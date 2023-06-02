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Холодильник Холодильное оборудование Fridge, refrigerator, cooler, freezer

Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer

Холодильник - устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере

Некоторые продукты нельзя хранить в холодильнике, так как они теряют свои полезные свойства, вкусовые качества и намного быстрее портятся. Некоторые продукты нельзя хранить в холодильнике, так как они теряют свои полезные свойства, вкусовые качества и намного быстрее портятся.


02.06.2023 «Яндекс маркет» привезет холодильник, мебель и другие крупные товары за один-два часа

Покупатели теперь могут выбрать на «Яндекс маркете» быструю доставку крупногабаритных товаров. Например, можно заказать на сервисе холодильник, мебель или сантехнику и получить через один-два часа — покупку поднимут на нужный этаж. Об этом CNews сообщили представители «Маркета». Новая услуга действует для товаров весом до

14.03.2023 «М.Видео-Эльдорадо»: популярность техники из России и СНГ выросла до 1,5 раз, в лидерах холодильное оборудование и плиты

тенной техники брендов из России и СНГ являются плиты, где первым на российском рынке является белорусский Gefest, а в число лидеров входят российские Darina и Flama. Белорусский «Атлант» в категории холодильников вошел топ-5, оказался в числе лидеров в морозильных камерах, а также занял заметную долю в стиральных машинах. В морозильном оборудовании первую позицию занял бренд «Бирюса», в гр
20.12.2022 «Яндекс» начал продавать ТВ под собственным брендом. На подходе холодильники, микроволновки и чайники

Операторы связи тоже готовы предложить россиянам технику под своими тороговыми марками. Например, к августу 2022 г. за «Мегафоном» числилось сразу четыре бренда, под которыми будет продавать чайники, холодильники, стиральные машины, телевизоры, и прочую домашнюю технику, включая мультиварки и и микроволновки, а также компьютеры, смарт-ТВ и планшеты.
23.08.2022 «Яндекс» регистрирует бренды для выпуска холодильников и чайников

щили CNews представители «Яндекса». Компания планирует развивать собственные торговые марки электроники и бытовой техники. «В будущем под этими брендами может появиться широкий круг товаров, например холодильники, стиральные машины и чайники, – рассказали в компании. – Commo, Tuvio и Vionic продолжают линейку собственных торговых марок "Яндекс маркета"». Подразумевается, что Tuvio и Vionic

06.05.2022 Лучшие автомобильные холодильники: выбор ZOOM

семья или вы планируете путешествовать компанией из двух-трех друзей, то вполне подойдет небольшой холодильник – объемом 20-25 литров. Во-вторых, решите, какой тип холодильника нужен для ваших
29.03.2022 Встраиваемый холодильник Hyundai CC4023F – идеальное решение для кухни

Корейский бренд Hyundai представляет встраиваемый холодильник CC4023F с технологией No Frost, LED-подсветкой и функциональными «фишками», котор
18.01.2022 Тренды умного дома в 2022 году

ивной камерой: с ее помощью вы можете следить за тем, что происходит в доме в ваше отсутствие.Умный холодильник-конструктор: собери сам Новый умный холодильник от Samsung Bespoke Family

12.01.2022 Полезные функции современных холодильников, за которые стоит платить

до -6°С. Дальше уже может начаться процесс порчи продуктов. Холодильник Candy CCRN 6200W сохраняет холод в течение 10 часов При выборе холодильника уточните, в течение какого времени модель по
13.12.2021 Почему холод опасен для техники и как защитить свои гаджеты зимой: советы ZOOM

и другие портативные электронные устройства: ускоренный разряд батареи, снижение чувствительности дисплея, скапливание конденсата в портах и внутри гаджета, увеличение хрупкости корпуса и деталей.   Холод влияет и на сенсоры. Так, на морозе датчики ЧСС могут начать выдавать результаты замеров, весьма далекие от реальности. Как правило, нормальная их работа восстанавливается после согревани
19.11.2021 Наноразмерный холодильник помогает квантовым компьютерам охлаждаться

