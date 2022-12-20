Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199201
ИКТ 15371
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86976
География 3117
Статьи 1579
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

БТиЭ Гаджеты кухонные СВЧ микроволновая печь microwave oven

БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven

Что нельзя разогревать в микроволновке Что нельзя разогревать в микроволновке
Реклама микроволновой печи «Электроника», 1983 Реклама микроволновой печи «Электроника», 1983

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


20.12.2022 «Яндекс» начал продавать ТВ под собственным брендом. На подходе холодильники, микроволновки и чайники

, к августу 2022 г. за «Мегафоном» числилось сразу четыре бренда, под которыми будет продавать чайники, холодильники, стиральные машины, телевизоры, и прочую домашнюю технику, включая мультиварки и и микроволновки, а также компьютеры, смарт-ТВ и планшеты.
30.06.2021 Что можно и нельзя ставить в микроволновую печь: советы ZOOM

искры и в конечном итоге микроволновка может выйти из строя.  Категорически запрещено использовать СВЧ-печи с неисправными дверцами или поврежденным корпусом.  Нужно обязательно прокалывать об
29.06.2021 Лучшие микроволновые печи с грилем: выбор ZOOM

работы (гриль+свч). Разобраться в управлении не составит труда, оно простое и интуитивно понятное. Микроволновка Samsung GE83KRW-1 с ТЭНовым грилем  Также здесь есть функция защиты от детей, б
05.01.2021 Как правильно чистить микроволновку?

ому колесу и уплотнениям на дверце. Подставку можно помыть вручную или в посудомоечной машине. Если микроволновка грязная и снаружи, то нанесите немного средства для уборки на кухне на салфетку
17.09.2018 Современная микроволновая печь: нужна ли она? Советы по выбору

, продукты остаются более сочными и выше температура нагрева, позволяющая получить румяную корочку. СВЧ-печи в силу особенности технологии взаимодействуют исключительно с водой, и температуры в
29.05.2018 СВЧ-печи. Хиты продаж весны 2018 года

су-видницы – которые упрощали приготовление пищи и расширяли спектр техник её обработки. На их фоне СВЧ-печи постепенно утрачивали перспективы универсальности и, в основном, сконцентрировались

24.01.2018 СВЧ-печь с блогером в комплекте

Четыре дебютные модели новых СВЧ-печей серии Candy COOK-iNAPP появятся на российском рынке в конце января. Новую серию отк
08.11.2013 Инверторные микроволновые печи: рекламный трюк или реальная польза?

кроволны идут именно снаружи внутрь. Эффект «внутреннего разогрева» может возникать при обработке в СВЧ-печи продуктов с сухими, непроводящими влагу поверхностями. Например, хлебобулочных издел
24.09.2013 Щели в микроволновке могут быть полезны

рирует электрический ток. По словам изобретателей, энергии, накопленной в течение двух минут работы микроволновки, достаточно для работы простейших кухонных приборов в течение нескольких минут.
07.06.2013 Лучшие СВЧ-печи с механическим управлением и не только. Выбор ZOOM

сть обзора посвящается моделям, которые удобно использовать именно для обозначенных процессов — это СВЧ-печи, которые способны работать только в режиме «Микроволны». Для разогрева или разморажи
18.02.2013 Как выбрать микроволновую печь. Рекомендации ZOOM.CNews

о разогревать суп без «микроволновки» нужно в кастрюльке, а не сразу в тарелке. О том, что мясо без СВЧ-печи размораживается пол дня. О том, что горячие бутерброды без этой печи придётся готови
04.02.2013 Лучшие «микроволновки» страны. Выбор ZOOM

опытные модели попали в США. А в СССР, по этой версии, куда, якобы, тоже попали документы и модели СВЧ-печей, их признали вредными и запретили применение (но как же тогда «Труд»?). Надо сказат
26.10.2012 Микроволновая ракета: выполнен первый боевой запуск
17.02.2012 Лучшие микроволновки. Выбор ZOOM

микроволновка была представлена широкой публике в 1955 году, тоже в Штатах. Однако в серию бытовые СВЧ-печи впервые пошли в Японии — в 1962 году, под маркой Sharp. Интересно, что микроволновки
23.01.2012 Кухонная техника Samsung становится все умнее

