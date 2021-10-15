Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Базальт СПО
BaseALT
Альт Рабочая станция
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 60, упоминаний - 105
Базальт СПО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Агентство Финансовой Поддержки 7 2
|Физприбор - Московский завод 8 1
|Почта России ПАО 1574 1
|Volvo Cars 155 1
|Роснефть НК 367 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|Куданкулам АЭС - Атомная электростанция 11 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
|SoGo - Open Source Groupware 8 2
|OpenPOWER Foundation - Consortium 37 1
|Смирнов Алексей 142 19
|Новодворский Алексей 95 7
|Комиссаров Дмитрий 157 3
|Сизоненко Григорий 26 3
|Мальков Алексей 7 2
|Коровин Иван 3 1
|Кирсанов Алексей 24 1
|Доброхотов Алексей 8 1
|Ушаков Михаил 23 1
|Чепко Владимир 2 1
|Черный Владимир 1 1
|Фарыгин Владимир 3 1
|Фарыгин Антон 3 1
|Левин Дмитрий 35 1
|Кривенко Виталий 15 1
|Серчугов Евгений 2 1
|Давидан Александр 14 1
|Легостаева Светлана 23 1
|Черевков Алексей 11 1
|Подольный Вадим 6 1
|Корсаков Денис 4 1
|Ибрагимов Камиль 7 1
|Харьков Александр 1 1
|Петрова Екатерина 16 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Евдокимов Андрей 54 1
|Одинцов Дмитрий 83 1
|Рубанов Владимир 61 1
|Володкович Вячеслав 30 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Путин Владимир 1828 1
|Кочаров Армен 18 1
|Грищенков Александр 10 1
|Горелов Дмитрий 51 1
|Hendel Thomas - Хендель Томас 12 1
|Warnig Matthias - Варниг Маттиас 10 1
|Чеглаков Андрей 40 1
|Иванова Елена 69 1
|Цуприк Василий 7 1
|Рустамов Рустам 169 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765430, в очереди разбора - 669116.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765430, в очереди разбора - 669116.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru