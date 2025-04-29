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Linux Btrfs Файловая система



29.04.2025 TerraMaster запускает интегрированный сервер резервного копирования U4-500 BBS 1
13.03.2024 Обновление ОС «Альт Сервер» 10.2 и «Альт Рабочая станция» 10.2: выбор конфигурации, шаблоны групповых политик, режим OEM-установки и многое другое 1
25.10.2023 «Базальт СПО» выпустила новую версию ОС Simply Linux семейства «Альт» 1
19.09.2023 «Альт рабочая станция К» 10.2: новый менеджер входа в систему, автоматическое резервное копирование, обновленная графика и многое другое 1
21.02.2023 Новая версия ОС «Альт сервер»: контроллер домена, сервер, рабочее место администратора и разработчика 1
01.06.2022 Бизнес переходит на российские инструменты резервного копирования и восстановления 1
20.05.2022 Бизнес переходит на российские инструменты резервного копирования и восстановления 1
12.05.2022 Новая версия российской ОС «Альт рабочая станция К» 10 встраивается в имеющуюся ИТ-инфраструктуру и обеспечивает ее безопасность 1
28.06.2021 Huawei обвинили в разработке совершенно бесполезных патчей для Linux 1
11.03.2021 Обзор NAS ASUSTOR Lockerstor 10 Pro 1
21.01.2021 Система резервного копирования Rubackup совместима с процессорами Baikal-M под управлением ОС Astra Linux 1
12.10.2020 Вышло ядро Linux 5.9 с поддержкой несуществующих процессоров Intel и AMD 1
17.08.2020 Россияне подарили ОС Linux полную бесплатную поддержку NTFS - файловой системы Windows 1
27.01.2020 Выпущено ядро Linux 5.5 1
04.10.2019 Synology представила СХД RS820+/RS820RP+ 1
11.09.2019 Synology представила DiskStation Manager версии 7.0 1
10.06.2019 НТЦ ИТ «Роса» представил новую платформу для ROSA Enterprise Desktop 1
11.04.2019 Synology выпустила новую СХД RS819 1
04.03.2019 Выпущено ядро Linux 5.0 1
15.02.2019 Synology представила системы NAS DS1019+ и DS2419+ 1
23.05.2018 Synology представила DiskStation Manager 6.2 1
06.10.2017 Synology представила бета-версию ОС DiskStation Manager (DSM) 6.2 1
12.05.2017 Thecus анонсировала новую серию четырехдисковых накопителей N4820U. 1
03.03.2017 Thecus анонсировала новую модель 4-дискового накопителя N4910U PRO 1
21.02.2017 Synology представила ОС DiskStation Manager 6.1 1
25.11.2016 Thecus представил новый сетевой накопитель «башенного» типа 1
11.11.2016 Релиз популярного Linux-дистрибутива отложен «из-за проблем с качеством» 1
03.11.2016 Thecus представил новые сетевые накопители для малого и среднего бизнеса - 1
11.08.2016 Synology представила NAS-сервер для больших компаний RackStation RS3617xs 1
25.03.2016 Synology представила ОС DiskStation Manager версии 6.0 1
29.01.2016 Synology представила многофункциональный 2-дисковый NAS-сервер для домашних пользователей и малого бизнеса 1
03.09.2015 Synology представила NAS RackStation RS2416+/RS2416RP+ 1
24.08.2015 Бывший сотрудник Google создал файловую систему нового типа 1
11.08.2015 Thecus представила новый полнофункциональный сервер NAS 2U 1
03.08.2015 Вышел SUSE Linux Enterprise 11 Service Pack 4 1
31.07.2014 Oracle Linux 7 предлагает операционную платформу для критически важных бизнес-приложений в ЦОДах и облачных средах 1
13.12.2013 Доступна новая версия дистрибутива Oracle Linux 1
05.12.2013 «Роса» выпустила Rosa Desktop Fresh R2 1
30.07.2013 Обзор хранилища корпоративного класса NETGEAR ReadyNAS 516 1
23.03.2012 Oracle выпустила Unbreakable Enterprise Kernel R2 для Oracle Linux 1

Публикаций - 42, упоминаний - 42

Linux Btrfs и организации, системы, технологии, персоны:

