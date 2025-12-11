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Холодильник Холодильное оборудование Fridge, refrigerator, cooler, freezer
Холодильник - устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере
Как правильно распределять продукты по температурным зонам холодильника?
Холодильник — это сложная экосистема с разными температурными зонами, и это нужно учитывать. Внизу, в специальных ящиках, температура держится на уровне плюс 6-8 град С — это идеальная среда для овощей и фруктов. Самая холодная зона — нижняя полка над контейнерами, она предназначена для мяса и рыбы. Средние полки подходят для овощей, которые не поместились в ящики, а верхние — для готовых блюд и молочных продуктов. Категорически не рекомендуется хранить рядом продукты с резким запахом и те, что легко впитывают ароматы (масло, сыр, молоко). Луку и чесноку в холодильнике вообще не место.
СОБЫТИЯ
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|11.12.2025
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VM Partners: из-за технологического сбора ввоз USB-разъемов будет стоить дороже, чем партии холодильников
во в партии у импортера – 10 тыс. штук. Технологический сбор в размере 5000 руб. будет уплачен один раз (за один SKU) и увеличит конечную стоимость изделия на 0,5 руб., то есть на 0,01% от стоимости. Холодильник. Стоимость $800 долларов, импортер закупает 40 штук (один SKU, один сбор). При уплате технологического сбора каждый холодильник будет стоить дороже на 125 руб., что составит
|18.09.2025
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Премиальные холодильники Samsung будут показывать рекламу на своих экранах, хотя их пользователи против
одильниках» от Samsung. Размер рынка По прогнозам аналитиков Global Market Insights, мировой рынок «умных холодильников» оценивался в $3,4 млрд в 2023 г. и, как ожидается, будет расти со средне
|18.09.2025
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Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей
а 100 л – под морозилку. Если внезапно отключат электроснабжение, то Grundig GKPN66930LWW сохраняет холод на протяжении 21 часа. Grundig GKPN66930LWW Внутри находятся 4 полки из закаленного сте
|03.09.2025
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Критические «дыры» в контроллерах Copeland ставят под угрозу промышленные холодильники по всему миру
ить продукты питания и лекарства, что приводило к масштабным ИТ-сбоям в цепочках поставок. ИТ-уязвимости Frostbyte10 затрагивают контроллеры Copeland E2 и E3, управляющие ключевыми системами зданий и холодильным оборудованием, включая компрессоры, конденсаторы, стационарные кондиционеры, системы отопления, вентиляции, кондиционирования (ОВКВ) и освещения. Три из них в сентябре 2025 г. класс
|21.07.2025
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«Яндекс Фабрика» представила холодильники Tuvio с инверторным компрессором и технологиями равномерного охлаждения
«Яндекс Фабрика» начала выпускать холодильники под брендом Tuvio — это новая для бренда товарная категория. В линейке представлены разные модели которые отличаются по цвету, размеру, способу управления. Инверторный компрессор в
|29.05.2025
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В России обвал рынка бытовой техники из-за роста цен. Холодильники и стиральные машины перестают покупать, особенно китайские
Спрос упал Россияне стали покупать бытовую технику в значительно меньших количествах. Как пишет «Коммерсант», по итогам I квартала 2025 г. (1 января – 31 марта) продажи одних только холодильников, без которых невозможно представить современный быт, сократились на 10% год к году в натуральном выражении. За отчетный период было реализовано лишь 614 тыс. новых холодильнико
|21.04.2025
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Идеальное встраивание: Hisense представила холодильники серии KitchenFit
й, а класс энергоэффективности А+ позволяет экономить внушительное количество потребляемой энергии. Холодильник с нижней морозилкой RB3K330SAC1 и холодильный шкаф RL3K370SAIE оснащены контейнер
|10.01.2025
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«Холодильник.ру» внедряет ИИ-анализ отзывов Napoleon IT
Ритейлер бытовой техники и электроники «Холодильник.ру» внедрил решение Napoleon IT для автоматизации обработки обратной связи. «Наполеон.Отзывы» позволяет собирать и анализировать отзывы с десятков платформ, помогая компании лучше п
|04.12.2024
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Дефицита холодильников не будет. Таможня решила не требовать дополнительных документов для их ввоза в Россию
ным издания на третье декабря 2024 г., с блокировкой на границе столкнулись импортеры климатического оборудования, заправленного 410-м фреоном, а именно: бытовых и промышленных кондиционеров, бытовых холодильников и систем торгового и промышленного холода. Дефицит не случился Получения лицензий Минпромторга на ввоз оборудования с хладагентами требует времени и эксперты полагали, что из-за с
|03.12.2024
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Импортные холодильники и кондиционеры не пропускают через границу в Россию
нице с Китаем. Блокировка коснулась всех стран, в том числе и стран СНГ, и всех видов климатического оборудования, заправленного 410-м фреоном, а именно: бытовых и промышленных кондиционеров, бытовых холодильников и систем торгового и промышленного холода, сказал директор Ассоциации предприятий индустрии климата Дмитрий Кузин. fabrikasimf / FreePik У холодильников и кондиционеров поя
|29.11.2024
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«Авито Услуги»: кондиционеры, холодильники и кофемашины — что россияне чаще ремонтируют осенью
е в списке самых ремонтируемых устройств — стиральные и сушильные машины. Замыкает тройку лидеров — холодильники и морозильные камеры. Далеко не все потребители стремятся приобрести новую бытов
|25.11.2024
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Старый смартфон теперь по trade-in можно обменять на холодильник
-Эльдорадо». Список смартфонов, доступных к trade-in расширен до 3,5 тыс. наименований. По обновленной программе можно сдать смартфоны десятков различных брендов, и приобрести любую технику, например холодильник или телевизор, говорится в сообщении. «Авито» в октябре 2024 г. уже запустил тестирование такой программы для смартфонов, как сообщил «Известиям» руководитель направления «Электрони
|11.09.2024
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ХАЙВ инвестирует в компанию Briskly
покупки в смартфоне. Briskly разработал новый формат магазинов самообслуживания — микромаркеты. Это умные холодильники, которые занимают всего один кв м и продают товары без продавцов. С помощь
|01.08.2024
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Россияне массово скупают холодильники, стиральные машины и духовки
ложение, отметил представитель компании. В январе 2024 г. «Известия» писали, что за 2023 г. продажи умных холодильников, стиральных машин, чайников, пылесосов и другой техники, подключаемой к и
|30.07.2024
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«Холодильник.ру» перевел инфраструктуру на Deckhouse Kubernetes Platform в облаке beeline cloud
Онлайн-ритейлер «Холодильник.ру» повысил производительность и надежность своих сервисов с помощью Deckhouse Kubernetes Platform в облаке beeline cloud. «Холодильник.ру» стремился обеспечить высокую произ
|29.07.2024
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Обзор Hisense RQ760N4IF1: холодильник будущего с интеллектуальными функциями
уровень шума у рассматриваемой модели достигает 43 дБ, что соответствует негромкому разговору. За «холод» в Hisense RQ760N4IF1, разумеется, отвечает технология Total No Frost – в камерах вообщ
|08.07.2024
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Hisense представляет новую модель многодверного холодильника на российском рынке
адаптировать собственные настройки для большей эффективности. В случае возникновения неисправности холодильник известит о ней пользователя и отобразит максимально подробную информацию, которую
|25.06.2024
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Beeline Cloud помог «Холодильник.ру» ускорить и масштабировать свою платформу
Beeline Cloud реализовал проект по модернизации и масштабированию ИТ-инфраструктуры онлайн-ритейлера бытовой техники и электроники «Холодильник.ру». С использованием платформы Kubernetes на базе Deckhouse от Flant в облаке Beeline Cloud, компания смогла значительно повысить производительность и надежность своих сервисов. Об
|12.02.2024
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Онлайн-ритейлер «Холодильник.Ру» внедрил систему кадрового электронного документооборота (КЭДО) от VK
Решение VK HR Tek позволило автоматизировать и ускорить кадровые операции. Внедрение КЭДО на базе VK HR Tek усовершенствовало работу отдела кадрового администрирования «Холодильник.Ру», упростив взаимодействие между центральным офисом и региональным подразделениями. Переход на цифровые подписи избавил от необходимости физической пересылки документов. Это не то
|23.01.2024
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20 тыс. холодильников сдали на утилизацию в 2023 г.
сервисом по вывозу ненужных вещей на переработку, что на 50% больше объема услуг 2022 г. Более 80% заявок поступило на вывоз крупногабаритной бытовой техники — свыше 55 тыс. раз, из них около 20 тыс. холодильников, 18 тыс. стиральных машин и больше 12 тыс. газовых и электрических плит. Мебель на переработку за прошлый год забирали примерно 7 тыс. раз, также в тройку наиболее популярных запр
|15.11.2023
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Обзор Hisense RS840N4AIF: умный холодильник для большой семьи
Внешний вид и конструктивные особенности Холодильник Hisense RS840N4AIF выполнен в форм-факторе Side-by-side, основная особенность кот
|25.10.2023
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Мотоциклы, холодильники и стиральные машины: что можно утилизировать с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей»
Москвы пользуются сервисом для вывоза крупногабаритной техники: за два года утилизировано 15,1 тыс. холодильников, 14,9 тыс. стиральных машин и 10,7 тыс. кухонных плит. Услуги по бесплатной ути
|02.06.2023
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«Яндекс маркет» привезет холодильник, мебель и другие крупные товары за один-два часа
Покупатели теперь могут выбрать на «Яндекс маркете» быструю доставку крупногабаритных товаров. Например, можно заказать на сервисе холодильник, мебель или сантехнику и получить через один-два часа — покупку поднимут на нужный этаж. Об этом CNews сообщили представители «Маркета». Новая услуга действует для товаров весом до
|14.03.2023
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«М.Видео-Эльдорадо»: популярность техники из России и СНГ выросла до 1,5 раз, в лидерах холодильное оборудование и плиты
тенной техники брендов из России и СНГ являются плиты, где первым на российском рынке является белорусский Gefest, а в число лидеров входят российские Darina и Flama. Белорусский «Атлант» в категории холодильников вошел топ-5, оказался в числе лидеров в морозильных камерах, а также занял заметную долю в стиральных машинах. В морозильном оборудовании первую позицию занял бренд «Бирюса», в гр
|20.12.2022
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«Яндекс» начал продавать ТВ под собственным брендом. На подходе холодильники, микроволновки и чайники
Операторы связи тоже готовы предложить россиянам технику под своими тороговыми марками. Например, к августу 2022 г. за «Мегафоном» числилось сразу четыре бренда, под которыми будет продавать чайники, холодильники, стиральные машины, телевизоры, и прочую домашнюю технику, включая мультиварки и и микроволновки, а также компьютеры, смарт-ТВ и планшеты.
|23.08.2022
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«Яндекс» регистрирует бренды для выпуска холодильников и чайников
щили CNews представители «Яндекса». Компания планирует развивать собственные торговые марки электроники и бытовой техники. «В будущем под этими брендами может появиться широкий круг товаров, например холодильники, стиральные машины и чайники, – рассказали в компании. – Commo, Tuvio и Vionic продолжают линейку собственных торговых марок "Яндекс маркета"». Подразумевается, что Tuvio и Vionic
|06.05.2022
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Лучшие автомобильные холодильники: выбор ZOOM
семья или вы планируете путешествовать компанией из двух-трех друзей, то вполне подойдет небольшой холодильник – объемом 20-25 литров. Во-вторых, решите, какой тип холодильника нужен для ваших
|29.03.2022
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Встраиваемый холодильник Hyundai CC4023F – идеальное решение для кухни
Корейский бренд Hyundai представляет встраиваемый холодильник CC4023F с технологией No Frost, LED-подсветкой и функциональными «фишками», котор
|18.01.2022
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Тренды умного дома в 2022 году
ивной камерой: с ее помощью вы можете следить за тем, что происходит в доме в ваше отсутствие.Умный холодильник-конструктор: собери сам Новый умный холодильник от Samsung Bespoke Family
|12.01.2022
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Полезные функции современных холодильников, за которые стоит платить
до -6°С. Дальше уже может начаться процесс порчи продуктов. Холодильник Candy CCRN 6200W сохраняет холод в течение 10 часов При выборе холодильника уточните, в течение какого времени модель по
|13.12.2021
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Почему холод опасен для техники и как защитить свои гаджеты зимой: советы ZOOM
и другие портативные электронные устройства: ускоренный разряд батареи, снижение чувствительности дисплея, скапливание конденсата в портах и внутри гаджета, увеличение хрупкости корпуса и деталей. Холод влияет и на сенсоры. Так, на морозе датчики ЧСС могут начать выдавать результаты замеров, весьма далекие от реальности. Как правило, нормальная их работа восстанавливается после согревани
|19.11.2021
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Наноразмерный холодильник помогает квантовым компьютерам охлаждаться
хем по требованию остается сложной задачей. Для ее решения финские ученые разработали наноразмерный холодильник, который помогает охлаждать компоненты квантового компьютера. Чип содержит два па
|14.10.2021
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Yota запустила продажи SIM-карт на маркетплейсах Lite-Mobile и «Холодильник.ру»
Yota запустила продажи SIM-карт для смартфона и планшета на маркетплейсах Lite-Mobile и «Холодильник.ру». Приобретая SIM-карты Yota для смартфона на этих площадках, пользователи получают стартовый тариф, включающий от 100 минут и 6 Гб на срок от 10 до 30 дней в зависимости от регио
|12.10.2021
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Как выбрать холодильник для дома: советы ZOOM
. Дополнительные функции Сохранение холода: важно учитывать, какое время прибор способен удерживать холод в отделениях при отключении света. Если у вас часто отключают электричеств, выбирайте м
|25.08.2021
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ГК «Русский холод» внедрила технологию учета оборудования при помощи QR-кодов
«Гэндальф» внедрила технологию QR-кодирования для учета холодильного оборудования группы компаний «Русский холод». ГК «Русский холод» — это два производства мороженого в Москве и Барнауле. Ассортимент насчитывает 140 видов. Компания самостоятельно доставляет продукцию в 90% магазинов, использ
|19.07.2021
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Обзор холодильника Samsung RF5000A: на страже свежести ваших продуктов
ия свежести продуктов. Одна из новинок компании попала на обзор в редакцию ZOOM.CNews – трехдверный холодильник Samsung RF5000A. Забегая вперед, отметим, что прибор определенно стоит своих дене
|05.07.2021
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Большие холодильники до 40 000 рублей: хиты продаж
в ускоренном режиме восстановит температуру внутри камеры. Холодильник способен автономно сохранять холод в течение 14 часов (за такое же время температура в морозильнике повысится с –18° С до
|11.05.2021
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Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: продажи техники для кухни и дома в I квартале 2021 года вернулись к уровню 2014 года
лярный у россиян «домашний помощник» – стиральная машина, самый востребованный бренд – LG. Спрос на холодильники, морозильные камеры, стиральные и посудомоечные машины, вытяжки, духовые шкафы,
|11.02.2021
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Обзор холодильника Samsung RB7300: простор и свежесть продуктов
Продуманный и стильный дизайн Зачастую холодильник – это не только техника, а также и украшение интерьера. Поэтому производитель уде
|14.12.2020
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Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: россияне в 2020 году приобрели рекордное количество домашней техники за последние шесть лет
«М.Видео-Эльдорадо» оценила российский рынок крупной бытовой техники за 10 месяцев 2020 г. Спрос на холодильники, морозильные камеры, стиральные и посудомоечные машины, вытяжки, духовые шкафы,
Холодильник и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 14
|Муравьев Олег 29 12
|Платонова Оксана 14 11
|Головин Даниил 34 10
|Фролов Борис 32 9
|Иманов Гусейн 13 9
|Гуцериев Михаил 114 9
|Шашкин Дмитрий 11 8
|Morabito Ito - Морабито Ито 9 8
|Федоров Алексей 142 8
|Гуськов Антон 44 8
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 7
|Толстобров Михаил 10 6
|Бондарев Владислав 6 6
|Шадаев Максут 1210 6
|Бакальчук Владислав 47 6
|Левкевич Михаил 59 5
|Измайлов Максим 8 5
|Рашид Карим 8 5
|Беляков Алексей 30 5
|Уваров Сергей 48 5
|Вараксина Ольга 9 4
|Михина Наталья 7 4
|Агуреева Ольга 9 4
|Hongwei Wang - Хунвэй Ван 22 4
|Shakouri Ali - Шакури Али 4 4
|Просвирнин Михаил 4 4
|Miele Carl - Миле Карл 6 4
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
|Тынкован Александр 52 4
|Пищелко Александр 12 4
|Кирьянова Александра 169 4
|Евдокимов Дмитрий 29 4
|Газаров Артур 77 4
|Криницкий Игорь 26 3
|Пасеков Владимир 24 3
|Михеев Владимир 14 3
|Старикова Евгения 11 3
|Погудалов Алексей 13 3
|Молоховец Елена 4 3
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