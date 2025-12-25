Разделы

РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ


СОБЫТИЯ


25.12.2025 МТС обеспечила связью новый комплекс детской больницы святого Владимира 1
13.05.2025 Глава Национального центра развития ИИ переквалифицировался в эксперты 1
05.03.2025 ИИ будет не только ставить диагноз, но и лечить пациентов 1
17.02.2025 Замглавы Департамента здравоохранения Москвы Илья Тыров выступит на конференции CNews «Цифровое здравоохранение 2025» 25 февраля 1
12.02.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1
11.02.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1
05.02.2025 МТС улучшила качество мобильной связи в Детском клиническом центре имени Рошаля 1
24.01.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1
02.04.2024 CNews приглашает на конференцию Data Fusion 2024, которая состоится 17-18 апреля 1
14.03.2024 Экономический эффект Сбербанка от сотрудничества с исследовательскими центрами ИИ превышает 1 млрд рублей 1
16.02.2024 Крупные медицинские центры, НИИ и разработчики вошли в отраслевой клуб Альянса «ИИ в здравоохранении» 1
28.12.2023 Резидент «Сколково» зарегистрировал ИИ-систему для диагностики онкологических заболеваний кожи 1
09.03.2023 МТС ускорила мобильный интернет в Морозовской детской городской клинической больнице 1
27.09.2022 В России будет создано ПО для моделирования химических процессов 1
24.06.2021 «Техлаб» разработал ПО для поддержки исследования нового препарата для лечения меланомы 1
24.05.2021 Павел Пугачев, замминистра здравоохранения РФ, в интервью CNews — о ходе цифровизации здравоохранения в России 1
19.03.2021 Olympus открыла в Москве учебный центр для медицинских специалистов 1
17.04.2018 В России впервые в мире начнут распознавать туберкулез по снимкам с помощью нейросетей 1
06.02.2018 Онкоцентр им. Н.Н. Блохина внедрил автоматизированную систему «Парус» 1
02.08.2017 Российский искусственный интеллект получил 11 млн на распознавание рака 1
18.07.2016 Создание российского e-health тормозится отсутствием денег и нормативной базы 1
20.08.2015 Михаил Долгушин - Мы можем обнаружить болезнь на ранней стадии 1
20.05.2013 МТС улучшила качество связи на территории 2500 зданий 1
20.02.2008 РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН необходимы консультационные услуги 2
27.04.2007 Инновации России: телемедицинский комплекс АТЛАНТ 1
19.02.2007 luka-lukich.ru: сайт виртуального детского онколога 1
29.01.2007 РОНЦ им. Н.Н. Блохина ищет ИТ-подрядчика 2
12.01.2007 РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН понадобились ИТ-услуги 1
01.09.2006 В России открыта интернет-школа для детей с раковыми заболеваниями 2

Публикаций - 29, упоминаний - 32

РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина и организации, системы, технологии, персоны:

