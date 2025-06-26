Получите все материалы CNews по ключевому слову
Baikal Electronics Байкал-M Baikal-M микропроцессор для рабочих станций BE-M
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|26.06.2025
|
«Дочка» «Росатома» покупает российские Linux и другое ПО под «Байкал-М» и «Эльбрус»
ro — отечественные службы каталога для Linux и RuPost Enterprise CAL — ПО для управления электронной почтой. При этом все закупаемое ПО должно иметь отдельный дистрибутив для процессорных архитектур: Байкал-М, Эльбрус (8С, 8СВ) Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок, где «Атомдата-Интеграция» опубликовала тендер 24 июня 2025 г. Конечные даты окончания процесса закупки и под
|05.06.2025
|
«Дочка» Росреестра приобретает Astra Linux для десятка тысяч ПК с поддержкой процессоров «Байкал-М», «Эльбрус» и Intel
удит событий безопасности, защита от несанкционированного запуска программ и записей в системные файлы. ОС также должна поддерживать процессоры Intel начиная с 10 поколения поколения и отечественные «Байкал-М» и «Эльбрус». Ядро Linux должно быть не ниже версии 6.1. «Роскадастр» — публично-правовая компания, которая является частью системы Росреестра. Она обеспечивает бесперебойную работу се
|27.02.2025
|
В России готовятся к выпуску ноутбуки на процессорах «Эльбрус-2С3». Ноуты на «Байкал-М» «находятся на паузе»
2022 г. компания планировала к концу года выпустить на рынок ноутбук BITBLAZE Titan на процессоре «Байкал-М». Потом планы по производству сместились, а сейчас, по словам Копосова, «выпуск ноут
|03.10.2023
|
Программные продукты экосистемы PIX Robotics полностью совместимы с процессорами Baikal-М
троникс» завершили испытания на совместимость программных продуктов экосистемы PIX и ARM-процессора Baikal-M. По итогам тестирования вендоры провели взаимную сертификацию всех продуктов экосист
|14.07.2023
|
«Аврора СДЗ», предназначенное для функционирования с процессорами Baikal-M, получило сертификат соответствия ФСТЭК России
рузки уровня базовой системы ввода-вывода четвертого класса защиты (ИТ.СДЗ.УБ4.ПЗ). Сертификат действителен до 19 июня 2028 г. «Аврора СДЗ» предназначено для функционирования совместно с процессорами Baikal-M и обеспечивает доверенную загрузку ОС различных вендоров с помощью создания и проверки цепочки цифровых подписей каждой стадии загрузки. Поддерживаются следующие операционные системы:
|16.06.2022
|
Россияне создали крошечную материнскую плату под процессор Baikal-M
Российская плата для российского процессора Российская компания 3Logic Group сообщила CNews об анонсе новой материнской платы «Ангара», разработанной для установки в нее отечественного процессора Baikal-M. Это решение для сверхкомпактных настольных компьютеров, включая неттопы. Плата «Ангара» относится к форм-фактору Thin Mini-ITX, который не стоит путать с обычным Mini-ITX. Сама плата
|06.06.2022
|
Российский ноутбук в титановом корпусе на процессоре «Байкал» готов к производству
CNews о готовности к предсерийному производству отечественных ноутбуков Bitblaze Titan. Объем первой партии составит 1000 экземпляров, внутри каждого из которых будет находиться российский процессор «Байкал-М» компании «Байкал электроникс». Материнская плата ноутбука – это тоже отечественная разработка. Она создана совместно с российской компанией «Элпитех». По информации представителей «Пр
|16.02.2022
|
CommuniGate Systems и «Ред софт» подтвердили совместимость своих продуктов на платформе Baikal-M
ские ИТ-компании CommuniGate Systems и «Ред софт» подтвердили корректность работы платформы для корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro под управлением операционной системы «Ред ОС» на процессорах Baikal-М. Ранее разработчики сообщали о совместимости с «Ред ОС» универсального клиента Samoware, входящего в экосистему платформы CommuniGate Pro. CommuniGate Pro – флагманский продукт группы
|17.01.2022
|
Операционные системы линейки РОСА «ХРОМ» совместимы с процессорами Baikal-М
гам проведенных испытаний объявляют о взаимной сертификации ОС линейки РОСА «ХРОМ» и ARM-процессора Baikal-M. Чтобы оценить совместимость, специалисты НТЦ ИТ РОСА собрали специальные дистрибути
|25.11.2021
|
«Рутокен» вошел в экосистему работы «Ред ОС» для процессора «Байкал-М»
