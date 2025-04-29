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Linux Btrfs Файловая система
Linux Btrfs и организации, системы, технологии, персоны:
|CIG - Cambridge Information Group - Emerald Group Publishing - ASLIB - Association for Information Management - Association of Special Libraries and Information Bureaux 1 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11958 4
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4333 3
|Phoronix 45 3
|PC Magazine - PCMag 90 1
|The Register - The Register Hardware 1595 1
|Hacker News 38 1
|TechTarget 13 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 981 1
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 180 1
|University of Minnesota - Миннесотский университет - Университет Миннесоты 44 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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