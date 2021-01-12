Органы госвласти Ставрополья перешли на операционные системы «Альт»

На Ставрополье успешно завершился первый этап масштабного проекта по переходу органов государственной власти края на российское программное обеспечение. В рамках проекта часть рабочих мест и серверов органов государственной власти края была оснащена операционными системами семейства «Альт» производства «Базальт СПО».

Отечественные операционные системы «Альт» в Ставропольском крае внедрили в министерстве культуры, министерстве сельского хозяйства, министерстве жилищно-коммунального хозяйства, министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, министерстве труда и социальной защиты населения, в управлении Ставропольского края – государственной жилищной инспекции, комитете по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, в региональной тарифной комиссии Ставропольского края.

Рабочие места сотрудников, имеющих доступ к персональным данным и конфиденциальной информации, оснащены новыми компьютерами с предустановленной ОС «Альт 8 СП» с высоким уровнем защиты (права на программный продукт принадлежат компании ИВК). Остальной персонал получил компьютеры с ОС «Альт Рабочая станция 9». Серверные ресурсы Министерства культуры Ставропольского переведены на ОС «Альт Сервер 8», которая позволяет гибко управлять аппаратной инфраструктурой и групповыми политиками.

Для решения повседневных задач сотрудникам предоставлен целый комплекс отечественных прикладных программ разного назначения. Среди них – офисный пакет «МойОфис», система электронного документооборота «Дело», системы криптографической защиты информации, средства антивирусной защиты информации, программные продукты для разграничения и контроля доступа, межсетевого экранирования и доверенной загрузки, программный сетевой экран для контроля и управления трафиком рабочих мест и серверов и другие. Внедрение и настройку программного и аппаратного обеспечения выполнила компания «Бизнес ИТ».

«Сегодня все процессы государственного управления неразрывно связаны с применением информационных технологий, – подчеркнул Денис Сергеевич Курашов, заместитель министра промышленности и связи Ставропольского края. – Ставропольский край одним из первых в стране включился в процесс построения технологически независимой программной платформы. Переход на российское программное обеспечение позволяет нам построить доверенную, санкционно независимую цифровую среду для государственного управления в интересах развития политической, промышленной и социальной сфер».

Операционные системы семейства «Альт» внесены в Единый реестр российских программ для ЭВМ И баз данных. Они разрабатываются на основе российского технологически независимого репозитория «Сизиф», который развивает «Базальт СПО». Компания обладает собственной инфраструктурой разработки, которая позволяет обеспечивать полный и долгосрочный жизненный цикл программных продуктов. Жизненный цикл включает в себя создание продукта, его систематическую модификацию в соответствии с требованиями регуляторов, новыми технологическими тенденциями и изменяющимися потребностями пользователей. «Базальт СПО» в сотрудничестве с партнерами обеспечивает техподдержку, решающую 100% задач заказчиков.

«Альт» – единственные в России операционные системы, которые работают на максимальном спектре аппаратных платформ: российских, наиболее популярных зарубежных, а также на открытых международных платформах. ОС поддерживает аппаратные платформы x86 (32 и 64 битные процессоры Intel), AArch64 («Байкал-М», Huawei Kunpeng, ThunderX и другие), MIPS32 («Байкал-Т1»), ppc64le (YADRO Power 8 и 9, OpenPower), e2k и e2kv4 («Эльбрус»), mipsel («Таволга Терминал»). Это дает потребителям возможность строить аппаратную часть цифровой инфраструктуры на одной или нескольких аппаратных платформах с учетом специфики своих потребностей.

Операционные системы «Альт» – ядро большой экосистемы прикладного ПО, включенного в Единый реестр. Это позволяет организациям не тратить средства на интеграцию, а быстро и экономно оснащать рабочие места сотрудников необходимыми программными продуктами.

«В масштабном и сложном проекте очень важен первый успех. Он становится своего рода «камертоном», по которому участники проекта сверяют свои действия на всех последующих этапах, – отметил Алексей Смирнов, генеральный директор «Базальт СПО». – Перевод цифровой инфраструктуры ряда министерств Ставропольского края на отечественное программное обеспечение станет именно таким «камертоном»: успешный опыт будут использовать и другие органы власти Ставрополья. Мы благодарны руководству и сотрудникам краевых органов власти, а также коллегам из «Бизнес ИТ» за профессиональный подход к решению задач проекта».

Обучение ИТ-специалистов и пользователей провели специалисты компании «Бизнес ИТ». В дальнейшем сотрудники других органов власти Ставрополья смогут получать знания и навыки работы с российским ПО в учебных центрах, которые создает «Базальт СПО» на базе Ставропольского регионального колледжа вычислительной техники и электроники и Ставропольского колледжа связи.