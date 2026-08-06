Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация

«Таттелеком»: Жители Казани, Чистополя и Кукмора потребляют наибольший объем мобильного трафика ент «Летай» потребляет порядка 4 ГБ трафика в неделю (по обезличенным данным оператора). При этом в Казани, Чистополе и Кукморе этот показатель в 1,5 раза выше. Такой уровень активности связан

«МегаФон» усилил мобильную сеть в спальных районах Казани игналом резидентов популярных жилых комплексов и посетителей общественных пространств, а также разгрузили соседние базовые станции. На «Кварталах» инфраструктура связи охватила территорию ЖК «Счастье в Казани» на улице Гаврилова. Благодаря перераспределению нагрузки качество покрытия улучшилось в популярных у местных жителей парках «Континент» и «Савиново». В то же время дополнительным обор

Red Security: Казань попала в топ-3 поволжских городов по количеству DDoS-атак и годом ранее, занимает второе место среди федеральных округов. Наибольшее количество атак, помимо Казани, специалисты Red Security зафиксировали в Самаре, Ижевске и Нижнем Новгороде. Чаще все

Россияне в июне посетили Санкт-Петербург, Сочи и Казань В длинные праздничные выходные в июне пользователи каршеринга съездили в Санкт-Петербург, Сочи и Казань. Об этом CNews сообщили представители BelkaCar. Таким оказался топ-3 самых популярных ответов на вопрос, где пользователи россияне провести праздники. В пятерку самых популярных ответов

Больше всего роботов-курьеров ждут в Перми, Казани и Уфе услугам роботов-курьеров зафиксирован в Перми — за автоматизированную доставку 36% респондентов. В Казани ровера хотят видеть 33% опрошенных. В Уфе — 32%. В Самаре и Краснодаре по 30% опрошенн

МТС расширила гигабитную сеть интернета в Казани МТС объявила о расширении сети высокоскоростного домашнего интернета в Казани. Доступ к фиксированному интернету на скорости до 1 Гбит/с получили жители крупных ЖК

В Казанском федеральном университете открылась специализированная лаборатория по промышленной автоматике на базе оборудования «Реглаб» В Казанском федеральном университета (КФУ) состоялось открытие специализированной лаборатории по автоматизированным системам управления технологическими процессами. Новая лаборатория, созданная в

Robort by 3Logic Group внедрила робота-уборщика в ТЦ «Мега Казань» Robort by 3Logic Group объявила о завершении проекта по внедрению частичной роботизации клининга в ТЦ «Мега Казань». Внедрение сервисного робота-уборщика Keenon KleenBot C40 позволило обеспечить стабильное качество уборки в условиях интенсивного трафика и сложной планировки с островками, витринами и

Казани добавили частот льцев 3G-устройств, технические специалисты применили сбалансированный подход и оставили часть частотного ресурса в сетях третьего поколения. «В апреле и мае туристический поток в популярных локациях Казани традиционно вырастает более чем вдвое. Плотная застройка и современные строительные материалы создают естественные препятствия для прохождения радиосигнала. Чтобы минимизировать это влия

«Сибур» обеспечил 78% локализации оборудования для своего научно-исследовательского центра в Казани Компания завершила формирование целевой конфигурации оснащения флагманского R&D-центра «Сибур Инновации» в Казани. В совокупности 78% оборудования и инфраструктурных решений будет произведено в России, при этом значительная часть разрабатывается специально под задачи центра. Достигнутый уровень лока

Проект по продаже автомобилей Seres в салоне МТС в Казани привлек свыше 75 тыс. клиентов МТС сообщает о результатах продаж автомобилей Aito Seres М5 в Казани в партнерстве с дистрибьютером «МБ Рус». За неполные восемь месяцев со старта продаж в четырех салонах и в интернет-магазине МТС, проект привлек свыше 550 тыс. клиентов, из которых более

Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск и Томск — лучшие города для учебы в ИT по мнению программистов верной столицы в зарплатном рейтинге SuperJob выше позиции у ИТМО — он на втором месте с медианным заработком выпускников в 290 тыс. руб.. СПбГУ на четвертом месте (270 тыс. руб.). Следующие города — Казань + Иннополис — получили в сумме 3% голосов опрошенных. Университет «Иннополис» опередил Казанский (Приволжский) федеральный университет в рейтинге лучших ИT-вузов. Выпускники Иннополиса в

В «Дзене» появился раздел «Казань» с новостями на татарском языке тели «Дзена». Теперь жители Республики Татарстан могут читать актуальные материалы о событиях в регионе как на русском, так и на татарском языке, выбирая удобный для себя формат. Специальная рубрика «Казань» на сайте dzen.ru автоматически появляется на главной странице у пользователей из Татарстана при выборе города через геолокацию или вручную. При клике на рубрику открывается тематический

«Т-Технологии» открыли второй ИТ-хаб в Казани — материнская компания «Т-Банка» — расширила свое присутствие в Татарстане и открыла новый ИТ-хаб в Казани. Пространство площадью 1580,7 кв. м расположено в бизнес-центре класса А «Suvar Plaza»

«ТрансТелеКом» подключил Wi-Fi в бизнес-зале Казанского вокзала осточном – в Москве, на Московском – в Санкт-Петербурге, а также на вокзалах Петрозаводск, Иваново, Казань, Нижний Новгород, Самара, Уфа, Волгоград, Ростов-на-Дону, Сочи, Адлер, Екатеринбург и

«Яндекс» запустил в Казани роботизированную доставку На улицах Казани появились первые роботы-доставщики «Яндекса». Они доставляют заказы «Яндекс Лавки» в ц

Казань обогнала Санкт-Петербург в рейтинге лучших городов для карьеры Сервис по поиску работы SuperJob опубликовал результаты исследования: Казань потеснила Санкт-Петербург в рейтинге лучших городов для карьеры. В опросе приняли участие 20500 экономически активных граждан, живущих в городах с численностью населения от 500 тыс. чело

Бесплатный Wi-Fi стал доступен для гостей Казанского Кремля ров. Помимо требований по сохранению архитектуры объектов культурного наследия при построении сетей Wi-Fi необходимо было учесть толщину стен и перекрытий зданий, расположенных в самых древних частях Казанского Кремля, – 1,5–3 м. Подобные конструкции могут являться помехой для распространения сигнала. Инженеры «Таттелекома» решили эту задачу на этапе радиопланирования. В условиях ограничени

УК «Юнит Сервис Казань» начала использовать функцию внешних платежей в мобильном приложении жителя Чтобы упростить для жителей на прямых договорах оплату счетов, «Юнит Сервис Казань» стала использовать функцию внешних платежей. Теперь собственники и арендаторы видят и оплачивают счета ресурсоснабжающих организаций и другие коммунальные услуги в мобильном приложении

Space стал резидентом Казанского ИТ-парка Компания «Даком М» с линейкой продуктов виртуализации Space теперь резидент Казанского ИТ-парка. Возможности площадки откроют доступ к программам развития бизнеса, расши

«СКБ Контур» и Банк Казани договорились о сотрудничестве Компания «СКБ Контур» и Банк Казани заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Документ определяет основные направления сотрудничества для разработки и внедрения передовых цифровых решений в финансовом секторе. Об

МТС и МУП «Метроэлектротранс» планируют укреплять цифровую инфраструктуру казанской подземки МТС сообщает о подписании соглашения о намерениях с МУП «Метроэлектротранс» Казани. Стороны планируют развивать сотрудничество в части укрепления цифровой инфраструктуры

«Яндекс Go» и «Метроэлектротранс» Казани будут развивать технологии бесконтактной оплаты проезда Яндекс Go и «Метроэлектротранс» Казани подписали соглашение о намерениях по внедрению бесконтактной оплаты проезда в метро, трамваях и троллейбусах города в мобильном приложении. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс G

Innostage заключила соглашение о сотрудничестве с Казанским национальным исследовательским технологическим университетом и и бизнеса в цифровую эпоху. Это первый образовательный проект Innostage в Татарстане. В 2023 г. в Казани открылся Студенческий Security Operation Center (SOC) — первый в России межвузовский ц

Innostage заключила соглашение о сотрудничестве с Казанским государственным энергетическим университетом ценимую пользу как самому вузу, так и нашим многочисленным партнерам среди промышленных предприятий», — сказал Эдвард Абдуллазянов, ректор КГЭУ. «Мы видим огромный потенциал в совместных программах с Казанским государственным энергетическим университетом, которые позволят готовить высококвалифицированных специалистов, способных противостоять современным угрозам. Мы планируем проводить масте

