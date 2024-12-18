Axel Pro - Аксель Про

Axel PRO — продуктовая студия, фокусирующаяся на создании и продвижении решений по кибербезопасности. Компания предлагает продукты в различных сферах, начиная от инфраструктурной безопасности и заканчивая аналитическими системами поддержки принятия решения для профильных экспертов. Ключевые направления деятельности: защита от кибератак, разработка и запуск решений в области кибербезопасности по России и СНГ, внедрение и сопровождение продуктов enterprise-уровня, акселерация стартапов и молодых команд.