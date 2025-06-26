Baikal Electronics Байкал-M Baikal-M микропроцессор для рабочих станций BE-M


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


26.06.2025 «Дочка» «Росатома» покупает российские Linux и другое ПО под «Байкал-М» и «Эльбрус»

ro — отечественные службы каталога для Linux и RuPost Enterprise CAL — ПО для управления электронной почтой. При этом все закупаемое ПО должно иметь отдельный дистрибутив для процессорных архитектур: Байкал-М, Эльбрус (8С, 8СВ) Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок, где «Атомдата-Интеграция» опубликовала тендер 24 июня 2025 г. Конечные даты окончания процесса закупки и под
05.06.2025 «Дочка» Росреестра приобретает Astra Linux для десятка тысяч ПК с поддержкой процессоров «Байкал-М», «Эльбрус» и Intel

удит событий безопасности, защита от несанкционированного запуска программ и записей в системные файлы. ОС также должна поддерживать процессоры Intel начиная с 10 поколения поколения и отечественные «Байкал-М» и «Эльбрус». Ядро Linux должно быть не ниже версии 6.1. «Роскадастр» — публично-правовая компания, которая является частью системы Росреестра. Она обеспечивает бесперебойную работу се
27.02.2025 В России готовятся к выпуску ноутбуки на процессорах «Эльбрус-2С3». Ноуты на «Байкал-М» «находятся на паузе»

2022 г. компания планировала к концу года выпустить на рынок ноутбук BITBLAZE Titan на процессоре «Байкал-М». Потом планы по производству сместились, а сейчас, по словам Копосова, «выпуск ноут
03.10.2023 Программные продукты экосистемы PIX Robotics полностью совместимы с процессорами Baikal-М

троникс» завершили испытания на совместимость программных продуктов экосистемы PIX и ARM-процессора Baikal-M. По итогам тестирования вендоры провели взаимную сертификацию всех продуктов экосист
14.07.2023 «Аврора СДЗ», предназначенное для функционирования с процессорами Baikal-M, получило сертификат соответствия ФСТЭК России

рузки уровня базовой системы ввода-вывода четвертого класса защиты (ИТ.СДЗ.УБ4.ПЗ). Сертификат действителен до 19 июня 2028 г. «Аврора СДЗ» предназначено для функционирования совместно с процессорами Baikal-M и обеспечивает доверенную загрузку ОС различных вендоров с помощью создания и проверки цепочки цифровых подписей каждой стадии загрузки. Поддерживаются следующие операционные системы:

16.06.2022 Россияне создали крошечную материнскую плату под процессор Baikal-M

Российская плата для российского процессора Российская компания 3Logic Group сообщила CNews об анонсе новой материнской платы «Ангара», разработанной для установки в нее отечественного процессора Baikal-M. Это решение для сверхкомпактных настольных компьютеров, включая неттопы. Плата «Ангара» относится к форм-фактору Thin Mini-ITX, который не стоит путать с обычным Mini-ITX. Сама плата

06.06.2022 Российский ноутбук в титановом корпусе на процессоре «Байкал» готов к производству

CNews о готовности к предсерийному производству отечественных ноутбуков Bitblaze Titan. Объем первой партии составит 1000 экземпляров, внутри каждого из которых будет находиться российский процессор «Байкал-М» компании «Байкал электроникс». Материнская плата ноутбука – это тоже отечественная разработка. Она создана совместно с российской компанией «Элпитех». По информации представителей «Пр
16.02.2022 CommuniGate Systems и «Ред софт» подтвердили совместимость своих продуктов на платформе Baikal-M

ские ИТ-компании CommuniGate Systems и «Ред софт» подтвердили корректность работы платформы для корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro под управлением операционной системы «Ред ОС» на процессорах Baikal-М. Ранее разработчики сообщали о совместимости с «Ред ОС» универсального клиента Samoware, входящего в экосистему платформы CommuniGate Pro. CommuniGate Pro – флагманский продукт группы

17.01.2022 Операционные системы линейки РОСА «ХРОМ» совместимы с процессорами Baikal-М

гам проведенных испытаний объявляют о взаимной сертификации ОС линейки РОСА «ХРОМ» и ARM-процессора Baikal-M. Чтобы оценить совместимость, специалисты НТЦ ИТ РОСА собрали специальные дистрибути
25.11.2021 «Рутокен» вошел в экосистему работы «Ред ОС» для процессора «Байкал-М»