Wi-Fi 6: проникновение растет, значение увеличивается ает иммерсивность и, как отмечают эксперты, способствует созданию нового пользовательского опыта. В Казани сеть обеспечивает работу умных домов, работу офисных компьютеров, взаимодействие работ

Бесплатные аудиогиды МТС из Казани до Болгар и Свияжска стали доступны на новой платформе Tmatic.travel ает о потайных ходах под рекой Казанкой и историю о том, как в вопросе появления железной дороги до Казани сыграло свою роль седло, созданное казанским купцом Сайдашевым. Аудиогид включает в се

Автономный грузовик Navio проехал из Санкт-Петербурга в Казань: 1600 км за 24 часа Автономный тягач Navio за 24 часа преодолел маршрут Санкт-Петербург — Казань по трассам М-11 «Нева», А-113 ЦКАД и М-12 «Восток» — это больше 1600 км. Об этом CNews сообщили представители Navio. Для сравнения, стандартный рейс из Санкт-Петербурга в Казань з

Около 20 тыс. татарстанцев в крупных ЖК Казани получили доступ к гигабитному интернету МТС МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного домашнего интернета в Казани. Доступ к домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с получили татарстанцы, проживающи

В Казани запущен сервис временной занятости «Авито Подработка» доступен в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, а теперь заработал и в Казани. Запуск в столице Татарстана обусловлен растущим спросом на гибкие форматы занятости:

Будущих новоселов Казани обеспечили связью стане Михаил Русинов. Весной 2025 г. оператор запустил объекты связи в густонаселенных микрорайонах Казани. Оборудование помогает снять часть нагрузки с уже существующего в динамично развивающе

Татарстанцы смогут купить гибридные автомобили в салоне МТС в Казани го центра Aito Seres свяжутся с ними, предложат тест-драйв и расскажут подробно об условиях покупки. В ближайшее время автомобили станут полноценной частью розничного канала продаж экосистемы. Помимо Казани, модели Aito Seres M5 и M7 появятся во флагманских салонах Москвы, Красноярска, Перми, Екатеринбурга и Красногорска. В рамках проекта, салоны МТС выступают площадкой для демонстрации маш

Казань удержала лидерство по бронированию жилья на майских праздниках экосистему МТС, подвела итоги бронирования туристического жилья в России на майские праздники 2025 г. Согласно исследованию, количество поездок по стране в этот период увеличилось на 35% год к году. Казань удержала место в тройке лидеров и по количеству бронирований традиционно уступила только столичным регионам. Об этом CNews сообщили представители МТС. Лидерами по количеству бронирований

ЦППК полностью обновила экспрессы на Казанском направлении ской компании (ЦППК). Новые составы повышенной комфортности «РЭКС» уже перевозят пассажиров ЦППК на Казанском направлении в качестве региональных экспрессов. В этих поездах установлены комфортн

Казань возглавила топ направлений по поездкам на майские праздники комитетом Республики Татарстан по туризму, мы запустили бесплатный цифровой гастрономический гид по Казани, которым могут воспользоваться все гости региона», — сказал директор МТС в Татарстане

Казань вошла в топ-5 по количеству звонков от мошенников виса «МТС Защитник» проанализировала мошеннические звонки в период с января по февраль 2025 г. и выяснила, что мошенники стали чаще звонить россиянам. В число популярных у мошенников городов попала и Казань, она стала четвертой в списке миллионников, жителям которых они чаще всего пытались дозвониться. Об этом CNews сообщили представители МТС. Мошенники стали звонить россиянам чаще: в конце

Российский венчурный форум состоится в Казани с 9 по 11 апреля С 9 по 11 апреля 2025 г. в Казани пройдет XIX Российский венчурный форум — одно из ведущих событий для технологического

«Яндекс Еда» выпустила Ultima Guide по лучшим заведениям Казани Жители и гости Казани теперь могут выбирать рестораны с помощью Ultima Guide «Яндекс Еда» — ресторанного пут

Кикшеринг «МТС Юрент» будет обмениваться с властями Казани данными о поездках Сервис кикшеринга «МТС Юрент» будет предоставлять властям Казани расширенные данные о своем парке самокатов и поездках в новом сезоне. Это поможет городу развивать инфраструктуру и повышать безопасность поездок на самокатах. Аналогичное решение уже ра