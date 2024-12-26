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Ростелеком Fuzzy Logic Labs Фаззи Лоджик Лабс

Ростелеком - Fuzzy Logic Labs - Фаззи Лоджик Лабс

Основные направления деятельности компании «Фаззи Лоджик Лабс» —противодействие внешнему и внутреннему мошенничеству, а также отмыванию денег. Компания реализует комплексные ИТ-проекты для организации безопасных транзакций в разных отраслях экономики: от финансового сектора до предприятий розничной торговли.


26.12.2024 Как воруют деньги у юридических лиц: «Ростелеком» предупреждает о новой мошеннической схеме 1
19.09.2024 Netwell объявил о начале сотрудничества с семью топовыми ИT-компаниями 1
24.07.2024 «Ростелеком» и «Фаззи Лоджик Лабс» обновили систему противодействия мошенничеству Smart Fraud Detection 1
23.10.2023 «Фаззи лоджик лабс» вывела на рынок новый программный продукт на основе ИИ 2
Импортозамещение 2022 1
08.08.2023 «Ростелеком» инвестирует в мультибанковскую платформу «Фазум» 1
03.04.2023 МТС за отдельные деньги удалит своих клиентов из интернета 1
29.03.2023 «Ростелеком» купил компанию - борца с банковскими мошенниками 3
28.03.2023 «Ростелеком» приобрел российского разработчика антифрод-систем «Фаззи лоджик лабс» 3
08.08.2022 Merlion стала официальным дистрибьютором Smart Fraud Detection в России 1
12.04.2022 Подтверждена совместимость «Ред ОС» с системой для финансового мониторинга и борьбы с мошенничеством Smart Fraud Detection 1
24.03.2022 Сергей Парфёнов -

На отечественном рынке есть антифрод-системы, превосходящие иностранные аналоги

 1
16.12.2020 Банк «Возрождение» и «Фаззи лоджик лабс» начали сотрудничество в области антифрод-мониторинга 1
23.10.2020 «Фаззи лоджик лабс» представила новую функцию системы Smart Fraud Detection 1
14.10.2020 Система обнаружения и предотвращения мошенничества Smart Fraud Detection получила генератор правил 1
24.07.2020 Клиенты «Информзащиты» получат дополнительные возможности по борьбе с мошенничеством 1

Публикаций - 16, упоминаний - 21

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9700 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 2
Информзащита 756 1
Ред Софт - Red Soft 700 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Газинформсервис - ГИС 272 1
Microsoft Corporation 24625 1
SAP SE 5277 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Oracle Corporation 6688 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 1
НКК - Национальная платформа - 50 1
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 135 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 122 1
НКК - ГКС - HeadPoint - ХэдПойнт 29 1
RecFaces - РекФэйсис 28 1
Первая Форма - 1Форма 47 1
GreenData - Гриндата 31 1
Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 39 1
INITI - ИНИТИ 16 1
Ростелеком - Фазум - Farzoom 7 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Merlion - Мерлион 793 1
МТС RED Future Crew - Центр инноваций 14 1
Netwell - Нетвелл 49 1
Axel Pro - Аксель Про 4 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
CoCom - Coordinating Committee for Multilateral Export Controls - Координационный комитет по экспортному контролю 5 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 587 10
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4975 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 6
Микрофон - Microphone 2501 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 5
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1056 5
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 682 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 4
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 492 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 3
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Ростелеком - Fuzzy Logic Labs - Smart Fraud Detection 12 12
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 190 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
Linux OS 9936 1
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Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 1
НКК - ГКС - SiTex 28 1
НКК - ГКС - HeadPoint inONE - IoT-платформа 17 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 1
Инфосистемы Джет - Jet BI 6 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - Potok.io - Поток Оценка 360 - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 58 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 43 1
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Парфенов Сергей 12 4
Анохин Сергей 64 2
Рябченков Денис 21 2
Рейдман Дмитрий 6 2
Шароватова Лилия 2 2
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Золотарев Сергей 10 1
Нурутдинов Альберт 6 1
Евдокимов Дмитрий 27 1
Кривошеев Евгений 12 1
Рахметов Руслан 56 1
Амириди Юлия 21 1
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Земля - планета Солнечной системы 10374 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 7
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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