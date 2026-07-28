«Базальт СПО» представила предварительные технические образы операционных систем «Альт Рабочая станция» и «Альт Сервер» для архитектуры LoongArch х аппаратных архитектур. Компания выпустила предварительные технические образы операционных систем «Альт Рабочая станция» и «Альт Сервер» для архитектуры LoongArch. Об этом CNews сообщили предс

Обновление «Альт Рабочая станция» 11.2: Gnome 48, новые инструменты управления, приложения и бесшовная миграция «Базальт СПО» выпустила обновление операционной системы «Альт Рабочая станция» 11.2. В новой версии расширены возможности управления ОС за счёт развит

Подтверждена работоспособность ОС «Альт Рабочая станция» 11 и ПО BempExplorer й Завод (ЧЭАЗ) подтвердили работоспособность и корректность совместной работы операционной системы «Альт Рабочая станция» 11 с программным обеспечением BempExplorer для конфигурирования и монит

3D/VR/AR-платформа Varwin совместима с операционной системой «Альт Рабочая станция 11» СПО» и «Varwin» подтвердили совместимость программного обеспечения Varwin на операционной системе «Альт Рабочая станция 11». Проведенные испытания показали стабильность установки, запуска, раб

«Альт Рабочая станция К» 11.4: обновление KDE Plasma 6.6, оптимизация драйверов NVIDIA и специальные возможности «Базальт СПО» выпустила обновление операционной системы «Альт Рабочая станция К» 11.4. В новой версии обновлена графическая среда KDE Plasma 6.6, доба

«Базальт СПО» выпустила обновление операционной системы «Альт Рабочая станция К» «Базальт СПО» объявила о выходе обновления операционной системы «Альт Рабочая станция К» версии 11.3. Среди основных изменений — новые функции графической обо

Подтверждена совместимость платформы «Аврора Центр» и операционной системы «Альт Рабочая станция К» вместимость платформы управления корпоративными устройствами «Аврора Центр» и операционной системы «Альт Рабочая станция К». Корректность и стабильность работы подтверждены двусторонним сертифи

Умный документооборот в ОС «Альт»: подтверждена совместимость с ИИ-технологиями Smart Engines Подтверждена полная совместимость и корректность работы операционной системы «Альт Рабочая станция» 11 с технологиями искусственного интеллекта Smart Engines для распознав

Подтверждена совместимость ОС «Альт Рабочая станция» 11 и ноутбука СИЛА «Алдан» B-516 «Базальт СПО» и компания «Сила» подписали сертификат о совместимости операционной системы «Альт Рабочая станция» 11 с ноутбуком СИЛА «Алдан» В-516 по итогам совместного тестирования. Об этом CNews сообщили представители компании «Сила». Уже сейчас корпоративные клиенты могут приобрес

Бета-версия «Компас-3D» успешно прошла тестирование на ОС «Альт» ы работы импортонезависимой системы трехмерного проектирования «Компас-3D» в операционных системах «Альт Рабочая станция» 11.0 и «Альт Рабочая станция К» 11.0. Проверка выполняется в рам

«Альт Рабочая станция» 11.1: шифрование по ГОСТ, новые приложения для бизнеса, поддержка видеокарт Nvidia 2010-2025 «Базальт СПО» выпустила обновление операционной системы «Альт Рабочая станция» 11.1. В новой версии поддерживается шифрование по ГОСТ, расширена совме

Обновление «Альт Рабочая станция К» 11.1: поддержка видеокарт NVIDIA 2010-2025, мессенджеры для корпоративных коммуникаций, приложения для заметок и шифрования «Базальт СПО» выпустила обновление операционной системы «Альт Рабочая станция К» 11.1. В ней расширена поддержка видеокарт Nvidia разных поколений, ул

