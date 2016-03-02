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Статистика Statistics статистические данные



02.03.2016 «Прогноз» поможет Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии обрабатывать статистическую информацию
11.07.2012 Росстат: Бегать должны данные, а не люди
28.02.2012 Сервис 2ГИС составил портрет среднестатистического города России
25.05.2011 Росстат делает шаг к электронному обществу
31.01.2011 Национальный статистический комитет Беларуси расширяет масштабы СЭД «Дело»
09.07.2010 «Дальсвязь» запускает новый статистический сервис для юридических лиц
22.09.2008 Количество стихийных бедствий растет из года в год: статистические данные
05.12.2000 В Рунете открылся "Статистический Портал StatSoft"
02.06.2000 Последние исследования показали, что среднестатистический пользователь проводит в Интернет около 1 месяца в году
07.04.2000 Computer Industry Almanac выпустил статистический отчет и прогнозы относительно количества пользователей Интернет
11.02.2000 Австралийское Бюро Статистики представило сайт с полной информацией о стране

Публикаций - 1593, упоминаний - 1658
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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