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Россия ПФО Казань Казанская агломерация
СОБЫТИЯ
|06.08.2026
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«Таттелеком»: Жители Казани, Чистополя и Кукмора потребляют наибольший объем мобильного трафика
ент «Летай» потребляет порядка 4 ГБ трафика в неделю (по обезличенным данным оператора). При этом в Казани, Чистополе и Кукморе этот показатель в 1,5 раза выше. Такой уровень активности связан
|04.08.2026
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«МегаФон» усилил мобильную сеть в спальных районах Казани
игналом резидентов популярных жилых комплексов и посетителей общественных пространств, а также разгрузили соседние базовые станции. На «Кварталах» инфраструктура связи охватила территорию ЖК «Счастье в Казани» на улице Гаврилова. Благодаря перераспределению нагрузки качество покрытия улучшилось в популярных у местных жителей парках «Континент» и «Савиново». В то же время дополнительным обор
|31.07.2026
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Red Security: Казань попала в топ-3 поволжских городов по количеству DDoS-атак
и годом ранее, занимает второе место среди федеральных округов. Наибольшее количество атак, помимо Казани, специалисты Red Security зафиксировали в Самаре, Ижевске и Нижнем Новгороде. Чаще все
|16.06.2026
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Россияне в июне посетили Санкт-Петербург, Сочи и Казань
В длинные праздничные выходные в июне пользователи каршеринга съездили в Санкт-Петербург, Сочи и Казань. Об этом CNews сообщили представители BelkaCar. Таким оказался топ-3 самых популярных ответов на вопрос, где пользователи россияне провести праздники. В пятерку самых популярных ответов
|03.06.2026
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Больше всего роботов-курьеров ждут в Перми, Казани и Уфе
услугам роботов-курьеров зафиксирован в Перми — за автоматизированную доставку 36% респондентов. В Казани ровера хотят видеть 33% опрошенных. В Уфе — 32%. В Самаре и Краснодаре по 30% опрошенн
|23.04.2026
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МТС расширила гигабитную сеть интернета в Казани
МТС объявила о расширении сети высокоскоростного домашнего интернета в Казани. Доступ к фиксированному интернету на скорости до 1 Гбит/с получили жители крупных ЖК
|03.04.2026
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В Казанском федеральном университете открылась специализированная лаборатория по промышленной автоматике на базе оборудования «Реглаб»
В Казанском федеральном университета (КФУ) состоялось открытие специализированной лаборатории по автоматизированным системам управления технологическими процессами. Новая лаборатория, созданная в
|26.03.2026
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Robort by 3Logic Group внедрила робота-уборщика в ТЦ «Мега Казань»
Robort by 3Logic Group объявила о завершении проекта по внедрению частичной роботизации клининга в ТЦ «Мега Казань». Внедрение сервисного робота-уборщика Keenon KleenBot C40 позволило обеспечить стабильное качество уборки в условиях интенсивного трафика и сложной планировки с островками, витринами и
|24.03.2026
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Казани добавили частот
льцев 3G-устройств, технические специалисты применили сбалансированный подход и оставили часть частотного ресурса в сетях третьего поколения. «В апреле и мае туристический поток в популярных локациях Казани традиционно вырастает более чем вдвое. Плотная застройка и современные строительные материалы создают естественные препятствия для прохождения радиосигнала. Чтобы минимизировать это влия
|20.01.2026
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«Сибур» обеспечил 78% локализации оборудования для своего научно-исследовательского центра в Казани
Компания завершила формирование целевой конфигурации оснащения флагманского R&D-центра «Сибур Инновации» в Казани. В совокупности 78% оборудования и инфраструктурных решений будет произведено в России, при этом значительная часть разрабатывается специально под задачи центра. Достигнутый уровень лока
|30.12.2025
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Проект по продаже автомобилей Seres в салоне МТС в Казани привлек свыше 75 тыс. клиентов
