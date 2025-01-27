РАН ИСП Svace
РАН ИСП и организации, системы, технологии, персоны:
|Аветисян Арутюн 37 4
|Карпов Роман 60 3
|Иванников Виктор 23 2
|Чаркин Евгений 296 1
|Бойко Елена 152 1
|Сотин Денис 205 1
|Нестеров Алексей 143 1
|Богачев Игорь 180 1
|Трушкин Константин 58 1
|Евраев Михаил 262 1
|Меньшов Кирилл 118 1
|Аникин Денис 33 1
|Ермолаев Артем 378 1
|Лемпицкий Виктор 3 1
|Ветров Дмитрий 8 1
|Елистратов Николай 90 1
|Heck Larry - Хек Ларри 2 1
|Blake Andrew - Блейк Эндрю 2 1
|Бетсис Павел 100 1
|Марич Игорь 18 1
|Гуриев Марат 17 1
|Вожаков Артём 5 1
|Гусев Кирилл 7 1
|Лютиков Виталий 22 1
|Свинцов Андрей 45 1
|Лапин Дмитрий 5 1
|Иванов Филипп 4 1
|Белеванцев Андрей 2 1
|Игнатьев Валерий 2 1
|Ляпунов Игорь 121 1
|Карасёв Константин 2 1
|Samsung Research 18 1
|Microsoft Research 139 1
|Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 10 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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