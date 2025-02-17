Голубев Василий
Голубев Василий и организации, системы, технологии, персоны:
|Лопаткин Герман 104 20
|Осеевский Михаил 316 4
|Баласанян Владимир 45 3
|Алхасов Сергей 20 3
|Кравцов Роман 83 2
|Никифоров Николай 1136 2
|Ищенко Александр 4 2
|Страшнов Дмитрий 111 2
|Гончаров Виктор 5 2
|Горбань Сергей 3 2
|Греф Герман 421 1
|Ускова Ольга 166 1
|Воробьев Андрей 168 1
|Гришаков Максим 32 1
|Лопатухин Дмитрий 19 1
|Курцер Марк 3 1
|Калугин Сергей 168 1
|Николаев Вячеслав 102 1
|Харин Алексей 4 1
|Шипулин Александр 29 1
|Шолохов Михаил 7 1
|Петренко Александр 8 1
|Цимбалист Александр 1 1
|Самойленко Максим 66 1
|Храмцовская Наталья 48 1
|Паршин Максим 316 1
|Вексельберг Виктор 153 1
|Павлов Роман 6 1
|Соколов Максим 27 1
|Семенов Николай 16 1
|Макаренко Владимир 17 1
|Козлов Андрей 28 1
|Печеный Владимир 7 1
|Борисов Егор 11 1
|Мордасов Сергей 21 1
|Барков Алексей 37 1
|Шолохов Александр 2 1
|Зимин Игорь 17 1
|Дубровский Борис 13 1
|Шиянова Антонина 1 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 972 1
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