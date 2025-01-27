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РАН ИСП Svace



27.01.2025 «Базис» и ИСП РАН при поддержке «Фобос-НТ» обнаружили уязвимости в популярном открытом ПО виртуализации 1
27.01.2025 Россияне обнаружили сотни дефектов в ПО для виртуализации. Многие из них останутся без исправлений 1
15.10.2024 ГК InfoWatch повышает защищенность своих продуктов с помощью PT Application Inspector 1
03.09.2024 В МТУСИ разработали рекомендации для повышения эффективности SAST 1
21.08.2024 Власти потратят 1,6 миллиарда на безопасную разработку российских ОС и разнообразного ПО 1
26.03.2024 Вышел новый релиз Axiom JDK Pro 22, российской платформы Java 1
08.12.2023 ИСП РАН и ГК «Солар» расширяют сотрудничество в областибезопасной разработки 1
30.03.2023 Вышел релиз Axiom JDK Pro 20, российской платформы Java 1
29.09.2022 Вышел релиз Axiom JDK Pro 19, российской платформы Java, с доверенным репозиторием Java-библиотек 1
23.05.2018 Samsung открывает в Москве Центр искусственного интеллекта 1
29.03.2017 В ИСП РАН разработали детектор ошибок в программном коде 1
19.12.2016 CNews Awards: лучшие проекты и технологии года 1
09.12.2016 ИСП РАН представил российское ПО в рамках Первой открытой научно-практической конференции 1
17.11.2016 ИСП РАН представит общественности ранее закрытые разработки на первой открытой конференции в Москве 1
22.09.2016 Разработка института РАН проникла в ОС Tizen 1
22.03.2011 Программистов РАН «кормят» Samsung и Nokia 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

РАН ИСП и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10266 7
Intel Corporation 12198 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 3
8220 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4877 2
Microsoft Corporation 24632 2
HP Inc. 5688 2
Synopsys - Синопсис 36 2
VK - Mail.ru Group 3456 2
Lenovo Motorola 3501 2
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 2
Nvidia Corp 3491 2
Dell EMC 5028 2
HP - Hewlett-Packard 3624 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 435 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
ZTE Corporation 747 1
Новые облачные технологии (НОТ) 445 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8748 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 170 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 91 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 1
Microsoft Cambridge Laboratory 2 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
ДОК 828 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 626 1
Huawei 3938 1
Свемел МВП - Swemel 32 1
Checkmarx 9 1
ПВС - СиПроВер 2 1
Bellsoft - БеллСофт 52 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 921 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 1
Ростелеком 9707 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1181 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2350 2
Альфа-Банк 1771 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1630 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 806 1
JCB International 144 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 17 1
Лента - Сеть розничной торговли 2083 1
Газпром добыча Астрахань 14 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
Газпром ПАО 1342 1
Unsplash 775 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4093 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3048 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11645 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 141 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3333 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1903 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 24 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4966 1
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 15 1
Linux Foundation 186 3
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 44 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 1
ASF - Apache Software Foundation 206 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19329 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25366 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27437 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66071 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29708 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13123 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6120 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11364 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21149 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12615 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5035 3
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 257 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13408 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50489 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6564 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15729 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24159 2
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 982 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8567 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6672 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2125 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4407 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6664 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7092 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5006 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10508 2
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 614 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6091 2
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 144 2
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 372 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10089 2
Валидатор - valid - устройство для проверки документов на электронных носителях 89 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13807 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9384 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11062 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2484 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2306 1
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6395 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13938 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11953 1
Linux OS 9957 7
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 243 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4447 6
Google Android 14002 4
Oracle Java - язык программирования 3076 4
C# - C Sharp - Язык программирования 329 3
OpenJDK - Open Java Development Kit 100 3
BellSoft - LiberCat 47 3
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 84 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 2
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 2
Oracle Java Development Kit - JDK 153 2
Microsoft Windows 15667 2
OpenText - Fortify 25 2
Google Chrome - браузер 1563 1
Новые облачные технологии - МойОфис 779 1
Samsung Galaxy 958 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 1
VK - Mail.Ru Почта 350 1
Mozilla Firefox - браузер 1890 1
VK - Mail.Ru myTarget 145 1
Google Android 7 - Android Nougat 214 1
1С:ERP Управление предприятием 551 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 167 1
MasterCard Maestro 155 1
Samsung Bixby - Виртуальный ассистент 48 1
Nokia Maemo - платформа для портативных устройств на Debian Linux 108 1
НСПК - MirAccept 4 1
Samsung Bixby Vision 2 1
Samsung Galaxy S8 - смартфон 122 1
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 230 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 211 1
НСПК - Мир - банковская карта платежной системы 80 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2979 1
Linux Standard Base - LSB - ISO/IEC 23360 LSB - стандарт дистрибутивов Linux 56 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 994 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 114 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Solar inCode 41 1
Аветисян Арутюн 37 4
Карпов Роман 60 3
Иванников Виктор 23 2
Чаркин Евгений 296 1
Бойко Елена 152 1
Сотин Денис 205 1
Нестеров Алексей 143 1
Богачев Игорь 180 1
Трушкин Константин 58 1
Евраев Михаил 262 1
Меньшов Кирилл 118 1
Аникин Денис 33 1
Ермолаев Артем 378 1
Лемпицкий Виктор 3 1
Ветров Дмитрий 8 1
Елистратов Николай 90 1
Heck Larry - Хек Ларри 2 1
Blake Andrew - Блейк Эндрю 2 1
Бетсис Павел 100 1
Марич Игорь 18 1
Гуриев Марат 17 1
Вожаков Артём 5 1
Гусев Кирилл 7 1
Лютиков Виталий 22 1
Свинцов Андрей 45 1
Лапин Дмитрий 5 1
Иванов Филипп 4 1
Белеванцев Андрей 2 1
Игнатьев Валерий 2 1
Ляпунов Игорь 121 1
Карасёв Константин 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144387 12
Южная Корея - Республика 6651 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52127 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43199 2
Канада 4884 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17042 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14193 1
Европа 21773 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13319 1
Япония 13287 1
Индия - Bharat 5448 1
Америка - Американский регион 2162 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 907 1
Германия - Федеративная Республика 12684 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Турция - Турецкая республика 2353 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 879 1
Испания - Королевство 3709 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 935 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1468 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 388 1
Южная Корея - Сеул 364 1
США - Торонто 269 1
Великобритания - Кембридж 261 1
Китай - Тайвань 3988 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17387 1
Великобритания - Лондон 2387 1
Словакия - Словацкая Республика 471 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 138 1
Израиль 2731 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 503 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 839 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51058 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8396 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29058 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2340 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4816 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48034 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5771 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13514 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2758 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3147 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1199 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5762 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24103 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8640 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
Английский язык 6637 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2255 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3558 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5977 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6973 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6918 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5525 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2932 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2390 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2728 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 912 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1550 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10958 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14335 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3947 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2902 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 942 1
Bloomberg 1289 1
Samsung Research 18 1
Microsoft Research 139 1
Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 10 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 163 12
РАН - Российская академия наук 1873 10
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1048 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 333 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 49 1
IPN - Instituto Politecnico Nacional - Национальный политехнический институт Мексики 1 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1517 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 929 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 595 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 26 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 55 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 148 1
РАН УрО ИММ - Институт математики и механики Уральского отделения Российской академии наук 9 1
University of Zagreb - Загребский университет 7 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 287 1
CNews AWARDS - награда 519 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Ключевых фраз выявлено - 1336624, в очереди разбора - 772203.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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