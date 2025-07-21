Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ростелеком ЦТ РТК ИТ Плюс Лукоморье Диво ESM-система ESMP Ростелеком Enterprise Service Management Platform
- ESM-система «Диво» экосистемы "Лукоморье" состоит из пяти модулей и автоматизирует работу внутренних ИТ-служб: в ней реализован интуитивный интерфейс для подачи обращений, шаблоны типовых заявок и визуальный конструктор процессов. Встроенный ИИ-модуль классифицирует запросы и предлагает решения, снижая нагрузку на службы поддержки.
- «Диво Старт» — это версия платформы «Диво», специально разработанная для небольших команд и компаний, которые только начинают автоматизировать свои IT-процессы. Решение подойдет компаниям, которым важно быстро и эффективно выстроить клиентский сервис с гибкими бизнес-процессами, поддержкой всех каналов связи и удобным интерфейсом как для сотрудников, так и для самих клиентов. В отличие от «Диво», ориентированной на зрелые ITSM-подходы и глубокую детализацию, «Диво Старт» предлагает сокращенный и упрощенный набор инструментов для решения базовых задач.
- ESMP (Enterprise Service Manager Platform) – программная платформа для создания полноценной системы управления сервисами и автоматизации сервисных подразделений крупнейших организаций и предприятий. Единая платформа ESMP включает в себя 5 модулей: портал самообслуживания в формате единого окна с интеллектуальным поиском, модуль-конструктор для автоматизации сервисных процессов в концепции low-code, сервис оптимизации поиска, автоматизации обработки обращений пользователей и документов с помощью нейронных сетей, конструктор для создания дашбордов и отчетов для преобразования данных в понятную инфографику и аналитическую отчетность, интеллектуальный сервис с функционалом чат-ботов и интеграцией с известными мессенджерами. Каждый модуль можно интегрировать с любыми системами и вписать в любой ИТ-ландшафт.
УПОМИНАНИЯ
Ростелеком ЦТ и организации, системы, технологии, персоны:
|ГПБ - Газпромбанк 1132 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12329 1
|Благов Арсен 38 4
|Тищенко Ольга 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376817, в очереди разбора - 745730.
Создано именных указателей - 180114.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.