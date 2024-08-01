Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения

Чтобы льготная ипотека не «сгорела» после увольнения, программист должен устроиться в другую аккредитованную ИТ-компанию не позднее полугода ение шести месяцев вновь устроиться в аккредитованную компанию, имеющую статус получающей налоговые льготы. Это и другие ограничения, а также их причины Минцифры прокомментировало в информацион

Минцифры: продлеваем ИТ-ипотеку – новые условия льготной программы Правительство продлило действие льготы до 2030 г., сделав акцент на поддержке специалистов в регионах. Минцифры рассказывает,

Программистам продлили льготную ИТ-ипотеку до 2030 г., но только не в Москве и Петербурге Правительство России установило и требования к среднему уровню дохода ИТ-специалиста для получения льготы на ИТ-ипотеку. Так, в городах-миллионниках, а также в Московской и Ленинградской облас

За иностранный софт налог на прибыль станет выше в четыре раза. Налоговые льготы останутся только за продажу российского ПО ав использования) только тех программных продуктов, которые были разработаны российскими лицами либо подконтрольными им иностранными организациями». Они также добавили, что поправки позволят «сделать льготы более адресными, поддержав именно отечественные разработки в ИT-сфере». Светлана Скрипник подчеркнула, что после вступления изменений в силу льготная ставка налога на прибыль будет досту

Гайки закрутить. Власти собрались вдвое сократить лимиты по льготной ипотеке российским ИТ-специалистам Поделить на два Российским ИТ-специалистам хотят вдвое урезать лимиты по льготной ИТ-ипотеке, пишет РБК. Инициатива уже обсуждается в кулуарах власти, о чем сообщил и

Производители электроники просят расширить им льготы и избавить их от маркировки продукции и (АРПЭ) направила на имя главы Минпромторга Антона Алиханова письмо с предложением скорректировать меры поддержки отрасли. С документом ознакомился «Коммерсант». АРПЭ просит распространить налоговые льготы на контрактных производителей электроники, пересмотреть условия действующих соглашений по субсидируемым проектам НИОКР, рассмотреть предложения по инвестиционной поддержке полупроводнико

ЦППК запускает технологию быстрого прохода для федеральных льготников удованных турникетами и валидаторами. Об этом CNews сообщили представители ЦППК. Теперь федеральным льготникам достаточно раз в год обратиться в кассу и активировать функцию на социальной карте

Московские и питерские программисты лишатся льготной ипотеки. Остальным поднимут требования к минимальной зарплате , в том числе, развитие российской ИТ-отрасли. Срок выполнения – не позднее 20 июня 2024 г. FreePik Льготная ИТ-ипотека становится все менее доступной Как сообщили «Ведомостям» в Минцифры, жела

Власти России: Пик поддержки и стимулирования ИТ пройден , — уточнил Орешкин. Баланс спроса и предложения Для сотрудников ИТ-компаний в России предусмотрены льготы. В частности, им предоставляется возможность купить квартиру или дом в ипотеку по став

Исследование «Домклик»: в апреле доля льготной ипотеки вновь превысила 50% В апреле 2024 г. доля льготной ипотеки вновь превысила 50%. По популярности среди льготных программ лидируют «Господдержка» и «Семейная ипотека» — это 24,3 и 23,3% всех выдач в Сбербанке. Об этом CNews сообщили пред

В России хотят освободить операторов связи от платы за частоты 5G на — льгота должна стимулировать проникновение новых технологий. pixabay.com Операторам связи дадут льготы на использование частот 5G «С 2026 г. начнем активно ставить в мегаполисах 5G», — цити

В России сократят список ИТ-льготников по налогу на прибыль суждается Глава Минцифры Максут Шадаев заявил в Госдуме, что министерство рассчитывает на продление льготы по налогу на прибыль, но планирует предложить ограничить число ее получателей ИТ-компа

Минцифры спасает российских ИТ-шников от ипотечного разорения. Кредиты на дома под бешеные проценты им пока не грозят. Опрос а льготную ИТ-ипотеку. На момент выхода материала на сайте сервиса «Домклик» красовалась надпись «Прием заявок завершен. О возобновлении приема заявок сообщим дополнительно». Как сообщили в Минцифры, льготная ипотека российскими ИТ-специалистами очень востребована. «В связи с большим спросом Минцифры подготовило проект постановления об увеличении лимита программы льготной ипотеки для ИТ-спе

Владимир Ефимов: резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» получили налоговые льготы более чем на 3,1 млрд руб. атус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва» позволяет компаниям получать налоговые льготы и преференции. Так, резиденты не платят имущественный, земельный, транспортные налоги,

Клиенты Smart Engines получат налоговые льготы при внедрении ИИ для распознавания паспорта рки подлинности получило статус ПО, относящегося к сфере искусственного интеллекта. Это значит, что при внедрении системы клиенты Smart Engines получат ряд преимуществ при расчете налогов на прибыль. Льготы для отечественных компаний, использующих и внедряющих российское ПО из реестра Минцифры с пометкой «относится к сфере искусственного интеллекта», начали действовать с 1 января текущего г

Пользователи Directum Ario One смогут получать налоговые льготы за покупку интеллектуального ПО зможность вернуть вычет с налога на прибыль. Об этом CNews сообщили представители Directum. Покупая софт с отметкой о наличии искусственного интеллекта, компании могут воспользоваться дополнительными льготами при уплате налогов. Расходы на основные средства и нематериальные активы (ПО и базы данных) из сферы ИИ можно учитывать в повышенном размере — с коэффициентом 1,5. Коды, которые понадо

Бежавших из страны ИТ-шников хотят завалить деньгами и льготами, чтобы заманить обратно. Если не выйдет, заменят мигрантами орые нужно вкладывать в различные инновационные проекты. Личный интерес ИТ-шников в статье тоже учитывается – в ней сказано, что нужно повышать зарплаты в отрасли и предоставлять работникам различные льготы. А пока Россия пожинает плоды всех недавних событий – ИТ-шники бегут в другие страны, не желая рисковать своей жизнью и здоровьем. Они могли бы продолжать работать на отечественные компа

Производителям материалов и оборудования для производства печатных плат готовят преференции от государства о CNews, Минпромторг планирует расширить перечень компаний, которые могут претендовать на налоговые льготы. В частности, преференции собираются дать тем, кто производит материалы для изготовлен

Минцифры: Банкам и крупным компаниям придется выделить ИТ-«дочек», чтобы сохранить льготы организации для того, чтобы те сохранили за собой статус аккредитованных ИТ-компаний и получали все льготы. Об этом на «CNews FORUM Кейсы 2023» заявил глава Минцифры Максут Шадаев в ответ на во

Обиженные компании десятками пошли в суд, чтобы вернуть себе льготы аккредитованных ИТ-организаций время, чтобы при необходимости обновить данные в заявлении». «Компании, которые получают налоговые льготы, могут не подтверждать аккредитацию, но подать согласие на раскрытие налоговой тайны о

В 90% городского транспорта Ростовской области заработала билетная система «Сбертройка» ранспорте, который не выходит за пределы Ростовской области, в том числе в электричках. Федеральным льготникам будет доступна оплата картой на городских и внутрирайонных маршрутах, а в пригород

В России радикально улучшаются условия ИТ-ипотеки. Переехать в свое жилье станет проще ья. Ведомство внесло предложение по отмене требований к размеру зарплаты, который на момент публикации материала являлся одним из обязательных условий для получения ссуды на квартиру или частный дом. Льготная ИТ-ипотека – это новшество, внедренное в мае 2022 г. и позволяющее ИТ-специалистам взять кредит на покупку жилья под 5% годовых. Такая возможность предоставляется ИТ-шникам в возрасте

Минцифры: производители ПАКов могут получить налоговые льготы Минцифры объявило о начале приёма заявок на включение программно-аппаратных комплексов (ПАК) в реестр российского ПО. Это позволит компаниям-производителям ПАКов претендовать на налоговые льготы — пониженные страховые взносы (7,6%) и нулевую ставку по налогу на прибыль. Требования: в составе ПАКа должен быть софт, включённый в реестр российского или евразийского ПО; технические

Путин пообещал бизнесу налоговые вычеты за покупку российского ПО Поручение Президента России Президент России Владимир Путин поручил расширить налоговые льготы, распространяющиеся на покупателей отечественных решений. Об этом Президент России сообщил в ходе послания Федеральному Собранию, прошедшего 21 февраля 2023 г. «Налог на прибыль для комп

Налог на прибыль не платить никогда: ИТ-компании надеются на вечные льготы ного варианта поддержки отрасли участники встречи предложили навсегда зафиксировать ставку на уровне 3%, если не получится установить нулевую. Представители индустрии объяснили, что ограничение срока льготы создает неопределенность для множества компаний – об этом, в частности, упомянул исполнительный директор ассоциации «Отечественный софт» Ренат Лашин. С 2020 г. ИТ-компании пользовались т

Названы 100 классов ПАКов, разработчики которых могут получить налоговые льготы и преимущества на госзакупках ляет собой комплекс технических и программных средств, работающих совместно для выполнения одной или нескольких специальных задач. Разработчики и производители ПАКов из реестра смогут претендовать на льготы, которые раньше были доступны только правообладателям российского софта. К примеру, разработчики ПО не платят налог на прибыль и платят пониженную ставку по страховым взносам в размере 7

ПАКи пустили в реестр российского ПО. Ранее обделенные разработчики получат долгожданные льготы ПАКи попадут в реестр Минцифры Производители программно-аппаратных комплексов (ПАК) смогут претендовать на льготы. Власти разрешили включать ПАКи в реестр российского программного обеспечения при Минцифры. Это следует из постановления Правительства № 2461 от 28 декабря 2022 г. Документ был подписан

Более 5000 сотрудников ИТ-компаний воспользовались льготной ипотекой альная ставка по кредиту — 5%, благодаря региональным программам она может быть еще ниже. В конце октября 2022 г. Минцифры внесло в Правительство проект новых правил, упрощающих условия для получения льготы. Будут снижены требования к уровню дохода сотрудника и повышен максимальный возраст, упрощены условия по трудоустройству. Ипотека станет доступна для сотрудников более чем 27 тыс. компан

Минцифры зачищает реестр ИТ-компаний. Больше трети льготников лишатся аккредитации . Воспользоваться компании также могут пониженными страховыми взносами за работников в фонды (их общий процент составляет 7,6% и распределяется так: 6% в ПФР, 1,5% в ФСС, 0,1% в ФФОМС). Введены также льготы для ИТ-компаний по кредитам на бизнес-цели под 3%. Аккредитованные компании получают мораторий на плановые неналоговые проверки до конца 2024 г. и выездные проверки ФНС до 3 марта 2025 г

Российские ИТ-шники получат льготную ипотеку по новым выгодным правилам возможность получения льготной ипотеки для сотрудников всех без исключения аккредитованных Минцифры ИТ-компаний. Раньше такая опция предоставлялась исключительно компаниям, которые получали налоговые льготы. Для многих ИТ-специалистов собственная квартира стала более доступной Второе не менее важное изменение – это снижение требований к возрасту сотрудника, претендующего на льготную ставку

Торговые сети массово регистрируют ИТ-компании. На них будут распространяться льготы и защита от частичной мобилизации ских вооруженных сил в рамках частичной мобилизации. Нюанс, о котором всем известно Начав паломничество в ИТ-сферу, ритейлеры в итоге не получили или пока не получили все полагающиеся таким компаниям льготы и преференции. Чтобы иметь право претендовать на все имеющиеся послабления, недостаточно быть просто ИТ-компанией. Отсрочка от армии, льготы по кредитам и ипотеке и многое другое

Ипотека для ИТ-специалистов: что важно знать dia (max-width: 1200px) { .raw-html-embed-colored p strong{ font-size: 24px; } } Кто может получить льготы На льготы при оформлении ипотеки могут претендовать сотрудники ИТ-компаний, кот

Власти хотят освободить от НДС разработчиков военного ПО Освобождение от НДС Министерство финансов (Минфин) предложило распространить налоговые льготы на разработчиков ПО военного и двойного назначения. Об этом пишут «Ведомости» со ссылк

«Яндекс», VK и Ozon выпросили у государства 130 млрд рублей, чтобы избежать дефолта ть воспользоваться «налоговым маневром». В начале июня 2022 г. крупному бизнесу потребовались новые льготы: российские компании с миллиардными доходами выступили с просьбой допустить их до ИТ-л

Правительство определилось с «налоговым маневром» для радиоэлектронной промышленности. Стало известно, кто получит льготы Кто получит льготы Правительство России опубликовало перечень материалов и технологий, а также список гот

Минцифры отобрало ИТ-льготы у 400 с лишним организаций ков (включая официальный сайт организации). Кто может попасть в список Ранее компаниям для того, чтобы попасть в реестр аккредитованных ИТ-компаний необходимо было только иметь профильный ОКВЭД. Так, льготы распространились на компании, получающие доходы от услуг по доработке, внедрению и поддержке любого российского ПО, продажи онлайн-рекламы на своих платформах, размещения объявлений на к

Федеральные льготники теперь могут оформлять билеты в мобильном приложении ЦППК на фирменные экспрессы с предоставлением мест ия бесплатных билетов на электропоезда ЦППК без предоставления места стала доступна для федеральных льготников в конце мая 2022 г. С момента запуска функцией воспользовались более 6,1 тыс. чело

Перечень льгот для ИТ-компаний расширился Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Налоговый кодекс, расширяющих льготы для ИТ-компаний. Документ был подготовлен Минцифры совместно с Минфином. Основные пункты: налог на прибыль установлен на уровне 0% до 31 декабря 2024 г.; страховые взносы – 7,6%; расшири

На льготный лизинг российского «железа» не хватает 10 миллиардов ммерсант» со ссылкой на письмо гендиректора ГТЛК Евгения Дитриха главе Минцифры Максуту Шадаеву от 27 июня 2022 г. «Российским компаниям предстоит провести масштабные мероприятия по импортозамещению, льготный лизинг — оптимальный инструмент, который позволит максимально быстро приступить к процессу трансформации без существенного отвлечения капитала», — рассказали изданию в ГТЛК. Общий поте