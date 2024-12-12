«Большая четверка» не успела полностью покрыть сетями 4G трассу Москва - Казань

МТС, «Вымпелком», Т2 и «Мегафон» не успели полностью покрыть федеральную автотрассу М-12 (Москва - Казань) сетями LTE к установленному Госкомиссией по радиочастотам сроку. Причиной являются проблемы с обеспечением энергоснабжения. В то же время трасса М-11 (Москва - Санкт-Петербург) практически полностью покрыта сетями LTE.

Госкомиссия по радиочастотам рассмотрит вопрос о покрытии автотрасс сетями LTE

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о ходе выполнения сотовыми операторами «большой четверки» - «Мобильные телесистемы» (МТС), «Мегафон», «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и «Т2 Мобайл» (торговая марка Т2, бывшая Tele2, принадлежит «Ростелекому») условий покрытия автодорог сетями сотовой связи четвертого поколения (4G) стандарта LTE. Это следует из проекта решения комиссии, имеющегося в распоряжении CNews.

Какие у российских сотовых операторов требования по покрытию территорий

4G-лицензии указанным операторам с частотами в диапазонах 2,5-2,7 ГГц и 700-900 МГц были выданы в 2012 г. (на основе решения ГКРЧ от 2011 г.) сроком на 10 лет.

В 2021 г. ГКРЧ приняла решения продлить срок действия данных лицензий, но при условии выполнения требований по покрытию автодорог и малых населенных пунктов, а также переходе на отечественное оборудование.

Image by freepik МТС, «Вымпелком», Т2 и «Мегафон» не успели полностью покрыть федеральную автотрассу М-12 (Москва - Казань) сетями LTE к установленному ГКРЧ сроку. Трасса М-11 (Москва - Санкт-Петербург) покрыта сетями LTE практически полностью

Предполагалось, что к 8 сентября 2022 г. сетями LTE будет покрыто 90% населенных пунктов с числом жителей от 1 тыс. человек и 70% от автодорог федерального значения. К 8 сентября 2024 г. должны были быть покрыты все населенные пункты указанной категории, к 8 сентября 2031 г. - 99,9% от протяженности федеральных автодорог.

Однако в 2022 г. был введен мораторий на выполнение данных условий. Затем ГКРЧ установила график по переводу сетей LTE на отечественное оборудование, который должен завершиться к 1 января 2024 г.

В 2023 г. срок выполнения требований по покрытию автодорог был сдвинут на три года: к 8 сентября 2025 г. должно быть покрыто 90% населенных пунктов с числом жителей от 1 тыс. человек и 70% от протяженности федеральны автодорог. Полное покрытие населенных пунктов указанной категории должно быть обеспечено к 8 сентября 2027 г., федеральных автодорог - к 8 сентября 2031 г.

Кроме того, добавилось требование о покрытии платных автодорог - М-11 (Москва - Санкт-Петербург) и М-12. Трасса М-12 строится по маршруту Москва - Тюмень, в решении ГКРЧ речь шла об участке Москва - Казань. К 8 сентября 2024 г. их покрытие должно было составить 99,9%.

Представители МТС пояснили CNews, что обязательства по покрытию М-11 и М-12 (участок Москва - Казань) МТС планирует выполнить в полном объеме к концу 2024 г. «Уже сейчас по трассе М-12 (участок Москва-Казань, к которой относятся требования по срокам до 2025 г.) инфраструктура и оборудование связи уже размещены в полном объеме на всем протяжении. В некоторых точках наблюдаются сложности с подключением к электроснабжению, в том числе в связи с аварийными ситуациями, решение которых не находится в компетенции операторов связи. По итогам контрольного объезда этого участка трассы М-12 (участок Москва-Казань) осенью текущего года, ГРЧЦ (Главный радиочастотный центр, подведомствен Роскомнадзору) подтвердил покрытие более 96% трассы в рамках реализации программы», - говорят представители МТС.

Пресс-служба «Мегафона» рассказала CNews, что оператор выполнил все требования по покрытию автомобильных дорог M-11 и М-12 (Москва-Казань) в полном объеме к установленному сроку: «Базовые станции, необходимые для обеспечения покрытия установлены и подключены к сети. Об этом свидетельствуют высокие показатели результатов замеров Роскомнадзора. На момент проведения измерения из-за перебоев с электроснабжением на отдельных участках могли возникать проблемы с уровнем сигнала».

«Мегафон» сообщил, что «проинформировал профильные ведомства о ситуации с питанием базовых станций». Кроме того, заявляет оператор, «сейчас проводятся работы по резервированию каналов питания базовых станций, чтобы исключить возникновение таких ситуаций в дальнейшем».

Оператор Т2 рассказал CNews, что покрыл трассу на 99,9%, и этот показатель будет представлен регулятору: «По замерам Роскомнадзора, покрытие сети Т2 составляет около 97%. Минимальные расхождения обусловлены тем, что электричество, подводимое к базовым станциям на трассе, может иногда отключаться, в том числе во время проводимых измерений».

Представители «Вымпелкома» заявили изданию, что «инфраструктура связи вдоль трассы М-12 операторами связи создана».

Покрытие сетями LTE трасс М-11 и М-12

По данным Роскомнадзора, «Вымпелком» обеспечил покрытие М-11 на 99,9%, М-12 - на 74,9%. «Мегафон» обеспечил покрытие данных трасс на 99,3% и 96,1% соответственно, МТС - на 99,9% и 89,6% соответственно, «Т2 Мобайл» - на 99,9% и 87,3% соответственно.

По данным сотовых операторов, необходимые условия для покрытия трассы Москва-Казань (М-12) установлены. Однако, в связи с проблемами с энергоснабжением, покрытие сетей LTE может пропадать на некоторых участках автомобильной дороги М-12.

Также сотовые операторы подготовила совместный доклад о результатах совместной работы по анализу существующего покрытия сотовыми сетями стандарта LTE федеральных автомобильных дорог и населенных пунктов с числом населения более 1 тыс. и более, включая измерения уровня сигнала и его качественных характеристик.

Сотовые операторы представили частотно-территориальные планы на 2025 г. по обеспечению покрытием сетями LTE автомобильных дорог М-5 (Москва - Екатеринбург), М-8 (Москва - Архангельск) и М-12 на следующем участке - Казань - Екатеринбург. В связи с этим предлагается перенести дату, к которой должно быть обеспечено покрытие (с долей 99,9%) трасс М-5, М-8 и М-12 (на участке Москва - Екатеринбург) на 31 декабря 2025 г.

Почему автодороги трудно покрыть сотовой связью

Как отметил министр цифрового развития Максут Шадаев, с организацией связи вдоль автодорог у сотовых операторов есть трудности, вызванные, в первую очередь, высокой стоимостью электроэнергии, которая может быть в несколько раз выше стоимости самой базовой станции. При этом у сотовых операторов есть обязательство по покрытию федеральных автодорог, но отсутствует обязательство по покрытию региональных автодорог, добавил министр.

Также Шадаев сообщил, что сейчас Минцифры и министерство транспорта обсуждают введение обязательства по обеспечению инфраструктуры для прокладки сетей связи при строительстве новых и реконструкции существующих автодорог. В том числе речь идет о строительстве канализации для оптики и выделения мест для подключения базовых станций.