Сапожникова Алла
Сапожникова Алла и организации, системы, технологии, персоны:
|Будова Александра 5 3
|Мураховский Эдуард 38 3
|Леонова Мария 4 3
|Крупко Петр 6 3
|Соколов Дмитрий 66 2
|Фишер Андрей 74 2
|Егоров Даниил 23 2
|Лебедев Георгий 54 2
|Остроушко Алексей 13 2
|Корнилов Денис 5 2
|Потишний Роман 11 2
|Зайцев Илья 4 2
|Зубков Виталий 3 2
|Муратов Элзар 2 2
|Архангельский Юрий 3 2
|Киселёв Алексей 60 1
|Логинов Артем 8 1
|Рыбаков Дмитрий 13 1
|Шупенин Юрий 6 1
|Сафрыгин Егор 37 1
|Русских Тимофей 7 1
|Ковалев Евгений 9 1
|Нечипорук Алексей 7 1
|Бутенко Павел 16 1
|Федосеев Петр 2 1
|Волкова Оксана 3 1
|Федосеев Марк 2 1
|Конодо Денис 1 1
|Горбань Антон 1 1
|Арабаджян Сергей 2 1
|Солоничкин Денис 3 1
|Ракитько Александр 4 1
|Козлова Мария 2 1
|Астанин Павел 1 1
|Меркулова Елизавета 1 1
|Бурсов Андрей 1 1
|Ашихмин Ярослав 1 1
|Эксперт ГК 15 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336354, в очереди разбора - 772336.
Создано именных указателей - 166627.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.