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Базальт СПО BaseALT Альт Рабочая станция

Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция

«Альт Рабочая станция» — операционная система для оснащения рабочих мест в офисе и дома. В комплект поставки входит набор прикладных программ для повседневной работы (редакторы текстов, презентаций, таблиц, графики, аудио и видео, интернет-браузер, клиент электронной почты и др.). Операционная система включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№ 1292).

СОБЫТИЯ

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28.07.2026 «Базальт СПО» представила предварительные технические образы операционных систем «Альт Рабочая станция» и «Альт Сервер» для архитектуры LoongArch

х аппаратных архитектур. Компания выпустила предварительные технические образы операционных систем «Альт Рабочая станция» и «Альт Сервер» для архитектуры LoongArch. Об этом CNews сообщили предс
23.07.2026 Обновление «Альт Рабочая станция» 11.2: Gnome 48, новые инструменты управления, приложения и бесшовная миграция

«Базальт СПО» выпустила обновление операционной системы «Альт Рабочая станция» 11.2. В новой версии расширены возможности управления ОС за счёт развит
30.06.2026 Подтверждена работоспособность ОС «Альт Рабочая станция» 11 и ПО BempExplorer

й Завод (ЧЭАЗ) подтвердили работоспособность и корректность совместной работы операционной системы «Альт Рабочая станция» 11 с программным обеспечением BempExplorer для конфигурирования и монит
29.06.2026 3D/VR/AR-платформа Varwin совместима с операционной системой «Альт Рабочая станция 11»

СПО» и «Varwin» подтвердили совместимость программного обеспечения Varwin на операционной системе «Альт Рабочая станция 11». Проведенные испытания показали стабильность установки, запуска, раб
18.06.2026 «Альт Рабочая станция К» 11.4: обновление KDE Plasma 6.6, оптимизация драйверов NVIDIA и специальные возможности

«Базальт СПО» выпустила обновление операционной системы «Альт Рабочая станция К» 11.4. В новой версии обновлена графическая среда KDE Plasma 6.6, доба
15.04.2026 «Базальт СПО» выпустила обновление операционной системы «Альт Рабочая станция К»

«Базальт СПО» объявила о выходе обновления операционной системы «Альт Рабочая станция К» версии 11.3. Среди основных изменений — новые функции графической обо
18.03.2026 Подтверждена совместимость платформы «Аврора Центр» и операционной системы «Альт Рабочая станция К»

вместимость платформы управления корпоративными устройствами «Аврора Центр» и операционной системы «Альт Рабочая станция К». Корректность и стабильность работы подтверждены двусторонним сертифи
26.01.2026 Умный документооборот в ОС «Альт»: подтверждена совместимость с ИИ-технологиями Smart Engines

Подтверждена полная совместимость и корректность работы операционной системы «Альт Рабочая станция» 11 с технологиями искусственного интеллекта Smart Engines для распознав
02.12.2025 Подтверждена совместимость ОС «Альт Рабочая станция» 11 и ноутбука СИЛА «Алдан» B-516

«Базальт СПО» и компания «Сила» подписали сертификат о совместимости операционной системы «Альт Рабочая станция» 11 с ноутбуком СИЛА «Алдан» В-516 по итогам совместного тестирования. Об этом CNews сообщили представители компании «Сила». Уже сейчас корпоративные клиенты могут приобрес
22.10.2025 Бета-версия «Компас-3D» успешно прошла тестирование на ОС «Альт»

ы работы импортонезависимой системы трехмерного проектирования «Компас-3D» в операционных системах «Альт Рабочая станция» 11.0 и «Альт Рабочая станция К» 11.0. Проверка выполняется в рам
03.09.2025 «Альт Рабочая станция» 11.1: шифрование по ГОСТ, новые приложения для бизнеса, поддержка видеокарт Nvidia 2010-2025

«Базальт СПО» выпустила обновление операционной системы «Альт Рабочая станция» 11.1. В новой версии поддерживается шифрование по ГОСТ, расширена совме
07.08.2025 Обновление «Альт Рабочая станция К» 11.1: поддержка видеокарт NVIDIA 2010-2025, мессенджеры для корпоративных коммуникаций, приложения для заметок и шифрования

