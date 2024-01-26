Власти обязали МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 покрыть платные автотрассы сетями 4G

Госкомиссия по радиочастотам на три года сдвинула начало реализации графика по покрытию сетями LTE малых населенных пунктов и федеральных трасс. При этом платные трассы Москва – Санкт-Петербург и Москва – Казань должны быть покрыты к осени 2024 г.

График покрытия глубинки сетями LTE

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) внесла изменения в график покрытия малых населенных пунктов и автодорог сетями сотовой связи стандарта LTE (относится к четвертому поколению сотовой связи, LTE). Протокол заседания комиссия опубликован Минцифры.

На каких условиях в России выдавались лицензии на LTE

В 2011 г. приняла решение о выделении полос частот для стандарта LTE для четырех сотовых операторов в диапазонах 2,5 – 2,7 ГГц и 700 – 900 МГц. В 2012 г. победителями соответствующих конкурсов стали «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мобильные телесистемы» (МТС), «Мегафон» и «Ростелеком» (впоследствии его сотовые активы были переданы его «дочке» - «Т2 Мобайл», работающей под торговой маркой Tele2).

Для каждого из сотовых операторов был составлен план-график по покрытию сетями LTE определенного числа регионов за каждый год. Полностью все регионы должны были быть покрыты к 2019 г. Срок действия лицензий истекал в 2022 г.

Прежние условия по покрытию глубинки

В 2021 г. ГКРЧ решила продлить срок действия указанных лицензий, но при определенных условиях.

Во-первых, с 2023 г. предполагался перевод сотовых сетей на отечественное радиоэлектронное оборудование, включенное в Единый реестр российской электронной продукции, и работающее под управление ПО из Единого реестра российских программ для ЭВМ.

Фото: © Paha_L / Фотобанк Фотодженика ГКРЧ на три года сдвинула начало графика по покрытию сетями LTE малых населенных пунктов и федеральных трасс

Также планировалось ввести новые требования по покрытию сетями LTE малых населенных пунктов и автодорог. Предполагалось, что к 8 сентября 2022 г. должно быть покрыто 90% российских населенных пунктов с числом жителей от 1 тыс. человек и 70% протяженности автомобильных трасс федерального значения.

К 8 сентября 2024 г. должны быть покрыты все населенные пункты упомянутой категории, а к 8 сентября 2031 г. должно быть покрыто 99,9% протяженности федеральных трасс. Также в диапазоне 694 – 790 МГц должно быть покрыто 99% населенных пунктов с числом жителей от 500 до 999 человек, а к 2030 г. – не менее 99% протяженности автодорог общего пользования регионального значения.

К августу 2022 г. все четыре оператора должны были провести работы по обеспечению покрытия населенных пунктов с числом жителей от 500 человек и региональных автодорог за счет совместного использования инфраструктуры и радиочастот, роуминга и бизнес-модели виртуальных сотовых операторов (MVNO).

Мораторий на выполнение требований по покрытию

Весной 2022 г. ГКРЧ ввело мораторий на выполнение указанных обязательств. Это стало частью утвержденного Правительством антикризисного плана по поддержке телекоммуникационной отрасли.

В конце 2022 г. ГКРЧ приняла решение обязать владельцев LTE –лицензий с 1 января 2028 г. использовать только отечественное радиоэлектронное оборудование. К тому моменту ряд операторов уже подписали форвардные контракты с отечественными производителями. При этом с 2025 г. вступает план-график по переходу на отечественное оборудование. Срок предоставления результатов работ по обеспечению покрытия сетями в диапазоне 694 – 790 МГц был сдвинут на август 2023 г.

Новый график по покрытию территорий

В нынешнем решении ГКРЧ сдвинула начало реализации плана по покрытию на три года. К 8 сентябре 2025 г. должно быть покрыто 90% населенных пунктов с числом жителей от 1 тыс. человек и 70% автодорог федерального значения. Полное покрытие населенных пунктов указанной категории должно будет произойти к 8 сентября 2027 г., а федеральных автодорог – к 8 сентября 2031 г.

График покрытия сетями LTE малых населенных пунктов и федеральных автодорог

Дата достижения показателя Доля населенных пунктов с численностью населения 1 тыс. человек и более Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения 8 сентября 2025 г. 90% 70% 8 сентября 2026 г. 95% 80% 8 сентября 2027 г. 100% 85% 8 сентября 2028 г. 100% 90% 8 сентября 2029 г. 100% 95% 8 сентября 2030 г. 100% 98% 8 сентября 2031 г. 100% 99,9%

В проекте решения ГКРЧ предполагалось сдвинуть окончания графика реализации покрытия федеральных автодорог на один год – до 8 сентября 2032 г. Но в итоговом решение финальную дату было решено не менять. Кроме того, федеральные платные дороги М-11 (Москва – Санкт-Петербург) и М-12 (на участке Москва – Казань) должны быть покрытии к 8 сентября 2024 г.

В решении от 2021 г. были указаны исключения, при которых требования по покрытию могут не соблюдаться: нахождение соответствующего населенного пункта или участка автодорог на расстояние более чем 30 км от ближайшей точки подключения к сетями связи со скоростью не менее 100 Мбит/с; отнесение населенных пунктов к категории труднодоступных; отсутствие возможности подключения радиоэлектронных средств (РЭС) к электрическим сетями; отсутствие возможности обеспечения электромагнитной совместимости РЭС.

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Сейчас пункт о невозможности подключения к сетям электроэнергии был скорректирован. Теперь исключение будет наступать в случае отсутствия возможности подключения РЭС к электрическим сетям путем прокладки линии электропередач с напряжением тока не более 0,4 кВ на расстоянии не более 100 м с установкой понижающей трансформаторной подстанции или прокладки линий электропередач с напряжением не более 0,4 кВ на расстояние не более 400 м без установки понижающей трансформаторной подстанции. Также исключения не будут распространяться на трассы М-11 и М-12.

В части покрытия сетями 694 – 790 МГц ГКРЧ констатировала, что сотовые операторы не представили результаты соответствующих работ. Поэтому срок в очередной раз переносится - на август 2024 г. После этого Минцифры должно будет представить в Правительственную комиссию по развитию производства и распространения отечественного аудиовизуального контента предложения по перепланированию частот (проблема с данным диапазоном состоит в том, что она занят телевещателями).

Также, начиная с сентября 2024 г., сотовые операторы должны будут ежегодно представлять в Минцифры проекты частотно-территориальных планов по реализации решения ГКРЧ.

Роскомнадзор должен будет производить проверку выполнения сотовыми операторами решения ГКРЧ (соответствующее решение Минцифры и Роскомнадзор должны будут разработать к марту 2024 г.). Кроме того, Минцифры предлагается сформировать межведомственную рабочую группы с другими органами исполнительной власти, операторами связи и администрациями связи субъектов федерации.