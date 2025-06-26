«Дочка» «Росатома» покупает российские Linux и другое ПО под «Байкал-М» и «Эльбрус» ro — отечественные службы каталога для Linux и RuPost Enterprise CAL — ПО для управления электронной почтой. При этом все закупаемое ПО должно иметь отдельный дистрибутив для процессорных архитектур: Байкал-М, Эльбрус (8С, 8СВ) Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок, где «Атомдата-Интеграция» опубликовала тендер 24 июня 2025 г. Конечные даты окончания процесса закупки и под

«Дочка» Росреестра приобретает Astra Linux для десятка тысяч ПК с поддержкой процессоров «Байкал-М», «Эльбрус» и Intel удит событий безопасности, защита от несанкционированного запуска программ и записей в системные файлы. ОС также должна поддерживать процессоры Intel начиная с 10 поколения поколения и отечественные «Байкал-М» и «Эльбрус». Ядро Linux должно быть не ниже версии 6.1. «Роскадастр» — публично-правовая компания, которая является частью системы Росреестра. Она обеспечивает бесперебойную работу се

В России готовятся к выпуску ноутбуки на процессорах «Эльбрус-2С3». Ноуты на «Байкал-М» «находятся на паузе» 2022 г. компания планировала к концу года выпустить на рынок ноутбук BITBLAZE Titan на процессоре «Байкал-М». Потом планы по производству сместились, а сейчас, по словам Копосова, «выпуск ноут

Программные продукты экосистемы PIX Robotics полностью совместимы с процессорами Baikal-М троникс» завершили испытания на совместимость программных продуктов экосистемы PIX и ARM-процессора Baikal-M. По итогам тестирования вендоры провели взаимную сертификацию всех продуктов экосист

«Аврора СДЗ», предназначенное для функционирования с процессорами Baikal-M, получило сертификат соответствия ФСТЭК России рузки уровня базовой системы ввода-вывода четвертого класса защиты (ИТ.СДЗ.УБ4.ПЗ). Сертификат действителен до 19 июня 2028 г. «Аврора СДЗ» предназначено для функционирования совместно с процессорами Baikal-M и обеспечивает доверенную загрузку ОС различных вендоров с помощью создания и проверки цепочки цифровых подписей каждой стадии загрузки. Поддерживаются следующие операционные системы:

Россияне создали крошечную материнскую плату под процессор Baikal-M Российская плата для российского процессора Российская компания 3Logic Group сообщила CNews об анонсе новой материнской платы «Ангара», разработанной для установки в нее отечественного процессора Baikal-M. Это решение для сверхкомпактных настольных компьютеров, включая неттопы. Плата «Ангара» относится к форм-фактору Thin Mini-ITX, который не стоит путать с обычным Mini-ITX. Сама плата

Российский ноутбук в титановом корпусе на процессоре «Байкал» готов к производству CNews о готовности к предсерийному производству отечественных ноутбуков Bitblaze Titan. Объем первой партии составит 1000 экземпляров, внутри каждого из которых будет находиться российский процессор «Байкал-М» компании «Байкал электроникс». Материнская плата ноутбука – это тоже отечественная разработка. Она создана совместно с российской компанией «Элпитех». По информации представителей «Пр

CommuniGate Systems и «Ред софт» подтвердили совместимость своих продуктов на платформе Baikal-M ские ИТ-компании CommuniGate Systems и «Ред софт» подтвердили корректность работы платформы для корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro под управлением операционной системы «Ред ОС» на процессорах Baikal-М. Ранее разработчики сообщали о совместимости с «Ред ОС» универсального клиента Samoware, входящего в экосистему платформы CommuniGate Pro. CommuniGate Pro – флагманский продукт группы

Операционные системы линейки РОСА «ХРОМ» совместимы с процессорами Baikal-М гам проведенных испытаний объявляют о взаимной сертификации ОС линейки РОСА «ХРОМ» и ARM-процессора Baikal-M. Чтобы оценить совместимость, специалисты НТЦ ИТ РОСА собрали специальные дистрибути

«Рутокен» вошел в экосистему работы «Ред ОС» для процессора «Байкал-М» ктив» провели очередную серию тестовых испытаний. В этот раз специалисты подтвердили совместимость операционной системы «Ред ОС» и электронных идентификаторов «Рутокен» для отечественного процессора «Байкал-М». В частности, на платформе «Байкал-М», построенной на базе архитектуры ARMv8 (AArch64), была протестирована и подтверждена корректность совместной работы «Ред ОС» и следующих у

Подтверждена совместимость шлюза NGate и «Ред ОС» с процессором «Байкал-М» аботчики ПО «Ред софт» и «Криптопро» в целях создания единого импортонезависимого техностека в ходе проведенных испытаний подтвердили работоспособность совместного программного решения на процессоре «Байкал-М». Таким образом, операционная система «Ред ОС» и шлюз «Криптопро» NGate совместимы и могут успешно работать как на аппаратной архитектуре х86_64, так и на aarch64. Использование клиент

Решение VideoMost и «Ред ОС» доступно на процессоре «Байкал-М» Российские разработчики Spirit и «Ред Софт» подтвердили совместимости системы видеоконференцсвязи VideoMost и операционной системы «Ред ОС» на вычислительной платформе с процессором «Байкал-М» производства отечественной компании «Байкал электроникс». Работа направлена на развитие санкционно-устойчивого техностека. VideoMost — это продукт для унифицированных коммуникаций, ко

«Ниеншанц-автоматика» разработала промышленный панельный компьютер на базе процессора Baikal-M Конструкторская группа «Ниеншанц-автоматики» разработала новый промышленный панельный компьютер GLACE-19BK на базе российского процессора Baikal-M. В новом ПК в качестве дисплейного модуля используется монитор GLA-19, более ранняя разработка инженеров компании. Мониторы серии GLA, ориентированные на применение в пищевой и химичес

Концерн «Автоматика» создал тонкую материнскую плату на основе процессора «Байкал-М» БПО «Прогресс», входящее в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», разработало материнскую плату форм-фактора Thin Mini-ITX на основе отечественного процессора «Байкал-М». За счет компактного проектирования плата позволяет сократить толщину системного блока компьютера до 3-4 сантиметров и может применяться в компактной вычислительной технике: неттопах,

В Россию с боем прорвались тысячи отечественных процессоров «Байкалы» в Москве Как стало известно CNews, компания «Байкал электроникс» получила первую крупную партию чипов Baikal-M – 5 тыс. штук общим весом 66 кг. Ранее компания располагала лишь инженерными образцами этого универсального процессора на базе архитектуры ARM. В дальнейшем, как ожидается, чипы будут

Система реконструкции рентгеновских томографических снимков Smart Tomo Engine и «Ред ОС» совместимы на процессоре «Байкал-М» подтвердили совместимость операционной системы «Ред ОС» и системы реконструкции рентгеновских томографических снимков Smart Tomo Engine. Испытания проведены на вычислительной платформе с процессором «Байкал-М» производства российской компании «Байкал электроникс». Полученные результаты подтверждают возможность создания полностью отечественного программно-аппаратного комплекса, который облад

Совместное решение «МБК Лаб» и «Ред софт» для работы на Baikal-M ийские разработчики «МБК Лаб» и «Ред софт» сообщили о создании импортонезависимого решения для нужд госсектора. Совместимые почтовый сервер Tegu и операционная система «Ред ОС» работают на процессоре Baikal-M. Тестирование решения проведено в соответствии с программой импортозамещения с целью создания базового набора ПО, совместимого с российскими процессорами. Tegu / Tegu Professional / Te

Trueconf выпустила ВКС-терминал на базе процессора Baikal-M и Astra Linux Trueconf выпустила новую версию аппаратного терминала видеоконференцсвязи Trueconf Group, который был построен на базе отечественного процессора Baikal-M и специальной версии дистрибутива Astra Linux, совместимой с этим процессором. Для этого компании Trueconf, Astra Linux и «Байкал электроникс» создали совместную экспертную группу, кот

Легендарный производитель компьютеров развернул выпуск ПК и моноблоков на российских «байкалах» изация этого плана будет зависеть первую очередь от поставки комплектующих, и не только процессоров Baikal-М, но и другой компонентной базы, рассказали CNews представители «Байкал электроникс».

iRu запускает в серийное производство компьютеры на базе отечественного процессора Baikal-M дство в ближайшее время будут запущены самые востребованные этим сегментом рынка устройства – ПК, включая малоформатные десктопы, тонкие клиенты и моноблоки начального уровня на российском процессоре Baikal-M. Baikal-M – отечественная система на кристалле с 8 ядрами Arm Cortex-A57, 8-ядерным GPU Mali-T628 с большим набором высокоскоростных интерфейсов. Это современный высокопроизводи

Bellsoft обеспечила совместимость программного стека Java с российским процессором Baikal-M ий Liberica JDK Pro c Libercat, является гарантом быстрой и незатратной миграции Java-приложения на Baikal-М. Baikal-M показывает отличную производительность для Java программ, и мы активно под

ОМП представит на конференции ЦИПР информационный киоск на базе российского процессора «Байкал-М» и устройства на платформе «Аврора» т демонстрироваться возможности мобильной ОС Аврора, установленной на различных аппаратных платформах, среди которых несколько новинок. Во-первых, информационный киоск на базе российского процессора «Байкал-М» под управлением мобильной ОС «Аврора». Производится на отечественной производственной базе Итэлма/Байтерг. Использование компонентов российского производства позволяет крупным коммерч

Baikal-M: какую экосистему успел собрать вокруг себя первый российский ARM-процессор 020 г., нацелены на сегменты легких рабочих станций и тонких клиентов. Блок-схемы упрощенных чипов «Байкал-М/2» При этом сейчас компании заканчивает работу над следующим ARM-процессором — Baika

«Мойофис» представила российский офисный пакет для платформы Baikal-M «Мойофис» объявила о совместимости настольных редакторов «Мойофис» с аппаратной платформой Baikal-M. «Мойофис» сотрудничает с российским производителем процессоров АО «Байкал электроникс» с 2017 года. За это время было проведено несколько научно-исследовательских и конструкторских ра

Выпущен новый SDK для микропроцессора Baikal-M ла, что стал доступен для скачивания новый релиз SDK (software development kit) для микропроцессора Baikal-M (BE-M1000) - SDK-M-5.1. Новая версия SDK содержит следующие ключевые изменения. Прои

Новый VDI-клиент «Термидеск» совместим с процессорами Baikal-M Special Edition релиз «Новороссийск» и может применяться на устройствах с российскими процессорами Baikal-М. ПО «Термидеск» предназначено для развертывания защищенных инфраструктур виртуальных

Система резервного копирования Rubackup совместима с процессорами Baikal-M под управлением ОС Astra Linux тимости средств резервного копирования Rubackup с высокоскоростными энергоэффективными процессорами Baikal-M под управлением ОС Astra Linux. Rubackup — это масштабируемое, гибкое и производител

Российский ВКС Trueсonf научился работать на процессорах Baikal для госорганов Российский сервис видеоконференцсвязи (ВКС) Trueconf теперь портирован на процессор Baikal-M, сообщили CNews представители Trueсonf. Теперь госорганы и госкорпорации, которые бу

В России создаются дешевые версии процессоров «Байкал» По словам генерального директора компании Андрея Евдокимова, в ближайшем будущем линейка ARM-чипов «Байкал-М» пополнится двумя упрощенными моделями: «Байкал-М/2» и «Байкал-М/2+».

После появления инвестора «Байкал электроникс» заказывает сотни тысяч чипов под миллиардные проекты Массовый выпуск «Байкалов» Как выяснил CNews, компания «Байкал электроникс» приступила к заказам промышленных партий своего последнего из разработанных процессоров «Байкал-М». По словам гендиректора организации Андрея Евдокимова, на тайваньской фабрике TSMC уже размещен заказ на 13 тыс. чипов, до конца 2020 г. там же будет заказана партия в 100 тыс. издели

Новый процессор «Байкал» признан российским. На госзакупках у него будет особый статус ом 40х40 мм. Материнская mini-ITX плата TF307-MB-S-C под Baikal-M В конце апреля 2020 г. процессор «Байкал-М» прошел всестороннее тестирование в лаборатории CNews, в ходе которого продемонстрир

Микропроцессор Baikal-M официально получил статус интегральной схемы отечественного производства «Байкал электроникс», российский разработчик микропроцессоров и систем на кристалле, подтвердило соответствие процессора Baikal-M требованиям к промышленной продукции российского производства. По запросу «Байкал электроникс», Минпромторг выдал официальное заключение, в котором говорится, что процессор Baikal-M

У разработчика процессоров «Байкал» власти требуют полмиллиарда лектроникс» за нарушение сроков субсидированного государством выпуска отечественных ARM-процессоров Baikal-М. Арбитражный суд Москвы принят иск ведомства к производству 24 августа 2020 г., сооб

Выпущен первый российский моноблок на новом чипе «Байкал» и отечественном Linux. Цена от 150 тысяч лок на «Байкале» Как стало известно CNews, российская компания «Эдельвейс», занимающаяся разработкой электроники, выпустила моноблочный компьютер с сенсорным экраном на базе отечественного процессора Baikal-M. По всей видимости, это первый завершенный ПК на данном чипе. Исполнительный директор компании Александр Грищенков сказал в разговоре с CNews, что на текущий момент ПК представлен в ви

В России начался выпуск первых материнских плат для нового «Байкала». Цена нимающаяся разработкой электроники, анонсировала первую в мире материнскую плату для ARM-процессора Baikal-M, полностью разработанную в России. В процессе ее создания также принимали участие ко

Вышла первая российская плата на процессоре Baikal-M операционных систем «Альт» и «Байкал Электроникс», разработчик «систем на криcталле» на базе архитектур MIPS и ARM, объявляют о начале производства материнской платы на базе отечественного процессора Baikal-M под управлением ОС «Альт». Компьютеры, оснащенные новой материнской платой и российской операционной системой, расширят возможности организаций по построению технологически независимой

Выпущен новый SDK для микропроцессора Baikal-M Baikal Electronics объявила о доступности для скачивания новый релиз SDK для микропроцессора Baikal-M (BE-M1000) - SDK-M-4.2. Новая версия SDK содержит следующие основные изменения. Устр

CNews сравнил новый процессор «Байкал» с чипами Intel. Результаты обнадеживают Выводы тестирования процессора Baikal-M Первое независимое тестирование нового российского мобильного процессора Baikal-M позволяет говорить о том, что он обладает производительностью на уровне современных зарубежных

Первый тест: на что способен российский процессор Baikal-M nux 9 (ссылка на новость) от компании <Базальт СПО> (<Альт линукс>) для плат на основе процессора "Байкал-М". Внутри – а мы и туда заглянули – компьютер тоже выглядит неплохо, что подтверждает