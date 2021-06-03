МТС вложит в цифровую инфраструктуру Ростовской области два миллиарда рублей

ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, и Правительство Ростовской области объявляют о стратегическом партнерстве для реализации проектов, направленных на цифровизацию экономики и социальной сферы региона. В рамках соглашения МТС до конца 2022 г. планирует инвестировать в цифровую инфраструктуру Ростовской области 2 млрд руб.

Соглашение о сотрудничестве подписали сегодня на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Ростовской области Василий Голубев и президент МТС Вячеслав Николаев.

Приоритетными направлениями сотрудничества станут развитие туристической отрасли региона с использованием сервисов геоаналитики (Big Data), повышение уровня безопасности городской среды с применением интеллектуальных систем видеонаблюдения в общественных пространствах и применение технологии интернета вещей (IoT) для контроля эффективности использования ресурсов экономики региона.

Кроме того, МТС и Правительство области запланировали сотрудничество в сфере реализации социально-культурных проектов на основе телекоммуникационных технологий для повышения качества жизни граждан и сохранения культурно-исторического наследия донского края.

«Партнерские отношения Ростовской области с компанией МТС сохраняются на протяжении многих лет. С 2018 г. действовало соглашение, по которому компания за три года вложила в развитие цифровой экономики Дона 3,5 млрд руб., реализовав ряд значимых проектов. Рассчитываем, что дальнейшее взаимодействие позволит нам выйти на новый уровень цифровизации региона, повысить качество жизни людей и эффективность донских предприятий, — прокомментировал соглашение губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Ростовская область имеет большой потенциал для внедрения и использования инновационных решений в различных отраслях экономики, и на протяжении последних лет мы развивали инфраструктуру сетей МТС для того, чтобы создать базис для инновационных проектов. В частности, МТС запустила в Ростовской области крупнейшую сеть NB-IoT для умных устройств и внедрения промышленного IoT и Умного города, обеспечила стопроцентное покрытие федеральной автомагистрали М4 «Дон» и создала новое покрытие LTE вдоль железной дороги», — отметил президент МТС Вячеслав Николаев.