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БТиЭ Гаджеты кухонные СВЧ микроволновая печь microwave oven
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|20.12.2022
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«Яндекс» начал продавать ТВ под собственным брендом. На подходе холодильники, микроволновки и чайники
, к августу 2022 г. за «Мегафоном» числилось сразу четыре бренда, под которыми будет продавать чайники, холодильники, стиральные машины, телевизоры, и прочую домашнюю технику, включая мультиварки и и микроволновки, а также компьютеры, смарт-ТВ и планшеты.
|30.06.2021
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Что можно и нельзя ставить в микроволновую печь: советы ZOOM
искры и в конечном итоге микроволновка может выйти из строя. Категорически запрещено использовать СВЧ-печи с неисправными дверцами или поврежденным корпусом. Нужно обязательно прокалывать об
|29.06.2021
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Лучшие микроволновые печи с грилем: выбор ZOOM
работы (гриль+свч). Разобраться в управлении не составит труда, оно простое и интуитивно понятное. Микроволновка Samsung GE83KRW-1 с ТЭНовым грилем Также здесь есть функция защиты от детей, б
|05.01.2021
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Как правильно чистить микроволновку?
ому колесу и уплотнениям на дверце. Подставку можно помыть вручную или в посудомоечной машине. Если микроволновка грязная и снаружи, то нанесите немного средства для уборки на кухне на салфетку
|17.09.2018
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Современная микроволновая печь: нужна ли она? Советы по выбору
, продукты остаются более сочными и выше температура нагрева, позволяющая получить румяную корочку. СВЧ-печи в силу особенности технологии взаимодействуют исключительно с водой, и температуры в
|29.05.2018
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СВЧ-печи. Хиты продаж весны 2018 года
су-видницы – которые упрощали приготовление пищи и расширяли спектр техник её обработки. На их фоне СВЧ-печи постепенно утрачивали перспективы универсальности и, в основном, сконцентрировались
|24.01.2018
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СВЧ-печь с блогером в комплекте
Четыре дебютные модели новых СВЧ-печей серии Candy COOK-iNAPP появятся на российском рынке в конце января. Новую серию отк
|08.11.2013
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Инверторные микроволновые печи: рекламный трюк или реальная польза?
кроволны идут именно снаружи внутрь. Эффект «внутреннего разогрева» может возникать при обработке в СВЧ-печи продуктов с сухими, непроводящими влагу поверхностями. Например, хлебобулочных издел
|24.09.2013
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Щели в микроволновке могут быть полезны
рирует электрический ток. По словам изобретателей, энергии, накопленной в течение двух минут работы микроволновки, достаточно для работы простейших кухонных приборов в течение нескольких минут.
|07.06.2013
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Лучшие СВЧ-печи с механическим управлением и не только. Выбор ZOOM
сть обзора посвящается моделям, которые удобно использовать именно для обозначенных процессов — это СВЧ-печи, которые способны работать только в режиме «Микроволны». Для разогрева или разморажи
|18.02.2013
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Как выбрать микроволновую печь. Рекомендации ZOOM.CNews
о разогревать суп без «микроволновки» нужно в кастрюльке, а не сразу в тарелке. О том, что мясо без СВЧ-печи размораживается пол дня. О том, что горячие бутерброды без этой печи придётся готови
|04.02.2013
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Лучшие «микроволновки» страны. Выбор ZOOM
опытные модели попали в США. А в СССР, по этой версии, куда, якобы, тоже попали документы и модели СВЧ-печей, их признали вредными и запретили применение (но как же тогда «Труд»?). Надо сказат
|26.10.2012
|Микроволновая ракета: выполнен первый боевой запуск
|17.02.2012
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Лучшие микроволновки. Выбор ZOOM
микроволновка была представлена широкой публике в 1955 году, тоже в Штатах. Однако в серию бытовые СВЧ-печи впервые пошли в Японии — в 1962 году, под маркой Sharp. Интересно, что микроволновки
|23.01.2012
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Кухонная техника Samsung становится все умнее
ая гигиенична и легко чистится. Компания Samsung - единственный производитель, использующий в своих СВЧ-печах столь высококачественную эмаль. Разработчики Samsung заботятся также и о доступност
|20.10.2010
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СВЧ-печь с угольным грилем, говорящая микроволновка и другая техника 2011 года
участники которого готовили различные блюда с помощью кухонной техники LG, прошла презентация новой СВЧ-печи LG Solar Combi с угольным грилем Она называется LG Solar Combi. Вообще-то, она — про
|04.06.2010
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Выбор ZOOM: лучшие многофункциональные СВЧ-печи
предметом нашего разговора. ZOOM.CNews выявил лидеров. Квартет, достойный внимания наших читателей. СВЧ-печи бывают разные... Samsung CE1185GBR Данная СВЧ-печь (Samsung CE1185GBR) – не новинк
|09.12.2009
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YouTube на дверце СВЧ-печи
ики на своей дверце в процессе приготовления пищи. Подобный прототип сейчас есть у Castoven. В этой СВЧ-печи установлен 10.4-дюймовый ЖК-экран, на который выводится изображение с сайта YouTube.
