Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 180114
ИКТ 13999
Организации 10877
Ведомства 1481
Ассоциации 1012
Технологии 3487
Системы 25993
Персоны 77544
География 2905
Статьи 1539
Пресса 1234
ИАА 710
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2683
Мероприятия 863

Ростелеком ЦТ РТК ИТ Плюс Лукоморье Диво ESM-система ESMP Ростелеком Enterprise Service Management Platform

Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье - Диво ESM-система - ESMP - Ростелеком Enterprise Service Management Platform

  • ESM-система «Диво» экосистемы "Лукоморье" состоит из пяти модулей и автоматизирует работу внутренних ИТ-служб: в ней реализован интуитивный интерфейс для подачи обращений, шаблоны типовых заявок и визуальный конструктор процессов. Встроенный ИИ-модуль классифицирует запросы и предлагает решения, снижая нагрузку на службы поддержки. 
  • «Диво Старт» — это версия платформы «Диво», специально разработанная для небольших команд и компаний, которые только начинают автоматизировать свои IT-процессы. Решение подойдет компаниям, которым важно быстро и эффективно выстроить клиентский сервис с гибкими бизнес-процессами, поддержкой всех каналов связи и удобным интерфейсом как для сотрудников, так и для самих клиентов. В отличие от «Диво», ориентированной на зрелые ITSM-подходы и глубокую детализацию, «Диво Старт» предлагает сокращенный и упрощенный набор инструментов для решения базовых задач.
  • ESMP (Enterprise Service Manager Platform) – программная платформа для создания полноценной системы управления сервисами и автоматизации сервисных подразделений крупнейших организаций и предприятий. Единая платформа ESMP включает в себя 5 модулей: портал самообслуживания в формате единого окна с интеллектуальным поиском, модуль-конструктор для автоматизации сервисных процессов  в концепции low-code, сервис оптимизации поиска, автоматизации обработки обращений пользователей и документов с помощью нейронных сетей, конструктор для создания дашбордов и отчетов для преобразования данных в понятную инфографику и аналитическую отчетность, интеллектуальный сервис с функционалом чат-ботов и интеграцией с известными мессенджерами. Каждый модуль можно интегрировать с любыми системами и вписать в любой ИТ-ландшафт.

УПОМИНАНИЯ


21.07.2025 «Диво Портал»: обновленные инструменты для администраторов, больше гибкости и управляемости 1
08.07.2025 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2025» и «Импортозамещение года 2025» 2
16.06.2025 ИТ-экосистема «Лукоморье» представила новую систему автоматизации для сервисных команд малого и среднего бизнеса — «Диво Старт» 1
09.04.2025 Техподдержка VK Tech перешла на платформу «Диво» экосистемы «Лукоморье» 7
03.04.2025 «РТК ИТ Плюс» усилил ИТ-экосистему «Лукоморье» тремя новыми продуктами 4
18.02.2025 Модуль Client Portal платформы ESMP получил обновление 1
08.11.2024 Вышло обновление модуля Metrica платформы ESMP 1
30.07.2024 Вышло обновление модуля Client Portal платформы ESMP 2
18.07.2024 Модуль Metrica российской платформы ESMP получил значимое обновление 1
06.05.2024 Российский разработчик ПО для рынка, с которого сбежала половина участников, ищет инвесторов на полмиллиарда 1
04.04.2024 «Аметист» и «РТК ИТ Плюс» заключили соглашение о партнерстве 2
19.02.2024 «Ростелеком» и Biocad создадут импортонезависимые ПАКи для фармотрасли 1
27.10.2023 ESMP обновила интерфейс карточки заявки и дизайн ленты заявок 2
22.06.2023 «Сервионика» и «Ростелеком-ЦОД» заключили партнерское соглашение 2
13.04.2023 Как создать санкционно-устойчивую систему управления ИТ-услугами 1
13.04.2023 «Ростелеком-ЦОД» и «Ред софт» успешно протестировали свои продукты на совместимость 2
30.01.2023 «Ростелеком-ЦОД» и IBS заключили партнерское соглашение 1
27.01.2023 ESMP теперь представлена в портфеле компании OCS 2
27.01.2023 Sitronics Group начала внедрять российскую ESMP платформу для эффективного управления бизнес-процессами клиентов 2
30.11.2022 «Крок» и «Ростелеком-ЦОД» заключили партнерское соглашение 3
28.11.2022 «Ростелеком-ЦОД» и «Айтеко» стали партнерами 2
31.10.2022 «Ростелеком-ЦОД» и Softline заключили партнерское соглашение 3
27.10.2022 «Ростелеком-ЦОД» и Zerobit стали партнерами в области управления ИТ-услугами 1
25.10.2022 «Ростелеком-ЦОД» и Merlion подписали договор о партнерстве 1
31.01.2022 «Ростелеком» объявил о партнерстве со «Скайфолл лабс» 2
29.12.2021 «Ростелеком» внедрил систему ESMP в «Русской рыбопромышленной компании» 1
23.12.2021 «Ростелеком» и «Унитех» развивают партнёрство 2
15.12.2021 «Ростелеком» обновил систему управления сервисами ESMP 2
08.12.2021 «Ростелеком» интегрировал ИТ-продукты ESMP и СКИТ 1

Публикаций - 29, упоминаний - 54

Ростелеком ЦТ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 76 4
Ростелеком 10068 3
Т Плюс - ИТ Плюс 21 2
Zendesk 37 1
SimbirSoft - СимбирСофт 99 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4289 1
Telegram Group 2333 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 326 1
ГПБ - Газпромбанк 1132 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12329 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69872 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5738 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25286 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2706 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21588 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32651 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15975 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54468 2
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 151 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25127 1
Оповещение и уведомление - Notification 5077 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2206 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 374 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5235 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7258 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 796 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7842 1
Онлайн-опрос - Online survey - Онлайн-викторины - Quizzes - Конструктор тестов - Test Constructor 97 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1063 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29953 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3591 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2613 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1416 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2596 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3264 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1171 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1229 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 952 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1057 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4731 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10776 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4941 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2192 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2003 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5953 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10947 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье 41 4
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье - Акола 11 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 283 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 563 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5583 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье - Яга - система управления проектами 22 1
VK Teams 78 1
Благов Арсен 38 4
Тищенко Ольга 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151772 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9531 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7138 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3058 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1623 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6041 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5667 1
CNews Инновация года - награда 125 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376817, в очереди разбора - 745730.
Создано именных указателей - 180114.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще