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Базальт СПО
BaseALT
Альт Рабочая станция


15.10.2021 «Дочка» «Газпрома» на 150 млн руб. закупает Alt Linux, «Р7-офис» и CommuniGate Pro 1
03.08.2021 «Базальт СПО» выпустила обновленную линейку ОС «Альт» 5
20.07.2021 Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня 1
19.07.2021 Коммерческим директором «Моего офиса» стала бывшая топ-менеджер «Билайна» 1
02.07.2021 Россияне выпустили быстрый ноутбук для госсектора и вузов. Он производится в России. Цена 1
23.06.2021 Пять отечественных разработчиков представили многоместные импортонезависимые рабочие станции для МФЦ 1
07.06.2021 Россияне создали замену знаменитому американскому шрифту, который недавно вычистили из ГОСТов 1
16.03.2021 «Базальт СПО» выпустила новую версию ОС «Альт Рабочая станция К» 9
12.03.2021 Популярные шрифты изгнаны из ГОСТов. Госорганам предписано переходить на российские аналоги 1
09.03.2021 Глава российского офиса «Касперского» после 18 лет работы ушел в «Мой офис» 1
03.03.2021 «Базальт СПО» и «Аладдин Р.Д.» усилили защиту инфоресурсов российских организаций 1
10.02.2021 Подтверждена совместимость СЭД «Этлас» с ОС семейства «Альт» 4
12.01.2021 Органы госвласти Ставрополья перешли на операционные системы «Альт» 1
12.01.2021 Российские тюремщики получат 25 миллиардов на цифровизацию 1
21.12.2020 ФСИН установила на тысячи ПК «Мой офис» и российский Linux «Альт» 2
17.12.2020 Dr.Web представила антивирус, совместимый с российской платформой Baikal 1
22.10.2020 Создан промышленный ПК на базе процессора «Эльбрус-8С» 1
14.09.2020 «Тионикс» и «Базальт СПО» завершили испытания облачной платформы Tionix Cloud Platform 1
09.09.2020 «Базальт СПО» и «Актив» подтвердили совместимость «Рутокен» и ОС «Альт» 1
24.08.2020 Выпущен первый российский моноблок на новом чипе «Байкал» и отечественном Linux. Цена от 150 тысяч 1
29.07.2020 Релиз операционной системы «Альт 9.1» 2
22.07.2020 Вышла первая российская плата на процессоре Baikal-M 1
23.06.2020 «Базальт СПО» выпустила новую версию ОС «Альт Рабочая станция К 9» 9
21.05.2020 СХД Aerodisk Engine полностью переведена на ОС «Альт 8 СП» 1
26.03.2020 Снижены цены на ОС «Альт» для образовательных учреждений 1
28.11.2019 «Юнидата» и «Базальт СПО» подтвердили совместимость программных продуктов 4
05.11.2019 Подтверждена совместимость новых версий «Альт 8 СП РС» и МИС «БАРС.Здравоохранение» 1
30.10.2019 Росгвардия докупает лицензии «МойОфис» на 59,7 млн рублей 1
28.10.2019 Отечественная ОС доступна для семи аппаратных платформ 2
16.10.2019 Подтверждена совместимость продуктов ЭОС с электронными ключами JaCarta 1
19.09.2019 Подтверждена совместимость СЭД «Дело» и системы «Карма» с ОС «Альт» 2
18.09.2019 ЭОС и «Базальт СПО» подтвердили совместимость своих продуктов 1
01.08.2019 «Базальт СПО» и «СБклауд» объявили о совместимости платформы РУСТЭК с ОС «Альт» 2
24.07.2019 Российский «убийца» Windows и Office будет продаваться с большой скидкой 1
23.07.2019 «Базальт СПО» и «Аладдин Р.Д.» объявили о совместимости новых версий своих программных продуктов 2
26.06.2019 Подтверждена совместимость актуальных версий СЭД «Тезис» и ОС семейства «Альт» 2
18.06.2019 «Код безопасности» выпустил новую версию Secret Net LSP 1
22.05.2019 ПО уволившегося из «Росатома» критика иностранного софта на АЭС «подружили» с ОС «Альт» 1
23.04.2019 Подтверждена совместимость Videomost с ОС семейства «Альт» 3
11.03.2019 ОС «Альт» для «Эльбрусов» получила вендорскую техническую поддержку на всей территории России 1

Публикаций - 60, упоминаний - 105

Базальт СПО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Базальт СПО 206 33
Microsoft Corporation 11127 11
Intel Corporation 4192 5
ИВК - Информационная внедренческая компания 88 5
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 5
Новые облачные технологии (НОТ) 227 5
ЭОС - Электронные офисные системы 987 4
ALT Linux - Альт Линукс 138 4
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 4
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 4
Nvidia Corp 2030 3
Oracle Corporation 3356 3
Red Hat 667 2
КНС Групп - Yadro 124 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 351 2
SUSE 167 2
Dr.Web - Доктор Веб 977 2
Edelweiss - Эдельвейс 29 2
Код Безопасности 365 1
Т-Платформы 274 1
Аквамарин НПЦ - Научно-производственный центр 7 1
Скала-Р - ранее InterLab IBS 20 1
Haulmont - Хоулмонт 71 1
Барс груп 402 1
Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 44 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 29 1
Интеркорп 5 1
СВД Встраиваемые Системы - SWD Software 19 1
ALT Linux Team 14 1
Эшелон НПО 56 1
Свемел МВП - Swemel 23 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 1
Элвис-Плюс 69 1
Бизнес ИТ 34 1
Tonk - Тонк ГК 32 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
Ростех - Концерн Автоматика 397 1
Cisco Systems 2049 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Агентство Финансовой Поддержки 7 2
Физприбор - Московский завод 8 1
Почта России ПАО 1574 1
Volvo Cars 155 1
Роснефть НК 367 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Куданкулам АЭС - Атомная электростанция 11 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
Правительство РФ 2207 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 7 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Российско-Германская внешнеторговая палата - ВТП 10 1
Бушерская АЭС - Атомная электростанция - Иран - Бушер 8 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Нововоронежская АЭС - Атомная электростанция 18 1
Ростовская АЭС - Атомная электростанция 13 1
Балаковская АЭС - Атомная электростанция 13 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 158 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 78 1
Президент Российской Федерации 1441 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
SoGo - Open Source Groupware 8 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 10
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 9
ARM64 - Архитектура процессора 1019 8
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1214 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 399 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3067 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 232 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 609 2
Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 82 2
DDR - Double data rate 1071 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 2
Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 65 2
ИТ-аутсорсинг 670 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2375 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 314 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 840 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 287 1
Single precision - Число одинарной точности - FP32 - Операции с одинарной точностью 21 1
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 1
ARM - Advanced RISC Machine 225 1
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 54 1
Flash 479 1
ИТ-аудит 75 1
USB Type-A - USB-A 148 1
Офисные приложения 7 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1206 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 208 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 361 1
POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 63 1
FreeIPA - Free Identity, Policy and Audit - открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix 14 1
EAC - The Eurasian Conformity mark - Евразийское соответствие 11 1
ФСТЭК РФ - ИТ.ОС - Методический документ Профиль защиты операционных систем 10 1
Моноблок 19 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 22
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 52 20
Linux OS 4267 20
Microsoft Windows 10 6659 16
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 28 15
Новые облачные технологии - МойОфис 311 12
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 68 11
Intel x86 - Архитектура процессора 993 10
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 9
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 8
Базальт СПО - BaseALT - Альт Линукс СПТ 27 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 7
Microsoft Exchange 683 6
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 6
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 30 4
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 31 4
Т-Платформы Таволга терминал 26 4
Microsoft Windows 854 4
Aladdin JaCarta 147 4
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 62 3
ЭОС Дело СЭД 622 3
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 3
Aladdin JaCarta ГОСТ 88 3
Aladdin JaCarta PKI 74 3
Linux - Debian GNU 273 3
Nvidia GeForce GTX 2073 3
Microsoft Office 1946 3
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 3
Apple macOS 930 3
Microsoft Office 365 769 2
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 2
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 2
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 2
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 2
Ред ОС 239 2
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 434 2
СВД ЗОСРВ Нейтрино 19 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple iOS 5742 2
Смирнов Алексей 142 19
Новодворский Алексей 95 7
Комиссаров Дмитрий 157 3
Сизоненко Григорий 26 3
Мальков Алексей 7 2
Коровин Иван 3 1
Кирсанов Алексей 24 1
Доброхотов Алексей 8 1
Ушаков Михаил 23 1
Чепко Владимир 2 1
Черный Владимир 1 1
Фарыгин Владимир 3 1
Фарыгин Антон 3 1
Левин Дмитрий 35 1
Кривенко Виталий 15 1
Серчугов Евгений 2 1
Давидан Александр 14 1
Легостаева Светлана 23 1
Черевков Алексей 11 1
Подольный Вадим 6 1
Корсаков Денис 4 1
Ибрагимов Камиль 7 1
Харьков Александр 1 1
Петрова Екатерина 16 1
Кабанов Владимир 174 1
Евдокимов Андрей 54 1
Одинцов Дмитрий 83 1
Рубанов Владимир 61 1
Володкович Вячеслав 30 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Путин Владимир 1828 1
Кочаров Армен 18 1
Грищенков Александр 10 1
Горелов Дмитрий 51 1
Hendel Thomas - Хендель Томас 12 1
Warnig Matthias - Варниг Маттиас 10 1
Чеглаков Андрей 40 1
Иванова Елена 69 1
Цуприк Василий 7 1
Рустамов Рустам 169 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 2
Россия - Ростовская область 864 1
Россия - Московская область - Одинцовский район - Кубинка 25 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 1
Франция - Французская Республика 2136 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Прибалтика - Балтия 592 1
Россия - Хабаровский край 419 1
Россия - Ставропольский край 461 1
Россия - Самарская область 564 1
Россия - Новосибирская область 817 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 1
Россия - Владимирская область 368 1
Иран - Исламская Республика Иран 375 1
Индия - Республика 2175 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 15
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Чипокалипсис - Chipocalypse 31 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
The Register 346 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765430, в очереди разбора - 669116.
Создано именных указателей - 46354.
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