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Статистика Statistics статистические данные
СОБЫТИЯ
|30.03.2026
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В «Авито Рекламе» появилась расширенная статистика для продавцов площадки
яется самой удобной площадкой для старта собственного дела по продаже товаров. Нам как пока еще молодой рекламной платформе также важно добавлять и развивать инструменты для компаний любого масштаба. Расширенная статистика по подпискам на профиль продавца и количеству контактов после взаимодействия с рекламой — важный в этом направлении», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы». П
|27.03.2025
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Обновления единой рекламной платформы e-com и ridetech сервисов «Яндекса»: новые места для баннеров в «Маркете» и расширенная статистика
х и оценить эффективность рекламы на каждой площадке. Так рекламодатели смогут сэкономить время на анализе результатов и понять, как улучшить кампанию. Продавцам и производителям также стала доступна подробная статистика о заказах, которые они получили с помощью баннеров. Например, они могут отслеживать количество добавлений в корзину, число и стоимость заказанных товаров, долю рекламных ра
|22.01.2025
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Типичный россиянин в 2024 году: шопоголик, спортсмен, романтик
и кошелька «ЮMoney» опросили более 20 тыс. пользователей и по результатам опросов составили портрет среднестатистического россиянина. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney». Сидит дома и
|19.07.2024
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«Яндекс Плюс x VSporte» – официальный статистический партнер «Мир РПЛ» на предстоящие два сезона
«Яндекс Плюс x VSporte» – официальный статистический партнер «Мир РПЛ» на предстоящие два сезона. Новое соглашение рассчитано на сезоны 2024/25 и 2025/26 и включает планы развития технологий в области сбора и анализа действий футбо
|08.09.2023
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Рынок труда в e-commerce: спрос, динамика зарплат, статистические данные
аботок пеших курьеров вырос на 8%, водителей-курьеров — на 6%. Исследование базы резюме показывает: средний возраст соискателей позиций рабочих и разнорабочих за год вырос (данные в целом по России). Среднестатистический комплектовщик по сравнению с 2022 г. «постарел» на 6 лет, курьеры, водители-курьеры и грузчики — на три года. Среди офисного персонала больше всего востребованы операторы к
|02.03.2016
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«Прогноз» поможет Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии обрабатывать статистическую информацию
данные по национальным экономикам, внешняя торговая статистика, данные о ситуации в промышленности, финансовая статистика и информация по ценам, демографические данные, статистика по здравоохра
|11.07.2012
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Росстат: Бегать должны данные, а не люди
CNews: Что такое система государственной статистики и кто формирует официальную статистическую информацию в России? Росстат? Вячеслав Забелин: Система государственной статистики состоит из информационных систем федеральных органов государственной власти, которые собирают и
|28.02.2012
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Сервис 2ГИС составил портрет среднестатистического города России
С охватил все города России с населением от 500 тыс. человек и более. Также сервис составил портрет среднестатистического крупного города России. Для России характерно значительное количество к
|25.05.2011
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Росстат делает шаг к электронному обществу
го из обязательных контролей диагностируется программой, и отправка такого отчета в территориальные органы статистики блокируется. При этом программа информирует респондента об обнаруженных оши
|31.01.2011
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Национальный статистический комитет Беларуси расширяет масштабы СЭД «Дело»
Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) сообщила о том, что национальный статистический комитет республики Беларусь расширяет масштабы использования системы электронн
|09.07.2010
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«Дальсвязь» запускает новый статистический сервис для юридических лиц
асширяет спектр услуг для юридических лиц во всех филиалах компании (за исключением Сахалинской области). Теперь клиенты, размещающие информацию в справочной службе «Дальсвязи», могут получить полный статистический отчет о том, сколько раз запрашивались данные об их компании. Услуга предоставляется по письменному заявлению абонента. Выдача информации осуществляется по электронной почте либо
|22.09.2008
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Количество стихийных бедствий растет из года в год: статистические данные
, землетрясений и других стихийных бедствий, а также численность пострадавших от них на планете растут из года в год, причем почти 90% пострадавших находятся в Азии. В докладе говорится со ссылкой на статистические данные 2006 года, что в 1975 году количество стихийных бедствий на планете составляло менее 100, демонстрируя постепенную тенденцию роста, в 2006 году оно достигло 457, а число п
|05.12.2000
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В Рунете открылся "Статистический Портал StatSoft"
Компания StatSoft объявила о создании нового интернет-ресурса - "Статистический Портал StatSoft". Статистический Портал - это сборник примеров и практических рекомендаций для тех, кто использует современные информационные технологии для анализа данных
|02.06.2000
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Последние исследования показали, что среднестатистический пользователь проводит в Интернет около 1 месяца в году
По результатам исследований, проведённых RealNames, среднестатистический пользователь Интернет проводит в сети 728 часов в год (около 1 месяца). Причём около 70% посетителей при пользовании поисковыми машинами точно знают, что они ищут, но полов
|07.04.2000
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Computer Industry Almanac выпустил статистический отчет и прогнозы относительно количества пользователей Интернет
Computer Industry Almanac выпустил статистический отчет и прогнозы относительно количества пользователей Интернет. До 2002 года доступ в Интернет будут иметь 490 млн. человек, или 794 человека на 10 тыс. К концу 2005 года количе
|11.02.2000
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Австралийское Бюро Статистики представило сайт с полной информацией о стране
Австралийское Бюро Статистики представило сайт с подробной информацией о разных областях жизни в стране, в частности, детальную статистику об экономике и социальных условиях. Также сайт содержит информацию о
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