ктив» провели очередную серию тестовых испытаний. В этот раз специалисты подтвердили совместимость операционной системы «Ред ОС» и электронных идентификаторов «Рутокен» для отечественного процессора «Байкал-М». В частности, на платформе «Байкал-М», построенной на базе архитектуры ARMv8 (AArch64), была протестирована и подтверждена корректность совместной работы «Ред ОС» и следующих у
19.11.2021 Подтверждена совместимость шлюза NGate и «Ред ОС» с процессором «Байкал-М»

аботчики ПО «Ред софт» и «Криптопро» в целях создания единого импортонезависимого техностека в ходе проведенных испытаний подтвердили работоспособность совместного программного решения на процессоре «Байкал-М». Таким образом, операционная система «Ред ОС» и шлюз «Криптопро» NGate совместимы и могут успешно работать как на аппаратной архитектуре х86_64, так и на aarch64. Использование клиент
08.11.2021 Решение VideoMost и «Ред ОС» доступно на процессоре «Байкал-М»

Российские разработчики Spirit и «Ред Софт» подтвердили совместимости системы видеоконференцсвязи VideoMost и операционной системы «Ред ОС» на вычислительной платформе с процессором «Байкал-М» производства отечественной компании «Байкал электроникс». Работа направлена на развитие санкционно-устойчивого техностека. VideoMost — это продукт для унифицированных коммуникаций, ко
01.11.2021 «Ниеншанц-автоматика» разработала промышленный панельный компьютер на базе процессора Baikal-M

Конструкторская группа «Ниеншанц-автоматики» разработала новый промышленный панельный компьютер GLACE-19BK на базе российского процессора Baikal-M. В новом ПК в качестве дисплейного модуля используется монитор GLA-19, более ранняя разработка инженеров компании. Мониторы серии GLA, ориентированные на применение в пищевой и химичес
25.10.2021 Концерн «Автоматика» создал тонкую материнскую плату на основе процессора «Байкал-М»

БПО «Прогресс», входящее в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», разработало материнскую плату форм-фактора Thin Mini-ITX на основе отечественного процессора «Байкал-М». За счет компактного проектирования плата позволяет сократить толщину системного блока компьютера до 3-4 сантиметров и может применяться в компактной вычислительной технике: неттопах,
14.10.2021 В Россию с боем прорвались тысячи отечественных процессоров

«Байкалы» в Москве Как стало известно CNews, компания «Байкал электроникс» получила первую крупную партию чипов Baikal-M – 5 тыс. штук общим весом 66 кг. Ранее компания располагала лишь инженерными образцами этого универсального процессора на базе архитектуры ARM. В дальнейшем, как ожидается, чипы будут

01.10.2021 Система реконструкции рентгеновских томографических снимков Smart Tomo Engine и «Ред ОС» совместимы на процессоре «Байкал-М»

подтвердили совместимость операционной системы «Ред ОС» и системы реконструкции рентгеновских томографических снимков Smart Tomo Engine. Испытания проведены на вычислительной платформе с процессором «Байкал-М» производства российской компании «Байкал электроникс». Полученные результаты подтверждают возможность создания полностью отечественного программно-аппаратного комплекса, который облад
15.09.2021 Совместное решение «МБК Лаб» и «Ред софт» для работы на Baikal-M

ийские разработчики «МБК Лаб» и «Ред софт» сообщили о создании импортонезависимого решения для нужд госсектора. Совместимые почтовый сервер Tegu и операционная система «Ред ОС» работают на процессоре Baikal-M. Тестирование решения проведено в соответствии с программой импортозамещения с целью создания базового набора ПО, совместимого с российскими процессорами. Tegu / Tegu Professional / Te
23.08.2021 Trueconf выпустила ВКС-терминал на базе процессора Baikal-M и Astra Linux

Trueconf выпустила новую версию аппаратного терминала видеоконференцсвязи Trueconf Group, который был построен на базе отечественного процессора Baikal-M и специальной версии дистрибутива Astra Linux, совместимой с этим процессором. Для этого компании Trueconf, Astra Linux и «Байкал электроникс» создали совместную экспертную группу, кот
09.08.2021 Легендарный производитель компьютеров развернул выпуск ПК и моноблоков на российских «байкалах»

изация этого плана будет зависеть первую очередь от поставки комплектующих, и не только процессоров Baikal-М, но и другой компонентной базы, рассказали CNews представители «Байкал электроникс».
09.08.2021 iRu запускает в серийное производство компьютеры на базе отечественного процессора Baikal-M

дство в ближайшее время будут запущены самые востребованные этим сегментом рынка устройства – ПК, включая малоформатные десктопы, тонкие клиенты и моноблоки начального уровня на российском процессоре Baikal-M. Baikal-M – отечественная система на кристалле с 8 ядрами Arm Cortex-A57, 8-ядерным GPU Mali-T628 с большим набором высокоскоростных интерфейсов. Это современный высокопроизводи
22.07.2021 Bellsoft обеспечила совместимость программного стека Java с российским процессором Baikal-M

ий Liberica JDK Pro c Libercat, является гарантом быстрой и незатратной миграции Java-приложения на Baikal-М. Baikal-M показывает отличную производительность для Java программ, и мы активно под
18.06.2021 ОМП представит на конференции ЦИПР информационный киоск на базе российского процессора «Байкал-М» и устройства на платформе «Аврора»

т демонстрироваться возможности мобильной ОС Аврора, установленной на различных аппаратных платформах, среди которых несколько новинок. Во-первых, информационный киоск на базе российского процессора «Байкал-М» под управлением мобильной ОС «Аврора». Производится на отечественной производственной базе Итэлма/Байтерг. Использование компонентов российского производства позволяет крупным коммерч
22.04.2021 Baikal-M: какую экосистему успел собрать вокруг себя первый российский ARM-процессор

020 г., нацелены на сегменты легких рабочих станций и тонких клиентов. Блок-схемы упрощенных чипов «Байкал-М/2» При этом сейчас компании заканчивает работу над следующим ARM-процессором — Baika
18.03.2021 «Мойофис» представила российский офисный пакет для платформы Baikal-M

«Мойофис» объявила о совместимости настольных редакторов «Мойофис» с аппаратной платформой Baikal-M. «Мойофис» сотрудничает с российским производителем процессоров АО «Байкал электроникс» с 2017 года. За это время было проведено несколько научно-исследовательских и конструкторских ра
15.03.2021 Выпущен новый SDK для микропроцессора Baikal-M

ла, что стал доступен для скачивания новый релиз SDK (software development kit) для микропроцессора Baikal-M (BE-M1000) - SDK-M-5.1. Новая версия SDK содержит следующие ключевые изменения. Прои
20.02.2021 Новый VDI-клиент «Термидеск» совместим с процессорами Baikal-M

Special Edition релиз «Новороссийск» и может применяться на устройствах с российскими процессорами Baikal-М. ПО «Термидеск» предназначено для развертывания защищенных инфраструктур виртуальных
21.01.2021 Система резервного копирования Rubackup совместима с процессорами Baikal-M под управлением ОС Astra Linux

тимости средств резервного копирования Rubackup с высокоскоростными энергоэффективными процессорами Baikal-M под управлением ОС Astra Linux. Rubackup — это масштабируемое, гибкое и производител
25.12.2020 Российский ВКС Trueсonf научился работать на процессорах Baikal

для госорганов Российский сервис видеоконференцсвязи (ВКС) Trueconf теперь портирован на процессор Baikal-M, сообщили CNews представители Trueсonf. Теперь госорганы и госкорпорации, которые бу
30.11.2020 В России создаются дешевые версии процессоров «Байкал»

По словам генерального директора компании Андрея Евдокимова, в ближайшем будущем линейка ARM-чипов «Байкал-М» пополнится двумя упрощенными моделями: «Байкал-М/2» и «Байкал-М/2+».

27.11.2020 После появления инвестора «Байкал электроникс» заказывает сотни тысяч чипов под миллиардные проекты

Массовый выпуск «Байкалов» Как выяснил CNews, компания «Байкал электроникс» приступила к заказам промышленных партий своего последнего из разработанных процессоров «Байкал-М». По словам гендиректора организации Андрея Евдокимова, на тайваньской фабрике TSMC уже размещен заказ на 13 тыс. чипов, до конца 2020 г. там же будет заказана партия в 100 тыс. издели
30.10.2020 Новый процессор «Байкал» признан российским. На госзакупках у него будет особый статус

ом 40х40 мм. Материнская mini-ITX плата TF307-MB-S-C под Baikal-M В конце апреля 2020 г. процессор «Байкал-М» прошел всестороннее тестирование в лаборатории CNews, в ходе которого продемонстрир
30.10.2020 Микропроцессор Baikal-M официально получил статус интегральной схемы отечественного производства

«Байкал электроникс», российский разработчик микропроцессоров и систем на кристалле, подтвердило соответствие процессора Baikal-M требованиям к промышленной продукции российского производства. По запросу «Байкал электроникс», Минпромторг выдал официальное заключение, в котором говорится, что процессор Baikal-M
02.09.2020 У разработчика процессоров «Байкал» власти требуют полмиллиарда

лектроникс» за нарушение сроков субсидированного государством выпуска отечественных ARM-процессоров Baikal-М. Арбитражный суд Москвы принят иск ведомства к производству 24 августа 2020 г., сооб
24.08.2020 Выпущен первый российский моноблок на новом чипе «Байкал» и отечественном Linux. Цена от 150 тысяч

лок на «Байкале» Как стало известно CNews, российская компания «Эдельвейс», занимающаяся разработкой электроники, выпустила моноблочный компьютер с сенсорным экраном на базе отечественного процессора Baikal-M. По всей видимости, это первый завершенный ПК на данном чипе. Исполнительный директор компании Александр Грищенков сказал в разговоре с CNews, что на текущий момент ПК представлен в ви
22.07.2020 В России начался выпуск первых материнских плат для нового «Байкала». Цена

нимающаяся разработкой электроники, анонсировала первую в мире материнскую плату для ARM-процессора Baikal-M, полностью разработанную в России. В процессе ее создания также принимали участие ко
22.07.2020 Вышла первая российская плата на процессоре Baikal-M

операционных систем «Альт» и «Байкал Электроникс», разработчик «систем на криcталле» на базе архитектур MIPS и ARM, объявляют о начале производства материнской платы на базе отечественного процессора Baikal-M под управлением ОС «Альт». Компьютеры, оснащенные новой материнской платой и российской операционной системой, расширят возможности организаций по построению технологически независимой
30.04.2020 Выпущен новый SDK для микропроцессора Baikal-M

Baikal Electronics объявила о доступности для скачивания новый релиз SDK для микропроцессора Baikal-M (BE-M1000) - SDK-M-4.2. Новая версия SDK содержит следующие основные изменения. Устр
24.04.2020 CNews сравнил новый процессор «Байкал» с чипами Intel. Результаты обнадеживают

Выводы тестирования процессора Baikal-M Первое независимое тестирование нового российского мобильного процессора Baikal-M позволяет говорить о том, что он обладает производительностью на уровне современных зарубежных

24.04.2020 Первый тест: на что способен российский процессор Baikal-M

nux 9 (ссылка на новость) от компании <Базальт СПО> (<Альт линукс>)  для плат на основе процессора "Байкал-М". Внутри – а мы и туда заглянули – компьютер тоже выглядит неплохо, что подтверждает
22.10.2019 Рассекречены характеристики российского восьмиядерного процессора «Байкал». Цена

Официальные характеристики Baikal-M Российская компания «Байкал электроникс» впервые официально обнародовала характерист

Публикаций - 239, упоминаний - 361

Baikal Electronics и организации, системы, технологии, персоны:

Baikal Electronics - Байкал Электроникс 462 155
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2702 66
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1053 65
Intel Corporation 12643 58
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 400 42
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 833 40
Т-Платформы - T-Platforms 407 35
AMD - Advanced Micro Devices 4533 30
Edelweiss - Эдельвейс 64 27
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3356 19
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1017 17
Apple Inc 12848 16
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 126 16
СалютДевайсы - Элпитех 34 15
Ред Софт - Red Soft 1096 15
Ростелеком 10568 14
Nvidia Corp 3822 14
Ростех - Автоматика Концерн 1775 13
Huawei 4357 13
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 696 13
Элемент ГК - Микрон - Micron 1625 13
Т-Нано - Нанотехнологический центр 36 12
Varton - Вартон ТПК - Gauss 52 12
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 297 11
DEPO Computers - Депо Электроникс 677 11
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 497 11
Промобит - Bitblaze - Promobit 98 11
Microsoft Corporation 25467 10
Qualcomm Technologies 1937 10
Samsung Electronics 10809 9
9205 8
Oracle Corporation 6964 8
Merlion iRU - Деловой офис 341 8
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1237 7
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 404 7
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 433 7
КриптоПРО - Крипто-ПРО 448 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4663 7
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 258 7
Meta Platforms - Facebook 4571 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8410 11
РЖД - Российские железные дороги 2030 10
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1053 6
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 148 6
Почта России ПАО 2279 5
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 68 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3054 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1568 2
Трамплин Венчурс 2 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 457 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 360 2
Чип и Дип 11 2
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 37 1
General Dynamics 59 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
Ростех - ОДК УМПО - Мотор УМПО НПП - Уфимское моторостроительное производственное объединение 19 1
Теплоком НПФ 6 1
Emerson - Эмерсон Россия - Метран ПГ - Метран Промышленная группа - Метран-Смарт - Метран Проект 16 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 677 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 137 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 57 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 45 1
ЛСЗ - Липецкий станкостроительный завод 1 1
ПАЗ - Павловский автобусный завод - Павловский автобус 5 1
Иломакс 1 1
Атроник НПК - Атроник Русс 9 1
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 73 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1127 1
ГПБ - Газпромбанк 1208 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 576 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1150 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 433 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 263 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 358 1
Роснефть НК - нефтяная компания 540 1
Boeing 1027 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1148 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 453 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 445 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3588 78
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13159 43
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5172 39
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3501 25
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1121 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6377 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3458 12
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 774 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2231 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3141 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3316 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5807 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2287 7
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5303 6
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1072 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 277 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4857 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1501 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1375 5
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 187 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел 446 4
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 844 4
Судебная власть - Judicial power 2434 3
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 208 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3189 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 284 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1468 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 925 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2101 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 952 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1285 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 440 3
Районные суды РФ 194 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1638 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1688 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1496 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 543 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 361 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 248 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 752 10
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 168 9
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 794 4
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 257 2
SoGo - Open Source Groupware 8 2
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6454 1
Linux Foundation 192 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 382 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 1
OpenCAPI Consortium 13 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 55 1
Gen-Z Consortium 11 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21953 183
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23687 177
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27375 142
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32251 133
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74784 116
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8461 84
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15097 57
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15108 55
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 383 52
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26337 50
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16750 46
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12442 45
DDR - Double data rate 2971 40
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10254 39
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9953 38
ARM - Advanced RISC Machine 471 38
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 645 38
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58317 37
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8309 35
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1597 34
ARMv8 - Архитектура процессора 102 33
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 578 31
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 593 30
Моноблок - Monoblock PC 1061 30
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4301 30
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4590 27
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10409 27
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6803 26
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2625 25
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3619 22
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1862 21
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14462 20
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3828 20
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2733 18
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12544 18
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12250 18
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1591 18
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9777 18
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12806 18
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1633 18
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 339 116
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1006 82
Linux OS 11120 78
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - микропроцессор для серверов и систем хранения данных (СХД) 94 58
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 178 56
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1189 51
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 149 39
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2150 39
Intel x86 - архитектура процессора 2009 35
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 205 32
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1435 31
Microsoft Windows 16526 24
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 657 24
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 971 20
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 266 19
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3465 19
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 598 17
Huawei Kunpeng ARM-процессор 72 17
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 134 17
Baikal Electronics - Байкал-L - Baikal-L - микропроцессор 20 15
Новые облачные технологии - МойОфис 925 14
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 604 14
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 971 13
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1573 13
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 233 13
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 193 13
СКБ Контур - Контур.Фокус 1261 11
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 101 11
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 214 10
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1603 9
Python - высокоуровневый язык программирования 1182 9
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 963 9
Linux - Debian GNU 547 9
Промобит - Bitblaze Titan 8 8
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 763 8
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 621 8
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 335 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 436 7
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 45 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1554 7
Евдокимов Андрей 93 55
Опанасенко Всеволод 138 24
Рустамов Рустам 527 12
Грищенков Александр 17 12
Новодворский Алексей 110 11
Покровский Иван 133 9
Шадаев Максут 1165 7
Шпак Василий 267 7
Горшенин Максим 39 7
Копосов Максим 73 7
Сивцев Илья 166 7
Фролов Денис 68 7
Смирнов Алексей 257 6
Трушкин Константин 59 6
Махсон Михаил 14 6
Легостаева Светлана 96 6
Титов Борис 61 5
Огурцов Артем 8 5
Бойко Алексей 119 4
Мухин Денис 48 4
Трандин Сергей 106 4
Квашенкина Ольга 49 4
Путин Владимир 3405 4
Алифанов Кирилл 70 4
Калинин Александр 181 4
Гольденберг Леонид 62 3
Лачков Евгений 39 3
Болотская Мария 5 3
Пахоменкова Зинаида 6 3
Иванов Геннадий 4 3
Анциферов Денис 3 3
Адамян Эдуард 3 3
Мишустин Михаил 756 3
Мылицын Роман 111 3
Комиссаров Дмитрий 239 3
Иванов Александр 105 3
Белокрылов Александр 27 3
Анфимов Павел 55 3
Березкин Григорий 42 3
Свириденко Андрей 99 3
Россия - РФ - Российская федерация 159912 224
Китай - Тайвань 4172 49
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46383 34
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18517 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53815 24
Украина 7850 12
Беларусь - Белоруссия 6124 9
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 926 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18962 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8284 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13642 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14619 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 262 7
Казахстан - Республика 5890 5
Европа 24753 5
Азия - Азиатский регион 5805 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3311 4
Япония 13615 4
Индия - Bharat 5765 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1797 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1951 4
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 123 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4146 3
Южная Корея - Республика 6917 3
Армения - Республика 2394 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1376 3
Германия - Федеративная Республика 13014 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 1234 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1653 3
Россия - ЦФО - Ивановская область 566 3
Россия - СФО - Омская область 754 3
Кипр - Республика 626 3
Сатурн - Титан (спутник) 510 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 631 2
Франция - Французская Республика 8042 2
Россия - СФО - Новосибирск 4745 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3451 2
Бразилия - Федеративная Республика 2472 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1430 2
Узбекистан - Республика 1912 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55571 125
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10723 75
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3785 36
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32283 29
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3320 27
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51740 26
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6772 25
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1189 22
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17575 18
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5338 18
Английский язык 6917 17
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7892 14
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6460 14
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4979 14
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2404 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20636 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26279 12
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4971 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10873 10
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 822 10
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 634 10
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7859 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8952 10
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7348 9
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5399 9
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3765 9
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1876 9
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2995 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15380 9
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3074 8
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3783 8
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 676 7
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1548 7
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2549 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11504 7
Финансовые показатели - Financial indicators 2738 6
Национальный проект 378 6
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 94 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8459 5
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2283 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2236 24
TAdviser - Центр выбора технологий 437 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1176 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11466 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1096 3
CNews - ZOOM.CNews 1854 3
Витебские вести 3 2
Tom’s Hardware 548 2
Мобильные системы 117 1
Forbes - Форбс 942 1
Ведомости 1332 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 542 1
Crunchbase 74 1
The Washington Post 345 1
Android Authority 55 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3813 13
IDC - International Data Corporation 4954 5
Gartner - Гартнер 3629 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8448 4
TrendForce 154 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Counterpoint Research 103 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1676 5
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 616 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 328 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 436 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 343 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 689 2
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 58 2
Ростех - НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 17 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 134 2
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 39 1
University of Alberta - Альбертский университет - Университет канадской провинции Альберта 43 1
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 12 1
НИИВК - НИИ Вычислительных комплексов имени М.А. Карцева 5 1
Минобороны РФ - МсСВУ - Московское Суворовское военное училище 4 1
МВД РФ - Воронежский институт МВД Российской Федерации 11 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1128 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 643 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 579 1
РАН - Российская академия наук 2052 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 208 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 293 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 104 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 50 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 34 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 170 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 104 1
ИИКП - Ижевский институт комплексного приборостроения 2 1
Микроэлектроника - международный форум 17 4
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 77 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 163 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2605 2
День молодёжи - 27 июня 1021 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1224 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 1
Техника

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
