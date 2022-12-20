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Индексная книга CNews*
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БТиЭ Гаджеты кухонные СВЧ микроволновая печь microwave oven

БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven


20.12.2022 «Яндекс» начал продавать ТВ под собственным брендом. На подходе холодильники, микроволновки и чайники
30.06.2021 Что можно и нельзя ставить в микроволновую печь: советы ZOOM
17.09.2018 Современная микроволновая печь: нужна ли она? Советы по выбору
29.05.2018 СВЧ-печи. Хиты продаж весны 2018 года
24.01.2018 СВЧ-печь с блогером в комплекте
07.06.2013 Лучшие СВЧ-печи с механическим управлением и не только. Выбор ZOOM
18.02.2013 Как выбрать микроволновую печь. Рекомендации ZOOM.CNews
04.02.2013 Лучшие «микроволновки» страны. Выбор ZOOM
17.02.2012 Лучшие микроволновки. Выбор ZOOM
20.10.2010 СВЧ-печь с угольным грилем, говорящая микроволновка и другая техника 2011 года
04.06.2010 Выбор ZOOM: лучшие многофункциональные СВЧ-печи
09.12.2009 YouTube на дверце СВЧ-печи
28.01.2009 СВЧ-печь Panasonic NN-CS596: гармония вкуса и пользы
12.08.2008 Хит сезона: микроволновки без поворотного столика
28.03.2008 СВЧ-кулинария: мечта превращается в реальность?
26.02.2008 Дизайн современных микроволновых печей
19.12.2007 Тест микроволновки Panasonic NN-CS596SZPE
21.11.2007 Рецепты «от микроволновки»: это вкусно?
23.08.2007 Пароварка и СВЧ-печь: эффективный симбиоз
13.08.2007 Гриль и конвекция в микроволновых печах

