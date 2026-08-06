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Россия ПФО Казань Казанская агломерация

Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация

"Казань – порт пяти морей" 1959 г. Кузнецов Н.Д. "Казань – порт пяти морей" 1959 г. Кузнецов Н.Д.
"Волга у Казани", 1961 г. Маторин Михаил Владимирович (1901 – 1976) "Волга у Казани", 1961 г. Маторин Михаил Владимирович (1901 – 1976)
Андрей Прокопьев "Казань. В нашем городе" (1970) Андрей Прокопьев "Казань. В нашем городе" (1970)
Новостройки Казани Махмут Усманов (1983) Новостройки Казани Махмут Усманов (1983)
"Казань – порт пяти морей" 1959 г. Кузнецов Н.Д.

СОБЫТИЯ


06.08.2026 «Таттелеком»: Жители Казани, Чистополя и Кукмора потребляют наибольший объем мобильного трафика

ент «Летай» потребляет порядка 4 ГБ трафика в неделю (по обезличенным данным оператора). При этом в Казани, Чистополе и Кукморе этот показатель в 1,5 раза выше. Такой уровень активности связан

04.08.2026 «МегаФон» усилил мобильную сеть в спальных районах Казани

игналом резидентов популярных жилых комплексов и посетителей общественных пространств, а также разгрузили соседние базовые станции. На «Кварталах» инфраструктура связи охватила территорию ЖК «Счастье в Казани» на улице Гаврилова. Благодаря перераспределению нагрузки качество покрытия улучшилось в популярных у местных жителей парках «Континент» и «Савиново». В то же время дополнительным обор
31.07.2026 Red Security: Казань попала в топ-3 поволжских городов по количеству DDoS-атак

и годом ранее, занимает второе место среди федеральных округов. Наибольшее количество атак, помимо Казани, специалисты Red Security зафиксировали в Самаре, Ижевске и Нижнем Новгороде. Чаще все
16.06.2026 Россияне в июне посетили Санкт-Петербург, Сочи и Казань

В длинные праздничные выходные в июне пользователи каршеринга съездили в Санкт-Петербург, Сочи и Казань. Об этом CNews сообщили представители BelkaCar. Таким оказался топ-3 самых популярных ответов на вопрос, где пользователи россияне провести праздники. В пятерку самых популярных ответов

03.06.2026 Больше всего роботов-курьеров ждут в Перми, Казани и Уфе

услугам роботов-курьеров зафиксирован в Перми — за автоматизированную доставку 36% респондентов. В Казани ровера хотят видеть 33% опрошенных. В Уфе — 32%. В Самаре и Краснодаре по 30% опрошенн
23.04.2026 МТС расширила гигабитную сеть интернета в Казани

МТС объявила о расширении сети высокоскоростного домашнего интернета в Казани. Доступ к фиксированному интернету на скорости до 1 Гбит/с получили жители крупных ЖК

03.04.2026 В Казанском федеральном университете открылась специализированная лаборатория по промышленной автоматике на базе оборудования «Реглаб»

В Казанском федеральном университета (КФУ) состоялось открытие специализированной лаборатории по автоматизированным системам управления технологическими процессами. Новая лаборатория, созданная в
26.03.2026 Robort by 3Logic Group внедрила робота-уборщика в ТЦ «Мега Казань»

Robort by 3Logic Group объявила о завершении проекта по внедрению частичной роботизации клининга в ТЦ «Мега Казань». Внедрение сервисного робота-уборщика Keenon KleenBot C40 позволило обеспечить стабильное качество уборки в условиях интенсивного трафика и сложной планировки с островками, витринами и

24.03.2026 Казани добавили частот

льцев 3G-устройств, технические специалисты применили сбалансированный подход и оставили часть частотного ресурса в сетях третьего поколения. «В апреле и мае туристический поток в популярных локациях Казани традиционно вырастает более чем вдвое. Плотная застройка и современные строительные материалы создают естественные препятствия для прохождения радиосигнала. Чтобы минимизировать это влия
20.01.2026 «Сибур» обеспечил 78% локализации оборудования для своего научно-исследовательского центра в Казани