хем по требованию остается сложной задачей. Для ее решения финские ученые разработали наноразмерный холодильник, который помогает охлаждать компоненты квантового компьютера. Чип содержит два па
14.10.2021 Yota запустила продажи SIM-карт на маркетплейсах Lite-Mobile и «Холодильник.ру»

Yota запустила продажи SIM-карт для смартфона и планшета на маркетплейсах Lite-Mobile и «Холодильник.ру». Приобретая SIM-карты Yota для смартфона на этих площадках, пользователи получают стартовый тариф, включающий от 100 минут и 6 Гб на срок от 10 до 30 дней в зависимости от регио
12.10.2021 Как выбрать холодильник для дома: советы ZOOM

. Дополнительные функции Сохранение холода: важно учитывать, какое время прибор способен удерживать холод в отделениях при отключении света. Если у вас часто отключают электричеств, выбирайте м
25.08.2021 ГК «Русский холод» внедрила технологию учета оборудования при помощи QR-кодов

«Гэндальф» внедрила технологию QR-кодирования для учета холодильного оборудования группы компаний «Русский холод». ГК «Русский холод» — это два производства мороженого в Москве и Барнауле. Ассортимент насчитывает 140 видов. Компания самостоятельно доставляет продукцию в 90% магазинов, использ
19.07.2021 Обзор холодильника Samsung RF5000A: на страже свежести ваших продуктов

ия свежести продуктов. Одна из новинок компании попала на обзор в редакцию ZOOM.CNews – трехдверный холодильник Samsung RF5000A. Забегая вперед, отметим, что прибор определенно стоит своих дене
05.07.2021 Большие холодильники до 40 000 рублей: хиты продаж

в ускоренном режиме восстановит температуру внутри камеры. Холодильник способен автономно сохранять холод в течение 14 часов (за такое же время температура в морозильнике повысится с –18° С до

11.05.2021 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: продажи техники для кухни и дома в I квартале 2021 года вернулись к уровню 2014 года

лярный у россиян «домашний помощник» – стиральная машина, самый востребованный бренд – LG. Спрос на холодильники, морозильные камеры, стиральные и посудомоечные машины, вытяжки, духовые шкафы,

11.02.2021 Обзор холодильника Samsung RB7300: простор и свежесть продуктов

Продуманный и стильный дизайн Зачастую холодильник – это не только техника, а также и украшение интерьера. Поэтому производитель уде
14.12.2020 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: россияне в 2020 году приобрели рекордное количество домашней техники за последние шесть лет

«М.Видео-Эльдорадо» оценила российский рынок крупной бытовой техники за 10 месяцев 2020 г. Спрос на холодильники, морозильные камеры, стиральные и посудомоечные машины, вытяжки, духовые шкафы,

14.12.2020 Россияне лихорадочно закупаются холодильниками и стиральными машинами, потому что не могут потратить деньги на поездки и развлечения

ния вне дома, на товары длительного пользования», — отметил он. Самый большой спрос на «стиралки» и холодильники Самым большим спросом пользуются стиральные машины. Их продажи увеличились на 20
07.10.2020 Зачем нужен холодильник объемом один кубический микрометр?