ая гигиенична и легко чистится. Компания Samsung - единственный производитель, использующий в своих СВЧ-печах столь высококачественную эмаль. Разработчики Samsung заботятся также и о доступност
20.10.2010 СВЧ-печь с угольным грилем, говорящая микроволновка и другая техника 2011 года

участники которого готовили различные блюда с помощью кухонной техники LG, прошла презентация новой СВЧ-печи LG Solar Combi с угольным грилем Она называется LG Solar Combi. Вообще-то, она — про
04.06.2010 Выбор ZOOM: лучшие многофункциональные СВЧ-печи

предметом нашего разговора. ZOOM.CNews выявил лидеров. Квартет, достойный внимания наших читателей. СВЧ-печи бывают разные...   Samsung CE1185GBR Данная СВЧ-печь (Samsung CE1185GBR) – не новинк
09.12.2009 YouTube на дверце СВЧ-печи

ики на своей дверце в процессе приготовления пищи. Подобный прототип сейчас есть у Castoven. В этой СВЧ-печи установлен 10.4-дюймовый ЖК-экран, на который выводится изображение с сайта YouTube.
20.02.2009 СВЧ-печь Panasonic NN-CS596: лучший подарок на 8 марта

Почему именно микроволновая печь? Давайте будем реалистами и подумаем, что же будет приятнее получить в под
28.01.2009 СВЧ-печь Panasonic NN-CS596: гармония вкуса и пользы

ручки на газовой плите, с помощью которой плавно изменяется мощность газовой горелки. А вот старые СВЧ-печи можно сравнить с зажигалкой, в которой нет плавной регулировки. Инверторная печь Pan
23.11.2008 Инверторные технологии: комфорт и забота о здоровье

е с максимальным ускорением требует непропорционально большего расхода топлива. Поэтому инверторные СВЧ-печи, кондиционеры и холодильники с применением инверторной технологии более экономичны и
12.08.2008 Хит сезона: микроволновки без поворотного столика

для того, чтобы пища сохраняла влагу во время приготовления. Согласитесь, часто бывает так, что из СВЧ-печи достаешь пересушенную еду. С Panasonic NN-CS596S вы больше никогда не попробуете обе
24.07.2008 Микроволновка единоличника

Те, кто живет по принципу "все свое ношу с собой", могут купить личную "микроволновку" за $130 и поставить ее, к примеру, на рабочем столе, чтобы, как на фотографии, подогревать себе кофе. 
09.06.2008 Тест микроволновой печи Moulinex AFW2C1

адлежности Итак, начнем с главного. Какими бы функциями ни была снабжена микроволновка, сколь бы много блюд она ни готовила, покупают ее, как правило, не на замену ду
28.05.2008 Что будет с мобильником в микроволновке? (видео)

Вы даже не можете себе представить, что может случиться с мобильником, который положили в микроволновку. Как говорится, без комментариев.
28.03.2008 СВЧ-кулинария: мечта превращается в реальность?

лидный, продуманный, без лишних декоративных деталей. Встраиваемая печь HF 15G560 от Siemens Внутри СВЧ-печи — только проверенные временем технические решения, доказавшие свою надёжность:

26.02.2008 Дизайн современных микроволновых печей

g G2739NR за 3200 рублей, LG MD-2643G за 4300. Но это большинство вовсе не подавляющее. Не редкость СВЧ-печи с серебристым корпусом (Toshiba ER-A7 за 13000 рублей, Panasonic NN-GS595A за 9500,

25.01.2008 Микроволновые печи: физика и метафизика

альной революции и движения за равные права завоевать сердце бывшей домохозяйки? Несмотря на то что микроволновка будто бы сошла со страниц фантастического романа, изобретена она была на Земле,
19.12.2007 Тест микроволновки Panasonic NN-CS596SZPE

ала, а лишь «не рекомендовала», я запретил жене использовать решётку-гриль, когда печь работала как микроволновка. Запрет мой был неслучаен. Как-то в Интернете на одном из форумов я прочитал ис
21.11.2007 Рецепты «от микроволновки»: это вкусно?