Synology Inc - SLMP PTE 138 11
Intel Corporation 12284 8
Nvidia Corp 3551 6
AMD - Advanced Micro Devices 4288 5
Oracle Corporation 6752 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2021 5
Thecus 17 5
Базальт СПО - BaseALT 687 5
Google LLC 11919 4
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 4
Broadcom - VMware 2402 4
Dropbox 502 4
Samsung Electronics 10352 3
Microsoft Corporation 24801 3
Citrix Systems 821 3
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 391 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 316 3
IBM - International Business Machines Corp 9466 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 336 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 411 2
8421 2
SAS Institute 984 2
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 164 2
Crypto AG 35 1
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 330 1
ФизТехСофт - Физтех-софт - Phystechsoft 29 1
Allwinner Technology 18 1
Huawei 4001 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2066 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4100 1
OpenText - Micro Focus - Novell 872 1
Seagate Technology 743 1
Red Hat 1324 1
TeamViewer 124 1
Netgear 239 1
EFI - Electronics for Imaging 44 1
Pine64 - Pine Store - Pine Microsystems 18 1
ASUS - Asustor 17 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 416 1
OKI - ОКИ Системс Рус 170 1
CIG - Cambridge Information Group - Emerald Group Publishing - ASLIB - Association for Information Management - Association of Special Libraries and Information Bureaux 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11958 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4333 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 692 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 743 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 179 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25882 29
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30378 26
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9607 18
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21102 17
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 794 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67456 13
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5895 13
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 313 12
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7623 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24656 11
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6267 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21685 9
DDR - Double data rate 2787 8
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3301 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11372 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9505 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12806 8
IP-сеть - iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 313 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11295 7
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3859 7
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1404 6
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6117 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9350 6
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2749 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11660 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10347 6
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 593 5
LTS - Long-Term Support - LTSC - Long-Term Servicing Channel - LTSB - Long-Term Servicing Branch - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 144 5
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 676 5
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2603 5
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4295 5
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7511 5
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2579 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16073 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28679 5
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 951 5
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12941 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4348 5
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1325 4
FreeIPA - Free Identity, Policy and Audit - открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix 94 4
Linux OS 10179 22
Synology NAS DiskStation Manager - Synology DSM 83 11
Microsoft Windows 15852 9
Synology NAS DiskStation - Synology DS - Сетевое хранилище 92 9
Synology RackStation RS - серия СХД 40 8
HPE SGI XFS - высокопроизводительная 64-битная журналируемая файловая система 34 7
Linux KDE Plasma 228 6
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 882 5
Acronis True Image 94 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1365 5
Intel x86 - архитектура процессора 1893 4
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 494 4
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 243 4
Synology High Availability - SHA 10 4
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 205 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1320 4
Google Android 14205 3
Apple macOS 2102 3
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 333 3
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 529 3
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 198 3
SUSE openSUSE 95 3
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 201 3
Huawei Mate - серия смартфонов 366 3
Docker - Платформа распределённых приложений 354 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 635 3
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1360 3
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 435 3
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 107 3
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 210 3
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 158 3
Linux LVM - Logical Volume Manager - Менеджер логических томов 24 3
Linux Systemd - Подсистема инициализации и управления службами 37 3
Intel Xeon E 193 3
Linux Wayland - протокол для организации графического сервера в UNIX-подобных операционных системах 26 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 202 3
OpenNebula 40 3
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 258 3
Microsoft Windows 10 1798 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1637 2
Wang Michael - Ванг Майкл 18 4
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 200 3
Кузнецов Андрей 71 3
Stallman Richard - Столлман Ричард 74 2
Hsu Victor - Хсу Виктор 8 2
Комаров Константин 16 1
Meng Kevin - Менг Кевин 3 1
Fan Jason - Фан Джейсон 8 1
Lu Derren - Лу Деррен 4 1
Collet Yann - Колле Ян 1 1
Rutledge Matt - Ратледж Мэтт 12 1
Coekaerts Wim - Кукаертс Вим 22 1
Евдокимов Андрей 82 1
Poortvliet Jos - Портвлет Джос 1 1
Kroah-Hartman Greg - Кроа-Хартман Грег 24 1
Фарыгин Антон 5 1
Юнаско Брайен 1 1
Nelson Andrea - Нельсон Андреа 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 147961 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52484 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17368 3
Финляндия - Финляндская Республика 3623 2
Япония 13351 1
Польша - Республика 1970 1
США - Вашингтон - Редмонд 230 1
США - Миннесота 194 1
Германия - Федеративная Республика 12768 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43968 1
Южная Корея - Республика 6713 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 242 1
Германия - Баден-Вюртемберг - Фрайбург-им-Брайсгау 18 1
Украина 7658 1
Казахстан - Республика 5621 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11167 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8955 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52271 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2497 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48965 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1267 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1415 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3591 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13987 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24639 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2490 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1287 2
Ergonomics - Эргономика 1619 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4990 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6356 1
Английский язык 6725 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11093 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6310 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 895 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1128 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3728 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5063 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3325 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5758 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2192 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1364 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2797 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 967 1
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 115 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2741 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2429 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1509 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2496 1
Phoronix 45 3
PC Magazine - PCMag 90 1
The Register - The Register Hardware 1595 1
Hacker News 38 1
TechTarget 13 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 981 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 180 1
University of Minnesota - Миннесотский университет - Университет Миннесоты 44 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2473 1
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