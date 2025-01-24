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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166627
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Сапожникова Алла



24.01.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1
05.12.2024 Какие медицинские услуги можно получить онлайн 1
22.03.2024 Что можно доверить ИИ в здравоохранении 1
15.02.2024 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2024» состоится 29 февраля 1
19.01.2024 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2024» состоится 29 февраля 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Сапожникова Алла и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12586 3
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 42 3
Ростелеком - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 51 2
Сигурд-Айти - Sigurd IT company 13 2
Генериум 13 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4877 1
8219 1
Ред Софт - Red Soft 706 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1883 1
СП.АРМ 47 1
Т8 НТЦ 83 1
Доктор рядом - Doc+ 52 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 298 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 86 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1155 2
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 29 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 2
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 22 2
Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис 9 2
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 2
Инвитро - Invitro 70 1
Ниармедик - Nearmedic - Сеть многопрофильных лечебных учреждений 6 1
Genotek - Генотек 14 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 25 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 9 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 47 1
Скопинфарм 7 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 187 3
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 97 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1903 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 147 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 22 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13402 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5300 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50485 4
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1202 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66058 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19324 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21147 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1457 3
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 831 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6662 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27432 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24156 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6564 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10178 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5005 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12525 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29703 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13938 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11620 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11133 2
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 765 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11363 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5781 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2464 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15727 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2949 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15887 1
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 168 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25363 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30712 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12527 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7998 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7382 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4677 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 503 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2993 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4103 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 524 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 960 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6672 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 526 4
МТС Мобильные сотрудники 111 3
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 437 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 922 1
1С:ERP Управление предприятием 551 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 108 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 249 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 235 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 764 1
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 22 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 1
Протек - Здравсити 26 1
Ростелеком - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 28 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4974 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 46 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 68 1
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 79 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 344 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 281 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 263 1
МТС Координатор 5 1
МТС Линк - Линк Rooms - Линк Встречи 11 1
Ред Софт - Ред Адм 38 1
Будова Александра 5 3
Мураховский Эдуард 38 3
Леонова Мария 4 3
Крупко Петр 6 3
Соколов Дмитрий 66 2
Фишер Андрей 74 2
Егоров Даниил 23 2
Лебедев Георгий 54 2
Остроушко Алексей 13 2
Корнилов Денис 5 2
Потишний Роман 11 2
Зайцев Илья 4 2
Зубков Виталий 3 2
Муратов Элзар 2 2
Архангельский Юрий 3 2
Киселёв Алексей 60 1
Логинов Артем 8 1
Рыбаков Дмитрий 13 1
Шупенин Юрий 6 1
Сафрыгин Егор 37 1
Русских Тимофей 7 1
Ковалев Евгений 9 1
Нечипорук Алексей 7 1
Бутенко Павел 16 1
Федосеев Петр 2 1
Волкова Оксана 3 1
Федосеев Марк 2 1
Конодо Денис 1 1
Горбань Антон 1 1
Арабаджян Сергей 2 1
Солоничкин Денис 3 1
Ракитько Александр 4 1
Козлова Мария 2 1
Астанин Павел 1 1
Меркулова Елизавета 1 1
Бурсов Андрей 1 1
Ашихмин Ярослав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144359 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43191 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17386 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7430 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1162 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 935 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 848 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 572 1
Россия - ЦФО - Брянская область 349 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5762 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8658 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9805 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2919 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4365 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51053 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29055 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 361 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10946 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14334 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1367 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1622 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10958 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13510 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 260 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2757 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6972 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6058 1
Паспорт - Паспортные данные 2512 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8039 1
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 85 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 490 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 499 1
Reference - Референс 184 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1876 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 280 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1190 1
Эксперт ГК 15 1
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 10 3
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 161 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 22 2
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 37 2
РАН - Российская академия наук 1872 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - ВНИИИМТ - Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники 7 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2007 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336354, в очереди разбора - 772336.
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