Фортис Технологии 5 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14329 5
Biocad - Биокад 85 4
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 50 4
Авантелеком 32 2
Ростелеком - ПМТ - Пост Модерн Текнолоджи 28 2
Microsoft Corporation 25264 2
9033 2
СП.АРМ 50 2
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 51 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 509 2
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 31 1
BSSG - Business Solutions & Service Group - БССГ 3 1
ОСТ Рус - OCT Clinical Trials 1 1
Stereotech - Стереотек 48 1
Olympus - Олимпас Москва 3 1
Яблочков Зарядные станции 46 1
F2 innovations - Ф2 инновации 16 1
Нейроспутник - Neurosputnik 3 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 33 1
Сайберия 9 1
Ovision - Овижн 50 1
АИМЕД 1 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан Цифра 1 1
Ростелеком 10343 1
Amazon Inc - Amazon.com 3145 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3307 1
Apple Inc 12653 1
IBM - International Business Machines Corp 9557 1
HP Inc. 5763 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1704 1
Крок - Croc 1815 1
БАРС Груп 560 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 421 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 167 1
ФОРС - Центр разработки 680 1
Data Matrix - Дата Матрикс 83 1
Olympus 470 1
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 1
ТехЛАБ 26 1
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 30 5
ЭГИС - ЭГИС-РУС 9 5
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 149 5
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 37 5
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 5
Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис - Др. Редди’с Лабораторис 12 4
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 54 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГБУЗ ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ - Городская клиническая больница имени В.В. Вересаева 7 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 107 4
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 44 4
Моситалмед 5 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8227 2
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 40 2
ЕКПЦ ГБУЗ СО - Областной перинатальный центр Екатеринбурга - Екатеринбургский областной перинатальный центр 11 2
Medtronic - Медтроник 17 1
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 29 1
Нижегородский метрополитен 7 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 110 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 1
Swissotel - Свиссотель Красные Холмы 23 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ММНКЦ им. С.П. Боткина - Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С.П. Боткина - ГКБ им С. П. Боткина - Городская клиническая больница имени С. П. Боткина - Боткинская больница 17 1
Рапид Био 102 1
МКНЦ им. А. С. Логинова ГБУЗ - Московский клинический научный центр имени А. С. Логинова 4 1
Уфа-Арена - Универсальная спортивная арена 3 1
Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля 4 1
Арарат Парк Хаятт 14 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 92 1
Роснефть НК - нефтяная компания 529 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 321 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 489 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 208 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 141 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 88 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 47 1
Метрополис ТРК 59 1
Мариинский театр - Государственный академический - Мариинка 45 1
Primer Capital - Праймер Кэпитал- венчурный фонд 3 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Владивосток имени В. К. Арсеньева - Кневичи Западные - IATA: VVO, ICAO: UHWW 20 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 10
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 164 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 5
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 215 5
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 25 4
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - ИМЦЭУАОСМП ФГБУ - Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения 5 4
Правительство Московской области - Министерство здравоохранения Московской области 9 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3257 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 4
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 3
Федеральное казначейство России 1879 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 2
Правительство Челябинской области 74 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3128 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 390 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3113 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 913 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 125 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 157 1
Правительство Москвы - Департамент финансов 32 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 303 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5266 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1138 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2086 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 368 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12901 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2817 1
Меланома.ПРО - Ассоциация специалистов по проблемам меланомы 1 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 314 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18351 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73468 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 11
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1320 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22008 7
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1729 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7425 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 6
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 381 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8764 5
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3407 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13365 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5945 4
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 157 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4121 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9394 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9378 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12359 3
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 619 3
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 194 3
MedTech - HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 71 3
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 533 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6021 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25563 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2651 2
MedTech - СЭМД - структурированные электронные медицинские документы 33 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4841 2
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 454 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9792 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5281 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23059 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16700 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1099 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 7
Парус Бюджет 69 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1908 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 254 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 425 2
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 57 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 204 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 422 1
Midjourney - нейросеть 93 1
Минобрнауки РФ - ФЦП Дети России Минобразования России 29 1
ФМБА России - ЕВМИАС - Единая ведомственная медицинская информационно-аналитическая система 4 1
Olympus Continuum 1 1
АИМЕД - ПроРодинки 1 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5863 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 112 1
ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 35 1
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 44 1
АДИС ПК - Автоматизированная система диспетчерской службы скорой медицинской помощи - АИС СМП - Скорая медицинская помощь 26 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 47 1
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 1
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 25 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Apple iPhone 6 4862 1
Stafory - робот Вера 356 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 618 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 85 1
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 39 1
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 38 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1419 1
NVision Барьер 736 1
Microsoft Power Platform - Microsoft Power Apps - Softomotive 45 1
Богомолов Денис 17 5
Ряузов Александр 7 5
Кузьменчук Сергей 5 5
Шубников Сергей 5 5
Скуридин Иван 5 5
Чащин Михаил 5 5
Геворкян Тигран 5 5
Веселова Оксана 5 4
Васильев Юрий 66 4
Зайцев Илья 7 4
Зубков Виталий 6 4
Леонова Мария 7 4
Федосеев Петр 5 4
Артемова Олия 5 4
Волкова Оксана 6 4
Архангельский Юрий 6 4
Сапожникова Алла 8 4
Головина Ирина 4 4
Радюк Ирина 4 4
Федяев Денис 4 4
Дроздова Любовь 4 4
Собакин Сергей 4 4
Хохлов Владислав 4 4
Забелин Максим 4 4
Тыров Илья 29 4
Колесов Александр 61 4
Апасов Николай 9 4
Пилипчук Александр 17 4
Хрипун Алексей 8 4
Остроушко Алексей 20 4
Ваньков Вадим 22 4
Шупенин Юрий 9 4
Русских Тимофей 11 3
Бураков Антон 3 3
Тяжельников Андрей 3 3
Когай Евгений 12 3
Анкудинов Николай 19 3
Нечипорук Алексей 16 2
Вирясов Владислав 32 2
Пугачев Павел 63 2
Россия - РФ - Российская федерация 157395 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45849 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53499 3
Европа 24652 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8148 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18654 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4293 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18269 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1298 1
Южная Корея - Республика 6867 1
Япония 13555 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3050 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Европа Восточная 3123 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3281 1
Россия - ЮФО - Севастополь 582 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1007 1
Германия - Федеративная Республика 12947 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1823 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 440 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2675 1
Россия - УФО - Челябинская область 1398 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1023 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1316 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 717 1
Россия - СФО - Кемеровская область 993 1
Таиланд - Королевство 868 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 862 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 726 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 952 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 688 1
Россия - УФО - Курганская область 583 1
Россия - СЗФО - Псковская область 672 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 734 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 357 1
Россия - СФО - Республика Тыва 362 1
Россия - ДФО - Магаданская область 487 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1432 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 747 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 992 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 21
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 13
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55077 12
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4765 9
Информатика - computer science - informatique 1144 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51334 5
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 821 5
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 485 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6257 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 4
Цифровой регион - Федеральный проект 106 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5874 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15188 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10541 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6335 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1971 2
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 371 2
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 563 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1834 2
Здравоохранение - Реабилитация 418 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3737 2
Минздрав РФ - ФРМР РФ - Федеральный регистр медицинских работников Российской Федерации 30 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 2
Английский язык 6881 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10354 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 2
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 147 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 433 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 1
Эксперт ГК 26 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 1
Минздрав РФ - НМИЦ ТПМ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 15 6
Минздрав РФ - НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского 12 5
РУДН - Медицинский институт 6 5
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 14 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 398 4
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 441 3
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 26 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 523 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1094 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1272 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 202 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 265 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 168 2
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 38 1
НМИЦПН ФГБУ имени В.П. Сербского - ФМИЦПН имени Сербского - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Министерства здравоохранения Российской Федерации 5 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 98 1
НИЯУ МИФИ - ИИКС - Институт интеллектуальных кибернетических систем 16 1
РАН ИПХФ - Институт проблем химической физики Российской академии наук 9 1
Минздрав РФ - ПИМУ ФГБУ ВО - Приволжский исследовательский медицинский университет 6 1
ЦНИИТ - Центральный научно-исследовательский институт туберкулёза 1 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 34 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 28 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 19 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 23 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 41 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 76 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 106 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 603 1
СамГУ - Самарский государственный университет 27 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 30 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 63 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 1
