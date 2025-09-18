РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук

«Ростелеком» и ИСП РАН создадут отечественные конвейеры безопасной разработки программных продуктов и сервисов «Ростелеком» и Институт системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН) подписали соглашение о сотрудничестве, направленном на создание инновационных решени

В России представлен суверенный конвейер разработки безопасного ПО Восемь отечественных вендоров совместно с Институтом системного программирования РАН им. В. П. Иванникова и НТЦ «ФОБОС-НТ» представили

АФТ и ИСП РАН подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасной разработки ПО и исследований в области ИИ я ФинТех (АФТ) и Институт системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН) договорились о сотрудничестве в сфере безопасной разработки ПО и исследований в обла

«Базис» и ИСП РАН при поддержке «Фобос-НТ» обнаружили уязвимости в популярном открытом ПО виртуализации Специалисты «Базис», компании-лидера российского рынка средств виртуализации, вместе с сотрудниками ИСП РАН и испытательной лаборатории «Фобос-НТ» провели очередной этап тестирования компонентов с открытым исходным кодом, которые используются в инструментах виртуализации по всему миру, в том

Россияне обнаружили сотни дефектов в ПО для виртуализации. Многие из них останутся без исправлений в как переполнение буфера и неопределенное поведение. Валидатор кода Svace разработан специалистами ИСП РАН, в 2016 г. он был включен в состав пакета разработчика (SDK) мобильной операционной с

«Яндекс» позволит партнерам вместе обучать нейросети и раздельно хранить данные покидают контуры организаций — и никто, кроме владельцев, не может получить к ним доступ. «Яндекс», ИСП РАН и Сеченовский университет Минздрава России, используя федеративный подход, создали не

«Лаборатория Касперского» и Институт системного программирования РАН создадут центр конструктивной информационной безопасности я Касперского» и Институт системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН) подписали соглашение о намерениях. Стороны договорились о создании центра конструкти

Институт системного программирования РАН и «Базис» расширяют работу по повышению безопасности российских облачных решений и информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители «Базиса». Сотрудничество между ИСП РАН и «Базис» началось еще в 2023 г., когда стороны договорились о предоставлении разрабо

Институт системного программирования РАН и «Базис» будут вместе искать уязвимости Как будут искать слабые места Сотрудничество между ИСП РАН и «Базис» началось еще в 2023 году, когда стороны договорились о предоставлении разра

ИСП РАН и ГК «Солар» расширяют сотрудничество в областибезопасной разработки ГК «Солар» и Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН) заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны намерены объединить усилия с целью со

ИСП РАН и «Системные решения» создадут российское ПО для облачных технологий и обработки данных Институт системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН) и российский оператор ИТ-инфраструктуры «Системные решения» подписали договор о стра

«Сбертех» и ИСП РАН будут сотрудничать в сфере повышения уровня безопасности ПО них рисков рынок особенно остро нуждается в безопасных решениях. Уверены, что наше сотрудничество с ИСП РАН внесет значительный вклад в обеспечение технологического суверенитета страны». Арутюн

Delta Computers и ИСП РАН подтвердили совместимость продуктов s подтвердила технологическое партнерство с институтом. Программное обеспечение «Асперитас» создано ИСП РАН в 2019 г. Продукт предназначен для управления ресурсами серверов виртуализации, сетев

ИСП РАН закупает серверы на зарубежных чипах с обязательной гарантией. Параллельный импорт запрещен выяснил CNews, Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН) готов потратить 19,4 млн руб. на шесть серверов, то есть по 3,23 млн руб. за штуку.

ГК Astra Linux и ИСП РАН представили основы методологии разработки безопасного системного программного обеспечения ГК Astra Linux и ИСП РАН представили основы формируемой с их участием методологии разработки безопасного системного ПО. Актуальность методологии подтверждается тем, что разработка безопасного системного ПО, на

Безопасность российских Linux власти будут проверять на импортных чипах выяснил CNews, Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН) готов потратить почти 38 млн руб. на «железо» на для построения инфраструктуры Техно

ИСП РАН и МГИМО будут сотрудничать в области анализа данных ел России Сергея Лаврова документ подписали ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов и директор ИСП РАН, академик РАН Арутюн Аветисян. Соглашение имеет дорожную карту, в которой определён р

Модель безопасности Astra Linux — основа для апробации новых ГОСТов тие специалисты Института системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН). Разработка формальной модели управления доступом и ее верификация с применением инс

«Системы управления» и ИСП РАН создадут центр компетенций на базе технологического полигона орации Ростех) и Институт системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН) договорились о создании центра компетенций по управлению безопасностью технических и

Astra Linux стала индустриальным партнером ИСП РАН льным партнером Института системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН). Компания обеспечит софинансирование исследований технологий производства и сертифик

ИСП РАН и Huawei открыли совместную R&D-лабораторию по развитию средств разработки ПО Институт системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН) и российский научно-исследовательский институт Huawei (Huawei Russian Research Insti

В ИСП РАН разработали детектор ошибок в программном коде Институт системного программирования РАН (ИСП РАН) объявил о том, что программное обеспечение, разработанное специалистами института – платформа SharpChecker для статического анализа программ на языке C#, в марте 2017 г. включена в еди

ИСП РАН представил два программных комплекса для анализа данных соцсетей Институт системного программирования Российской академии наук (ИСП РАН) представил свои технологии «Талисман» и «Текстерра», предназначенные для анализа больших массивов данных социальных сетей. Как рассказали CNews в ИСП РАН, в недалеком будущем вн

ИСП РАН представил российское ПО в рамках Первой открытой научно-практической конференции В рамках Первой открытой научно-практической конференции Института системного программирования Российской академии наук (ИСП РАН), состоявшейся в нача

Умер академик Иванников, пионер отечественных ИТ на 28 ноября 2016 г. в Москве в возрасте 76 лет из-за болезни сердца скончался научный руководитель Института системного программирования Российской академии наук (ИСП РАН), академик, профессор

ИСП РАН представит общественности ранее закрытые разработки на первой открытой конференции в Москве проведет первую научно-практическую открытую конференцию, посвященную фундаментальным исследованиям ИСП РАН, технологиям и практическим разработкам, которые ранее были закрыты по соглашениям с

Лаборатория по продвижению технологий Big Data открыта в Москве Компания Dell совместно с Институтом системного программирования Российской академии наук (ИСП РАН) при содействии компании CompTek объявили об открытии Big Data Open Lab — практическо

Программистов РАН «кормят» Samsung и Nokia Около 60-65% бюджета Института системного программирования РАН (ИСП РАН) складывается из контрактов с зарубежными компаниями, рассказал CNews директор инстит

Россия и Евросоюз сделают суперкомпьютеры быстрее и эффективнее с российской стороны выступило Минобрнауки. Ученый секретарь Института систем программирования РАН (ИСП РАН) Арутюн Аветисян рассказал CNews, что основной целью их проекта является научно-иссле

Программа "Университетский кластер": итоги и перспективы Компания НР, Институт системного программирования Российской академии наук (ИСП РАН), Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской академии наук (МСЦ РАН) и нацио