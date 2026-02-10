Разделы

Базальт СПО BaseALT ALT Linux Wiki


СОБЫТИЯ

10.02.2026 В приложение «Сургуч» для работы с электронными подписями в ОС «Альт» добавлены новые функции 1
05.03.2025 Приложение «Сургуч» для работы со встроенными электронными подписями появилось в ОС «Альт» 1
28.10.2024 «Базальт СПО» выпустила обновление операционной системы «Альт Рабочая Станция К» 1
19.06.2024 Новый уровень безопасности: для операционных систем «Альт» реализовано описание закрытых уязвимостей на языке OVAL 1
31.05.2024 «Базальт СПО» выпустила 11 программную платформу 1
29.05.2024 Операционная система «Альт Виртуализация» 10.2: более удобный веб-интерфейс, темная тема и автоматизация функций 1
13.05.2024 Вышло обновление операционной системы «Альт Рабочая станция К 10.3» 1
13.03.2024 Обновление ОС «Альт Сервер» 10.2 и «Альт Рабочая станция» 10.2: выбор конфигурации, шаблоны групповых политик, режим OEM-установки и многое другое 1
04.09.2023 «Базальт СПО» обеспечила бесшовный переход крупного госучреждения на ОС «Альт» 1

Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 799 7
Intel Corporation 12577 3
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 258 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Team 58 2
Huawei 4281 1
9110 1
AMD - Advanced Micro Devices 4494 1
Oracle Corporation 6902 1
Red Hat 1347 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 438 1
Рикор Холдинг - Rikor 155 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 200 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 126 1
Nvidia Corp 3774 1
Bacula Systems 11 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5041 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3415 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27172 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8203 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1718 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73767 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26104 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11592 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10145 2
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 336 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 963 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14999 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23036 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7042 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2012 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1777 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6259 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1843 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1187 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 853 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4694 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10363 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32000 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2327 1
Оцифровка - Digitization 4936 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1229 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1323 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4800 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 1
LTS - Long-Term Support - LTSC - Long-Term Servicing Channel - LTSB - Long-Term Servicing Branch - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 164 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9722 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23216 1
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 134 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2825 1
vCPU - Виртуальный процессор, содержащий одно ядро и занимающий один сокет 102 1
Linux Btrfs - Файловая система 44 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 260 5
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 47 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 584 3
Linux KDE Plasma 253 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 968 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5199 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 133 2
Docker - Платформа распределённых приложений 446 2
НКТ - Р7-Офис 487 2
QEMU 60 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 229 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 100 2
OpenNebula 40 2
LXC - Linux Containers - Контейнеры Linux - Система виртуализации на уровне операционной системы Linux 46 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 102 2
Red Hat Podman 29 2
Red Hat libvirt 25 2
Базальт СПО - Сургуч - Приложение для работы со встроенными электронными подписями в ОС Альт 5 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 990 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 883 1
Red Hat Ansible 126 1
Linux OS 11015 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 71 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 349 1
Huawei Mate - серия смартфонов 411 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 950 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 279 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2382 1
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 45 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 187 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1554 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 264 1
Broadcom - VMware vSphere 598 1
КриптоПро CSP СКЗИ 250 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 664 1
Red Hat Ceph Storage 114 1
Oracle - Sun ZFS - Файловая система для операционной системы Solaris 73 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 1
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 71 1
Яндекс.Погода - Yandex.Weather - Метеум 54 1
Россия - РФ - Российская федерация 158300 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10441 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1541 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3221 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4423 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 433 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15245 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 341 1
МИИТ - АВИШ - Академия Высшая инженерная школа 7 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418381, в очереди разбора - 726296.
Создано именных указателей - 190377.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