Компания завершила формирование целевой конфигурации оснащения флагманского R&D-центра «Сибур Инновации» в Казани. В совокупности 78% оборудования и инфраструктурных решений будет произведено в России, при этом значительная часть разрабатывается специально под задачи центра. Достигнутый уровень лока
30.12.2025 Проект по продаже автомобилей Seres в салоне МТС в Казани привлек свыше 75 тыс. клиентов

МТС сообщает о результатах продаж автомобилей Aito Seres М5 в Казани в партнерстве с дистрибьютером «МБ Рус». За неполные восемь месяцев со старта продаж в четырех салонах и в интернет-магазине МТС, проект привлек свыше 550 тыс. клиентов, из которых более
29.12.2025 Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск и Томск — лучшие города для учебы в ИT по мнению программистов

верной столицы в зарплатном рейтинге SuperJob выше позиции у ИТМО — он на втором месте с медианным заработком выпускников в 290 тыс. руб.. СПбГУ на четвертом месте (270 тыс. руб.). Следующие города — Казань + Иннополис — получили в сумме 3% голосов опрошенных. Университет «Иннополис» опередил Казанский (Приволжский) федеральный университет в рейтинге лучших ИT-вузов. Выпускники Иннополиса в
24.12.2025 В «Дзене» появился раздел «Казань» с новостями на татарском языке

тели «Дзена». Теперь жители Республики Татарстан могут читать актуальные материалы о событиях в регионе как на русском, так и на татарском языке, выбирая удобный для себя формат. Специальная рубрика «Казань» на сайте dzen.ru автоматически появляется на главной странице у пользователей из Татарстана при выборе города через геолокацию или вручную. При клике на рубрику открывается тематический
04.12.2025 «Т-Технологии» открыли второй ИТ-хаб в Казани

— материнская компания «Т-Банка» — расширила свое присутствие в Татарстане и открыла новый ИТ-хаб в Казани. Пространство площадью 1580,7 кв. м расположено в бизнес-центре класса А «Suvar Plaza»
03.12.2025 «ТрансТелеКом» подключил Wi-Fi в бизнес-зале Казанского вокзала

осточном – в Москве, на Московском – в Санкт-Петербурге, а также на вокзалах Петрозаводск, Иваново, Казань, Нижний Новгород, Самара, Уфа, Волгоград, Ростов-на-Дону, Сочи, Адлер, Екатеринбург и

01.12.2025 «Яндекс» запустил в Казани роботизированную доставку

На улицах Казани появились первые роботы-доставщики «Яндекса». Они доставляют заказы «Яндекс Лавки» в ц
05.11.2025 Казань обогнала Санкт-Петербург в рейтинге лучших городов для карьеры

Сервис по поиску работы SuperJob опубликовал результаты исследования: Казань потеснила Санкт-Петербург в рейтинге лучших городов для карьеры. В опросе приняли участие 20500 экономически активных граждан, живущих в городах с численностью населения от 500 тыс. чело
27.10.2025 Бесплатный Wi-Fi стал доступен для гостей Казанского Кремля

ров. Помимо требований по сохранению архитектуры объектов культурного наследия при построении сетей Wi-Fi необходимо было учесть толщину стен и перекрытий зданий, расположенных в самых древних частях Казанского Кремля, – 1,5–3 м. Подобные конструкции могут являться помехой для распространения сигнала. Инженеры «Таттелекома» решили эту задачу на этапе радиопланирования. В условиях ограничени
13.10.2025 УК «Юнит Сервис Казань» начала использовать функцию внешних платежей в мобильном приложении жителя

