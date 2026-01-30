Разделы

Автомагистраль М-4 Дон Федеральная автомобильная дорога Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону-Краснодар-Новороссийск


СОБЫТИЯ


30.01.2026 Т2 за год установила 6,5 тыс. базовых станций в Москве 1
30.10.2025 МТС запустит в Воронежской области станции точного позиционирования для автономного транспорта 2
23.10.2025 Автономный автомобиль впервые в России проехал 400 км без вмешательства человека 1
17.09.2025 Аналитика Kion и BelkaCar: четверть туристов в отпуск отправляется на пляжи Геленджика 1
17.07.2025 «МегаФона» обновил сеть в Динском районе Краснодарского края 1
10.07.2025 Клиенты Т2 могут обменять минуты и гигабайты на поездки по всем платным трассам сети «Автодор» 2
27.06.2025 Т2 с начала 2025 г. улучшила связь на 14 трассах федерального значения, проходящих через Москву 1
26.03.2025 «МегаФон» модернизировал сеть на ключевых автомагистралях страны 1
13.02.2025 T2 усилил сеть во всех городах Ростовской области в 2024 году 3
27.12.2024 T2 покрыла связью платный участок трассы М4 – восточный обход Ростова-на-Дону 3
27.12.2024 T2 подводит итоги 2024 года 1
23.12.2024 «МТС Travel»: 40% путешествий в 2024 году россияне совершили на выходных 1
20.12.2024 Navio подтверждает готовность технологии к старту проездов в автономном режиме на трассах М-12, М-4 и ЦКАД 1
19.12.2024 Александр Дмитриев, Дина Шебордаева -

Как выстроить СЭД в компании с 49 подразделениями по всей России

 1
17.10.2024 «Яндекс Маркет» начал использовать автономные грузовики для доставки коммерческих грузов 1
23.09.2024 В России запустили беспилотные грузовики по всей трассе Москва - Санкт-Петербург 1
10.09.2024 «Телематика» отчиталась о рекордной выручке в 40 млрд рублей 2
13.05.2024 Tele2 первой покрыла новый платный участок М4 – объезд Краснодара 1
28.03.2024 Tele2 покрывает LTE-сетью трассу М12, развивает башенную инфраструктуру на М4 и М11 2
12.12.2023 В Россоши улучшили качество мобильного интернета 1
06.12.2023 «Ростелеком» и «Автодор» построят вышки сотовой связи вдоль автотрасс 1
09.11.2023 В Россоши и Богучаре интернет стал быстрее 1
28.07.2023 МТС улучшила связь на дачах и в зонах отдыха Тульской области 1
31.05.2023 «Дочка» Роскомназдора устроит тотальный контроль над сотовыми операторами. Россиянам расскажут об истинном качестве сотовой связи, которая стремительно дорожает 1
29.05.2023 МТС обеспечила скоростной качественной связью федеральную автотрассу М4 «Дон»   1
18.05.2023 Дальний западный обход Краснодара поедет на отечественных технологиях 2
05.04.2023 «Мегафон» добавил скорости на автотрассах Валдайского района 1
16.11.2022 «Мегафон» запустил базовые станции в малых населенных пунктах Тульской области 2
11.11.2022 «Мегафон» добавил скорости на ЗСД 1
14.02.2022 В Воронежской области началась масштабная модернизация сети МТС: абоненты получат новую скорость интернета и качество разговоров 2
02.02.2022 В Липецкой области пройдет масштабная модернизация сети МТС: абоненты получат новую скорость интернета и качество разговоров 1
28.10.2021 Клиенты Tele2 проговорили на трассах 170 миллионов часов 1
10.08.2021 В филиале МТС в Липецкой области назначен директор 1
22.06.2021 «Мегафон» обеспечит доступ к высокоскоростному интернету на трассе М4 «Дон» 2
17.06.2021 Как ИТ-решения открыли новую эру платных дорог в России 1
03.06.2021 МТС вложит в цифровую инфраструктуру Ростовской области два миллиарда рублей 1
03.06.2021 МТС и «Автодор» обеспечат связью федеральные скоростные автотрассы 1
10.09.2019 МТС и администрация Липецкой области объявили о партнерстве в области развития цифровой экономики региона 1
29.05.2018 SAP и «Автодор» избавят россиян от лишних приборов на платных дорогах 2
28.02.2018 «Нетрика» разработала автоматизированную систему согласования маршрутов 1

