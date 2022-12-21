Россия ПФО Казань Казанская агломерация
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1172 90
|Минниханов Рустам 108 51
|Шайхутдинов Роман 112 46
|Медведев Дмитрий 1629 41
|Путин Владимир 2717 38
|Свердлов Денис 181 21
|Шакиров Марат 34 21
|Ахмеров Тимур 86 19
|Рейман Леонид 1031 17
|Щеголев Игорь 689 17
|Дьячков Виктор 34 15
|Гузаиров Айдар 28 15
|Слизень Виталий 242 15
|Фазылзянов Фарит 28 14
|Хайруллин Айрат 65 13
|Якубов Тимур 19 13
|Лысенко Эдуард 270 10
|Мишустин Михаил 481 9
|Чемезов Сергей 136 9
|Дворкович Аркадий 210 9
|Газизов Камиль 67 9
|Белоусов Сергей 234 9
|Иванов Михаил 79 9
|Попов Алексей 330 9
|Евраев Михаил 241 8
|Никифорова Светлана 34 8
|Шадаев Максут 627 8
|Шмулевич Марк 88 8
|Волин Алексей 116 8
|Чернышенко Дмитрий 427 8
|Халиков Ильдар 13 8
|Афанасьев Георгий 11 7
|Чимиричкина Мария 30 7
|Рассказов Сергей 38 7
|Греф Герман 365 7
|Бобровников Борис 102 7
|Воробьев Михаил 51 7
|Ушацкий Андрей 104 7
|Казак Максим 161 7
|Зиганшин Равиль 8 7
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
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