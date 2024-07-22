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Автомагистраль М-11 Нева Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург



22.07.2024 Tele2 покрыл связью новый участок трассы М-11

Tele2, российский оператор мобильной связи, первым на рынке обеспечил клиентов стабильным мобильным интернетом и голосовой связью на новом участке трассы М-11. Компания установила 13 базовых станций в стандартах 2G и LTE, таким образом Tele2 завершила строительство сети на протяжении всей автомагистрали «Нева», соединяющей Москву и Санкт-Петербу
20.09.2023 «Мегафон» запустил дополнительный слой LTE на участке автотрассы «Москва–Санкт-Петербург»

тков региональной сети «Мегафона». Ежедневный пассажиропоток на отрезке пути в месте слияния М-10 и М-11 составляет более 5 тыс. человек, и наша задача обеспечить комфортное пользование цифровы
14.08.2023 «Магнит» начал грузоперевозки беспилотными КАМАЗами из Москвы в Питер

Тест беспилотных грузоперевозок Российский ретейлер «Магнит» в партнерстве с ПАО «КАМАЗ» запустил грузоперевозки беспилотным транспортом по трассе М-11 «Нева», сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Магнита». Первое время будет выполняться по два рейса в сутки из Москвы в Санкт-Петербург и обратно. Тест позволит просчитать перспективы т
27.06.2023 «Сберавтотех» и Globaltruck запускают коммерческие грузовые беспилотные перевозки по трассе М-11 «Нева»

общили представители «Сбербанка». Беспилотные магистральные седельные тягачи «Сберавтотеха» будут перевозить грузы компании Globaltruck по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва в пределах трассы М-11 «Нева». Грузовики будут выполнять перевозки в беспилотном режиме. При этом в соответствии с установленными требованиями в кабине автомобиля будет находиться водитель-испытатель для контрол
14.06.2023 На трассе М-11 открыто движение беспилотного транспорта с применением первого цифрового двойника магистрали

В Ленинградской области в ходе старта движения беспилотных грузовиков запущен высокоточный цифровой двойник участка магистральной трассы М-11 «Нева». Это первая цифровая высокоточная модель скоростной автомагистрали в России, содержащая не только трехмерную цифровую карту дороги, но и динамические данные о дорожной ситуации в ре
16.03.2023 Платную трассу Москва-Петербург оцифруют за 300 миллионов, чтобы запустить беспилотные авто

Оцифровка трассы У платной скоростной трассы М-11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом до конца 2023 г. появится цифровой двойник. Он поможет вывести на дорогу беспилотные автомобили, в первую очередь грузовые. Информация об этом прое
08.07.2022 «Магнит» присоединился к инициативе по тестированию беспилотных логистических коридоров

» вместе с другими логистическими и транспортными компания подписала единую программу экспериментального правового режима (ЭПР) по реализации инициативы «Беспилотные логистические коридоры» на трассе М-11 «Нева». Соответствующая инициатива внесена в Минэкономразвития России. Формирование программы проходило при поддержке Минтранса России на площадке Ассоциации «Цифровой транспорт и логистик
08.07.2022 На трассе М-11 «Нева» будет введен экспериментальный правовой режим для беспилотного грузового автотранспорта

Минэкономразвития России разработало проект постановления Правительства, которое предусматривает установление экспериментального правового режима на трассе федерального значения М-11 «Нева» для тестирования беспилотных грузовых автомобилей. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Среди инициаторов эксперимента заявлены такие уч
24.04.2020 МТС и «Автодор» обеспечили голосовую связь и интернет для пользователей трассы М-11 «Нева»

МТС и госкомпания «Автодор» объявили о финишном этапе реализации проекта по строительству инфраструктуры для обеспечения трассы М-11 «Нева» по маршруту Москва – Санкт-Петербург сервисами голосовой связи и высокоскоростным доступом в мобильный интернет по технологии LTE. Реализация совместного проекта МТС и «Автодора» пр
04.08.2015 Мобильная связь обеспечена на участке новой автодороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» в обход г. Вышнего Волочка

На участке трассы М-11 в Тверской области (258-й – 334-й км, обход г. Вышнего Волочка) начали работать первые базовые станции оператора сотовой связи. Компания «Мегафон» первым из сотовых операторов установила с
06.11.2008 Управление автомобильной магистрали Москва-Санкт-Петербург ФДА ищет ИТ-подрядчика

к финансирования заказа - федеральный бюджет РФ. «Шаг аукциона» установлен в размере 5% от начальной стоимости контракта, что составляет 2 320 466 руб. Вести прием заявок от потенциальных подрядчиков Управление автомобильной магистрали Москва-Санкт-Петербург планирует по 27 ноября. Завершить рассмотрение аукционных предложений собирается на следующий день - 28 числа. Провести торги рассчиты
30.05.2008 ГТК «Россия» запустит веб-регистрацию на рейсы Москва-Петербург

ез интернет или в специальном киоске. Кроме того, используя веб-регистрацию, пассажир сможет самостоятельно выбрать место в салоне самолета. Однако зарегистрироваться дистанционно на рейсы сообщением Москва-Петербург смогут только пассажиры без багажа. Пассажиры международных рейсов также в перспективе смогут пользоваться услугой веб-регистрации. Однако в России они смогут пройти дистанцион

Публикаций - 167, упоминаний - 174

Автомагистраль М-11 Нева и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7367 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12637 18
МегаФон 8860 17
Ростелеком 9713 16
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2899 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8752 12
8234 8
Navio - Автотех - SberAutoTech - Sber Automotive Technologies - SberDigitalAuto - СберАвтоТех - Сбер Автомотив Технологии 15 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 6
SAP SE 5279 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1048 5
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3918 4
МегаФон - Синтерра - Synterra 800 4
Microsoft Corporation 24640 4
Cisco Systems 5115 4
СтарЛайн НПО - StarLine 23 4
Ростелеком - Связьинвест 1707 4
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 234 4
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1036 4
VK - Mail.ru Group 3456 3
Huawei 3939 3
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 19 3
Сервис-Телеком 16 3
Siemens AG - Siemens Group 2591 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 3
Apple Inc 12111 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 3
Lenovo Motorola 3501 3
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 255 3
Телематика Концерн - СофтТелематика 13 3
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 42 3
Telia Company - TeliaSonera International Carrier Russia - Сонера Рус 12 3
Meta Platforms - Facebook 4441 2
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 65 2
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 2
Ростех - Азимут 65 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 504 2
Телематика Концерн - НТС - Национальные телематические системы 32 2
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 56 2
РЖД - Российские железные дороги 1905 12
Автодор - Российские автомобильные дороги 82 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7332 9
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 853 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2807 4
Почта России ПАО 2116 4
Globaltruck Management - Глобалтрак менеджмент - Глобалтрак лоджистик - Глобал Трак Сейлз 8 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 375 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1028 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 337 3
Деловые Линии ГК 68 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 819 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 801 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 438 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 464 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1632 2
Газпром нефть 620 2
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 72 2
Superjob - Суперджоб 510 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 971 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 582 2
ОССП - Объединённые Системы Сбора Платы 12 2
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 82 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 254 2
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 57 2
Т2 - Т2 Мобайл - Пилар - башенная компания 7 2
Связной ГК 1370 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 129 1
Формула Кино - Синема Парк 31 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 721 1
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 12 1
Открытие Арена - стадион 21 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 13 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11661 19
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 667 18
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5925 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4972 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4523 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2746 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1967 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1998 5
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 674 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2894 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3281 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3051 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2994 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1377 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4758 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2506 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 980 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3334 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2839 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 307 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 440 3
Федеральное казначейство России 1779 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4110 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
Петербургский метрополитен ГУП 136 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1905 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2184 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5448 2
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 44 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 341 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 93 2
РосдорНИИ ФАУ - Российский дорожный научно-исследовательский институт 12 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1857 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 238 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 40 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 7
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 41 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 3
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 258 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
WiMAX Forum 68 1
NORDUnet - National research and education networks 5 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 66 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 310 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 13 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 29 1
СОТЕЛ - Ассоциация операторов федеральной сотовой сети NMT-450 3 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50595 51
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Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1057 28
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4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8182 19
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13151 18
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6981 8
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4670 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9381 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24188 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5305 7
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 48 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5194 5
Apple iOS 7817 5
Microsoft Skype 2067 4
Магистраль северной столицы ЗСД - Западный скоростной диаметр - Внутригородская платная автомагистраль в Санкт-Петербурге. 23 4
Linux OS 9968 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3225 4
Apple iPhone 6 4861 4
Google Android 14014 4
Microsoft Windows 2000 8661 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1568 4
WhatsApp Messenger 1084 3
Google YouTube - Видеохостинг 2753 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 3
Microsoft Windows 15683 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1055 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7089 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 3
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 585 3
JavaScript - JS - язык программирования 1191 3
Python - высокоуровневый язык программирования 935 3
Python Django 40 3
Microsoft Azure 1409 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 129 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 45 2
ВымпелКом - Билайн СуперСити - Beeline City 9 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 324 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 970 2
Rakuten Viber 627 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 831 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1422 2
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 274 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2277 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 287 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2755 2
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 41 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 469 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 2
Microsoft Dynamics 1176 2
ГИИС ДМДК - Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней 13 2
Мишустин Михаил 678 6
Шадаев Максут 1011 5
Чернышенко Дмитрий 565 5
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Павловский Фёдор 7 3
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