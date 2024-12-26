Ростелеком - Fuzzy Logic Labs - Фаззи Лоджик Лабс

Основные направления деятельности компании «Фаззи Лоджик Лабс» —противодействие внешнему и внутреннему мошенничеству, а также отмыванию денег. Компания реализует комплексные ИТ-проекты для организации безопасных транзакций в разных отраслях экономики: от финансового сектора до предприятий розничной торговли.