«Базальт СПО» выпустила обновление операционной системы «Альт Рабочая станция К» 11.1. В ней расширена поддержка видеокарт Nvidia разных поколений, ул
26.06.2025 «Альт Рабочая станция» 11.0 — лауреат премии «Инновация года 2025» от CNews

«Базальт СПО» награждена премией «Инновация года 2025» CNews за разработку операционной системы «Альт Рабочая станция» 11.0 с графической оболочкой GNOME. «"Альт Рабочая станция" 11.0 с графической оболочкой GNOME позволяет использовать одни и те же приложения на ноутбуках, десктопа
16.06.2025 ГИС «Сервер» SE адаптирован для работы в российских операционных системах «Альт СП» и «Альт Рабочая станция»

В КБ «Панорама» разработан ГИС «Сервер» для отечественных операционных систем «Альт СП» релиз 10 и «Альт Рабочая станция» версии 10. Разработчиком операционных систем является российская компания «Базальт СПО». Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама». ГИС «Сервер» предоставляет уда
11.06.2025 Архиватор ARZip поддерживает ОС «Альт Рабочая станция»

Zip, разработанный компанией ARinteg, прошел тестирование на совместимость с операционной системой «Альт Рабочая станция» 10, разработанной компанией «Базальт СПО» на платформе х86_64. Совмести
30.05.2025 «Альт Рабочая станция» 11.0 и «Альт Рабочая станция К» 11.0 поступают в продажу 2 июня 2025 года

Операционные системы «Альт Рабочая станция» и «Альт Рабочая станция К» на Одиннадцатой платформе поступают в
07.05.2025 «Альт Рабочая станция К» 11.0: кастомизация интерфейса, электронная подпись, управление жестами и мультитач на сенсорных экранах

«Базальт СПО» выпустила операционную систему «Альт Рабочая станция К» 11.0. Среди ключевых изменений — графическая среда KDE Plasma 6 с рас
30.04.2025 Вышла «Альт Рабочая станция» 11.0 с новой графической средой GNOME

«Базальт СПО» выпустила операционную систему «Альт Рабочая станция» 11.0 с новой графической оболочкой GNOME. Также добавлены новые приложе
17.12.2024 «Базальт СПО» обновила ОС «Альт Рабочая станция»

«Базальт СПО» выпустила новую версию операционной системы «Альт Рабочая станция» 10.4. В ОС добавили программы для записи CD/DVD-дисков и ограничения до
22.11.2024 Подтверждена совместимость ОС «Альт Рабочая станция 10» и ноутбуков «Сила»

«Базальт СПО» и компания «Сила» подтвердили совместимость операционной системы «Альт Рабочая станция 10» с ноутбуком «Сила НК2-3404». По результатам тестирования подписан се
28.10.2024 «Базальт СПО» выпустила обновление операционной системы «Альт Рабочая Станция К»

«Базальт СПО» выпустила обновление операционной системы «Альт Рабочая Станция К 10.4». Эта версия работает на процессорах архитектуры х86_64. Системны
07.10.2024 Система управления ИТ-инфраструктурой CEDM совместима с операционной системой «Альт Рабочая станция»

Подтверждена совместимость операционной системы «Альт Рабочая станция 10» с системой централизованного контроля и администрирования сети Cross
18.06.2024 ОС «Альт Рабочая станция» совместима с системой управления рабочими местами «Колибри-АРМ»

Подтверждена совместимость российской операционной системы «Альт Рабочая станция 10» с системой управления рабочими местами «Колибри-АРМ» компании ICL Se
13.05.2024 Вышло обновление операционной системы «Альт Рабочая станция К 10.3»

«Базальт СПО» выпустила обновление операционной системы «Альт Рабочая станция К 10.3». В новой версии добавлен погодный виджет, дополнена линейка драй
13.03.2024 Обновление ОС «Альт Сервер» 10.2 и «Альт Рабочая станция» 10.2: выбор конфигурации, шаблоны групповых политик, режим OEM-установки и многое другое

«Базальт СПО» выпустила обновления операционных систем «Альт Сервер» 10.2 и «Альт Рабочая станция» 10.2 на платформе p10. Эти программные продукты компания рекомендует в качестве основы для построения ИТ-инфраструктуры любого масштаба и уровня сложности на государственн
18.12.2023 Редактор ContentReader PDF совместим с ОС «Альт»

дтвердили совместимость многофункционального редактора ContentReader PDF с операционными системами «Альт Рабочая станция 10» и «Альт Рабочая станция К 10». ContentReader PDF включает в с
19.09.2023 «Альт рабочая станция К» 10.2: новый менеджер входа в систему, автоматическое резервное копирование, обновленная графика и многое другое

«Базальт СПО» выпустила новую версию операционной системы «Альт рабочая станция К» 10.2. В ней усовершенствованы ключевые функции, необходимые для комфо
07.06.2023 «Альт сервер 10» и «Альт рабочая станция 10» совместимы с платформой CyberLympha DATAPK

«Базальт СПО» подтвердила совместимость операционных систем «Альт сервер 10» и «Альт рабочая станция 10» с комплексной платформой кибербезопасности промышленных сетей CyberL
30.05.2023 Подтверждена совместимость ОС семейства «Альт» с продуктами «Кода безопасности»

TN компании «Код безопасности». Решения показали устойчивую работу на ОС «Альт СП», «Альт Сервер», «Альт Рабочая станция», «Альт Рабочая станция К» и «Альт Сервер виртуализации» и могут

28.03.2023 Подтверждена совместимость DLP-системы «Сёрчинформ КИБ» и ОС «Альт Рабочая станция 10»

к отечественных средств информационной безопасности, успешно провели тестирование совместимости ОС «Альт Рабочая станция 10» и DLP-системы «Сёрчинформ КИБ», предназначенной для защиты организац
27.03.2023 Обеспечена совместимость оборудования АТОЛ с ОС «Альт Рабочая станция 10»

ть российского контрольно-кассового и торгового оборудования бренда «АТОЛ» с операционной системой «Альт Рабочая станция 10». В перечне устройств — онлайн-кассы, соответствующие требованиям 54-
22.03.2023 «Базальт СПО» и «Ростелеком» обучают россиян старшего поколения основам работы с российскими операционными системами «Альт»

Операционная система «Альт Рабочая станция К 10» стала первой отечественной ОС, которую «Ростелеком» включил в прог
17.03.2023 Совместное решение «СкайДНС» и «Базальт СПО» защищает от нежелательного Интернет-контента

Компании «СкайДНС» и «Базальт СПО» обеспечили устойчивую и корректную работу SkyDNS Agent, интернет-фильтра для сетей любого масштаба, в среде операционной системы «Альт рабочая станция» 10. На компьютерах, оснащенных этими программными продуктами, можно настроить блокировку доступа к вредоносным и запрещенным сайтам, не допустить перехвата и перенаправлен
02.02.2023 «Базальт СПО» выпустила новую версию ОС «Альт Рабочая станция»

«Базальт СПО» продолжает развивать операционную систему «Альт Рабочая станция». Выпущена новая версия 10.1, в которой устранены уязвимости, обнаруженн
23.12.2022 Подтверждена совместимость «СКДПУ НТ Шлюз доступа» с ОС «Альт Рабочая станция 10»

подтвердили совместимость системы контроля доступа «СКДПУ НТ Шлюз доступа» с операционной системой «Альт Рабочая станция 10». Созданный программный стек необходим компаниям, которым важно защищ
15.11.2022 «Базальт СПО» выпустила новую версию российской ОС «Альт Рабочая станция К»

«Базальт СПО» выпустила новую версию операционной системы «Альт Рабочая станция К 10.1». При переходе на нее полностью сохраняется работоспособность ИТ-
24.08.2022 Система оптического распознавания текста SETERE OCR совместима с ОС «Альт СП рабочая станция»