Когда мы слышим слово «холодильник», то представляем устройство для хранения продуктов. Но ученые создали девайс все
17.03.2020 13 популярных мифов о кухонной технике, в которые не стоит верить

а в год. Только в их случае это делается из соображений гигиены. Чистоту никто не отменял, а моется холодильник выключенным и нагретым до комнатной температуры.2. Излучение от микроволновой печ
13.01.2020 LG представила «умные» холодильники InstaView

ю панель, которая также служит дисплеем для просмотра рецептов и видеороликов о приготовлении пищи. Холодильник InstaView с технологией Craft Ice, получивший награду на церемонии CES 2020 Innov
11.12.2019 Закрылся «король Kickstarter». Собранные $13 млн пропали

о не менее $185 (плюс расходы за доставку), в то время как розничная цена ожидалась на уровне $299. Холодильник Coolest Cooler После запуска производства в июле 2015 г., Coolest Cooler решила в
18.11.2019 «Системный софт» защитил ИТ-инфраструктуру интернет-магазина «Холодильник.ру»

«Системный софт», центр экспертизы в области программного обеспечения, завершила проект по поставке и внедрению программных продуктов Eset в компанию «Холодильник.ру» – российский интернет-магазин, специализирующийся на продаже бытовой техники и электроники отечественного и зарубежного производства. В рамках проекта ИТ-инфраструктура «Холо
25.09.2019 «Депо компьютерс» внедрила аппаратную платформу в ГК «Русcкий Холод»

«Депо компьютерс» внедрила отказоустойчивую аппаратную платформу для корпоративной системы управления ГК «Русcкий Холод», крупнейшего российского производителя мороженого. Компания «Депо компьютерс» в кратчайшие сроки разработала и внедрила отказоустойчивую аппаратную платформу для фермы виртуализации груп
28.12.2018 Лучшая бытовая техника 2018-2019 года

холодильника, изучая его содержимое и тем самым запуская внутрь теплый воздух и выпуская холодный. Холодильник LG InstaView Door-in-Door можно не открывать полностью всякий раз, когда хочется

12.09.2018 Бытовая техника на IFA 2018

Samsung В этом году Samsung снова привезла умный холодильник Family Hub с сенсорной панелью на дверце, однако в этот раз с него предлагается у
16.07.2018 Хиты продаж первой половины 2018 года: холодильники

азных зонах, а также функцией быстрой заморозки. Отдельно покупатели отмечают возможность сохранять холод в течение 13 часов, если отключат электричество, и прозрачные ящики в морозильной камер
19.06.2018 Самые вместительные холодильники

ширина составляет 90-120 см. Они же считаются и самыми вместительными. Side-by-Side — двухкамерный холодильник с расположением камер с отдельными дверьми не друг над другом, а сбоку. Еще один

18.06.2018 Самые интересные функции современных холодильников

чишь, всё и так более-менее понятно. А вот интеллектуальный контроль, двойные дверцы и встроенные в холодильник планшеты наряду с универсальными камерами и «умной» зоной свежести, пожалуй, треб
12.02.2018 Топ-5 устройств для умного дома. Выбор ZOOM

Холодильник LG GC-Q247CABV Холодильник Instaview Dior-in-Door от LG выполнен в формате Side-by-side, а на одной из двере
27.11.2017 Как выбрать холодильник: рекомендации ZOOM

, что в упаковках продаётся по 4(8 яиц и делают соответственные полки.Объём Часто советуют не брать холодильник с общим полезным объёмом камер более 300 л, если им будет пользоваться меньше 5 ч
23.06.2017 Двухкамерные холодильники: хиты продаж

доступных моделей – лидеров продаж - Indesit IB 160 R. Это небольшой (высота - 167 см) двухкамерный холодильник.   Indesit IB 160 R Холодильное отделение с авторазмораживанием – 193 л, морозилк
02.06.2017 Самая дорогая техника для кухни

ссчитывается отдельно. Российское представительство SMEG не озвучивает цены, но в Европе один такой холодильник обходится примерно в 30 000 евро (около 2 млн рублей). Кстати, в этом году SMEG п
14.04.2017 Самые ожидаемые модели бытовой техники

событий, фотографиями и т.д. Также обещана поддержка голосового управления. А для экономии времени холодильник получил возможность автоматически интегрировать список покупок в заказ для сервис
11.04.2017 На колёсах – с комфортом. Техника и электроника для автомобиля

