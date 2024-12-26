Ростелеком Fuzzy Logic Labs Фаззи Лоджик Лабс
Основные направления деятельности компании «Фаззи Лоджик Лабс» —противодействие внешнему и внутреннему мошенничеству, а также отмыванию денег. Компания реализует комплексные ИТ-проекты для организации безопасных транзакций в разных отраслях экономики: от финансового сектора до предприятий розничной торговли.
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
|Возрождение - Коммерческий банк 346 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
|Парфенов Сергей 12 4
|Анохин Сергей 64 2
|Рябченков Денис 21 2
|Рейдман Дмитрий 6 2
|Шароватова Лилия 2 2
|Рустамов Рустам 412 1
|Золотарев Сергей 10 1
|Нурутдинов Альберт 6 1
|Евдокимов Дмитрий 27 1
|Кривошеев Евгений 12 1
|Рахметов Руслан 56 1
|Амириди Юлия 21 1
|Тихомиров Сергей 18 1
|Груздев Сергей 46 1
|Егорова Эльза 4 1
|Селезнев Денис 26 1
|Зарипов Андрей 8 1
|Ульянычев Матвей 36 1
|Воробьев Родион 1 1
|Кисляков Владимир 5 1
|Ларионов Федор 1 1
|Игонин Сергей 3 1
|Вологдин Александр 3 1
|Леушев Андрей 73 1
|Шульга Игорь 3 1
|Наумов Евгений 38 1
|Черешнев Евгений 21 1
|Донина Елена 1 1
|Винокур Дмитрий 8 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144197 8
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
|Земля - планета Солнечной системы 10374 1
|Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
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