Чтобы упростить для жителей на прямых договорах оплату счетов, «Юнит Сервис Казань» стала использовать функцию внешних платежей. Теперь собственники и арендаторы видят и оплачивают счета ресурсоснабжающих организаций и другие коммунальные услуги в мобильном приложении

24.09.2025 Space стал резидентом Казанского ИТ-парка

Компания «Даком М» с линейкой продуктов виртуализации Space теперь резидент Казанского ИТ-парка. Возможности площадки откроют доступ к программам развития бизнеса, расши
19.09.2025 «СКБ Контур» и Банк Казани договорились о сотрудничестве

Компания «СКБ Контур» и Банк Казани заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Документ определяет основные направления сотрудничества для разработки и внедрения передовых цифровых решений в финансовом секторе. Об

18.09.2025 МТС и МУП «Метроэлектротранс» планируют укреплять цифровую инфраструктуру казанской подземки

МТС сообщает о подписании соглашения о намерениях с МУП «Метроэлектротранс» Казани. Стороны планируют развивать сотрудничество в части укрепления цифровой инфраструктуры
18.09.2025 «Яндекс Go» и «Метроэлектротранс» Казани будут развивать технологии бесконтактной оплаты проезда

Яндекс Go и «Метроэлектротранс» Казани подписали соглашение о намерениях по внедрению бесконтактной оплаты проезда в метро, трамваях и троллейбусах города в мобильном приложении. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс G
18.09.2025 Innostage заключила соглашение о сотрудничестве с Казанским национальным исследовательским технологическим университетом

и и бизнеса в цифровую эпоху. Это первый образовательный проект Innostage в Татарстане. В 2023 г. в Казани открылся Студенческий Security Operation Center (SOC) — первый в России межвузовский ц
17.09.2025 Innostage заключила соглашение о сотрудничестве с Казанским государственным энергетическим университетом

ценимую пользу как самому вузу, так и нашим многочисленным партнерам среди промышленных предприятий», — сказал Эдвард Абдуллазянов, ректор КГЭУ. «Мы видим огромный потенциал в совместных программах с Казанским государственным энергетическим университетом, которые позволят готовить высококвалифицированных специалистов, способных противостоять современным угрозам. Мы планируем проводить масте
Wi-Fi 6: проникновение растет, значение увеличивается

ает иммерсивность и, как отмечают эксперты, способствует созданию нового пользовательского опыта. В Казани сеть обеспечивает работу умных домов, работу офисных компьютеров, взаимодействие работ
29.08.2025 Бесплатные аудиогиды МТС из Казани до Болгар и Свияжска стали доступны на новой платформе Tmatic.travel

ает о потайных ходах под рекой Казанкой и историю о том, как в вопросе появления железной дороги до Казани сыграло свою роль седло, созданное казанским купцом Сайдашевым. Аудиогид включает в се
13.08.2025 Автономный грузовик Navio проехал из Санкт-Петербурга в Казань: 1600 км за 24 часа

Автономный тягач Navio за 24 часа преодолел маршрут Санкт-Петербург — Казань по трассам М-11 «Нева», А-113 ЦКАД и М-12 «Восток» — это больше 1600 км. Об этом CNews сообщили представители Navio. Для сравнения, стандартный рейс из Санкт-Петербурга в Казань з
21.07.2025 Около 20 тыс. татарстанцев в крупных ЖК Казани получили доступ к гигабитному интернету МТС

МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного домашнего интернета в Казани. Доступ к домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с получили татарстанцы, проживающи
14.07.2025 В Казани запущен сервис временной занятости «Авито Подработка»

доступен в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, а теперь заработал и в Казани. Запуск в столице Татарстана обусловлен растущим спросом на гибкие форматы занятости:

24.06.2025 Будущих новоселов Казани обеспечили связью

стане Михаил Русинов. Весной 2025 г. оператор запустил объекты связи в густонаселенных микрорайонах Казани. Оборудование помогает снять часть нагрузки с уже существующего в динамично развивающе
18.06.2025 Татарстанцы смогут купить гибридные автомобили в салоне МТС в Казани

