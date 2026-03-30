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Статистика Statistics статистические данные

СОБЫТИЯ


30.03.2026 В «Авито Рекламе» появилась расширенная статистика для продавцов площадки

яется самой удобной площадкой для старта собственного дела по продаже товаров. Нам как пока еще молодой рекламной платформе также важно добавлять и развивать инструменты для компаний любого масштаба. Расширенная статистика по подпискам на профиль продавца и количеству контактов после взаимодействия с рекламой — важный в этом направлении», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы». П
27.03.2025 Обновления единой рекламной платформы e-com и ridetech сервисов «Яндекса»: новые места для баннеров в «Маркете» и расширенная статистика

х и оценить эффективность рекламы на каждой площадке. Так рекламодатели смогут сэкономить время на анализе результатов и понять, как улучшить кампанию. Продавцам и производителям также стала доступна подробная статистика о заказах, которые они получили с помощью баннеров. Например, они могут отслеживать количество добавлений в корзину, число и стоимость заказанных товаров, долю рекламных ра
22.01.2025 Типичный россиянин в 2024 году: шопоголик, спортсмен, романтик

и кошелька «ЮMoney» опросили более 20 тыс. пользователей и по результатам опросов составили портрет среднестатистического россиянина. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney». Сидит дома и
19.07.2024 «Яндекс Плюс x VSporte» – официальный статистический партнер «Мир РПЛ» на предстоящие два сезона

«Яндекс Плюс x VSporte» – официальный статистический партнер «Мир РПЛ» на предстоящие два сезона. Новое соглашение рассчитано на сезоны 2024/25 и 2025/26 и включает планы развития технологий в области сбора и анализа действий футбо
08.09.2023 Рынок труда в e-commerce: спрос, динамика зарплат, статистические данные

аботок пеших курьеров вырос на 8%, водителей-курьеров — на 6%. Исследование базы резюме показывает: средний возраст соискателей позиций рабочих и разнорабочих за год вырос (данные в целом по России). Среднестатистический комплектовщик по сравнению с 2022 г. «постарел» на 6 лет, курьеры, водители-курьеры и грузчики — на три года. Среди офисного персонала больше всего востребованы операторы к
02.03.2016 «Прогноз» поможет Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии обрабатывать статистическую информацию

данные по национальным экономикам, внешняя торговая статистика, данные о ситуации в промышленности, финансовая статистика и информация по ценам, демографические данные, статистика по здравоохра
11.07.2012 Росстат: Бегать должны данные, а не люди

CNews: Что такое система государственной статистики и кто формирует официальную статистическую информацию в России? Росстат? Вячеслав Забелин: Система государственной статистики состоит из информационных систем федеральных органов государственной власти, которые собирают и
28.02.2012 Сервис 2ГИС составил портрет среднестатистического города России

С охватил все города России с населением от 500 тыс. человек и более. Также сервис составил портрет среднестатистического крупного города России. Для России характерно значительное количество к
25.05.2011 Росстат делает шаг к электронному обществу

го из обязательных контролей диагностируется программой, и отправка такого отчета в территориальные органы статистики блокируется. При этом программа информирует респондента об обнаруженных оши
31.01.2011 Национальный статистический комитет Беларуси расширяет масштабы СЭД «Дело»

Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) сообщила о том, что национальный статистический комитет республики Беларусь расширяет масштабы использования системы электронн
09.07.2010 «Дальсвязь» запускает новый статистический сервис для юридических лиц

асширяет спектр услуг для юридических лиц во всех филиалах компании (за исключением Сахалинской области). Теперь клиенты, размещающие информацию в справочной службе «Дальсвязи», могут получить полный статистический отчет о том, сколько раз запрашивались данные об их компании. Услуга предоставляется по письменному заявлению абонента. Выдача информации осуществляется по электронной почте либо
22.09.2008 Количество стихийных бедствий растет из года в год: статистические данные

, землетрясений и других стихийных бедствий, а также численность пострадавших от них на планете растут из года в год, причем почти 90% пострадавших находятся в Азии. В докладе говорится со ссылкой на статистические данные 2006 года, что в 1975 году количество стихийных бедствий на планете составляло менее 100, демонстрируя постепенную тенденцию роста, в 2006 году оно достигло 457, а число п
05.12.2000 В Рунете открылся "Статистический Портал StatSoft"

Компания StatSoft объявила о создании нового интернет-ресурса - "Статистический Портал StatSoft". Статистический Портал - это сборник примеров и практических рекомендаций для тех, кто использует современные информационные технологии для анализа данных
02.06.2000 Последние исследования показали, что среднестатистический пользователь проводит в Интернет около 1 месяца в году

По результатам исследований, проведённых RealNames, среднестатистический пользователь Интернет проводит в сети 728 часов в год (около 1 месяца). Причём около 70% посетителей при пользовании поисковыми машинами точно знают, что они ищут, но полов
07.04.2000 Computer Industry Almanac выпустил статистический отчет и прогнозы относительно количества пользователей Интернет

Computer Industry Almanac выпустил статистический отчет и прогнозы относительно количества пользователей Интернет. До 2002 года доступ в Интернет будут иметь 490 млн. человек, или 794 человека на 10 тыс. К концу 2005 года количе
11.02.2000 Австралийское Бюро Статистики представило сайт с полной информацией о стране

Австралийское Бюро Статистики представило сайт с подробной информацией о разных областях жизни в стране, в частности, детальную статистику об экономике и социальных условиях. Также сайт содержит информацию о

Публикаций - 1889, упоминаний - 1961

Статистика и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 138
Apple Inc 13154 119
Samsung Electronics 11064 112
Google LLC 12688 108
Yandex - Яндекс 9216 85
9594 68
IBM - International Business Machines Corp 9699 62
Oracle Corporation 7074 57
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 53
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 53
Ростелеком 10948 50
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 49
SAP SE 5601 48
Sony 6739 48
МегаФон 10742 46
Intel Corporation 12811 43
Meta Platforms - Facebook 4621 42
VK - Mail.ru Group 3602 42
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 42
LG Electronics 3735 38
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 37
Nvidia Corp 4002 32
Huawei 4676 31
X Corp - Twitter 2938 30
Крок - Croc 1964 28
Amazon Inc - Amazon.com 3277 26
HP Inc. 5883 26
Cisco Systems 5372 25
Softline - Софтлайн 3743 24
Lenovo Group 2446 23
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 23
Dell EMC 5180 22
Acer Group - Acer Inc 2776 22
Yahoo! 3726 21
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 20
Xiaomi - Сяоми 2231 20
HTC Corporation 1512 20
AMD - Advanced Micro Devices 4641 17
Галактика - Корпорация 1545 17
Siemens AG - Siemens Group 2673 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 44
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 31
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 25
Superjob - Суперджоб 858 24
Почта России ПАО 2370 19
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 18
Евросеть 1421 17
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 17
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 16
Связной ГК 1401 12
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 12
Россети Ленэнерго 1699 11
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 11
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 10
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 10
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 9
eBay Inc 1640 8
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 8
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 8
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 8
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 8
Белый Ветер 365 8
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 7
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 7
101Hotels.com 456 7
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 6
Газпром ПАО 1493 6
Северсталь ПАО - Severstal 629 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 6
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 6
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 6
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 92
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 67
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 57
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 48
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 44
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 38
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 38
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 37
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 34
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 31
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 30
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 27
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 27
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 25
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 25
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 22
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 22
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 21
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 20
Судебная власть - Judicial power 2500 20
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 19
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 19
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 17
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 16
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 16
Федеральное казначейство России 1949 16
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 14
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 12
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 12
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 11
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 10
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 10
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 10
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 9
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 33
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 21
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 6
ГосИнформСистемы 160 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 4
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 3
Apache Software Foundation - ASF 231 3
Русский Щит - ассоциация 39 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 18 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 2
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
МЕРКОСУР - Mercosur - Mercosul - Mercado Común del Sur - Mercado Comum do Sul - Ñemby Ñemuha - Southern Common Market 4 1
РФБ - Российская федерация баскетбола 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 421
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 312
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 264
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 240
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 226
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 214
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 188
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 182
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 181
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 167
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 166
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 152
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 152
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 150
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 149
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 138
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 137
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 137
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 137
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 136
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 130
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 129
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 125
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 124
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 119
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 118
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 117
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 116
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 115
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 114
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 113
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 111
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 110
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 110
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 103
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 101
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 96
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 95
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 93
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 93
Google Android 15243 145
Microsoft Windows 16882 123
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 82
Apple iOS 8583 76
Microsoft Windows 2000 8678 64
Linux OS 11533 61
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 58
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 58
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 49
Apple iPad 4011 47
Microsoft Office 4170 44
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 41
Samsung Galaxy 1035 33
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 32
Oracle Java - язык программирования 3469 30
Apple iPhone 6 4861 29
Apple - App Store 3109 27
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 27
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 27
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 26
Google YouTube - Видеохостинг 3002 25
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CNews AWARDS - награда 571 7
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РИФ - Российский Интернет Форум 109 3
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Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 3
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 3
Wimbledon Championships - Уимблдонский турнир 17 2
Winline - Медиалига - Медийная футбольная лига 8 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
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Black Hat - Конференция 120 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 2
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 2
День знаний - 1 сентября 42 2
Земля из космоса 51 2
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IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
Байкальский экономический форум 13 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 1
РусКрипто 26 1
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Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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