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Льготы определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения

Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения

СОБЫТИЯ


01.08.2024 Чтобы льготная ипотека не «сгорела» после увольнения, программист должен устроиться в другую аккредитованную ИТ-компанию не позднее полугода

ение шести месяцев вновь устроиться в аккредитованную компанию, имеющую статус получающей налоговые льготы. Это и другие ограничения, а также их причины Минцифры прокомментировало в информацион
01.08.2024 Минцифры: продлеваем ИТ-ипотеку – новые условия льготной программы

Правительство продлило действие льготы до 2030 г., сделав акцент на поддержке специалистов в регионах. Минцифры рассказывает,
31.07.2024 Программистам продлили льготную ИТ-ипотеку до 2030 г., но только не в Москве и Петербурге

Правительство России установило и требования к среднему уровню дохода ИТ-специалиста для получения льготы на ИТ-ипотеку. Так, в городах-миллионниках, а также в Московской и Ленинградской облас
24.07.2024 За иностранный софт налог на прибыль станет выше в четыре раза. Налоговые льготы останутся только за продажу российского ПО

ав использования) только тех программных продуктов, которые были разработаны российскими лицами либо подконтрольными им иностранными организациями». Они также добавили, что поправки позволят «сделать льготы более адресными, поддержав именно отечественные разработки в ИT-сфере». Светлана Скрипник подчеркнула, что после вступления изменений в силу льготная ставка налога на прибыль будет досту
05.07.2024 Гайки закрутить. Власти собрались вдвое сократить лимиты по льготной ипотеке российским ИТ-специалистам

Поделить на два Российским ИТ-специалистам хотят вдвое урезать лимиты по льготной ИТ-ипотеке, пишет РБК. Инициатива уже обсуждается в кулуарах власти, о чем сообщил и
27.06.2024 Производители электроники просят расширить им льготы и избавить их от маркировки продукции

и (АРПЭ) направила на имя главы Минпромторга Антона Алиханова письмо с предложением скорректировать меры поддержки отрасли. С документом ознакомился «Коммерсант». АРПЭ просит распространить налоговые льготы на контрактных производителей электроники, пересмотреть условия действующих соглашений по субсидируемым проектам НИОКР, рассмотреть предложения по инвестиционной поддержке полупроводнико
21.06.2024 ЦППК запускает технологию быстрого прохода для федеральных льготников

удованных турникетами и валидаторами. Об этом CNews сообщили представители ЦППК. Теперь федеральным льготникам достаточно раз в год обратиться в кассу и активировать функцию на социальной карте
18.06.2024 Московские и питерские программисты лишатся льготной ипотеки. Остальным поднимут требования к минимальной зарплате

, в том числе, развитие российской ИТ-отрасли. Срок выполнения – не позднее 20 июня 2024 г. FreePik Льготная ИТ-ипотека становится все менее доступной Как сообщили «Ведомостям» в Минцифры, жела
10.06.2024 Власти России: Пик поддержки и стимулирования ИТ пройден

, — уточнил Орешкин. Баланс спроса и предложения Для сотрудников ИТ-компаний в России предусмотрены льготы. В частности, им предоставляется возможность купить квартиру или дом в ипотеку по став
14.05.2024 Исследование «Домклик»: в апреле доля льготной ипотеки вновь превысила 50%

В апреле 2024 г. доля льготной ипотеки вновь превысила 50%. По популярности среди льготных программ лидируют «Господдержка» и «Семейная ипотека» — это 24,3 и 23,3% всех выдач в Сбербанке. Об этом CNews сообщили пред
26.04.2024 В России хотят освободить операторов связи от платы за частоты 5G

на — льгота должна стимулировать проникновение новых технологий. pixabay.com Операторам связи дадут льготы на использование частот 5G «С 2026 г. начнем активно ставить в мегаполисах 5G», — цити
27.03.2024 В России сократят список ИТ-льготников по налогу на прибыль

суждается Глава Минцифры Максут Шадаев заявил в Госдуме, что министерство рассчитывает на продление льготы по налогу на прибыль, но планирует предложить ограничить число ее получателей ИТ-компа
06.02.2024 Минцифры спасает российских ИТ-шников от ипотечного разорения. Кредиты на дома под бешеные проценты им пока не грозят. Опрос

а льготную ИТ-ипотеку. На момент выхода материала на сайте сервиса «Домклик» красовалась надпись «Прием заявок завершен. О возобновлении приема заявок сообщим дополнительно». Как сообщили в Минцифры, льготная ипотека российскими ИТ-специалистами очень востребована. «В связи с большим спросом Минцифры подготовило проект постановления об увеличении лимита программы льготной ипотеки для ИТ-спе
11.01.2024 Владимир Ефимов: резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» получили налоговые льготы более чем на 3,1 млрд руб.

атус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва» позволяет компаниям получать налоговые льготы и преференции. Так, резиденты не платят имущественный, земельный, транспортные налоги,
03.11.2023 Клиенты Smart Engines получат налоговые льготы при внедрении ИИ для распознавания паспорта

рки подлинности получило статус ПО, относящегося к сфере искусственного интеллекта. Это значит, что при внедрении системы клиенты Smart Engines получат ряд преимуществ при расчете налогов на прибыль. Льготы для отечественных компаний, использующих и внедряющих российское ПО из реестра Минцифры с пометкой «относится к сфере искусственного интеллекта», начали действовать с 1 января текущего г
19.10.2023 Пользователи Directum Ario One смогут получать налоговые льготы за покупку интеллектуального ПО

зможность вернуть вычет с налога на прибыль. Об этом CNews сообщили представители Directum. Покупая софт с отметкой о наличии искусственного интеллекта, компании могут воспользоваться дополнительными льготами при уплате налогов. Расходы на основные средства и нематериальные активы (ПО и базы данных) из сферы ИИ можно учитывать в повышенном размере — с коэффициентом 1,5. Коды, которые понадо
05.10.2023 Бежавших из страны ИТ-шников хотят завалить деньгами и льготами, чтобы заманить обратно. Если не выйдет, заменят мигрантами

орые нужно вкладывать в различные инновационные проекты. Личный интерес ИТ-шников в статье тоже учитывается – в ней сказано, что нужно повышать зарплаты в отрасли и предоставлять работникам различные льготы. А пока Россия пожинает плоды всех недавних событий – ИТ-шники бегут в другие страны, не желая рисковать своей жизнью и здоровьем. Они могли бы продолжать работать на отечественные компа
14.07.2023 Производителям материалов и оборудования для производства печатных плат готовят преференции от государства

о CNews, Минпромторг планирует расширить перечень компаний, которые могут претендовать на налоговые льготы. В частности, преференции собираются дать тем, кто производит материалы для изготовлен
20.06.2023 Минцифры: Банкам и крупным компаниям придется выделить ИТ-«дочек», чтобы сохранить льготы

организации для того, чтобы те сохранили за собой статус аккредитованных ИТ-компаний и получали все льготы. Об этом на «CNews FORUM Кейсы 2023» заявил глава Минцифры Максут Шадаев в ответ на во
23.05.2023 Обиженные компании десятками пошли в суд, чтобы вернуть себе льготы аккредитованных ИТ-организаций

время, чтобы при необходимости обновить данные в заявлении». «Компании, которые получают налоговые льготы, могут не подтверждать аккредитацию, но подать согласие на раскрытие налоговой тайны о
05.05.2023 В 90% городского транспорта Ростовской области заработала билетная система «Сбертройка»

ранспорте, который не выходит за пределы Ростовской области, в том числе в электричках. Федеральным льготникам будет доступна оплата картой на городских и внутрирайонных маршрутах, а в пригород
18.04.2023 В России радикально улучшаются условия ИТ-ипотеки. Переехать в свое жилье станет проще

ья. Ведомство внесло предложение по отмене требований к размеру зарплаты, который на момент публикации материала являлся одним из обязательных условий для получения ссуды на квартиру или частный дом. Льготная ИТ-ипотека – это новшество, внедренное в мае 2022 г. и позволяющее ИТ-специалистам взять кредит на покупку жилья под 5% годовых. Такая возможность предоставляется ИТ-шникам в возрасте

14.04.2023 Минцифры: производители ПАКов могут получить налоговые льготы

Минцифры объявило о начале приёма заявок на включение программно-аппаратных комплексов (ПАК) в реестр российского ПО. Это позволит компаниям-производителям ПАКов претендовать на налоговые льготы — пониженные страховые взносы (7,6%) и нулевую ставку по налогу на прибыль. Требования: в составе ПАКа должен быть софт, включённый в реестр российского или евразийского ПО; технические

22.02.2023 Путин пообещал бизнесу налоговые вычеты за покупку российского ПО

Поручение Президента России Президент России Владимир Путин поручил расширить налоговые льготы, распространяющиеся на покупателей отечественных решений. Об этом Президент России сообщил в ходе послания Федеральному Собранию, прошедшего 21 февраля 2023 г. «Налог на прибыль для комп
23.01.2023 Налог на прибыль не платить никогда: ИТ-компании надеются на вечные льготы

ного варианта поддержки отрасли участники встречи предложили навсегда зафиксировать ставку на уровне 3%, если не получится установить нулевую. Представители индустрии объяснили, что ограничение срока льготы создает неопределенность для множества компаний – об этом, в частности, упомянул исполнительный директор ассоциации «Отечественный софт» Ренат Лашин. С 2020 г. ИТ-компании пользовались т
17.01.2023 Названы 100 классов ПАКов, разработчики которых могут получить налоговые льготы и преимущества на госзакупках

ляет собой комплекс технических и программных средств, работающих совместно для выполнения одной или нескольких специальных задач. Разработчики и производители ПАКов из реестра смогут претендовать на льготы, которые раньше были доступны только правообладателям российского софта. К примеру, разработчики ПО не платят налог на прибыль и платят пониженную ставку по страховым взносам в размере 7
30.12.2022 ПАКи пустили в реестр российского ПО. Ранее обделенные разработчики получат долгожданные льготы

ПАКи попадут в реестр Минцифры Производители программно-аппаратных комплексов (ПАК) смогут претендовать на льготы. Власти разрешили включать ПАКи в реестр российского программного обеспечения при Минцифры. Это следует из постановления Правительства № 2461 от 28 декабря 2022 г. Документ был подписан

21.12.2022 Более 5000 сотрудников ИТ-компаний воспользовались льготной ипотекой

альная ставка по кредиту — 5%, благодаря региональным программам она может быть еще ниже. В конце октября 2022 г. Минцифры внесло в Правительство проект новых правил, упрощающих условия для получения льготы. Будут снижены требования к уровню дохода сотрудника и повышен максимальный возраст, упрощены условия по трудоустройству. Ипотека станет доступна для сотрудников более чем 27 тыс. компан
25.11.2022 Минцифры зачищает реестр ИТ-компаний. Больше трети льготников лишатся аккредитации

. Воспользоваться компании также могут пониженными страховыми взносами за работников в фонды (их общий процент составляет 7,6% и распределяется так: 6% в ПФР, 1,5% в ФСС, 0,1% в ФФОМС). Введены также льготы для ИТ-компаний по кредитам на бизнес-цели под 3%. Аккредитованные компании получают мораторий на плановые неналоговые проверки до конца 2024 г. и выездные проверки ФНС до 3 марта 2025 г
28.10.2022 Российские ИТ-шники получат льготную ипотеку по новым выгодным правилам

возможность получения льготной ипотеки для сотрудников всех без исключения аккредитованных Минцифры ИТ-компаний. Раньше такая опция предоставлялась исключительно компаниям, которые получали налоговые льготы. Для многих ИТ-специалистов собственная квартира стала более доступной Второе не менее важное изменение – это снижение требований к возрасту сотрудника, претендующего на льготную ставку

11.10.2022 Торговые сети массово регистрируют ИТ-компании. На них будут распространяться льготы и защита от частичной мобилизации

ских вооруженных сил в рамках частичной мобилизации. Нюанс, о котором всем известно Начав паломничество в ИТ-сферу, ритейлеры в итоге не получили или пока не получили все полагающиеся таким компаниям льготы и преференции. Чтобы иметь право претендовать на все имеющиеся послабления, недостаточно быть просто ИТ-компанией. Отсрочка от армии, льготы по кредитам и ипотеке и многое другое

26.08.2022 Ипотека для ИТ-специалистов: что важно знать

dia (max-width: 1200px) { .raw-html-embed-colored p strong{ font-size: 24px; } } Кто может получить льготы На льготы при оформлении ипотеки могут претендовать сотрудники ИТ-компаний, кот
10.08.2022 Власти хотят освободить от НДС разработчиков военного ПО

Освобождение от НДС Министерство финансов (Минфин) предложило распространить налоговые льготы на разработчиков ПО военного и двойного назначения. Об этом пишут «Ведомости» со ссылк
04.08.2022 «Яндекс», VK и Ozon выпросили у государства 130 млрд рублей, чтобы избежать дефолта

ть воспользоваться «налоговым маневром». В начале июня 2022 г. крупному бизнесу потребовались новые льготы: российские компании с миллиардными доходами выступили с просьбой допустить их до ИТ-л
01.08.2022 Правительство определилось с «налоговым маневром» для радиоэлектронной промышленности. Стало известно, кто получит льготы

Кто получит льготы Правительство России опубликовало перечень материалов и технологий, а также список гот
01.08.2022 Минцифры отобрало ИТ-льготы у 400 с лишним организаций

ков (включая официальный сайт организации). Кто может попасть в список Ранее компаниям для того, чтобы попасть в реестр аккредитованных ИТ-компаний необходимо было только иметь профильный ОКВЭД. Так, льготы распространились на компании, получающие доходы от услуг по доработке, внедрению и поддержке любого российского ПО, продажи онлайн-рекламы на своих платформах, размещения объявлений на к
15.07.2022 Федеральные льготники теперь могут оформлять билеты в мобильном приложении ЦППК на фирменные экспрессы с предоставлением мест

ия бесплатных билетов на электропоезда ЦППК без предоставления места стала доступна для федеральных льготников в конце мая 2022 г. С момента запуска функцией воспользовались более 6,1 тыс. чело
14.07.2022 Перечень льгот для ИТ-компаний расширился

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Налоговый кодекс, расширяющих льготы для ИТ-компаний. Документ был подготовлен Минцифры совместно с Минфином. Основные пункты: налог на прибыль установлен на уровне 0% до 31 декабря 2024 г.; страховые взносы – 7,6%; расшири
14.07.2022 На льготный лизинг российского «железа» не хватает 10 миллиардов

ммерсант» со ссылкой на письмо гендиректора ГТЛК Евгения Дитриха главе Минцифры Максуту Шадаеву от 27 июня 2022 г. «Российским компаниям предстоит провести масштабные мероприятия по импортозамещению, льготный лизинг — оптимальный инструмент, который позволит максимально быстро приступить к процессу трансформации без существенного отвлечения капитала», — рассказали изданию в ГТЛК. Общий поте
07.07.2022 Власти упростят выход на биржу российским ИТ-компаниям

Виды поддержки – льготы и гранты Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий и Ассоциация


Публикаций - 1560, упоминаний - 1802

Льготы и организации, системы, технологии, персоны:

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Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 103
Ростелеком 10948 88
Microsoft Corporation 25775 83
9594 75
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 74
Yandex - Яндекс 9215 65
МегаФон 10742 51
Google LLC 12688 46
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Intel Corporation 12811 38
SAP SE 5601 34
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 33
Oracle Corporation 7074 33
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 31
Apple Inc 13154 29
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 28
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IBM - International Business Machines Corp 9699 23
Softline - Софтлайн 3743 22
Cisco Systems 5372 21
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HP Inc. 5883 16
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Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 16
Huawei 4675 15
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 15
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X Corp - Twitter 2938 14
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 99
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 109 64
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Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 24
Альфа-Банк 1979 18
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АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 21
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 20
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 19
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 11
Единая Россия - Политическая партия 321 11
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 7
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 6
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
ЛДПР 116 4
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 4
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 4
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 3
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 3
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 3
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 3
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 3
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
АЮР - Ассоциация юристов России 51 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
CBI - Confederation of British Industry - Конфедерация британской промышленности 13 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 2
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
Профсоюз работников связи России 9 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 407
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 392
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 279
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 203
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 187
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 185
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 168
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 154
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 140
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 120
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 118
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 116
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 107
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 101
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 98
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 96
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 95
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 93
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 92
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 88
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 85
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 84
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 77
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 77
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 76
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 76
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 75
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 70
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 68
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 64
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 64
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 62
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 62
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 60
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 59
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 58
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 57
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 56
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 50
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 49
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 175
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 66
FreePik 1841 43
Microsoft Windows 16882 37
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 33
Google Android 15243 28
Linux OS 11533 27
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 26
Microsoft Windows 2000 8678 24
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 22
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 103 22
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 20
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 20
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 18
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 18
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 615 17
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 17
Microsoft Office 4170 16
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 16
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 15
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 15
Apple iOS 8583 14
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 14
Реестр добросовестных экспортеров 213 14
Новые облачные технологии - МойОфис 958 13
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 13
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 12
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 11
Apple - App Store 3109 11
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 11
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 11
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 11
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 10
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 10
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 10
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 10
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 9
Путин Владимир 3454 134
Дегтев Геннадий 271 102
Овчинский Владислав 230 100
Мишустин Михаил 787 74
Шадаев Максут 1210 74
Чернышенко Дмитрий 580 44
Собянин Сергей 538 39
Ефимов Владимир 145 37
Паршин Максим 323 34
Медведев Дмитрий 1665 32
Никифоров Николай 1138 31
Макаров Валентин 251 31
Левашов Александр 92 25
Касперская Наталья 319 22
Ликсутов Максим 245 22
Куртяник Надежда 441 20
Комлев Николай 113 17
Григоренко Дмитрий 249 16
Покровский Иван 136 15
Попов Алексей 339 14
Рейман Леонид 1065 13
Гарбузов Анатолий 167 12
Белоусов Андрей 149 12
Смирнов Алексей 269 12
Щеголев Игорь 699 11
Шпак Василий 279 11
Лашин Ренат 87 10
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 10
Орловский Виктор 408 9
Прохоров Александр 102 9
Массух Илья 239 8
Шмулевич Марк 90 8
Лужков Юрий 113 8
Волож Аркадий 268 7
Козырев Алексей 328 7
Ермолаев Артем 379 7
Губанов Роман 118 6
Сергунина Наталья 375 6
Нуралиев Борис 298 6
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 6
Россия - РФ - Российская федерация 166164 1109
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 545
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 181
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 157
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 123
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 121
Европа 24963 97
Земля - планета Солнечной системы 10865 85
Москва - Печатники 147 83
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 66
Беларусь - Белоруссия 6289 61
Индия - Bharat 5869 58
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 54
Украина 7928 53
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 45
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 39
Россия - УФО - Свердловская область 1951 36
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 34
Германия - Федеративная Республика 13221 33
Япония 13807 32
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 32
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 30
Франция - Французская Республика 8177 30
Казахстан - Республика 6047 28
Азия - Азиатский регион 5920 27
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 26
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 26
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 26
Финляндия - Финляндская Республика 3697 25
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 25
Россия - УФО - Челябинская область 1512 24
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 23
Южная Корея - Республика 7051 22
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 22
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 22
Россия - СФО - Новосибирск 4875 22
Китай - Тайвань 4245 22
Россия - ПФО - Самарская область 1577 22
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 21
Турция - Турецкая республика 2620 21
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
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АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 2
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РАЭК - Экономика Рунета 21 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 16
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 15
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 7
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 7
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 6
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 5
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 5
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 4
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 4
РАН - Российская академия наук 2122 4
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 4
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 4
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 4
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 3
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 3
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 3
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 3
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 27 2
Минцифры РФ - Код будущего - Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли - федеральный проект 25 2
УлГТУ ФГБОУ ВО - Ульяновский государственный технический университет 10 2
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CeBIT 614 2
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Межрегиональная олимпиада школьников им. И. Я. Верченко по информатике и компьютерной безопасности 2 1
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НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 24 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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