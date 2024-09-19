Netwell объявил о начале сотрудничества с семью топовыми ИT-компаниями

Дистрибьютор высокотехнологичного оборудования Netwell заключила соглашение о сотрудничестве с семью новыми производителями: «Кодмастер», Axel PRO, KvilDNS, Fuzzy logic, AlphaSystems, МДИС, Fibronics. Этот шаг направлен на дальнейшее расширение доли рынка и укрепление позиций компании в сфере информационной безопасности, унифицированных коммуникаций и сетевых технологий. Об этом CNews сообщили представители Netwell.

Netwell займется дистрибуцией услуг информационной безопасности, разработанных российскими компаниями Fuzzy Logic Labs (входят в ГК «Ростелеком»), «Кодмастер», AlphaSystems, KvilDNS и Axel PRO. Эти производители предлагают решения для защиты данных и кибербезопасности, которые уже получили признание на российском рынке.

В области унифицированных коммуникаций Netwell начал сотрудничать с МДИС — российским производителем систем записи всех видов телефонии. В сетевом направлении компания заключила соглашение с Fibronics — ведущим отечественным вендором xWDM оборудования для оптических сетей связи следующего поколения.

Благодаря сотрудничеству с новыми вендорами Netwell стремится создать надежную экосистему для бизнеса, чтобы предоставить партнерам востребованные на рынке продукты. Особое внимание уделяется выбору российских производителей — так у партнеров есть возможность использовать импортонезависимые продукты.

«Главный критерий, на который Netwell обращает внимание при выборе партнеров: надежность и высокое качество их продукции. Сотрудничество Netwell с семью новыми производителями позволит нам предлагать комплексные решения для заказчиков и ускорит технологическое развитие российского бизнеса», — Дмитрий Винокур, коммерческий директор Netwell.