ктив» провели очередную серию тестовых испытаний. В этот раз специалисты подтвердили совместимость операционной системы «Ред ОС» и электронных идентификаторов «Рутокен» для отечественного процессора «Байкал-М». В частности, на платформе «Байкал-М», построенной на базе архитектуры ARMv8 (AArch64), была протестирована и подтверждена корректность совместной работы «Ред ОС» и следующих у
|19.11.2021
|
Подтверждена совместимость шлюза NGate и «Ред ОС» с процессором «Байкал-М»
аботчики ПО «Ред софт» и «Криптопро» в целях создания единого импортонезависимого техностека в ходе проведенных испытаний подтвердили работоспособность совместного программного решения на процессоре «Байкал-М». Таким образом, операционная система «Ред ОС» и шлюз «Криптопро» NGate совместимы и могут успешно работать как на аппаратной архитектуре х86_64, так и на aarch64. Использование клиент
|08.11.2021
|
Решение VideoMost и «Ред ОС» доступно на процессоре «Байкал-М»
Российские разработчики Spirit и «Ред Софт» подтвердили совместимости системы видеоконференцсвязи VideoMost и операционной системы «Ред ОС» на вычислительной платформе с процессором «Байкал-М» производства отечественной компании «Байкал электроникс». Работа направлена на развитие санкционно-устойчивого техностека. VideoMost — это продукт для унифицированных коммуникаций, ко
|01.11.2021
|
«Ниеншанц-автоматика» разработала промышленный панельный компьютер на базе процессора Baikal-M
Конструкторская группа «Ниеншанц-автоматики» разработала новый промышленный панельный компьютер GLACE-19BK на базе российского процессора Baikal-M. В новом ПК в качестве дисплейного модуля используется монитор GLA-19, более ранняя разработка инженеров компании. Мониторы серии GLA, ориентированные на применение в пищевой и химичес
|25.10.2021
|
Концерн «Автоматика» создал тонкую материнскую плату на основе процессора «Байкал-М»
БПО «Прогресс», входящее в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», разработало материнскую плату форм-фактора Thin Mini-ITX на основе отечественного процессора «Байкал-М». За счет компактного проектирования плата позволяет сократить толщину системного блока компьютера до 3-4 сантиметров и может применяться в компактной вычислительной технике: неттопах,
|14.10.2021
|
В Россию с боем прорвались тысячи отечественных процессоров
«Байкалы» в Москве Как стало известно CNews, компания «Байкал электроникс» получила первую крупную партию чипов Baikal-M – 5 тыс. штук общим весом 66 кг. Ранее компания располагала лишь инженерными образцами этого универсального процессора на базе архитектуры ARM. В дальнейшем, как ожидается, чипы будут
|01.10.2021
|
Система реконструкции рентгеновских томографических снимков Smart Tomo Engine и «Ред ОС» совместимы на процессоре «Байкал-М»
подтвердили совместимость операционной системы «Ред ОС» и системы реконструкции рентгеновских томографических снимков Smart Tomo Engine. Испытания проведены на вычислительной платформе с процессором «Байкал-М» производства российской компании «Байкал электроникс». Полученные результаты подтверждают возможность создания полностью отечественного программно-аппаратного комплекса, который облад
|15.09.2021
|
Совместное решение «МБК Лаб» и «Ред софт» для работы на Baikal-M
ийские разработчики «МБК Лаб» и «Ред софт» сообщили о создании импортонезависимого решения для нужд госсектора. Совместимые почтовый сервер Tegu и операционная система «Ред ОС» работают на процессоре Baikal-M. Тестирование решения проведено в соответствии с программой импортозамещения с целью создания базового набора ПО, совместимого с российскими процессорами. Tegu / Tegu Professional / Te
|23.08.2021
|
Trueconf выпустила ВКС-терминал на базе процессора Baikal-M и Astra Linux
Trueconf выпустила новую версию аппаратного терминала видеоконференцсвязи Trueconf Group, который был построен на базе отечественного процессора Baikal-M и специальной версии дистрибутива Astra Linux, совместимой с этим процессором. Для этого компании Trueconf, Astra Linux и «Байкал электроникс» создали совместную экспертную группу, кот
|09.08.2021
|
Легендарный производитель компьютеров развернул выпуск ПК и моноблоков на российских «байкалах»
изация этого плана будет зависеть первую очередь от поставки комплектующих, и не только процессоров Baikal-М, но и другой компонентной базы, рассказали CNews представители «Байкал электроникс».
|09.08.2021
|
iRu запускает в серийное производство компьютеры на базе отечественного процессора Baikal-M
дство в ближайшее время будут запущены самые востребованные этим сегментом рынка устройства – ПК, включая малоформатные десктопы, тонкие клиенты и моноблоки начального уровня на российском процессоре Baikal-M. Baikal-M – отечественная система на кристалле с 8 ядрами Arm Cortex-A57, 8-ядерным GPU Mali-T628 с большим набором высокоскоростных интерфейсов. Это современный высокопроизводи
|22.07.2021
|
Bellsoft обеспечила совместимость программного стека Java с российским процессором Baikal-M
ий Liberica JDK Pro c Libercat, является гарантом быстрой и незатратной миграции Java-приложения на Baikal-М. Baikal-M показывает отличную производительность для Java программ, и мы активно под
|18.06.2021
|
ОМП представит на конференции ЦИПР информационный киоск на базе российского процессора «Байкал-М» и устройства на платформе «Аврора»
т демонстрироваться возможности мобильной ОС Аврора, установленной на различных аппаратных платформах, среди которых несколько новинок. Во-первых, информационный киоск на базе российского процессора «Байкал-М» под управлением мобильной ОС «Аврора». Производится на отечественной производственной базе Итэлма/Байтерг. Использование компонентов российского производства позволяет крупным коммерч
|22.04.2021
|
Baikal-M: какую экосистему успел собрать вокруг себя первый российский ARM-процессор
020 г., нацелены на сегменты легких рабочих станций и тонких клиентов. Блок-схемы упрощенных чипов «Байкал-М/2» При этом сейчас компании заканчивает работу над следующим ARM-процессором — Baika
|18.03.2021
|
«Мойофис» представила российский офисный пакет для платформы Baikal-M
«Мойофис» объявила о совместимости настольных редакторов «Мойофис» с аппаратной платформой Baikal-M. «Мойофис» сотрудничает с российским производителем процессоров АО «Байкал электроникс» с 2017 года. За это время было проведено несколько научно-исследовательских и конструкторских ра
|15.03.2021
|
Выпущен новый SDK для микропроцессора Baikal-M
ла, что стал доступен для скачивания новый релиз SDK (software development kit) для микропроцессора Baikal-M (BE-M1000) - SDK-M-5.1. Новая версия SDK содержит следующие ключевые изменения. Прои
|20.02.2021
|
Новый VDI-клиент «Термидеск» совместим с процессорами Baikal-M
Special Edition релиз «Новороссийск» и может применяться на устройствах с российскими процессорами Baikal-М. ПО «Термидеск» предназначено для развертывания защищенных инфраструктур виртуальных
|21.01.2021
|
Система резервного копирования Rubackup совместима с процессорами Baikal-M под управлением ОС Astra Linux
тимости средств резервного копирования Rubackup с высокоскоростными энергоэффективными процессорами Baikal-M под управлением ОС Astra Linux. Rubackup — это масштабируемое, гибкое и производител
|25.12.2020
|
Российский ВКС Trueсonf научился работать на процессорах Baikal
для госорганов Российский сервис видеоконференцсвязи (ВКС) Trueconf теперь портирован на процессор Baikal-M, сообщили CNews представители Trueсonf. Теперь госорганы и госкорпорации, которые бу
|30.11.2020
|
В России создаются дешевые версии процессоров «Байкал»
По словам генерального директора компании Андрея Евдокимова, в ближайшем будущем линейка ARM-чипов «Байкал-М» пополнится двумя упрощенными моделями: «Байкал-М/2» и «Байкал-М/2+».
