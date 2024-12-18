Axel Pro Аксель Про
Axel PRO — продуктовая студия, фокусирующаяся на создании и продвижении решений по кибербезопасности. Компания предлагает продукты в различных сферах, начиная от инфраструктурной безопасности и заканчивая аналитическими системами поддержки принятия решения для профильных экспертов. Ключевые направления деятельности: защита от кибератак, разработка и запуск решений в области кибербезопасности по России и СНГ, внедрение и сопровождение продуктов enterprise-уровня, акселерация стартапов и молодых команд.
Axel Pro и организации, системы, технологии, персоны:
|Axel Pro - AxelNAC 2 2
|ИКС - Гарда NDR - Гарда Network Detection and Response 8 1
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 191 1
|Гущин Денис 2 2
|Винокур Дмитрий 8 1
|Орлов Сергей 28 1
|Унтила Дмитрий 4 1
|Кузнецов Павел 37 1
|Грибанов Станислав 7 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144219 3
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
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