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Лейпи Алексей



15.01.2025 Данные ДОМ.РФ помогут пользователям Домклик удобнее подбирать недвижимость 1
19.12.2024 «Домклик»: средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Санкт-Петербурге превысила 40 тысяч рублей в месяц 1
11.10.2024 «Домклик» впервые исследовал спрос на краткосрочную аренду 1
09.08.2024 «Домклик» использует инновационные решения для дистанционной оценки строительства домов 1
01.08.2024 «Домклик»: доля готового жилья в структуре ипотечных выдач в СЗФО выросла до 67% в июле 1
21.05.2024 Лимит по ИТ-ипотеке в Сбербанке в регионах-миллионниках вырос с 18 до 30 млн рублей 1
18.03.2024 Покупатели вторички на «Домклик» могут записаться онлайн на просмотр квартиры или дома 1
15.02.2024 «Домклик» провёл быструю межрегиональную сделку с разницей во времени между покупателем и продавцом в 9 часов 1
08.02.2024 «СберТранспорт» запустил удобный и безопасный сервис переезда под ключ в «Домклик» 1
06.02.2024 Минцифры спасает российских ИТ-шников от ипотечного разорения. Кредиты на дома под бешеные проценты им пока не грозят. Опрос 1
24.01.2024 «Домклик» запустил сервис «Аренда» для собственников жилья 1
18.01.2024 Как менялся портрет заемщика ИT-ипотеки — исследование «Домклик» 1
17.01.2024 МТТ и «Домклик» защитили номера пользователей 1
14.12.2023 «Домклик» провел первую онлайн-сделку с сервисом «Госключ» 1
14.11.2023 «Домклик» Сбербанка запустил сервис «Моя недвижимость» 1
24.08.2023 Сбербанк увеличил максимальную сумму ИТ-ипотеки до 21 млн рублей 1
11.04.2023 «Домклик» запустил регистрацию первичного права собственности от застройщика без посещения Росреестра и МФЦ 1
27.03.2023 На «Домклик» можно подтвердить право владения недвижимостью 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Лейпи Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
ViewApp - Калькуль.ру 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 18
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 2
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 39 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3820 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 2
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 287 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2966 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1071 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1183 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1986 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 1
Речевые технологии - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 284 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3911 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1938 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2952 1
Контактный центр - Callback - call back - обратный звонок - обратный вызов 285 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2128 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 1
Оповещение и уведомление - Notification 4605 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 1
ЭЦП УНЭП - Усиленная неквалифицированная электронная подпись 59 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1700 1
Виртуальный номер - Виртуальный SMS-центр 110 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 704 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1234 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3836 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 99 18
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 286 1
МТС Exolve 67 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
FreePik 980 1
Минцифры РФ - Госключ 136 1
Сусов Михаил 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2413 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 4
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1760 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 790 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 2
Россия - ПФО - Самарская область 1307 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 933 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3090 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 674 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 668 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 750 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 643 1
Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 384 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 1
Россия - УФО - Свердловская область 1491 1
Россия - УФО - Челябинская область 1210 1
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Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
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