го центра Aito Seres свяжутся с ними, предложат тест-драйв и расскажут подробно об условиях покупки. В ближайшее время автомобили станут полноценной частью розничного канала продаж экосистемы. Помимо Казани, модели Aito Seres M5 и M7 появятся во флагманских салонах Москвы, Красноярска, Перми, Екатеринбурга и Красногорска. В рамках проекта, салоны МТС выступают площадкой для демонстрации маш
15.05.2025 Казань удержала лидерство по бронированию жилья на майских праздниках

экосистему МТС, подвела итоги бронирования туристического жилья в России на майские праздники 2025 г. Согласно исследованию, количество поездок по стране в этот период увеличилось на 35% год к году. Казань удержала место в тройке лидеров и по количеству бронирований традиционно уступила только столичным регионам. Об этом CNews сообщили представители МТС. Лидерами по количеству бронирований
10.04.2025 ЦППК полностью обновила экспрессы на Казанском направлении

ской компании (ЦППК). Новые составы повышенной комфортности «РЭКС» уже перевозят пассажиров ЦППК на Казанском направлении в качестве региональных экспрессов. В этих поездах установлены комфортн
25.03.2025 Казань возглавила топ направлений по поездкам на майские праздники

комитетом Республики Татарстан по туризму, мы запустили бесплатный цифровой гастрономический гид по Казани, которым могут воспользоваться все гости региона», — сказал директор МТС в Татарстане

24.03.2025 Казань вошла в топ-5 по количеству звонков от мошенников

виса «МТС Защитник» проанализировала мошеннические звонки в период с января по февраль 2025 г. и выяснила, что мошенники стали чаще звонить россиянам. В число популярных у мошенников городов попала и Казань, она стала четвертой в списке миллионников, жителям которых они чаще всего пытались дозвониться. Об этом CNews сообщили представители МТС. Мошенники стали звонить россиянам чаще: в конце
14.03.2025 Российский венчурный форум состоится в Казани с 9 по 11 апреля

С 9 по 11 апреля 2025 г. в Казани пройдет XIX Российский венчурный форум — одно из ведущих событий для технологического

13.03.2025 «Яндекс Еда» выпустила Ultima Guide по лучшим заведениям Казани

Жители и гости Казани теперь могут выбирать рестораны с помощью Ultima Guide «Яндекс Еда» — ресторанного пут
24.02.2025 Кикшеринг «МТС Юрент» будет обмениваться с властями Казани данными о поездках

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» будет предоставлять властям Казани расширенные данные о своем парке самокатов и поездках в новом сезоне. Это поможет городу развивать инфраструктуру и повышать безопасность поездок на самокатах. Аналогичное решение уже ра
24.01.2025 Казань стала первой в Поволжье по количеству отраженных DDoS-атак

ы в конце IV квартала 2024 г. Всего с октября по декабрь 2024 г. провайдер кибербезопасности отразил свыше 22,7 тыс. DDoS-атак на ресурсы заказчиков, а за весь год – больше 68,5 тыс. атак этого типа. Казань стала лидером по числу DDoS-атак на веб-ресурсы компаний Поволжья, на нее пришлась почти четверть всех атак округа. Об этом CNews сообщили представители МТС. Всего на организации Поволжь

