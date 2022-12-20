БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven

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Что можно и нельзя ставить в микроволновую печь: советы ZOOM искры и в конечном итоге микроволновка может выйти из строя. Категорически запрещено использовать СВЧ-печи с неисправными дверцами или поврежденным корпусом. Нужно обязательно прокалывать об

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Лучшие микроволновки. Выбор ZOOM микроволновка была представлена широкой публике в 1955 году, тоже в Штатах. Однако в серию бытовые СВЧ-печи впервые пошли в Японии — в 1962 году, под маркой Sharp. Интересно, что микроволновки

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Гриль и конвекция в микроволновых печах практически все — от той же курицы до мяса и рыбы. Даже горячим бутербродам, приготовленным в СВЧ-печи «соло» (только с функцией микроволн), чего-то не хватает — хрустящей корочки, к

Лампочка в микроволновке Наши коллеги решили провести небольшой опыт с обычной лампочкой. Как известно, яйцо, помешенное в микроволновку, - взрывается. Лампочка, поверьте, тоже, но со спецэффектами!

"Контейнер на троих" для микроволновки сное и легко приготавливаемое блюдо. Но немногие из нас владеют в совершенстве данным «искусством». Микроволновая печь порой является прекрасным вариантом для их приготовления, но яйца могут вз

Шаровые молнии можно печь в микроволновке Методика создания шаровой молнии, описанная авторами в статье в журнале Physical Review Letters, оказалась на удивление простой. Для этого использовалась лабораторная установка, напоминающая обычную микроволновку и включающая магнетрон частотой 2,45 ГГц и мощностью 600 Вт из бытовой микроволновой печи. Шаровые молнии создавались в двух режимах: спонтанном и индуцированном. Спонтанная эмисс

Шаровые молнии можно печь в микроволновке Методика создания шаровой молнии, описанная авторами в статье в журнале Physical Review Letters, оказалась на удивление простой. Для этого использовалась лабораторная установка, напоминающая обычную микроволновку и включающая магнетрон частотой 2,45 ГГц и мощностью 600 Вт из бытовой микроволновой печи. Шаровые молнии создавались в двух режимах: спонтанном и индуцированном. Спонтанная эмисс

Микроволновкам доверяет большинство предпринимателей и военных роволновок, при производстве которых были учтены замечания по поводу излучения. А людям, обладающим СВЧ-печами, рекомендуют не пользоваться ими постоянно и постараться не включать ее в то время