МТС сообщает о результатах продаж автомобилей Aito Seres М5 в Казани в партнерстве с дистрибьютером «МБ Рус». За неполные восемь месяцев со старта продаж в четырех салонах и в интернет-магазине МТС, проект привлек свыше 550 тыс. клиентов, из которых более
|29.12.2025
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Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск и Томск — лучшие города для учебы в ИT по мнению программистов
верной столицы в зарплатном рейтинге SuperJob выше позиции у ИТМО — он на втором месте с медианным заработком выпускников в 290 тыс. руб.. СПбГУ на четвертом месте (270 тыс. руб.). Следующие города — Казань + Иннополис — получили в сумме 3% голосов опрошенных. Университет «Иннополис» опередил Казанский (Приволжский) федеральный университет в рейтинге лучших ИT-вузов. Выпускники Иннополиса в
|24.12.2025
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В «Дзене» появился раздел «Казань» с новостями на татарском языке
тели «Дзена». Теперь жители Республики Татарстан могут читать актуальные материалы о событиях в регионе как на русском, так и на татарском языке, выбирая удобный для себя формат. Специальная рубрика «Казань» на сайте dzen.ru автоматически появляется на главной странице у пользователей из Татарстана при выборе города через геолокацию или вручную. При клике на рубрику открывается тематический
|04.12.2025
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«Т-Технологии» открыли второй ИТ-хаб в Казани
— материнская компания «Т-Банка» — расширила свое присутствие в Татарстане и открыла новый ИТ-хаб в Казани. Пространство площадью 1580,7 кв. м расположено в бизнес-центре класса А «Suvar Plaza»
|03.12.2025
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«ТрансТелеКом» подключил Wi-Fi в бизнес-зале Казанского вокзала
осточном – в Москве, на Московском – в Санкт-Петербурге, а также на вокзалах Петрозаводск, Иваново, Казань, Нижний Новгород, Самара, Уфа, Волгоград, Ростов-на-Дону, Сочи, Адлер, Екатеринбург и
|01.12.2025
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«Яндекс» запустил в Казани роботизированную доставку
На улицах Казани появились первые роботы-доставщики «Яндекса». Они доставляют заказы «Яндекс Лавки» в ц
|05.11.2025
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Казань обогнала Санкт-Петербург в рейтинге лучших городов для карьеры
Сервис по поиску работы SuperJob опубликовал результаты исследования: Казань потеснила Санкт-Петербург в рейтинге лучших городов для карьеры. В опросе приняли участие 20500 экономически активных граждан, живущих в городах с численностью населения от 500 тыс. чело
|27.10.2025
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Бесплатный Wi-Fi стал доступен для гостей Казанского Кремля
ров. Помимо требований по сохранению архитектуры объектов культурного наследия при построении сетей Wi-Fi необходимо было учесть толщину стен и перекрытий зданий, расположенных в самых древних частях Казанского Кремля, – 1,5–3 м. Подобные конструкции могут являться помехой для распространения сигнала. Инженеры «Таттелекома» решили эту задачу на этапе радиопланирования. В условиях ограничени
|13.10.2025
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УК «Юнит Сервис Казань» начала использовать функцию внешних платежей в мобильном приложении жителя
Чтобы упростить для жителей на прямых договорах оплату счетов, «Юнит Сервис Казань» стала использовать функцию внешних платежей. Теперь собственники и арендаторы видят и оплачивают счета ресурсоснабжающих организаций и другие коммунальные услуги в мобильном приложении
|24.09.2025
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Space стал резидентом Казанского ИТ-парка
Компания «Даком М» с линейкой продуктов виртуализации Space теперь резидент Казанского ИТ-парка. Возможности площадки откроют доступ к программам развития бизнеса, расши
|19.09.2025
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«СКБ Контур» и Банк Казани договорились о сотрудничестве
Компания «СКБ Контур» и Банк Казани заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Документ определяет основные направления сотрудничества для разработки и внедрения передовых цифровых решений в финансовом секторе. Об
