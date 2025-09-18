Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187910
ИКТ 14536
Организации 11268
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26515
Персоны 81261
География 2989
Статьи 1573
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

РАН ИСП Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук

РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук

Институт системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН) – научно-исследовательская организация, осуществляющая деятельность в сфере ИТ. Институт разрабатывает технологии  в таких областях, как операционные системы, компиляторные технологии, анализ и обработка больших данных, искусственный интеллект и др. Кроме того, ИСП РАН готовит кадры высшей квалификации (сотрудники ИСП РАН преподают на кафедрах системного программирования в МГУ, МФТИ и ВШЭ).

Технологический центр исследования безопасности ядра Linux создан на базе ИСП РАН под эгидой ФСТЭК России. В рамках Технологического центра ведётся разработка методик исследования безопасности ядра, совместно с рядом российских компаний организована работа по выявлению и исправлению ошибок в ядре. Около 200 исправлений уже приняты в основную ветку ядра, разрабатываемую международным сообществом.

СОБЫТИЯ


18.09.2025 «Ростелеком» и ИСП РАН создадут отечественные конвейеры безопасной разработки программных продуктов и сервисов

«Ростелеком» и Институт системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН) подписали соглашение о сотрудничестве, направленном на создание инновационных решени
18.09.2025 В России представлен суверенный конвейер разработки безопасного ПО

Восемь отечественных вендоров совместно с Институтом системного программирования РАН им. В. П. Иванникова и НТЦ «ФОБОС-НТ» представили

21.05.2025 АФТ и ИСП РАН подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасной разработки ПО и исследований в области ИИ

я ФинТех (АФТ) и Институт системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН) договорились о сотрудничестве в сфере безопасной разработки ПО и исследований в обла
27.01.2025 «Базис» и ИСП РАН при поддержке «Фобос-НТ» обнаружили уязвимости в популярном открытом ПО виртуализации

Специалисты «Базис», компании-лидера российского рынка средств виртуализации, вместе с сотрудниками ИСП РАН и испытательной лаборатории «Фобос-НТ» провели очередной этап тестирования компонентов с открытым исходным кодом, которые используются в инструментах виртуализации по всему миру, в том

27.01.2025 Россияне обнаружили сотни дефектов в ПО для виртуализации. Многие из них останутся без исправлений

в как переполнение буфера и неопределенное поведение. Валидатор кода Svace разработан специалистами ИСП РАН, в 2016 г. он был включен в состав пакета разработчика (SDK) мобильной операционной с
08.10.2024 «Яндекс» позволит партнерам вместе обучать нейросети и раздельно хранить данные

покидают контуры организаций — и никто, кроме владельцев, не может получить к ним доступ. «Яндекс», ИСП РАН и Сеченовский университет Минздрава России, используя федеративный подход, создали не
02.10.2024 «Лаборатория Касперского» и Институт системного программирования РАН создадут центр конструктивной информационной безопасности

я Касперского» и Институт системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН) подписали соглашение о намерениях. Стороны договорились о создании центра конструкти
24.04.2024 Институт системного программирования РАН и «Базис» расширяют работу по повышению безопасности российских облачных решений

и информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители «Базиса». Сотрудничество между ИСП РАН и «Базис» началось еще в 2023 г., когда стороны договорились о предоставлении разрабо
24.04.2024 Институт системного программирования РАН и «Базис» будут вместе искать уязвимости

Как будут искать слабые места Сотрудничество между ИСП РАН и «Базис» началось еще в 2023 году, когда стороны договорились о предоставлении разра
08.12.2023 ИСП РАН и ГК «Солар» расширяют сотрудничество в областибезопасной разработки

ГК «Солар» и Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН) заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны намерены объединить усилия с целью со
05.12.2023 ИСП РАН и «Системные решения» создадут российское ПО для облачных технологий и обработки данных

Институт системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН) и российский оператор ИТ-инфраструктуры «Системные решения» подписали договор о стра
16.06.2023 «Сбертех» и ИСП РАН будут сотрудничать в сфере повышения уровня безопасности ПО

них рисков рынок особенно остро нуждается в безопасных решениях. Уверены, что наше сотрудничество с ИСП РАН внесет значительный вклад в обеспечение технологического суверенитета страны». Арутюн
02.03.2023 Delta Computers и ИСП РАН подтвердили совместимость продуктов

s подтвердила технологическое партнерство с институтом. Программное обеспечение «Асперитас» создано ИСП РАН в 2019 г. Продукт предназначен для управления ресурсами серверов виртуализации, сетев
01.07.2022 ИСП РАН закупает серверы на зарубежных чипах с обязательной гарантией. Параллельный импорт запрещен

выяснил CNews, Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН) готов потратить 19,4 млн руб. на шесть серверов, то есть по 3,23 млн руб. за штуку.

