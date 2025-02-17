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Голубев Василий



17.02.2025 ФСБ задержала ИТ-чиновника за закупку «Моего офиса» вместо системы электронного документооборота 1
21.11.2023 На Китай надежды нет. В России появится свое производство смартфонов 3
04.07.2022 Sitronics Group построит электрозарядную инфраструктуру в Ростовской области 1
22.12.2021 «Ростелеком» ввел в промышленную эксплуатацию систему «Безопасный город» во всех муниципалитетах Ростовской области 2
03.06.2021 МТС вложит в цифровую инфраструктуру Ростовской области два миллиарда рублей 1
15.12.2020 Врачи клиник «Мать и дитя» при поддержке «Ростелекома» делают телемедицину доступнее для жителей российских регионов 1
18.11.2020 Tele2 и правительство Ростовской области заключили соглашение об инвестициях в ЦОДы 1
11.09.2020 «Ростелеком» и правительство Ростовской области заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве 1
16.07.2020 Сбербанк и Cognitive Pilot запускают «умный» комбайн на полях ведущих отечественных агрокомплексов России 1
29.01.2020 ТТК повысила доступность быстрого интернета на юге России 2
29.01.2020 ТрансТелеКом в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» обеспечил быстрым интернетом юг России 2
07.12.2018 Министр ИТ и связи Ростовской области Герман Лопаткин: СЭД «Дело» – связующее звено в механизме электронного правительства 1
21.11.2018 «Яндекс.Маркет» инвестирует 500 млн в логистический комплекс в Ростовской области 1
16.02.2018 «Ростелеком» устранит цифровое неравенство в 196 населенных пунктах Ростовской области 1
06.12.2017 «Ростелеком» обеспечил оптическими каналами 108 медучреждений Ростовской области 2
21.11.2017 «Мегафон» завершил строительство сети в аэропорту «Платов» 1
10.10.2016 Система электронного документооборота в Ростовской области признана передовой 1
07.10.2016 Всероссийская конференция по информационной безопасности и импортозамещению прошла в Ростове-на-Дону 1
15.08.2016 Более 860 тыс. жителей Ростовской области получили статус «Электронных граждан» 1
23.03.2016 142 населенных пункта Ростовской области получили доступ в интернет по Wi-Fi 1
03.03.2016 В Ростовской области запустят пилотный проект по мониторингу линий связи 1
03.02.2016 В Ростовской области усовершенствуют мобильный сервис системы электронного документооборота 1
29.10.2015 Новая бесплатная зона Wi-Fi появилась в Ростове-на-Дону 1
22.10.2015 Услуги сотовой связи станут доступны жителям Миллеровского района Ростовской области 1
14.08.2015 «Ростелеком» в Ростовской области реализует проект по устранению цифрового неравенства 1
18.06.2015 Подписаны трехсторонние соглашения в рамках реформы УУС и программы устранения цифрового неравенства 1
11.06.2015 «Ростелеком» обеспечил услугами связи «Шолохов-центр» в Ростове-на-Дону 1
28.05.2015 Жителей Дона бесплатно обучат компьютерной грамоте 1
14.04.2015 Ростовская область и ЭОС: от электронного управления бумагой к электронным подлинникам 1
05.02.2015 Губернатор Ростовской области провел интерактивный прием граждан через VideoMost 1
19.09.2014 «Почта России» откроет в Ростове-на-Дону логистический центр 1
08.08.2014 В Ростовской области открылся МФЦ для бизнеса 1
05.06.2014 Правительство Ростовской области готово предложить свой опыт в сфере СЭД другим субъектам РФ 2
06.12.2013 В Ростовской области появится автоматизированный сортировочный центр «Почты России» 2
06.12.2013 Система «Народный контроль» запущена в Ростовской области 1
18.09.2013 Герман Лопаткин -
Число заявлений на получение электронных госуслуг растет на 10-20% в месяц
 1
06.08.2013 Госслужащим Ростовской области стал доступен сервис «Мобильный кабинет руководителя» 1
19.12.2012 Герман Лопаткин: До конца года в Ростовской области заработают 50 госуслуг 2
22.11.2012 Ростовская область: Мы принимаем документы только в электронном виде 1
02.12.2011 В Ростовской области открылись 10 многофункциональных центров предоставления госуслуг 1

Публикаций - 40, упоминаний - 49

Голубев Василий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9739 13
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 3
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 253 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2912 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2044 2
Бизнес ИТ 43 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 377 2
Yandex - Яндекс 7410 1
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 54 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - РТ Доктис ДМО - Doctis 9 1
Код Безопасности 621 1
Canon 1400 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12731 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
МегаФон 8925 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4909 1
Fujitsu 2042 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 450 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 364 1
Seiko Epson Corporation 897 1
Eastman Kodak Alaris - Кодак Аларис Рус 1 1
Netris - Нетрис 53 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
Ситроникс - Sitronics Electro 44 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1306 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1800 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 45 1
Eastman Kodak - Кодак 495 1
Парус электро - Связь инжиниринг 23 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1010 1
NeuHaus Group - NeuHaus DG - NeuHaus Distributor Group - НойХаус 63 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 52 1
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 54 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 420 1
GS Group - Технополис GS Гусев 71 1
VideoMost - ВидеоМост 276 1
Spirit DSP - Спирит Корп 471 1
Почта России ПАО 2119 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7363 3
РЖД - Российские железные дороги 1910 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 857 1
Протек - Ригла - аптечная сеть 55 1
Планета Здоровья 8 1
Ростовский-на-Дону зоопарк - Ростовский зоологический парк - Ростовский зоопарк 1 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1638 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1954 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Мать и дитя 23 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
Ростовский академический театр драмы имени М. Горького 1 1
Россети Ленэнерго 1701 1
101Hotels.com 456 1
Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова - Усадьба М.А. Шолохова 3 1
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 13 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 9 1
36,6 - аптечная сеть 90 1
Международный аэропорт Платов Ростова-на-Дону - ИАТА: ROV - ИКАО: URRP 10 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11718 13
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 67 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5951 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2722 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3149 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1218 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2900 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 245 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4150 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1384 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 126 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2755 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1163 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 835 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1381 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 702 1
Правительство Ярославской области - ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 32 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 179 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 112 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 671 1
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 271 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 114 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
Правительство Республики Дагестан - органы государственной власти 37 1
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 328 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 201 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 66 1
Региональная корпорация развития 5 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66572 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50881 17
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12010 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12576 9
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12224 6
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Мобильная версия - Mobile version 365 3
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5234 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1427 5
Apple iOS 7837 4
Google Android 14051 3
ЭОС Дело СЭД 207 3
МОД Народный контроль 44 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 233 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2764 2
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 250 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 262 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
Яндекс.Маркет 948 1
Cognitive Agro Pilot 37 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4983 1
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 119 1
ЭОС АРМ руководителя 75 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 451 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 529 1
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 23 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 970 1
ЕМИАС Электронный рецепт 87 1
Apple iPhone 6 4862 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 438 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ИСДМ - Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства 60 1
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 63 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 270 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 392 1
FreePik 1021 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
ТТК EurasiaHighway DWDM трансконтинентальная магистраль 24 1
Apple iPad 3866 1
ЭОС Дело-web 209 1
Лопаткин Герман 104 20
Осеевский Михаил 316 4
Баласанян Владимир 45 3
Алхасов Сергей 20 3
Кравцов Роман 83 2
Никифоров Николай 1136 2
Ищенко Александр 4 2
Страшнов Дмитрий 111 2
Гончаров Виктор 5 2
Горбань Сергей 3 2
Греф Герман 421 1
Ускова Ольга 166 1
Воробьев Андрей 168 1
Гришаков Максим 32 1
Лопатухин Дмитрий 19 1
Курцер Марк 3 1
Калугин Сергей 168 1
Николаев Вячеслав 102 1
Харин Алексей 4 1
Шипулин Александр 29 1
Шолохов Михаил 7 1
Петренко Александр 8 1
Цимбалист Александр 1 1
Самойленко Максим 66 1
Храмцовская Наталья 48 1
Паршин Максим 316 1
Вексельберг Виктор 153 1
Павлов Роман 6 1
Соколов Максим 27 1
Семенов Николай 16 1
Макаренко Владимир 17 1
Козлов Андрей 28 1
Печеный Владимир 7 1
Борисов Егор 11 1
Мордасов Сергей 21 1
Барков Алексей 37 1
Шолохов Александр 2 1
Зимин Игорь 17 1
Дубровский Борис 13 1
Шиянова Антонина 1 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1528 39
Россия - РФ - Российская федерация 145163 29
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2258 17
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1318 11
Россия - ЮФО - Ростовская область - Донской регион 26 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1781 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонский район - Волгодонск - Администрация Волгодонска 113 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17112 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43368 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2921 2
Россия - ЦФО - Курская область 652 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 644 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 166 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 575 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 871 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика 585 2
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 679 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Миллерово 15 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52202 1
Япония 13304 1
Финляндия - Финляндская Республика 3610 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1354 1
Бразилия - Федеративная Республика 2370 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14138 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1574 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1460 1
Россия - ЦФО - Калужская область 985 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 888 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 816 1
Россия - УФО - Курганская область 505 1
Монголия 349 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 553 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Аксайский район - Аксай 19 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 251 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 326 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1176 1
Россия - СФО - Республика Тыва 309 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1297 1
Южная Корея - Республика 6659 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 935 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51330 24
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9997 18
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