|18.09.2025
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МТС и МУП «Метроэлектротранс» планируют укреплять цифровую инфраструктуру казанской подземки
МТС сообщает о подписании соглашения о намерениях с МУП «Метроэлектротранс» Казани. Стороны планируют развивать сотрудничество в части укрепления цифровой инфраструктуры
|18.09.2025
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«Яндекс Go» и «Метроэлектротранс» Казани будут развивать технологии бесконтактной оплаты проезда
Яндекс Go и «Метроэлектротранс» Казани подписали соглашение о намерениях по внедрению бесконтактной оплаты проезда в метро, трамваях и троллейбусах города в мобильном приложении. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс G
|18.09.2025
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Innostage заключила соглашение о сотрудничестве с Казанским национальным исследовательским технологическим университетом
и и бизнеса в цифровую эпоху. Это первый образовательный проект Innostage в Татарстане. В 2023 г. в Казани открылся Студенческий Security Operation Center (SOC) — первый в России межвузовский ц
|17.09.2025
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Innostage заключила соглашение о сотрудничестве с Казанским государственным энергетическим университетом
ценимую пользу как самому вузу, так и нашим многочисленным партнерам среди промышленных предприятий», — сказал Эдвард Абдуллазянов, ректор КГЭУ. «Мы видим огромный потенциал в совместных программах с Казанским государственным энергетическим университетом, которые позволят готовить высококвалифицированных специалистов, способных противостоять современным угрозам. Мы планируем проводить масте
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Wi-Fi 6: проникновение растет, значение увеличивается
ает иммерсивность и, как отмечают эксперты, способствует созданию нового пользовательского опыта. В Казани сеть обеспечивает работу умных домов, работу офисных компьютеров, взаимодействие работ
|29.08.2025
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Бесплатные аудиогиды МТС из Казани до Болгар и Свияжска стали доступны на новой платформе Tmatic.travel
ает о потайных ходах под рекой Казанкой и историю о том, как в вопросе появления железной дороги до Казани сыграло свою роль седло, созданное казанским купцом Сайдашевым. Аудиогид включает в се
|13.08.2025
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Автономный грузовик Navio проехал из Санкт-Петербурга в Казань: 1600 км за 24 часа
Автономный тягач Navio за 24 часа преодолел маршрут Санкт-Петербург — Казань по трассам М-11 «Нева», А-113 ЦКАД и М-12 «Восток» — это больше 1600 км. Об этом CNews сообщили представители Navio. Для сравнения, стандартный рейс из Санкт-Петербурга в Казань з
|21.07.2025
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Около 20 тыс. татарстанцев в крупных ЖК Казани получили доступ к гигабитному интернету МТС
МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного домашнего интернета в Казани. Доступ к домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с получили татарстанцы, проживающи
|14.07.2025
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В Казани запущен сервис временной занятости «Авито Подработка»
доступен в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, а теперь заработал и в Казани. Запуск в столице Татарстана обусловлен растущим спросом на гибкие форматы занятости:
|24.06.2025
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Будущих новоселов Казани обеспечили связью
стане Михаил Русинов. Весной 2025 г. оператор запустил объекты связи в густонаселенных микрорайонах Казани. Оборудование помогает снять часть нагрузки с уже существующего в динамично развивающе
|18.06.2025
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Татарстанцы смогут купить гибридные автомобили в салоне МТС в Казани
го центра Aito Seres свяжутся с ними, предложат тест-драйв и расскажут подробно об условиях покупки. В ближайшее время автомобили станут полноценной частью розничного канала продаж экосистемы. Помимо Казани, модели Aito Seres M5 и M7 появятся во флагманских салонах Москвы, Красноярска, Перми, Екатеринбурга и Красногорска. В рамках проекта, салоны МТС выступают площадкой для демонстрации маш
|15.05.2025
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Казань удержала лидерство по бронированию жилья на майских праздниках
экосистему МТС, подвела итоги бронирования туристического жилья в России на майские праздники 2025 г. Согласно исследованию, количество поездок по стране в этот период увеличилось на 35% год к году. Казань удержала место в тройке лидеров и по количеству бронирований традиционно уступила только столичным регионам. Об этом CNews сообщили представители МТС. Лидерами по количеству бронирований
|10.04.2025
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ЦППК полностью обновила экспрессы на Казанском направлении
ской компании (ЦППК). Новые составы повышенной комфортности «РЭКС» уже перевозят пассажиров ЦППК на Казанском направлении в качестве региональных экспрессов. В этих поездах установлены комфортн
|25.03.2025
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Казань возглавила топ направлений по поездкам на майские праздники
комитетом Республики Татарстан по туризму, мы запустили бесплатный цифровой гастрономический гид по Казани, которым могут воспользоваться все гости региона», — сказал директор МТС в Татарстане
|24.03.2025
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Казань вошла в топ-5 по количеству звонков от мошенников
виса «МТС Защитник» проанализировала мошеннические звонки в период с января по февраль 2025 г. и выяснила, что мошенники стали чаще звонить россиянам. В число популярных у мошенников городов попала и Казань, она стала четвертой в списке миллионников, жителям которых они чаще всего пытались дозвониться. Об этом CNews сообщили представители МТС. Мошенники стали звонить россиянам чаще: в конце
|14.03.2025
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Российский венчурный форум состоится в Казани с 9 по 11 апреля
С 9 по 11 апреля 2025 г. в Казани пройдет XIX Российский венчурный форум — одно из ведущих событий для технологического
|13.03.2025
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«Яндекс Еда» выпустила Ultima Guide по лучшим заведениям Казани
Жители и гости Казани теперь могут выбирать рестораны с помощью Ultima Guide «Яндекс Еда» — ресторанного пут
|24.02.2025
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Кикшеринг «МТС Юрент» будет обмениваться с властями Казани данными о поездках
Сервис кикшеринга «МТС Юрент» будет предоставлять властям Казани расширенные данные о своем парке самокатов и поездках в новом сезоне. Это поможет городу развивать инфраструктуру и повышать безопасность поездок на самокатах. Аналогичное решение уже ра
|24.01.2025
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Казань стала первой в Поволжье по количеству отраженных DDoS-атак
ы в конце IV квартала 2024 г. Всего с октября по декабрь 2024 г. провайдер кибербезопасности отразил свыше 22,7 тыс. DDoS-атак на ресурсы заказчиков, а за весь год – больше 68,5 тыс. атак этого типа. Казань стала лидером по числу DDoS-атак на веб-ресурсы компаний Поволжья, на нее пришлась почти четверть всех атак округа. Об этом CNews сообщили представители МТС. Всего на организации Поволжь
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Никифоров Николай 1138 89
|Минниханов Рустам 122 57
|Шайхутдинов Роман 116 46
|Путин Владимир 3454 44
|Медведев Дмитрий 1665 42
|Шакиров Марат 61 41
|Кабанов Марат 91 30
|Гузаиров Айдар 64 23
|Русинов Михаил 54 22
|Свердлов Денис 201 21
|Хайруллин Айрат 108 20
|Ахмеров Тимур 91 19
|Шадаев Максут 1210 18
|Щеголев Игорь 699 17
|Дьячков Виктор 37 17
|Рейман Леонид 1065 16
|Слизень Виталий 244 15
|Мишустин Михаил 787 14
|Фазылзянов Фарит 30 14
|Чернышенко Дмитрий 580 13
|Губанов Андрей 117 13
|Якубов Тимур 19 13
|Цаплин Никита 87 12
|Греф Герман 485 11
|Козлова Ирина 29 11
|Лысенко Эдуард 317 10
|Дворкович Аркадий 216 10
|Иванов Михаил 116 10
|Белоусов Сергей 254 9
|Чемезов Сергей 147 9
|Попов Алексей 339 9
|Газизов Камиль 68 9
|Минниханов Рифкат 15 9
|Собянин Сергей 538 8
|Волин Алексей 122 8
|Никифорова Светлана 34 8
|Евраев Михаил 266 8
|Малеев Алексей 18 8
|Гук Андрей 41 8
|Платонова Оксана 14 8
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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