense представила холодильники серии KitchenFit й, а класс энергоэффективности А+ позволяет экономить внушительное количество потребляемой энергии. Холодильник с нижней морозилкой RB3K330SAC1 и холодильный шкаф RL3K370SAIE оснащены контейнер

«Холодильник.ру» внедряет ИИ-анализ отзывов Napoleon IT Ритейлер бытовой техники и электроники «Холодильник.ру» внедрил решение Napoleon IT для автоматизации обработки обратной связи. «Наполеон.Отзывы» позволяет собирать и анализировать отзывы с десятков платформ, помогая компании лучше п

Дефицита холодильников не будет. Таможня решила не требовать дополнительных документов для их ввоза в Россию ным издания на третье декабря 2024 г., с блокировкой на границе столкнулись импортеры климатического оборудования, заправленного 410-м фреоном, а именно: бытовых и промышленных кондиционеров, бытовых холодильников и систем торгового и промышленного холода. Дефицит не случился Получения лицензий Минпромторга на ввоз оборудования с хладагентами требует времени и эксперты полагали, что из-за с

Импортные холодильники и кондиционеры не пропускают через границу в Россию нице с Китаем. Блокировка коснулась всех стран, в том числе и стран СНГ, и всех видов климатического оборудования, заправленного 410-м фреоном, а именно: бытовых и промышленных кондиционеров, бытовых холодильников и систем торгового и промышленного холода, сказал директор Ассоциации предприятий индустрии климата Дмитрий Кузин. fabrikasimf / FreePik У холодильников и кондиционеров поя

«Авито Услуги»: кондиционеры, холодильники и кофемашины — что россияне чаще ремонтируют осенью е в списке самых ремонтируемых устройств — стиральные и сушильные машины. Замыкает тройку лидеров — холодильники и морозильные камеры. Далеко не все потребители стремятся приобрести новую бытов

Старый смартфон теперь по trade-in можно обменять на холодильник -Эльдорадо». Список смартфонов, доступных к trade-in расширен до 3,5 тыс. наименований. По обновленной программе можно сдать смартфоны десятков различных брендов, и приобрести любую технику, например холодильник или телевизор, говорится в сообщении. «Авито» в октябре 2024 г. уже запустил тестирование такой программы для смартфонов, как сообщил «Известиям» руководитель направления «Электрони

ХАЙВ инвестирует в компанию Briskly покупки в смартфоне. Briskly разработал новый формат магазинов самообслуживания — микромаркеты. Это умные холодильники, которые занимают всего один кв м и продают товары без продавцов. С помощь

Россияне массово скупают холодильники, стиральные машины и духовки ложение, отметил представитель компании. В январе 2024 г. «Известия» писали, что за 2023 г. продажи умных холодильников, стиральных машин, чайников, пылесосов и другой техники, подключаемой к и

«Холодильник.ру» перевел инфраструктуру на Deckhouse Kubernetes Platform в облаке beeline cloud Онлайн-ритейлер «Холодильник.ру» повысил производительность и надежность своих сервисов с помощью Deckhouse Kubernetes Platform в облаке beeline cloud. «Холодильник.ру» стремился обеспечить высокую произ

Обзор Hisense RQ760N4IF1: холодильник будущего с интеллектуальными функциями уровень шума у рассматриваемой модели достигает 43 дБ, что соответствует негромкому разговору. За «холод» в Hisense RQ760N4IF1, разумеется, отвечает технология Total No Frost – в камерах вообщ

Hisense представляет новую модель многодверного холодильника на российском рынке адаптировать собственные настройки для большей эффективности. В случае возникновения неисправности холодильник известит о ней пользователя и отобразит максимально подробную информацию, которую

Beeline Cloud помог «Холодильник.ру» ускорить и масштабировать свою платформу Beeline Cloud реализовал проект по модернизации и масштабированию ИТ-инфраструктуры онлайн-ритейлера бытовой техники и электроники «Холодильник.ру». С использованием платформы Kubernetes на базе Deckhouse от Flant в облаке Beeline Cloud, компания смогла значительно повысить производительность и надежность своих сервисов. Об

Онлайн-ритейлер «Холодильник.Ру» внедрил систему кадрового электронного документооборота (КЭДО) от VK Решение VK HR Tek позволило автоматизировать и ускорить кадровые операции. Внедрение КЭДО на базе VK HR Tek усовершенствовало работу отдела кадрового администрирования «Холодильник.Ру», упростив взаимодействие между центральным офисом и региональным подразделениями. Переход на цифровые подписи избавил от необходимости физической пересылки документов. Это не то

20 тыс. холодильников сдали на утилизацию в 2023 г. сервисом по вывозу ненужных вещей на переработку, что на 50% больше объема услуг 2022 г. Более 80% заявок поступило на вывоз крупногабаритной бытовой техники — свыше 55 тыс. раз, из них около 20 тыс. холодильников, 18 тыс. стиральных машин и больше 12 тыс. газовых и электрических плит. Мебель на переработку за прошлый год забирали примерно 7 тыс. раз, также в тройку наиболее популярных запр

Обзор Hisense RS840N4AIF: умный холодильник для большой семьи Внешний вид и конструктивные особенности Холодильник Hisense RS840N4AIF выполнен в форм-факторе Side-by-side, основная особенность кот

Мотоциклы, холодильники и стиральные машины: что можно утилизировать с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» Москвы пользуются сервисом для вывоза крупногабаритной техники: за два года утилизировано 15,1 тыс. холодильников, 14,9 тыс. стиральных машин и 10,7 тыс. кухонных плит. Услуги по бесплатной ути

«Яндекс маркет» привезет холодильник, мебель и другие крупные товары за один-два часа Покупатели теперь могут выбрать на «Яндекс маркете» быструю доставку крупногабаритных товаров. Например, можно заказать на сервисе холодильник, мебель или сантехнику и получить через один-два часа — покупку поднимут на нужный этаж. Об этом CNews сообщили представители «Маркета». Новая услуга действует для товаров весом до

«М.Видео-Эльдорадо»: популярность техники из России и СНГ выросла до 1,5 раз, в лидерах холодильное оборудование и плиты тенной техники брендов из России и СНГ являются плиты, где первым на российском рынке является белорусский Gefest, а в число лидеров входят российские Darina и Flama. Белорусский «Атлант» в категории холодильников вошел топ-5, оказался в числе лидеров в морозильных камерах, а также занял заметную долю в стиральных машинах. В морозильном оборудовании первую позицию занял бренд «Бирюса», в гр

«Яндекс» начал продавать ТВ под собственным брендом. На подходе холодильники, микроволновки и чайники Операторы связи тоже готовы предложить россиянам технику под своими тороговыми марками. Например, к августу 2022 г. за «Мегафоном» числилось сразу четыре бренда, под которыми будет продавать чайники, холодильники, стиральные машины, телевизоры, и прочую домашнюю технику, включая мультиварки и и микроволновки, а также компьютеры, смарт-ТВ и планшеты.

«Яндекс» регистрирует бренды для выпуска холодильников и чайников щили CNews представители «Яндекса». Компания планирует развивать собственные торговые марки электроники и бытовой техники. «В будущем под этими брендами может появиться широкий круг товаров, например холодильники, стиральные машины и чайники, – рассказали в компании. – Commo, Tuvio и Vionic продолжают линейку собственных торговых марок "Яндекс маркета"». Подразумевается, что Tuvio и Vionic

Лучшие автомобильные холодильники: выбор ZOOM семья или вы планируете путешествовать компанией из двух-трех друзей, то вполне подойдет небольшой холодильник – объемом 20-25 литров. Во-вторых, решите, какой тип холодильника нужен для ваших

Встраиваемый холодильник Hyundai CC4023F – идеальное решение для кухни Корейский бренд Hyundai представляет встраиваемый холодильник CC4023F с технологией No Frost, LED-подсветкой и функциональными «фишками», котор

Тренды умного дома в 2022 году ивной камерой: с ее помощью вы можете следить за тем, что происходит в доме в ваше отсутствие.Умный холодильник-конструктор: собери сам Новый умный холодильник от Samsung Bespoke Family

Полезные функции современных холодильников, за которые стоит платить до -6°С. Дальше уже может начаться процесс порчи продуктов. Холодильник Candy CCRN 6200W сохраняет холод в течение 10 часов При выборе холодильника уточните, в течение какого времени модель по

Почему холод опасен для техники и как защитить свои гаджеты зимой: советы ZOOM и другие портативные электронные устройства: ускоренный разряд батареи, снижение чувствительности дисплея, скапливание конденсата в портах и внутри гаджета, увеличение хрупкости корпуса и деталей. Холод влияет и на сенсоры. Так, на морозе датчики ЧСС могут начать выдавать результаты замеров, весьма далекие от реальности. Как правило, нормальная их работа восстанавливается после согревани

Наноразмерный холодильник помогает квантовым компьютерам охлаждаться хем по требованию остается сложной задачей. Для ее решения финские ученые разработали наноразмерный холодильник, который помогает охлаждать компоненты квантового компьютера. Чип содержит два па

Yota запустила продажи SIM-карт на маркетплейсах Lite-Mobile и «Холодильник.ру» Yota запустила продажи SIM-карт для смартфона и планшета на маркетплейсах Lite-Mobile и «Холодильник.ру». Приобретая SIM-карты Yota для смартфона на этих площадках, пользователи получают стартовый тариф, включающий от 100 минут и 6 Гб на срок от 10 до 30 дней в зависимости от регио

Как выбрать холодильник для дома: советы ZOOM . Дополнительные функции Сохранение холода: важно учитывать, какое время прибор способен удерживать холод в отделениях при отключении света. Если у вас часто отключают электричеств, выбирайте м

ГК «Русский холод» внедрила технологию учета оборудования при помощи QR-кодов «Гэндальф» внедрила технологию QR-кодирования для учета холодильного оборудования группы компаний «Русский холод». ГК «Русский холод» — это два производства мороженого в Москве и Барнауле. Ассортимент насчитывает 140 видов. Компания самостоятельно доставляет продукцию в 90% магазинов, использ

Обзор холодильника Samsung RF5000A: на страже свежести ваших продуктов ия свежести продуктов. Одна из новинок компании попала на обзор в редакцию ZOOM.CNews – трехдверный холодильник Samsung RF5000A. Забегая вперед, отметим, что прибор определенно стоит своих дене

Большие холодильники до 40 000 рублей: хиты продаж в ускоренном режиме восстановит температуру внутри камеры. Холодильник способен автономно сохранять холод в течение 14 часов (за такое же время температура в морозильнике повысится с –18° С до

Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: продажи техники для кухни и дома в I квартале 2021 года вернулись к уровню 2014 года лярный у россиян «домашний помощник» – стиральная машина, самый востребованный бренд – LG. Спрос на холодильники, морозильные камеры, стиральные и посудомоечные машины, вытяжки, духовые шкафы,

Обзор холодильника Samsung RB7300: простор и свежесть продуктов Продуманный и стильный дизайн Зачастую холодильник – это не только техника, а также и украшение интерьера. Поэтому производитель уде