«Альт Рабочая станция» 11.0 — лауреат премии «Инновация года 2025» от CNews «Базальт СПО» награждена премией «Инновация года 2025» CNews за разработку операционной системы «Альт Рабочая станция» 11.0 с графической оболочкой GNOME. «"Альт Рабочая станция" 11.0 с графической оболочкой GNOME позволяет использовать одни и те же приложения на ноутбуках, десктопа

ГИС «Сервер» SE адаптирован для работы в российских операционных системах «Альт СП» и «Альт Рабочая станция» В КБ «Панорама» разработан ГИС «Сервер» для отечественных операционных систем «Альт СП» релиз 10 и «Альт Рабочая станция» версии 10. Разработчиком операционных систем является российская компания «Базальт СПО». Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама». ГИС «Сервер» предоставляет уда

Архиватор ARZip поддерживает ОС «Альт Рабочая станция» Zip, разработанный компанией ARinteg, прошел тестирование на совместимость с операционной системой «Альт Рабочая станция» 10, разработанной компанией «Базальт СПО» на платформе х86_64. Совмести

«Альт Рабочая станция» 11.0 и «Альт Рабочая станция К» 11.0 поступают в продажу 2 июня 2025 года Операционные системы «Альт Рабочая станция» и «Альт Рабочая станция К» на Одиннадцатой платформе поступают в

«Альт Рабочая станция К» 11.0: кастомизация интерфейса, электронная подпись, управление жестами и мультитач на сенсорных экранах «Базальт СПО» выпустила операционную систему «Альт Рабочая станция К» 11.0. Среди ключевых изменений — графическая среда KDE Plasma 6 с рас

Вышла «Альт Рабочая станция» 11.0 с новой графической средой GNOME «Базальт СПО» выпустила операционную систему «Альт Рабочая станция» 11.0 с новой графической оболочкой GNOME. Также добавлены новые приложе

«Базальт СПО» обновила ОС «Альт Рабочая станция» «Базальт СПО» выпустила новую версию операционной системы «Альт Рабочая станция» 10.4. В ОС добавили программы для записи CD/DVD-дисков и ограничения до

Подтверждена совместимость ОС «Альт Рабочая станция 10» и ноутбуков «Сила» «Базальт СПО» и компания «Сила» подтвердили совместимость операционной системы «Альт Рабочая станция 10» с ноутбуком «Сила НК2-3404». По результатам тестирования подписан се

«Базальт СПО» выпустила обновление операционной системы «Альт Рабочая Станция К» «Базальт СПО» выпустила обновление операционной системы «Альт Рабочая Станция К 10.4». Эта версия работает на процессорах архитектуры х86_64. Системны

Система управления ИТ-инфраструктурой CEDM совместима с операционной системой «Альт Рабочая станция» Подтверждена совместимость операционной системы «Альт Рабочая станция 10» с системой централизованного контроля и администрирования сети Cross

ОС «Альт Рабочая станция» совместима с системой управления рабочими местами «Колибри-АРМ» Подтверждена совместимость российской операционной системы «Альт Рабочая станция 10» с системой управления рабочими местами «Колибри-АРМ» компании ICL Se

Вышло обновление операционной системы «Альт Рабочая станция К 10.3» «Базальт СПО» выпустила обновление операционной системы «Альт Рабочая станция К 10.3». В новой версии добавлен погодный виджет, дополнена линейка драй

Обновление ОС «Альт Сервер» 10.2 и «Альт Рабочая станция» 10.2: выбор конфигурации, шаблоны групповых политик, режим OEM-установки и многое другое «Базальт СПО» выпустила обновления операционных систем «Альт Сервер» 10.2 и «Альт Рабочая станция» 10.2 на платформе p10. Эти программные продукты компания рекомендует в качестве основы для построения ИТ-инфраструктуры любого масштаба и уровня сложности на государственн

Редактор ContentReader PDF совместим с ОС «Альт» дтвердили совместимость многофункционального редактора ContentReader PDF с операционными системами «Альт Рабочая станция 10» и «Альт Рабочая станция К 10». ContentReader PDF включает в с