Автомагистраль М-4 Дон и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14511 11
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3149 10
МегаФон 10048 10
Ростелеком 10390 4
Yandex - Яндекс 8560 4
Navio - Автотех - SberAutoTech - Sber Automotive Technologies - SberDigitalAuto - СберАвтоТех - Сбер Автомотив Технологии 32 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3315 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1226 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1544 2
Телематика Концерн - НТС - Национальные телематические системы 33 2
Телематика Концерн - Казань-Телематика 8 1
ГПБ Мобайл - Газпромбанк Мобайл 41 1
ВымпелКом - Билайн Центральный регион 55 1
Zorgtech 4 1
SAP SE 5454 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1167 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9230 1
Telegram Group 2625 1
SAP CIS - САП СНГ 864 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4579 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 668 1
Docsvision - ДоксВижн 1034 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 167 1
Автодория 44 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 553 1
AMT Group - АМТ-Груп 351 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 368 1
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 232 1
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 47 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 111 1
Открытые технологии 716 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 91 10
Т2 - Т2 Мобайл - Пилар - башенная компания 8 4
Газпромнефть Восток 3 2
ОССП - Объединённые Системы Сбора Платы 14 2
УВЗ - УралВагонЗавод - ЧТЗ-Уралтрак - Челябинский тракторный завод 13 1
Геокосмос 38 1
РЖД ЮВЖД - Юго-Восточная железная дорога 7 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 658 1
Северсталь метиз - ЧСПЗ - Череповецкий сталепрокатный завод - ВолгоМетиз - Волгоградский завод - Северсталь Стальные конструкции 27 1
МТС Трэвел - MTS Travel 288 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1518 1
Никола-Ленивец - ландшафтный арт-парк 12 1
Главная дорога - Новое качество дорог 6 1
РЖД - Российские железные дороги 2016 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 70 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1804 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 994 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1130 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 283 1
Совкомбанк ПАО 290 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 472 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 264 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 359 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 577 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 292 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 269 1
Яндекс.Лавка 284 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 58 1
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 14 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Сбер - СберАвто 36 1
MR Group - МР Групп - MR Office 41 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12992 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6326 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1487 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 206 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2954 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 718 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2825 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3119 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2092 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 272 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 143 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 74 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 492 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73664 30
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 25
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9426 23
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8804 20
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 15
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17155 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 9
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4017 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7449 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34032 6
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8477 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7701 5
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3319 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6184 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25689 5
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1298 5
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1415 5
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4063 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6715 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23037 4
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 777 3
Доступ в интернет - Internet access - Интернет-соединение - Internet connection 269 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18550 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8467 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 3
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1101 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 3
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 3
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1215 3
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1788 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 2
Бронирование - Booking 813 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 2
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 65 7
Магистраль северной столицы ЗСД - Западный скоростной диаметр - Внутригородская платная автомагистраль в Санкт-Петербурге. 25 4
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 276 2
Google YouTube - Видеохостинг 2909 2
МТС Big Data 314 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1559 1
FreePik 1480 1
Т2 - Т2 Мобайл - MiXX мультиподписка 25 1
АСТ - Автоматизированные системы транспорта - Мегатолл 1 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 881 1
ByteDance - TikTok 326 1
Linux OS 10991 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 133 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1909 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5898 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2900 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 641 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1181 1
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 71 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 526 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 339 1
Яндекс.Плюс 226 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 315 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 951 1
Fujitsu PalmSecure ID Engine - Biometric Authentication 25 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 700 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 1
Toyota Prius 49 1
Docsvision СЭД - ECM-система 244 1
Долженко Евгения 36 2
Рулев Юрий 6 2
Прозоров Дмитрий 59 1
Чичерин Георгий 3 1
Перагов Андрей 18 1
Голуб Василий 29 1
Кашников Артемий 32 1
Ершов Сергей 15 1
Куховаренко Антон 9 1
Мотлях Константин 20 1
Волков Денис 9 1
Масюк Дмитрий 16 1
Баканов Дмитрий 35 1
Артемов Сергей 18 1
Панарин Сергей 2 1
Макиев Константин 4 1
Лошак Кирилл 1 1
Шиленков Александр 5 1
Городилин Константин 4 1
Ковальский Павел 1 1
Шебордаева Дина 2 1
Гузеева Лариса 2 1
Маханьков Андрей 8 1
Деревянко Павел 3 1
Мишустин Михаил 750 1
Белоусов Андрей 146 1
Корня Алексей 80 1
Комиссаров Дмитрий 238 1
Галактионова Инесса 97 1
Ильин Алексей 24 1
Голубев Василий 40 1
Парменова Наталия 63 1
Гольцов Александр 83 1
Дмитриев Алексей 64 1
Николаев Вячеслав 103 1
Белов Виктор 58 1
Дмитриев Александр 52 1
Петров Александр 21 1
Гусев Александр 45 1
Бакалов Владимир 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 158036 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46029 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18762 14
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3304 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2230 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8203 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2436 7
Беларусь - Белоруссия 6068 7
Украина 7808 7
Россия - ЦФО - Воронежская область 898 7
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 262 6
Россия - ЦФО - Тульская область 1305 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2105 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 259 6
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1019 5
Россия - ЦФО - Липецкая область 595 5
Россия - ЮФО - Ростовская область 1683 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2702 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1633 4
Россия - СЗФО - Новгородская область 693 4
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 350 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Богучар 16 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3249 3
Армения - Республика 2380 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4313 3
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 758 3
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 458 3
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 207 2
Россия - ЦФО - Тульская область - Венёвский район - Венёв 13 2
ЛНР - Суходольск 3 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18335 2
Европа 24671 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3056 2
Россия - УФО - Свердловская область 1784 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3203 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 623 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 757 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1710 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1031 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1455 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 29
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 22
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 199 13
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6987 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 10
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 8
Автомагистраль М-12 Восток - Москва–Казань–Екатеринбург–Тюмень 90 8
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 6
Автомагистраль М-3 Украина - Федеральная автомобильная дорога - Москва-Калуга-Брянск-государственная граница с Украиной - Киевское шоссе 12 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 5
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 3
Дача - Дачный сезон - Дачники 1023 3
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1055 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 762 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 2
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 424 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1829 2
Автомагистраль М-5 Урал - Федеральная автомобильная дорога 29 2
Национальный проект - Беспилотные логистические коридоры - программа развития умного автономного транспорта в России - ПКРТИ - программа комплексного развития транспортной инфраструктуры - проект Караван по развитию перевозок беспилотным транспортом 53 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1887 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 909 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4421 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15225 1
Английский язык 6885 1
Список системообразующих предприятий РФ 312 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 554 1
Гидроэнергетика - Hydropower - ГРЭС - гидроэлектростанции - гидроэнергетическая технология - hydroelectric power plants 56 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 1
Ведомости 1282 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1158 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11435 1
РИА Новости 999 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 795 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 264 2
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 31 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 2
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
