Индексная книга CNews*
БТиЭ Гаджеты кухонные СВЧ микроволновая печь microwave oven
Публикаций - 248, упоминаний - 404
БТиЭ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Головин Даниил 34 3
|Рашид Карим 6 3
|Михеев Владимир 14 2
|Лебедев Артемий 97 2
|Вараксина Ольга 9 2
|Максименко Евгений 6 1
|Чернявский Юрий 1 1
|Пьянков Юрий 2 1
|Воронцова Кира 4 1
|Шамшилов Рагим 1 1
|Мараханов Юлий 1 1
|Шашкин Дмитрий 4 1
|Борзилов Давид 45 1
|Розенбаум Александр 2 1
|Арышев Виталий 5 1
|Фролов Борис 7 1
|Чайковский Пётр 8 1
|Сирина Екатерина 10 1
|Криницкий Игорь 26 1
|Турищева Ольга 30 1
|Носов Константин 16 1
|Селезнев Александр 1 1
|Захарова Юлия 3 1
|Stadler Martin - Штадлер Мартин 2 1
|Ильяшевский Евгений 1 1
|Кондратьев Николай 3 1
|Алексеева Анна 1 1
|Агалакова Марина 1 1
|Малышева Елена 3 1
|Самохвалова Ирина 3 1
|Апатова Татьяна 1 1
|Киркоров Филипп 7 1
|Григорьев Юрий 3 1
|Захаров Никита 1 1
|Шмарковский Кирилл 1 1
|Сухов Дмитрий 1 1
|Блищенко Сергей 1 1
|Воскресенский Дмитрий 4 1
|Воронова Наталия 3 1
|Куканов Антон 6 1
|CNews - ZOOM.CNews 1758 36
|AP - Associated Press 1994 2
|Cosmopolitan 25 2
|NEWSru.com 229 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11015 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1184 1
|Ведомости 575 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1266 1
|Чудо техники 60 1
|Известия ИД 478 1
|Nature 795 1
|91Mobiles 1707 1
|Der Spiegel 145 1
|Nikkei Electronics 78 1
|Content-Review 5 1
|Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 26 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7494 5
|ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2176 1
|GfK Rus - ГФК-Русь 208 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223983, в очереди разбора - 873317.
Создано именных указателей - 113705.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223983, в очереди разбора - 873317.
Создано именных указателей - 113705.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.