09.12.2021 ГК Astra Linux и ИСП РАН представили основы методологии разработки безопасного системного программного обеспечения

ГК Astra Linux и ИСП РАН представили основы формируемой с их участием методологии разработки безопасного системного ПО. Актуальность методологии подтверждается тем, что разработка безопасного системного ПО, на

07.09.2021 Безопасность российских Linux власти будут проверять на импортных чипах

выяснил CNews, Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН) готов потратить почти 38 млн руб. на «железо» на для построения инфраструктуры Техно
06.09.2021 ИСП РАН и МГИМО будут сотрудничать в области анализа данных

ел России Сергея Лаврова документ подписали ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов и директор ИСП РАН, академик РАН Арутюн Аветисян. Соглашение имеет дорожную карту, в которой определён р
14.05.2021 Модель безопасности Astra Linux — основа для апробации новых ГОСТов

тие специалисты Института системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН). Разработка формальной модели управления доступом и ее верификация с применением инс
12.02.2021 «Системы управления» и ИСП РАН создадут центр компетенций на базе технологического полигона

орации Ростех) и Институт системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН) договорились о создании центра компетенций по управлению безопасностью технических и
04.03.2020 Astra Linux стала индустриальным партнером ИСП РАН

льным партнером Института системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН). Компания обеспечит софинансирование исследований технологий производства и сертифик
06.12.2019 ИСП РАН и Huawei открыли совместную R&D-лабораторию по развитию средств разработки ПО

Институт системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН) и российский научно-исследовательский институт Huawei (Huawei Russian Research Insti
29.03.2017 В ИСП РАН разработали детектор ошибок в программном коде

Институт системного программирования РАН (ИСП РАН) объявил о том, что программное обеспечение, разработанное специалистами института – платформа SharpChecker для статического анализа программ на языке C#, в марте 2017 г. включена в еди
13.03.2017 ИСП РАН представил два программных комплекса для анализа данных соцсетей

Институт системного программирования Российской академии наук (ИСП РАН) представил свои технологии «Талисман» и «Текстерра», предназначенные для анализа больших массивов данных социальных сетей. Как рассказали CNews в ИСП РАН, в недалеком будущем вн
09.12.2016 ИСП РАН представил российское ПО в рамках Первой открытой научно-практической конференции

В рамках Первой открытой научно-практической конференции Института системного программирования Российской академии наук (ИСП РАН), состоявшейся в нача
28.11.2016 Умер академик Иванников, пионер отечественных ИТ

на 28 ноября 2016 г. в Москве в возрасте 76 лет из-за болезни сердца скончался научный руководитель Института системного программирования Российской академии наук (ИСП РАН), академик, профессор
17.11.2016 ИСП РАН представит общественности ранее закрытые разработки на первой открытой конференции в Москве

проведет первую научно-практическую открытую конференцию, посвященную фундаментальным исследованиям ИСП РАН, технологиям и практическим разработкам, которые ранее были закрыты по соглашениям с 
04.09.2014 Лаборатория по продвижению технологий Big Data открыта в Москве

Компания Dell совместно с Институтом системного программирования Российской академии наук (ИСП РАН) при содействии компании CompTek объявили об открытии Big Data Open Lab — практическо
22.03.2011 Программистов РАН «кормят» Samsung и Nokia

Около 60-65% бюджета Института системного программирования РАН (ИСП РАН) складывается из контрактов с зарубежными компаниями, рассказал CNews директор инстит
18.03.2011 Россия и Евросоюз сделают суперкомпьютеры быстрее и эффективнее

с российской стороны выступило Минобрнауки. Ученый секретарь Института систем программирования РАН (ИСП РАН) Арутюн Аветисян рассказал CNews, что основной целью их проекта является научно-иссле
09.12.2009 Программа "Университетский кластер": итоги и перспективы

Компания НР, Институт системного программирования Российской академии наук (ИСП РАН), Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской академии наук (МСЦ РАН) и нацио
26.01.2007 ИСП РАН выбирает подрядчика НИОКР

Институт системного программирования российской академии наук (ИСП РАН) объявил о проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по разработке набора тестов на соответствие реализации ОС Linux требованиям международного стандарт
27.12.2006 ИСП РАН проводит НИОКР в области ИТ

