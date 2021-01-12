Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Бизнес ИТ
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Публикаций - 34, упоминаний - 40
Бизнес ИТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЭОС - Электронные офисные системы 993 5
|1С 3799 2
|Intel Corporation 4221 1
|КНС Групп - Yadro 124 1
|Fujitsu 751 1
|Canon 591 1
|Базальт СПО 206 1
|Panasonic 1181 1
|ИВК - Информационная внедренческая компания 90 1
|Seiko Epson Corporation 336 1
|Гранит-Центр НПП 9 1
|Голубев Василий 32 2
|Лопаткин Герман 102 2
|Смирнов Алексей 142 1
|Козлов Андрей 12 1
|Баласанян Владимир 31 1
|Харин Алексей 2 1
|Петренко Александр 3 1
|Цимбалист Александр 1 1
|Ищенко Александр 2 1
|Храмцовская Наталья 38 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770932, в очереди разбора - 674614.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770932, в очереди разбора - 674614.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru