ГКС представила решение для создания цифровой среды «умного города»

ГКС разработала решение для создания цифровой среды «умного города» на основе собственных продуктов — многофункциональной опоры «Ксеон Смарт» и IoT-платформы InOne. Решение отвечает современным требованиям к комфорту городских пространств в сочетании с решением вопросов обеспечения безопасности.

Сегодня в городе для обеспечения высокого уровня безопасности общественные места и объекты контролируются единой системой видеонаблюдения. Кроме безопасности комфорт городской среды формируется за счет современного энергоэффективного освещения, развития Wi-Fi-сети для доступа к онлайн-сервисам, удобного размещения устройств экстренного вызова помощи, оповещения и информирования. Все эти системы и сервисы нередко развиваются независимо друг от друга, что приводит к появлению на улицах разрозненных технических решений и конструкций, дизайн которых не всегда удачно вписывается в городское пространство.

Не менее важная задача — обработка и хранение данных, поступающих как от систем видеонаблюдения, так и от различных городских инженерных систем, их анализ и передача информации для оперативного реагирования соответствующими структурами — органами правопорядка, скорой помощи, коммунальными службами и управляющими компаниями.

Компания ГКС предлагает комплексное решение — отечественную разработку, реализующую концепцию «умного города». Решение включает в себя многофункциональную опору «Ксеон Смарт» и программную платформу InOne.

Многофункциональная опора «Ксеон Смарт» — это опора освещения с проектным набором навесных компонентов. Типовой комплект оборудования, размещаемого на опоре, включает светильник, Wi-Fi-точку доступа, поворотную и купольную видеокамеры, антивандальную вызывную панель c видеокамерой. Модульность конструкции позволяет подобрать необходимый набор функций по требованиям заказчика. Опора «Ксеон Смарт» — совместная разработка ГКС и ООО «Брайтэлек», отечественного производителя осветительного оборудования.

Дизайн опоры органично вписывается в ландшафт современного мегаполиса, не нарушая общий комфорт городской среды — улиц, площадей, парков, вокзалов и станций метрополитена, жилых кварталов. В случаях, когда необходимо скрыть электротехническое и телекоммуникационное оборудование, к которому подключается многофункциональная опора, оно может размещаться в вандалозащищенных подземных шкафах совместной разработки ГКС и ООО «ТЕХНОКОМ» — отечественного производителя электротехнического оборудования.

Централизованная обработка видеоданных и информации от датчиков оборудования, размещенного на многофункциональных опорах, реализована на цифровой IoT-платформе InOne, разработанной компанией HeadPoint (входит в ГКС). Платформа обеспечивает анализ поступающей информации, оперативное выявление потенциально опасных ситуаций, реагирование на типовые инциденты, а в случае нештатных ситуаций (инцидентов) InOne оповещает ответственных сотрудников.

Совокупность оборудования и программной платформы создает базу для «умной инфраструктуры» и цифровых сервисов как в городе в целом, так и в его отдельных кварталах, жилых комплексах и офисных парках, повышая их привлекательность для жителей, арендаторов, потенциальных инвесторов.

Михаил Эленбоген, начальник отдела проектирования дирекции комплексных систем безопасности ГКС, отметил: «Предлагаемое ГКС совместно с партнерами решение — результат наших общих усилий в направлении разработки и технической реализации инженерных сетей с учетом требований эстетики и комфорта городской среды. И сегодня мы можем сказать, что наш подход разделяют заказчики. Хотел бы также отметить интерес эксплуатирующих организаций к решению ГКС по использованию современных технических средств IP/SIP-телефонии для организации авторизованного доступа при обслуживании оборудования с распознаванием лиц как средства контроля за работой персонала».