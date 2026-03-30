В «Авито Рекламе» появилась расширенная статистика для продавцов площадки яется самой удобной площадкой для старта собственного дела по продаже товаров. Нам как пока еще молодой рекламной платформе также важно добавлять и развивать инструменты для компаний любого масштаба. Расширенная статистика по подпискам на профиль продавца и количеству контактов после взаимодействия с рекламой — важный в этом направлении», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы». П

Обновления единой рекламной платформы e-com и ridetech сервисов «Яндекса»: новые места для баннеров в «Маркете» и расширенная статистика х и оценить эффективность рекламы на каждой площадке. Так рекламодатели смогут сэкономить время на анализе результатов и понять, как улучшить кампанию. Продавцам и производителям также стала доступна подробная статистика о заказах, которые они получили с помощью баннеров. Например, они могут отслеживать количество добавлений в корзину, число и стоимость заказанных товаров, долю рекламных ра

Типичный россиянин в 2024 году: шопоголик, спортсмен, романтик и кошелька «ЮMoney» опросили более 20 тыс. пользователей и по результатам опросов составили портрет среднестатистического россиянина. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney». Сидит дома и

«Яндекс Плюс x VSporte» – официальный статистический партнер «Мир РПЛ» на предстоящие два сезона «Яндекс Плюс x VSporte» – официальный статистический партнер «Мир РПЛ» на предстоящие два сезона. Новое соглашение рассчитано на сезоны 2024/25 и 2025/26 и включает планы развития технологий в области сбора и анализа действий футбо

Рынок труда в e-commerce: спрос, динамика зарплат, статистические данные аботок пеших курьеров вырос на 8%, водителей-курьеров — на 6%. Исследование базы резюме показывает: средний возраст соискателей позиций рабочих и разнорабочих за год вырос (данные в целом по России). Среднестатистический комплектовщик по сравнению с 2022 г. «постарел» на 6 лет, курьеры, водители-курьеры и грузчики — на три года. Среди офисного персонала больше всего востребованы операторы к

«Прогноз» поможет Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии обрабатывать статистическую информацию данные по национальным экономикам, внешняя торговая статистика, данные о ситуации в промышленности, финансовая статистика и информация по ценам, демографические данные, статистика по здравоохра

Росстат: Бегать должны данные, а не люди CNews: Что такое система государственной статистики и кто формирует официальную статистическую информацию в России? Росстат? Вячеслав Забелин: Система государственной статистики состоит из информационных систем федеральных органов государственной власти, которые собирают и

Сервис 2ГИС составил портрет среднестатистического города России С охватил все города России с населением от 500 тыс. человек и более. Также сервис составил портрет среднестатистического крупного города России. Для России характерно значительное количество к

Росстат делает шаг к электронному обществу го из обязательных контролей диагностируется программой, и отправка такого отчета в территориальные органы статистики блокируется. При этом программа информирует респондента об обнаруженных оши

Национальный статистический комитет Беларуси расширяет масштабы СЭД «Дело» Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) сообщила о том, что национальный статистический комитет республики Беларусь расширяет масштабы использования системы электронн

«Дальсвязь» запускает новый статистический сервис для юридических лиц асширяет спектр услуг для юридических лиц во всех филиалах компании (за исключением Сахалинской области). Теперь клиенты, размещающие информацию в справочной службе «Дальсвязи», могут получить полный статистический отчет о том, сколько раз запрашивались данные об их компании. Услуга предоставляется по письменному заявлению абонента. Выдача информации осуществляется по электронной почте либо

Количество стихийных бедствий растет из года в год: статистические данные , землетрясений и других стихийных бедствий, а также численность пострадавших от них на планете растут из года в год, причем почти 90% пострадавших находятся в Азии. В докладе говорится со ссылкой на статистические данные 2006 года, что в 1975 году количество стихийных бедствий на планете составляло менее 100, демонстрируя постепенную тенденцию роста, в 2006 году оно достигло 457, а число п

В Рунете открылся "Статистический Портал StatSoft" Компания StatSoft объявила о создании нового интернет-ресурса - "Статистический Портал StatSoft". Статистический Портал - это сборник примеров и практических рекомендаций для тех, кто использует современные информационные технологии для анализа данных

Последние исследования показали, что среднестатистический пользователь проводит в Интернет около 1 месяца в году По результатам исследований, проведённых RealNames, среднестатистический пользователь Интернет проводит в сети 728 часов в год (около 1 месяца). Причём около 70% посетителей при пользовании поисковыми машинами точно знают, что они ищут, но полов

Computer Industry Almanac выпустил статистический отчет и прогнозы относительно количества пользователей Интернет Computer Industry Almanac выпустил статистический отчет и прогнозы относительно количества пользователей Интернет. До 2002 года доступ в Интернет будут иметь 490 млн. человек, или 794 человека на 10 тыс. К концу 2005 года количе