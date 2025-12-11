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Холодильник Холодильное оборудование Fridge, refrigerator, cooler, freezer

Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer

Холодильник - устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере

Как правильно распределять продукты по температурным зонам холодильника?
Холодильник — это сложная экосистема с разными температурными зонами, и это нужно учитывать. Внизу, в специальных ящиках, температура держится на уровне плюс 6-8 град С — это идеальная среда для овощей и фруктов. Самая холодная зона — нижняя полка над контейнерами, она предназначена для мяса и рыбы. Средние полки подходят для овощей, которые не поместились в ящики, а верхние — для готовых блюд и молочных продуктов. Категорически не рекомендуется хранить рядом продукты с резким запахом и те, что легко впитывают ароматы (масло, сыр, молоко). Луку и чесноку в холодильнике вообще не место.

 

Сколько можно хранить готовые продукты в холодильнике. Сколько можно хранить готовые продукты в холодильнике.
Некоторые продукты нельзя хранить в холодильнике, так как они теряют свои полезные свойства, вкусовые качества и намного быстрее портятся. Некоторые продукты нельзя хранить в холодильнике, так как они теряют свои полезные свойства, вкусовые качества и намного быстрее портятся.

СОБЫТИЯ

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11.12.2025 VM Partners: из-за технологического сбора ввоз USB-разъемов будет стоить дороже, чем партии холодильников

во в партии у импортера – 10 тыс. штук. Технологический сбор в размере 5000 руб. будет уплачен один раз (за один SKU) и увеличит конечную стоимость изделия на 0,5 руб., то есть на 0,01% от стоимости. Холодильник. Стоимость $800 долларов, импортер закупает 40 штук (один SKU, один сбор). При уплате технологического сбора каждый холодильник будет стоить дороже на 125 руб., что составит

18.09.2025 Премиальные холодильники Samsung будут показывать рекламу на своих экранах, хотя их пользователи против

одильниках» от Samsung. Размер рынка По прогнозам аналитиков Global Market Insights, мировой рынок «умных холодильников» оценивался в $3,4 млрд в 2023 г. и, как ожидается, будет расти со средне
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а 100 л – под морозилку. Если внезапно отключат электроснабжение, то Grundig GKPN66930LWW сохраняет холод на протяжении 21 часа. Grundig GKPN66930LWW Внутри находятся 4 полки из закаленного сте
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ить продукты питания и лекарства, что приводило к масштабным ИТ-сбоям в цепочках поставок. ИТ-уязвимости Frostbyte10 затрагивают контроллеры Copeland E2 и E3, управляющие ключевыми системами зданий и холодильным оборудованием, включая компрессоры, конденсаторы, стационарные кондиционеры, системы отопления, вентиляции, кондиционирования (ОВКВ) и освещения. Три из них в сентябре 2025 г. класс
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«Яндекс Фабрика» начала выпускать холодильники под брендом Tuvio — это новая для бренда товарная категория. В линейке представлены разные модели которые отличаются по цвету, размеру, способу управления. Инверторный компрессор в
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Спрос упал Россияне стали покупать бытовую технику в значительно меньших количествах. Как пишет «Коммерсант», по итогам I квартала 2025 г. (1 января – 31 марта) продажи одних только холодильников, без которых невозможно представить современный быт, сократились на 10% год к году в натуральном выражении. За отчетный период было реализовано лишь 614 тыс. новых холодильнико
21.04.2025 Идеальное встраивание: Hisense представила холодильники серии KitchenFit

й, а класс энергоэффективности А+ позволяет экономить внушительное количество потребляемой энергии. Холодильник с нижней морозилкой RB3K330SAC1 и холодильный шкаф RL3K370SAIE оснащены контейнер
10.01.2025 «Холодильник.ру» внедряет ИИ-анализ отзывов Napoleon IT

Ритейлер бытовой техники и электроники «Холодильник.ру» внедрил решение Napoleon IT для автоматизации обработки обратной связи. «Наполеон.Отзывы» позволяет собирать и анализировать отзывы с десятков платформ, помогая компании лучше п
04.12.2024 Дефицита холодильников не будет. Таможня решила не требовать дополнительных документов для их ввоза в Россию

ным издания на третье декабря 2024 г., с блокировкой на границе столкнулись импортеры климатического оборудования, заправленного 410-м фреоном, а именно: бытовых и промышленных кондиционеров, бытовых холодильников и систем торгового и промышленного холода. Дефицит не случился Получения лицензий Минпромторга на ввоз оборудования с хладагентами требует времени и эксперты полагали, что из-за с
03.12.2024 Импортные холодильники и кондиционеры не пропускают через границу в Россию

нице с Китаем. Блокировка коснулась всех стран, в том числе и стран СНГ, и всех видов климатического оборудования, заправленного 410-м фреоном, а именно: бытовых и промышленных кондиционеров, бытовых холодильников и систем торгового и промышленного холода, сказал директор Ассоциации предприятий индустрии климата Дмитрий Кузин. fabrikasimf / FreePik У холодильников и кондиционеров поя
29.11.2024 «Авито Услуги»: кондиционеры, холодильники и кофемашины — что россияне чаще ремонтируют осенью

е в списке самых ремонтируемых устройств — стиральные и сушильные машины. Замыкает тройку лидеров — холодильники и морозильные камеры. Далеко не все потребители стремятся приобрести новую бытов
25.11.2024 Старый смартфон теперь по trade-in можно обменять на холодильник

-Эльдорадо». Список смартфонов, доступных к trade-in расширен до 3,5 тыс. наименований. По обновленной программе можно сдать смартфоны десятков различных брендов, и приобрести любую технику, например холодильник или телевизор, говорится в сообщении. «Авито» в октябре 2024 г. уже запустил тестирование такой программы для смартфонов, как сообщил «Известиям» руководитель направления «Электрони
11.09.2024 ХАЙВ инвестирует в компанию Briskly

покупки в смартфоне. Briskly разработал новый формат магазинов самообслуживания — микромаркеты. Это умные холодильники, которые занимают всего один кв м и продают товары без продавцов. С помощь
01.08.2024 Россияне массово скупают холодильники, стиральные машины и духовки

ложение, отметил представитель компании. В январе 2024 г. «Известия» писали, что за 2023 г. продажи умных холодильников, стиральных машин, чайников, пылесосов и другой техники, подключаемой к и
30.07.2024 «Холодильник.ру» перевел инфраструктуру на Deckhouse Kubernetes Platform в облаке beeline cloud

Онлайн-ритейлер «Холодильник.ру» повысил производительность и надежность своих сервисов с помощью Deckhouse Kubernetes Platform в облаке beeline cloud. «Холодильник.ру» стремился обеспечить высокую произ
29.07.2024 Обзор Hisense RQ760N4IF1: холодильник будущего с интеллектуальными функциями

уровень шума у рассматриваемой модели достигает 43 дБ, что соответствует негромкому разговору. За «холод» в Hisense RQ760N4IF1, разумеется, отвечает технология Total No Frost – в камерах вообщ
08.07.2024 Hisense представляет новую модель многодверного холодильника на российском рынке

адаптировать собственные настройки для большей эффективности. В случае возникновения неисправности холодильник известит о ней пользователя и отобразит максимально подробную информацию, которую
25.06.2024 Beeline Cloud помог «Холодильник.ру» ускорить и масштабировать свою платформу

Beeline Cloud реализовал проект по модернизации и масштабированию ИТ-инфраструктуры онлайн-ритейлера бытовой техники и электроники «Холодильник.ру». С использованием платформы Kubernetes на базе Deckhouse от Flant в облаке Beeline Cloud, компания смогла значительно повысить производительность и надежность своих сервисов. Об
12.02.2024 Онлайн-ритейлер «Холодильник.Ру» внедрил систему кадрового электронного документооборота (КЭДО) от VK

Решение VK HR Tek позволило автоматизировать и ускорить кадровые операции. Внедрение КЭДО на базе VK HR Tek усовершенствовало работу отдела кадрового администрирования «Холодильник.Ру», упростив взаимодействие между центральным офисом и региональным подразделениями. Переход на цифровые подписи избавил от необходимости физической пересылки документов. Это не то
23.01.2024 20 тыс. холодильников сдали на утилизацию в 2023 г.

сервисом по вывозу ненужных вещей на переработку, что на 50% больше объема услуг 2022 г. Более 80% заявок поступило на вывоз крупногабаритной бытовой техники — свыше 55 тыс. раз, из них около 20 тыс. холодильников, 18 тыс. стиральных машин и больше 12 тыс. газовых и электрических плит. Мебель на переработку за прошлый год забирали примерно 7 тыс. раз, также в тройку наиболее популярных запр
15.11.2023 Обзор Hisense RS840N4AIF: умный холодильник для большой семьи

Внешний вид и конструктивные особенности  Холодильник Hisense RS840N4AIF выполнен в форм-факторе Side-by-side, основная особенность кот
25.10.2023 Мотоциклы, холодильники и стиральные машины: что можно утилизировать с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей»

Москвы пользуются сервисом для вывоза крупногабаритной техники: за два года утилизировано 15,1 тыс. холодильников, 14,9 тыс. стиральных машин и 10,7 тыс. кухонных плит. Услуги по бесплатной ути
02.06.2023 «Яндекс маркет» привезет холодильник, мебель и другие крупные товары за один-два часа

Покупатели теперь могут выбрать на «Яндекс маркете» быструю доставку крупногабаритных товаров. Например, можно заказать на сервисе холодильник, мебель или сантехнику и получить через один-два часа — покупку поднимут на нужный этаж. Об этом CNews сообщили представители «Маркета». Новая услуга действует для товаров весом до

14.03.2023 «М.Видео-Эльдорадо»: популярность техники из России и СНГ выросла до 1,5 раз, в лидерах холодильное оборудование и плиты

тенной техники брендов из России и СНГ являются плиты, где первым на российском рынке является белорусский Gefest, а в число лидеров входят российские Darina и Flama. Белорусский «Атлант» в категории холодильников вошел топ-5, оказался в числе лидеров в морозильных камерах, а также занял заметную долю в стиральных машинах. В морозильном оборудовании первую позицию занял бренд «Бирюса», в гр
20.12.2022 «Яндекс» начал продавать ТВ под собственным брендом. На подходе холодильники, микроволновки и чайники

Операторы связи тоже готовы предложить россиянам технику под своими тороговыми марками. Например, к августу 2022 г. за «Мегафоном» числилось сразу четыре бренда, под которыми будет продавать чайники, холодильники, стиральные машины, телевизоры, и прочую домашнюю технику, включая мультиварки и и микроволновки, а также компьютеры, смарт-ТВ и планшеты.
23.08.2022 «Яндекс» регистрирует бренды для выпуска холодильников и чайников

щили CNews представители «Яндекса». Компания планирует развивать собственные торговые марки электроники и бытовой техники. «В будущем под этими брендами может появиться широкий круг товаров, например холодильники, стиральные машины и чайники, – рассказали в компании. – Commo, Tuvio и Vionic продолжают линейку собственных торговых марок "Яндекс маркета"». Подразумевается, что Tuvio и Vionic

06.05.2022 Лучшие автомобильные холодильники: выбор ZOOM

семья или вы планируете путешествовать компанией из двух-трех друзей, то вполне подойдет небольшой холодильник – объемом 20-25 литров. Во-вторых, решите, какой тип холодильника нужен для ваших
29.03.2022 Встраиваемый холодильник Hyundai CC4023F – идеальное решение для кухни

Корейский бренд Hyundai представляет встраиваемый холодильник CC4023F с технологией No Frost, LED-подсветкой и функциональными «фишками», котор
18.01.2022 Тренды умного дома в 2022 году

ивной камерой: с ее помощью вы можете следить за тем, что происходит в доме в ваше отсутствие.Умный холодильник-конструктор: собери сам Новый умный холодильник от Samsung Bespoke Family

12.01.2022 Полезные функции современных холодильников, за которые стоит платить

до -6°С. Дальше уже может начаться процесс порчи продуктов. Холодильник Candy CCRN 6200W сохраняет холод в течение 10 часов При выборе холодильника уточните, в течение какого времени модель по
13.12.2021 Почему холод опасен для техники и как защитить свои гаджеты зимой: советы ZOOM

и другие портативные электронные устройства: ускоренный разряд батареи, снижение чувствительности дисплея, скапливание конденсата в портах и внутри гаджета, увеличение хрупкости корпуса и деталей.   Холод влияет и на сенсоры. Так, на морозе датчики ЧСС могут начать выдавать результаты замеров, весьма далекие от реальности. Как правило, нормальная их работа восстанавливается после согревани
19.11.2021 Наноразмерный холодильник помогает квантовым компьютерам охлаждаться

хем по требованию остается сложной задачей. Для ее решения финские ученые разработали наноразмерный холодильник, который помогает охлаждать компоненты квантового компьютера. Чип содержит два па
14.10.2021 Yota запустила продажи SIM-карт на маркетплейсах Lite-Mobile и «Холодильник.ру»

Yota запустила продажи SIM-карт для смартфона и планшета на маркетплейсах Lite-Mobile и «Холодильник.ру». Приобретая SIM-карты Yota для смартфона на этих площадках, пользователи получают стартовый тариф, включающий от 100 минут и 6 Гб на срок от 10 до 30 дней в зависимости от регио
12.10.2021 Как выбрать холодильник для дома: советы ZOOM

. Дополнительные функции Сохранение холода: важно учитывать, какое время прибор способен удерживать холод в отделениях при отключении света. Если у вас часто отключают электричеств, выбирайте м
25.08.2021 ГК «Русский холод» внедрила технологию учета оборудования при помощи QR-кодов

«Гэндальф» внедрила технологию QR-кодирования для учета холодильного оборудования группы компаний «Русский холод». ГК «Русский холод» — это два производства мороженого в Москве и Барнауле. Ассортимент насчитывает 140 видов. Компания самостоятельно доставляет продукцию в 90% магазинов, использ
19.07.2021 Обзор холодильника Samsung RF5000A: на страже свежести ваших продуктов

ия свежести продуктов. Одна из новинок компании попала на обзор в редакцию ZOOM.CNews – трехдверный холодильник Samsung RF5000A. Забегая вперед, отметим, что прибор определенно стоит своих дене
05.07.2021 Большие холодильники до 40 000 рублей: хиты продаж

в ускоренном режиме восстановит температуру внутри камеры. Холодильник способен автономно сохранять холод в течение 14 часов (за такое же время температура в морозильнике повысится с –18° С до

11.05.2021 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: продажи техники для кухни и дома в I квартале 2021 года вернулись к уровню 2014 года

лярный у россиян «домашний помощник» – стиральная машина, самый востребованный бренд – LG. Спрос на холодильники, морозильные камеры, стиральные и посудомоечные машины, вытяжки, духовые шкафы,

11.02.2021 Обзор холодильника Samsung RB7300: простор и свежесть продуктов

Продуманный и стильный дизайн Зачастую холодильник – это не только техника, а также и украшение интерьера. Поэтому производитель уде
14.12.2020 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: россияне в 2020 году приобрели рекордное количество домашней техники за последние шесть лет

«М.Видео-Эльдорадо» оценила российский рынок крупной бытовой техники за 10 месяцев 2020 г. Спрос на холодильники, морозильные камеры, стиральные и посудомоечные машины, вытяжки, духовые шкафы,


Публикаций - 1158, упоминаний - 2018

Холодильник и организации, системы, технологии, персоны:

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Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 55
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Google LLC 12688 40
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Toshiba Corporation 2980 37
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WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 1
Электрокабель 13 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 1
ПБЛ - Профессиональная баскетбольная лига 4 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
FreeMove 5 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
ЛДПР 116 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 785 373
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 313
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 269
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 211
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 189
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 164
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 159
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 374 158
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 154
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 148
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 615 144
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 142
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 773 139
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 354 136
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 334 122
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 120
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 118
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 118
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 117
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 114
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 112
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 228 111
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 110
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 109
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 108
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 103
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 103
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 99
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 97
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 97
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Варочные панели - Cooktops - Конфорка - Cooking zone 175 91
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 88
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 86
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 482 82
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 82
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 79
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 79
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 79
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 76
Вентилятор - Fan 1076 75
Google Android 15243 75
Apple iOS 8583 43
Samsung - серия холодильников 44 40
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 37
Liebherr - серия холодильников 36 36
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 30
Bosch KGN - Bosch KGS - Bosch KDN - Bosch KAN - Bosch KGF - Bosch KGV - Bosch Side by Side - Bosch KIL - Bosch KIC - Bosch GSV - серия холодильников и морозильников 29 29
Microsoft Windows 16882 27
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 26
Microsoft Windows 2000 8678 26
Linux OS 11533 18
Apple iPhone 6 4861 18
LG Moist Balance Crisper - LG Magic Crisper - LG Ultra Fresh Crisper 17 17
Apple iPad 4011 17
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 17
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 17
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston HS - Indesit BA - Indesit ITR - Indesit SB - Indesit ST - Indesit DF - Indesit SFR - Indesit BIAA - серия холодильников 16 16
LG Multi Air Flow 16 16
FreePik 1841 16
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 14
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 14
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 309 13
LG InstaView Door-in-Door - холодильник 14 13
М.Видео-Эльдорадо - Novex 34 13
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 13
Правительство Москвы - Вывоз ненужных вещей 26 12
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 225 12
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 12
Beko RCNK - BEKO RCSK - Beko RFSK - Beko RS - BEKO CSK - BEKO GNE side-by-side - BEKO CNK - BEKO MBC - серия холодильников, морозильных камер 11 11
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 332 11
Samsung Galaxy 1035 11
Oracle Java - язык программирования 3469 11
LG Kompressor Follow Me 20 10
LG Total No Frost - LG Full No Frost 10 10
Electrolux ERZ - Electrolux S - Electrolux ERD - Electrolux FreshPlus - Electrolux ERA - Electrolux ERB - Electrolux ERN - Electrolux TwinTech FrostFree - Electrolux END - серия холодильников 10 10
Apple - App Store 3109 10
Samsung Galaxy Note 702 10
LG HOM-BOT SQUARE 17 9
Redmond MasterFry - Redmond SkyCooker - Redmond SkyKitchen - Redmond RMC - Redmond RMC - скороварка, мультиварка, мультикухня 22 9
Electrolux ComfortLift - Electrolux Real Life - Electrolux ESF - Electrolux ProClean - посудомоечные машины 18 9
Путин Владимир 3454 14
Муравьев Олег 29 12
Платонова Оксана 14 11
Головин Даниил 34 10
Фролов Борис 32 9
Иманов Гусейн 13 9
Гуцериев Михаил 114 9
Шашкин Дмитрий 11 8
Morabito Ito - Морабито Ито 9 8
Федоров Алексей 142 8
Гуськов Антон 44 8
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 7
Толстобров Михаил 10 6
Бондарев Владислав 6 6
Шадаев Максут 1210 6
Бакальчук Владислав 47 6
Левкевич Михаил 59 5
Измайлов Максим 8 5
Рашид Карим 8 5
Беляков Алексей 30 5
Уваров Сергей 48 5
Вараксина Ольга 9 4
Михина Наталья 7 4
Агуреева Ольга 9 4
Hongwei Wang - Хунвэй Ван 22 4
Shakouri Ali - Шакури Али 4 4
Просвирнин Михаил 4 4
Miele Carl - Миле Карл 6 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
Тынкован Александр 52 4
Пищелко Александр 12 4
Кирьянова Александра 169 4
Евдокимов Дмитрий 29 4
Газаров Артур 77 4
Криницкий Игорь 26 3
Пасеков Владимир 24 3
Михеев Владимир 14 3
Старикова Евгения 11 3
Погудалов Алексей 13 3
Молоховец Елена 4 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 617
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 215
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 193
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 187
Европа 24964 173
Южная Корея - Республика 7052 131
Германия - Федеративная Республика 13221 120
Япония 13807 91
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 83
Земля - планета Солнечной системы 10865 70
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 65
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 57
Италия - Итальянская Республика 4508 56
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 55
Беларусь - Белоруссия 6289 53
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 51
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 45
Азия - Азиатский регион 5920 42
Франция - Французская Республика 8177 40
Турция - Турецкая республика 2620 40
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 34
Казахстан - Республика 6048 30
Швеция - Королевство 3782 29
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 28
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 24
Украина 7928 24
Германия - Берлин 732 24
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 23
Америка - Американский регион 2206 22
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 22
Россия - СФО - Новосибирск 4876 22
Солнечная система - Solar system 2569 22
США - Калифорния 4829 22
Индия - Bharat 5869 21
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 21
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 20
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 18
Великобритания - Лондон 2432 17
Нидерланды 3746 17
Китай - Тайвань 4245 16
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 548
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 288
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 138
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 133
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 115
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 105
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 103
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 56
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Discovery Research Group 22 2
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Altman Vilandrie & Company 2 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
Gartner - Dataquest 353 2
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Deloitte Technology Fast 16 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 1
Futuresource Consulting 16 1
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Эксперт Маркетинговое агентство 1 1
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Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
IBM Research 111 1
Mercury Research 73 1
Global Market Insights 16 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Microsoft IoT Signals 2 1
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Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
Bain Group - Kantar Group - TNS Kantar - Taylor Nelson Sofres 35 1
Kaspersky Цифровой бардак 3 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
comScore 379 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 6
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 6
РАН - Российская академия наук 2122 6
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 6
USU, Utah State - Utah State University - Университет Юты - Университет штата Юта 63 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 4
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 4
IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 3
FSU - Florida State University - Университет штата Флорида 33 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 3
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 3
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 43 2
НИЦ РКП ФКП - Научно-исследовательский центр ракетно-космической промышленности 19 2
UW–Milwaukee, UWM - University of Wisconsin–Milwaukee - Университет Висконсин–Милуоки 24 2
UA, Bama - University of Alabama - Алабамский университет - Университет Алабамы - Университет штата Алабама 34 2
Universität Stuttgart - University of Stuttgart - Штутгартский университет - Университет Штутгарта 13 2
RPI - Rensselaer Polytechnic Institute - Ренсселарский политехнический институт - Политехнический институт Ренсселера 63 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
University of Oxford - Оксфордский университет 211 2
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