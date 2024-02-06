Минцифры спасает российских ИТ-шников от ипотечного разорения. Кредиты на дома под бешеные проценты им пока не грозят. Опрос

В России закончились лимиты, выделенные банками на выдачу льготной ипотеки ИТ-специалистам. Сбербанк прекратил прием заявок. Минцифры предложило увеличить лимиты, и Минфин поддержал инициативу. В противном случае ставка по ипотеке для ИТ-шников выросла бы с текущих 1-5% до 20% и выше.

В последний момент

Минцифры России подготовило проект постановления Правительства России о продлении действия программы льготной ИТ-ипотеки. Ведомство сообщило об этом в своем Telegram-канале.

Данная программа, предлагающая кредитную ставку от 1% до 5% (в зависимости от банка и его условий) прекратила работать внезапно – закончились лимиты денег, выделенные на ее реализацию. Финансовая сфера отреагировала на это мгновенно – Сбербанк, крупнейший банк России с десятками миллионов клиентов, в числе первых поспешил уведомить всех, что больше не принимает заявки на льготную ИТ-ипотеку. На момент выхода материала на сайте сервиса «Домклик» красовалась надпись «Прием заявок завершен. О возобновлении приема заявок сообщим дополнительно».

Как сообщили в Минцифры, льготная ипотека российскими ИТ-специалистами очень востребована. «В связи с большим спросом Минцифры подготовило проект постановления об увеличении лимита программы льготной ипотеки для ИТ-специалистов. Документ направлен на согласование в Правительство», – говорится в заявлении ведомства.

Фото: FreePik С нынешними процентными ставками ипотека для россиян не из числа ИТ-специалистов становится недостижимой роскошью

Российский Минфин отреагировал на проект Минцифры без промедления. Оно полностью поддерживает инициативу Минцифры. «В рамках мониторинга реализации льготных ипотечных программ Минфин России в рабочем порядке поддержал увеличение лимитов по ИТ-ипотеке, чтобы не допустить остановки программы», – говорится в Telegram-канале Минфина.

Второй шаг сделан

Льготная ипотека – это одна из мер поддержки ИТ-отрасли, заработавшая, как и отсрочка от армии для ИТ-специалистов, весной 2022 г. За прошедшие с того момента два года программа несколько раз претерпевала изменения условий – каждый раз они становились более лояльными к потенциальным заемщикам. В частности, в лучшую сторону менялись возрастные лимиты, уменьшались требования по минимальному размеру зарплаты.

Как итог, с начала действия программы было оформлено около 48,6 тыс. льготных ипотечных ИТ-кредитов на сумму в пределах 424,8 млрд руб. (статистика Минцифры). Средняя ставка по ним составила 4,2%.

ИТ-ипотеку в Сбербанке не получить

В отличие от Сбербанка, многие российские банки пока продолжают принимать заявки на льготную ИТ-ипотеку. Программа действует до конца 2024 г. и была рассчитана минимум на 50 тыс. кредитов.

По словам представителей российского Минфина, в настоящее время «"ДОМ.РФ" обеспечивает перераспределение оставшихся лимитов тем банкам, у кого они закончились (около 39 млрд руб.)». «Таким образом, до принятия акта Правительства выдача будет продолжена с учетом перераспределения», – добавили они.

Потенциальная суровая реальность

Если рассматривать выдачу ипотечных кредитов в России без учета ИТ-отрасли, то интерес россиян к покупке жилья на одолженные у банка деньги если не угас полностью, то сильно упал. Как пишет РБК, выдача ипотеки в России в денежном выражении обвалилась на фоне после ужесточения условий банков – например, в январе 2024 г. она рухнула на 66% в сравнении с декабрем 2023 г., составив в пределах 270 млрд руб. В натуральном выражении обвал оказался 65-процентным.

Другие банки прием заявок на ИТ-ипотеку продолжают

Сезонный фактор тоже играет свою роль, но первопричина – это именно новые условия кредитования. В частности, российские власти снизили максимальный размер кредита по госпрограмме под 8% в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Если раньше можно было взять 12 млн руб., то теперь лишь 6 млн руб.

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Минимальный первоначальный взнос по ипотеке по всей России вырос с 20% до 30%. Также в конце 2023 г. Центробанк России «порадовал» россиян увеличением ключевой ставки до 16%, а чем она выше, тем выше и ставки по кредитам и ипотеке в банках. Для примера, сотруднику редакции CNews, к примеру, один из российских банков из первой десятки по объему вкладов рассчитал ипотеку на небольшой дом в отдаленном Подмосковье под 24% годовых. И это при наличии почти безупречной кредитной истории и первоначального взноса в размере 35%.

Региональные банки пример со Сбербанка брать не стали

Все это вполне могло бы ждать российских ИТ-специалистов, если бы власти не продлили действие программы льготной ипотеки. Условия самой программы не изменились: получить ее может сотрудник аккредитованной Минцифры ИТ-компании (если у нее нет налоговых льгот) в возрасте от 18 до 50 лет с зарплатой до вычета НДФЛ от 150 тыс. руб. в Москве, от 120 тыс. руб. в городах-миллионниках и от 70 тыс. руб. в других населенных пунктах. Если заемщику не исполнилось 35 лет, требование к размеру зарплаты не учитывается.

Комментарий Сбербанка

Во время подготовки данного материала в редакцию CNews поступил официальный комментарий Сбербанка, предложенный им в качестве ответа на вопрос о причинах прекращения приема заявок на льготную ИТ-ипотеку и о планах по его возобновлению. Он приведен без изменений.

«Мы рады новостям об увеличении лимитов по программе ИТ-ипотеки и ожидаем, что соответствующее постановление Правительства России вступит в силу в ближайшее время. Конечно, после этого "Сбер" возобновит прием заявок по ИТ ипотеке, – заявил CNews Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка. – Сбербанк, как и ряд других банков, на текущий момент исчерпал лимит господдержки на выдачу ИТипотеки. За время действия льготной программы, "Сбер" выдал более 25 тыс. ипотечных кредитов для ИТ-специалистов на общую сумму более 198 млрд руб.»



