Вышло обновление операционной системы «Альт Рабочая станция К 10.3»

«Базальт СПО» выпустила обновление операционной системы «Альт Рабочая станция К 10.3». В новой версии добавлен погодный виджет, дополнена линейка драйверов для видеокарт NVidia, обновлена среда рабочего стола KDE Plasma.

Теперь на панели задач отображаются температура, облачность и осадки. Открыть прогноз на ближайшие часы и дни можно одним кликом мыши. Настраиваемый погодный виджет использует данные «Яндекс Погоды».

В релиз вошла обновленная версия среды рабочего стола KDE Plasma. Улучшения коснулись диспетчера файлов Dolphin, программы для просмотра документов Okular, утилиты для сканирования Skanpage, программы для просмотра изображений Gwenview. Подробнее ознакомиться с изменениями можно на официальной странице KDE.

Добавлены драйверы NVidia 550 серии. Кроме того, запускать приложения на дискретной видеокарте NVidia теперь можно из главного меню. В этом режиме быстрее работают игры и другие приложения, использующие 3D-ускорение.

В «Альт Рабочая станция К 10.3» вошла новая версия LibreOffice 7.6. В ней добавлена поддержка цветовых тем, переработано представление списка последних открытых документов, добавлена поддержка многостраничных плавающих таблиц и внесен еще целый ряд изменений.

Расширен список совместимых сканеров с USB-подключением. Теперь все принтеры и сканеры, поддерживающие протокол IPP-USB, работают из коробки.

Улучшена работа графического сеанса Wayland. При входе в систему по-прежнему можно выбрать одну из двух доступных графических подсистем — X11 и Wayland.

Теперь во время установки вместо раздела подкачки памяти (swap) создается файл подкачки. Его можно шифровать вместе с корневым разделом для более надежной защиты данных без дополнительных настроек. При разметке диска вручную по-прежнему можно создать раздел swap.

При первом входе в систему на странице помощника запуска можно выбрать светлую или тёмную тему оформления.

«Альт Рабочая станция К» выпускается только для архитектуры x86_64 (Intel 64-бит).

История изменений дистрибутива доступна на Alt Linux Wiki. С руководством пользователя можно ознакомиться по ссылке.

Скачать «Альт Рабочую станцию 10.3» можно на сайте «Базальт СПО».