ит ли доверять автоматике? Ответить на этот вопрос можно лишь приготовив что-нибудь по «рецептам от микроволновки». Для того, чтобы оценить, насколько хорошо микроволновые печи справляются с пр
22.10.2007 TOP 5: лучшие микроволновые печи с функцией «гриль»

при всей своей простоте, пользуются устойчивым спросом. Конечно, для большинства покупателей такая микроволновка — всего лишь приятное и удобное дополнение к стандартной плите. В ней можн
20.09.2007 Хиты продаж: микроволновые печи

. Пароварка же нами используется только при обострениях гастрита и язвенной болезни. Именно поэтому микроволновка должна выполнять свои прямые функции — разогрев пищи. Сунул в неё тарелку

23.08.2007 Пароварка и СВЧ-печь: эффективный симбиоз

лениях следует рассказать немного подробнее. Компания Samsung, например, предлагает нашему вниманию СВЧ-печи серии Aqua (CE-1150-RS, CE-1160-R). Предлагаемые устройства созданы для взыскательны
13.08.2007 Гриль и конвекция в микроволновых печах

практически все — от той же курицы до мяса и рыбы. Даже горячим бутербродам, приготовленным в СВЧ-печи «соло» (только с функцией микроволн), чего-то не хватает — хрустящей корочки, к
04.06.2007 Лампочка в микроволновке

Наши коллеги решили провести небольшой опыт с обычной лампочкой. Как известно, яйцо, помешенное в микроволновку, - взрывается. Лампочка, поверьте, тоже, но со спецэффектами!
16.11.2006 "Контейнер на троих" для микроволновки

сное и легко приготавливаемое блюдо. Но немногие из нас владеют в совершенстве данным «искусством». Микроволновая печь порой является прекрасным вариантом для их приготовления, но яйца могут вз
10.02.2006 Шаровые молнии можно печь в микроволновке

Методика создания шаровой молнии, описанная авторами в статье в журнале Physical Review Letters, оказалась на удивление простой. Для этого использовалась лабораторная установка, напоминающая обычную микроволновку и включающая магнетрон частотой 2,45 ГГц и мощностью 600 Вт из бытовой микроволновой печи. Шаровые молнии создавались в двух режимах: спонтанном и индуцированном. Спонтанная эмисс
10.02.2006 Шаровые молнии можно печь в микроволновке

Методика создания шаровой молнии, описанная авторами в статье в журнале Physical Review Letters, оказалась на удивление простой. Для этого использовалась лабораторная установка, напоминающая обычную микроволновку и включающая магнетрон частотой 2,45 ГГц и мощностью 600 Вт из бытовой микроволновой печи. Шаровые молнии создавались в двух режимах: спонтанном и индуцированном. Спонтанная эмисс
27.02.2003 Микроволновкам доверяет большинство предпринимателей и военных

роволновок, при производстве которых были учтены замечания по поводу излучения. А людям, обладающим СВЧ-печами, рекомендуют не пользоваться ими постоянно и постараться не включать ее в то время
27.02.2003 Микроволновкам доверяет большинство предпринимателей и военных

роволновок, при производстве которых были учтены замечания по поводу излучения. А людям, обладающим СВЧ-печами, рекомендуют не пользоваться ими постоянно и постараться не включать ее в то время

Публикаций - 354, упоминаний - 682

БТиЭ и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 73
LG Electronics 3735 71
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 43
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 43
Siemens AG - Siemens Group 2673 28
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 24
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Магнетрон УЗМ - Уфимский завод микроэлектроники - Прогресс БПО - Башкирское производственное объединение 37 18
Intel Corporation 12811 15
Philips 2099 15
Sharp Corporation 1062 15
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 132 14
Yandex - Яндекс 9215 13
Sony 6739 13
Daewoo Electronics - Daewoo Lucoms 67 12
Microsoft Corporation 25774 11
Toshiba Corporation 2980 11
Apple Inc 13154 10
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 9
Hitachi - Хитачи 1501 9
Haier Group 230 9
Midea Group - Midea Russia - Мидеа РУС - Мидеа Онлайн 54 9
Electrolux AB - Zanussi 61 8
Xiaomi - Сяоми 2231 8
HP - Hewlett-Packard 3662 8
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 8
ASKO 36 7
Meta Platforms - Facebook 4621 7
Lenovo Motorola 3566 7
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 7
JVC Kenwood 422 7
Stadler Form - Stadler Form Aktiengesellschaft - Штадлер Форм 29 6
МегаФон 10742 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
HP Inc. 5883 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 6
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 6
Dell EMC 5180 5
Huawei 4675 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 24
Miele - Миле 139 24
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 23
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 19
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 18
Haier - Candy Group - Канди 101 18
Hansa - Ханса 114 18
Bosch - Gaggenau 36 15
Dyson 157 12
Daewoo 103 12
Liebherr Group - Либхерр Русланд 51 10
Groupe SEB - Tefal 108 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 9
Bork - Борк-Ритейл 45 8
Beko - Beko Electronics 83 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Россети Ленэнерго 1699 7
Smeg 19 7
Ardo - Ардо 36 6
Hyundai Motor Company 436 6
Связной ГК 1401 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 5
Braun GmbH 79 5
Kärcher - Karcher - Керхер 74 4
Bugatti 17 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 4
Совкомбанк Совесть 279 4
Whirlpool KitchenAid 24 4
Swarovski AG 74 4
Nestle Nespresso - Нестле Неспрессо 23 3
Kuppersberg - Купперсберг - Monsher - MG - Эм-Джи Русланд 16 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 3
Tesla Motors 461 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Евросеть 1421 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 3
Белый Ветер 365 3
Groupe SEB - Rowenta - Ровента 52 3
Ростех - Техмаш - Завод имени Серго Производственное объединение ФГУП - ПОЗиС - Pozis - Свияга, Мир 11 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 10
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 3
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 25 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 1
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 29 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 258 1
Роскачество - Российская система качества 49 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
OSI - Open Source Initiative 80 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 2
Междисциплинарная ассоциация экологической медицины 1 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
CCSDS - Consultative Committee for Space Data Systems - Международный Консультативный Комитет по космическим системам передачи данных 4 1
ПБЛ - Профессиональная баскетбольная лига 4 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
СПРФ - Союз потребителей Российской Федерации 13 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1158 136
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 785 116
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 92
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 228 91
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 89
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 615 86
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 82
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 773 69
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 374 67
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 62
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гриль - Grill - Аэрогриль - Aerogrill - Электрогриль - Электрический гриль - Газовый гриль - Кварцевый гриль 147 61
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 60
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Варочные панели - Cooktops - Конфорка - Cooking zone 175 55
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 230 52
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 51
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 50
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 49
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 456 48
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 482 48
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 46
Физика - Теплообменник - Heat exchanger - техническое устройство теплообмен между двумя средами различной температуры - Рекуператор - Рекуперативный теплообменник - Конвекция (вид теплообмена/теплопередачи) 222 45
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 45
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 44
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 44
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 44
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 204 44
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 43
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 42
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 35
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Пароварка - Steamer 68 35
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 35
Вентилятор - Fan 1076 34
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 32
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Мультиварки с функцией Мультиповар - Мультиварка-скороварка 106 31
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 30
Аксессуары 4282 30
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 30
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Вытяжки 102 29
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 29
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 28
Google Android 15243 26
Apple iPhone 6 4861 16
Apple iOS 8583 15
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 11
Microsoft Windows 2000 8678 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 11
Groupe SEB - Moulinex ME 55 11
Redmond RBM - хлебопечка 27 10
Microsoft Windows 16882 10
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 10
Hansa BOES, BOEI - Hansa Titanium - духовой шкаф 18 8
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 8
Samsung - серия холодильников 44 8
LG Kompressor Follow Me 20 8
Bosch ActiveWater - Bosch SRI - Bosch SPS - Bosch SMV - Bosch SGS - Bosch SGV - Bosch SRV SCE - Bosch SKT - Bosch SMS - Bosch SRS - Bosch SCE - Bosch SKS - Bosch SKE - посудомоечные машины 21 7
Whirlpool MAX - серия микроволновых печей 7 7
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 7
Redmond MasterFry - Redmond SkyCooker - Redmond SkyKitchen - Redmond RMC - Redmond RMC - скороварка, мультиварка, мультикухня 22 6
Bosch MUM - Bosch OptiMUM - Bosch MSM - Bosch МСМ - Bosch MMB - Bosch ProfiKubixx - кухонные комбайны - измельчители - блендеры 12 6
Apple iPad 4011 6
Linux OS 11533 6
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 6
Samsung Navibot - Samsung Powerbot - серия робот-пылесосов 16 6
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 6
LG HOM-BOT SQUARE 17 5
Redmond SkyOven 7 5
Electrolux ComfortLift - Electrolux Real Life - Electrolux ESF - Electrolux ProClean - посудомоечные машины 18 5
Bosch Athlet - Bosch BSG, Bag&Bagless BSGL - Bosch BGS - Bosch BCS - Bosch BCH - Bosch BWD - Bosch BHN - Bosch BMS - Bosch Rock`n`Roll - Bosch Free - Bosch Roxx’x - Bosch Relaxx’x - Bosch MoveOn - Bosch Zoo'o ProAnimal - Bosch GAS - пылесос 31 5
Bosch HMT - Bosch HME - микроволновая печь 5 5
Hisense - Gorenje Ora Ito - Gorenje Ora-Ïto - Gorenje ECT - Gorenje EIT - Gorenje GMS - Gorenje GCS - Gorenje GI - Gorenje GN - Gorenje E - Gorenje EC - Gorenje EIK - Gorenje GMIN - кухонная плита - газовая плита - варочная панель 22 5
Bosch - VarioSpeed 15 5
Hansa AMM - СВЧ-печи 5 5
Microsoft Windows XP 2431 5
Intel Celeron - Серия процессоров 979 5
М.Видео-Эльдорадо - Novex 34 5
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 5
Philips Saeco - Saeco GranBaristo - Saeco GranAroma - Saeco Xelsis - Saeco PicoBaristo - Saeco Lirika - Saeco Gaggia Achille - Saeco Aroma - Saeco Incanto - Saeco Vienna - Saeco Cafe Nova - Saeco Magic Combi - Saeco Giro Odea - Gaggia Cubika - Saeco Via V 27 5
Liebherr - серия холодильников 36 5
Samsung Space Max 7 4
Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Tuvio 44 4
Головин Даниил 34 5
Рашид Карим 8 4
Тимкина Александра 10 4
Муравьев Олег 29 4
Вараксина Ольга 9 4
Шашкин Дмитрий 11 3
Mendini Alessandro - Мендини Алессандро 5 3
Morabito Ito - Морабито Ито 9 3
Марфин Алексей 13 3
McNealy Scott - Макнили Скот 49 2
Лезина Евгения 3 2
Spencer Percy LeBaron - Спенсер Перси Лебарон 2 2
Молоховец Елена 4 2
Hongwei Wang - Хунвэй Ван 22 2
Suzuki Shigeo - Судзуки Сигэо 9 2
Dishman Eric - Дишман Эрик 4 2
Гуцериев Михаил 114 2
Пузанов Владимир 14 2
Пчельников Олег 6 2
Кожевников Сергей 24 2
Низовский Григорий 36 2
Лебедев Артемий 110 2
Граф Аркадий 25 2
Рахманов Максим 47 2
Носов Константин 21 2
Криницкий Игорь 26 2
Семенов Николай 26 2
Михеев Владимир 14 2
Шувалова Анастасия 9 2
Фролов Борис 32 1
Куканов Антон 6 1
Воронова Наталия 3 1
Дроздов Михаил 1 1
Воскресенский Дмитрий 4 1
Kottmann Tillie - Коттманн Тилли 3 1
Коженков Андрей 2 1
Гунько Сергей 1 1
Блищенко Сергей 1 1
Дибров Дмитрий 5 1
Сухов Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166163 185
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 73
Европа 24962 57
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 45
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 43
Южная Корея - Республика 7051 43
Япония 13807 43
Германия - Федеративная Республика 13220 41
Земля - планета Солнечной системы 10865 38
Италия - Итальянская Республика 4508 27
Франция - Французская Республика 8176 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 15
Швеция - Королевство 3781 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 13
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 13
Германия - Берлин 732 13
Азия - Азиатский регион 5920 12
Беларусь - Белоруссия 6289 12
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 9
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 9
Турция - Турецкая республика 2620 9
Словения - Республика 255 8
Америка - Американский регион 2205 8
Израиль 2856 8
Китай - Тайвань 4245 8
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 8
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 6
Индия - Bharat 5869 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 6
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 6
США - Нью-Йорк 3180 5
Украина 7928 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 5
США - Калифорния 4828 5
Европа Западная 1496 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 197
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 82
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 57
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 54
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 465 54
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 562 47
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 45
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 647 42
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 586 39
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 36
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1458 31
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 477 30
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 27
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 632 26
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 26
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 25
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 25
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 22
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 22
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 22
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 20
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 20
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 18
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 18
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 17
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 17
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 17
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 16
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 15
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 15
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 15
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 14
Зоология - наука о животных 2887 14
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 14
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 14
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 13
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6169 13
Пищевая промышленность - Кондитерские изделия - Хлебобулочное и кондитерское производство - Confectionery - Bakery and confectionery production 97 13
CNews - ZOOM.CNews 1866 54
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 5
Чудо техники 60 5
New Scientist 1448 3
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Bloomberg 1627 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
Ведомости 1466 2
AP - Associated Press 2007 2
Известия ИД 770 2
Cosmopolitan 25 2
Physical Review Letters 164 2
NEWSru.com 229 2
PhysicsWeb 184 2
Content-Review 16 1
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 1
Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 1
Башинформ ИА 7 1
Public Library of Science - PLOS 71 1
Wikipedia - Википедия 650 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
FT - Financial Times 1295 1
ZDnet 663 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 1
РИА Новости 1033 1
DRAMeXchange 42 1
Wired - Издание 276 1
The Washington Post 350 1
9to5Google 60 1
Ars Technica 450 1
Nature 832 1
Telegraph 199 1
South China Morning Post 93 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
Из рук в руки - irr.ru 73 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
9to5Mac 70 1
VNUNet.com 214 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 15
IDC - International Data Corporation 4975 3
Bain Group - Kantar Group - TNS Kantar - Taylor Nelson Sofres 35 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
Futuresource Consulting 16 1
CNews Инновационные СМБ-компании 13 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
Mercury Research 73 1
Grand View Research 25 1
Reports and Data 4 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Gartner - Dataquest 353 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 2
ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт мясной промышленности имени В.М.Горбатова - Всесоюзный научно-исследовательский институт мясной промышленности 2 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 2
University of Bristol - Бристольский университет 86 2
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 65 2
National Agriculture and Food Research Organization - Национальная организация сельскохозяйственных и пищевых исследований - Японский центр исследования пищевых продуктов 1 1
SUNY - State University of New York - Университет штата Нью-Йорка 19 1
Минтранс РФ - Росжелдор - УрГУПС - Уральский государственный университет путей сообщения 14 1
Swinburne University of Technology - Технологический университет Суинберна 5 1
University of Bradford - Брэдфордский университет - Университет Бредфорда 6 1
FSU - Florida State University - Университет штата Флорида 33 1
Universiteit Maastricht - Maastricht University - Маастрихтский университет - Университет в Маастрихте 9 1
U.S. Department of Energy - PNNL - Pacific Northwest National Laboratory - Тихоокеанская Северо-Западная национальная лаборатория 37 1
UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco UFRPE - Federal University of Pernambuco - Федеральный университет Пернамбуку 2 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 1
Samsung IT Школа 11 1
АГУ - Адыгейский государственный университет 7 1
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 32 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 1
NIPH - Norwegian Institute of Public Health - Норвежский институт общественного здравоохранения 1 1
Kyoto University - Киотский университет 29 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 12
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 10
Samsung Forum 14 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
Red Dot Design Award 57 3
Международный женский день - 8 марта 418 3
День молодёжи - 27 июня 1087 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
LG Кулинарная академия 2 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
Масленица - Масленая неделя 26 1
Старт Хаб 21 1
Росмолодежь ФАДМ - Территория смыслов 8 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
EastWind - EW Формула - пользовательская конференция 1 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 1
MacWorld Expo 35 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще