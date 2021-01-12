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Бизнес ИТ


12.01.2021 Органы госвласти Ставрополья перешли на операционные системы «Альт» 2
10.12.2018 В Ставропольском крае реализован комплексный проект автоматизации документооборота 1
04.04.2017 К СЭД в системе «ДЕЛО» подключены более 1500 сотрудников органов власти Ставропольского края 1
10.10.2016 Система электронного документооборота в Ростовской области признана передовой 1
01.06.2016 «Бумфа Групп» автоматизировала документооборот на базе решения «1С» 1
14.04.2016 «Ставропольский аптечный склад» внедрил систему «1С:Документооборот 8 Корп» 1
14.04.2015 Ростовская область и ЭОС: от электронного управления бумагой к электронным подлинникам 2
01.04.2015 В Аппарате Правительства Ставропольского края внедрили СЭД «Дело» 1
03.03.2015 Правильное внедрение СЭД. Опыт Правительства Карачаево-Черкессии 1
15.12.2014 Администрация Кисловодска завершила второй этап внедрения СЭД «Дело» 1
11.02.2014 Завершен очередной этап внедрения СЭД «Дело» в органах власти Республики Северная Осетия-Алания 2
12.12.2013 В Следственном управлении по Республике Калмыкия завершен проект внедрения АИК «Надзор» 2
28.10.2013 До конца года в Республике Северная Осетия-Алания будет внедрено более 400 рабочих мест СЭД «Дело» 1
08.10.2013 В Администрации Владикавказа завершен очередной этап развития СЭД «Дело» 1
05.08.2013 В администрации Пятигорска завершен первый этап внедрения СЭД «Дело» 1
19.02.2013 Парламент Карачаево-Черкесской Республики внедрил СЭД «Дело» 1
14.02.2013 АИК «Надзор» внедрен в Следственном управлении Калмыкии 1
19.11.2012 Шпаковский муниципальный район Ставрополья внедряет СЭД «Дело» 1
15.11.2012 Республика Северная Осетия-Алания автоматизирует документооборот в органах исполнительной власти на базе СЭД «Дело» 1
08.02.2012 В Минюсте РФ завершен первый этап проекта по внедрению СЭД на базе системы «Дело» 1
11.10.2010 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ставрополя переходит на СЭД «Дело» 1
28.09.2010 «Архивный фонд 4.0» внедрен в государственных и муниципальных архивах Ставропольского края 1
15.09.2010 CЭД «Дело» внедрили в администрации Невинномысска 1
07.09.2010 СЭД «Дело» внедрена в Комитете градостроительства Администрации Ставрополя 3
31.08.2010 СЭД «Дело» в Администрации Ставрополя: итоги внедрения 1
26.07.2010 СЭД «Дело-Web» внедряют в «Роснефти-Ставрополье» 1
22.07.2010 Администрация Невинномысска приобрела дополнительные АРМ СЭД «Дело» 1
21.04.2010 Администрация города Невинномысска внедряет СЭД «Дело» 1
13.04.2010 «Роснефть-Ставрополье» автоматизирует документооборот на базе СЭД «Дело» 1
01.04.2010 В Следственном управлении СКП по Ставропольскому краю внедряют АИК «Надзор» 1
19.01.2010 Госдума Ставропольского края автоматизирует документооборот на базе решений ЭОС 1
20.08.2009 Администрация Ставрополя автоматизировала документооборот 1
18.08.2009 Ставропольский колледж связи автоматизирует документооборот на базе системы «Дело» 1
17.12.2008 Администрация Ставрополя строит электронный документооборот вместе с ЭОС 1

Публикаций - 34, упоминаний - 40

Бизнес ИТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЭОС - Электронные офисные системы 993 5
3799 2
Intel Corporation 4221 1
КНС Групп - Yadro 124 1
Fujitsu 751 1
Canon 591 1
Базальт СПО 206 1
Panasonic 1181 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 90 1
Seiko Epson Corporation 336 1
Гранит-Центр НПП 9 1
Правительство РФ 2209 4
Президент Российской Федерации 1443 3
Правительство Ставропольского края 23 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Правительство Ставропольского края - ГКУ СК - Краевой центр информационных технологий - Государственное казенное учреждение Ставропольского края 2 1
Правительство и губернатор Ростовской области 27 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 4
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
ЭОС Дело СЭД 626 28
Обращения граждан 37 3
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 39 3
ЭОС АРМ руководителя 53 2
ЭОС Архивное дело 81 2
1С:Документооборот КОРП 35 2
Apple iOS 5742 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 52 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Kaspersky - Антивирус Касперского 127 1
Cavium ThunderX 4 1
Google Android 10752 1
ЭОС EOS for SharePoint 112 1
ССТУ.РФ - Общероссийский прием граждан - Сетевой справочный телефонный узел 14 1
ЭОС Дело-web 128 1
Intel x86 - Архитектура процессора 995 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 60 1
Т-Платформы Таволга терминал 26 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 68 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 1
Голубев Василий 32 2
Лопаткин Герман 102 2
Смирнов Алексей 142 1
Козлов Андрей 12 1
Баласанян Владимир 31 1
Харин Алексей 2 1
Петренко Александр 3 1
Цимбалист Александр 1 1
Ищенко Александр 2 1
Храмцовская Наталья 38 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 11
Россия - Ставропольский край 464 5
Россия - Ставрополь 276 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 2
Россия - Ростовская область 869 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 1
Россия - Приморский край - Приморье 608 1
Россия - Калининградская область 544 1
Россия - Республика Дагестан 267 1
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 172 1
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 1
Россия - Волгодонск 42 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770932, в очереди разбора - 674614.
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