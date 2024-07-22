Автомагистраль М-11 Нева Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург
|22.07.2024
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Tele2 покрыл связью новый участок трассы М-11
Tele2, российский оператор мобильной связи, первым на рынке обеспечил клиентов стабильным мобильным интернетом и голосовой связью на новом участке трассы М-11. Компания установила 13 базовых станций в стандартах 2G и LTE, таким образом Tele2 завершила строительство сети на протяжении всей автомагистрали «Нева», соединяющей Москву и Санкт-Петербу
|20.09.2023
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«Мегафон» запустил дополнительный слой LTE на участке автотрассы «Москва–Санкт-Петербург»
тков региональной сети «Мегафона». Ежедневный пассажиропоток на отрезке пути в месте слияния М-10 и М-11 составляет более 5 тыс. человек, и наша задача обеспечить комфортное пользование цифровы
|14.08.2023
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«Магнит» начал грузоперевозки беспилотными КАМАЗами из Москвы в Питер
Тест беспилотных грузоперевозок Российский ретейлер «Магнит» в партнерстве с ПАО «КАМАЗ» запустил грузоперевозки беспилотным транспортом по трассе М-11 «Нева», сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Магнита». Первое время будет выполняться по два рейса в сутки из Москвы в Санкт-Петербург и обратно. Тест позволит просчитать перспективы т
|27.06.2023
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«Сберавтотех» и Globaltruck запускают коммерческие грузовые беспилотные перевозки по трассе М-11 «Нева»
общили представители «Сбербанка». Беспилотные магистральные седельные тягачи «Сберавтотеха» будут перевозить грузы компании Globaltruck по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва в пределах трассы М-11 «Нева». Грузовики будут выполнять перевозки в беспилотном режиме. При этом в соответствии с установленными требованиями в кабине автомобиля будет находиться водитель-испытатель для контрол
|14.06.2023
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На трассе М-11 открыто движение беспилотного транспорта с применением первого цифрового двойника магистрали
В Ленинградской области в ходе старта движения беспилотных грузовиков запущен высокоточный цифровой двойник участка магистральной трассы М-11 «Нева». Это первая цифровая высокоточная модель скоростной автомагистрали в России, содержащая не только трехмерную цифровую карту дороги, но и динамические данные о дорожной ситуации в ре
|16.03.2023
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Платную трассу Москва-Петербург оцифруют за 300 миллионов, чтобы запустить беспилотные авто
Оцифровка трассы У платной скоростной трассы М-11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом до конца 2023 г. появится цифровой двойник. Он поможет вывести на дорогу беспилотные автомобили, в первую очередь грузовые. Информация об этом прое
|08.07.2022
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«Магнит» присоединился к инициативе по тестированию беспилотных логистических коридоров
» вместе с другими логистическими и транспортными компания подписала единую программу экспериментального правового режима (ЭПР) по реализации инициативы «Беспилотные логистические коридоры» на трассе М-11 «Нева». Соответствующая инициатива внесена в Минэкономразвития России. Формирование программы проходило при поддержке Минтранса России на площадке Ассоциации «Цифровой транспорт и логистик
|08.07.2022
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На трассе М-11 «Нева» будет введен экспериментальный правовой режим для беспилотного грузового автотранспорта
Минэкономразвития России разработало проект постановления Правительства, которое предусматривает установление экспериментального правового режима на трассе федерального значения М-11 «Нева» для тестирования беспилотных грузовых автомобилей. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Среди инициаторов эксперимента заявлены такие уч
|24.04.2020
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МТС и «Автодор» обеспечили голосовую связь и интернет для пользователей трассы М-11 «Нева»
МТС и госкомпания «Автодор» объявили о финишном этапе реализации проекта по строительству инфраструктуры для обеспечения трассы М-11 «Нева» по маршруту Москва – Санкт-Петербург сервисами голосовой связи и высокоскоростным доступом в мобильный интернет по технологии LTE. Реализация совместного проекта МТС и «Автодора» пр
|04.08.2015
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Мобильная связь обеспечена на участке новой автодороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» в обход г. Вышнего Волочка
На участке трассы М-11 в Тверской области (258-й – 334-й км, обход г. Вышнего Волочка) начали работать первые базовые станции оператора сотовой связи. Компания «Мегафон» первым из сотовых операторов установила с
|06.11.2008
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Управление автомобильной магистрали Москва-Санкт-Петербург ФДА ищет ИТ-подрядчика
к финансирования заказа - федеральный бюджет РФ. «Шаг аукциона» установлен в размере 5% от начальной стоимости контракта, что составляет 2 320 466 руб. Вести прием заявок от потенциальных подрядчиков Управление автомобильной магистрали Москва-Санкт-Петербург планирует по 27 ноября. Завершить рассмотрение аукционных предложений собирается на следующий день - 28 числа. Провести торги рассчиты
|30.05.2008
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ГТК «Россия» запустит веб-регистрацию на рейсы Москва-Петербург
ез интернет или в специальном киоске. Кроме того, используя веб-регистрацию, пассажир сможет самостоятельно выбрать место в салоне самолета. Однако зарегистрироваться дистанционно на рейсы сообщением Москва-Петербург смогут только пассажиры без багажа. Пассажиры международных рейсов также в перспективе смогут пользоваться услугой веб-регистрации. Однако в России они смогут пройти дистанцион
Автомагистраль М-11 Нева и организации, системы, технологии, персоны:
|Мишустин Михаил 678 6
|Шадаев Максут 1011 5
|Чернышенко Дмитрий 565 5
|Путин Владимир 3177 4
|Павловский Фёдор 7 3
|Давыдова Полина 12 3
|Казаринов Дмитрий 12 3
|Комиссаров Дмитрий 223 3
|Козлова Дарья 30 3
|Натрусов Артем 284 2
|Ротенберг Игорь 37 2
|Дитрих Евгений 14 2
|Кельбах Сергей 3 2
|Чичерин Георгий 3 2
|Медведев Дмитрий 1654 2
|Телков Алексей 25 2
|Чаркин Евгений 296 2
|Галактионова Инесса 75 2
|Евсин Александр 12 2
|Баканов Дмитрий 30 2
|Федоров Валерий 13 2
|Каменский Владислав 16 2
|Брюквин Юрий 299 2
|Бердин Николай 3 2
|Нигметзянов Марсель 14 2
|Лосев Станислав 27 2
|Масюк Дмитрий 16 2
|Громаковский Евгений 18 2
|Williams Robbie - Вильямс Робби 7 2
|Григоренко Дмитрий 77 2
|Нащекин Алексей 116 1
|Лихачев Алексей 44 1
|Шипелов Андрей 22 1
|Ильин Алексей 23 1
|Парменова Наталия 63 1
|Ушацкий Андрей 105 1
|Белов Виктор 56 1
|Кобзев Сергей 3 1
|Дорош Алексей 2 1
|Малкин Роман 3 1
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