|27.11.2020
|
После появления инвестора «Байкал электроникс» заказывает сотни тысяч чипов под миллиардные проекты
Массовый выпуск «Байкалов» Как выяснил CNews, компания «Байкал электроникс» приступила к заказам промышленных партий своего последнего из разработанных процессоров «Байкал-М». По словам гендиректора организации Андрея Евдокимова, на тайваньской фабрике TSMC уже размещен заказ на 13 тыс. чипов, до конца 2020 г. там же будет заказана партия в 100 тыс. издели
|30.10.2020
|
Новый процессор «Байкал» признан российским. На госзакупках у него будет особый статус
ом 40х40 мм. Материнская mini-ITX плата TF307-MB-S-C под Baikal-M В конце апреля 2020 г. процессор «Байкал-М» прошел всестороннее тестирование в лаборатории CNews, в ходе которого продемонстрир
|30.10.2020
|
Микропроцессор Baikal-M официально получил статус интегральной схемы отечественного производства
«Байкал электроникс», российский разработчик микропроцессоров и систем на кристалле, подтвердило соответствие процессора Baikal-M требованиям к промышленной продукции российского производства. По запросу «Байкал электроникс», Минпромторг выдал официальное заключение, в котором говорится, что процессор Baikal-M
|02.09.2020
|
У разработчика процессоров «Байкал» власти требуют полмиллиарда
лектроникс» за нарушение сроков субсидированного государством выпуска отечественных ARM-процессоров Baikal-М. Арбитражный суд Москвы принят иск ведомства к производству 24 августа 2020 г., сооб
|24.08.2020
|
Выпущен первый российский моноблок на новом чипе «Байкал» и отечественном Linux. Цена от 150 тысяч
лок на «Байкале» Как стало известно CNews, российская компания «Эдельвейс», занимающаяся разработкой электроники, выпустила моноблочный компьютер с сенсорным экраном на базе отечественного процессора Baikal-M. По всей видимости, это первый завершенный ПК на данном чипе. Исполнительный директор компании Александр Грищенков сказал в разговоре с CNews, что на текущий момент ПК представлен в ви
|22.07.2020
|
В России начался выпуск первых материнских плат для нового «Байкала». Цена
нимающаяся разработкой электроники, анонсировала первую в мире материнскую плату для ARM-процессора Baikal-M, полностью разработанную в России. В процессе ее создания также принимали участие ко
|22.07.2020
|
Вышла первая российская плата на процессоре Baikal-M
операционных систем «Альт» и «Байкал Электроникс», разработчик «систем на криcталле» на базе архитектур MIPS и ARM, объявляют о начале производства материнской платы на базе отечественного процессора Baikal-M под управлением ОС «Альт». Компьютеры, оснащенные новой материнской платой и российской операционной системой, расширят возможности организаций по построению технологически независимой
|30.04.2020
|
Выпущен новый SDK для микропроцессора Baikal-M
Baikal Electronics объявила о доступности для скачивания новый релиз SDK для микропроцессора Baikal-M (BE-M1000) - SDK-M-4.2. Новая версия SDK содержит следующие основные изменения. Устр
|24.04.2020
|
CNews сравнил новый процессор «Байкал» с чипами Intel. Результаты обнадеживают
Выводы тестирования процессора Baikal-M Первое независимое тестирование нового российского мобильного процессора Baikal-M позволяет говорить о том, что он обладает производительностью на уровне современных зарубежных
|24.04.2020
|
Первый тест: на что способен российский процессор Baikal-M
nux 9 (ссылка на новость) от компании <Базальт СПО> (<Альт линукс>) для плат на основе процессора "Байкал-М". Внутри – а мы и туда заглянули – компьютер тоже выглядит неплохо, что подтверждает
|22.10.2019
|
Рассекречены характеристики российского восьмиядерного процессора «Байкал». Цена
Официальные характеристики Baikal-M Российская компания «Байкал электроникс» впервые официально обнародовала характерист
Baikal Electronics и организации, системы, технологии, персоны:
|Евдокимов Андрей 93 55
|Опанасенко Всеволод 138 24
|Рустамов Рустам 527 12
|Грищенков Александр 17 12
|Новодворский Алексей 110 11
|Покровский Иван 133 9
|Шадаев Максут 1165 7
|Шпак Василий 267 7
|Горшенин Максим 39 7
|Копосов Максим 73 7
|Сивцев Илья 166 7
|Фролов Денис 68 7
|Смирнов Алексей 257 6
|Трушкин Константин 59 6
|Махсон Михаил 14 6
|Легостаева Светлана 96 6
|Титов Борис 61 5
|Огурцов Артем 8 5
|Бойко Алексей 119 4
|Мухин Денис 48 4
|Трандин Сергей 106 4
|Квашенкина Ольга 49 4
|Путин Владимир 3405 4
|Алифанов Кирилл 70 4
|Калинин Александр 181 4
|Гольденберг Леонид 62 3
|Лачков Евгений 39 3
|Болотская Мария 5 3
|Пахоменкова Зинаида 6 3
|Иванов Геннадий 4 3
|Анциферов Денис 3 3
|Адамян Эдуард 3 3
|Мишустин Михаил 756 3
|Мылицын Роман 111 3
|Комиссаров Дмитрий 239 3
|Иванов Александр 105 3
|Белокрылов Александр 27 3
|Анфимов Павел 55 3
|Березкин Григорий 42 3
|Свириденко Андрей 99 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1427618, в очереди разбора - 727744.
Создано именных указателей - 191817.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.