ия подтверждена двусторонним сертификатом. Ранее уже была достигнута совместимость SETERE OCR с ОС «Альт рабочая станция» 9.2. и «Альт рабочая станция» 10. Об этом CNews сообщили предста
08.07.2022 Система оптического распознавания текста Setere OCR совместима с ОС «Альт Рабочая станция 10»

вместимость системы оптического распознавания текста Setere OCR версии 1.0 с операционной системой «Альт Рабочая станция 10». Испытания, проведенные специалистами Setere, показали корректную ра
12.05.2022 Новая версия российской ОС «Альт рабочая станция К» 10 встраивается в имеющуюся ИТ-инфраструктуру и обеспечивает ее безопасность

Компания «Базальт СПО» объявляет о выпуске новой версии операционной системы «Альт рабочая станция К» 10. Эта российская ОС построена на графической среде KDE Plasma, наиб
17.12.2021 Вышли обновления трех российских ОС семейства «Альт»

Компания «Базальт СПО» выпустила новые версии российских операционных систем «Альт Рабочая станция» 10.0, «Альт Сервер» 10.0, «Альт Образование» 10.0. Теперь они развиваются на основе десятой платформы (p10 Aronia) — ветке репозитория свободных программ «Сизиф» (Sisyphus

Публикаций - 297, упоминаний - 476

Базальт СПО и организации, системы, технологии, персоны:

Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 217
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 40
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 30
SimbirSoft - СимбирСофт 124 29
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 29
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 29
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 29
Microsoft Corporation 25774 23
Intel Corporation 12811 22
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 21
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Team 59 18
Nvidia Corp 4002 17
9594 15
ИВК - Информационная внедренческая компания 202 14
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 13
Ростелеком - Фазум - Farzoom 34 13
Новые облачные технологии (НОТ) 485 13
ИКС - JSA Group - Джей Эс Эй Групп - Металло-Тех - Металлоинвест-JSA 44 12
S8 Capital - С8 Капитал 51 12
Tibbo Technology - Tibbo Systems - Объединение Агрегейт 35 12
ТОП-Сервис 22 12
SETERE Group - СЕТЕРЕ Групп - СЕТЕРЕ Софт - Security Technology Research - ТБИ - Технологии Безопасность Исследования 31 11
Softline - Софтлайн 3743 11
AMD - Advanced Micro Devices 4641 11
Oracle Corporation 7074 10
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 10
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 10
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 9
Red Hat 1378 9
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 9
SAP SE 5601 8
Yandex - Яндекс 9215 8
Ред Софт - Red Soft 1236 8
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 7
Почта России ПАО 2370 32
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 29
Газпром бурение 62 29
Силовые машины 166 29
ГПБ - Газпромбанк 1273 29
МКБ - Московский кредитный банк 657 29
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 29
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 29
Русагро Группа Компаний 379 29
Северсталь ПАО - Severstal 629 29
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 29
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 15
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 63 13
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 13
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 12
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 82 12
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс - Свеза-Лес 87 12
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 12
Арнест ГК - Arnest Group - Арнест упаковочные решения, АУР - Ball Corporation - Арнест ЮниРусь 35 12
Акрон Холдинг - Akron Holding 22 12
ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами 29 12
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 77 12
Афонин, Божор и партнеры - АБП 18 12
ГК ВИК 18 12
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 12
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 9
Сбер - Еаптека 59 7
Газпром ПАО 1493 7
Агентство Финансовой Поддержки 10 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 5
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 4
Сургутнефтегаз - СНГ 288 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 3
Газпром нефть 725 3
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 2
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 70
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 66
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Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 31 10
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 5
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
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Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 2
Администрация Ростова-на-Дону - Областная дума Ростова-на-Дону - органы государственной власти 16 2
Правительство Республики Калмыкия - Народный Хурал Калмыкии - органы государственной власти 26 2
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
МИК - Московский инновационный кластер 185 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 13
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 6
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 5
SoGo - Open Source Groupware 8 3
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
Союз пенсионеров России 9 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
АСЦР - Ассоциация содействия цифровому развитию Республики Татарстан 5 1
НОТИМ - Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования 9 1
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 265
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8648 177
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 177
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 170
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 136
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 71
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 66
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