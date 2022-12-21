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Россия ПФО Казань Казанская агломерация

Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация


21.12.2022 «Сбермаркет» запустил доставку готовой еды из более чем 50 ресторанов Казани
15.12.2022 МТС разогнала скорости интернета на популярных катках и лыжных трассах Казани
14.12.2022 «Ростелеком» продолжит мониторинг благоустройства в Казани с использованием CitySoft
12.12.2022 В Казани появилась научная Лаборатория интеллектуальных транспортных систем
08.12.2022 МТС ускорила интернет для бизнеса в промзонах Казани и Набережных Челнов
15.11.2022 «Мегафон» увеличил скорость мобильного интернета в окрестностях Казани
30.09.2022 ГК «1520» внедрила цифровое управление на железнодорожной станции Казань
15.09.2022 «Авито» открывает офис в Казани и создает новые рабочие места
04.08.2022 ЦППК завершила установку почти 150 валидаторов новой модели на Казанском направлении
25.04.2022 Russia Open Source IT-саммит откроет серию мероприятий по открытому коду
01.04.2022 Аналитики «Авито Работы» и GigAnt: Россияне предпочитают искать подработку на онлайн-сервисах, чем в соцсетях
27.12.2021 «Ростелеком» обеспечил интернетом «Клинику Нуриевых» в Казани
16.12.2021 Жители Казани смогут оплачивать проезд в транспорте мобильным телефоном
15.12.2021 В Казани внедряют цифровое решение для контроля благоустройства и состояния дорожной инфраструктуры
29.11.2021 Автосервис федеральной сети «Авто-Японец» ускоряет работу с клиентами с «1С:Автосервис»
Wi-Fi 6: проникновение растет, значение увеличивается
24.09.2021 В Казанском национальном исследовательском техническом университете появится лаборатория интеллектуальных транспортных систем
19.07.2021 «Сбер» внедрил поддержку экспресс-оплаты в метро Казани через Apple Pay
10.06.2021 В российском метро включили бесплатное 5G
10.06.2021 Tele2 запустила 5G в Казанском метро
13.04.2021 «Сбер» откроет контактный центр в Казани
01.04.2021 «Яндекс.Лавка» продолжает экспансию в регионы и запускается в Казани
25.08.2020 Крупнейшее китайское такси приехало завоевывать Россию
17.03.2020 «Казань экспо» модернизирует ИКТ-инфраструктуру на оборудовании Huawei
12.02.2020 «Энвижн груп» и мэрия Казани подписали соглашение о реализации проектов «умного города»
07.02.2020 Сбербанк выводит образование в России на мировой уровень
28.11.2019 Идут испытания самолета, в который вложился экс-глава Минкомсвязи. Видео
22.10.2019 Фирма «1С» наградила победителей конкурса лучших пользователей 1С:ИТС
17.09.2019 Huawei запустила новый пилотный проект в Казани
28.08.2019 Россия оценила перспективы своих ИТ-шников в цифровых профессиях будущего
27.08.2019 «Ситимобил» запустился в Казани
16.08.2019 В Казани появится первый в Поволжье и на Урале региональный центр ГосСОПКА
10.06.2019 «1С-Рарус» автоматизировал работу «Казань-Шинторг»
31.05.2019 «Магнит» и iGooods запускают доставку продуктов в Москве и Казани
22.05.2019 Prof-IT Group автоматизировала управление закупками для Казанского вертолетного завода
14.12.2018 Сбербанк сделал Казанский метрополитен полностью безналичным
19.10.2018 Лаборатория «IoT Академии Samsung» открылась в Казанском федеральном университете
04.10.2018 В Казани обсудили вопросы цифровой трансформации
20.09.2018 «Первый БИТ» автоматизировал работу Казанского Кремля
22.06.2018 Беспилотный автомобиль «Яндекса» совершил пробег из Москвы в Казань

Публикаций - 2357, упоминаний - 3459

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 9405 166
Microsoft Corporation 23468 163
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10043 161
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8031 153
Yandex - Яндекс 5643 135
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6919 135
6984 133
1С-ИжТиСи 6301 128
IBM - International Business Machines Corp 9186 63
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2760 62
Барс груп 518 62
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 152 56
SAP SE 4871 56
Apple Inc 11169 55
Samsung Electronics 9715 55
Softline - Софтлайн 2070 54
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4143 53
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2490 52
Huawei 3495 52
СИНХ - Таттелеком 167 51
ICL ГК 250 51
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 776 50
Intel Corporation 11654 48
Cisco Systems 4869 48
Oracle Corporation 6297 44
HP Inc. 5513 43
Крок - Croc 1703 38
1С-Рарус 802 37
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1348 37
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1785 37
Yota - Скартел - WiMAX Holding 827 36
АйТи 1281 36
Google LLC 10921 36
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1920 36
VK - Mail.ru Group 3197 34
NVision Group - Энвижн Груп 667 32
МегаФон - Синтерра - Synterra 788 32
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5587 32
Siemens AG - Siemens Group 2541 31
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2966 30
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5768 108
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 68
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6178 67
Почта России ПАО 1983 49
РЖД - Российские железные дороги 1615 41
Связной ГК 1334 38
Точка 3792 38
Ак Барс Банк 249 36
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1821 35
Татнефть 206 32
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 31
КамАЗ - Камский автомобильный завод 376 30
Газпром ПАО 1149 28
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1769 27
Яндекс.Такси 323 26
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2511 26
Евросеть 1398 23
Россети Ленэнерго 2340 22
Visa International 1872 21
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6622 21
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 20
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 164 20
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 303 19
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 336 18
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 60 17
AliExpress 380 16
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1007 15
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 45 14
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 25 13
Лента - Сеть розничной торговли 1693 13
Uber 304 13
