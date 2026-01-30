МТС запустит в Воронежской области станции точного позиционирования для автономного транспорта 2

Автономный автомобиль впервые в России проехал 400 км без вмешательства человека 1

T2 усилил сеть во всех городах Ростовской области в 2024 году 3

T2 подводит итоги 2024 года 1

В Россоши улучшили качество мобильного интернета 1

В Россоши и Богучаре интернет стал быстрее 1

МТС улучшила связь на дачах и в зонах отдыха Тульской области 1

Дальний западный обход Краснодара поедет на отечественных технологиях 2

Клиенты Tele2 проговорили на трассах 170 миллионов часов 1

В филиале МТС в Липецкой области назначен директор 1

МТС вложит в цифровую инфраструктуру Ростовской области два миллиарда рублей 1