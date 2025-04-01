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НКК ГКС HeadPoint ХэдПойнт

НКК - ГКС - HeadPoint - ХэдПойнт

Компания HeadPoint (входит в ГКС) — российский разработчик интеграционной IoT-платформы InOne, предназначенной для создания территориально-распределенных систем мониторинга и ситуационного реагирования для «Умных городов», промышленных предприятий, торговых сетей и финансовых организаций. HeadPoint входит в состав «Национальной компьютерной корпорации» (НКК), c 2021 г. является резидентом «Сколково», кластер передовых производственных технологий, ядерных и космических технологий


01.04.2025 Владимир Калашников -

Владимир Калашников, HeadPoint: Сегодня интернет вещей уже приносит ощутимый эффект в ритейле

 1
26.08.2024 Под ковровые санкции США попали создатели Linux «Альт», ИБ-«дочка» МТС и бывшая «дочка» Сбербанка 1
31.05.2024 «Национальная компьютерная корпорация» подписала стратегические соглашения с «ОКБ Бурстройпроект» и «Концерн Гранит» 1
22.05.2024 «Росатом» и НКК объединяют усилия для создания российской PLM-системы тяжелого класса на базе платформы САРУС 1
23.01.2024 «Национальная компьютерная корпорация» в рамках партнерского соглашения будет внедрять систему Global ERP 1
25.12.2023 Аналитическая система класса Process Mining — Optimining — включена в реестр российского ПО 1
20.12.2023 Конфликт НКК и «Аквариуса» продолжается. С разработчика электроники требуют сотни миллионов 1
27.11.2023 НКК представила прототип платформы программного комплекса поддержки эксплуатации и ППО для машиностроительных изделий 1
19.10.2023 «Доверенная среда» выпустила релиз 4.27 BI-платформы корпоративного управления «Триафлай» 1
Импортозамещение 2022 1
26.06.2023 Платформа InOne расширит линейку совместимых с ОС Astra Linux IoT-решений 1
06.06.2023 «Триафлай» — релиз 4.25 — развитие BI-платформы корпоративного управления продолжается 1
26.12.2022 HeadPoint провела тестирование российской IoT-платформы InOne по замене зарубежной системы видеомониторинга 1
19.09.2022 ИТ-инфраструктура ритейлеров в новой реальности 1
30.06.2022 IoT-платформа InOne контролирует работу холодильного оборудования в «Пятерочке» 1
02.06.2022 Дмитрий Евдокимов -

Дмитрий Евдокимов, HeadPoint: Если информация с видеокамер не анализируется, толку от них мало

 1
24.03.2022 Headpoint модернизирует собственную IoT-платформу Inone 1
27.10.2021 В России появился новый облачный провайдер «Облако.ру» от ГКС 1
18.08.2021 Дмитрий Буторин -

Почему российским компаниям нужно срочно внедрять промышленных роботов 

 1
27.01.2021 VisionLabs и HeadPoint займутся созданием совместных решений на базе интернета вещей и компьютерного зрения 1
19.06.2020 ГКС представила цифровые решения для банков в Узбекистане 1
16.12.2019 Headpoint расширил возможности использования цифровой IoT-платформы Inone как облачного решения 1
02.12.2019 ГКС представила решение для создания цифровой среды «умного города» 1
01.08.2019 Насколько российские разработчики промышленного интернета отстают от зарубежных и как им помочь 1
29.05.2019 Промышленный интернет. Насколько российские разработки отстают от зарубежных. Рейтинг 1
04.10.2018 В Казани обсудили вопросы цифровой трансформации 1
26.09.2018 HeadPoint представит решения в области промышленного интернета вещей на базе IIoT-платформы inOne 1
19.06.2018 «Техносерв» запустил облачный видеосервис для бизнеса 1
19.03.2018 «Техносерв Cloud» и HeadPoint расширили сотрудничество в облаках 1
10.07.2017 Система ситуационного видеомониторинга «HeadPoint» включена в реестр российского ПО 1

Публикаций - 30, упоминаний - 30

НКК и организации, системы, технологии, персоны:

НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 387 15
НКК - Национальная платформа - 50 10
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 305 10
НКК - ГКС - Систематика Консалтинг - Systematica Business Software 16 8
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 591 7
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 170 7
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1582 4
НКК - ГКС - Доверенная среда 52 4
Oracle Corporation 6737 3
Ростелеком 9821 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3233 3
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 471 3
Цифра ГК 2452 3
НКК - ГКС - Энсис Технологии - Ensys Technologies 22 3
НКК - РСТ-Инвент - RST Invent 27 3
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 99 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1971 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1466 2
Dell EMC 5038 2
Cisco Systems 5136 2
Huawei 3979 2
Qualcomm Technologies 1839 2
Intel Corporation 12248 2
HP Inc. 5702 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1483 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 378 2
Крок - Croc 1780 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1175 2
MediaTek - Ralink 531 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 642 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 600 2
Winnum - Signum - Сигнум 11 2
РТСофт - RTSoft 91 2
QBurst 2 2
Luxms YASP - ЯСП 5 2
VisionLabs - ВижнЛабс 223 2
Siemens AG - Siemens Group 2597 2
Dell Technologies - Dell Computer 2137 2
Сенсорные Системы 66 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 466 3
РЖД - Российские железные дороги 1928 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1047 2
Россети Ленэнерго 1700 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 460 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 422 1
Иннополис Сити АО 6 1
Транснефть ТНЭ - Транснефтьэнерго 8 1
Ростелеком - РТК-Энергоменеджмент БО - РТК-ЭнергоБаланс 1 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2438 1
X5 Group - Перекрёсток 555 1
X5 Group - Чижик 39 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 463 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 81 1
Газпром ПАО 1352 1
Shopping Live - Директ Трейд 9 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7457 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 110 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 510 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 489 1
ITGF - Industrial Technologies Group France 1 1
Норникель - Сфера 1 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 31 1
Unsplash 896 1
ОКБ Бурстройпроект 1 1
Резонанс НПП 372 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 151 1
Роснефть НК - нефтяная компания 517 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11851 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3084 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2943 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5029 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6012 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2783 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1393 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 87 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 144 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2546 1
CoCom - Coordinating Committee for Multilateral Export Controls - Координационный комитет по экспортному контролю 5 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 337 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4255 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3172 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 478 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 197 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3018 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3313 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1538 1
ДОСААФ России - Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России - Общероссийская общественно-государственная организация - НИЛАКТ - Научно-исследовательская лаборатория аэрокосмической техники ДОСААФ 18 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 297 1
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LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1067 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5511 3
НКК - ГКС - HeadPoint inONE - IoT-платформа 18 15
НКК - ГКС - Доверенная среда - Триафлай 27 4
Intel x86 - архитектура процессора 1877 3
НКК - ГКС - Облако.ру ВКС 16 3
Linux OS 10111 3
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 374 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 2
SAP Leonardo IoT 5 2
PTC ThingWorx 25 2
Luxms BI 80 2
Цифра ГК - Вист Групп - VG Drill - Автоматизированная система управления буровыми работами 3 2
Цифра ГК - Вист Групп - VG Karier - Интеллектуальный карьер - Автоматизированная Система Управления Горно-транспортным комплексом 20 2
НКК - ГКС - HeadPoint Система ситуационного видеомониторинга 3 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1298 2
НКК - Национальная платформа - Ма-3 ERP-платформа - 22 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 400 2
НКК - ГКС - Систематика - Optimining - СвойРМ 8 2
Apple iOS 7896 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1669 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 478 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 595 1
НКК - ГКС - Ксеон Смарт 3 1
VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 97 1
VisionLabs Luna Cars 12 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 249 1
Apple iPhone 6 4862 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 168 1
Nvidia Jetson 16 1
НКК - ГКС - SiTex 28 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 194 1
Инфосистемы Джет - Jet BI 6 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Voicekit 8 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - Potok.io - Поток Оценка 360 - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 60 1
Winnum Platform 7 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 353 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 285 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 280 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 301 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 310 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 244 1
Евдокимов Дмитрий 27 10
Дергилёв Никита 44 2
Червяков Сергей 1 1
Шайхутдинов Роман 113 1
Крылов Андрей 26 1
Эленбоген Михаил 2 1
Шутов Антон 2 1
Емельянов Сергей 5 1
Тихонов Илья 2 1
Coenegrachts Karl-Filip - Коэнеграхтс Карл-Филип 2 1
Минуллина Талия 3 1
Медведев Дмитрий 1656 1
Гольденберг Леонид 61 1
Буторин Дмитрий 14 1
Романов Илья 32 1
Платов Евгений 1 1
Золотарев Сергей 11 1
Нурутдинов Альберт 6 1
Кривошеев Евгений 12 1
Кисляков Владимир 5 1
Ульянычев Матвей 36 1
Тихомиров Сергей 18 1
Рахметов Руслан 56 1
Воробьев Родион 1 1
Груздев Сергей 46 1
Зарипов Андрей 8 1
Егорова Эльза 4 1
Амириди Юлия 23 1
Черепанов Валерий 3 1
Парфенов Сергей 12 1
Селезнев Денис 30 1
Борисов Иван 1 1
Захаров Дмитрий 46 1
Платонов Алексей 22 1
Китаев Виталий 4 1
Орлов Андрей 7 1
Котик Сергей 7 1
Трофимова Оксана 1 1
Гусев Константин 6 1
Рябов Владимир 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 146741 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43693 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3031 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13374 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52364 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2957 1
Бельгия - Королевство 1155 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 569 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2002 1
Узбекистан - Республика 1758 1
Земля - планета Солнечной системы 10429 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 919 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 423 1
Европа 21856 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7592 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17621 1
Москва - ЗАО - Крылатские холмы 11 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1057 1
Украина 7645 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17262 1
Франция - Французская Республика 7881 1
Турция - Турецкая республика 2394 1
Венгрия 814 1
Китай - Шанхай 788 1
Канада 4906 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48655 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51851 16
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8759 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24448 12
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1242 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14695 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4001 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7930 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2962 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18896 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29618 4
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2158 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3271 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5868 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8883 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7056 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2347 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11091 2
Ergonomics - Эргономика 1611 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4048 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2446 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4909 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5486 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16527 2
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