они имеются в продаже и легко находятся в магазинах электроники и специализированных торговых сетях.Холодильник для автомобиля Автомобильный холодильник – следующий логический шаг для те
14.12.2016 Microsoft анонсировала выпуск говорящих холодильников на ее ПО

ователем Благодаря обновлению Windows 10 Creators Update, которое Microsoft рассчитывает выпустить весной 2017 г., виртуальный голосовой помощник Cortana появится на гаджетах интернета вещей, включая холодильники и тостеры. Как пишет Zdnet, компания обнародовала планы на конференции WinHEC 2016 в китайском Шэньчжэне (Shenzhen) в ходе презентации «Cortana и голосовая платформа». Главным усло
22.11.2016 Глава Microsoft придумал ответ Тиму Куку, обозвавшему планшет MS Surface «гибридом тостера и холодильника»

pple также выпустить гибрид планшета и ноутбука. Кук ответил на это, что «можно совместить тостер и холодильник, но это вряд ли будет приятно пользователю». Наделла никак не отреагировал на это
04.10.2016 Зашедший на Pornhub холодильник переполошил интернет

агональю 21,5" и возможностью подключения к интернету по Wi-Fi. Общественность заинтересовал не сам холодильник, продажи которого начались еще в мае 2016 г., а то, что на его экране было открыт
10.08.2016 Самые «умные» модели бытовой техники. Выбор ZOOM

Почему один холодильник может называться «умным», а другой уже нет? В первую очередь, «умные» приборы отл

Публикаций - 378, упоминаний - 381

Холодильник упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9877 177
LG Electronics 3518 138
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 402 87
Zoom Int - Zoom Video Communications 1372 75
Apple Inc 11212 61
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 18 58
Siemens AG - Siemens Group 2506 55
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2544 50
Microsoft Corporation 23874 40
Google LLC 11114 33
Intel Corporation 11756 32
Philips 2033 32
IBM - International Business Machines Corp 9209 31
Toshiba Corporation 2856 31
Yandex - Яндекс 6144 28
Sony 6428 28
Sharp Corporation 1016 26
Ростех - Автоматика Концерн 1465 25
Haier 133 23
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 22
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 398 20
Cisco Systems 4917 20
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2964 19
Xiaomi 1427 19
5nine Software 1875 19
Hitachi - Хитачи 1423 17
HP Inc. 5560 17
Redmond - Инновационные решения 106 16
Huawei 3601 16
Meta Platforms - Facebook 4296 16
Hisense Group Holdings 102 15
7348 15
X Corp - Twitter 2478 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7401 14
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5631 13
Amazon Inc - Amazon.com 2830 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2768 13
Mitsubishi Electric 300 13
Lenovo Motorola 3506 13
Цифра ГК 2223 12
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 118
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1891 82
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 106 50
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 872 49
Miele - Миле 124 47
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6394 40
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 39
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Вирлпул Рус 82 31
Haier - Candy Group - Канди 10 31
Gorenje 92 30
Hansa - Ханса 102 30
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 608 23
Beko 68 22
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1007 22
Россети Ленэнерго 68 22
Dyson 114 19
Gaggenau 35 17
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 22 16
Сплит 137 16
Лента - Сеть розничной торговли 1747 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5648 15
Groupe SEB - Tefal 87 14
Daewoo 102 12
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 403 11
СКО Электроника-утилизация 4 11
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 532 10
Ardo - Ардо 32 10
Smeg 4 10
Магнит - Тандер - сеть магазинов 685 9
Открытие ФК - Банк Открытие 448 9
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 421 8
Связной ГК 1340 8
Whirlpool KitchenAid 23 8
Swarovski AG 70 8
Kärcher - Karcher - Керхер 44 8
Почта России ПАО 1940 7
Hyundai Motor Company 340 7
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 62 7
101Hotels.com 3 7
Groupe SEB - Rowenta 42 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1735 19
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 19
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2565 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1821 14
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 13
Президент Российской Федерации 3374 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4550 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7945 10
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1372 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2015 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1410 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3879 8
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 316 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2873 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 7
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 120 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 968 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1920 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1612 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 701 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 950 5
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 56 5
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1121 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 699 4
Правительство Москвы 1872 3
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 0 3
Судебная власть - Judicial power 539 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 312 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 882 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 234 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2258 3
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 69 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2807 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1488 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 372 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 71 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 200 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1462 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 185 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 20
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 99 10
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 143 8
4CIO 743 8
8K Association - Ассоциация 8K 167 8
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 89 6
IPv6 Forum 6 3
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 40 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 349 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 394 2
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification - Программа одобрения лесной сертификации 3 2
OSI - Open Source Initiative 44 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 37 2
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 18 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 147 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 246 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2622 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 229 2
CПPФ - Союз потребителей Российской Федерации 8 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 25 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 1 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 28 1
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа 1 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 12 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 17 1
Аль-Каида - террористическая организация 29 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 5 1
Электрокабель 8 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 1
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 1 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 63 1
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 17 1
TCG - Trusted Computing Group 20 1
ЛДПР 100 1
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 2 1
TIA - Telecommunications Industry Association 86 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 234 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 23 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка 70 295
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 3700 259
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11530 218
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21820 199
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 284 184
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 9032 183
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 45 135
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Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 1870 120
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 7147 99
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 84 97
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 2974 96
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 11480 95
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 1156 93
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 444 91
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 1406 89
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 9336 87
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10549 83
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10191 80
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 925 76
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Холодильник - No Frost, Free Frost, No Frost Plus, Full No Frost и Total No Frost - капельная система заморозки в холодильнике 68 67
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17230 64
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 45 64
Google Android 13007 65
Microsoft Windows 2000 940 45
Apple iOS 6911 40
Apple iPhone - серия смартфонов 6532 33
Bosch KGN - Bosch KGS - Bosch KDN - Bosch KAN - Bosch KGF - Bosch KGV - Bosch Side by Side - Bosch KIL - Bosch KIC - Bosch GSV - серия холодильников и морозильников 4 30
Apple iPhone 6 597 29
Microsoft Windows 14711 24
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 16 21
Apple iPad 3624 17
LG Moist Balance Crisper - LG Magic Crisper - LG Ultra Fresh Crisper 13 17
Яндекс.Маркет 529 17
Samsung RL - серия холодильников 5 15
Linux OS 8531 15
Age of Kings 3459 14
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 129 13
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 497 13
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 1821 13
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 295 12
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 468 12
Liebherr SBS - холодильник 2 12
LG Multi Air Flow 12 12
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 191 12
LG InstaView Door-in-Door - холодильник 11 12
Oracle Java - язык программирования 2643 11
Google Play - Google Store - Android Market 2601 11
LG Total No Frost - LG Full No Frost 8 10
LG Kompressor Follow Me 10 10
Samsung Galaxy Note 456 10
Samsung Bespoke - серия холодильников 11 10
Samsung Family Hub - серия умных холодильников 10 10
М.Видео-Эльдорадо - Novex 26 10
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 102 10
Samsung Galaxy 817 10
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 0 9
Liebherr CTN - холодильник 1 9
LG HOM-BOT SQUARE 7 9
Microsoft Skype 1975 9
Bosch ActiveWater - Bosch SRI - Bosch SPS - Bosch SMV - Bosch SGS - Bosch SGV - Bosch SRV SCE - Bosch SKT - Bosch SMS - Bosch SRS - Bosch SCE - Bosch SKS - Bosch SKE - посудомоечные машины 1 9
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 741 8
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1233 8
Путин Владимир 2837 13
Муравьев Олег 23 12
Головин Даниил 34 10
Платонова Оксана 13 9
Гуцериев Михаил 111 9
Gates William Henry - Гейтс Билл 906 7
Федоров Алексей 72 7
Толстобров Михаил 10 6
Измайлов Максим 9 6
Левкевич Михаил 60 5
Бондарев Владислав 6 5
Рашид Карим 6 5
Агуреева Ольга 5 4
Газаров Артур 77 4
Вараксина Ольга 9 4
Фролов Борис 15 4
Михина Наталья 7 4
Тынкован Александр 51 4
Евдокимов Дмитрий 23 4
Гуськов Антон 24 4
Пищелко Александр 10 3
Сергеев Сергей 98 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1001 3
Грибанов Сергей 6 3
Моржова Наталья 6 3
Криницкий Игорь 26 3
Иванова Дагмара 26 3
Сергеев Иван 72 3
Михеев Владимир 14 3
Ли Сергей 14 3
Медведев Дмитрий 1637 3
Старикова Евгения 11 3
Пасеков Владимир 22 3
Тиньков Олег 46 2
Евтушенков Владимир 206 2
Осипов Александр 71 2
Березин Максим 91 2
Фишер Андрей 69 2
Борзилов Давид 47 2
Сохань Максим 15 2
Россия - РФ - Российская федерация 127173 487
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50103 191
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39463 152
Европа 11993 151
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15470 143
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12792 114
Южная Корея - Республика 4473 110
Германия - Федеративная Республика 8772 107
Япония 10469 81
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14114 62
Земля - планета Солнечной системы 8368 62
Солнце - звезда Солнечной системы 1383 59
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8577 55
Италия - Итальянская Республика 3006 51
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13418 43
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2098 43
Азия - Азиатский регион 4269 38
Франция - Французская Республика 5485 37
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6262 34
Беларусь - Белоруссия 4439 33
Турция - Турецкая республика 799 28
Швеция - Королевство 2191 24
Германия - Берлин 592 24
Америка Северная 2631 24
Солнечная система - Solar system 2263 20
Америка 2008 20
Казахстан - Республика 4929 20
США - Калифорния 3459 19
Индия - Bharat 4474 19
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1471 18
Россия - СФО - Новосибирск 3791 17
Великобритания - Лондон 2146 17
Украина 6788 17
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1901 16
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2257 16
Китай - Тайвань 1756 14
Россия - УФО - Екатеринбург 3320 14
Канада 3014 13
Африка - Африканский регион 3034 13
Испания - Королевство 2868 13
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 493 438
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 9004 230
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 255 124
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 1213 114
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26875 109
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 66 101
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7424 92
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 2695 84
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6590 80
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 824 79
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 1130 73
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство 22 64
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 1934 63
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3223 60
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3 59
Русский язык - День русского языка - 6 июня 7834 58
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4922 55
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 96 51
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 4406 49
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 2377 48
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8928 47
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 17 46
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 918 45
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 5129 45
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 128 45
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 2333 44
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Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 436 41
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 162 38
Английский язык 3946 37
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ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 106 2
PU - Purdue University - Университет Пердью 85 2
University of Dayton - Дейтонский университет 1 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 172 1
DPG - Deutsche Gesellschaft Physikalische - Немецкое физическое общество - Немецкое общество физиков 1 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 131 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 60
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 284 27
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 51 12
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 187 10
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 490 7
Red Dot Design Award 15 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 982 5
Samsung Forum 5 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 836 4
День молодёжи - 27 июня 5 4
Electrolux Design Lab 5 3
CeBIT 445 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 61 3
CNews AWARDS - награда 356 2
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COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 160 1
Intel Developer Forum - IDF 240 1
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MacWorld Expo 35 1
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ISR - Integrated Systems Russia 24 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 70 1
Positive Hack Days - PHDays 20 1
Территория смыслов 8 1
Russian DC Awards - Russian Data Center Awards 5 1
Skolkovo Robotics Forum 8 1
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БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 1
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