Публикаций - 202, упоминаний - 365

РАН ИСП и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2511 27
9025 26
Microsoft Corporation 25256 21
Intel Corporation 12547 20
HP Inc. 5763 19
IBM - International Business Machines Corp 9556 17
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 649 16
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1512 16
Ростелеком 10330 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14302 16
Газинформсервис - ГИС 414 14
РАН ИСП - Технологический центр исследования безопасности ядра Linux - Технологический центр исследования безопасности российских ОС 19 14
Samsung Electronics 10639 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5289 14
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 793 14
Сбер - СберБизнес Софт 88 13
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 114 13
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 527 13
R-Vision - Р-Вижн 215 12
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 12
Ланит Интеграция 213 12
Polymedia - Полимедиа 156 12
Северсталь Инфоком 93 12
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 101 12
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 12
ФинГрад - FinGrad 48 12
Аусферр ИТЦ 43 12
Yandex - Яндекс 8482 12
Скала^р - ранее InterLab IBS 252 12
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2087 12
Diasoft - Диасофт 1032 12
Академия криптографии РФ - Академия криптографии Российской Федерации - АКРФ 27 12
AutoFAQ - ДипХакЛаб 39 9
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 197 9
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1153 9
Nvidia Corp 3742 8
Hoff Tech - Хофф Тех 45 8
Huawei 4227 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5740 8
Dell EMC 5096 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8214 20
РЖД - Российские железные дороги 2007 17
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 564 14
Альфа-Банк 1872 14
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 569 13
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 27 13
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 176 13
ФосАгро 153 12
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 222 12
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 275 12
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 189 12
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 81 12
Восток-Сервис ГК 57 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 51 12
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 63 12
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Orbita Capital Partners - Орбита Капитал Партнерз 17 12
Finn Flare - ФФ Стайл 45 12
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 12
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 37 12
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 57 12
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 59 12
Кофемания 70 12
Cotton Club - Коттон Клаб 28 12
ID Finance - IDF Eurasia - Свой банк - Газнефтьбанк 30 12
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 47 12
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 46 12
ОМК - Объединенная металлургическая компания 221 12
Северсталь ПАО - Severstal 563 12
ВТБ - Почта Банк 503 12
Алроса АК - Алмазы России — Саха 264 12
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 12
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 69 11
Hansa - Ханса 114 11
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 11
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 118 10
Sokolov - Лакса Трейдинг 80 9
Savina Legal - Савина Лигал 15 9
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 671 9
Альфа-Капитал УК 139 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4924 55
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12889 51
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 350 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3455 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3373 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 13
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1903 13
Федеральное казначейство России 1879 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2172 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3538 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6288 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4802 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 10
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 8
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3256 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5254 6
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 103 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3113 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 365 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1137 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 368 4
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 78 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 2
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 76 2
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 52 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 392 2
РВК ТК 362 - Технический комитет по стандартизации 362 - Защита информации 14 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1277 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 605 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 154 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3125 2
Linux Foundation 189 9
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 6
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 14 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 5
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 214 4
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 4
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 55 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 386 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 314 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 2
Apache Software Foundation - ASF 222 2
РБО НП - Русское биометрическое общество 9 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 161 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 103 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 247 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
Талант и успех - Общественный фонд 20 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
Agile Russia 4 1
Альянс разработчиков конвейера РБПО 1 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1048 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73425 110
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23232 98
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 69
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 65
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31828 61
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18304 58
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 54
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31997 43
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 41
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4566 36
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 31
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34055 31
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 29
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6700 29
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12393 27
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 26
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7033 26
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7632 22
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 22
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9394 22
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14910 21
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7421 21
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5941 21
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7300 20
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 20
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 20
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения - Security as Code (SaC) 303 18
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5399 18
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8930 17
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 16
Repository - Репозиторий 1055 16
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13020 16
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3355 16
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2418 15
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 15
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 983 15
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1718 15
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11477 15
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8764 14
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 563 14
Linux OS 10934 62
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5191 33
РАН ИСП - Svace 21 17
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 16
Microsoft Windows 16354 16
Новые облачные технологии - МойОфис 898 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 636 14
Протек - Здравсити 28 13
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 261 13
НКТ - Р7-Офис 480 13
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 414 13
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 82 12
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 60 12
Бизнес Технологии - Global-ERP 85 12
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 108 12
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 78 12
НКТ - Р7-графика 47 12
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 12