«Альт рабочая станция К» 10.2: новый менеджер входа в систему, автоматическое резервное копирование, обновленная графика и многое другое «Базальт СПО» выпустила новую версию операционной системы «Альт рабочая станция К» 10.2. В ней усовершенствованы ключевые функции, необходимые для комфо

«Альт сервер 10» и «Альт рабочая станция 10» совместимы с платформой CyberLympha DATAPK «Базальт СПО» подтвердила совместимость операционных систем «Альт сервер 10» и «Альт рабочая станция 10» с комплексной платформой кибербезопасности промышленных сетей CyberL

Подтверждена совместимость ОС семейства «Альт» с продуктами «Кода безопасности» TN компании «Код безопасности». Решения показали устойчивую работу на ОС «Альт СП», «Альт Сервер», «Альт Рабочая станция», «Альт Рабочая станция К» и «Альт Сервер виртуализации» и могут

Подтверждена совместимость DLP-системы «Сёрчинформ КИБ» и ОС «Альт Рабочая станция 10» к отечественных средств информационной безопасности, успешно провели тестирование совместимости ОС «Альт Рабочая станция 10» и DLP-системы «Сёрчинформ КИБ», предназначенной для защиты организац

Обеспечена совместимость оборудования АТОЛ с ОС «Альт Рабочая станция 10» ть российского контрольно-кассового и торгового оборудования бренда «АТОЛ» с операционной системой «Альт Рабочая станция 10». В перечне устройств — онлайн-кассы, соответствующие требованиям 54-

«Базальт СПО» и «Ростелеком» обучают россиян старшего поколения основам работы с российскими операционными системами «Альт» Операционная система «Альт Рабочая станция К 10» стала первой отечественной ОС, которую «Ростелеком» включил в прог

Совместное решение «СкайДНС» и «Базальт СПО» защищает от нежелательного Интернет-контента Компании «СкайДНС» и «Базальт СПО» обеспечили устойчивую и корректную работу SkyDNS Agent, интернет-фильтра для сетей любого масштаба, в среде операционной системы «Альт рабочая станция» 10. На компьютерах, оснащенных этими программными продуктами, можно настроить блокировку доступа к вредоносным и запрещенным сайтам, не допустить перехвата и перенаправлен

«Базальт СПО» выпустила новую версию ОС «Альт Рабочая станция» «Базальт СПО» продолжает развивать операционную систему «Альт Рабочая станция». Выпущена новая версия 10.1, в которой устранены уязвимости, обнаруженн

Подтверждена совместимость «СКДПУ НТ Шлюз доступа» с ОС «Альт Рабочая станция 10» подтвердили совместимость системы контроля доступа «СКДПУ НТ Шлюз доступа» с операционной системой «Альт Рабочая станция 10». Созданный программный стек необходим компаниям, которым важно защищ

«Базальт СПО» выпустила новую версию российской ОС «Альт Рабочая станция К» «Базальт СПО» выпустила новую версию операционной системы «Альт Рабочая станция К 10.1». При переходе на нее полностью сохраняется работоспособность ИТ-

Система оптического распознавания текста SETERE OCR совместима с ОС «Альт СП рабочая станция» ия подтверждена двусторонним сертификатом. Ранее уже была достигнута совместимость SETERE OCR с ОС «Альт рабочая станция» 9.2. и «Альт рабочая станция» 10. Об этом CNews сообщили предста

Система оптического распознавания текста Setere OCR совместима с ОС «Альт Рабочая станция 10» вместимость системы оптического распознавания текста Setere OCR версии 1.0 с операционной системой «Альт Рабочая станция 10». Испытания, проведенные специалистами Setere, показали корректную ра

Новая версия российской ОС «Альт рабочая станция К» 10 встраивается в имеющуюся ИТ-инфраструктуру и обеспечивает ее безопасность Компания «Базальт СПО» объявляет о выпуске новой версии операционной системы «Альт рабочая станция К» 10. Эта российская ОС построена на графической среде KDE Plasma, наиб