Публикаций - 248, упоминаний - 404

БТиЭ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

LG Electronics 3544 41
Samsung Electronics 9771 38
Zoom Int - Zoom Video Communications 1334 28
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 28
Bosch and Siemens Home Appliances Group, BSH - БСХ бытовые приборы 390 22
Siemens AG - Siemens Group 2548 18
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 716 14
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 220 14
Ростех - Автоматика - Магнетрон УЗМ - Уфимский завод микроэлектроники - Прогресс БПО - Башкирское производственное объединение 34 14
BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte 67 11
Sharp Corporation 1042 7
Daewoo Electronics 43 7
Philips 2054 7
Ростех - Автоматика Концерн 1503 7
Redmond - Инновационные решения 106 6
Raytheon - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Systems 306 6
Apple Inc 11260 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8097 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7021 5
Цифра ГК 2164 4
Haier 122 4
JVC Kenwood 412 4
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 53 3
Google LLC 10997 3
Midea 27 3
ASKO 27 3
Yandex - Яндекс 5762 3
Lite-On 33 3
Sony 6486 3
Lenovo Motorola 3505 3
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 589 3
IBS Platformix - СИЛА 839 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 345 3
Titanium 80 3
Meta Platforms - Facebook 4346 3
Xiaomi 1324 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 831 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 702 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 350 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 383 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6656 22
Hansa - Ханса 101 16
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 132 14
Whirlpool - IHP Appliances Sales - Вирлпул Рус 81 14
Miele - Миле 133 12
Haier - Candy Group - Канди 92 11
Daewoo 102 10
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2527 10
Gorenje 88 10
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 610 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1859 8
Dyson 113 8
Gaggenau 35 7
Beko 66 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 906 5
Groupe SEB - Tefal 85 5
Liebherr Group - Либхерр Русланд 49 5
Связной ГК 1342 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6230 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5893 3
Kärcher 34 3
Россети Ленэнерго 2360 3
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 154 2
Braun 76 2
Swarovski AG 70 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 164 2
НСПК - Национальная система платежных карт 619 2
eBay Inc 1599 2
Студия Артемия Лебедева 93 2
Smeg 16 2
Hyundai Motor Company 342 2
Melitta 6 2
Совкомбанк Совесть 267 2
Лента - Сеть розничной торговли 1722 2
Zauber 4 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 321 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 666 2
Ardo - Ардо 32 2
LEGO 221 2
Nespresso 19 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 319 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10463 5
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 357 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18207 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4607 4
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 859 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1924 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3396 2
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 62 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 407 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 339 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 62 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 277 1
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 28 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français 71 1
Судебная власть - Judicial power 2111 1
МВД РФ РУВД - Районное управление внутренних дел - МВД РФ РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД - Отделы МВД России 114 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1332 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9245 1
Роскачество - Российская система качества 27 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 185 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 93 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1208 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1757 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2522 1
МВД РФ Управление К 118 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 349 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1879 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 865 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2923 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3075 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2728 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1799 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 3
4CIO 713 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2581 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
Междисциплинарная ассоциация экологической медицины 1 1
Холодильник - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 937 59
БТиЭ - Стиральная машина - Washer 614 50
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21543 43
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11887 41
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 365 39
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79623 39
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 125 37
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 198 35
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5711 35
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12774 33
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39537 32
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 266 31
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6661 30
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11347 29
Пылесос - Vacuum cleaner 489 27
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets -Air conditioners - Air conditioning systems 2280 26
БТиЭ - Утюг 129 24
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25283 22
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10083 22
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 160 21
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2619 21
Вентилятор - Fan 901 20
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8713 19
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6425 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26186 18
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15143 17
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11561 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53901 16
Конвекция - вид теплообмена (теплопередачи) 48 16
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6171 16
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6757 16
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 128 16
Аксессуары 3502 16
Кнопочное управление 511 16
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16162 15
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13299 15
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13627 15
Электроэнергетика - Smart Grid - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 1806 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12218 14
AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2028 14
ГИС СОЛО - государственная информационная система Современное образование Ленинградской области 71 14
Google Android 12656 11
Microsoft Windows 2000 12715 10
Apple iPhone 6 6204 10
Apple iOS 6867 9
Groupe SEB - Moulinex ME 51 9
LG Kompressor Follow Me 20 6
Samsung Family Hub - серия умных холодильников 10 5
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 305 5
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 381 5
Apple iPad 3749 5
Microsoft Windows BitLocker 1280 4
Linux OS 8334 4
Redmond SkyOven 6 4
М.Видео-Эльдорадо Novex 23 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6656 4
LG InstaView Door-in-Door - холодильник 13 3
Яндекс.Маркет - Vionic 4 3
Яндекс.Маркет - Tuvio 7 3
Яндекс.Маркет 575 3
Samsung Space Max 7 3
Microsoft Skype 1982 3
Age of Kings 3450 3
Electrolux ESF - компактные посудомоечные машины 13 3
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 341 3
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston MWHA 3 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4368 3
Samsung RL - серия холодильников 15 3
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 194 3
LG HOM-BOT SQUARE 15 3
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 70 2
LG OLED Signature 26 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston Aqualtis 3 2
Samsung NV - серия духовых шкафов 5 2
Samsung Eco Bubble - EcoBubble 12 2
Panasonic VIERA - серия плазменных ЖК-телевизоров 91 2
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 253 2
Samsung SmartThings 35 2
Google YouTube - Видеохостинг 2445 2
Groupe SEB - Moulinex Cook4Me 5 2
Головин Даниил 34 3
Рашид Карим 6 3
Михеев Владимир 14 2
Лебедев Артемий 97 2
Вараксина Ольга 9 2
Максименко Евгений 6 1
Чернявский Юрий 1 1
Пьянков Юрий 2 1
Воронцова Кира 4 1
Шамшилов Рагим 1 1
Мараханов Юлий 1 1
Шашкин Дмитрий 4 1
Борзилов Давид 45 1
Розенбаум Александр 2 1
Арышев Виталий 5 1
Фролов Борис 7 1
Чайковский Пётр 8 1
Сирина Екатерина 10 1
Криницкий Игорь 26 1
Турищева Ольга 30 1
Носов Константин 16 1
Селезнев Александр 1 1
Захарова Юлия 3 1
Stadler Martin - Штадлер Мартин 2 1
Ильяшевский Евгений 1 1
Кондратьев Николай 3 1
Алексеева Анна 1 1
Агалакова Марина 1 1
Малышева Елена 3 1
Самохвалова Ирина 3 1
Апатова Татьяна 1 1
Киркоров Филипп 7 1
Григорьев Юрий 3 1
Захаров Никита 1 1
Шмарковский Кирилл 1 1
Сухов Дмитрий 1 1
Блищенко Сергей 1 1
Воскресенский Дмитрий 4 1
Воронова Наталия 3 1
Куканов Антон 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 124009 79
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50343 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39627 40
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15205 22
Южная Корея - Республика 6306 22
Германия - Федеративная Республика 12088 21
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17181 20
Япония 12961 20
Европа 21374 18
Италия - Итальянская Республика 4235 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15211 12
Франция - Французская Республика 7097 11
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2623 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12964 8
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Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2390 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13233 5
Солнце - звезда Солнечной системы 4915 5
Азия - Азиатский регион 5002 5
Турция - Турецкая республика 2088 4
Украина 7307 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1292 4
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 712 4
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Словения - Республика 201 3
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 132 3
Китай - Тайвань 3771 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2569 3
Израиль 2615 3
США - Нью-Йорк 2812 3
США - Нью-Джерси 290 2
Болгария - Республика 685 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3433 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2389 2
Америка 2157 2
Индия - Республика 5097 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 994 2
Беларусь - Белоруссия 4343 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4725 81
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