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НКК ГКС HeadPoint ХэдПойнт
Компания HeadPoint (входит в ГКС) — российский разработчик интеграционной IoT-платформы InOne, предназначенной для создания территориально-распределенных систем мониторинга и ситуационного реагирования для «Умных городов», промышленных предприятий, торговых сетей и финансовых организаций. HeadPoint входит в состав «Национальной компьютерной корпорации» (НКК), c 2021 г. является резидентом «Сколково», кластер передовых производственных технологий, ядерных и космических технологий.
НКК и организации, системы, технологии, персоны:
|Евдокимов Дмитрий 27 10
|Дергилёв Никита 44 2
|Червяков Сергей 1 1
|Шайхутдинов Роман 113 1
|Крылов Андрей 26 1
|Эленбоген Михаил 2 1
|Шутов Антон 2 1
|Емельянов Сергей 5 1
|Тихонов Илья 2 1
|Coenegrachts Karl-Filip - Коэнеграхтс Карл-Филип 2 1
|Минуллина Талия 3 1
|Медведев Дмитрий 1656 1
|Гольденберг Леонид 61 1
|Буторин Дмитрий 14 1
|Романов Илья 32 1
|Платов Евгений 1 1
|Золотарев Сергей 11 1
|Нурутдинов Альберт 6 1
|Кривошеев Евгений 12 1
|Кисляков Владимир 5 1
|Ульянычев Матвей 36 1
|Тихомиров Сергей 18 1
|Рахметов Руслан 56 1
|Воробьев Родион 1 1
|Груздев Сергей 46 1
|Зарипов Андрей 8 1
|Егорова Эльза 4 1
|Амириди Юлия 23 1
|Черепанов Валерий 3 1
|Парфенов Сергей 12 1
|Селезнев Денис 30 1
|Борисов Иван 1 1
|Захаров Дмитрий 46 1
|Платонов Алексей 22 1
|Китаев Виталий 4 1
|Орлов Андрей 7 1
|Котик Сергей 7 1
|Трофимова Оксана 1 1
|Гусев Константин 6 1
|Рябов Владимир 13 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3256 2
|Juniper Research 529 1
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