|20.02.2009
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СВЧ-печь Panasonic NN-CS596: лучший подарок на 8 марта
Почему именно микроволновая печь? Давайте будем реалистами и подумаем, что же будет приятнее получить в под
|28.01.2009
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СВЧ-печь Panasonic NN-CS596: гармония вкуса и пользы
ручки на газовой плите, с помощью которой плавно изменяется мощность газовой горелки. А вот старые СВЧ-печи можно сравнить с зажигалкой, в которой нет плавной регулировки. Инверторная печь Pan
|23.11.2008
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Инверторные технологии: комфорт и забота о здоровье
е с максимальным ускорением требует непропорционально большего расхода топлива. Поэтому инверторные СВЧ-печи, кондиционеры и холодильники с применением инверторной технологии более экономичны и
|12.08.2008
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Хит сезона: микроволновки без поворотного столика
для того, чтобы пища сохраняла влагу во время приготовления. Согласитесь, часто бывает так, что из СВЧ-печи достаешь пересушенную еду. С Panasonic NN-CS596S вы больше никогда не попробуете обе
|24.07.2008
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Микроволновка единоличника
Те, кто живет по принципу "все свое ношу с собой", могут купить личную "микроволновку" за $130 и поставить ее, к примеру, на рабочем столе, чтобы, как на фотографии, подогревать себе кофе.
|09.06.2008
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Тест микроволновой печи Moulinex AFW2C1
адлежности Итак, начнем с главного. Какими бы функциями ни была снабжена микроволновка, сколь бы много блюд она ни готовила, покупают ее, как правило, не на замену ду
|28.05.2008
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Что будет с мобильником в микроволновке? (видео)
Вы даже не можете себе представить, что может случиться с мобильником, который положили в микроволновку. Как говорится, без комментариев.
|28.03.2008
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СВЧ-кулинария: мечта превращается в реальность?
лидный, продуманный, без лишних декоративных деталей. Встраиваемая печь HF 15G560 от Siemens Внутри СВЧ-печи — только проверенные временем технические решения, доказавшие свою надёжность:
|26.02.2008
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Дизайн современных микроволновых печей
g G2739NR за 3200 рублей, LG MD-2643G за 4300. Но это большинство вовсе не подавляющее. Не редкость СВЧ-печи с серебристым корпусом (Toshiba ER-A7 за 13000 рублей, Panasonic NN-GS595A за 9500,
|25.01.2008
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Микроволновые печи: физика и метафизика
альной революции и движения за равные права завоевать сердце бывшей домохозяйки? Несмотря на то что микроволновка будто бы сошла со страниц фантастического романа, изобретена она была на Земле,
|19.12.2007
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Тест микроволновки Panasonic NN-CS596SZPE
ала, а лишь «не рекомендовала», я запретил жене использовать решётку-гриль, когда печь работала как микроволновка. Запрет мой был неслучаен. Как-то в Интернете на одном из форумов я прочитал ис
|21.11.2007
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Рецепты «от микроволновки»: это вкусно?
ит ли доверять автоматике? Ответить на этот вопрос можно лишь приготовив что-нибудь по «рецептам от микроволновки». Для того, чтобы оценить, насколько хорошо микроволновые печи справляются с пр
|22.10.2007
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TOP 5: лучшие микроволновые печи с функцией «гриль»
при всей своей простоте, пользуются устойчивым спросом. Конечно, для большинства покупателей такая микроволновка — всего лишь приятное и удобное дополнение к стандартной плите. В ней можн
|20.09.2007
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Хиты продаж: микроволновые печи
. Пароварка же нами используется только при обострениях гастрита и язвенной болезни. Именно поэтому микроволновка должна выполнять свои прямые функции — разогрев пищи. Сунул в неё тарелку
|23.08.2007
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Пароварка и СВЧ-печь: эффективный симбиоз
лениях следует рассказать немного подробнее. Компания Samsung, например, предлагает нашему вниманию СВЧ-печи серии Aqua (CE-1150-RS, CE-1160-R). Предлагаемые устройства созданы для взыскательны
|13.08.2007
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Гриль и конвекция в микроволновых печах
практически все — от той же курицы до мяса и рыбы. Даже горячим бутербродам, приготовленным в СВЧ-печи «соло» (только с функцией микроволн), чего-то не хватает — хрустящей корочки, к
|04.06.2007
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Лампочка в микроволновке
Наши коллеги решили провести небольшой опыт с обычной лампочкой. Как известно, яйцо, помешенное в микроволновку, - взрывается. Лампочка, поверьте, тоже, но со спецэффектами!
|16.11.2006
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"Контейнер на троих" для микроволновки
сное и легко приготавливаемое блюдо. Но немногие из нас владеют в совершенстве данным «искусством». Микроволновая печь порой является прекрасным вариантом для их приготовления, но яйца могут вз
|10.02.2006
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Шаровые молнии можно печь в микроволновке
Методика создания шаровой молнии, описанная авторами в статье в журнале Physical Review Letters, оказалась на удивление простой. Для этого использовалась лабораторная установка, напоминающая обычную микроволновку и включающая магнетрон частотой 2,45 ГГц и мощностью 600 Вт из бытовой микроволновой печи. Шаровые молнии создавались в двух режимах: спонтанном и индуцированном. Спонтанная эмисс
|10.02.2006
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Шаровые молнии можно печь в микроволновке
Методика создания шаровой молнии, описанная авторами в статье в журнале Physical Review Letters, оказалась на удивление простой. Для этого использовалась лабораторная установка, напоминающая обычную микроволновку и включающая магнетрон частотой 2,45 ГГц и мощностью 600 Вт из бытовой микроволновой печи. Шаровые молнии создавались в двух режимах: спонтанном и индуцированном. Спонтанная эмисс
|27.02.2003
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Микроволновкам доверяет большинство предпринимателей и военных
роволновок, при производстве которых были учтены замечания по поводу излучения. А людям, обладающим СВЧ-печами, рекомендуют не пользоваться ими постоянно и постараться не включать ее в то время
|27.02.2003
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Микроволновкам доверяет большинство предпринимателей и военных
роволновок, при производстве которых были учтены замечания по поводу излучения. А людям, обладающим СВЧ-печами, рекомендуют не пользоваться ими постоянно и постараться не включать ее в то время
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