НСПК - Национальная система платежных карт 611 13
Май - Российская торговая компания 1017 13
Auchan Holding - Ашан Ритейл 230 12
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 706 12
Белый Ветер 353 12
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 350 12
Альфа-Банк 1594 12
Роснефть НК - нефтяная компания 473 11
Qiwi 923 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17907 284
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9049 190
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10361 138
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3056 71
Президент Российской Федерации 3699 65
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2370 58
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2429 45
Правительство Республики Татарстан - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ - Минсвязи Татарстана 107 39
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4303 38
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1641 38
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2332 37
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2992 37
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1173 36
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1243 36
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3677 34
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 600 30
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2382 29
Правительство Москвы 1986 29
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1198 29
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2017 27
Федеральное казначейство России 1548 24
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2687 23
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2499 22
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1035 22
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 69 22
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 59 19
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 517 19
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1204 19
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1590 19
Администрация Президента РФ 977 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2832 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1636 17
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 17
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 858 16
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1387 15
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1544 14
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 673 13
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 543 13
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 700 13
Россвязь - Федеральное агентство связи 716 12
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6046 62
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 11
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1793 9
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 7
Единая Россия - Политическая партия 262 6
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 247 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 550 4
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 4
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 58 4
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 163 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 3
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 22 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 227 3
Гильдия Управляющих Документацией 72 3
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 17 2
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 41 2
TIA - Telecommunications Industry Association 86 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 103 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1360 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 425 2
АРБ - Ассоциация российских банков 200 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 64 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2566 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 242 2
FISU - Fédération Internationale du Sport Universitaire - Международная федерация университетского спорта 2 2
8K Association - Ассоциация 8K 159 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 23 2
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 9 1
Ассоциация менеджеров 97 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 36 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 16 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 35 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53057 817
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79077 705
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38711 399
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25877 351
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 24996 295
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17397 237
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22105 230
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24934 211
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11334 202
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10133 198
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25590 190
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17057 183
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14792 178
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21301 175
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11702 171
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10762 169
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10003 160
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9466 151
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8718 116
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9685 115
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7345 114
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10886 109
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 7998 103
ШПД Мобильный - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband 5214 100
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15041 97
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17285 97
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7928 93
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11488 86
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9081 86