Публикаций - 3467, упоминаний - 5039

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 427
Yandex - Яндекс 9215 258
МегаФон 10742 233
Ростелеком 10948 187
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 187
Microsoft Corporation 25775 172
9594 165
Apple Inc 13154 92
СИНХ - Таттелеком 229 81
Samsung Electronics 11064 78
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 75
Huawei 4675 72
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 70
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 69
IBM - International Business Machines Corp 9699 67
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 67
ICL ГК - ICL Group 481 66
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 66
Softline - Софтлайн 3743 66
БАРС Груп 579 65
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 60
SAP SE 5601 59
Cisco Systems 5372 54
Intel Corporation 12811 53
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 52
Oracle Corporation 7074 50
Telegram Group 2940 50
1С-Рарус 982 50
HP Inc. 5883 45
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 45
VK - Mail.ru Group 3602 43
Google LLC 12688 43
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 42
АйТи 1519 41
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 41
Крок - Croc 1964 39
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 38
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 77 36
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 34
Xiaomi - Сяоми 2231 33
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 146
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 80
Почта России ПАО 2370 63
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 56
МТС Трэвел - MTS Travel 292 55
РЖД - Российские железные дороги 2096 53
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 51
Яндекс.Лавка 315 49
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 48
Superjob - Суперджоб 858 46
Ак Барс Банк 283 44
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 42
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 40
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 39
Связной ГК 1401 38
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 37
Татнефть 243 37
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 32
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 31
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 30
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 29
Газпром ПАО 1493 28
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 27
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 26
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 26
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 25
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 156 24
Евросеть 1421 23
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 22
Visa International 1993 22
РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 71 22
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 21
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 21
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 21
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 20
НСПК - Национальная система платежных карт 948 19
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 19
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 18
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 18
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 235
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 113
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 105
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 88
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 80
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 74
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 71
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 71
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 58
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 58
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 51
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 49
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 45
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 43
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 40
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 39
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 39
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 35
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 34
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 34
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 31
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 30
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 29
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 28
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 28
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 27
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 27
Федеральное казначейство России 1949 26
Администрация города Казани - Мэрия Казани 22 22
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 22
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 22
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 21
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 21
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 21
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 21
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 19
Судебная власть - Judicial power 2500 18
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 17
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 15
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 15
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 67
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 18
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 12
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 12
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 7
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 6
Единая Россия - Политическая партия 321 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 5
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 5
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 4
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 4
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 4
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 4
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 3
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 3
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 3
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
Международная академия связи - МАС 46 3
РСТ - Российский союз туриндустрии 9 3
АСЦР - Ассоциация содействия цифровому развитию Республики Татарстан 5 3
Татарский Интернет 4 3
Диссернет - Вольное сетевое сообщество 3 3
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 24 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 2
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 740
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 429
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 364
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 345
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 321
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 298
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 279
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 277
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 276
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 275
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 262
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 262
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 258
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 247
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 235
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 216
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 210
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 194
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 193
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 193
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 190
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22556 184
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 182
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 146
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 139
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 138
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 137
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 137
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 132
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 128
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 126
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 125
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 116
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 116
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 114
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 111
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 110
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 109
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 108
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 107
Google Android 15243 146
Apple iOS 8583 116
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 77
Microsoft Windows 16882 68
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 64
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 57
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 51
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 48
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 42
Microsoft Windows 2000 8678 42
Apple - App Store 3109 42
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 40
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 38
Linux OS 11533 37
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 36
Apple iPhone 6 4861 35
Oracle Java - язык программирования 3469 34
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 30
Microsoft Office 4170 26
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 26
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 25
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 25
Google YouTube - Видеохостинг 3002 24
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 24
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 23
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 23
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 23
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 23
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 22
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 21
Apple iPad 4011 20
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 20
МТС Big Data 324 20
1С:ERP Управление предприятием 841 18
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 18
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 70 18
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 17
Microsoft Dynamics 1197 17
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 16
Apple Pay 519 16
Никифоров Николай 1138 89
Минниханов Рустам 122 57
Шайхутдинов Роман 116 46
Путин Владимир 3454 44
Медведев Дмитрий 1665 42
Шакиров Марат 61 41
Кабанов Марат 91 30
Гузаиров Айдар 64 23
Русинов Михаил 54 22
Свердлов Денис 201 21
Хайруллин Айрат 108 20
Ахмеров Тимур 91 19
Шадаев Максут 1210 18
Щеголев Игорь 699 17
Дьячков Виктор 37 17
Рейман Леонид 1065 16
Слизень Виталий 244 15
Мишустин Михаил 787 14
Фазылзянов Фарит 30 14
Чернышенко Дмитрий 580 13
Губанов Андрей 117 13
Якубов Тимур 19 13
Цаплин Никита 87 12
Греф Герман 485 11
Козлова Ирина 29 11
Лысенко Эдуард 317 10
Дворкович Аркадий 216 10
Иванов Михаил 116 10
Белоусов Сергей 254 9
Чемезов Сергей 147 9
Попов Алексей 339 9
Газизов Камиль 68 9
Минниханов Рифкат 15 9
Собянин Сергей 538 8
Волин Алексей 122 8
Никифорова Светлана 34 8
Евраев Михаил 266 8
Малеев Алексей 18 8
Гук Андрей 41 8
Платонова Оксана 14 8
Россия - РФ - Российская федерация 166166 2539
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47599 2048
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 1665
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1065
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 910
Россия - СФО - Новосибирск 4875 868
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 829
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 746
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 670
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 630
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 475
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 411
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 374
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 372
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1191 345
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 339
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 317
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 309
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 299
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 284
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 262
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 231
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 412 224
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54746 218
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 217
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 192
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 191
Европа 24963 189
Беларусь - Белоруссия 6289 183
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 175
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 169
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 764 167
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 166
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19137 165
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 132
Казахстан - Республика 6047 124
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 122
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 121
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 485 121
Украина 7928 116
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 750
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33756 549
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 530
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 521
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 512
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Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 145
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 86
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 75
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 27
Ведомости 1466 24
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Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 18
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 14
TAdviser - Центр выбора технологий 468 13
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 13
Известия ИД 770 11
РИА Новости 1033 9
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 9
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 9
Forbes - Форбс 1002 8
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 8
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 6
CNews RND - R&D.CNews 2274 6
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 5
Казанский Портал - e-Kazan.ru 5 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 4
Рен ТВ - телеканал 82 4
Бизнес Online 12 4
Юность - радиостанция 52 4
Bloomberg 1627 3
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 3
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 3
CNews - ZOOM.CNews 1866 3
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 3
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 3
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 3
National Geographic 95 3
Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 3
Hubert Burda Media - Бурда ИД 19 3
Мобильные системы 118 3
Спорт 1 HD - телеканал 44 3
ЭнергоРынок 11 2
Wylsacom - Валентин Петухов 13 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
The Verge - Издание 619 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 92
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 81
IDC - International Data Corporation 4975 30
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 19
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 10
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 9
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 8
CNews Fast рейтинг 55 7
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 7
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 6
Gartner - Гартнер 3658 5
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 5
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 5
BCG - Boston Consulting Group 117 4
Microsoft Research 144 4
Автостат 55 4
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
Рустелеком ТК 305 3
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 3
Gartner - Dataquest 353 3
INFOLine-Аналитика 78 2
Анкетолог ИОМ - Anketolog - Институт общественного мнения 15 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
Российский рынок ERP 24 2
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 2
Samsung Research 20 2
CNews SaaS рейтинг 28 2
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 2
Strategy Analytics 285 2
IDC Russia - IDC Россия 183 2
Harris Interactive 81 2
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 2
Минстрой РФ - IQ городов - Умный город - Индекс цифровизации городского хозяйства 6 2
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 2
Fortune Global 500 295 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 86
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 54
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 49
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 49
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 38
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 33
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 25
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 25
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 24
РАН - Российская академия наук 2122 23
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 19
КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 26 18
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 17
КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 25 16
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 14
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 14
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 13
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 13
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 13
Правительство Республики Татарстан - АН РТ - Академия наук Республики Татарстан 22 12
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СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 11
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ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 10
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 10
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 9
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 9
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 8
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 8
КГАСУ - Казанский государственный архитектурно-строительный университет 9 8
Казанский ГМУ - Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 14 8
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 7
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 6
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