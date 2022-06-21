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Льготы определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения

Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения


21.06.2022 «Роснефть» потребовала у властей льготы для ИТ-подразделений промышленных компаний
09.06.2022 Аккредитация не позволит «Почте России» претендовать на льготы для ИТ-компаний
08.06.2022 Минцифры открыло на Госуслугах раздел, где можно получить все льготы для ИТ-компаний
08.06.2022 Компаниям с миллиардными доходами срочно понадобились ИТ-льготы. Их просят «Билайн», HeadHunter, Ozon
25.05.2022 В России возобновят льготы на результаты интеллектуальной деятельности
24.05.2022 Минцифры смягчает требования к ИТ-компаниям, претендующим на налоговые льготы
01.04.2022 ИБ-компании требуют от властей равных льгот с разработчиками ПО и «железа»
31.03.2022 Власти требуют от губернаторов кардинально уменьшить налоги и аренду для малых ИТ-компаний
05.03.2022 Минцифры рассказало, каким ИТ-компаниям положены налоговые льготы и каким программистам отсрочка от армии
28.02.2022 В России готовят льготы для компаний, использующих отечественное «железо» и ПО
17.02.2022 В третьем пакете мер господдержки ИТ-отрасли России задан фокус на интернет-магазины
10.02.2022 Технологическим компаниям России дадут налоговые льготы
22.09.2021 Российским ИТ-компаниям «светят» новые налоговые льготы
07.09.2021 Чтобы ИТ-компании получили налоговые льготы, Минцифры объяснило им, что такое «разработка», «установка» и «сопровождение» ПО
06.09.2021 Минцифры подготовило для ИТ-компаний инструкцию, как получить налоговые льготы
24.08.2021 Россию пересаживают на электромобили. Власти обещают владельцам льготы по налогам, кредитам, парковке
18.01.2021 Россиянам на год продлили льготный роуминг с Белоруссией
02.12.2020 ВТБ предоставил первый льготный кредит на цифровизацию
30.10.2020 В России небывалый рост ИТ-компаний, претендующих на льготы. Среди них «дочки» РЖД, «Татнефти» и Sollers
14.07.2020 Как «президентские льготы» повлияют на российский ИТ-рынок? Опрос CNews
21.12.2018 CNews назвал регионы России, где ИТ-компании платят меньше налогов
03.10.2018 В России готовят особый льготный режим для отечественных и зарубежных ЦОДов
15.05.2018 «Касперский» получил налоговые льготы от московских властей
09.04.2018 Социальная карта москвича позволяет получить льготы в парке «Зарядье»
28.03.2018 Санкт-Петербург вводит налоговые льготы для ИТ-компаний
10.11.2017 В России готовят налоговые льготы для компаний, занятых информационной безопасностью
12.10.2017 ИТ-компании Ульяновской области получат льготы за введение инновационных методов работы
07.04.2017 Госдума утвердила пенсионные льготы для ИТ-компаний
30.12.2016 Путин подписал закон о льготах для ИТ-компаний
08.12.2016 Медведев распорядился подключить больницы к интернету и продлить льготы ИТ-компаниям
25.05.2016 Оперативно обеспечивать жителей Новосибирской области льготными лекарствами помогает облачная система на платформе "1С:Предприятие 8"
25.05.2016 Путин продлил льготы для ИТ-компаний до 2023 года
16.05.2016 Правительство хочет продлить льготы для ИТ-компаний навечно
22.12.2015 Путина призвали расширить льготы ИТ-компаний
05.12.2014 Новосибирская область первой из регионов ввела льготный налоговый режим для ИТ-компаний
13.06.2013 Пентагон обеспечит ID-картами военных с нетрадиционной ориентацией
12.09.2012 Льготы «Сколково» могут распространить на 20 регионов России
06.06.2012 Власти ужесточают проверки ИТ-компаний, претендующих на льготы
30.05.2012 На сайте ФНС России запущен новый сервис «Имущественные налоги: ставки и льготы»
16.04.2012 Заканчивается льготная регистрация на 5-й ежегодный «Авиационный IT-форум»

Публикаций - 933, упоминаний - 1030

Льготы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 231 3
Dr.Web - Доктор Веб 1208 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2405 27
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2814 1
Cloud Games MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 792 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 704 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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