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12502 85
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7748 84
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9758 80
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 15990 80
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21884 80
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6503 130
Google Android 12520 97
Microsoft Windows 2000 12660 74
Apple iOS 6780 72
Apple iPhone 6 6165 58
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4090 56
Microsoft Windows 14415 51
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1970 41
Apple iPhone - серия смартфонов 6608 36
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2890 35
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2500 30
Age of Kings 3444 29
Linux OS 8215 25
Google Play - Google Store - Android Market 2926 25
Superjob 279 25
Apple - App Store 2594 25
Яндекс.Маркет 572 24
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 465 23
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1020 22
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1076 21
Яндекс Go 126 20
Oracle Java - язык программирования 2758 20
СКБ Контур - Контур.Фокус 677 19
Microsoft Office 3429 19
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4354 18
Яндекс.Лавка 145 18
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 907 17
Apple iPad 3735 16
Google YouTube - Видеохостинг 2423 16
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 16
Microsoft Dynamics 1169 16
Microsoft Exchange 1332 15
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 340 14
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 600 14
ВГТРК Смотрим 516 14
Apple Pay 458 14
Microsoft SQL Server 1471 14
Microsoft Azure 1320 13
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1044 13
Яндекс.Карты и Транспорт 390 13
Никифоров Николай 1172 90
Минниханов Рустам 108 51
Шайхутдинов Роман 112 46
Медведев Дмитрий 1629 41
Путин Владимир 2717 38
Свердлов Денис 181 21
Шакиров Марат 34 21
Ахмеров Тимур 86 19
Рейман Леонид 1031 17
Щеголев Игорь 689 17
Дьячков Виктор 34 15
Гузаиров Айдар 28 15
Слизень Виталий 242 15
Фазылзянов Фарит 28 14
Хайруллин Айрат 65 13
Якубов Тимур 19 13
Лысенко Эдуард 270 10
Мишустин Михаил 481 9
Чемезов Сергей 136 9
Дворкович Аркадий 210 9
Газизов Камиль 67 9
Белоусов Сергей 234 9
Иванов Михаил 79 9
Попов Алексей 330 9
Евраев Михаил 241 8
Никифорова Светлана 34 8
Шадаев Максут 627 8
Шмулевич Марк 88 8
Волин Алексей 116 8
Чернышенко Дмитрий 427 8
Халиков Ильдар 13 8
Афанасьев Георгий 11 7
Чимиричкина Мария 30 7
Рассказов Сергей 38 7
Греф Герман 365 7
Бобровников Борис 102 7
Воробьев Михаил 51 7
Ушацкий Андрей 104 7
Казак Максим 161 7
Зиганшин Равиль 8 7
Россия - РФ - Российская федерация 122424 1718
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39242 1286
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14908 991
Россия - УФО - Екатеринбург 3305 624
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2302 591
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6272 199
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КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 92 60
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1286 39
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 652 37
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 56 34
РАН - Российская академия наук 1795 27
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 120 23
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 712 18
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 282 15
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 483 14
КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 17 12
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 377 12
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 218 11
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 271 10
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 239 9
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 573 9
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 197 9
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 143 7
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 204 7
КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 10 6
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 112 6
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 248 6
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 80 6
КГАСУ - Казанский государственный архитектурно-строительный университет 6 5
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 113 5
Samsung Исследовательский центр 6 5
IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung 7 5
Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 164 5
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 136 5
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 25 5
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 99 5
МЭИ - Московский энергетический институт 90 5
Академгородок Новосибирск 102 5
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 243 5
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 200 5
КФУ Лицей имени Н.И. Лобачевского 4 4
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 8 4
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 116 4
ТГУ - Томский государственный университет 115 4
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 238 4
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День молодёжи - 27 июня 688 15
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1719 11
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Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 106 11
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 412 10
IT&Security Forum 10 10
Microsoft Imagine Cup 57 6
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 76 6
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Всемирный цифровой саммит по интернету вещей и искусственному интеллекту 4 4
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 14 4
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 80 4
CeBIT 461 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 3
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IoT World Summit Russia - Всемирный цифровой саммит по технологиям интернета вещей 5 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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