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 924 12
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 255 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 10
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1528 10
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 867 10
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1321 9
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 8
Google Android 14725 8
QEMU 59 7
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 101 7
Red Hat libvirt 25 7
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 948 7
Oracle Java - язык программирования 3335 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1535 7
OpenAI - ChatGPT 540 6
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 109 6
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 5
Linux Standard Base - LSB - ISO/IEC 23360 LSB - стандарт дистрибутивов Linux 57 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 57 5
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 370 5
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 416 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
Аветисян Арутюн 41 40
Иванников Виктор 23 19
Шадаев Максут 1151 15
Михалев Евгений 96 14
Абакумов Евгений 224 13
Нестеров Алексей 172 13
Ульянов Николай 162 13
Клявин Владимир 51 13
Джабиев Георгий 53 13
Шмаков Антон 68 13
Челидзе Джимшер 42 13
Чаркин Евгений 314 13
Суровец Дмитрий 101 13
Малышев Сергей 99 12
Батай Илья 59 12
Краснов Александр 88 12
Галкин Николай 121 12
Катамадзе Анна 118 12
Никитин Сергей 95 12
Цыганков Дмитрий 38 12
Кузнецов Евгений 55 12
Новикова Елена 104 12
Теплицкий Дмитрий 88 12
Киселев Сергей 69 12
Воронин Павел 181 12
Урусов Виктор 150 12
Петухов Антон 62 12
Карпунин Алексей 50 12
Ермаков Николай 17 12
Нальский Максим 51 12
Врацкий Андрей 165 12
Заянц Илья 56 12
Соловьев Виталий 52 12
Кибалко Кирилл 42 12
Смирнов Вячеслав 43 12
Лобанов Максим 49 12
Степанов Павел 35 12
Тятенкова Елена 25 12
Каушанский Александр 53 12
Глухов Иван 29 12
Россия - РФ - Российская федерация 157276 181
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45819 47
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18639 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18254 14
Европа 24650 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14503 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2914 8
Россия - СФО - Новосибирск 4666 7
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 619 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3050 6
Европа Восточная 3122 6
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1711 6
Южная Корея - Республика 6867 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8138 5
Германия - Федеративная Республика 12947 5
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1250 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3368 4
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 488 4
Казахстан - Республика 5807 4
Индия - Bharat 5708 4
Испания - Королевство 3761 4
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 452 3
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 512 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 3
Израиль 2785 3
Франция - Французская Республика 7981 3
Турция - Турецкая республика 2495 3
Швеция - Королевство 3716 3
Ближний Восток 3035 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3275 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2114 3
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 971 3
Россия - СЗФО - Псковская область 672 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 257 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 177 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 635 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Керчь 43 2
Великобритания - Кембридж 261 2
Армения - Ереван 210 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55081 97
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 96
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10339 49
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 46
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6336 37
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 26
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15175 25
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6253 23
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3151 23
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 20
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1728 19
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 18
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 432 17
Образование в России 2562 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 15
Экономический эффект 1219 15
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 485 15
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 14
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 14
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1005 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 14
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 13
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 12
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 12
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 11
Энергетика - Energy - Energetically 5531 11
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 8
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1552 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 7
Информатика - computer science - informatique 1144 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 6
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 6
Финансовые показатели - Financial indicators 2705 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11415 2
Ведомости 1249 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2164 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 1
Известия ИД 710 1
Sports.ru - Спортс.ру 30 1
TAdviser - Центр выбора технологий 427 1
Bloomberg 1420 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1143 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 13
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 7
Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 10 4
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 2
Gartner - Гартнер 3613 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 2
Microsoft Research 141 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
Samsung Research 18 1
CNews Инновация года - награда 133 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 145 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 32 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 249 1
РАН - Российская академия наук 2017 140
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1094 27
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1270 19
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1642 18
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 398 13
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 521 12
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 670 11
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 222 10
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 440 7
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 603 7
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 6
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 297 6
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 231 5
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 163 4
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 168 4
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 32 4
ЧГУ имени И.Н. Ульянова - Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 13 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 4
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 286 3
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 150 3
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 50 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 264 3
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 29 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 283 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 337 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 2
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 23 2
ТГУ - Томский государственный университет 211 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 2
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 47 2
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 2
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 72 2
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 36 2
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 88 2
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 2
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 54 2
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 2
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 28 2
МГУ ГАИШ - Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга 29 2
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 70 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 15
CNews AWARDS - награда 556 14
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 12
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 10
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2139 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 614 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
Иванниковские чтения 1 1
Единый день голосования 139 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
ИнфоКом 118 1
День молодёжи - 27 июня 1001 1
РусКрипто 7 1
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 1
CNews FORUM Кейсы 280 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409442, в очереди разбора - 730911.
Создано именных указателей - 187910.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще